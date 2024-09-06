วิธีส่งออกข้อมูลจาก Notion ไปยังแอปอื่น

Notion ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นโซลูชันพื้นที่ทำงานที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความยืดหยุ่นของมัน
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือจดบันทึกที่ยืดหยุ่นนี้มีข้อเสียอยู่บ้างเช่นกัน—เช่น ความซับซ้อน หรือข้อเท็จจริงที่ว่ามันขาดฟีเจอร์ขั้นสูงหลายอย่าง ดังนั้นบางทีคุณอาจต้องการเริ่มต้นใหม่หรือเครื่องมือใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังเปลี่ยนจาก Notion หรือเพียงแค่ต้องการสำรองข้อมูลของคุณ คุณมีตัวเลือกมากมาย—และเราพร้อมที่จะทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับคุณ
การย้ายเนื้อหาทั้งหมดของคุณอาจรู้สึกท่วมท้น แต่ไม่ต้องกังวล! คู่มือนี้จะนำคุณผ่านกระบวนการส่งออกทีละขั้นตอนจาก Notion
เราจะสำรวจ ClickUpในฐานะทางเลือกของ Notionที่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดก็ตาม
วิธีส่งออกบันทึกข้อมูลจาก Notion ไปยังแอปอื่น
หากคุณกำลังเปลี่ยนจาก Notion ไปยังแพลตฟอร์มอื่น คุณกำลังจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น!
ตัวเลือกการส่งออกของ Notion ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่าย
สงสัยว่าทำอย่างไร? ง่ายมาก สำหรับการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น เราขอแนะนำให้ใช้ปุ่ม ส่งออกเนื้อหาทั้งหมดของ Workspace ซึ่งจะช่วยให้คุณรักษาโครงสร้างที่คุณได้สร้างขึ้นอย่างตั้งใจไว้
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ แล้วคุณจะเห็นวิธีการส่งออกข้อมูลจาก Notion อย่างรวดเร็วเพื่อบันทึกเนื้อหาของคุณไว้ภายนอกแพลตฟอร์ม:
ขั้นตอนในการส่งออกหน้า Notion
ขั้นตอนที่ 1: เปิดหน้า Notion ที่คุณต้องการส่งออก
- ในการส่งออกหน้า Notion ให้ไปที่หน้า Notion ที่คุณต้องการส่งออก
ขั้นตอนที่ 2: เข้าถึงตัวเลือกการส่งออก
- คลิกไอคอน ••• ที่มุมขวาบนของหน้าเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการส่งออกที่สะดวก
- จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือก ส่งออก
ขั้นตอนที่ 3: เลือกฟอร์แมตการส่งออกของคุณ
- เลือกฟอร์แมตที่คุณต้องการจากเมนูดรอปดาวน์ "รูปแบบการส่งออก" ในหน้าต่างการส่งออก ตัวเลือกประกอบด้วย Markdown, PDF และ HTML
- เมื่อคุณเลือก PDF คุณยังมีตัวเลือกในการเลือกขนาดหน้ากระดาษ Notion เช่น Letter, Legal และ Tabloid พร้อมตัวเลือกขนาด A3 หรือ A4 และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้
- หากคุณเลือกส่งออกเป็นไฟล์ HTML คุณจะได้รับตัวเลือกเพิ่มเติมในการส่งออกความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 4: รวมหน้าย่อย (ไม่บังคับ)
- ต้องการรวมหน้าย่อยด้วยหรือไม่? เปิดตัวเลือก รวมหน้าย่อย เพื่อเพิ่มหน้าเหล่านั้นในการส่งออก Notion ของคุณ หน้าย่อยจะพร้อมใช้งานเฉพาะในแผนธุรกิจหรือแผนองค์กรสำหรับการส่งออกไฟล์ PDF เท่านั้น
ขั้นตอนที่ 5: ส่งออกและดาวน์โหลด
- คลิกที่ "ส่งออก" และ Notion จะสร้างไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบที่คุณเลือก
ตอนนี้คุณสามารถเริ่มส่งออกหน้า Notion ดาวน์โหลด และใช้งานได้ทุกที่ที่คุณต้องการ!
ขั้นตอนในการส่งออกฐานข้อมูล Notion
การส่งออกฐานข้อมูล Notion ของคุณนั้นง่ายมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์หรือนำไปใช้ในแอปพลิเคชันอื่น ๆ
ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อนำฐานข้อมูลของคุณออกจาก Notion และไปยังไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV format):
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ฐานข้อมูลของคุณ
- ไปที่ฐานข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการส่งออก
ขั้นตอนที่ 2: เปิดตัวเลือกการส่งออก
- คลิกที่ไอคอน ••• ที่มุมขวาบนของหน้าเพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง
- ที่ส่วนล่างสุดของเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือก ส่งออก
ขั้นตอนที่ 3: เลือกรูปแบบการส่งออกของคุณ
- ไปที่เมนูแบบเลื่อนลงของรูปแบบการส่งออกในหน้าต่างการส่งออก และเลือก Markdown & CSV
ขั้นตอนที่ 4: รวมหน้าย่อย (ไม่บังคับ)
- หากคุณต้องการส่งออกข้อมูลจากหน้าย่อยใด ๆ ภายในฐานข้อมูลของคุณ ให้เปิดใช้งานตัวเลือก รวมหน้าย่อย
ขั้นตอนที่ 5: ส่งออกข้อมูลของคุณ
- คลิกที่ส่งออก และ Notion จะสร้างไฟล์ ZIP ที่มีไฟล์ CSV ของคุณ
- ดาวน์โหลดไฟล์ แล้วคุณก็พร้อมแล้ว
ตอนนี้ คุณมีคู่มือขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการส่งออกฐานข้อมูล Notion ของคุณเป็นข้อมูล CSV
คุณสามารถเปิดไฟล์ CSV ได้โดยใช้ Microsoft Excel, Google Sheets หรือโปรแกรมอื่น ๆ สำหรับการวิเคราะห์และแก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนในการส่งออกตาราง Notion
ต้องการทำงานกับข้อมูล Notion ของคุณใน Excel หรือ Google Sheets หรือไม่?
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อส่งออกตารางใน Notion เป็นไฟล์ CSV ซึ่งคุณสามารถนำเข้าได้อย่างง่ายดายใน Excel หรือ Google Sheets:
ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกตาราง Notion ของคุณ
- เริ่มต้นด้วยการส่งออกตาราง Notion ของคุณเป็นไฟล์ ZIP ที่ประกอบด้วยไฟล์ CSV อ้างถึงขั้นตอนข้างต้นสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคลิกส่งออกเพื่อดาวน์โหลดฐานข้อมูล Notion ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: เปิด Excel/Google Sheets และนำเข้าไฟล์ CSV
- สำหรับ Excel: เปิด Excel และไปที่ ไฟล์ > เปิด เลือกไฟล์ CSV ที่คุณเพิ่งส่งออกจาก Notion
- เปิด Excel และไปที่ ไฟล์ > เปิด
- เลือกไฟล์ CSV ที่คุณเพิ่งส่งออกจาก Notion
- สำหรับ Google Sheets เปิด Google Drive อัปโหลดไฟล์ CSV เข้าไปใน Google Drive หลังจากอัปโหลดเสร็จแล้ว คลิกที่ไฟล์เพื่อเปิดใน Google Sheets
- เปิด Google ไดรฟ์
- อัปโหลดไฟล์ CSV ไปยัง Google ไดรฟ์
- เมื่อการอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกไฟล์เพื่อเปิดใน Google Sheets
- เปิด Excel และไปที่ ไฟล์ > เปิด
- เลือกไฟล์ CSV ที่คุณเพิ่งส่งออกจาก Notion
- เปิด Google ไดรฟ์
- อัปโหลดไฟล์ CSV ไปยัง Google ไดรฟ์
- เมื่อการอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกไฟล์เพื่อเปิดใน Google Sheets
หลังจากกระบวนการนี้ คุณสามารถส่งออกข้อมูล Notion ของคุณไปยัง Excel และ Google Sheets และเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลที่ทรงพลังได้
ทำไมคุณควรส่งออกข้อมูลออกจาก Notion?
Notion เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการจดบันทึก การทำงานร่วมกัน และการรวบรวมข้อมูล มีฟรีแลนซ์ ทีมงานขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากที่ใช้Notion สำหรับการจัดการโครงการเช่นกัน
คำหลักคือ 'เล็ก'
เมื่อคุณหรือธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น เครื่องมือก็ควรพัฒนาไปพร้อมกับคุณ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้หลายคนรายงานว่านี่ยังคงเป็นข้อท้าทายสำหรับ Notion
นี่คือความท้าทายบางประการที่ผู้ใช้ Notion ต้องเผชิญ:
- การขาดการปรับแต่งอย่างละเอียดขณะส่งออกไฟล์: การสร้างความสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณอาจเป็นความท้าทายเมื่อใช้ Notion เนื่องจากสามารถส่งออกเนื้อหาของคุณในรูปแบบ HTML, PDF และ CSV ได้ อย่างไรก็ตาม มีการปรับแต่งที่จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของฟอนต์และการจัดรูปแบบในไฟล์ PDF
- ความยากลำบากในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่: ประสิทธิภาพของ Notion ดูเหมือนจะลดลงเมื่อต้องจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อคุณเติบโตและต้องการจัดการโครงการที่ใหญ่ขึ้น คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพที่ช้าลง การสูญหายของข้อมูล และข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานของคุณ
- เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่: Notion มีความยืดหยุ่นแต่บ่อยครั้งอาจทำให้พื้นที่ทำงานดูรกหากสมาชิกบางคนไม่ทราบวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง และหากไม่มีการฝึกอบรมหรือคู่มือที่ชัดเจน การตั้งค่างานให้มีประสิทธิภาพจะใช้เวลามาก
- ความสามารถบนมือถือและแท็บเล็ตที่จำกัด: ผู้ใช้มักบ่นว่า Notion ไม่สามารถจำลองความยืดหยุ่นและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเหมือนบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือได้ พวกเขารายงานว่าเวลาในการโหลดช้าลงและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานยากขึ้น ทำให้การทำงานขณะเดินทางไม่มีประสิทธิภาพ
- การสนับสนุนลูกค้าต้องปรับปรุง: ผู้ใช้หลายคนพบว่าการรายงานข้อบกพร่องหรือการขอความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลจาก Notion นั้นยุ่งยาก รีวิวต่างๆ ระบุว่าการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามักเป็นแบบหุ่นยนต์และขาดอารมณ์ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าไม่ได้รับการรับฟัง สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า
ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้จำเป็นต้องมองหาทางเลือกอื่น และเรามีทางออกที่เหมาะสมที่สุด!
ทางเลือกแทน Notion
ClickUp นอกจากจะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการแล้ว ยังเป็นแพลตฟอร์มที่คุณเลือกใช้สำหรับการบันทึกความคิด ไอเดีย และสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
มันมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การแสดงผลที่ทรงพลัง การผสานงานอัตโนมัติ และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ทำให้มันเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
ด้วย ClickUp บันทึกของคุณไม่ใช่แค่บันทึก—แต่เป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ จัดระเบียบ และพร้อมที่จะถูกแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้
ClickUp ยังมีเทมเพลตสำหรับจดบันทึก ทำให้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง
ClickUp Notepad
ต่างจาก Notion, ClickUp มีสมุดบันทึกส่วนตัวสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วในระหว่างเดินทาง
ClickUp Notepadมอบคุณสมบัติที่ก้าวไปไกลกว่า Notion โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการจัดการงานทั้งหมดของคุณควบคู่ไปกับบันทึกของคุณด้วย ClickUp Notepad คุณสามารถจดบันทึกและจัดระเบียบความคิด งาน และรายการตรวจสอบของคุณได้อย่างรวดเร็ว—ทั้งหมดในที่เดียว!
ด้วยจุดเน้นหลักของ ClickUp ในด้านการจัดการโครงการและงาน คุณสามารถ:
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้อย่างสมบูรณ์ เพียงคลิกเดียว—พร้อมวันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และผู้รับผิดชอบ, อย่างราบรื่นมากกว่า Notion.
- บันทึกความคิดของคุณและแก้ไขด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น หัวข้อ, ลูกศร, และสี เพื่อสร้างบันทึกที่มีโครงสร้าง, สีสัน, และ จัดระเบียบอย่างสมบูรณ์แบบ
- สร้างและจัดเรียงรายการตรวจสอบของคุณใหม่ด้วยฟีเจอร์ ลากและวาง คุณสามารถจัดวางซ้อนกันเพื่อสร้าง ลำดับชั้นที่มองเห็นได้ และทำให้แน่ใจว่าทุกรายการมีความโดดเด่น ซึ่งดีกว่าการใช้รายการตรวจสอบของ Notion ที่ไม่ตรงตามสัญชาตญาณและดูจืดชืด
- เข้าถึงบันทึกและงานของคุณได้ทุกที่ผ่าน ส่วนขยาย Chrome และแอปมือถือ แม้ว่า Notion จะมีความสามารถคล้ายกัน แต่ผู้ใช้มักรายงานว่าประสิทธิภาพบนอุปกรณ์มือถือไม่สม่ำเสมอ ในขณะที่ ClickUp ให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในทุกแพลตฟอร์ม
- เชื่อมต่อแอปที่คุณใช้บ่อยทั้งหมดด้วยการผสานรวมกว่า 1000+ ของ ClickUp ได้ฟรี อย่างไรก็ตาม จำนวนไม่ใช่ประเด็นหลัก จุดแข็งของ ClickUp อยู่ที่ความง่ายในการผสานรวม คุณเพียงแค่คลิกเดียว ในขณะที่ Notion มีความสามารถในการผสานรวมที่ยอดเยี่ยม แต่กระบวนการนั้นซับซ้อนมากและต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้นในการทำงานให้สำเร็จ
คลิกอัพ ด็อกส์
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด, ร่วมมือกับทีมของคุณ, หรือจัดระเบียบฐานความรู้,ClickUp Docsคือโปรแกรมประมวลผลคำที่สามารถช่วยคุณได้
นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณจะชื่นชอบ ClickUp Docs:
- เช่นเดียวกับ Notion, ClickUp Docs มอบ พื้นที่ทำงานแบบรวม นั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้างและจัดการเอกสาร วิกิ และฐานความรู้ได้ในที่เดียว โดยใช้ประโยชน์จากการผสานรวมต่างๆ แต่ ClickUp Docs ก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้การผสานรวมที่ แน่นหนากับการจัดการงาน ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Docs เข้ากับเวิร์กโฟลว์และติดตามความคืบหน้าได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
- รู้สึกดีมากที่ได้ทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์และสรุปงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้ง ClickUp Docs และ Notion ต่างก็รองรับการทำงานนี้ อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือแก้ไขเอกสารของ ClickUp คุณสามารถทำได้มากกว่านั้น มันช่วยให้คุณสามารถแปลงความคิดเห็นที่แสดงระหว่างการแก้ไขให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและกำหนดวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบและวันครบกำหนด
- มันมี ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น หัวข้อ ตาราง และแบนเนอร์ที่คล้ายกับ Notion คุณสามารถปรับแต่งเอกสารด้วยคำสั่ง /Slash, markdown และแม้กระทั่งฝังงานต่างๆ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในเอกสารที่สวยงาม
- ClickUp มอบ การควบคุมความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับ Notion แต่ดีกว่า. คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์, สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้, และควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเอกสารของคุณได้
โหมดโฟกัส สำหรับการเขียนที่ปราศจากสิ่งรบกวน การตั้งค่าเอกสารขั้นสูง และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบ ปลอดภัย และพร้อมที่จะแชร์กับทีม
มุมมองตาราง ClickUp
มุมมองตารางของ ClickUpมอบพลังให้คุณจัดการและจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว ด้วยสเปรดชีตที่รวดเร็วและตอบสนอง รวมถึงฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ทรงพลัง
Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ที่นี่คือจุดที่มุมมองตารางของ ClickUp ทำงานได้ดีกว่า:
- ในขณะที่ตาราง Notion ให้ความสามารถในการใช้งานสเปรดชีตขั้นพื้นฐาน แต่การดูตารางใน ClickUp นั้นใช้งานง่าย มันช่วยให้สามารถ แก้ไขข้อมูลจำนวนมากและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ช่วยในการจัดการงบประมาณ สินค้าคงคลัง และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บันทึกความคืบหน้าของงาน ไฟล์แนบ และให้คะแนนดาวด้วย 15+ ประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ของ ClickUp ซึ่งมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถในการจัดการโครงการมากกว่าข้อเสนอของ Notion
- มุมมองตารางของ ClickUp เหนือกว่าความสามารถของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ Notion ในการสร้าง ฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด (ไม่ต้องเขียนโค้ด แค่ลากและวาง) ที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร และความพึ่งพาได้อย่างราบรื่น และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประเภทต่างๆ
ด้วยมุมมองตารางของ ClickUp การติดตามและจัดระเบียบงานของคุณไม่เคยรวดเร็วหรือยืดหยุ่นได้มากกว่านี้อีกแล้ว
มุมมองใน ClickUp
ด้วย 15+ วิวClickUp Viewsช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ คล้ายกับ Notion แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวางแผนแบบภาพ ผู้รักการจดรายการ หรือผู้หลงใหลในไทม์ไลน์ ClickUp ก็มีมุมมองที่เหมาะกับคุณ
นี่คือสิ่งที่มุมมองที่แตกต่างกันสามารถทำเพื่อคุณและสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่าง:
- มุมมองงานหลัก สามารถช่วยคุณจัดระเบียบงานของคุณและมองเห็นภาพรวมของงานได้อย่างชัดเจน พร้อมตัวเลือกการจัดเรียง การกรอง และการจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่น คุณสามารถเข้าใจปริมาณงานของคุณได้ในพริบตาด้วยมุมมองแบบรายการ กระดาน และปฏิทิน
- มุมมองงานขั้นสูง ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของภาระงานของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, ปริมาณงาน, และมุมมองตาราง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามและคาดการณ์ข้อมูลโครงการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเกินความสามารถของ Notion
- ด้วย จำนวนการเข้าชมหน้า คุณสามารถระดมความคิดด้วยClickUp Whiteboardsและใช้ClickUp Chatเพื่อรักษาการสนทนาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงฝ่ายเดียว—ผู้ใช้ของเราก็ชื่นชอบเช่นกัน:
มุมมองที่หลากหลายนั้นสมบูรณ์แบบ ทำให้แต่ละคนสามารถดูเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองได้
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? มาเริ่มทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพกันเถอะ! 🚀
ClickUp Brain
ฟังก์ชันการทำงานของ Notion AI จำกัดอยู่เพียงการจัดการเนื้อหาและการระดมความคิดเท่านั้น
ClickUp Brainเหนือกว่าด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมในการ จัดการงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานโดยใช้ AI ทำให้เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งและหลากหลายมากขึ้น
นี่คือวิธีที่มันสามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น:
- หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับงานของคุณ AI Knowledge Manager ของ ClickUp Brain จะตอบคำถามเหล่านั้นทันที มันเชื่อมต่อและสแกนผ่านงาน เอกสาร และสมาชิกทีมทั้งหมดของคุณเพื่อให้คำตอบแก่คุณ ClickUp Brain ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายประสาทเทียมที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ตระหนักถึงบริบท ซึ่งแตกต่างจาก Notion AI ที่เน้นการสร้างเนื้อหาและการระดมความคิดเป็นหลัก
- ด้วยความช่วยเหลือของ ผู้จัดการโครงการ AI คุณสามารถทำการอัปเดตโครงการ สรุปความคืบหน้า และการประชุมสแตนด์อัพได้อย่างชาญฉลาดโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณหลีกเลี่ยงงานที่ทำซ้ำและประหยัดเวลา Notion AI ขาดการทำงานอัตโนมัติประเภทนี้โดยพื้นฐานและต้องพึ่งพาการผสานรวมกับบุคคลที่สาม เช่น Zapier เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
- ต่างจากตัวเลือกที่จำกัดใน Notion AI, ClickUp Brain ยังสามารถช่วยคุณ สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง เพื่อทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ด้วย ClickUp Brain คุณจะประหยัดเวลา ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ส่วนที่ดีที่สุดคือทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย!
แม้ว่าฟีเจอร์ของ Notion AIจะจำกัดอยู่เพียงการสรุปเนื้อหา สร้างไอเดีย และสร้างโครงร่าง แต่ก็ถือเป็นเครื่องมือ AI ที่เหมาะสำหรับการจดบันทึกอยู่ไม่น้อย เช่นเดียวกับ ClickUp Brain มันเป็นตัวช่วยในการเขียนที่ดี สามารถปรับโทน แก้ไขไวยากรณ์ และแปลข้อความได้ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับผู้สร้างเนื้อหา อย่างไรก็ตามทางเลือกที่ดีของ Notion AIควรมีความสามารถในการจัดการโครงการหรือจัดการความรู้เพิ่มเติม
Notion กับ ClickUp
หากคุณเป็นผู้ใช้ Notion คุณจะทราบหลังจากอ่านบล็อกนี้ว่า ClickUp สามารถมอบความสามารถเพิ่มเติมมากมายได้
อย่างไรก็ตาม นี่คือคำอธิบายสั้น ๆ ว่าทำไม ClickUp จึงมักจะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในทุกการเปรียบเทียบระหว่างNotion กับ ClickUpทำให้เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของ Notion
- แม้ว่าทั้งสองแพลตฟอร์มจะมีฟีเจอร์หลัก เช่น การสร้างเอกสารแบบเรียลไทม์ การทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์ของงาน และลำดับชั้นของเอกสาร แต่ ClickUp โดดเด่นด้วยการนำเสนอ ฟีเจอร์การจัดการงานขั้นสูงเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแดชบอร์ด งานที่เกิดซ้ำแบบไดนามิก ความคิดเห็นที่มอบหมาย มุมมองปริมาณงาน แผนภูมิแกนต์ และเป้าหมายพร้อม OKRs ให้ใช้ฟรี ซึ่งคุณจะไม่ได้รับแม้แต่ในแผนชำระเงินของ Notion
- ใน แผนฟรีของ ClickUp คุณจะได้รับระบบอัตโนมัติตามเงื่อนไข การแจ้งเตือนซ้ำ การติดตามเวลา แผนผังความคิด การบันทึกวิดีโอในแอป และแม้กระทั่งความสามารถในการตรวจสอบอีเมลของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณจะหาไม่ได้แม้แต่ในแผนธุรกิจหรือแผนองค์กรของ Notion
คุณจะพบว่าการเปลี่ยนจาก Notion มาใช้ ClickUp นั้นง่าย และจะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น!
เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
Notion มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย และตอนนี้คุณรู้วิธีส่งออกเนื้อหาจาก Notion เมื่อจำเป็นแล้ว แต่ทำไมต้องยอมรับสิ่งที่มีน้อยกว่า เมื่อคุณสามารถได้รับฟังก์ชันเหล่านั้นและอีกมากมายด้วยเครื่องมืออื่น?
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของ ClickUp, ระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, และการร่วมมือทีมอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ฉลาดขึ้น
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ClickUp ก็เติบโตไปพร้อมกับคุณ—นำเสนอการปรับแต่งที่หลากหลายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้
พร้อมที่จะยกระดับสไตล์การจดบันทึกของคุณหรือยัง?
เปลี่ยนมาใช้ระบบของเราวันนี้ และสัมผัสประสบการณ์การบริหารโครงการที่ไม่เหมือนใคร!