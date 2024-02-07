10 การผสานรวม Notion ที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อแอปของคุณ

สำหรับหลายๆ คน Notion เป็นมากกว่าแอปจดบันทึก
มันรวมการจัดการเอกสาร, การจัดการงาน, และการร่วมมือไว้ในที่เดียว ทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติเช่นหน้าซ้อนและแก้ไขร่วมกัน. นอกจากนี้, คุณสมบัติเช่นNotion AIได้ทำให้การทำงานประจำวันง่ายขึ้น.
อย่างไรก็ตาม Notion เป็นเพียงโซลูชันบางส่วนสำหรับกระบวนการและงานที่ซับซ้อนในที่ทำงานของคุณในปัจจุบัน หลายองค์กรยังคงใช้เครื่องมืออื่นอีกห้าถึงแปดรายการสำหรับการสื่อสารภายใน การติดตามเวลา การจัดเก็บไฟล์ แบบฟอร์ม ระบบ CRM และการจัดการงาน
การใช้เครื่องมือหลายอย่างตลอดทั้งวันอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการสลับแท็บ เราได้รวบรวมรายชื่อแอปยอดนิยม 10 รายการที่สามารถใช้งานร่วมกับ Notion ได้
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการผสานกับ Notion?
การผสานเครื่องมือกับ Notion สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้ แต่อาจไม่เหมาะสมในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูง การตั้งค่าที่ซับซ้อน หรือข้อกังวลด้านความปลอดภัย
นี่คือห้าสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องระวังเมื่อผสานรวมแอปทำงานของคุณกับพื้นที่ทำงานของ Notion:
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้: อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ของเครื่องมือมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้สนใจและดำเนินการได้อย่างราบรื่น
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ, การทำงานที่สอดคล้องกัน, และการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล. สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน และลดการแยกตัว
- ประเภทการผสานรวม: บางแอปมีการผสานรวมโดยตรงกับ Notion APIขณะที่บางแอปต้องใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามเช่น Zapierหรือ Zoho Flow ให้ประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเลือกตามความต้องการเฉพาะของคุณ
- ความยืดหยุ่น: มองหาการผสานรวม Notion ที่มีตัวเลือกการปรับแต่ง เพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าได้ตามความต้องการของคุณ
- ความสามารถในการปรับขนาด: ตรวจสอบว่าการผสานรวมสามารถปรับตัวได้เมื่อคุณขยายธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือจำนวนพนักงานที่สูงขึ้น
- ค่าใช้จ่าย: การผสานระบบบางรายการอาจไม่มีค่าใช้จ่าย ในขณะที่บางรายการอาจมีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือคิดตามการใช้งาน โปรดพิจารณางบประมาณของคุณและเลือกการผสานระบบที่คุ้มค่าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคุณ
- ระบบอัตโนมัติ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมสอดคล้องกับกระบวนการทำงานและขั้นตอนที่มีอยู่ของคุณ และไม่รบกวนการดำเนินงานของทีมคุณ
10 การผสานรวม Notion ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มาสำรวจการผสานการทำงานของ Notion ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือของทีมคุณ ทำให้ชีวิตการทำงานของพวกเขาเป็นระเบียบและมีประสิทธิผล
ในขณะที่บางแอปยอดนิยมในรายการนี้เป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับ Notion คุณอาจจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการเชื่อมต่อของบุคคลที่สามสำหรับแอปอื่นๆ เราได้เพิ่มตัวเลือกบางอย่างสำหรับกรณีนั้นไว้ด้วยเช่นกัน
1. IFTTT
IFTTT (If This Then That) เป็นบริการบนเว็บที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและเชื่อมต่อแอปต่างๆ โดยใช้คำสั่งเงื่อนไขง่ายๆ ที่เรียกว่าแอปเล็ต แม้ว่า IFTTT จะไม่ใช่แอปที่ทำงานได้โดยตรง แต่มันช่วยให้คุณผสานรวม Notion เข้ากับแอปอื่นๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านทริกเกอร์และการดำเนินการที่เรียบง่าย
ด้วย IFTTT คุณสามารถสร้างหน้า Notion ใหม่ผ่านคำสั่งเสียง (โดยใช้ Alexa หรือ Siri) และซิงค์รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณข้ามแพลตฟอร์มได้
แอปเพล็ตพร้อมใช้งานสำหรับ Notion ได้แก่:
- เพิ่มกิจกรรมใน Google Calendar ไปยังรายการที่ต้องทำใน Notion
- การเพิ่มโพสต์ที่บันทึกไว้จาก Medium หรือ Pocket ไปยังฐานข้อมูลใน Notion
- การซิงค์ข้อมูลใหม่ใน Google Sheets กับฐานข้อมูล Notion และในทางกลับกัน
คุณยังสามารถสร้างแอปเพล็ตหลายการกระทำแบบกำหนดเองได้โดยใช้ทริกเกอร์และการกระทำที่มีอยู่ใน IFTTT
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IFTTT
- สร้างและเปิดตัวระบบอัตโนมัติของคุณสำหรับ Notion โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
- เชื่อมต่อบัญชี Notion ของคุณกับแอปและบริการมากกว่า 700 รายการ แม้แต่แอปที่ไม่มีระบบเชื่อมต่อกับ Notion โดยตรง
- สร้างระบบอัตโนมัติด้วยหลายขั้นตอนในลำดับและทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
- ผสานการทำงานกับผู้ช่วยเสียงอย่าง Alexa และ Siri เพื่อให้คุณไม่ต้องผูกติดกับอุปกรณ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ IFTTT
- แอปเล็ตบางตัว (เช่น งานใน Notion สำหรับการกล่าวถึงใน Twitter) มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- IFTTT มีเพียงหนึ่งทริกเกอร์และสองแอคชั่นสำหรับ Notion
ราคาของ IFTTT
- IFTTT ฟรี
- IFTTT Pro: $3.49/เดือน
- IFTTT Pro+: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ IFTTT
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
2. Zapier
Zapier เป็นแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติแบบออนไลน์ที่ช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ ระหว่างเครื่องมือทางธุรกิจของคุณได้โดยอัตโนมัติผ่าน "Zaps" ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานแบบมีเงื่อนไขที่เชื่อมต่อแอปสองแอปหรือมากกว่าเพื่อทำงานเฉพาะหรือชุดของการทำงานโดยอัตโนมัติ
Zapier ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่าง Notion กับแอปกว่า 5,000+ แอปเป็นเรื่องง่ายและไร้ความยุ่งยาก รวมถึงแอปทำงานยอดนิยมอย่าง Airtable, Google Workspace และ Slack
ไม่ว่าคุณจะกำลังซิงค์งานและโครงการ เพิ่มคำตอบจากแบบฟอร์มลงในฐานข้อมูล หรือซิงค์ข้อมูลลูกค้า—คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ภายในไม่กี่นาที โดยใช้ Zaps ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างแบบกำหนดเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- ทำให้งานซ้ำๆ ในแอปต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
- เชื่อมต่อแอปหลายตัวและสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนใน Zap เดียว
- อธิบายขั้นตอนการทำงานของคุณให้กับผู้ช่วย AI ของ Zapier และให้มันสร้าง Zap ของคุณ
- อัตโนมัติภารกิจที่ทำซ้ำเช่นรายงานรายเดือนหรือการโทรด้วยแซปที่ตั้งเวลาไว้
ข้อจำกัดของ Zapier
- ผู้ใช้รายงานว่าการผสานรวมบางอย่างไม่มีความเสถียรมากนัก
- การตั้งค่า Zaps ที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนอาจใช้เวลามาก
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29.99/เดือน
- มืออาชีพ: $73. 50/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2750+ รีวิว)
3. ไทป์ฟอร์ม
หากคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจแบบโต้ตอบ ให้พิจารณาใช้ Typeform แอปพลิเคชันยอดนิยมในหมู่ธุรกิจ ที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การออกแบบที่สวยงามสะดุดตา และความสามารถในการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการสนทนา
Typeform ให้บริการการเชื่อมต่อโดยตรงกับ Notion ที่คุณสามารถใช้เพื่อซิงค์คำตอบแบบฟอร์มกับฐานข้อมูลของ Notion ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการฐานข้อมูลใหม่ใน Notion สำหรับทุกคำตอบแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นใน Typeform ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแชร์คำตอบแบบฟอร์มทั้งหมดกับทีมของคุณได้เพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อคำขอใด ๆ โดยใช้ผลลัพธ์ได้
อย่างไรก็ตาม การผสานรวมนี้รองรับเฉพาะ 'ฐานข้อมูลตาราง' ใน Notion เท่านั้น ไม่รองรับประเภทอื่น ๆ เช่น แกลเลอรีหรือปฏิทิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- ระบุคำถามเพียงหนึ่งข้อในแต่ละหน้า และทำให้ง่ายต่อการตอบโดยไม่ให้เสียสมาธิ
- เพิ่มแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์หรืออีเมลของคุณเพื่อรับคำตอบที่เกี่ยวข้องและถามคำถามติดตามผล
- เชื่อมต่อโดยตรงกับ Notion โดยไม่ต้องใช้แอปตัวกลางเช่น IFTTT หรือ Zapier
- รักษาข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันด้วยการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Typeform
- หากโทเค็นเว็บฮุคจาก Notion หมดอายุ คุณจะต้องสร้างฟอร์มใหม่ตั้งแต่ต้น เนื่องจากโทเค็นไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้
- คุณสามารถเชื่อมโยงคำตอบในแบบฟอร์มของคุณกับตารางฐานข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลประเภทอื่น เช่น กระดานหรือปฏิทิน
ราคาของ Typeform
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- บวก: $59/เดือน
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (800+ รีวิว)
4. GitHub
GitHub เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มนักพัฒนาที่ใช้ระบบคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มันมอบโซลูชันให้กับทีมพัฒนาและบริษัทต่างๆ ในการสร้างและส่งมอบโค้ด รวมถึงการดูแลรักษาฐานโค้ดของพวกเขา
การผสานบัญชี Notion ของคุณกับ GitHub สามารถทำให้ทีมวิศวกรรมและทีมที่ไม่ใช่ด้านวิศวกรรมสามารถทำงานร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างงานสำหรับบั๊กและปัญหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
การผสานรวมในตัวของ Notion กับ GitHub ช่วยให้ผู้ใช้ Notion สามารถทำงานต่างๆ ได้ เช่น การเพิ่มลิงก์ pull request (PR) ให้กับงาน และการอัปเดตสถานะงานใน Notion ตามคุณสมบัติของ PR
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub
- สร้างฐานโค้ดกลางสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณและแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับนักพัฒนาทุกคน
- ทำให้สมาชิกในทีมสามารถดูโค้ดและให้ข้อเสนอแนะได้ง่ายขึ้น เนื่องจากลิงก์ GitHub จะแสดงตัวอย่างโค้ดใน Notion โดยอัตโนมัติ
- สร้างการซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่างคุณสมบัติของ GitHub ในรีโพสิตอรีกับฐานข้อมูล Notion เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
- จัดระเบียบโครงการโดยอัตโนมัติด้วยการเพิ่มลิงก์ PR ไปยังงานที่คุณสร้างใน Notion
ข้อจำกัดของ GitHub
- ผู้เริ่มต้นรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพวกเขาประสบปัญหาการหยุดทำงานบ่อยครั้งในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
ราคาของ GitHub
- ฟรี
- ทีม: $4.00/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $21. 00/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ GitHub
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (5500+ รีวิว)
5. อาสนะ
อาสนะ เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและทำงานร่วมกันบนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบงาน บริหารโครงการ และติดตามงานต่างๆ มันให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางที่ทีมสามารถทำงานร่วมกัน สื่อสาร และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้
ทีมที่ใช้ Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและ Notion เป็นเครื่องมือเอกสารสามารถผสานการทำงานทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างพื้นที่ทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว ทั้งสองแพลตฟอร์มมีการผสานการทำงานโดยตรงที่คุณสามารถใช้เพื่อดำเนินการเฉพาะเจาะจงได้
Notion ยังมีเครื่องมือ Asana Importer ฟรีสำหรับนำเข้าโครงการทั้งหมดของคุณจาก Asana ไปยัง Notion ในรูปแบบฐานข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ดูสถานะของงานและโครงการจาก Asana ใน Notion โดยเพิ่มเป็นตัวอย่างลิงก์
- เพิ่มหน้า Notion ของคุณลงในงาน Asana เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างง่ายดาย
- สร้างฐานข้อมูลที่มีรายละเอียดโครงการทั้งหมดโดยการวางลิงก์ Asana ของโครงการของคุณลงใน Notion
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบความยากลำบากในการนำ Asana ไปใช้กับทีมของตน และผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- การเปลี่ยนแปลงที่ทำใน Asana จะไม่ได้รับการอัปเดตใน Notion แบบเรียลไทม์ คุณจะต้องซิงค์ข้อมูลด้วยตนเองเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลง
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: 13. 49 USD/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 30. 49 USD/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,300+ รีวิว)
6. สแล็ก
การมีแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่ผสานรวมกับ Notion ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถใช้ Slack โดย Salesforce เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความสำหรับทีมเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
มันให้ช่องทางและหัวข้อสำหรับการอภิปรายกลุ่ม, การส่งข้อความโดยตรงสำหรับการสื่อสารแบบตัวต่อตัว, และการประชุมสั้นสำหรับการสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอ
โดยการผสาน Slack เข้ากับ Notion คุณสามารถลดงานที่ยุ่งเหยิงและทำให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ใน Slack ในขณะที่เข้าถึงเอกสารรายละเอียดและฟีเจอร์การจัดการงานใน Notion ได้พร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- แจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมใน Slack เมื่อพวกเขาถูกแท็กในเอกสาร Notion เมื่อมีการอัปเดตหน้า หรือเมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่ในฐานข้อมูล
- เพิ่มข้อความ Slack ไปยัง Notion เป็นงาน, รายการฐานข้อมูล หรือแม้กระทั่งหน้าใหม่
- ตอบกลับความคิดเห็นและอัปเดตสิทธิ์การแชร์สำหรับเอกสาร Notion จากคอนโซล Slack ของคุณ
- เพิ่มลิงก์ข้อความ Slack ไปยัง Notion เพื่อสร้างตัวอย่างและรับการอัปเดตการสนทนาแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Slack
- เวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติไม่มีให้บริการในแผนฟรี
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
7. Webex
Cisco's Webex เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันทางไกลระหว่างองค์กรและทีมต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น
การผสานรวมโซลูชันการประชุม การส่งข้อความ และการสัมมนาออนไลน์ของ Notion สามารถส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และความโปร่งใสภายในทีมของคุณได้
นอกจากนี้ยังมีทางลัดเช่น @notion track และ @notion share เพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็ว เช่น การรับรายการอัปเดตล่าสุดในฐานข้อมูล Notion หรือการแชร์เอกสารกับผู้อื่น
สำหรับ Webex Meetings คุณสามารถใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่นZapier หรือทางเลือกอื่น ๆเพื่อเชื่อมต่อกับ API ของ Notion ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างหน้า Notion ใหม่สำหรับแต่ละการประชุมใหม่
- เพิ่มบอท Notion ลงในพื้นที่ทำงาน Webex ของคุณและใช้เพื่อทำงานต่างๆ เช่น การแชร์เอกสาร
- ประหยัดเวลาด้วยทางลัดเฉพาะสำหรับ Notion
ข้อจำกัดของ Webex
- ไม่มีการผสานรวมโดยตรงระหว่าง Webex Meeting และ Notion
- แม้ในบริการของบุคคลที่สาม Webex ก็เสนอเพียงหนึ่งทริกเกอร์และไม่มีแอคชั่น
ราคาของ Webex
- ฟรี
- Webex Meet: $14.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Webex Suite: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Webex
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 22,700 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (6800+ รีวิว)
8. Paperform
Paperform เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสร้างแบบฟอร์ม ดำเนินการสำรวจ และออกแบบแบบทดสอบ นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานกับ Notion ที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งที่สุดอีกด้วย
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลจากฟอร์มกับฐานข้อมูล Notion สร้างฟอร์มใหม่โดยใช้คุณสมบัติจากฐานข้อมูล Notion ที่มีอยู่ และยังสามารถออกแบบฟอร์มให้ดูเหมือนกับอินเทอร์เฟซของ Notion ได้อีกด้วย
Paperform มอบความยืดหยุ่นอย่างมาก—คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าหน้าใดใน Notion workspace ที่ต้องผสานรวมกับ Paperform และสามารถสร้างการผสานรวมแบบส่วนตัวได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperform
- รวบรวมการชำระเงินผ่านแบบฟอร์ม เนื่องจาก Paperform สามารถเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงินยอดนิยม
- เพิ่มการส่งแบบฟอร์มไปยัง Notion เป็นรายการฐานข้อมูลเพื่อติดตามการส่งแบบฟอร์มแบบเรียลไทม์
- เพิ่มแบบฟอร์มลงในเอกสารและหน้าใน Notion และให้ผู้ตอบแบบฟอร์มส่งข้อมูล
- ใช้ฟอนต์ "inter" สำหรับแบบฟอร์มที่จะฝังใน Notion เพื่อให้คล้ายกับฟอนต์ในหน้า Notion
ข้อจำกัดของ Paperform
- Paperform ไม่บันทึกการส่งแบบฟอร์มที่ไม่สมบูรณ์
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้น
ราคาของ Paperform
- สิ่งจำเป็น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- ธุรกิจ: $199/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Paperform
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
9. Google ไดรฟ์
Google Drive เป็นบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์โดย Google ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ไว้ในคลาวด์ ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และแชร์ไฟล์กับผู้อื่นได้
การผสาน Notion กับ Google Drive ช่วยให้คุณสามารถนำ Google Docs, Slides และ Sheets ของคุณมาไว้ใน Notion workspace ได้โดยตรง ซึ่งสร้างพื้นที่รวมสำหรับข้อมูลทั้งหมดของคุณ และช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันบนเอกสารได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถใช้บริการจากบุคคลที่สาม เช่น Zapier หรือ Integromat เพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน เช่น การส่งออกและอัปโหลดเอกสาร Notion ใหม่ไปยัง Google Drive
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive
- สร้างต้นไม้เชื่อมโยง, ฐานข้อมูล, หรือหน้าเว็บใน Notion ที่อ้างอิงไฟล์ Google Drive ของคุณ ทำให้ทีมของคุณสามารถจัดระเบียบและค้นหาเอกสารได้ง่าย
- ติดตามโครงการได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังงานหรือโครงการเฉพาะใน Notion
ข้อจำกัดของ Google Drive
- การผสานรวมโดยตรงของ Notion กับ Google Drive มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก และคุณอาจต้องใช้บริการจากบุคคลที่สามสำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
- มีขีดจำกัดขนาดไฟล์ที่สามารถอัปโหลดต่อวัน
ราคาของ Google Drive
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Drive
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (27300+ รีวิว)
10. Figma
Figma (ถูกซื้อกิจการโดย Adobe) เป็นเครื่องมือออกแบบและสร้างต้นแบบบนคลาวด์ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในโครงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) เป็นไปได้อย่างราบรื่น
มันถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยนักออกแบบ ทีมผลิตภัณฑ์ และนักพัฒนา เพื่อสร้างต้นแบบและแนวคิดสำหรับโซลูชันดิจิทัล และแก้ไขร่วมกัน
โดยการผสานการทำงานระหว่าง Figma กับ Notion คุณสามารถเพิ่มการร่วมมือข้ามทีมระหว่างนักออกแบบ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกร และนักการตลาดได้ โดยให้ทุกคน (แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีการบัญชี Figma) สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- เพิ่มลิงก์ Figma ไปยังเอกสาร Notion เพื่อดูตัวอย่างการออกแบบแบบเรียลไทม์ในเอกสาร ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถตรวจสอบการออกแบบได้อย่างง่ายดาย
- เชื่อมโยงไฟล์ Figma กับงานเฉพาะเพื่อให้ทีมสามารถอ้างอิงและทำงานร่วมกันในองค์ประกอบของการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานได้
- สร้างลิงก์หรือฝังไฟล์เพื่อให้เข้าถึงไฟล์ออกแบบและต้นแบบของคุณได้ง่ายโดยตรงจากพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณ
ข้อจำกัดของ Figma
- ฟิกมา เอบเมด สามารถเข้าถึงได้เพียงผ่านเบราว์เซอร์ และไม่สามารถเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปได้
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความล่าช้าเมื่อทำงานกับไฟล์ออกแบบขนาดใหญ่หรือหลายอาร์ตบอร์ด
ราคาของ Figma
- เริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ: $12/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $45/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กรธุรกิจ: $75/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (1030+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
เครื่องมือการผสานรวมการจัดการโครงการอื่น ๆ
แม้ว่าเราได้สำรวจการผสานรวม Notion ที่ยอดเยี่ยมบางส่วนในส่วนก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังมีเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการงานอีกมากมายที่สามารถทำให้การจัดการโครงการ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรของคุณง่ายขึ้นเมื่อผสานรวมกับ Notion
การผสานการทำงานเพิ่มเติมสำหรับการจัดการงานกับ Notion สามารถปรับปรุงความรับผิดชอบและความโปร่งใสของทีมได้ โดยให้สมาชิกทุกคนในทีมเห็นภาพรวมของสถานะและการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
เครื่องมือหนึ่งคือ ClickUp!
คลิกอัพ
ClickUp เป็นแอปพื้นที่ทำงานครบวงจรที่มีฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึงการจัดการโครงการ การสื่อสารในทีม และการจัดการเอกสาร
Notion มีตัวเลือก 'ตัวอย่างลิงก์' พื้นฐานเพื่อเพิ่มงานและโครงการของคุณจาก ClickUp ไปยังเอกสาร Notion สำหรับเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงกว่า ให้ใช้บริการจากบุคคลที่สามเช่น Zapier เพื่อเปิดใช้งานการไหลของข้อมูลสองทางระหว่าง ClickUp และ Notion
ตัวอย่างเช่น โดยใช้ Zapier คุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ทุกชิ้นในฐานข้อมูลเป็นรายการตรวจสอบใน ClickUp หรือสร้างหน้าใหม่ใน Notion สำหรับรายการใหม่, กิจกรรม, หรือภารกิจที่สร้างขึ้นใน ClickUp
ในขณะที่ ClickUp เป็นตัวเลือกการผสานรวมที่ดี มันยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Notion ด้วย ClickUp มอบเครื่องมือเอกสารที่ครอบคลุมและโซลูชันการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันขั้นสูง
เช่นเดียวกับ Notion,ClickUp Docsก็ให้ทีมสามารถสร้างเอกสารและวิกิที่สวยงามได้, ทำงานร่วมกันได้, ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงเอกสารกับโปรเจ็กต์, และอื่น ๆ
ClickUp ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันเพิ่มเติม (และขั้นสูง) เช่นกระดานไวท์บอร์ด ClickUpและแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการระดมความคิดและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูง เช่น วิดีโอคลิปและคอนโซลแชท—ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานของ ClickUp
ด้วยคุณสมบัติเช่น คำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ และการเข้าถึงผ่านมือถือClickUp AI ยังเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Notion AI
ความสามารถในการค้นหาแบบสากลของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้มันโดดเด่น. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและค้นหาข้อมูลได้ทั่วทุกแอปที่เชื่อมต่อกับ ClickUp จากภายใน ClickUp.
สิ่งนี้ช่วยทำลายกำแพงข้อมูลและทำให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังให้ผลการค้นหาที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลกลางเพื่อจัดการทุกแง่มุมของงานของคุณจากหน้าต่างเดียว
- ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp AI ที่สรุปเนื้อหา แก้ไขเอกสาร และดำเนินการอย่างรวดเร็ว
- ส่งเสริมการสื่อสารของทีมแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น แชท กระดานไวท์บอร์ด แผนผังความคิด และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการและเทมเพลตที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ วัดเป้าหมายของคุณ และทำสิ่งอื่น ๆ ได้อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้นด้วย ClickUp
คุณคงเห็นแล้วว่ามีฟีเจอร์การเชื่อมต่อ Notion ที่มีประโยชน์มากมายเพียงใดเพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น แต่มีฟีเจอร์ใดบ้างที่ดูง่ายกว่า ClickUp?
ต่างจาก Notion ที่คุณต้องสร้างระบบการจัดการโครงการ ตัวติดตามเป้าหมาย หรือฐานข้อมูลของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น ClickUp มาพร้อมกับโซลูชันในตัว (และเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ) ที่ช่วยให้การเริ่มต้นและการรักษาความต่อเนื่องเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติของ ClickUp เช่น พื้นที่ทีม กระดานไวท์บอร์ด และคอนโซลแชท สามารถช่วยให้การดำเนินงานของคุณง่ายขึ้นและปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมได้
อยากรู้ไหมว่า ClickUp สามารถเป็นทางเลือกแทน Notion ของคุณได้หรือไม่?สมัครฟรีและสำรวจวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ