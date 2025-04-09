คู่มือกลยุทธ์การขาย SaaS: กลยุทธ์, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเครื่องมือสำหรับทีมขาย

🔎 คุณรู้หรือไม่? ตลาด SaaS ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว—คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นจาก315.68 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็น 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2032ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่สูงถึง 20%
อะไรคือแรงขับเคลื่อนของการเติบโตนี้? ทีมขาย SaaS!
เมื่อธุรกิจต่าง ๆ ย้ายไปสู่โซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้บนคลาวด์ ตัวแทนขายที่สามารถปรับตัว ปิดการขาย และรักษาลูกค้าไว้ได้ กำลังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้
แต่การขาย SaaS ไม่ใช่แค่การทำธุรกรรมครั้งเดียว—มันคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ลดอัตราการยกเลิก และเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (LTV) ให้สูงสุด
บล็อกนี้จะอธิบายทุกอย่างให้คุณเข้าใจอย่างละเอียด—กลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว, ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ, และเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จในการขาย SaaS. มาเริ่มกันเลย!🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
- SaaS (ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ) เป็นรูปแบบซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ใช้งานผ่านการสมัครสมาชิก มอบโซลูชันที่คุ้มค่า สามารถปรับขนาดได้ และเข้าถึงได้จากทั่วโลก พร้อมด้วยการดูแลระบบไอทีที่น้อยที่สุด
- โมเดลการขาย SaaS มุ่งเน้นที่รายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรักษาลูกค้า และคุณค่าในระยะยาว มากกว่าการทำธุรกรรมครั้งเดียว
- บทบาทสำคัญในทีมขาย SaaS: SDRs (การสร้างโอกาสทางการขาย), AE (การปิดการขาย), CSM (การรักษาลูกค้าและการขายเพิ่ม), และผู้จัดการฝ่ายขาย (การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย)
- กระบวนการขาย SaaS ทั่วไปประกอบด้วย: การหาลูกค้าเป้าหมาย: ใช้การตลาดขาเข้า การติดต่อออกนอกองค์กร และโปรแกรมการแนะนำเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย: ใช้กรอบการทำงานเช่น BANT, CHAMP หรือ MEDDIC เพื่อระบุผู้ซื้อที่มีความตั้งใจสูง การสาธิตผลิตภัณฑ์: มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาของลูกค้า แสดงผลลัพธ์ และตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย: ปรับแต่งข้อเสนอ ลดความเสี่ยง และใช้ประโยชน์จากการยอมรับของผู้ตัดสินใจ การรักษาลูกค้าและการขายเพิ่ม: ใช้คะแนนสุขภาพของลูกค้า การมีส่วนร่วมเชิงรุก และแผนพรีเมียมเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุด
- การหาลูกค้าใหม่: ใช้การตลาดขาเข้า, การติดต่อเชิงรุก, และโปรแกรมการแนะนำเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
- ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม: ใช้กรอบการทำงาน เช่น BANT, CHAMP หรือ MEDDIC เพื่อระบุผู้ซื้อที่มีความตั้งใจสูง
- การสาธิตผลิตภัณฑ์: เน้นการแก้ไขปัญหาของลูกค้า, แสดงผลลัพธ์, และตอบข้อคัดค้าน
- ปิดการขาย: ปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ลดความเสี่ยง และใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของผู้มีอำนาจตัดสินใจ
- การรักษาลูกค้าและการขายเพิ่ม: ใช้คะแนนสุขภาพของลูกค้า การมีส่วนร่วมเชิงรุก และแผนพรีเมียมเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุด
- ผสานการทำงานอัตโนมัติด้วย AI เข้ากับการติดต่อสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล การขายที่เน้นบัญชีเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นยอดขาย
- ติดตามอัตราการสูญเสียลูกค้า, CAC, LTV และ MRR เพื่อรักษาและขยายการเติบโตของ SaaS
- วงจรการขายที่ยาวนาน ความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าสูง และความจำเป็นในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นความท้าทายที่ยากจะแก้ไข
- การใช้ClickUpสำหรับการขาย SaaS ช่วยให้ทีมมองเห็นดีลต่าง ๆ ในระบบ CRM ที่เฉพาะเจาะจง, อัตโนมัติการติดตามและการส่งต่อ, และติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
- ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ช่วยปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขาย SaaS
SaaS คืออะไร?
SaaS (ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ) เป็น รูปแบบที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งผู้ใช้จะสมัครสมาชิกเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ แทนการซื้อซอฟต์แวร์แบบถาวร ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการไอทีด้วยการปรับขนาดได้อย่างราบรื่น อัปเดตอัตโนมัติ และเข้าถึงได้อย่างคุ้มค่าทุกที่ทุกเวลา
📈ด้วยองค์กร 92%ที่วางแผนจะลงทุนในซอฟต์แวร์ที่ใช้ AI เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบ SaaSบนระบบคลาวด์กำลังกลายเป็นมาตรฐาน
นี่คือเหตุผลที่บริษัทต่างๆ กำลังเดิมพันกับรูปแบบการขายนี้:
- คุ้มค่า: ไม่มีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตล่วงหน้าหรือโครงสร้างพื้นฐานราคาแพงที่ต้องบำรุงรักษา
- อัปเดตอยู่เสมอ: อัปเดตอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งเอง
- ความสามารถในการขยาย: อัปเกรดหรือปรับแผนตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
- การเข้าถึงทั่วโลก: ใช้ได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกที่ เหมาะสำหรับทีมระยะไกล
- การบำรุงรักษาไอทีขั้นต่ำ: ดูแลโดยทีมความสำเร็จของลูกค้า พร้อมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากวิศวกรผลิตภัณฑ์
🧠 เกร็ดความรู้: SaaS มีรากฐานลึกกว่าที่คุณคิด!ในช่วงทศวรรษ 1960 ธุรกิจต่างๆ เช่าพลังการประมวลผลแทนการเป็นเจ้าของเมนเฟรมขนาดใหญ่ โมเดลการแบ่งปันเวลาดังกล่าวเป็นต้นแบบสำหรับโมเดลธุรกิจ SaaS สมัยใหม่!
อะไรคือการขาย SaaS?
การขาย SaaS เกี่ยวข้องกับการ ขายซอฟต์แวร์บนคลาวด์ผ่านโมเดลรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การรักษาลูกค้า การขยายฐานลูกค้า และคุณค่าในระยะยาว มากกว่าการทำธุรกรรมครั้งเดียว ผสมผสานการขายเชิงที่ปรึกษาเข้ากับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยโน้มน้าวให้ลูกค้าเป้าหมายเชื่อว่าซอฟต์แวร์ของคุณเป็นทางออกที่ดีที่สุด พร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้
เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ทีมขาย SaaS จะถูกจัดโครงสร้างด้วยบทบาทเฉพาะทาง:
- ตัวแทนพัฒนาการขาย (SDRs): จุดประกายความสนใจและนัดหมายการประชุมที่มีมูลค่าสูงผ่านกลยุทธ์การขายขาเข้า
- ผู้จัดการบัญชี (AE): เปลี่ยนความอยากรู้อยากเห็นให้กลายเป็นสัญญา จัดการการเจรจาต่อรองและปิดการขาย
- ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSM): ขยายวงจรชีวิตของลูกค้า, ส่งเสริมการยอมรับ, และเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มเติม
- ผู้จัดการฝ่ายขาย: ดูแลกระบวนการขาย วิเคราะห์ตัวชี้วัดการขาย SaaS และปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มอัตรากำไรให้สูงสุด
กระบวนการขาย SaaS: 5 ขั้นตอนสำคัญ
กระบวนการขาย SaaS คือแผนที่โครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อดึงดูด, เปลี่ยนแปลง, และรักษาลูกค้าไว้—ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในระยะยาว.
นี่คือวิธีที่ทีมขายชั้นนำจัดการกับเรื่องนี้:
1. การค้นหาลูกค้าและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ—กระจายการค้นหาอย่างกว้างขวาง (และชาญฉลาด)
การดึงดูดลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมเริ่มต้นด้วยการกำหนดบุคลิกภาพผู้ซื้อในอุดมคติของคุณ (IBP) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ต้องการโซลูชันของคุณและพร้อมที่จะลงทุน
ตัวแทนขายที่ดีที่สุดคือผู้ที่ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการ กุญแจสำคัญ? คือการสื่อสารข้อความที่ถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม และผลักดันลูกค้าที่มีศักยภาพให้ก้าวผ่านกระบวนการขายได้เร็วขึ้น
- การตลาดขาเข้า: ใช้เนื้อหาที่ช่วยเสริมการขายที่มีผลกระทบสูง ปรับปรุงบล็อก กรณีศึกษา และเนื้อหาที่ต้องลงทะเบียน (เช่น eBooks, การสัมมนาออนไลน์) ให้ติดอันดับสูงขึ้นในเครื่องมือค้นหา (ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณกำลังมองหาคุณอยู่!) และเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมาย
- การหาลูกค้าเป้าหมายภายนอก: เข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง ใช้การส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่ LinkedIn Sales Navigator และการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงให้สูงขึ้น
- โปรแกรมแนะนำลูกค้า: เปลี่ยนลูกค้าที่พึงพอใจให้กลายเป็นตัวแทนขายที่ดีที่สุดของคุณ มอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษสำหรับการแนะนำลูกค้าจากลูกค้าปัจจุบัน, พันธมิตร, และผู้มีอิทธิพลในวงการ
🔎 คุณรู้หรือไม่?80% ของยอดขายต้องการการติดตามอย่างน้อยห้าครั้ง แต่พนักงานขายส่วนใหญ่เลิกติดตามหลังจากเพียงครั้งเดียว อย่าเป็นหนึ่งในนั้น—ความสม่ำเสมอและการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการปิดการขาย
2. ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม—มุ่งเน้นไปที่บริษัท SaaS ที่พร้อมจะซื้อ
ตามหาข้อเสนอที่เหมาะสม—คัดกรองผู้ซื้อที่มีความตั้งใจสูงได้เร็วขึ้น และเพิ่มอัตราการปิดการขาย
แนวทางที่พบบ่อยในการทำเช่นนี้คือกรอบการทำงาน BANT (งบประมาณ, อำนาจ, ความต้องการ, ระยะเวลา) ซึ่งเป็นการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยันว่าลูกค้าเป้าหมายมีงบประมาณ, อำนาจในการตัดสินใจ และความเร่งด่วนในการดำเนินการต่อหรือไม่
อย่างไรก็ตาม การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอสำหรับ SaaS—วงจรการขายที่ยาวนานต้องการการคัดกรองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ใช้กรอบการทำงานขั้นสูง เช่น:
- CHAMP (ความท้าทาย, อำนาจ, เงิน, การจัดลำดับความสำคัญ) → แก้ไขปัญหาหลักก่อนพูดคุยเรื่องราคา
- MEDDIC (ตัวชี้วัด, ผู้ซื้อทางเศรษฐกิจ, เกณฑ์การตัดสินใจ, กระบวนการตัดสินใจ, การระบุปัญหา, ผู้สนับสนุน) → แผนผังกระบวนการตัดสินใจสำหรับข้อตกลงทางธุรกิจที่ซับซ้อน
- SPIN (สถานการณ์, ปัญหา, ผลกระทบ, ความต้องการ-ผลตอบแทน) → นำทางลูกค้าที่มีศักยภาพให้ตระหนักถึงความเร่งด่วนของปัญหาของพวกเขา
🧠 จำไว้: ตัวแทนขาย SaaS ที่เก่งที่สุดจะตั้งเป้าหมายการขายที่ชัดเจนเพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมายได้เร็วขึ้น ปิดการขายได้มากขึ้น และรักษาลูกค้าไว้ได้นานขึ้น เพราะในธุรกิจ SaaS รายได้คือมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น!
3. การสาธิตผลิตภัณฑ์และการนำเสนอ—ขายโซลูชัน ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์
การสาธิตผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ตรงจุด ตัวแทนขายมักให้ข้อมูลมากเกินไปเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ลืมขอปิดการขาย—แล้วจึงสงสัยว่าทำไมดีลถึงหยุดชะงัก
ในขณะเดียวกันบริษัท SaaS ชั้นนำ ปรับเปลี่ยนข้อเสนอของพวกเขาตามความคิดเห็นของลูกค้าและความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริง
การสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณควรทำเช่นเดียวกัน—นี่คือวิธีที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพ:
- รู้จักลูกค้าเป้าหมายของคุณ: ศึกษาธุรกิจ ความท้าทาย และเทคโนโลยีที่ใช้ก่อนการสาธิต ใช้การโทรเพื่อค้นหาข้อมูลเพื่อระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา
- ขายผลลัพธ์: หลีกเลี่ยงการนำเสนอคุณสมบัติมากเกินไป ให้แสดงให้เห็นว่าโซลูชัน SaaS ของคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน หรือเพิ่มรายได้ได้อย่างไร
- ทำให้เป็นแบบลงมือปฏิบัติ: ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์—การทดลองใช้ฟรีและการสาธิตแบบโต้ตอบช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีที่ดึงดูดความสนใจ เช่น AR/VR เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- จัดการกับข้อโต้แย้งก่อนที่มันจะเกิดขึ้น: ตอบข้อกังวลเกี่ยวกับราคา การดำเนินการ ความปลอดภัย และผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่แรก สร้างความมั่นใจด้วยผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ข้อโต้แย้งหมายถึงความสนใจ—เปลี่ยนให้เป็นชัยชนะ! สร้างการ์ดกลยุทธ์การขายเพื่อรับมือกับคู่แข่งและทำให้การสนทนาของคุณน่าสนใจอยู่เสมอ ถามตัวเองว่า 'ฉันจะยังคงสนใจการสาธิตนี้อยู่ไหม?' ถ้าไม่ ให้ปรับการนำเสนอของคุณใหม่!
4. ปิดการขาย—เปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นความมุ่งมั่น
ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าใหม่มีความสนใจ—แต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ
ด้วยผู้ซื้อ B2B ถึง 80%ที่ชื่นชอบการขายแบบหลายช่องทาง ผู้ซื้อ SaaS จึงคาดหวังการติดต่อแบบดิจิทัลเป็นอันดับแรก และโซลูชันนวัตกรรมที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของพวกเขา
นั่นคือจุดที่ทีมขาย SaaS ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลประสบความสำเร็จ—โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์, เรื่องราวความสำเร็จ, และแนวโน้มการนำไปใช้แบบเรียลไทม์เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจ
ด้วยโซลูชันการขายของ ClickUp ทีมงานสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ ติดตามการติดตามผล และวัดผลตัวชี้วัดการขายที่สำคัญได้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ตัวแทนขายสามารถปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ปรับปรุงวงจรการขาย และเร่งการเติบโตของรายได้ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
เพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น ให้มุ่งเน้นที่กลยุทธ์สำคัญเหล่านี้:
- ปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะกับบุคคล: ปรับแต่งทุกข้อเสนอให้เหมาะกับบุคคล—ปรับราคา, คุณสมบัติ, หรือสัญญาให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการขายให้กับองค์กรขนาดใหญ่
- ทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสคุณค่า—เสนอการทดลองใช้ฟีเจอร์ การอัปเกรดแบบจำกัดเวลา หรือการเข้าถึงเวอร์ชันเบต้า เพื่อกระตุ้นการยอมรับ
- ลดความเสี่ยง: เริ่มต้นด้วยการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัย, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการผสานระบบ. สัญญาที่ยืดหยุ่นและการสนับสนุนการเข้าร่วมสร้างความไว้วางใจ
- ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของผู้มีอำนาจตัดสินใจ: เปลี่ยนความลังเลให้กลายเป็นการตัดสินใจ นำผู้บริหาร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หรือทีมการเงินเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อปิดการขาย
5. การรักษาและเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าเดิม—เพิ่มรายได้จาก SaaS ให้สูงสุด
สำหรับธุรกิจ SaaS รายได้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การขายครั้งแรก—แต่จะเติบโตตามการรักษาลูกค้าและการขยายฐานลูกค้า
แม้แต่การเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าเพียง5%ก็สามารถเพิ่มกำไรได้ถึง 25% ถึง 95% ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าความสำเร็จของลูกค้า SaaSนั้นเกี่ยวข้องกับคุณค่าอย่างต่อเนื่องและการเติบโตในระยะยาว
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้กราฟ ARR ของคุณสูงขึ้นเรื่อยๆ:
- ตรวจจับและหยุดการสูญเสียลูกค้าตั้งแต่เนิ่นๆ: ใช้คะแนนสุขภาพของลูกค้า ข้อมูลการมีส่วนร่วม และการติดต่อเชิงรุกเพื่อป้องกันการลดลงของจำนวนลูกค้า ก่อนที่จะเกิดขึ้น
- เปลี่ยนการยอมรับผลิตภัณฑ์ให้เป็นการขยายตัว: ติดตามการใช้งานฟีเจอร์, เน้นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ, และแนะนำแผนพรีเมียมเมื่อลูกค้าพร้อมที่จะขยายตัว
- ทำให้การขายเพิ่มดูเป็นการอัพเกรดที่ดูเป็นธรรมชาติ: จัดวางสินค้าเสริมและแผนระดับสูงกว่าเป็นทางออก ไม่ใช่การเสนอขายเพิ่มเติม
- ขจัดความยุ่งยากในการต่ออายุ: อัตโนมัติการแจ้งเตือน, เสนอราคาตามการใช้งาน, และมอบสิทธิพิเศษเฉพาะที่ทำให้การอยู่ต่อเป็นทางเลือกที่ชัดเจน
- ทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเสมอ: สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วยเคล็ดลับภายใน ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อสนับสนุนคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUp ทีมขาย SaaS สามารถมองเห็นภาพข้อตกลง จัดการการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยระบบท่อที่ชัดเจนและปรับแต่งได้เพื่อติดตามทุกขั้นตอนของดีล
- ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติเพื่อรักษาความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
- จัดลำดับความสำคัญของลีดที่มีมูลค่าสูงโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและคำแนะนำจาก AI
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบจัดการงานและการอัปเดตทีมในตัว
- ระบุโอกาสในการขายเพิ่มโดยการติดตามพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้า
การสมัครสมาชิก SaaS ไม่เหมือนกับการเป็นสมาชิกฟิตเนส! หากผ่านไปหลายเดือนโดยที่ลูกค้าไม่ได้ใช้โซลูชัน SaaS พวกเขาจะหยุดชำระเงินทันที บริษัทจำเป็นต้องทำให้ลูกค้าเข้าร่วม ใช้โซลูชันอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ บริษัทต้องทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งกับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว
กลยุทธ์การขาย SaaS เพื่อความสำเร็จ
เมื่อบริษัท SaaS ของคุณเติบโตขึ้น กลยุทธ์การขายที่แตกต่างกันจะขับเคลื่อนความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน ผสมผสานกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเข้ากับการเชื่อมต่อกับมนุษย์เพื่อเสริมสร้างการรักษาผู้ใช้ให้มั่นคง
นี่คือวิธีปรับปรุงคู่มือการขาย SaaS ของคุณ ปิดการขายได้มากขึ้น และขยายธุรกิจได้เร็วขึ้น:
1. การขายขาเข้า vs. การขายขาออก
อินบาวด์กับเอาท์บาวด์ไม่ใช่การถกเถียง—แต่เป็นกลยุทธ์การเติบโต ทีมขายซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดเชี่ยวชาญทั้งสองด้านเพื่อสร้างกระแสรายได้ที่ขยายตัวได้และคาดการณ์ได้
- อินบาวน์ดึงดูดผู้ซื้อ SaaS ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง การตลาดเนื้อหา, SEO และโปรแกรมการแนะนำลูกค้าจะนำผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อซึ่งตระหนักถึงปัญหาของตนเองและกำลังค้นหาวิธีแก้ไขอย่างจริงจังเข้ามา
- การขายแบบ Outbound ช่วยให้คุณชนะการขายให้กับองค์กรขนาดใหญ่ก่อนที่คู่แข่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซ้ำ อีเมลหาลูกค้าใหม่ การติดต่อผ่าน LinkedIn และแคมเปญที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้ทีมขายเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่มีมูลค่าสูง
👉🏼 ตัวอย่าง: HubSpot แทบจะเขียนตำราเกี่ยวกับการขายแบบอินบาวด์ขึ้นมาเอง พวกเขาดึงดูดลูกค้าเป้าหมายผ่านเนื้อหาให้ความรู้ เช่น บล็อก เทมเพลตฟรี และคอร์สออนไลน์ กลยุทธ์ของพวกเขาเน้นการดึงดูดผู้สนใจผ่าน SEO แม่เหล็กดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย และระบบเนื้อหาที่แข็งแกร่ง จากนั้นจึงดูแลและพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านอีเมลเวิร์กโฟลว์จนกว่าลูกค้าจะพร้อมซื้อสินค้า
ทีมขายองค์กรจำนวนมากในธุรกิจ SaaS ใช้แนวทางออกหาลูกค้าเชิงรุกที่ซับซ้อน พวกเขาเริ่มจากการระบุบัญชีเป้าหมายผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นเจ้าหน้าที่พัฒนาการขาย (SDR) จะติดต่อโดยตรงด้วยข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล กลยุทธ์การออกหาลูกค้าของพวกเขาเน้นการแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแพลตฟอร์มต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่
2. การปรับให้เหมาะกับบุคคลและการขายตามบัญชี (ABS)
ขนาดเดียวใช้ได้กับทุกคน? ไม่ใช่ในธุรกิจ SaaS ผู้ซื้อคาดหวังมากกว่าการนำเสนอทั่วไป พวกเขาต้องการโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา
- แบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม, กรณีการใช้งาน, และขนาดบริษัทเพื่อการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายสูง
- ใช้ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ ประวัติการมีส่วนร่วม และกิจกรรมบนเว็บไซต์ เพื่อปรับแต่งการติดต่อให้มีความเฉพาะบุคคลมากกว่าแค่ 'สวัสดี [ชื่อแรก]'
ยกระดับการขายด้วยกลยุทธ์การขายแบบมุ่งเป้าบัญชี (Account-Based Selling หรือ ABS) ให้การดูแลบัญชีที่มีมูลค่าสูงเสมือนลูกค้า VIP—เข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจหลายคนด้วยข้อความที่ตรงจุดและเหมาะสมอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึงการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเฉพาะบุคคล โฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และจดหมายตรงที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะของแต่ละบัญชี
ตัวอย่างเช่น ซีอีโอ ซีทีโอ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการให้ความสำคัญกับสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน—ปรับการนำเสนอของคุณให้เหมาะสมกับแต่ละบทบาท ติดต่อพวกเขาผ่านทางอีเมล โฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และงานอีเวนต์ในอุตสาหกรรมการขาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีผลกระทบสูง
นี่คือตัวอย่าง:
👨💼 ซีอีโอ
- สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญ: การเติบโตทางธุรกิจ, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, กลยุทธ์ระยะยาว, และผลตอบแทนจากการลงทุน
- วิธีการปรับแต่ง: แสดงให้เห็นว่าโซลูชันของคุณช่วยเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน หรือทำให้พวกเขาเป็นผู้นำในตลาดได้อย่างไร แทนที่จะพูดว่า, "เราทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ" ให้พูดว่า:
ลูกค้าของเราลดต้นทุนการดำเนินงานลง 20% ในปีแรก—ปลดปล่อยเงินทุนเพื่อการลงทุนในการเติบโต
ลูกค้าของเราลดต้นทุนการดำเนินงานลง 20% ในปีแรก—ปลดปล่อยเงินทุนเพื่อการลงทุนในการเติบโต
👩💻 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) หรือหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
- สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญ: สถาปัตยกรรม, ความปลอดภัย, การผสานรวม, และการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของเทคโนโลยี
- วิธีการปรับให้เหมาะสม: พูดในภาษาของพวกเขา—แสดงแผนภาพ, พูดถึง API, เวลาทำงานต่อเนื่อง, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เราผสานระบบเข้ากับสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่คุณมีอยู่ภายในเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ พร้อมการรับรองมาตรฐาน SOC 2 และการบันทึกการตรวจสอบอย่างครบถ้วนในตัวทันที
เราผสานระบบเข้ากับสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่คุณมีอยู่ภายในเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ พร้อมการรับรองมาตรฐาน SOC 2 และการบันทึกการตรวจสอบอย่างครบถ้วนในตัว
👨💼 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
- สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญ: การปรับปรุงกระบวนการ, ประสิทธิภาพการผลิต, ระยะเวลาในการสร้างคุณค่า, และความซับซ้อนในการนำไปใช้
- วิธีการปรับให้เหมาะสม: เน้นความง่ายในการเริ่มต้นใช้งาน การมองเห็นแบบเรียลไทม์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ทีมลดงานที่ต้องทำด้วยมือลง 40% และมองเห็นภาพรวมการดำเนินงานทั้งหมดได้ในแดชบอร์ดเดียว—ไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่ปะติดปะต่อกันอีกต่อไป
ทีมลดงานที่ต้องทำด้วยมือลง 40% และมองเห็นภาพรวมการดำเนินงานทั้งหมดได้ในแดชบอร์ดเดียว—ไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่ปะติดปะต่อกันอีกต่อไป
💡 เคล็ดลับโบนัส : สงสัยว่าจะเขียน OKRs สำหรับการขายที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถทำตามได้:
- 🚀 ให้ความสำคัญกับการเติบโตของ MRR อัตราการเปลี่ยนแปลง และอัตราการรักษาลูกค้า
- 📊 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับการสร้างโอกาสทางการขาย การปิดการขาย และการขายเพิ่ม
- 🤝 ติดตาม NPS, ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า และรายได้จากการขยายตัว
- 🔄 ทบทวนและปรับปรุง OKRs ตามข้อมูลเชิงลึกของประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
- 📈ใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์และการจัดการท่อส่ง
3. การใช้ประโยชน์จากการทำงานอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายใช้เวลาเพียง 36%ของเวลาทั้งหมดในการขาย—ส่วนที่เหลือใช้ไปกับการทำงานด้านเอกสาร การป้อนข้อมูล และการติดตามผล
นั่นคือจุดที่ AI และเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายเปลี่ยนเกม
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ—การติดตามการเจรจา, การติดตามผล, และการมอบหมายงาน—เพื่อให้ตัวแทนขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายได้มากขึ้น ไม่ใช่การอัปเดตสเปรดชีต
- ใช้แชทบอท AI เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายตลอด 24 ชั่วโมง—ตอบคำถามที่พบบ่อย, จองการสาธิต, และดูแลบัญชีลูกค้าได้ทันที
- วิเคราะห์ข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์เพื่อทำนายการสูญเสียลูกค้า, ตรวจจับแนวโน้ม, และปรับปรุงกลยุทธ์การขายก่อนที่รายได้จะลดลง
- ใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์เพื่อระบุผู้ที่มีโอกาสซื้อสูงที่สุด ปล่อยให้อัลกอริทึมประมวลผลข้อมูลและชี้ให้คุณเห็นถึงลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงมากที่สุด
🎯 เคล็ดลับด่วน: ใช้เครื่องมือการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ ปรับแต่งการติดต่อ และติดตามผลโดยอัตโนมัติ
ClickUp Brainทำงานที่ยุ่งยากทั้งหมดในฐานะผู้ช่วย AI อัจฉริยะของคุณ—สรุปบันทึกการประชุมเพื่อระบุจุดปัญหาสำคัญ เสนอรายการการดำเนินการ และร่างอีเมลติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในโทนที่เหมาะสมทันที—เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การปิดดีล SaaS ที่มีมูลค่าสูง
4. การขายทางสังคมและการมีส่วนร่วมในชุมชน
ผู้ซื้อ SaaS ไว้วางใจเพื่อนร่วมงาน, ชุมชน, และการสนทนาในอุตสาหกรรมมากกว่าที่เคยเป็นมา การขายทางสังคมและการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างกระตือรือร้นช่วยคุณสร้างความน่าเชื่อถือ, บ่มเพาะความสัมพันธ์, และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
- จงมีความกระตือรือร้นในพื้นที่ที่ผู้ซื้อของคุณอยู่ อย่าลืมมีส่วนร่วมในการสนทนา นำเสนอข้อมูลเชิงลึก และสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะนำเสนอขาย
- สร้างชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง จัดสัมมนาออนไลน์ ส่งเสริมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และสร้างศูนย์กลางความรู้เพื่อเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์
- เปลี่ยนการมีส่วนร่วมให้กลายเป็นยอดขาย ติดตามการโต้ตอบที่มีความตั้งใจสูงและพัฒนาไปสู่การขายด้วยการติดตามผลที่ตรงเป้าหมาย
👉🏼 หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจในด้านนี้ เรามีเคล็ดลับดีๆ มาฝาก
ในฐานะแบรนด์ที่มุ่งเน้นชุมชนClickUp เติบโตอย่างแข็งแกร่งบนแพลตฟอร์มโซเชียลเช่น TikTok, Instagram และ YouTube โดยแบ่งปันเนื้อหาเบื้องหลังการทำงาน แนะนำพนักงาน โพสต์เนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างวิดีโอที่ให้ความบันเทิง
ติดตามตัวชี้วัดการขาย SaaS ที่ถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
การขาย SaaS เป็นเรื่องหนึ่ง—แต่การรักษาและขยายธุรกิจให้เติบโตเป็นอีกเรื่องหนึ่ง หากไม่มีตัวชี้วัดที่เหมาะสม รายได้ก็จะหลุดลอยไป การสูญเสียลูกค้าจะเพิ่มขึ้น และการเติบโตก็จะหยุดชะงัก
ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่สำคัญทั้งสี่นี้:
- อัตราการยกเลิก: ติดตามจำนวนลูกค้าที่ยกเลิกการสมัครสมาชิก เหตุผล และช่วงเวลา การยกเลิกที่สูงทำลายรายได้—ลดอัตราการยกเลิกด้วยการแนะนำที่ราบรื่น การมีส่วนร่วมเชิงรุก และประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูด
- ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC): รู้ว่าคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่สูงจะทำลายความสามารถในการทำกำไร—ปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการปรับปรุง IBP ของคุณ, ทำให้การคัดเลือกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเป็นระบบอัตโนมัติ, และย่นระยะเวลาการขายของ SaaS
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (LTV): คำนวณรายได้รวมของลูกค้าตลอดช่วงอายุการใช้งานทั้งหมดของพวกเขา เพิ่มมูลค่า LTV ให้สูงสุด—เพิ่มยอดขายต่อยอด, ขายสินค้าเสริม, และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนรายได้ในระยะยาว
- รายได้ประจำรายเดือน (MRR): ประมาณการรายได้ที่คาดการณ์ได้และเกิดขึ้นเป็นประจำจากการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่ MRR เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการขยายตัวของ SaaS—เพิ่มสูงสุดด้วยรายได้จากการขยายฐานลูกค้า การตั้งราคาที่ยืดหยุ่น และการลดอัตราการยกเลิกโดยไม่ได้ตั้งใจ
เมตริกไม่มีความหมาย—เว้นแต่คุณจะลงมือทำตามมันแดชบอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนตัวเลขให้กลายเป็นกลยุทธ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ด้วยบัตรที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ ทีมขายและการตลาดของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์และเครื่องมือเพื่อปรับกลยุทธ์ได้ทันที
- ติดตามสถานะของกระบวนการขายตามขั้นตอน ตัวแทน หรือภูมิภาค เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้ก่อนที่ไตรมาสจะเกิดปัญหา
- มองเห็นประสิทธิภาพของแคมเปญผ่านทุกช่องทางเพื่อเพิ่มการลงทุนในสิ่งที่ได้ผลทันที
- ติดตามความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้าโดยการติดตามตั๋วการสนับสนุน, คะแนน NPS, และการใช้ผลิตภัณฑ์—ทั้งหมดในที่เดียว
- สร้างกระดานผู้นำแบบกำหนดเองเพื่อเน้นย้ำผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและระบุโอกาสในการโค้ชแบบเรียลไทม์
นี่ไม่เพียงแต่ติดตามประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้ ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น และเร่งการเติบโตของรายได้
เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทีมขาย SaaS
ยอดขายในอุตสาหกรรม SaaS เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว—และเครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หากต้องการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือ SaaSที่ช่วยจัดการลูกค้าเป้าหมาย อัตโนมัติการติดตามผล และติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
1. เครื่องมือ CRM สำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและดีล
ระบบ CRM ไม่ใช่แค่ฐานข้อมูล—แต่เป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการขาย SaaS ตั้งแต่การติดตามดีลไปจนถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน มันช่วยให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ระบบ CRM แบบดั้งเดิม เช่น HubSpot, Salesforce และ Pipedrive มักมีราคาสูงกว่า มีขั้นตอนการทำงานที่ตายตัว และปัญหาด้านการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีม SaaS ที่ต้องทำงานอย่างรวดเร็ว
นั่นคือจุดเด่นของ ClickUp CRM—แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและครบวงจรซึ่งสามารถปรับขนาดได้ตามกระบวนการขาย SaaS ของคุณ ด้วยระบบท่อการขายที่สามารถปรับแต่งได้, การติดตามลูกค้าอัตโนมัติ, และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ, ClickUp CRM ช่วยให้ทีมขายสามารถปิดการขายได้รวดเร็วขึ้นและขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้
โดยรวมแล้ว มันช่วยคุณ:
- ติดตามทุกขั้นตอนของดีลในกระบวนการด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้ พร้อมสถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUp(เช่น การคัดกรอง, การหาลูกค้า, การเจรจา, และการปิดการขาย)
- ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติเพื่อรักษาความสนใจของลูกค้าเป้าหมายโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
- จัดเก็บการโต้ตอบทั้งหมด สัญญา และเอกสารการขายไว้ในที่เดียว เพิ่มบริบทให้กับแต่ละลูกค้าเป้าหมายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpที่บันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดีล เช่น ขนาดบริษัท มูลค่าดีล ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ แหล่งที่มาของลีด และวันที่ต่ออายุ
- เปิดใช้งานการส่งต่อข้อมูลระหว่าง SDR, AE และ CSM อย่างราบรื่นเพื่อป้องกันช่องว่างในเส้นทางการซื้อของลูกค้า
กำจัดความไม่มีประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขาย—ดูว่าPharmacy Mentorทำได้อย่างไรด้วย ClickUp!
- 🚀 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็น 2 เท่า—แทนที่การประชุมบัญชีรายวันด้วยกระบวนการทำงาน CRMที่มีความคล่องตัว
- 📉 ลดการแก้ไขลง 20%—การร่วมมือและการสื่อสารในโครงการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- 🌍 ความสอดคล้องของทีม 100%—การสื่อสารที่ราบรื่นข้ามเขตเวลา
2. เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการติดตามและการติดต่อ
เครื่องมืออัตโนมัติที่ดีที่สุดไม่ได้มาแทนที่พนักงานขาย แต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาด้วยการกำจัดงานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยตนเอง และClickUp Automationsก็เป็นผู้นำในกลุ่มนี้ ด้วยระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากกว่า 100 แบบ เครื่องมือนี้จึงเป็นฝันของทีม SaaS—ช่วยจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดต่อ และการอัปเดตสถานะการขายได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องทำงานที่ยุ่งยาก
มันช่วยคุณ:
- นำลูกค้าเป้าหมาย SaaS ที่มีมูลค่าสูงไปยังตัวแทนที่เหมาะสม—โดยพิจารณาจากขนาดดีล เจตนา หรือปฏิสัมพันธ์ในอดีต
- การติดตามผลอัตโนมัติสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อ, การไม่เข้าร่วมการสาธิต, หรือการต่อสัญญา
- อัตโนมัติการอัปเดตท่อส่งข้อมูลและการสร้างงานเพื่อการส่งต่อที่ราบรื่น
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและเฉลิมฉลองความสำเร็จเมื่อดีลปิดเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจของทีม
🧠 โปรดจำไว้: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ไม่ได้เพียงแค่ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเทคโนโลยีการขายของคุณทั้งหมด! ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง HubSpot, GitHub และ Twilio เพื่อให้คุณสามารถสร้างเว็บฮุคแบบกำหนดเองเพื่อทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ข้ามแอปที่คุณชื่นชอบได้
3. เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขายเพื่อเร่งการปิดดีล SaaS
การขาย SaaS เติบโตได้ดีจากการมีส่วนร่วมที่ทันเวลา หากพนักงานขายของคุณไม่ดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในช่วงเวลาที่เหมาะสม คุณจะเสียโอกาสทางธุรกิจให้กับคู่แข่ง
ClickUp สำหรับทีมขายเปลี่ยนการมีส่วนร่วมให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อน—ช่วยให้ทีมติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการการติดตามผล และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของผู้ซื้อ
- ติดตามความคืบหน้าของดีลด้วยสถานะที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนวงจรการขาย SaaS ของคุณ
- รวมคู่มือการขาย, บทสนทนา, และสไลด์นำเสนอไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่นด้วยClickUp Docs
- ติดตามข้อมูลการมีส่วนร่วม ขนาดของดีล และคะแนนลีดในมุมมองตาราง
- ปรับแต่งการติดต่อสื่อสารในวงกว้างด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการติดตามผล การสาธิตการขาย และการแนะนำการใช้งาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รักษาการขาย SaaS ของคุณให้คาดการณ์ได้และขยายขนาดได้! ใช้เทมเพลตแผนการขายเหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งช่วยให้ดีลดำเนินไปและรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและการตลาด
83% ของบริษัทที่มีผลงานยอดเยี่ยมพึ่งพาการทำงานร่วมกันข้ามสายงานเพื่อรักษาความเป็นผู้นำ แต่ทีม SaaS หลายทีมยังคงประสบปัญหาการสื่อสารแบบแยกส่วนและกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย
ClickUp ขจัดอุปสรรคเหล่านี้ด้วยการสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายขายและการตลาดทำงานสอดคล้องกัน ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย
- แทนที่อีเมลและข้อความที่กระจัดกระจายด้วยClickUp Chatที่เชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานเพื่อให้ได้บริบทที่สมบูรณ์
- ใช้ไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดใน ClickUp เพื่อระดมความคิด ปรับแนวทางให้สอดคล้อง และดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างราบรื่น
- ร่วมแก้ไขข้อเสนอ, เอกสารขาย และแผนการตลาดใน ClickUp Docs พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- แชร์วิดีโอหน้าจอสั้นพร้อมเสียงบรรยายได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Clipsเพื่อช่วยให้แนวคิดที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้น—หรือแม้แต่สาธิตผลิตภัณฑ์ SaaS
📮 ClickUp Insight:60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่การถูกรบกวนแต่ละครั้งทำให้เสียสมาธิสูงสุดถึง 23 นาที—เปลี่ยนการสนทนาสั้น ๆ ให้กลายเป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงาน
ด้วยClickUp ทีมขายของคุณสามารถหยุดการสื่อสารซ้ำซากและทำงานได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาคำตอบ
วิธีเริ่มต้นอาชีพขาย SaaS
การเจาะเข้าสู่การขาย SaaS ต้องอาศัยความรู้ในอุตสาหกรรม, ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ, และความยืดหยุ่นในการปรับตัวในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่หรือกำลังเปลี่ยนจากบทบาทการขายอื่น นี่คือวิธีที่จะก้าวไปข้างหน้า:
1. ทำความเข้าใจโมเดลการขาย SaaS
การขาย SaaS ดำเนินการภายใต้สามรูปแบบหลักที่อิงจากความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์, การกำหนดราคา, และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย:
- โมเดลบริการตนเอง: เหมาะที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS ที่มีต้นทุนต่ำและใช้งานง่าย ลูกค้าสามารถสมัครผ่านช่วงทดลองใช้ฟรีและเริ่มต้นใช้งานด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีพนักงานขาย (ตัวอย่าง: แผน Free Forever ของ ClickUp)
- โมเดลธุรกรรม: การผสมผสานระหว่างระบบอัตโนมัติและการดูแลจากมนุษย์ ตัวแทนจะดูแลและพัฒนาลูกค้าเป้าหมาย จัดการสาธิตผลิตภัณฑ์ และปิดการขาย—เหมาะสำหรับการขาย SaaS ในกลุ่มตลาดกลาง (ตัวอย่าง: แผนธุรกิจของ ClickUp)
- โมเดลธุรกิจสำหรับองค์กร: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด มีกระบวนการขายที่ยาวนานและเกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจหลายฝ่าย จำเป็นต้องมีการนำเสนอที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและมีผู้จัดการบัญชีที่ดูแลโดยเฉพาะ (ตัวอย่าง: แผนสำหรับองค์กรของ ClickUp)
2. พัฒนาทักษะการขาย SaaS ที่จำเป็น
ความสำเร็จในการขาย SaaS นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโน้มน้าวใจเพียงอย่างเดียว
พัฒนาทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ให้เฉียบคมเพื่อความสำเร็จ:
- การฟังอย่างตั้งใจ: ระบุจุดที่ลูกค้ามีปัญหา ก่อนนำเสนอทางแก้ไข
- ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี: รู้วิธีใช้งาน CRM, ระบบอัตโนมัติด้านการขาย และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
- การจัดการข้อโต้แย้ง: ตอบคำถาม 'ทำไมไม่'—เจาะลึกเหตุผลที่ลูกค้าอาจเลือกคู่แข่ง
- การเจรจาต่อรอง: ค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายทางธุรกิจ
3. ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการขาย SaaS ของคุณ
การขาย SaaS ต้องการทั้งประสบการณ์ตรงและการติดต่อที่แข็งแกร่ง
- เริ่มต้นในตำแหน่ง SDR ซึ่งเป็นบทบาทระดับเริ่มต้นที่วางรากฐานสำหรับอาชีพการขาย SaaS
- สร้างเครือข่ายอย่างมีกลยุทธ์—ติดตามผู้นำด้านการขาย SaaS บน LinkedIn มีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ และเข้าร่วมงานอีเวนต์ในอุตสาหกรรม
- เพิ่มทักษะด้วยใบรับรอง หลักสูตร หรือการฝึกอบรมเฉพาะด้าน SaaS เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
4. เลือกวิธีการขายที่เหมาะสม
วิธีการขายที่แข็งแกร่งช่วยให้กระบวนการของคุณมีโครงสร้างและสามารถขยายได้
นี่คือสี่แนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว:
- การขายที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: ปรับแต่งการเข้าถึงให้ตรงกับปัญหาของลูกค้าเป้าหมายและนำเสนอ SaaS ของคุณในฐานะโซลูชันที่เปลี่ยนแปลงเกม
- การขายเชิงที่ปรึกษา: ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการขายที่เชื่อถือได้ นำทางลูกค้าเป้าหมายไปสู่ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา
- การขายคุณค่า: แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริงและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำให้สินค้าของคุณโดดเด่น
- การขายแบบท้าทาย: นำการสนทนาไปในทิศทางที่ต้องการ, ลบล้างความเชื่อที่ล้าสมัย, และวาดภาพความเป็นไปได้ที่กำหนดตลาด
5. เชี่ยวชาญกระบวนการ/แนวทางปฏิบัติด้านการขายระหว่างประเทศ
กำลังจะขยายธุรกิจสู่ระดับโลก? การขาย SaaS ในตลาดต่างประเทศต้องการการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งและกลยุทธ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง
นี่คือคำแนะนำเพื่อช่วยคุณ:
- ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละตลาด: ปรับราคา คุณสมบัติ และขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานให้สอดคล้องกับความชอบของแต่ละภูมิภาค สิ่งที่ได้ผลในสหรัฐอเมริกาอาจไม่ได้ผลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
- ปฏิบัติตามข้อกำหนด: อย่าปล่อยให้ปัญหาด้านกฎระเบียบมาขัดขวางการทำข้อตกลง—เตรียมพร้อมรับมือกับ GDPR, CCPA และกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะประเทศ
- จ้างผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น: ตัวแทนขายที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคสามารถช่วยนำทางในการเจรจาที่ซับซ้อน สร้างความไว้วางใจ และเร่งกระบวนการขาย
- ทำลายกำแพงภาษา: ใช้เครื่องมือ AI (เช่น ClickUp Brain) เพื่อแปลข้อความการขายให้กลายเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างเป็นธรรมชาติและทรงพลัง
เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำ & ขยายการเติบโตของ SaaS ด้วย ClickUp
การชนะการขาย SaaS คือเรื่องของความเร็ว, กลยุทธ์, และเครื่องมือที่เหมาะสม. ทีมต้องการกระบวนการที่ชัดเจน, การร่วมมือที่แข็งแกร่ง, และการอัตโนมัติเพื่อให้สามารถนำหน้าได้.
ClickUp นำทุกสิ่งที่ทีมขายของคุณต้องการมารวมไว้ด้วยกัน—ตั้งแต่การติดตามสถานะการขายไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ—เพื่อให้กระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างแท้จริง ที่สำคัญ ClickUp ไม่ได้มีประโยชน์แค่ด้านการขายเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมศักยภาพให้กับทุกทีมตลอดทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการรักษาลูกค้า แพลตฟอร์มครบวงจรนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนให้เป็นอัตโนมัติ และมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มปิดดีล ปรับปรุงการดำเนินงาน และขยายธุรกิจให้เติบโตเร็วขึ้น!