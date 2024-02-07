บล็อก ClickUp
10 การผสานรวม Notion ที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อแอปของคุณ

10 การผสานรวม Notion ที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อแอปของคุณ

Engineering Team
Engineering Team
7 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับหลายๆ คน Notion เป็นมากกว่าแอปจดบันทึก

มันรวมการจัดการเอกสาร, การจัดการงาน, และการร่วมมือไว้ในที่เดียว ทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติเช่นหน้าซ้อนและแก้ไขร่วมกัน. นอกจากนี้, คุณสมบัติเช่นNotion AIได้ทำให้การทำงานประจำวันง่ายขึ้น.

อย่างไรก็ตาม Notion เป็นเพียงโซลูชันบางส่วนสำหรับกระบวนการและงานที่ซับซ้อนในที่ทำงานของคุณในปัจจุบัน หลายองค์กรยังคงใช้เครื่องมืออื่นอีกห้าถึงแปดรายการสำหรับการสื่อสารภายใน การติดตามเวลา การจัดเก็บไฟล์ แบบฟอร์ม ระบบ CRM และการจัดการงาน

การใช้เครื่องมือหลายอย่างตลอดทั้งวันอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการสลับแท็บ เราได้รวบรวมรายชื่อแอปยอดนิยม 10 รายการที่สามารถใช้งานร่วมกับ Notion ได้

คุณควรค้นหาอะไรในระบบการผสานกับ Notion?

การผสานเครื่องมือกับ Notion สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้ แต่อาจไม่เหมาะสมในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูง การตั้งค่าที่ซับซ้อน หรือข้อกังวลด้านความปลอดภัย

นี่คือห้าสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องระวังเมื่อผสานรวมแอปทำงานของคุณกับพื้นที่ทำงานของ Notion:

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้: อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ของเครื่องมือมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้สนใจและดำเนินการได้อย่างราบรื่น
  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ, การทำงานที่สอดคล้องกัน, และการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล. สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน และลดการแยกตัว
  • ประเภทการผสานรวม: บางแอปมีการผสานรวมโดยตรงกับ Notion APIขณะที่บางแอปต้องใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามเช่น Zapierหรือ Zoho Flow ให้ประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเลือกตามความต้องการเฉพาะของคุณ
  • ความยืดหยุ่น: มองหาการผสานรวม Notion ที่มีตัวเลือกการปรับแต่ง เพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าได้ตามความต้องการของคุณ
  • ความสามารถในการปรับขนาด: ตรวจสอบว่าการผสานรวมสามารถปรับตัวได้เมื่อคุณขยายธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือจำนวนพนักงานที่สูงขึ้น
  • ค่าใช้จ่าย: การผสานระบบบางรายการอาจไม่มีค่าใช้จ่าย ในขณะที่บางรายการอาจมีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือคิดตามการใช้งาน โปรดพิจารณางบประมาณของคุณและเลือกการผสานระบบที่คุ้มค่าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคุณ
  • ระบบอัตโนมัติ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมสอดคล้องกับกระบวนการทำงานและขั้นตอนที่มีอยู่ของคุณ และไม่รบกวนการดำเนินงานของทีมคุณ

10 การผสานรวม Notion ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

มาสำรวจการผสานการทำงานของ Notion ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือของทีมคุณ ทำให้ชีวิตการทำงานของพวกเขาเป็นระเบียบและมีประสิทธิผล

ในขณะที่บางแอปยอดนิยมในรายการนี้เป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับ Notion คุณอาจจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการเชื่อมต่อของบุคคลที่สามสำหรับแอปอื่นๆ เราได้เพิ่มตัวเลือกบางอย่างสำหรับกรณีนั้นไว้ด้วยเช่นกัน

1. IFTTT

อินเตอร์เฟซ IFTTT
ผ่านทางIFTTT

IFTTT (If This Then That) เป็นบริการบนเว็บที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและเชื่อมต่อแอปต่างๆ โดยใช้คำสั่งเงื่อนไขง่ายๆ ที่เรียกว่าแอปเล็ต แม้ว่า IFTTT จะไม่ใช่แอปที่ทำงานได้โดยตรง แต่มันช่วยให้คุณผสานรวม Notion เข้ากับแอปอื่นๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านทริกเกอร์และการดำเนินการที่เรียบง่าย

ด้วย IFTTT คุณสามารถสร้างหน้า Notion ใหม่ผ่านคำสั่งเสียง (โดยใช้ Alexa หรือ Siri) และซิงค์รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณข้ามแพลตฟอร์มได้

แอปเพล็ตพร้อมใช้งานสำหรับ Notion ได้แก่:

  • เพิ่มกิจกรรมใน Google Calendar ไปยังรายการที่ต้องทำใน Notion
  • การเพิ่มโพสต์ที่บันทึกไว้จาก Medium หรือ Pocket ไปยังฐานข้อมูลใน Notion
  • การซิงค์ข้อมูลใหม่ใน Google Sheets กับฐานข้อมูล Notion และในทางกลับกัน

คุณยังสามารถสร้างแอปเพล็ตหลายการกระทำแบบกำหนดเองได้โดยใช้ทริกเกอร์และการกระทำที่มีอยู่ใน IFTTT

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IFTTT

  • สร้างและเปิดตัวระบบอัตโนมัติของคุณสำหรับ Notion โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
  • เชื่อมต่อบัญชี Notion ของคุณกับแอปและบริการมากกว่า 700 รายการ แม้แต่แอปที่ไม่มีระบบเชื่อมต่อกับ Notion โดยตรง
  • สร้างระบบอัตโนมัติด้วยหลายขั้นตอนในลำดับและทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
  • ผสานการทำงานกับผู้ช่วยเสียงอย่าง Alexa และ Siri เพื่อให้คุณไม่ต้องผูกติดกับอุปกรณ์ของคุณ

ข้อจำกัดของ IFTTT

  • แอปเล็ตบางตัว (เช่น งานใน Notion สำหรับการกล่าวถึงใน Twitter) มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • IFTTT มีเพียงหนึ่งทริกเกอร์และสองแอคชั่นสำหรับ Notion

ราคาของ IFTTT

  • IFTTT ฟรี
  • IFTTT Pro: $3.49/เดือน
  • IFTTT Pro+: $14.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ IFTTT

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

2. Zapier

Zapier
ผ่านทางZapier

Zapier เป็นแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติแบบออนไลน์ที่ช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ ระหว่างเครื่องมือทางธุรกิจของคุณได้โดยอัตโนมัติผ่าน "Zaps" ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานแบบมีเงื่อนไขที่เชื่อมต่อแอปสองแอปหรือมากกว่าเพื่อทำงานเฉพาะหรือชุดของการทำงานโดยอัตโนมัติ

Zapier ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่าง Notion กับแอปกว่า 5,000+ แอปเป็นเรื่องง่ายและไร้ความยุ่งยาก รวมถึงแอปทำงานยอดนิยมอย่าง Airtable, Google Workspace และ Slack

ไม่ว่าคุณจะกำลังซิงค์งานและโครงการ เพิ่มคำตอบจากแบบฟอร์มลงในฐานข้อมูล หรือซิงค์ข้อมูลลูกค้า—คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ภายในไม่กี่นาที โดยใช้ Zaps ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างแบบกำหนดเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • ทำให้งานซ้ำๆ ในแอปต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
  • เชื่อมต่อแอปหลายตัวและสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนใน Zap เดียว
  • อธิบายขั้นตอนการทำงานของคุณให้กับผู้ช่วย AI ของ Zapier และให้มันสร้าง Zap ของคุณ
  • อัตโนมัติภารกิจที่ทำซ้ำเช่นรายงานรายเดือนหรือการโทรด้วยแซปที่ตั้งเวลาไว้

ข้อจำกัดของ Zapier

  • ผู้ใช้รายงานว่าการผสานรวมบางอย่างไม่มีความเสถียรมากนัก
  • การตั้งค่า Zaps ที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนอาจใช้เวลามาก

ราคาของ Zapier

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $29.99/เดือน
  • มืออาชีพ: $73. 50/เดือน
  • ทีม: $103. 50/เดือน
  • บริษัท: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2750+ รีวิว)

3. ไทป์ฟอร์ม

ไทป์ฟอร์ม
ผ่านทางTypeform

หากคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจแบบโต้ตอบ ให้พิจารณาใช้ Typeform แอปพลิเคชันยอดนิยมในหมู่ธุรกิจ ที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การออกแบบที่สวยงามสะดุดตา และความสามารถในการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการสนทนา

Typeform ให้บริการการเชื่อมต่อโดยตรงกับ Notion ที่คุณสามารถใช้เพื่อซิงค์คำตอบแบบฟอร์มกับฐานข้อมูลของ Notion ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการฐานข้อมูลใหม่ใน Notion สำหรับทุกคำตอบแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นใน Typeform ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแชร์คำตอบแบบฟอร์มทั้งหมดกับทีมของคุณได้เพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อคำขอใด ๆ โดยใช้ผลลัพธ์ได้

อย่างไรก็ตาม การผสานรวมนี้รองรับเฉพาะ 'ฐานข้อมูลตาราง' ใน Notion เท่านั้น ไม่รองรับประเภทอื่น ๆ เช่น แกลเลอรีหรือปฏิทิน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform

  • ระบุคำถามเพียงหนึ่งข้อในแต่ละหน้า และทำให้ง่ายต่อการตอบโดยไม่ให้เสียสมาธิ
  • เพิ่มแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์หรืออีเมลของคุณเพื่อรับคำตอบที่เกี่ยวข้องและถามคำถามติดตามผล
  • เชื่อมต่อโดยตรงกับ Notion โดยไม่ต้องใช้แอปตัวกลางเช่น IFTTT หรือ Zapier
  • รักษาข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันด้วยการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Typeform

  • หากโทเค็นเว็บฮุคจาก Notion หมดอายุ คุณจะต้องสร้างฟอร์มใหม่ตั้งแต่ต้น เนื่องจากโทเค็นไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้
  • คุณสามารถเชื่อมโยงคำตอบในแบบฟอร์มของคุณกับตารางฐานข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลประเภทอื่น เช่น กระดานหรือปฏิทิน

ราคาของ Typeform

  • พื้นฐาน: $29/เดือน
  • บวก: $59/เดือน
  • ธุรกิจ: $99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจาก Typeform

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (800+ รีวิว)

4. GitHub

GitHub
ผ่านทางGitHub

GitHub เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มนักพัฒนาที่ใช้ระบบคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มันมอบโซลูชันให้กับทีมพัฒนาและบริษัทต่างๆ ในการสร้างและส่งมอบโค้ด รวมถึงการดูแลรักษาฐานโค้ดของพวกเขา

การผสานบัญชี Notion ของคุณกับ GitHub สามารถทำให้ทีมวิศวกรรมและทีมที่ไม่ใช่ด้านวิศวกรรมสามารถทำงานร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างงานสำหรับบั๊กและปัญหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

การผสานรวมในตัวของ Notion กับ GitHub ช่วยให้ผู้ใช้ Notion สามารถทำงานต่างๆ ได้ เช่น การเพิ่มลิงก์ pull request (PR) ให้กับงาน และการอัปเดตสถานะงานใน Notion ตามคุณสมบัติของ PR

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub

  • สร้างฐานโค้ดกลางสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณและแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับนักพัฒนาทุกคน
  • ทำให้สมาชิกในทีมสามารถดูโค้ดและให้ข้อเสนอแนะได้ง่ายขึ้น เนื่องจากลิงก์ GitHub จะแสดงตัวอย่างโค้ดใน Notion โดยอัตโนมัติ
  • สร้างการซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่างคุณสมบัติของ GitHub ในรีโพสิตอรีกับฐานข้อมูล Notion เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
  • จัดระเบียบโครงการโดยอัตโนมัติด้วยการเพิ่มลิงก์ PR ไปยังงานที่คุณสร้างใน Notion

ข้อจำกัดของ GitHub

  • ผู้เริ่มต้นรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพวกเขาประสบปัญหาการหยุดทำงานบ่อยครั้งในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง

ราคาของ GitHub

  • ฟรี
  • ทีม: $4.00/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $21. 00/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ GitHub

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (5500+ รีวิว)

5. อาสนะ

อาสนะ
ผ่านทางAsana

อาสนะ เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและทำงานร่วมกันบนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบงาน บริหารโครงการ และติดตามงานต่างๆ มันให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางที่ทีมสามารถทำงานร่วมกัน สื่อสาร และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้

ทีมที่ใช้ Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและ Notion เป็นเครื่องมือเอกสารสามารถผสานการทำงานทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างพื้นที่ทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว ทั้งสองแพลตฟอร์มมีการผสานการทำงานโดยตรงที่คุณสามารถใช้เพื่อดำเนินการเฉพาะเจาะจงได้

Notion ยังมีเครื่องมือ Asana Importer ฟรีสำหรับนำเข้าโครงการทั้งหมดของคุณจาก Asana ไปยัง Notion ในรูปแบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ดูสถานะของงานและโครงการจาก Asana ใน Notion โดยเพิ่มเป็นตัวอย่างลิงก์
  • เพิ่มหน้า Notion ของคุณลงในงาน Asana เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างง่ายดาย
  • สร้างฐานข้อมูลที่มีรายละเอียดโครงการทั้งหมดโดยการวางลิงก์ Asana ของโครงการของคุณลงใน Notion

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบความยากลำบากในการนำ Asana ไปใช้กับทีมของตน และผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
  • การเปลี่ยนแปลงที่ทำใน Asana จะไม่ได้รับการอัปเดตใน Notion แบบเรียลไทม์ คุณจะต้องซิงค์ข้อมูลด้วยตนเองเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลง

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: 13. 49 USD/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: 30. 49 USD/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (9600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,300+ รีวิว)

6. สแล็ก

Slack
ผ่านทางSlack

การมีแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่ผสานรวมกับ Notion ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถใช้ Slack โดย Salesforce เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความสำหรับทีมเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

มันให้ช่องทางและหัวข้อสำหรับการอภิปรายกลุ่ม, การส่งข้อความโดยตรงสำหรับการสื่อสารแบบตัวต่อตัว, และการประชุมสั้นสำหรับการสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอ

โดยการผสาน Slack เข้ากับ Notion คุณสามารถลดงานที่ยุ่งเหยิงและทำให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ใน Slack ในขณะที่เข้าถึงเอกสารรายละเอียดและฟีเจอร์การจัดการงานใน Notion ได้พร้อมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • แจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมใน Slack เมื่อพวกเขาถูกแท็กในเอกสาร Notion เมื่อมีการอัปเดตหน้า หรือเมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่ในฐานข้อมูล
  • เพิ่มข้อความ Slack ไปยัง Notion เป็นงาน, รายการฐานข้อมูล หรือแม้กระทั่งหน้าใหม่
  • ตอบกลับความคิดเห็นและอัปเดตสิทธิ์การแชร์สำหรับเอกสาร Notion จากคอนโซล Slack ของคุณ
  • เพิ่มลิงก์ข้อความ Slack ไปยัง Notion เพื่อสร้างตัวอย่างและรับการอัปเดตการสนทนาแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Slack

  • เวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติไม่มีให้บริการในแผนฟรี
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ+: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

7. Webex

เทมเพลต Webex
ผ่านทางWebex

Cisco's Webex เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันทางไกลระหว่างองค์กรและทีมต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น

การผสานรวมโซลูชันการประชุม การส่งข้อความ และการสัมมนาออนไลน์ของ Notion สามารถส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และความโปร่งใสภายในทีมของคุณได้

นอกจากนี้ยังมีทางลัดเช่น @notion track และ @notion share เพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็ว เช่น การรับรายการอัปเดตล่าสุดในฐานข้อมูล Notion หรือการแชร์เอกสารกับผู้อื่น

สำหรับ Webex Meetings คุณสามารถใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่นZapier หรือทางเลือกอื่น ๆเพื่อเชื่อมต่อกับ API ของ Notion ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex

  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างหน้า Notion ใหม่สำหรับแต่ละการประชุมใหม่
  • เพิ่มบอท Notion ลงในพื้นที่ทำงาน Webex ของคุณและใช้เพื่อทำงานต่างๆ เช่น การแชร์เอกสาร
  • ประหยัดเวลาด้วยทางลัดเฉพาะสำหรับ Notion

ข้อจำกัดของ Webex

  • ไม่มีการผสานรวมโดยตรงระหว่าง Webex Meeting และ Notion
  • แม้ในบริการของบุคคลที่สาม Webex ก็เสนอเพียงหนึ่งทริกเกอร์และไม่มีแอคชั่น

ราคาของ Webex

  • ฟรี
  • Webex Meet: $14.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Webex Suite: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Webex

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 22,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (6800+ รีวิว)

8. Paperform

เพเปอร์ฟอร์ม
ผ่านทางPaperform

Paperform เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสร้างแบบฟอร์ม ดำเนินการสำรวจ และออกแบบแบบทดสอบ นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานกับ Notion ที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งที่สุดอีกด้วย

คุณสามารถซิงค์ข้อมูลจากฟอร์มกับฐานข้อมูล Notion สร้างฟอร์มใหม่โดยใช้คุณสมบัติจากฐานข้อมูล Notion ที่มีอยู่ และยังสามารถออกแบบฟอร์มให้ดูเหมือนกับอินเทอร์เฟซของ Notion ได้อีกด้วย

Paperform มอบความยืดหยุ่นอย่างมาก—คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าหน้าใดใน Notion workspace ที่ต้องผสานรวมกับ Paperform และสามารถสร้างการผสานรวมแบบส่วนตัวได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperform

  • รวบรวมการชำระเงินผ่านแบบฟอร์ม เนื่องจาก Paperform สามารถเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงินยอดนิยม
  • เพิ่มการส่งแบบฟอร์มไปยัง Notion เป็นรายการฐานข้อมูลเพื่อติดตามการส่งแบบฟอร์มแบบเรียลไทม์
  • เพิ่มแบบฟอร์มลงในเอกสารและหน้าใน Notion และให้ผู้ตอบแบบฟอร์มส่งข้อมูล
  • ใช้ฟอนต์ "inter" สำหรับแบบฟอร์มที่จะฝังใน Notion เพื่อให้คล้ายกับฟอนต์ในหน้า Notion

ข้อจำกัดของ Paperform

  • Paperform ไม่บันทึกการส่งแบบฟอร์มที่ไม่สมบูรณ์
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้น

ราคาของ Paperform

  • สิ่งจำเป็น: $29/เดือน
  • ข้อดี: $59/เดือน
  • ธุรกิจ: $199/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Paperform

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

9. Google ไดรฟ์

Google ไดรฟ์
ผ่านทางGoogle Drive

Google Drive เป็นบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์โดย Google ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ไว้ในคลาวด์ ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และแชร์ไฟล์กับผู้อื่นได้

การผสาน Notion กับ Google Drive ช่วยให้คุณสามารถนำ Google Docs, Slides และ Sheets ของคุณมาไว้ใน Notion workspace ได้โดยตรง ซึ่งสร้างพื้นที่รวมสำหรับข้อมูลทั้งหมดของคุณ และช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันบนเอกสารได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถใช้บริการจากบุคคลที่สาม เช่น Zapier หรือ Integromat เพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน เช่น การส่งออกและอัปโหลดเอกสาร Notion ใหม่ไปยัง Google Drive

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive

  • สร้างต้นไม้เชื่อมโยง, ฐานข้อมูล, หรือหน้าเว็บใน Notion ที่อ้างอิงไฟล์ Google Drive ของคุณ ทำให้ทีมของคุณสามารถจัดระเบียบและค้นหาเอกสารได้ง่าย
  • ติดตามโครงการได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังงานหรือโครงการเฉพาะใน Notion

ข้อจำกัดของ Google Drive

  • การผสานรวมโดยตรงของ Notion กับ Google Drive มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก และคุณอาจต้องใช้บริการจากบุคคลที่สามสำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
  • มีขีดจำกัดขนาดไฟล์ที่สามารถอัปโหลดต่อวัน

ราคาของ Google Drive

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิสิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Drive

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (27300+ รีวิว)

10. Figma

ฟิกมา
ผ่านทางFigma

Figma (ถูกซื้อกิจการโดย Adobe) เป็นเครื่องมือออกแบบและสร้างต้นแบบบนคลาวด์ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในโครงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) เป็นไปได้อย่างราบรื่น

มันถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยนักออกแบบ ทีมผลิตภัณฑ์ และนักพัฒนา เพื่อสร้างต้นแบบและแนวคิดสำหรับโซลูชันดิจิทัล และแก้ไขร่วมกัน

โดยการผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ Notion คุณสามารถเพิ่มการร่วมมือข้ามทีมระหว่างนักออกแบบ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกร และนักการตลาดได้ โดยให้ทุกคน (แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีการบัญชี Figma) สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma

  • เพิ่มลิงก์ Figma ไปยังเอกสาร Notion เพื่อดูตัวอย่างการออกแบบแบบเรียลไทม์ในเอกสาร ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถตรวจสอบการออกแบบได้อย่างง่ายดาย
  • เชื่อมโยงไฟล์ Figma กับงานเฉพาะเพื่อให้ทีมสามารถอ้างอิงและทำงานร่วมกันในองค์ประกอบของการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานได้
  • สร้างลิงก์หรือฝังไฟล์เพื่อให้เข้าถึงไฟล์ออกแบบและต้นแบบของคุณได้ง่ายโดยตรงจากพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณ

ข้อจำกัดของ Figma

  • ฟิกมา เอบเมด สามารถเข้าถึงได้เพียงผ่านเบราว์เซอร์ และไม่สามารถเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปได้
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความล่าช้าเมื่อทำงานกับไฟล์ออกแบบขนาดใหญ่หรือหลายอาร์ตบอร์ด

ราคาของ Figma

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • มืออาชีพ: $12/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $45/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กรธุรกิจ: $75/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว Figma

  • G2: 4. 7/5 (1030+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (700+ รีวิว)

เครื่องมือการผสานรวมการจัดการโครงการอื่น ๆ

แม้ว่าเราได้สำรวจการผสานรวม Notion ที่ยอดเยี่ยมบางส่วนในส่วนก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังมีเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการงานอีกมากมายที่สามารถทำให้การจัดการโครงการ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรของคุณง่ายขึ้นเมื่อผสานรวมกับ Notion

การผสานการทำงานเพิ่มเติมสำหรับการจัดการงานกับ Notion สามารถปรับปรุงความรับผิดชอบและความโปร่งใสของทีมได้ โดยให้สมาชิกทุกคนในทีมเห็นภาพรวมของสถานะและการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล

เครื่องมือหนึ่งคือ ClickUp!

คลิกอัพ

ClickUp เป็นแอปพื้นที่ทำงานครบวงจรที่มีฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึงการจัดการโครงการ การสื่อสารในทีม และการจัดการเอกสาร

Notion มีตัวเลือก 'ตัวอย่างลิงก์' พื้นฐานเพื่อเพิ่มงานและโครงการของคุณจาก ClickUp ไปยังเอกสาร Notion สำหรับเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงกว่า ให้ใช้บริการจากบุคคลที่สามเช่น Zapier เพื่อเปิดใช้งานการไหลของข้อมูลสองทางระหว่าง ClickUp และ Notion

ตัวอย่างเช่น โดยใช้ Zapier คุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ทุกชิ้นในฐานข้อมูลเป็นรายการตรวจสอบใน ClickUp หรือสร้างหน้าใหม่ใน Notion สำหรับรายการใหม่, กิจกรรม, หรือภารกิจที่สร้างขึ้นใน ClickUp

ในขณะที่ ClickUp เป็นตัวเลือกการผสานรวมที่ดี มันยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Notion ด้วย ClickUp มอบเครื่องมือเอกสารที่ครอบคลุมและโซลูชันการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันขั้นสูง

ClickUp 3.0 เอกสาร หน้าย่อยที่เรียบง่าย
ดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของทุกหน้าย่อยที่เชื่อมต่อและความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณบน ClickUp Docs เพื่อความเป็นระเบียบและเชื่อมโยงงานเข้าด้วยกัน

เช่นเดียวกับ Notion,ClickUp Docsก็ให้ทีมสามารถสร้างเอกสารและวิกิที่สวยงามได้, ทำงานร่วมกันได้, ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงเอกสารกับโปรเจ็กต์, และอื่น ๆ

ClickUp ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันเพิ่มเติม (และขั้นสูง) เช่นกระดานไวท์บอร์ด ClickUpและแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการระดมความคิดและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูง เช่น วิดีโอคลิปและคอนโซลแชท—ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานของ ClickUp

ด้วยคุณสมบัติเช่น คำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ และการเข้าถึงผ่านมือถือClickUp AI ยังเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Notion AI

ClickUp ค้นหาแบบสากล
ทำให้ข้อมูลทั้งหมดเข้าถึงได้ทันทีด้วยการค้นหาแบบสากลของ ClickUp

ความสามารถในการค้นหาแบบสากลของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้มันโดดเด่น. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและค้นหาข้อมูลได้ทั่วทุกแอปที่เชื่อมต่อกับ ClickUp จากภายใน ClickUp.

สิ่งนี้ช่วยทำลายกำแพงข้อมูลและทำให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังให้ผลการค้นหาที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลกลางเพื่อจัดการทุกแง่มุมของงานของคุณจากหน้าต่างเดียว
  • ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp AI ที่สรุปเนื้อหา แก้ไขเอกสาร และดำเนินการอย่างรวดเร็ว
  • ส่งเสริมการสื่อสารของทีมแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น แชท กระดานไวท์บอร์ด แผนผังความคิด และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการและเทมเพลตที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ วัดเป้าหมายของคุณ และทำสิ่งอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

ทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้นด้วย ClickUp

คุณคงเห็นแล้วว่ามีฟีเจอร์การเชื่อมต่อ Notion ที่มีประโยชน์มากมายเพียงใดเพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น แต่มีฟีเจอร์ใดบ้างที่ดูง่ายกว่า ClickUp?

ต่างจาก Notion ที่คุณต้องสร้างระบบการจัดการโครงการ ตัวติดตามเป้าหมาย หรือฐานข้อมูลของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น ClickUp มาพร้อมกับโซลูชันในตัว (และเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ) ที่ช่วยให้การเริ่มต้นและการรักษาความต่อเนื่องเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติของ ClickUp เช่น พื้นที่ทีม กระดานไวท์บอร์ด และคอนโซลแชท สามารถช่วยให้การดำเนินงานของคุณง่ายขึ้นและปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมได้

อยากรู้ไหมว่า ClickUp สามารถเป็นทางเลือกแทน Notion ของคุณได้หรือไม่?สมัครฟรีและสำรวจวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ