Notion vs. Google Sheets: เครื่องมือใดจัดระเบียบการทำงานได้ดีกว่าในปี 2025?

ไม่แน่ใจว่าคุณสังเกตเห็นหรือไม่ แต่ตอนนี้มันยากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะติดตามสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพนักงานออฟฟิศทั่วไปต้องจัดการกับแอปถึง 11 แอปต่อวัน 😱
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือเช่น Notion และ Google Sheets จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น Notion ได้ทะยานผ่านผู้ใช้ 100 ล้านคนไปแล้ว ในขณะที่ Google Sheets ยังคงเป็นคลาสสิกที่มีผู้ใช้มากกว่า3 พันล้านคนใช้งานอยู่ซึ่งจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดการงบประมาณไปจนถึงแผนโครงการ
แต่แบบไหนที่ทำให้คุณมีระเบียบมากขึ้น? มาดูกัน
คำเตือน: อยู่จนจบเพื่อดูตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าทั้งสอง! 😉
Notion คืออะไร?
Notion เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่รวมการจดบันทึก การจัดการงาน ฐานข้อมูล และอื่นๆ ไว้ในที่ทำงานเดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
มันปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของบุคคลและทีม และช่วยให้คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะขององค์กรได้
คุณสมบัติของ Notion
Notion นำเสนอชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:
🌟 ฟีเจอร์ที่ 1: ฐานข้อมูลและมุมมอง
ฐานข้อมูลของ Notion มีความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองตาราง กระดาน รายการ และปฏิทินได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดสามารถใช้มุมมองกระดานเพื่อติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ และสลับไปยังมุมมองปฏิทินเพื่อดูกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง นักพัฒนาสามารถฝังโค้ดสแนปช็อตลงในฐานข้อมูลได้โดยตรงเพื่อใช้เป็นเอกสารทางเทคนิคหรือติดตามโครงการ
🌟 ฟีเจอร์ที่ 2: พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
บล็อกโนชั่นช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นตัวติดตามงาน ปฏิทินเนื้อหา หรือบันทึกส่วนตัว คุณสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย คิดถึงมันเหมือนชุดเลโก้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ — ยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ และสร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและเลย์เอาต์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ Notion สามารถปรับให้เข้ากับทุกสิ่งตั้งแต่บันทึกง่ายๆไปจนถึงการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
🌟 คุณสมบัติที่ 3: การทำงานร่วมกันและการแบ่งปัน
ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และการกล่าวถึง Notion ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสมบัติต่างๆ เช่น หน้าเพจที่แชร์ได้ บล็อกที่ซิงค์ ความคิดเห็น และการกล่าวถึง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
มันช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น ทีมออกแบบระยะไกลสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบจำลองได้โดยตรงภายในหน้า Notion ที่แชร์ร่วมกัน
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตเพื่อประหยัดเวลา! แกลเลอรีเทมเพลตของ Notion มีโซลูชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกอย่างตั้งแต่กำหนดการประชุมไปจนถึงตัวติดตามนิสัย.
🌟 ฟีเจอร์ที่ 4: การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
Notion รองรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันภายนอกหลากหลายประเภท ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือที่มีอยู่และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบภายในแพลตฟอร์มเดียว
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $10 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $8 ต่อสมาชิก/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
✨ เกร็ดความรู้: ผู้ก่อตั้ง Notion, อีวาน จ้าว, ได้ออกแบบแอปนี้ในตอนแรกเพื่อใช้ส่วนตัว ก่อนที่มันจะกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก
📮ClickUp Insight:เกือบ 35% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานระบุว่าวันจันทร์เป็นวันที่ผลิตผลงานได้น้อยที่สุดในสัปดาห์ การสะสมของอีเมล ข้อความ และงานสำคัญใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมประจำวันวันจันทร์ อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเรื่องนี้
แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการอัปเดตวันจันทร์ งาน การประชุม และอีเมลทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวและจัดการทุกอย่างได้ในครั้งเดียว? ลองใช้ClickUp แอปสำหรับทำงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว!
Google Sheets คืออะไร?
Google Sheets เป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตบนเว็บที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนสเปรดชีตได้โดยตรงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ — โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ
ในฐานะส่วนสำคัญของชุดโปรแกรม Google Workspace, Sheets ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน วิธีการที่ใช้ระบบคลาวด์นี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้จากอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ
คุณสมบัติของ Google Sheets
Google Sheets มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้การจัดการข้อมูลง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
🌟 ฟีเจอร์ที่ 1: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนสเปรดชีตเดียวกันได้พร้อมกัน พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์และประวัติการแก้ไขโดยละเอียดเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานกับข้อมูลร่วมกัน เช่น การประสานงานงบประมาณงานอีเวนต์หรือการติดตามความคืบหน้าของโครงการ ลองนึกภาพทีมที่กำลังอัปเดตไทม์ไลน์โครงการร่วมกัน เห็นการเปลี่ยนแปลงของกันและกันแบบเรียลไทม์
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังใช้ Google Sheets สำหรับการติดตามโครงการ ลองใช้ฟังก์ชัน IMPORTRANGE เพื่อดึงข้อมูลจากหลายชีตมาไว้ในแดชบอร์ดหลักเพียงที่เดียว
🌟 ฟีเจอร์ที่ 2: สูตรและฟังก์ชันขั้นสูง
ตั้งแต่การบวกตัวเลขง่าย ๆ ไปจนถึงการสร้างตารางข้อมูลแบบซับซ้อน Google Sheets มีฟังก์ชันในตัวมากกว่า 400 ฟังก์ชันเพื่อรองรับงานข้อมูลทุกประเภท ตัวอย่างเช่น เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอาจใช้ 'SUMIF' เพื่อติดตามยอดขายตามหมวดหมู่ ในขณะที่นักวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้ 'VLOOKUP' เพื่อรวมชุดข้อมูลเข้าด้วยกัน
🌟 ฟีเจอร์ที่ 3: การผสานการทำงานกับบริการของ Google
ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ใน Google Workspace เช่น Docs, Slides และ Forms ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ต้องการฝังแผนภูมิในสไลด์นำเสนอหรือดึงข้อมูลจาก Google Form? ทุกอย่างทำได้เพียงไม่กี่คลิก
🌟 ฟีเจอร์ที่ 4: ความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์
ด้วยการผสานรวมของ Google Gemini AI, Sheets สามารถสร้างแผนภูมิได้โดยอัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งช่วยให้การนำเสนอข้อมูลและการตีความง่ายขึ้น
ราคาของ Google Sheets
Google Sheets มีให้บริการผ่านแผน Google Workspace ต่างๆ:
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- บิสิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
✨ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Google Sheets เปิดตัวในปี 2006 เป็นส่วนหนึ่งของ Google Docs & Spreadsheets ปัจจุบันมีผู้ใช้งานประจำมากกว่า 900 ล้านคนต่อเดือน!
Notion vs. Google Sheets: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Notion และ Google Sheets เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันมาก Notion เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่โดดเด่นในการจัดระเบียบโน้ต งานพื้นฐาน และโครงการต่างๆ ในขณะที่ Google Sheets เป็นสเปรดชีตที่น่าสนใจสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานร่วมกัน
นี่คือตารางที่สะดวกเพื่อสรุปคุณสมบัติหลักของ Notion และ Google Sheets:
|คุณสมบัติ
|แนวคิด
|Google Sheets
|โบนัส: ClickUp ✨
|วัตถุประสงค์
|พื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับบันทึก ฐานข้อมูล และการจัดการโครงการ
|เครื่องมือสเปรดชีตบนคลาวด์สำหรับการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูล
|แพลตฟอร์มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการตั้งเป้าหมาย การจัดการงาน ฯลฯ
|การปรับแต่ง
|ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นด้วยเทมเพลต ฐานข้อมูล และรูปแบบลากแล้ววาง
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, การกล่าวถึง, และพื้นที่ทำงานร่วมกัน
|มุมมองงาน, ฟิลด์, ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
|ความร่วมมือ
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, การกล่าวถึง, และพื้นที่ทำงานที่แชร์ได้
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประวัติเวอร์ชัน
|ลำดับชั้นของงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดตามเวลา, และการติดตามเป้าหมาย
|การจัดการข้อมูล
|การจัดรูปแบบข้อความแบบร่ำรวย, ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, และหน้าเว็บที่เชื่อมโยง
|สูตรขั้นสูง, ตารางหมุน, และการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
|ลำดับชั้นของงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดตามเวลา, และการติดตามเป้าหมาย
|การผสานรวม
|การผสานรวมแบบเนทีฟมีจำกัด แต่รองรับ API และเครื่องมือของบุคคลที่สาม
|การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace (Docs, Drive, Meet, ฯลฯ)
|การผสานรวมที่หลากหลายรวมถึง Slack, Zoom, GitHub, เครื่องมือของ Google
|กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด
|การจัดการความรู้ วิกิ และการวางแผนโครงการ
|การวิเคราะห์ข้อมูล, การติดตามทางการเงิน, และการรายงาน
|การจัดการงาน, การทำงานร่วมกันเป็นทีม, การวางแผนสปรินต์, และการติดตามประสิทธิภาพ
🧠 คุณรู้หรือไม่? "Web Clipper" ของ Notion ช่วยให้คุณบันทึกหน้าเว็บใด ๆ ได้โดยตรงไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ
ดังนั้น อะไรคือตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดระเบียบงานของคุณ? มาเจาะลึกกันด้วยการเขียนคุณสมบัติหลักและเปรียบเทียบอย่างละเอียด
🌟 คุณสมบัติ #1: การปรับแต่งและความยืดหยุ่น
การปรับแต่งคือจุดที่เครื่องมือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริง — มันสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้หรือไม่ หรือคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบของมัน?
โนชั่น
Notion เปรียบเสมือนผืนผ้าใบว่างเปล่าที่คุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ตั้งแต่รายการงานไปจนถึงแดชบอร์ดโครงการที่ซับซ้อน มีฟังก์ชัน การลากและวาง, ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์,และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ หลายบริษัทสตาร์ทอัพใช้ Notion เป็นโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อสร้างวิกิของบริษัท แทนที่เครื่องมือเอกสารแบบดั้งเดิม
กูเกิลชีต
ในทางกลับกัน Google Sheets มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยสูตร แม้ว่าผู้ใช้จะสามารถสร้างสเปรดชีตแบบกำหนดเองได้ แต่ก็ไม่ได้มีความยืดหยุ่นทางภาพเท่ากับ Notion อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ พึ่งพาตัวเลข การคำนวณ และการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ Sheets เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
🏆 ผู้ชนะ: Notion สำหรับความยืดหยุ่น, Google Sheets สำหรับการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง
🌟 ฟีเจอร์ที่ 2: การทำงานร่วมกันและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานในปัจจุบัน เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมควรช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยไม่พลาดจังหวะสำคัญ
โนชั่น
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Notion เช่น ความคิดเห็น การกล่าวถึง และพื้นที่ทำงานร่วมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการระดมความคิดหรือจัดการโครงการ ตัวอย่างเช่น ทีมที่ทำงานทางไกลอาจใช้ Notion เพื่อสร้างฐานความรู้ร่วมกัน
กูเกิลชีต
Google Sheets, ในทางกลับกัน, เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการทำงานร่วมกันในงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้ใช้หลายคนสามารถ แก้ไขสเปรดชีตพร้อมกันได้ และการผสานรวมกับ Google Meet และ Chat ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏทันที และประวัติการแก้ไขทำให้ง่ายต่อการติดตามการอัปเดต ตัวอย่างเช่น ทีมการเงินอาจใช้ Google Sheets เพื่อสร้างงบประมาณร่วมกัน
🏆 ผู้ชนะ: Google Sheets — ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันในระดับใหญ่
🌟 ฟีเจอร์ที่ 3: การจัดการข้อมูล
การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็นกระดูกสันหลังของกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ. ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล และการค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างข้อมูลที่หลากหลาย.
โนชั่น
ฟังก์ชันฐานข้อมูลของ Notion นั้นน่าประทับใจ แต่เหมาะสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลที่ไม่หนักหน่วงมากกว่า มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงาน บันทึก และโครงการ แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับการประมวลผลตัวเลขที่หนักหน่วง
กูเกิลชีต
Google Sheets ช่วย จัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่และการคำนวณที่ซับซ้อน ด้วยฟังก์ชันในตัวมากกว่า 400 ฟังก์ชันและการสนับสนุนการสร้างตารางหมุน, แผนภูมิ, และมาโคร มันคือความฝันของนักวิเคราะห์ข้อมูล
🏆 ผู้ชนะ: Google Sheets — สำหรับการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Notion เทียบกับ Google Sheets บน Reddit
เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่แท้จริงและไม่ผ่านการกรองเกี่ยวกับ Notion และ Google Sheets เราจึงหันไปหา Reddit นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง!
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งรู้สึกประทับใจกับฟีเจอร์ฐานข้อมูลของ Notion
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Notion คือระบบฐานข้อมูล ดังนั้น Notion จะช่วยคุณหากคุณต้องการดูรายการของสิ่งของที่มีลักษณะต่าง ๆ และจะมีประโยชน์เป็นพิเศษหากคุณต้องการจัดเรียงและจัดระเบียบข้อมูลนั้นในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ในทำนองเดียวกัน ผู้ใช้ Reddit หลายคนชื่นชอบGoogle Sheets เนื่องจากความสามารถในการทำงานร่วมกันและการจัดการข้อมูล:
ฉันเป็นส่วนหนึ่งของทีมสองคนที่สร้างและเก็บข้อมูลรวมถึงรายงานสำหรับธนาคารภูมิภาคขนาดใหญ่ เราทำงานในสถานที่ต่างกัน ความจริงที่ว่าเราสามารถอยู่ใน Sheets พร้อมกันได้โดยไม่ทำให้ระบบเสียหายหรือต้องบันทึกและส่งไฟล์ไปมา ถือเป็นพรอันประเสริฐ ฉันยังสามารถสอนสูตรที่ซับซ้อนกว่าที่ฉันสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้อีกด้วย เพราะเราสามารถทำงานในไฟล์เดียวกันแบบเรียลไทม์ได้
ดังนั้น ในขณะที่ Notion และ Google Sheets มีจุดแข็งของตัวเอง แล้วถ้าคุณสามารถรวมสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกเข้าด้วยกันล่ะ? ขอแนะนำClickUp— แอปสำหรับทุกการทำงาน ที่จะทำให้คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และ Google Sheets
หาก Notion ยอดเยี่ยมในเรื่องโครงสร้าง และ Google Sheets โดดเด่นด้านการจัดการข้อมูล ทำไมต้องเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแม้แต่เพิ่ม Microsoft Word เข้ามา? ClickUp ผสานข้อดีของทุกแพลตฟอร์มไว้ในที่เดียว มอบการจัดระเบียบที่ทรงพลัง การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการทำงานอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือเผชิญข้อจำกัดอีกต่อไป
ด้วยทีมกว่า800,000 ทีมที่ไว้วางใจ ClickUp ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขา มาดูกันว่าทำไมมันถึงเป็นการอัปเกรดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด
🌟 ClickUp's One Up #1: การจัดการข้อมูลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยตารางและฟิลด์ที่กำหนดเอง
ต่างจากสเปรดชีตที่แข็งทื่อของ Google Sheets และมุมมองฐานข้อมูลของ Notion,ClickUp Table Viewมอบสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองให้คุณ คุณสามารถจัดโครงสร้างงานของคุณเหมือนสเปรดชีตในขณะที่เพิ่มรายละเอียดที่สมบูรณ์, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ด้วยมุมมองตารางของ ClickUp และฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp คุณสามารถ:
- สร้างสเปรดชีตที่รวดเร็วทันใจ และฐานข้อมูลที่ทรงพลัง แก้ไขข้อมูลจำนวนมากพร้อมกัน ซ่อนหรือตรึงคอลัมน์ และลากและวางเพื่อจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มความคืบหน้าของงาน, ไฟล์แนบ, การให้คะแนนดาว, และประเภทฟิลด์อื่น ๆ มากกว่า 15 ชนิดเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณ เชื่อมโยงงาน, เอกสาร, และสิ่งที่ต้องพึ่งพาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อลูกค้าไปยังคำสั่งซื้อหรือผู้ใช้ไปยังรายงานข้อบกพร่อง
- แชร์มุมมองตารางกับลูกค้า ผ่านลิงก์สาธารณะหรือส่งออกข้อมูลไปยังสเปรดชีตด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ด้วยการปรับแต่งได้ไม่จำกัดและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์ฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองตารางของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการจัดการงานในแบบของคุณ!
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสานมุมมองตารางกับฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
🌟 ClickUp's One Up #2: เอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
ในขณะที่ Notion และ Google Sheets ต่างก็มีจุดเด่นของตัวเองClickUp Docsได้ยกระดับการทำงานร่วมกันและการจัดระเบียบไปอีกขั้น ลองจินตนาการถึงพื้นที่ทำงานที่เอกสารของคุณไม่ได้เป็นเพียงที่เก็บข้อมูล — แต่ทำงานเพื่อคุณ
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้าง ร่วมมือ และเชื่อมต่อได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
- สร้างเอกสารสำหรับทุกสิ่ง: ตั้งแต่แผนงานไปจนถึงวิกิ สร้างเอกสารที่น่าทึ่งด้วยหน้าซ้อนตาราง และเทมเพลต ฝังบุ๊กมาร์ก เพิ่มวิดเจ็ต และจัดรูปแบบเอกสารให้เหมาะกับความต้องการทุกประเภท ไม่เหมือนกับ Google Docs
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แก้ไขเอกสารไปพร้อมกับทีมของคุณ ติดแท็กเพื่อนร่วมงานเพื่อขอความคิดเห็น และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
- เชื่อมโยงเอกสารกับกระบวนการทำงาน: เชื่อมโยงเอกสารกับงานต่าง ๆ อัปเดตสถานะโครงการ และมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการโดยไม่ต้องออกจากตัวแก้ไข
ขณะที่คุณสร้างแผนงาน ฐานความรู้ และวิกิด้วย ClickUp Docs,ClickUp Brainจะอยู่เคียงข้างเพื่อยกระดับการทำงานของคุณ มันเปลี่ยนเอกสารนิ่งให้เป็นทรัพยากรที่มีชีวิตชีวาและชาญฉลาดโดยการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก อัปเดตโดยอัตโนมัติ และช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้น
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:
- การเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์: ร่าง ปรับปรุง และจัดโครงสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยผู้ช่วย AI ที่ปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
- รับคำตอบทันที: ถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือบุคคล — ClickUp Brain ดึงบริบทจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อตอบสนองที่แม่นยำและทันที
- อัตโนมัติการอัปเดต: ลาก่อนรายงานความคืบหน้าด้วยตนเอง ClickUp Brain สร้างสรุป, สแตนด์อัพ, และการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ
🌟 ClickUp's One Up #3: ระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมง
ClickUp ไม่เพียงแค่จัดระเบียบงานเท่านั้น — แต่ยังช่วยอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ต้นจนจบอีกด้วย ในขณะที่ Notion และ Google Sheets ต้องมีการอัปเดตด้วยตนเองClickUp Automationsจะจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนกำหนดเวลา
ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp คุณสามารถ:
- มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, เปลี่ยนสถานะ, ย้ายรายการ, โพสต์ความคิดเห็น และอื่นๆ
- อัตโนมัติการเป็นเจ้าของงาน โดยการมอบหมายผู้เฝ้าติดตาม, ผู้สร้างงาน, หรือสมาชิกทีมเฉพาะอย่างไดนามิก
- ตอบกลับอัตโนมัติต่อความคิดเห็นของลูกค้า ส่งการอัปเดตโครงการให้พันธมิตร และรักษาการสื่อสารให้ราบรื่น
- อัตโนมัติสรุปงาน, การอัปเดตโครงการ, และการประชุมสแตนด์อัพ
คุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ที่ช่วยปรับปรุงการทำงานของคุณ
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการได้ฟรี ทำให้เป็นศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานของคุณ ตั้งแต่ Google Drive และ Slack ไปจนถึง GitHub และ Salesforce คุณสามารถซิงค์ทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย
การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
ClickUp Task Managementคือที่ที่ประสิทธิภาพการทำงานแท้จริงส่องแสง. มันช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงาน, ติดตามความคืบหน้าของงาน, และเชื่อมโยงงานที่ต้องพึ่งพากันได้.
ด้วย ClickUp Tasks คุณยังสามารถ:
- ทำให้เป็นอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญ และทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นงานย่อยและรายการตรวจสอบ
- ปรับแต่งงานด้วยฟิลด์ หมวดหมู่ และลำดับความสำคัญให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ
- ติดตามแนวโน้ม วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp AI ที่เชื่อมโยงงานเข้ากับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ
ด้วย ClickUp งาน เครื่องมือ และทีมของคุณจะประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ — เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาด ไม่ใช่เหนื่อยหนัก
ClickUp: ทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปรียบเทียบระหว่าง Notion กับ Google Sheets
Notion มอบการปรับแต่งและความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ ในขณะที่ Google Sheets ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการข้อมูล แต่ทำไมต้องเลือกระหว่างสองสิ่งนี้เมื่อ ClickUp มอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกและอีกมากมาย?
ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการงานที่เหมาะสมที่สุด มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ ระบบอัตโนมัติด้วย AI การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ทรงพลัง สำหรับกระบวนการทำงานที่ราบรื่น การจัดการงานที่ง่ายดาย และการเชื่อมต่อแอปอย่างไร้ขีดจำกัด ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกความต้องการของคุณ
ดังนั้น คุณพร้อมที่จะออกจากข้อจำกัดของ Notion และ Google Sheets หรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น!