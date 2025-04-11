บล็อก ClickUp

วิธีบันทึกการโทร WhatsApp บน Android และ iPhone

11 เมษายน 2568

เคยมีสาย WhatsApp ที่สำคัญมากจนคุณอยากจะกด 'บันทึก' ไว้ตลอดไปไหม?

บางทีมันอาจจะเป็นเจ้านายของคุณที่ให้ข้อเสนอแนะที่เปลี่ยนเกม, ลูกค้าที่ตกลงทำข้อตกลงในฝันของคุณ, หรือคุณยายที่ในที่สุดก็ยอมเปิดเผยสูตรลับของครอบครัว

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ใช้ WhatsApp กว่า2 พันล้านคนอาจเคยรู้สึก FOMO จากการบันทึกเสียงเดียวกันนี้

แต่มีข้อแม้อยู่: การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางของ WhatsApp จะบล็อกฟีเจอร์การบันทึกการโทรในตัว ดังนั้น คุณจะบันทึกการโทรที่สำคัญเหล่านั้นได้อย่างไรโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ?

มาสำรวจโลกของการบันทึกการโทรใน WhatsApp ด้วยมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับประโยชน์และความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น

⏰ สรุป 60 วินาที

  • การบันทึกการโทรผ่าน WhatsApp อาจไม่ถูกกฎหมายเสมอไป — ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นและได้รับความยินยอม
  • ใช้แอปของบุคคลที่สาม เช่น Cube ACR หรือแอปบันทึกหน้าจอที่มีอยู่ในเครื่อง เพื่อบันทึกการโทร WhatsApp บนโทรศัพท์ Android
  • เพื่อบันทึกการโทร WhatsApp บน iPhone ให้ใช้เครื่องบันทึกหน้าจอที่มีอยู่ในตัว — หลังจากเปิดไมโครโฟน
  • ผู้ใช้ Windows สามารถบันทึกหน้าจอของตนระหว่างการโทรได้โดยใช้ Xbox Game Bar; ผู้ใช้ Mac สามารถใช้ QuickTime Player
  • ปัญหาคืออะไร? WhatsApp ไม่มีฟังก์ชันบันทึกเสียงในตัว และแอปของบุคคลที่สามอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
  • ClickUp Clipsช่วยให้การบันทึกการโทรเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมการถอดความด้วย AI
  • ClickUp AI Notetaker ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ และรายการที่ต้องดำเนินการ

การบันทึกการโทรผ่าน WhatsApp ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่?

ก่อนที่คุณจะกดปุ่มบันทึกในสายการโทร WhatsApp ของคุณ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการโทร เนื่องจากกฎระเบียบอาจแตกต่างกันอย่างมากทั่วโลก

ความถูกต้องตามกฎหมายของการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์มักขึ้นอยู่กับแนวคิดเรื่องความยินยอม ⚖️

  • การยินยอมจากฝ่ายเดียว: ในเขตอำนาจศาลที่มีกฎหมายการยินยอมจากฝ่ายเดียว คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้อย่างถูกกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ ตัวอย่างเช่นในประเทศนิวซีแลนด์ บุคคลสามารถบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องทราบ
  • ความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย (ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง): ในกรณีนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องรับทราบและยินยอมให้มีการบันทึกข้อมูลประเทศอย่างเยอรมนีบังคับใช้กฎหมายความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัด ทำให้การบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดทางอาญา

การเข้าใจกฎหมายเหล่านี้คือการให้เกียรติความเป็นส่วนตัวและรักษาความไว้วางใจไว้ จินตนาการถึงการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ละเอียดอ่อนผ่านการโทรทาง WhatsApp แล้วมาทราบภายหลังว่าการสนทนาถูกบันทึกไว้โดยที่คุณไม่ทราบ การละเมิดเช่นนี้อาจนำไปสู่การโต้แย้งทางกฎหมายและกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้

วิธีการบันทึกการโทร WhatsApp บน Android

เนื่องจาก WhatsApp ไม่มีฟีเจอร์บันทึกเสียงในตัว ผู้ใช้จึงต้องพึ่งพาแอปของบุคคลที่สามหรือวิธีอื่นในการบันทึกการสนทนา ด้านล่างนี้คือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบันทึกการโทร WhatsApp บน Android

วิธี 1: ใช้แอปบันทึกการโทรจากผู้ให้บริการภายนอก

มีแอปพลิเคชันหลายตัวที่ให้คุณบันทึกการโทร WhatsApp ได้ แต่Cube ACRเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้มากที่สุด

ขั้นตอนในการบันทึกการโทร WhatsApp โดยใช้ Cube ACR

  • ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแอป Cube ACR จาก Google Play Store
วิธีบันทึกการโทรใน WhatsApp: ดาวน์โหลดแอป Cube call
  • ขั้นตอนที่ 2: เปิดแอปและ อนุญาตสิทธิ์ที่จำเป็น รวมถึงการเข้าถึงไมโครโฟน การบันทึกการโทร และการตั้งค่าการเข้าถึง
เปิดแอปและให้สิทธิ์ที่จำเป็น
  • ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งาน แอปให้ทำงานในพื้นหลัง เพื่อการบันทึกที่ไม่ถูกขัดจังหวะ
วิธีบันทึกการโทรใน WhatsApp: เปิดให้แอปทำงานในพื้นหลัง
  • ขั้นตอนที่ 4: ปิดการปรับประสิทธิภาพพลังงานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แอปปิดตัวลงขณะทำงานอยู่เบื้องหลัง
วิธีบันทึกการโทรใน WhatsApp: ปิดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานใน Cube ACR
  • ขั้นตอนที่ 5: โทรออกผ่าน WhatsApp หาก Cube ACR ทำงานอย่างถูกต้อง คุณจะเห็นวิดเจ็ตลอยขนาดเล็กที่แสดงว่ากำลังบันทึกการโทรอยู่ นอกจากนี้ยังจะปรากฏในแถบการแจ้งเตือนว่ากำลังบันทึกการโทรอยู่
โทรผ่าน WhatsApp เพื่อตรวจสอบว่า Cube ACR ทำงานอยู่หรือไม่
  • ขั้นตอนที่ 6: วางสายและเปิด Cube ACR เพื่อเข้าถึงการบันทึก
สิ้นสุดการโทรและเปิด Cube ACR เพื่อเข้าถึงการบันทึก

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการบันทึกข้อความที่ทำงาน (โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม)? เรามีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสำหรับคุณ 👇🏼

วิธี 2: การใช้เครื่องบันทึกหน้าจอในตัว (สำหรับ Android 10 ขึ้นไป)

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอที่มีอยู่ในตัวบน Android 10 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า

ขั้นตอนในการบันทึกการโทรเสียงและวิดีโอคอลของ WhatsApp โดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอ

  • ขั้นตอนที่ 1: ปัดลงเพื่อเข้าถึง แผงการตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะที่บันทึกหน้าจอ
เข้าถึงโปรแกรมบันทึกหน้าจอในแอนดรอยด์
  • ขั้นตอนที่ 2: เลือก เสียงไมโครโฟน เป็นแหล่งสัญญาณเข้า เพื่อให้บันทึกเสียงจากทั้งสองฝ่ายในการสนทนา
วิธีบันทึกการโทรใน WhatsApp: เลือกไมโครโฟนเป็นแหล่งสัญญาณเสียงขาเข้า
  • ขั้นตอนที่ 3: เริ่มการโทร WhatsApp ของคุณและให้โปรแกรมบันทึกเสียงจับการสนทนาและเริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติ
วิธีบันทึกการโทร WhatsApp: เริ่มการโทร WhatsApp ของคุณ
  • ขั้นตอนที่ 4: เมื่อการโทรสิ้นสุดลง ให้ หยุดการบันทึก
วิธีบันทึกการโทรใน WhatsApp: เมื่อการโทรสิ้นสุดลง ให้หยุดการบันทึก

วิดีโอของคุณ (พร้อมการบันทึกเสียงใหม่) จะถูกบันทึกไว้ในแกลเลอรีหรือตัวจัดการไฟล์

วิธีบันทึกการโทรใน WhatsApp: เข้าถึงวิดีโอการบันทึกหน้าจอที่บันทึกไว้ในแกลเลอรี

วิธี 3: ใช้เครื่องมือเสริมเพื่อบันทึกเสียง WhatsApp

หากวิธีการข้างต้นไม่ได้ผล วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือการใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์บันทึกเสียง

ขั้นตอนในการบันทึกการโทร WhatsApp โดยใช้เครื่องอื่น

  • ขั้นตอนที่ 1: เปิดลำโพงโทรศัพท์เพื่อความชัดเจนของเสียงที่ดีขึ้น
  • ขั้นตอนที่ 2: ใช้เครื่องอื่นที่มีแอปบันทึกเสียง (เช่น แอปบันทึกเสียงเริ่มต้นบน Android หรือแอปบันทึกเสียงเฉพาะ เช่น Easy Voice Recorder)
  • ขั้นตอนที่ 3: วางอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ใกล้กับลำโพงของโทรศัพท์ของคุณ แล้วเริ่มบันทึกเสียง
  • ขั้นตอนที่ 4: หยุดการบันทึกและบันทึกไฟล์เมื่อการโทรสิ้นสุดลง

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: วางโทรศัพท์บนพื้นผิวที่นุ่ม (เช่น แผ่นรองเมาส์) ระหว่างการบันทึกเสียงด้วยลำโพงเพื่อลดเสียงรบกวนจากการสั่นสะเทือน

📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการ สลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?

ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก ใช้งานและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

วิธีบันทึกการโทร WhatsApp บน iPhone

การบันทึกการโทร WhatsApp บน iPhone นั้นยากกว่าบน Android เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของ Apple ระบบ iOS ไม่อนุญาตให้แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามหลายตัวเข้าถึงและบันทึกเสียงได้ ดังนั้นจึงไม่มีวิธีแก้ปัญหาแบบคลิกเดียวเหมือนกับแอปบันทึกการโทร Cube บน Android

อย่างไรก็ตาม iPhone มีตัวบันทึกหน้าจอในตัวที่สามารถบันทึกวิดีโอและเสียงจากการโทรผ่าน WhatsAppได้ ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือมันจะบันทึกผ่านลำโพงซึ่งมีคุณภาพไมโครโฟนต่ำกว่า

นี่คือขั้นตอนในการบันทึกการโทร WhatsApp บน iPhone:

  • ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตั้งค่าบน iPhone ของคุณแล้วไปที่ศูนย์ควบคุม
  • ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนลงและแตะ "+" ข้างตัวเลือกการบันทึกหน้าจอเพื่อเพิ่มลงในศูนย์ควบคุมของคุณ
วิธีบันทึกการโทร WhatsApp บน iPhone
  • ขั้นตอนที่ 3: เปิด WhatsApp และเริ่มการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ
เปิด WhatsApp และเริ่มการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอใน iPhone
  • ขั้นตอนที่ 4: แตะที่ ปุ่มบันทึกหน้าจอ (ไอคอนวงกลม) เพื่อเริ่มบันทึกจากศูนย์ควบคุม
วิธีบันทึกการโทรใน WhatsApp: แตะปุ่มบันทึกหน้าจอบน iPhone
  • ขั้นตอนที่ 5: ปล่อยให้การโทรดำเนินต่อไปในขณะที่หน้าจอของคุณกำลังบันทึก
  • ขั้นตอนที่ 6: เพื่อหยุดการบันทึก ให้แตะปุ่มบันทึกหน้าจออีกครั้ง หรือแตะแถบบันทึกสีแดงที่ด้านบนแล้วกดหยุด
  • ขั้นตอนที่ 7: การบันทึกของคุณจะถูกบันทึกไว้ในแอป Photos ภายใต้หมวดวิดีโอ

วิธีบันทึกการโทร WhatsApp บนเดสก์ท็อป (Windows & Mac)

หากคุณมักรับสาย WhatsApp บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจสงสัยว่า: ฉันสามารถบันทึกการโทรเหล่านี้ได้ง่ายหรือไม่? ข่าวดีคือ ใช่! การบันทึกการโทร WhatsApp บน Windows และ Mac นั้นง่ายมาก

การบันทึกการโทร WhatsApp บน Windows

หากคุณใช้ Windows 10 หรือ 11 คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปจากบุคคลที่สามเพื่อบันทึกการโทร WhatsApp ของคุณ—Windows มีเครื่องมือบันทึกหน้าจอในตัวที่เรียกว่า Xbox Game Bar!

มันฟรี ใช้งานง่าย และทำงานได้ดีสำหรับการบันทึกเสียงการโทรผ่าน WhatsApp รวมถึงการโทรแบบวิดีโอด้วย

นี่คือวิธีการใช้งาน:

  • ขั้นตอนที่ 1: เปิด WhatsApp Web หรือแอป WhatsApp Desktop บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
วิธีบันทึกการโทรใน WhatsApp: เปิด WhatsApp Web
  • ขั้นตอนที่ 2: กด Windows + G เพื่อเปิดหน้าต่างซ้อนทับ Xbox Game Bar
  • ขั้นตอนที่ 3: ในหน้าต่างซ้อน ให้ค้นหา วิดเจ็ต Capture หากไม่ปรากฏ ให้คลิกที่ เมนูวิดเจ็ต (แสดงด้วยสี่เหลี่ยมซ้อนทับกัน) แล้วเลือก Capture
วิธีบันทึกการโทร WhatsApp: ใน Xbox Game Bar overlay ให้ค้นหาวิดเจ็ต Capture
  • ขั้นตอนที่ 4: ในวิดเจ็ต Capture ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มบันทึก (ไอคอนวงกลม) หรือกด Windows Key + Alt + R เพื่อเริ่มการบันทึก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณเปิดใช้งานโดยคลิกที่ไอคอน ไมโครโฟน ในวิดเจ็ต Capture
วิธีบันทึกการโทรใน WhatsApp: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนเปิดใช้งานอยู่
  • ขั้นตอนที่ 5: เริ่มการโทร WhatsApp ของคุณและดำเนินการสนทนาต่อไป
  • ขั้นตอนที่ 6: เมื่อการโทรสิ้นสุดลง ให้คลิกปุ่ม หยุดบันทึก (ไอคอนสี่เหลี่ยม) ในวิดเจ็ต จับภาพ หรือกด ปุ่ม Windows + Alt + R อีกครั้ง
วิธีบันทึกการโทร WhatsApp: เมื่อการโทรสิ้นสุดลง ให้คลิกปุ่ม หยุดบันทึก

การบันทึกของคุณจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ วิดีโอ > การจับภาพ โดยค่าเริ่มต้น

การบันทึกการโทร WhatsApp บน MAC

หากคุณเป็นผู้ใช้ Mac QuickTime Player มีวิธีบันทึกการโทร WhatsApp ในตัว อย่างไรก็ตาม มันจะบันทึกเฉพาะเสียงจากหน้าจอและไมโครโฟนเท่านั้น ดังนั้นคุณอาจต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อความชัดเจนที่ดีขึ้น

นี่คือวิธีการใช้งาน:

  • ขั้นตอนที่ 1: เปิด QuickTime Player บน Mac ของคุณ
  • ขั้นตอนที่ 2: คลิก ไฟล์ > บันทึกหน้าจอใหม่
วิธีบันทึกการโทรใน WhatsApp: เปิด QuickTime Player บน Mac
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ลูกศรข้างปุ่มบันทึก จากนั้นเลือก 'ไมโครโฟนภายใน' (เพื่อบันทึกเสียงของคุณ)
คลิกที่ลูกศรข้างปุ่มบันทึก
  • ขั้นตอนที่ 4: เริ่มการโทร WhatsApp ของคุณบนแอปเดสก์ท็อปหรือ WhatsApp Web
  • ขั้นตอนที่ 5: คลิก 'บันทึก' ใน QuickTime Player.
  • ขั้นตอนที่ 6: คลิก 'หยุดบันทึก' และบันทึกไฟล์ของคุณหลังจากการสนทนา

เมื่อคุณได้เชี่ยวชาญการบันทึกการโทร WhatsApp บนทุกอุปกรณ์แล้ว คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการบันทึกเหล่านั้นปลอดภัย ถูกกฎหมาย และมีประโยชน์?

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีบันทึกหน้าจอ Mac พร้อมเสียงได้อย่างง่ายดาย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับด้านความปลอดภัยสำหรับการบันทึกการสนทนาทาง WhatsApp

การบันทึกการโทรผ่าน WhatsApp สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการประชุมทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย หรือบันทึกส่วนตัว แต่ด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการรั่วไหลของข้อมูล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามจริยธรรม

มาดูขั้นตอนสำคัญในการบันทึกการสนทนาทาง WhatsApp อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

ต้องได้รับความยินยอมก่อนบันทึกเสมอ

ตามที่เราได้หารือไว้ กรอบกฎหมายอาจแตกต่างกัน แต่มาตรฐานทางจริยธรรมไม่แตกต่างกัน. ให้ได้การยินยอมอย่างชัดเจนทางวาจาเสมอก่อนบันทึก. คำง่าย ๆ อย่าง "สวัสดีครับ/ค่ะ คือว่า ผม/ฉันสามารถบันทึกการสนทนานี้ได้ไหม?" ก็สามารถช่วยได้มาก.

📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพการโทรทางธุรกิจที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อน การบันทึกโดยไม่ได้รับความยินยอมอาจนำไปสู่ผลทางกฎหมายที่ร้ายแรงและความเสียหายต่อชื่อเสียง

สำหรับการโทรทางธุรกิจ คุณสามารถเพิ่มข้อกำหนดความยินยอมในสัญญา (เช่นข้อความแจ้งเตือนการบันทึกของ Zoom)

2. รักษาความปลอดภัยให้กับการบันทึกของคุณจากการรั่วไหลของข้อมูล

อาชญากรรมทางไซเบอร์กำลังเพิ่มขึ้น—ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทั่วโลกสำหรับการรั่วไหลของข้อมูลในปี 2024 คือ4.88 ล้านดอลลาร์ หากคุณบันทึกการโทรผ่าน WhatsApp สำหรับงานหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลไม่ตกไปอยู่ในมือที่ไม่เหมาะสม

จัดเก็บการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่เข้ารหัส ใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่ง พิจารณาใช้บริการคลาวด์ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) บนพื้นที่จัดเก็บคลาวด์

📌 ตัวอย่าง: การบันทึกเสียงที่รั่วไหลซึ่งมีข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญและการต่อสู้ทางกฎหมายสำหรับบริษัท

3. หลีกเลี่ยงการบันทึกและเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

อย่าบันทึกการโทรเสียงในที่ที่มีการหารือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับ เช่น:

  • รายละเอียดบัญชีธนาคาร
  • รหัสผ่าน
  • ข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นความลับ

4. ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย

กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้ทันสมัยกับกฎหมายการบันทึกเสียงในพื้นที่ของคุณและพื้นที่ของทุกคนที่คุณติดต่อสื่อสารด้วย และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อความชัดเจนเมื่อจำเป็น

🧠 คุณรู้หรือไม่? ในประเทศเยอรมนี การบันทึกเสียงสนทนาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้คุณถูกจำคุกสูงสุดถึง3 ปี

5. ใช้การบันทึกที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

ไม่ใช่แอปบันทึกเสียงทุกตัวที่ปลอดภัยหรือปฏิบัติตามข้อกำหนด. บางแอปจากผู้ให้บริการภายนอกอาจเก็บข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งอาจทำให้ความเป็นส่วนตัวของคุณเสี่ยงได้. หลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่ไม่เชื่อถือได้.

สัญญาณเตือนของแอปบันทึกที่ไม่ปลอดภัย:

❗ขอสิทธิ์ที่ไม่จำเป็น (เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ กล้อง ตำแหน่งที่ตั้ง)

❗ไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการเข้ารหัสความปลอดภัย

❗ถูกห้ามใช้ในบางประเทศเนื่องจากข้อกังวลด้านข้อมูล

6. ตรวจสอบและลบการบันทึกที่ไม่จำเป็นเป็นประจำ

อย่าเก็บการบันทึกไว้มากเกินไป ตรวจสอบและลบการบันทึกที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลและรับรองการปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล โปรดจำไว้ว่ากฎระเบียบบางประการ เช่น GDPR มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล

โดยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการบันทึกการโทร WhatsApp ของคุณจะถูกจัดการอย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อุปกรณ์บันทึกเสียงทางโทรศัพท์เครื่องแรกได้รับการจดสิทธิบัตรในปี 1903—ลองนึกภาพการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อกว่าศตวรรษที่แล้ว!

ข้อจำกัดของการใช้ Whatsapp สำหรับการบันทึกการโทรและการสื่อสาร

WhatsApp เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่มากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม WhatsApp มีข้อจำกัดที่สำคัญหลายประการในการบันทึกการโทรและการสื่อสารในระดับมืออาชีพ

มาพิจารณาว่าทำไม WhatsApp อาจไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกการโทรและจัดการการสนทนาทางโทรศัพท์

1. ไม่มีคุณสมบัติการบันทึกการโทรในตัว

ต่างจากเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจหลายตัว WhatsApp ไม่มีคุณสมบัติการบันทึกการโทรในตัว และนั่นมีเหตุผล

  • WhatsApp ให้ความสำคัญกับการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ซึ่งป้องกันไม่ให้แอปของบุคคลที่สาม (รวมถึง WhatsApp เอง) เข้าถึงเสียงสนทนาโดยตรง
  • ผู้ใช้ต้องพึ่งพาแอปภายนอกหรือวิธีแก้ปัญหาชั่วคราว เช่นการบันทึกหน้าจอหรือซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สาม ซึ่งอาจไม่น่าเชื่อถือหรือมีปัญหาทางกฎหมาย

2. ปัญหาทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในหลายประเทศ การบันทึกการโทรผ่าน WhatsApp อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายเนื่องจากกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด

  • GDPR ของสหภาพยุโรปกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งก่อนที่จะบันทึกการสนทนาใด ๆ
  • ในสหรัฐอเมริกา มี 11 รัฐที่กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในสายต้องยินยอมให้มีการบันทึกเสียง

3. คุณภาพเสียงไม่ดีและสายหลุดบ่อย

การโทรผ่าน WhatsApp ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจนำไปสู่:

  • คุณภาพเสียงไม่ดีเนื่องจากปัญหาเครือข่าย
  • การโทรหลุดบ่อยครั้งระหว่างการสนทนาที่ยาวนาน
  • คุณภาพการบันทึกไม่สม่ำเสมอเมื่อใช้แอปของบุคคลที่สาม

🧠 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้คนสามารถจดจำข้อมูลได้มากขึ้นถึง 65%จากการสื่อสารผ่านวิดีโอเมื่อเทียบกับการใช้ข้อความเพียงอย่างเดียว

4. ระยะเวลาการโทรสำหรับการบันทึกมีจำกัด

แม้ว่าคุณจะพบวิธีแก้ไขชั่วคราวในการบันทึกการโทร WhatsApp คุณอาจพบข้อจำกัดด้านเวลา:

  • แอปบันทึกเสียงของบุคคลที่สามบน Android มักจะตัดการบันทึกหลังจาก 20-30 นาที
  • การบันทึกหน้าจอ iPhone อาจหยุดลงหากมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บหรือการประมวลผล
  • เครื่องมือบันทึกหน้าจออาจล้มเหลวหาก WhatsApp ทำงานอยู่เบื้องหลัง

5. ไม่มีวิธีง่าย ๆ ในการจัดระเบียบ, บันทึก, หรือแบ่งปันการโทร

การศึกษาโดย McKinsey พบว่าพนักงานใช้เวลา19% ของสัปดาห์การทำงานในการค้นหาข้อมูลที่สูญหายในข้อความและการโทรที่ไม่มีโครงสร้าง ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นกับ WhatsApp เช่นกัน โดย WhatsApp ไม่มี:

  • การถอดเสียงการสนทนาอัตโนมัติ
  • คุณสมบัติการจดบันทึกด้วย AI
  • การจัดระเบียบการโทรที่บันทึกไว้อย่างง่ายดาย

การบันทึกการโทรผ่าน WhatsApp มักจะยากต่อการค้นหา ใช้เวลานานในการตรวจสอบ และท้าทายในการจัดระเบียบสำหรับการจัดทำเอกสารทางธุรกิจ

📖 อ่านเพิ่มเติม:Whatsapp Business vs. ส่วนตัว

6. ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด

การผสานรวมของ WhatsApp กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ มีข้อจำกัด ทำให้การนำการบันทึกการโทรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปรวมไว้ในกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดที่ใช้แพลตฟอร์มหลายช่องทางสำหรับการสื่อสารและการจัดการโครงการประสบปัญหาในการผสานการบันทึกการโทรของ WhatsApp เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขา ส่งผลให้เกิดข้อมูลแยกส่วน

7. ข้อจำกัดในการจัดเก็บ

ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจัดเก็บการบันทึกของคุณ คุณอาจพบข้อจำกัดในการจัดเก็บบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในขณะที่ WhatsApp เหมาะสำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว แต่มันไม่น่าเชื่อถือ ไม่ถูกกฎหมาย และไม่ปลอดภัยสำหรับการบันทึกการโทรที่สำคัญ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าซึ่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มาสำรวจกันว่า ClickUp สามารถยกระดับกระบวนการบันทึกและเอกสารการโทรของคุณได้อย่างไร

บันทึกการโทรและจัดการการสื่อสารของคุณด้วย ClickUp

ไม่เหมือนกับ WhatsApp,ClickUpไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสาร—มันคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ให้คุณบันทึก, ถอดเสียง, สรุป, และจัดระเบียบการโทรได้อย่างง่ายดาย

ClickUp ช่วยให้คุณจัดการการสนทนาของคุณได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ สมาชิกทีมระยะไกล หรือฟรีแลนซ์

บันทึกการสนทนาได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Clips

เนื่องจาก WhatsApp ไม่รองรับการบันทึกการโทรโดยอัตโนมัติในตัว ทำไมไม่ใช้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากกว่า?ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึก ถอดความ และจัดการการสนทนาที่สำคัญได้ทั้งหมดในที่เดียวเพื่อการสื่อสารวิดีโอที่ราบรื่น!

คลิป ClickUp
บันทึก, แชร์, และร่วมมืออย่างราบรื่นกับ ClickUp Clips

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Clips 🎬:

  • บันทึกการสนทนาสำคัญ: แทนที่จะต้องเผชิญกับปัญหาจากแอปของบุคคลที่สามที่ไม่น่าเชื่อถือ ใช้ Clips เพื่อบันทึกวิดีโอคอลและบทสนทนาเสียงใน WhatsApp
  • แปลงการสนทนาเป็นงาน: เปลี่ยนช่วงเวลาสำคัญจากการโทรของคุณให้กลายเป็นงานที่ทำได้ สรุป และบันทึก
  • แชร์การบันทึกได้อย่างง่ายดาย: แทรกคลิปลงในเอกสาร ความคิดเห็น แชท หรืองาน เพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่น
  • การแสดงความคิดเห็นพร้อมเวลา: ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและแม่นยำต่อการสนทนาที่บันทึกไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญสูญหาย
  • การถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์:ClickUp Brainถอดเสียงการบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเองอีกต่อไป
ตัวอย่างฟีเจอร์การถอดความด้วย AI ของ ClickUp Clips
ClickUp Brain จะถอดเสียงคลิปโดยอัตโนมัติและให้ข้อมูลเชิงลึกทันทีจากคลิปเหล่านั้น

📌 ตัวอย่าง: แทนที่จะต้องพยายามนึกถึงการโทรกับลูกค้าใน WhatsApp ให้บันทึกคลิปใน ClickUp ปล่อยให้ AI ถอดเสียงเป็นข้อความ และสร้างงานติดตามผลได้ทันที

นี่คือวิธีที่คุณสามารถบันทึกหน้าจอใน ClickUp:

  • เข้าสู่ระบบบัญชี ClickUp ของคุณ
  • คลิกไอคอนกล้องวิดีโอที่ใดก็ได้ใน ClickUp (งาน, ความคิดเห็น, เอกสาร หรือแชท)
บันทึกหน้าจอใน ClickUp
บันทึกคลิปเสียงจากทุกที่ใน ClickUp
  • เปิด WhatsApp และเริ่มการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ
  • เปิดใช้งานเสียงไมโครโฟนตามความต้องการของคุณว่าต้องการเสียงบรรยายด้วยหรือไม่
  • คลิก 'เริ่มบันทึก' เพื่อเริ่มจับภาพหน้าจอของคุณ
  • เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก 'หยุดบันทึก'
  • คลิปจะถูกบันทึกไว้ใน Clips Hub โดยอัตโนมัติ และสามารถแชร์ได้ทันที

อย่าพลาดรายละเอียดใด ๆ จากการสนทนาของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker

เมื่อการโทรจาก WhatsAppทำให้คุณต้องรีบจดบันทึก ClickUp AI Notetakerจะเข้ามาช่วยคุณ

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ให้ ClickUp AI Notetaker จัดการบันทึกข้อมูลให้คุณในขณะที่คุณมุ่งเน้นกับการสนทนา!

ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณสามารถ:

  • อัตโนมัติบันทึกการประชุม:AI บันทึกเสียงและสรุปการโทร WhatsApp ของคุณ บันทึกข้อมูลไว้ในเอกสารส่วนตัวเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
  • สร้างสรุปและรายการดำเนินการอย่างชาญฉลาด: ClickUp AI ระบุการตัดสินใจสำคัญและรายการดำเนินการ โดยแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยอัตโนมัติ
  • ค้นหาบันทึกการสนทนาได้อย่างง่ายดาย: ค้นหาว่าใครพูดอะไรในบันทึกการโทรของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญหลุดรอดไป
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับกระบวนการทำงาน: AI Note Taker เชื่อมต่อกับเอกสาร งาน และแชท เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมของคุณถูกส่งตรงเข้าสู่การทำงานของคุณ

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แบ่งปันความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับ AI Note Taker ของ ClickUp:

ฉันค่อนข้างประทับใจกับสิ่งนี้มาก เพราะฉันไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อทำทุกอย่างนี้ มันอยู่ในอินเทอร์เฟซของคลิกอัพทั้งหมด เชื่อมต่อกับปฏิทิน Google ของฉันได้อย่างราบรื่นมาก

ฉันรู้สึกประทับใจมากกับสิ่งนี้ เพราะฉันไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อทำทุกอย่างนี้ มันอยู่ในอินเทอร์เฟซของคลิกอัพทั้งหมด เชื่อมต่อกับปฏิทิน Google ของฉันได้อย่างราบรื่นมาก

ClickUp Meetingsยังยกระดับการสื่อสารไปอีกขั้นด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมือประชุมทางวิดีโอชั้นนำ เพื่อให้การสนทนา บันทึก และงานของคุณเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ

ClickUp Meetings
จัดการประชุมที่มีโครงสร้าง มีประสิทธิภาพ และเต็มไปด้วยการกระทำด้วย ClickUp Meetings
  • Zoom: ซิงค์การประชุม Zoom โดยตรงกับ ClickUp, แนบไฟล์บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ และให้ AI ของ ClickUp สร้างสรุปและรายการงานที่ต้องดำเนินการจากการสนทนาของคุณ
  • Microsoft Teams: รักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบด้วยการเชื่อมโยงบันทึกการประชุมกับงานต่าง ๆ ติดตามการอภิปราย และจัดการโครงการ—ทั้งหมดนี้ภายใน Microsoft Teams และ ClickUp
  • Google Meet: อัตโนมัติการติดตามผลประชุมด้วยสรุป, บันทึกการประชุม, และงานที่ได้รับมอบหมายที่สร้างโดย AI ใน ClickUp
  • Slack: แปลงการสนทนาใน Slack เป็นงานใน ClickUp เพื่อให้การสนทนาที่สำคัญของคุณกลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้

โครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิผลและนี่คือจุดที่เทมเพลตการประชุม ClickUpเข้ามามีบทบาท ช่วยให้ทุกการสนทนาเป็นระเบียบ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และมุ่งเน้นผลลัพธ์

แม่แบบการประชุม ClickUp
รักษาความเป็นระเบียบและทำให้ทุกการประชุมเป็นไปตามแผนด้วยเทมเพลตการประชุม ClickUp

ด้วยเทมเพลตการประชุม ClickUp คุณสามารถ:

  • กำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจนและแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เตรียมตัว
  • มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการพร้อมกำหนดเส้นตาย—หมดปัญหาลืมงาน
  • ติดตามการติดตามผลและความคืบหน้าโดยไม่ต้องค้นหาบันทึกต่างๆ

นอกจากนี้เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpยังช่วยให้การบันทึกบันทึกการประชุมที่ชัดเจนกระชับ และเป็นระเบียบเป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้คุณสร้างบันทึกที่ทำงานร่วมกันและมีโครงสร้างที่ช่วยให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันและขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บและอ้างอิงบันทึกจากการประชุมที่ผ่านมาได้ เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องและการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน

เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
บันทึก จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp

ClickUp: วิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการบันทึกและจัดการการโทร

การโทรผ่าน WhatsApp นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว แต่กลับไม่สามารถบันทึกบทสนทนาที่สำคัญและนำไปปฏิบัติได้อย่างน่าเสียดาย แม้ว่า WhatsApp จะมีข้อจำกัด แต่ ClickUp ก็เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้อย่างลงตัว

ด้วยการบันทึกในตัว, บทถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การผสานรวมที่ราบรื่น, และความปลอดภัยระดับองค์กร, ClickUp เปลี่ยนการสนทนาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระเบียบ

แล้วทำไมต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างในเมื่อคุณสามารถรวมการบันทึกการโทร บันทึกการประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการไว้ใน ClickUp ได้?ลองใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนวิธีการจัดการการสนทนาของคุณ!