วิธีบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบน Mac อย่างง่ายดาย

พบกับมาร์ค มาร์คตั้งใจที่จะสร้างวิดีโอสอนอย่างละเอียดสำหรับทีมของเขา เขาเริ่มกดปุ่ม "บันทึก" บน Mac ของเขา และทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบจนกระทั่งเขาตระหนักว่าเสียงหายไป
การบันทึกจับทุกการคลิกและการเลื่อน แต่แทบจะไร้ประโยชน์หากไม่มีเสียงของเขา ฟังดูคุ้นไหม? ผู้ใช้ Mac หลายคนเผชิญกับปัญหาเดียวกันเมื่อพยายามบันทึกหน้าจอพร้อมเสียง—ไม่ว่าจะเป็นเสียงระบบ เสียงจากไมโครโฟน หรือทั้งสองอย่าง
โชคดีที่ macOS มีเครื่องมือในตัวเช่น QuickTime Player รวมถึงแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาภายนอกที่ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ใช้ Mac กว่า 100 ล้านคนทั่วโลกนี่คือวิธีการบันทึกหน้าจอบน Mac พร้อมเสียง!
⏰ สรุป 60 วินาที
หากคุณกำลังประสบปัญหาเสียงขาดหายในไฟล์บันทึกหน้าจอ คู่มือนี้จะช่วยให้คุณสร้างวิดีโอการบันทึกหน้าจอที่ราบรื่นบน Mac ของคุณได้อย่างไม่มีสะดุด:
นี่คือวิธีการบันทึกหน้าจอบน Mac และใช้ ClickUp เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการบันทึกของคุณ
- ใช้แถบเครื่องมือสกรีนช็อต (Command + Shift + 5) เพื่อจับภาพหน้าจอและบันทึกเสียงอย่างรวดเร็ว
- ลองใช้ QuickTime Player เพื่อวิธีที่ใช้งานง่ายในการบันทึกหน้าจอและเสียงระบบของคุณ
- แก้ไขปัญหาทั่วไป เช่น ไม่มีเสียง ระบบหน่วง และข้อจำกัดของแอป ด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมก่อนเริ่มบันทึก
- สำรวจเครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น OBS Studio, Camtasia, Vmaker และ Snagit สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
- ลองใช้ClickUp Clipsเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้วยการผสานงานที่ไร้รอยต่อ การทำงานร่วมกันในทีม และการถอดเสียงด้วย AI
- ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เช่น การวางแผน การปรับแต่งการตั้งค่า และการแก้ไข เพื่อสร้างการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ
วิธีบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบน Mac
การบันทึกหน้าจอบน Mac ของคุณง่ายขึ้นเมื่อคุณรู้จักเครื่องมือและการตั้งค่าที่ถูกต้อง
โดยค่าเริ่มต้น macOS จะบันทึกภาพหน้าจอโดยไม่มีการบันทึกเสียง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือ Screenshot ที่ติดตั้งมาในตัวระบบ QuickTime Player หรือแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาภายนอกที่รองรับต่าง ๆ เพื่อบันทึกเสียงในขณะบันทึกภาพหน้าจอได้
ก่อนอื่น ขอพาคุณไปดูตัวเลือกการบันทึกหน้าจอใน macOS เอง
การใช้แถบเครื่องมือสำหรับถ่ายภาพหน้าจอ
แถบเครื่องมือจับภาพหน้าจอเป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน macOS โดยตรง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ต้องการ พร้อมเสียงได้อย่างง่ายดาย
1. เปิดแถบเครื่องมือจับภาพหน้าจอ
- กดปุ่ม Command + Shift + 5 บนแป้นพิมพ์ของคุณ
- แถบเครื่องมือจับภาพหน้าจอจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ พร้อมตัวเลือกสำหรับการจับภาพหรือบันทึกหน้าจอของคุณ
2. เลือกตัวเลือกการบันทึก
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง:
- บันทึกหน้าจอทั้งหมด: จับภาพหน้าจอทั้งหมดของคุณ
- บันทึกส่วนที่เลือก: ลากและเลือกพื้นที่เฉพาะที่คุณต้องการบันทึก
3. เปิดการบันทึกเสียง
- คลิกตัวเลือก บนแถบเครื่องมือ
- ภายใต้ส่วนไมโครโฟน ให้เลือกอินพุตเสียงที่คุณต้องการ (เช่น ไมโครโฟนภายใน หรือ ไมโครโฟนภายนอก)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกเสียงถูกเปิดใช้งานสำหรับการบันทึกเสียง
4. เริ่มบันทึก
- คลิกบันทึกบนแถบเครื่องมือ และดำเนินการตามที่คุณต้องการบันทึก
5. หยุดบันทึก
- เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ให้กด Command+Control+Escape หรือ Shift+Command+5 อีกครั้ง จากนั้นคลิกที่ไอคอนหยุดบันทึกในแถบเมนู
6. บันทึกการบันทึก
- การบันทึกของคุณจะถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ (โดยปกติคือเดสก์ท็อป) หรือโฟลเดอร์ที่คุณเลือกไว้ภายใต้ตัวเลือก
การใช้ QuickTime Player
QuickTime Player เป็นแอปพลิเคชันเล่นสื่อเริ่มต้นที่มาพร้อมกับ macOS เป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกวิดีโอหน้าจอพร้อมเสียง
1. เปิด QuickTime Player
- ค้นหาและเปิด QuickTime Player จากโฟลเดอร์แอปพลิเคชันของคุณ หรือคุณสามารถใช้ Spotlight Search เพื่อค้นหาได้เช่นกัน
2. เลือกการบันทึกหน้าจอใหม่
- ในแถบเมนู ให้คลิกที่ ไฟล์ และเลือก บันทึกหน้าจอใหม่
- ฟีเจอร์การบันทึกหน้าจอจะเปิดขึ้นพร้อมกับแถบควบคุมขนาดเล็ก
3. เปิดการบันทึกเสียง
- คลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ ข้าง ๆ ปุ่มบันทึก
- จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกแหล่งเสียง (เช่น ไมโครโฟนภายใน หรืออุปกรณ์ส่งออกเสียงอื่น ๆ ที่มีให้ใช้)
4. ปรับแต่งพื้นที่บันทึก
- ตัดสินใจว่าคุณต้องการบันทึกทั้งหน้าจอหรือเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ คลิกที่ใดก็ได้บนเดสก์ท็อปเพื่อบันทึกทั้งหน้าจอ
- เพื่อบันทึกส่วนที่ต้องการ ให้ลากเคอร์เซอร์เพื่อไฮไลต์พื้นที่ที่ต้องการ
5. เริ่มบันทึก
- คลิกปุ่มสีแดงที่มีเครื่องหมาย 'บันทึก' เพื่อเริ่มบันทึก และทำภารกิจที่คุณต้องการบันทึกหน้าจอ
6. หยุดบันทึก
- คลิกไอคอนหยุดบันทึกในแถบเมนู (สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ภายในวงกลม) ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ หรือกด Command + Control + Esc
7. บันทึกการบันทึก
- เมื่อคุณบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว QuickTime Player จะเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้เพื่อดูตัวอย่างโดยอัตโนมัติ
- จากนั้นคลิก ไฟล์ > บันทึก เพื่อตั้งชื่อและบันทึกการบันทึกของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการ
ปัญหาทั่วไปในการบันทึกหน้าจอบน Mac
การบันทึกหน้าจอบน Mac โดยทั่วไปนั้นไม่ซับซ้อน แต่ผู้ใช้มักพบปัญหาทั่วไปบางประการ:
- แอปบางตัว โดยเฉพาะแอปที่มีเนื้อหาคุ้มครอง (เช่น แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง) อาจ บล็อกการบันทึกหน้าจอเพื่อป้องกันการแชร์โดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าการบันทึกหน้าจอ อาจเป็นเพราะมาตรการป้องกันเหล่านี้
- QuickTime Player ไม่รองรับการบันทึกวิดีโอจากเว็บแคม ซึ่งอาจทำให้คุณผิดหวังได้หากคุณต้องการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ
- การบันทึกหน้าจอของ macOS รู้สึกเก่าไปหน่อย จำกัดคุณภาพการบันทึกไว้ที่ 1080p แม้ว่า 1080p อาจยังใช้ได้สำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่การไม่มีตัวเลือกความละเอียดที่สูงกว่า เช่น 4K นั้นเห็นได้ชัด
- เกี่ยวกับการส่งออกการบันทึกของคุณ QuickTime Player รองรับเฉพาะรูปแบบ .mov เท่านั้น ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของ Apple คุณไม่สามารถบันทึกหน้าจอด้วยเครื่องมือเริ่มต้นในรูปแบบที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น .mp4, .wmv หรือ .mkv ได้ คุณจะต้องแปลงไฟล์ก่อน
- ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือ การบันทึกทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ของอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือที่ใช้ระบบคลาวด์วิดีโอที่คุณบันทึกจะถูกผูกไว้กับระบบเดียว และการแชร์อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก
เครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการบันทึกหน้าจอ Mac
แม้ว่าเครื่องมือที่มีมาในตัวอย่าง QuickTime Player และแถบเครื่องมือ Screenshot จะเหมาะสำหรับการบันทึกหน้าจอพื้นฐานบนอุปกรณ์ Mac แต่บางครั้งคุณอาจต้องการความยืดหยุ่นหรือฟังก์ชันการทำงานที่มากกว่าสำหรับความต้องการในการบันทึกของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับบทเรียน วิดีโอเกม หรือการนำเสนอระดับมืออาชีพ คุณจะต้องใช้คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การผสมเสียง ตัวเลือกการแก้ไข และความสามารถในการสตรีมสด
คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สามหรือส่วนขยายจากบุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงเหล่านี้ มาสำรวจบางส่วนที่ดีที่สุดในตลาดกันเถอะ!
1. OBS Studio
OBS Studio (Open Broadcaster Software)เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สฟรีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้สร้างเนื้อหาและมืออาชีพ ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในด้านความยืดหยุ่นและความสามารถที่แข็งแกร่ง
โปรแกรมน้ำหนักเบา มีคุณสมบัติที่ผู้ใช้ชื่นชอบ:
- รองรับการบันทึกหน้าจอและการถ่ายทอดสด
- ให้คุณบันทึกเสียงภายใน, เสียงระบบ, และเสียงจากไมโครโฟน
- ให้คุณปรับแต่งการบันทึกด้วยฉากหลายฉาก, โอเวอร์เลย์, และการเปลี่ยนฉาก
- มีตัวเลือกสำหรับการบันทึกที่อัตราเฟรมสูงและความละเอียดสูง
OBS Studio เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเล่นเกม, ครูผู้สอน, และผู้ที่ต้องการบันทึกวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาท. อย่างไรก็ตาม, หน้าตาของมันอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสนได้.
2. แคมตาเซีย
หนึ่งในเครื่องมือที่นำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจับภาพหน้าจอและการบันทึกหน้าจอ TechSmith,Camtasiaเป็นแอปของบุคคลที่สามระดับพรีเมียมที่เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการโซลูชันครบวงจรสำหรับการบันทึกหน้าจอและการตัดต่อวิดีโอ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อจับภาพการบันทึกได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการบันทึกหน้าจอทั้งหมดหรือส่วนที่เลือก
- ตัวแก้ไขในตัวสำหรับเพิ่มคำอธิบายประกอบ, การเคลื่อนไหว, และเอฟเฟ็กต์
- รองรับการบันทึกเสียงจากหลายแหล่ง เช่น ไมโครโฟนและเสียงระบบ
- เพลงและสินทรัพย์ที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพื่อเพิ่มคุณภาพการบันทึกเสียงของคุณ
Camtasia เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างวิดีโอสอน, วิดีโอสัมมนาออนไลน์,และวิดีโอฝึกอบรม. มันเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแต่มีราคาแพง.
3. วีเมคเกอร์
กำลังมองหาเครื่องมือที่เบาและทันสมัยอยู่หรือไม่?Vmakerเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็ว. มันเป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือและการสร้างเนื้อหาในยุคปัจจุบัน. ใช้ผิวหน้าผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายของเครื่องมือเพื่อ:
- บันทึกวิดีโอ, เสียง, และแม้กระทั่งฟีดจากเว็บแคมพร้อมกัน
- กำหนดเวลาการบันทึกและตั้งการแจ้งเตือน
- จัดเก็บและแบ่งปันการบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- ทำการตัดแต่งและใส่คำอธิบายประกอบพื้นฐานด้วยโปรแกรมแก้ไขที่มีน้ำหนักเบา
Vmakerเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกันจากระยะไกลหรือบุคคลที่ต้องการสร้างวิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลมีเดียหรือการนำเสนอ
4. ลูปแบ็ก
หากคุณเคยประสบปัญหาในการบันทึกเสียงภายในบน MacLoopback โดย Rogue Amoebaเป็นซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ยอดเยี่ยม แม้ว่าจะไม่ใช่โปรแกรมบันทึกหน้าจอแบบดั้งเดิมสำหรับ macOS แต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการแหล่งเสียงได้อย่างราบรื่น
คุณจะพบว่าเครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ:
- รวมเสียงระบบและเสียงจากไมโครโฟนเข้าเป็นอุปกรณ์เสมือนเดียวสำหรับการบันทึก
- การบันทึกเสียงภายในคุณภาพสูงสำหรับพอดแคสต์และวิดีโอสอน
- การผสานรวมและแบ่งปันการบันทึกของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น OBS Studio และ QuickTime Player
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการบันทึกเสียงระบบบน Mac, Loopback อาจเป็นตัวช่วยชีวิตคุณได้. มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกเสียงภายในขณะสตรีมสดหรือบันทึกการสอน.
อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
5. ลูม
หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับการบันทึกส่วนตัวอย่างรวดเร็ว Loom เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการวิธีแชร์วิดีโอและบันทึกบน Mac ที่รวดเร็วและไร้ปัญหา
มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารในทีมระยะไกล ช่วยให้สามารถบันทึกและแบ่งปันได้ทันที
Loom ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณ:
- บันทึกหน้าจอและเว็บแคมของคุณพร้อมกันเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว
- แชร์การบันทึกได้ทันทีด้วยลิงก์
- ร่วมมือกับทีมต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- เน้นพื้นที่สำคัญระหว่างการบันทึกด้วยเครื่องมือวาด
ความเรียบง่ายและคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Loom ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล, นักการศึกษา, และมืออาชีพ
6. Snagit
เครื่องมือจับภาพหน้าจอและบันทึกหน้าจออื่น ๆ จาก TechSmith คือSnagit ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความง่ายในการใช้งานและการจับภาพหน้าจอคุณภาพสูง เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการผสานการบันทึกหน้าจอกับภาพที่มีคำอธิบายประกอบ
Snagit มุ่งเน้นที่การบันทึกที่เรียบง่าย ให้คุณมีความสามารถในการ:
- จับภาพหน้าจอทั้งหมด ส่วนที่เลือก หรือพื้นที่ที่เลื่อนได้
- ใส่คำอธิบายประกอบในบันทึกเสียงด้วยข้อความ ลูกศร และเอฟเฟกต์ต่างๆ
- ตัดและรวมคลิปด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอพื้นฐาน
- สร้างคู่มือวิธีการ, สาธิต, และการนำเสนอได้อย่างง่ายดาย
Snagit เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพที่สร้างบทเรียนหรือเอกสารประกอบภาพ เน้นความเรียบง่ายและผลลัพธ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
7. ClickUp
เครื่องมือของบุคคลที่สามส่วนใหญ่ให้คุณบันทึกหน้าจอและเสียงได้อย่างง่ายดาย แต่นั่นคือทั้งหมดที่พวกมันเป็น—ซอฟต์แวร์บันทึก
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการบันทึกหน้าจอที่ทำได้มากกว่าการจับภาพวิดีโอและช่วยให้คุณผสานการบันทึกเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายClickUpคือคำตอบของคุณ
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการจัดการโครงการ ClickUpไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติการบันทึกหน้าจอพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมี ClickUp Clips ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่ช่วยให้การร่วมมือในทีมง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp Clips คืออะไร?
ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกและแชร์หน้าจอของคุณได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยเชื่อมช่องว่างในการสื่อสาร ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังแนะนำเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับงาน, สาธิตฟีเจอร์, หรือให้ข้อเสนอแนะ, ClickUp Clips จะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้นสำหรับคุณ
นี่คือวิดีโอของ ClickUp Clips เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น:
นี่คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งที่จะช่วยคุณบันทึกการบันทึกบน Mac และทำสิ่งอื่น ๆ ได้มากมาย:
1. บันทึกหน้าจอและแชร์ได้ทันที
ClickUp Clips ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอและเว็บแคมของคุณได้พร้อมกัน เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว คุณสามารถซ้อนทับวิดีโอของคุณขณะอธิบายขั้นตอนของคุณได้
เมื่อบันทึกแล้ว คลิปจะถูกบันทึกไว้ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้ทันที
2. แนบไฟล์บันทึกหน้าจอไปยังงาน
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริง ต่างจากโปรแกรมบันทึกหน้าจอแบบแยกเดี่ยว คุณสามารถแนบคลิปของคุณไปยังงานหรือโปรเจกต์เฉพาะได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น:
- บันทึกการรายงานข้อบกพร่องและเชื่อมโยงกับงานพัฒนา
- สาธิตกระบวนการและแนบการบันทึกไปยังโมดูลการฝึกอบรมของทีม
- ให้ข้อเสนอแนะทางภาพเกี่ยวกับการออกแบบหรือเอกสาร และเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมมือกับทีมโดยใช้การบันทึก
การทำงานร่วมกันกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อการบันทึกหน้าจอของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวใน ClickUp. ทีมของคุณสามารถทำได้:
- ดูคลิปได้โดยตรงภายในงานหรือในเธรดความคิดเห็น
- ให้ข้อเสนอแนะ, ถามคำถาม, หรือให้ข้อมูลอัปเดตในเวลาจริง
- ให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
4. ใช้ประโยชน์จาก AI กับการบันทึกของคุณ
ความสามารถของ AI ใน ClickUp มอบการใช้งานสูงสุดจากการบันทึกของคุณด้วยคำสั่งง่ายๆClickUp Brainสามารถถอดเสียงคลิปทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติเปลี่ยนเนื้อหาวิดีโอเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนอ้างอิงได้ง่าย
นอกจากนี้ยังทำให้เนื้อหาของคุณสามารถเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกในทีมที่ชอบการอ่านมากกว่าการดู พร้อมทั้งให้คุณค้นหาคำหรือวลีเฉพาะภายในบันทึกของคุณเพื่อการนำทางที่รวดเร็วขึ้น
ดูวิธีที่ Brain ถ่ายทอดได้อย่างง่ายดาย:
5. การจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและรวมศูนย์
เก็บรักษาและจัดระเบียบการบันทึกทั้งหมดของคุณให้ปลอดภัยภายในพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยของ ClickUp
- เข้าถึงคลิปได้โดยตรงจากงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
- ขจัดความจำเป็นในการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกมีให้เฉพาะสมาชิกทีมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม, นักการศึกษา, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการผสานการบันทึกหน้าจอเข้ากับการจัดการโครงการอย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มรายการตรวจสอบหรือโครงร่างแบบข้อความสั้นๆ ให้กับงานของคุณใน ClickUp ก่อนเริ่มบันทึก เมื่อเสร็จแล้ว ให้แนบคลิปของคุณไปยังงานโดยตรงและใช้ฟีเจอร์ถอดความของ ClickUp Brainเพื่อสร้างสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอบน Mac
การสร้างวิดีโอการบันทึกหน้าจอคุณภาพสูงบน Mac ของคุณนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การกดปุ่มบันทึกเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกของคุณชัดเจน เป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ โปรดพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:
- วางแผนเนื้อหาของคุณก่อนเริ่มบันทึก
- เลือกโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ตรงกับความต้องการของคุณ QuickTime Player และ Screenshot Toolbar เหมาะสำหรับฟีเจอร์พื้นฐาน ส่วนฟีเจอร์ขั้นสูงควรพิจารณาแอปจากบุคคลที่สาม เช่น Camtasia และ ClickUp
- ตัดสินใจว่าคุณจะบันทึกเสียงระบบ, เสียงจากไมโครโฟน, หรือทั้งสองอย่าง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเสียงและแหล่งเสียงของคุณได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
- โปรดระวังระยะเวลาในการบันทึกของคุณ การบันทึกที่ยาวนานอาจทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และต้องใช้การตัดต่อวิดีโอที่มากขึ้น
- เลือกไฟล์และขนาดความละเอียดที่เหมาะสมกับผู้ชมของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอสุดท้ายสามารถเข้าถึงได้และรักษาคุณภาพไว้ได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ที่สำคัญที่สุด อย่าลืมตรวจสอบการบันทึกของคุณเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอและเสียงทั้งหมดถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง!
ทำไมต้องบันทึกเพียงอย่างเดียว เมื่อคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้?
หวังว่าด้วยเคล็ดลับและเครื่องมือเหล่านี้ คุณจะไม่ทำผิดพลาดเหมือนมาร์ค: บันทึกหน้าจอของคุณเพียงเพื่อจะพบว่าเสียงไม่ได้ถูกบันทึกไว้
ไม่ว่าจะใช้แถบเครื่องมือจับภาพหน้าจอที่มีอยู่ในตัว สำรวจแอปของบุคคลที่สามอย่าง OBS Studio หรือใช้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ ClickUp Clips เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ใช้ชุดเครื่องมือที่ทรงพลังของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของบันทึกของคุณ แนบไฟล์บันทึกกับงานต่าง ๆ ร่วมมือกับทีมของคุณ และแม้กระทั่งถอดเสียงวิดีโอเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก—ทั้งหมดในที่เดียว
ครั้งต่อไปที่คุณกด "บันทึก" ให้มันมีความหมายด้วยเครื่องมือที่ทำงานหนักเหมือนคุณสมัครบัญชี ClickUp ฟรีและดูด้วยตัวคุณเอง!