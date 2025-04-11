บล็อก ClickUp

15+ GPTs ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดเพื่อทำให้กลยุทธ์การตลาดของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ

นักการตลาดเท่านั้นที่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าพวกเขาต้องสวมหมวกกี่ใบ—การสร้างเนื้อหา กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และทุกสิ่งที่ธุรกิจต้องการ—ซึ่งมักจะต้องทำด้วยงบประมาณที่ลดลง

เมื่อพูดถึงงบประมาณ ทีมการตลาดกำลังรู้สึกถึงแรงกดดัน ตามข้อมูลจาก LinkedIn โพสต์งานด้านการตลาดลดลงถึง 42% ทำให้ทีมต้องทำงานมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง

นี่คือวิธีที่คุณจะก้าวทัน: คุณใช้ GPTs สำหรับการตลาด ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ปรับปรุงการสร้างเนื้อหา และช่วยในการสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่า GPT ที่สร้างขึ้นเองทุกตัวจะเหมือนกันหมด เพื่อช่วยให้คุณค้นหา GPT ที่เหมาะสม เราได้แบ่งประเภท GPT ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ จุดเด่น และวิธีการนำไปใช้กับทีมที่แตกต่างกัน

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือ GPT ชั้นนำที่ใช้กรอบการตลาดที่ได้รับการยอมรับอย่างดี เสนอแนวคิด และแสดงความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด:

  1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล: เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญข้ามแพลตฟอร์ม
  2. การตลาด GPT: เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างแบรนด์
  3. Marketer GPT Pro: เหมาะที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาวิธีการเติบโตแบบออร์แกนิก
  4. โค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์: เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักเขียนคำโฆษณาที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่อง
  5. Canva: เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักออกแบบที่ต้องการภาพคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
  6. VEED's VideoGPT: เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดเนื้อหาที่ผลิตวิดีโอโซเชียลมีเดียที่สร้างโดย AI
  7. สรุปวิดีโอ: เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการย่อวิดีโอที่มีความยาวให้กลายเป็นสรุปที่เข้าใจง่าย
  8. นักเขียนคำโฆษณา GPT: เหมาะที่สุดสำหรับแบรนด์ที่ต้องการข้อความทางการตลาดที่โน้มน้าวใจและสร้างยอดขายสูง
  9. ทำให้ AI เป็นมนุษย์มากขึ้น: เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้ฟังดูเป็นธรรมชาติ
  10. การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์การแข่งขัน: เหมาะสำหรับนักกลยุทธ์และนักวิเคราะห์ที่ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม
  11. SocialNetworkGPT: เหมาะที่สุดสำหรับผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องการสร้างกลยุทธ์เฉพาะแพลตฟอร์ม
  12. Content Marketing GPT: เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  13. การสร้างแบรนด์ด้วย GPT: เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับแต่งอัตลักษณ์แบรนด์และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  14. เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจโดย HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับนักโฆษณาที่ต้องการสร้างเนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจที่เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  15. นักวางกลยุทธ์การตลาด: เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการวางแผนแคมเปญแบบหลายช่องทาง
  16. SMMA | เอเจนซี่การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ | SEO: เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่ดิจิทัลที่ต้องการขยายแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์
  17. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด: เหมาะสำหรับผู้นำด้านการตลาดระดับสูงที่พัฒนากลยุทธ์แบรนด์ระดับสูง
  18. Zubot: เหมาะที่สุดสำหรับนักวางกลยุทธ์โฆษณาที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญด้วยหลักการการตลาดเชิงพฤติกรรม
  19. Consensus GPT: เหมาะที่สุดสำหรับนักวิจัยและนักการตลาดที่ต้องการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือ
  20. ที่ปรึกษาการตลาด: เหมาะที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  21. SEO GPT: เหมาะที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ที่ต้องการปรับแต่งเนื้อหา คีย์เวิร์ด และประสิทธิภาพทางเทคนิคของเว็บไซต์
  22. เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพและความช่วยเหลือของเนื้อหา SEO: เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการให้แน่ใจว่าเนื้อหาตรงตามมาตรฐาน E-E-A-T ของ Google
  23. การนำเสนอและสไลด์ GPT: เหมาะที่สุดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการสร้างงานนำเสนอที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างรวดเร็ว
  24. DesignerGPT: เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดและผู้ประกอบการที่ออกแบบเว็บไซต์ที่สร้างโดย AI
  25. สอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับการตลาด: เหมาะสำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาดที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งด้วย AI
  26. ClickUpBrain คือผู้ช่วยด้านการตลาดแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมาแทนที่ GPT หลายตัวด้วยการผสานข้อมูลเชิงลึกจาก AI เข้ากับ เครื่องมือการจัดการโครงการ

GPT คืออะไร?

ดังนั้นเราจึงขอให้ ChatGPT ตอบคำถามนี้ เนื่องจากมันเป็นคำถาม และนี่คือสิ่งที่โมเดล AI ได้กล่าวไว้

GPT คืออะไร:

สรุป: GPTs คือโมเดล AI ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับการทำงานหรืออุตสาหกรรมเฉพาะทาง. เครื่องมือเหล่านี้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาด, ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย, และสร้างแคมเปญที่น่าจดจำได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที.

อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันของ ChatGPT นั้นค่อนข้างเยิ่นเย้อ นี่คือจุดที่แนวคิดเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของ GPT มีความเกี่ยวข้อง

นี่คือตารางเพื่อแยกแยะความแตกต่าง:

ประเภท GPTคำอธิบายกรณีการใช้งานตัวอย่าง GPT
GPTs ทั่วไปโมเดล AI อเนกประสงค์ เช่น ChatGPT ที่จัดการงานวิจัย การเขียน และคำถามทั่วไปสร้างบทความบล็อก, สรุปรายงาน, และคิดค้นกลยุทธ์การตลาดChatGPT, Claude, Gemini
GPT แบบกำหนดเองออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น การตลาดดิจิทัล การเงิน หรือสาธารณสุขสร้างแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและปรับปรุงข้อความโฆษณาGPT แบบกำหนดเองบน GPT Store, Jasper AI
GPT สร้างสรรค์เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่อง การสร้างเนื้อหา การเขียนข้อความโฆษณา และบทสคริปต์วิดีโอพัฒนาแคมเปญโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ วิดีโอส่งเสริมการขาย และการสร้างแบรนด์Copy.ai, Writesonic, Midjourney (สำหรับภาพ)
GPT เชิงเทคนิคและการวิเคราะห์ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด, การแบ่งกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย, และการติดตามแคมเปญวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชม, ปรับปรุง SEO, และทำนายความสำเร็จของแคมเปญการตลาดเพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ, เฟรซ.ไอโอ, มาร์เก็ตมิวส์
ระบบปัญญาประดิษฐ์สนทนา GPTมุ่งเน้นที่แชทบอท การตอบกลับอัตโนมัติ และกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าด้วยการสนทนาผ่านแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการอัตโนมัติกลยุทธ์โซเชียลมีเดียดริฟท์, อินเตอร์คอม, ฮับสปอต แชทบอท
จีพีทีแบบหลายรูปแบบผสานข้อความ รูปภาพ และเสียงเพื่อการสร้างเนื้อหาและการปรับแต่งแคมเปญโฆษณาสร้างองค์ประกอบภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI คำอธิบายผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบ และโฆษณาวิดีโอDALL·E ของ OpenAI, Synthesia, Runway ML

คุณควรค้นหาอะไรใน GPT ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด?

เนื่องจากการตลาดมีความหลากหลายมาก GPT ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้มันเพื่ออะไร อย่างไรก็ตาม นี่คือข้อเสนอทั่วไปบางประการที่คุณควรมองหาในทุกเครื่องมือที่คุณสำรวจ:

  • สร้างเนื้อหาทุกประเภท: GPT ของคุณควรสามารถเขียนได้ทุกอย่าง—บทความบล็อก, หน้าแลนดิ้ง, คำบรรยายโซเชียลมีเดีย, ข้อความโฆษณา, แม้กระทั่งสคริปต์วิดีโอโปรโมชั่น
  • รู้เรื่อง SEO: GPT สำหรับการตลาดที่ดีควรช่วยคุณในการจัดอันดับ ไม่ใช่แค่การเขียนเท่านั้น มองหาตัวที่สามารถแนะนำคำหลักที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับปรุงคำอธิบายเมตา และช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อหาของคุณเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการค้นหาที่ดีขึ้น
  • เข้าใจเสียงของแบรนด์คุณ: หากแบรนด์ของคุณมีความสนุกสนานและมีไหวพริบ GPT ของคุณไม่ควรฟังดูเหมือนเอกสารทางกฎหมาย ค้นหา GPT ที่คุณสามารถปรับแต่งโทนและสไตล์ได้
  • ติดตามสิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล): GPT ของคุณควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด การมีส่วนร่วมของผู้ชม และข้อมูลประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณไม่ได้แค่เดาว่าอะไรได้ผล
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของคุณ: หาก GPT ที่คุณสร้างขึ้นเองไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้ง, ระบบจัดตารางโซเชียลมีเดีย, หรือซอฟต์แวร์ CRM ของคุณได้ มันก็แค่เพิ่มงานให้คุณเท่านั้น ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณแทนที่จะทำให้คุณต้องคัดลอกและวางข้อมูลทั้งวัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังดิ้นรนกับการจัดการหลายแคมเปญ, การวิเคราะห์, และการโต้ตอบกับลูกค้าอยู่หรือไม่?วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติจะแสดงให้คุณเห็นว่า AI สามารถทำงานซ้ำ ๆ ให้อัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญได้อย่างไร!

GPT ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด

ต้องการยกระดับเกมการตลาดดิจิทัลของคุณหรือไม่? GPTs ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดของ ChatGPT อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ เราได้รวบรวมคู่มือที่จำเป็นเกี่ยวกับ GPTs ที่เน้นการตลาดที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่ในระบบนิเวศของ ChatGPT

ก่อนที่คุณจะเริ่มดูรายการ โปรดทราบว่า GPT ที่ปรับแต่งเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ OpenAI ที่สามารถใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เฟซ ChatGPT โดยทั่วไป OpenAI จะมีระดับการสมัครสมาชิกที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจรวมถึง GPT ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจ หรือบาง GPT ที่มีความเฉพาะเจาะจงอาจมีโครงสร้างราคาของตนเอง สำหรับรายละเอียดราคาล่าสุด คุณสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ทางการของ OpenAI หรือเอกสารประกอบ

ตอนนี้ มาสำรวจ GPT แบบกำหนดเองชั้นนำที่กำลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้านการตลาดดิจิทัล:

1. ผู้จัดการการตลาดดิจิทัล (เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญข้ามแพลตฟอร์ม)

ผู้จัดการการตลาดดิจิทัล
ผ่านทาง ChatGPT

จุดตัดของข้อมูล, ความคิดสร้างสรรค์, และกลยุทธ์—เมื่อคุณเชี่ยวชาญสิ่งนี้แล้ว, แคมเปญการตลาดของคุณจะประสบความสำเร็จ. แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้น, ผู้จัดการการตลาดดิจิทัลจะดูแลสิ่งต่าง ๆ ให้คุณ.

GPT นี้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพ และการทำงานข้ามแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้จัดการการตลาดดิจิทัล

  • รับ คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยอิงจาก การวิเคราะห์การตลาดแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่ม ROI และประสิทธิภาพของแคมเปญให้สูงสุด
  • ปรับปรุงกลยุทธ์ใน Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, SEO, การตลาดผ่านอีเมล และช่องทางดิจิทัลสำคัญอื่น ๆ
  • วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS) สูงสุดในหลากหลายแพลตฟอร์ม
  • ประเมินภาพโฆษณาที่สร้างสรรค์ การกำหนดเป้าหมายผู้ชม และตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของผู้จัดการการตลาดดิจิทัล

  • ไม่ได้ดำเนินการแคมเปญโดยตรง
  • ต้องการข้อมูลและบริบท สำหรับคำแนะนำที่ปรับแต่งและมีประสิทธิภาพ
  • ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงและบูรณาการข้อมูลเฉพาะแพลตฟอร์ม เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: 7 แม่แบบเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น

2. การตลาด GPT (เหมาะสำหรับนักการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างแบรนด์)

การตลาด GPT
ผ่านทาง ChatGPT

การตลาด GPT ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสุดยอดนักวางกลยุทธ์การตลาด มันนำเสนอการผสมผสานระหว่างหลักการตลาดแบบคลาสสิกและข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง—ไม่ว่าจะเป็นการวางตำแหน่งแบรนด์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หรือการสร้างสรรค์แคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GPT สำหรับการตลาด

  • เปลี่ยนความรู้ทางการตลาดแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับแบรนด์สมัยใหม่
  • ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล และ AI เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจทางการตลาดและ ทำนายแนวโน้ม
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบ เรียลไทม์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้นใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล ครอบคลุม SEO, โซเชียลมีเดีย, การจัดการแบรนด์ และการตลาดเนื้อหา
  • ปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายทางการตลาดที่หลากหลาย โดยให้แน่ใจว่ากลยุทธ์สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดของ GPT ในการตลาด

  • ขาดความสามารถในการดำเนินการโดยตรงสำหรับแคมเปญการตลาดและการจัดการโฆษณา
  • ไม่เข้าถึงข้อมูลธุรกิจที่เป็นกรรมสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง
  • ต้องการความเชี่ยวชาญของมนุษย์ เพื่อตีความข้อมูลเชิงลึกและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เครื่องมือเขียนด้วย AI จะดีได้เท่ากับคำแนะนำที่คุณให้เท่านั้นคำแนะนำสำหรับการเขียนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักเขียนมอบคำแนะนำที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีผลกระทบสูงได้อย่างง่ายดาย

3. MarketerGPT Pro (เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาวิธีการเติบโตแบบออร์แกニック)

นักการตลาด GPT Pro
ผ่านทาง ChatGPT

MarketerGPT Pro มอบข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้แบรนด์โดดเด่น เติบโตแบบออร์แกนิก และเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

พิจารณาเครื่องมือนี้เมื่อเริ่มต้นจากศูนย์หรือปรับปรุงกลยุทธ์ที่มีอยู่; ทุกคำแนะนำถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างผลกระทบ

คุณสมบัติเด่นของ MarketerGPT Pro

  • พัฒนาแผนการตลาดที่ปรับแต่งเฉพาะ ให้ตรงกับเป้าหมายของแบรนด์ กลุ่มเป้าหมาย และอุตสาหกรรม
  • ปลดล็อกกลยุทธ์การเติบโตแบบออร์แกนิกที่เพิ่มการมองเห็นโดยไม่ต้องใช้เงินโฆษณา
  • เพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาด้วย กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่มีคุณค่าสูง
  • สร้างแบรนด์ให้โดดเด่นด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งทำให้พวกเขาแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและการเติบโตของชุมชน

ข้อจำกัดของ MarketerGPT Pro

  • ไม่ดำเนินการแคมเปญโฆษณา หรือจัดการสื่อโฆษณาแบบชำระเงินโดยตรง
  • ขาดการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ นอกเหนือจากคำแนะนำเชิงกลยุทธ์
  • ไม่สามารถทดแทนประสบการณ์ตรง ในการดำเนินงานเชิงสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง

4. โค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักเขียนคำโฆษณาที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่อง)

โค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผ่านทาง ChatGPT

การเติมเต็มหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว นั่นคือเหตุผลที่โค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ ChatGPT เป็นผู้ช่วยชีวิต มันช่วยคุณในเรื่องการเล่าเรื่อง โครงสร้าง และการทำให้คำพูดของคุณสื่อความหมายอย่างแท้จริง

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างสรรค์นิยาย บทกวี หรือเรียงความ คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่รอบคอบจากโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของเราจะช่วยให้คุณขัดเกลาสไตล์การเขียนและถ่ายทอดความคิดของคุณให้มีชีวิตชีวา

คุณสมบัติเด่นของโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์

  • รับข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคล เพื่อระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องพัฒนา
  • เอาชนะภาวะตันทางความคิดด้วยการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการช่วยเหลือในการระดมความคิด
  • พัฒนาทักษะการเล่าเรื่อง เช่น การพัฒนาตัวละคร การสร้างโลก และการควบคุมจังหวะการเล่า
  • ปรับปรุงสไตล์การเขียนด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับ บทสนทนา, การบรรยาย, และน้ำเสียง
  • รับข้อเสนอแนะที่ละเอียดและสร้างสรรค์เพื่อเน้นจุดแข็งและแนะนำการปรับปรุง

ข้อจำกัดของโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์

  • จำเป็นต้อง ดำเนินการแก้ไขด้วยตนเอง แทนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโดยตรงในเอกสารของคุณ
  • ให้ข้อเสนอแนะเชิงวิเคราะห์มากกว่าเชิงอารมณ์ โดยอิงจากรูปแบบและหลักการ
  • ขาดการเชื่อมโยงกับการตีพิมพ์ในโลกจริงและการติดต่อในวงการ แต่ให้คำแนะนำทั่วไป

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การจัดการโซเชียลมีเดียโดยไม่มี AI คือสูตรสำเร็จสู่ความเหนื่อยล้า15 เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่นักการตลาดควรใช้รวบรวมเครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดตารางเวลา อัตโนมัติ ติดตามการมีส่วนร่วม และปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย

5. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักออกแบบที่ต้องการภาพที่มีคุณภาพสูงและรวดเร็ว)

Canva
ผ่านทาง ChatGPT

สำหรับผู้ที่ต้องการนำความคิดมาสู่ชีวิตอย่างง่ายดาย Canva สำหรับ ChatGPT จะเปลี่ยนแนวคิดที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นงานออกแบบที่สวยงามและสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าคุณจะใช้งานเพื่อธุรกิจ การตลาด หรือโครงการส่วนตัว เครื่องมือนี้จะช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ง่ายขึ้นด้วยคำแนะนำที่ชาญฉลาดและเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • สร้างดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใคร ด้วยพลังของ AI ปรับแต่งตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
  • เข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพหลายพันรายการ รวมถึงคลังภาพ ไอคอน และฟอนต์มากมายเพื่อสร้างสรรค์ได้อย่างไม่จำกัด
  • ทำให้กระบวนการออกแบบของคุณง่ายขึ้นด้วย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อย่างไร้รอยต่อสำหรับทีมและบุคคล

ข้อจำกัดของ Canva

  • สร้างการออกแบบที่สร้างโดย AI ซึ่งอาจต้องมีการ ปรับแต่งด้วยตนเอง เพื่อความแม่นยำ
  • มีตัวเลือกการปรับแต่งที่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและรูปแบบสำเร็จรูปที่มีอยู่ใน Canva

6. VEED's VideoGPT (เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดเนื้อหาที่ผลิตวิดีโอโซเชียลมีเดียที่สร้างโดย AI)

VEED's VideoGPT
ผ่านทาง ChatGPT

เช่นเดียวกับภาพ วิดีโอเป็นส่วนสำคัญของการตลาดที่ประสบความสำเร็จ—ดังนั้น50% ของนักการตลาดทั่วโลกจึงรวมวิดีโอไว้ในกลยุทธ์ของพวกเขา VideoGPT โดย VEED ช่วยให้คุณเปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอโซเชียลมีเดียที่ดูดีด้วย AI อวตารและเสียงพากย์ที่ปรับแต่งได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VEED VideoGPT

  • เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอโซเชียลที่สมบูรณ์แบบด้วย อวตาร AI และเสียงพากย์
  • สกัดช่วงเวลาที่น่าสนใจที่สุดจากเนื้อหาแบบยาวสำหรับ TikTok, Instagram Reels และ YouTube Shorts
  • เพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติ การแปลภาษา และการพากย์เสียง เพื่อขยายการเข้าถึงไปยังผู้ชมทั่วโลก
  • ปรับแต่งวิดีโอด้วยการ ลบพื้นหลัง, ลดเสียงรบกวน และแอนิเมชันข้อความแบบไดนามิก
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานด้วยระบบการทำงานร่วมกันบนคลาวด์สำหรับการแก้ไข, ตรวจสอบ, และสรุปโครงการ

ข้อจำกัดของ VEED VideoGPT

  • การปรับแต่งแบบจำกัด สำหรับภาพที่สร้างโดย AI โดยต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับแบรนด์อย่างแม่นยำ
  • จับภาพช่วงเวลาด้วยระบบตัดต่ออัตโนมัติที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับบริบทเสมอไป จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ปรับแต่งเพิ่มเติม
  • สร้างเสียง AI ที่แม้จะฟังดูเป็นธรรมชาติ แต่ ขาดช่วงอารมณ์ที่สมบูรณ์ สำหรับเนื้อหาที่ต้องการการแสดงออกทางอารมณ์สูง

📮 ClickUp Insight: พนักงานของคุณกำลังขอความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจงานของพวกเขาอย่างชัดเจน

ตามการวิจัยของ ClickUp พบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานติดต่อกับคน 1 ถึง 3 คนทุกวันเพียงเพื่อรวบรวมบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกบันทึกไว้และเข้าถึงได้ง่ายจะเป็นอย่างไร ด้วย AI Knowledge Manager ของ ClickUp Brain การสลับบริบทจะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เพียงพิมพ์คำถามของคุณในพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงานของคุณหรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ทันที!

7. สรุปวิดีโอ (เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการย่อวิดีโอแบบยาวให้กลายเป็นสรุป)

สรุปวิดีโอ
ผ่านทาง ChatGPT

ผู้ใช้มักประสบปัญหากับเนื้อหาที่ยาวเหยียด ทำให้ยากต่อการระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือย้อนกลับไปยังช่วงเวลาสำคัญโดยไม่ต้องเลื่อนดูไทม์ไลน์ด้วยตนเอง Video Summarizer ช่วยทำให้กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างง่ายดาย พร้อมนำเสนอไฮไลต์ที่มีโครงสร้างชัดเจนและระบุเวลา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชมและเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Video Summarizer

  • รับสรุปที่กระชับและมีโครงสร้างพร้อม เวลาที่สามารถคลิกได้ เพื่อการนำทางทันที
  • รับการสนับสนุนในหลายภาษา ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับผู้ชมที่หลากหลาย
  • จัดการเนื้อหาแบบยาวโดยการ แบ่งการถอดความออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้
  • สกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญไว้ในขณะที่รักษาบริบทไว้ ทำให้ชัดเจนโดยไม่มีความละเอียดที่ไม่จำเป็น
  • ระบุข้อมูลเมตาของวิดีโอ รวมถึงข้อมูลช่อง จำนวนการรับชม และความยาว เพื่อภาพรวมเนื้อหาที่สมบูรณ์

ข้อจำกัดของโปรแกรมสรุปวิดีโอ

  • ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ เพื่อประมวลผลและดึงสรุปข้อมูล
  • ความถูกต้องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชัดเจนของเสียงพูดในวิดีโอและเสียงรบกวนในพื้นหลัง
  • ไม่สามารถสรุปเนื้อหาวิดีโอที่มีข้อจำกัดหรือถูกล็อกตามภูมิภาคได้

8. Copywriter GPT (เหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการข้อความทางการตลาดที่โน้มน้าวใจและมีอัตราการแปลงสูง)

นักเขียนคำโฆษณา GPT
ผ่านทาง ChatGPT

แม้ว่าการเขียนคำโฆษณาที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก แต่ Copywriter GPT ช่วยคุณก้าวเข้าสู่ประตูแห่งความสำเร็จได้ มันเปลี่ยนข้อความทางการตลาดด้วยการสร้างข้อความที่โน้มน้าวใจและมีผลกระทบสูง ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรมและเป้าหมายของแคมเปญที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ Copywriter GPT

  • สร้างข้อความโฆษณาที่น่าสนใจด้วยความแม่นยำและความยืดหยุ่น
  • ปรับข้อความให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญ ตั้งแต่การสร้างการรับรู้แบรนด์ไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ซื้อ
  • ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของจำนวนคำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • ปรับปรุง โทน, รูปแบบ, และหัวข้อหลัก ให้สอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์และความคาดหวังของผู้ชม
  • เพิ่มประสิทธิภาพผ่านการปรับแต่ง SEO และการปรับปรุงที่เน้นการมีส่วนร่วม
  • สนับสนุนธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยโซลูชันเนื้อหาที่สามารถปรับขนาดได้

ข้อจำกัดของ GPT สำหรับนักเขียนคำโฆษณา

  • ขาดสัญชาตญาณทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง ซึ่งนักเขียนมนุษย์นำมาสู่การเล่าเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน
  • พึ่งพาข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน สำหรับความละเอียดอ่อนเฉพาะของแบรนด์ ซึ่งต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • ไม่สามารถทำการวิจัยตลาดอย่างอิสระเกินกว่ารายละเอียดที่ให้ไว้หรือการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์
  • อาจต้องมีการตรวจสอบโดยมนุษย์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมและบริบทในแคมเปญที่มีการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างสูง

9. ทำให้ AI เป็นมนุษย์มากขึ้น (เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้ฟังดูเป็นธรรมชาติ)

ทำให้ AI เป็นมนุษย์
ผ่านทาง ChatGPT

เมื่อเนื้อหาที่สร้างโดย AI รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์หรือไม่เป็นธรรมชาติ อาจลดการมีส่วนร่วม ความน่าเชื่อถือ และความอ่านง่าย

Humanize AI คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการภาษาที่ประณีตและเป็นธรรมชาติโดยไม่สูญเสียความหมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงความชัดเจน ความสอดคล้อง และความน่าเชื่อถือไว้อย่างครบถ้วน

ทำให้ AI มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น

  • รับ เทคโนโลยีการถอดความขั้นสูง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่สร้างโดย AI ไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่มความอ่านง่ายและการมีส่วนร่วม
  • เขียนด้วยการเขียนใหม่ที่มีความเข้าใจบริบทเพื่อปรับปรุงน้ำเสียงและโครงสร้างในขณะที่รักษาเจตนาเดิมไว้
  • ผสานรวมอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างไร้รอยต่อโดยไม่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง
  • สร้างข้อความที่เรียบเนียนและเหมือนมนุษย์เพื่อรักษาความถูกต้องและประสิทธิภาพ

ทำให้ข้อจำกัดของ AI เป็นมนุษย์มากขึ้น

  • ต้องการข้อมูลจากภายนอก เพื่อการปรับประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่สามารถสร้างเนื้อหาได้ด้วยตัวเอง
  • อาจไม่สามารถจับความหมายเฉพาะหรือความแตกต่างทางเทคนิคขั้นสูงได้อย่างสมบูรณ์หากไม่มีการปรับแต่งด้วยตนเอง
  • ตัวเลือกการปรับแต่งแบบจำกัด สำหรับเสียงแบรนด์ที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงและความชอบด้านสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์

🧠 คุณรู้หรือไม่: นักการตลาด 6 ใน 10 คนมองว่าการสร้างลีดเป็นส่วนที่ยากที่สุดในงานของพวกเขา "วิธีใช้ AI สำหรับการสร้างลีด" อธิบายว่า AI สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นได้อย่างไร

10. การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์การแข่งขัน (เหมาะสำหรับนักกลยุทธ์และนักวิเคราะห์ที่ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม)

การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์คู่แข่ง
ผ่านทาง ChatGPT

การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์การแข่งขันถูกสร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เมื่อคุณทราบแล้วว่าใครได้ทดลองอะไรไปแล้ว คุณสามารถใช้ AI นี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์และการประเมินตลาดอย่างครอบคลุม

การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์การแข่งขัน คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และ ช่องว่างในกลยุทธ์ของคู่แข่ง ด้วยการวิเคราะห์การแข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • คาดการณ์แนวโน้มตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และโอกาสใหม่ ๆ ด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
  • เปลี่ยนงานวิจัยที่ซับซ้อนให้กลายเป็นรายงานที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยการแสดงข้อมูลแบบบูรณาการ
  • รวมข้อมูลเว็บ, งานวิจัยทางวิชาการ, และรายงานธุรกิจเพื่อมุมมองตลาดแบบองค์รวมด้วยข้อมูลจากหลายแหล่ง

ข้อจำกัดของการวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์การแข่งขัน

  • จำกัดข้อมูลเชิงลึก หากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดไม่สะท้อนในเวลาจริงเนื่องจากความพึ่งพาแหล่งข้อมูล
  • ต้องการข้อมูลจากผู้ใช้ เพื่อการวิเคราะห์ที่ละเอียดขึ้น เนื่องจากคำแนะนำที่กว้างเกินไปอาจนำไปสู่ข้อมูลเชิงสรุปทั่วไป
  • ต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับคำถามที่ซับซ้อนเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความแม่นยำและเกี่ยวข้อง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การคาดเดาไม่มีที่ยืนในธุรกิจซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ 10 อันดับแรกเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จาก AI และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม ลดความเสี่ยง และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยความมั่นใจ

11. SocialNetworkGPT (เหมาะที่สุดสำหรับผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องการสร้างกลยุทธ์เฉพาะแพลตฟอร์ม)

โซเชียลเน็ตเวิร์กจีพีที
ผ่านทาง ChatGPT

SocialNetworkGPT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างสรรค์, ธุรกิจ, และนักการตลาดที่ต้องการเพิ่มการมีอยู่ทางออนไลน์ของตน ด้วยการนำเสนอกลยุทธ์เนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการ, ไอเดียโพสต์, และคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพ, GPT นี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเรื่องราวทางสื่อสังคมที่น่าสนใจซึ่งช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความภักดีต่อแบรนด์

คุณสมบัติเด่นของ SocialNetworkGPT

  • สร้างไอเดียเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์และอัลกอริทึมของแพลตฟอร์ม
  • เพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ด้วยประวัติส่วนตัวที่ปรับแต่งได้ ชื่อผู้ใช้ และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์
  • สร้างตารางการโพสต์เชิงกลยุทธ์ ที่ช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอและการมีส่วนร่วม
  • รับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะแพลตฟอร์มเพื่อปรับแต่งเนื้อหาสำหรับ Instagram, TikTok, LinkedIn, X (Twitter) และอื่น ๆ
  • รับแนวคิดวิดีโอและคำบรรยายที่น่าสนใจเพื่อเสริมสร้างการเล่าเรื่อง
  • คัดกรองแฮชแท็กและคีย์เวิร์ด เพื่อเพิ่มการค้นพบและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ SocialNetworkGPT

  • ขาดการจัดตารางเวลาหลังการนัดหมายโดยตรง ทำให้ผู้ใช้ต้องดำเนินการกลยุทธ์ด้วยตนเอง
  • ขาดการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องติดตามประสิทธิภาพผ่านข้อมูลเชิงลึกของแพลตฟอร์มเท่านั้น
  • ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้ใช้ต้องปรับกลยุทธ์ตามเวลา

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การตลาดโดยไม่มีบุคลิกผู้ใช้ที่ชัดเจนก็เหมือนกับการปาลูกดอกในที่มืดการสร้างบุคลิกผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเข้าถึงเป้าหมายช่วยให้คุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ปรับปรุงข้อความ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยบุคลิกผู้ใช้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

12. Content Marketing GPT (เหมาะสำหรับนักการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)

การตลาดเนื้อหาด้วย GPT
ผ่านทาง ChatGPT

แต่ Content Marketing GPT โดดเด่นด้วยการไม่เพียงแค่สร้างไอเดียเท่านั้น—แต่ยังปรับแต่งกลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพ SEO และทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาจะขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้

ด้วยการมุ่งเน้นที่ข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยข้อมูลและกรอบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยการแปลง มันช่วยให้นักการตลาดสร้างเนื้อหาที่ไม่เพียงแต่ดึงดูด แต่ยังรักษาและเปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นลูกค้าได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GPT สำหรับการตลาดเนื้อหา

  • สร้างคำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนาของผู้ชมและความต้องการในการค้นหา
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาให้มีความโดดเด่น ดึงดูดการมีส่วนร่วม และเพิ่มโอกาสในการติดอันดับ
  • จัดโครงสร้างเนื้อหาโดยใช้กรอบการทำงานที่เน้นการแปลงเพื่อขับเคลื่อนการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการรักษาลูกค้า
  • จุดประกายมุมมองเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครด้วยไอเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อขจัดอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์
  • ปรับข้อความให้เหมาะสมกับบล็อก โซเชียลมีเดีย อีเมล และวิดีโอ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง

ข้อจำกัดของ GPT ในการทำการตลาดเนื้อหา

  • ขาดสัญชาตญาณของมนุษย์ สำหรับความละเอียดอ่อนของน้ำเสียงแบรนด์ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบแก้ไขโดยบรรณาธิการ
  • ดำเนินการด้วย การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่จำกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม
  • ทำหน้าที่เป็นเพียงแนวทางเชิงกลยุทธ์โดยไม่ดำเนินการสร้างเนื้อหาโดยตรง

13. การสร้างแบรนด์ GPT (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงเอกลักษณ์ของแบรนด์และการสื่อสารที่มีอิทธิพล)

การสร้างแบรนด์ GPT
ผ่านทาง ChatGPT

Branding GPT มอบคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน ตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์แบรนด์ที่น่าสนใจ ไปจนถึงการออกแบบอัตลักษณ์ทางภาพที่ทรงพลัง ช่วยธุรกิจสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง แตกต่างอย่างชัดเจน ด้วยแนวทางที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ

การสร้างแบรนด์คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GPT

  • ได้รับความเชี่ยวชาญเชิงลึกใน กลยุทธ์แบรนด์ การตั้งชื่อ การออกแบบโลโก้ และการออกแบบเว็บไซต์
  • เข้าถึงกรอบการทำงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งจัดโครงสร้างการสร้างแบรนด์ให้เป็นกระบวนการทีละขั้นตอน
  • นำเสนอคำแนะนำที่ปรับแต่งตามข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมจริง
  • ปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นแบบเรียลไทม์ด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับปัญหาทางการตลาดที่หลากหลาย
  • การเข้าถึงแนวโน้มและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของแบรนด์ยังคงมีความเกี่ยวข้องและมองไปข้างหน้า

การกำหนดข้อจำกัดของ GPT

  • ขาดการดำเนินการออกแบบหรือบริการสร้างแบรนด์โดยตรง ทำให้ธุรกิจต้องนำข้อมูลเชิงลึกไปประยุกต์ใช้หรือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก
  • ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน เพื่อใช้เป็นบริบทและรายละเอียด เนื่องจากโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะต้องใช้ข้อมูลแบรนด์และธุรกิจอย่างละเอียด
  • จำกัดการออกแบบภาพแบบเรียลไทม์หรือเครื่องมือสร้างแบรนด์แบบโต้ตอบเนื่องจากรูปแบบที่เป็นข้อความ

14. ผู้สร้างหน้า Landing Page จาก HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับนักโฆษณาที่ต้องการสร้างเนื้อหาหน้า Landing Page ที่มีการแปลงสูง)

เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งจาก HubSpot
ผ่านทาง ChatGPT

การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีอัตราการแปลงสูงคือการสร้างสมดุลระหว่าง UI/UX และข้อความที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือสร้างหน้า Landing Page จาก HubSpot ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้างและโน้มน้าวใจซึ่งปรับให้เหมาะกับแคมเปญการตลาด ออกแบบมาสำหรับนักการตลาดที่ต้องการประสิทธิภาพโดยไม่ลดทอนคุณภาพ GPT นี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการเขียนเนื้อหาให้กระชับและชัดเจนในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความมีผลกระทบ

เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจจาก HubSpot คุณสมบัติเด่น

  • สร้างข้อความบนหน้า landing page ที่โน้มน้าวใจ ตามเป้าหมายของแคมเปญและข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม
  • ปฏิบัติตามแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อให้เกิดความชัดเจน การมีส่วนร่วม และการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลง
  • จัดเตรียมรูปแบบการเขียนที่หลากหลายให้สอดคล้องกับ โทนของแบรนด์และวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
  • สร้าง หน้า landing page พร้อมใช้งาน ที่แสดงตัวอย่างและผสานการทำงานกับ HubSpot ได้อย่างราบรื่น
  • กำจัดความไม่แน่นอนในการเขียนคำโฆษณาด้วยการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งจาก HubSpot

  • ต้องมีการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อการปรับแต่ง เนื่องจากไม่สามารถสร้างเนื้อหาได้หากไม่มีบริบท
  • ไม่ให้บริการองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพหรือรูปแบบการออกแบบ
  • เน้นเฉพาะเนื้อหาบนหน้าแลนดิ้งเพจเท่านั้น และ ไม่รองรับเนื้อหาประเภทอื่น

15. ผู้วางกลยุทธ์การตลาด (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการวางแผนแคมเปญแบบหลายช่องทาง)

นักวางกลยุทธ์การตลาด
ผ่านทาง ChatGPT

นักวางกลยุทธ์การตลาดพร้อมการโปรโมตหลายช่องทาง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการดำเนินการที่สร้างสรรค์—ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญได้รับการปรับแต่งเพื่อผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน

นักวางกลยุทธ์การตลาด

  • พัฒนาแคมเปญที่ครอบคลุมโดยการผสาน การวิจัยกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเนื้อหา และการกระจายอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียว
  • เปิดใช้งานการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำผ่านการแบ่งกลุ่มตลาดขั้นสูง
  • ระบุโอกาสใหม่ ๆ ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดและนำหน้าการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
  • เสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยโซลูชันการสร้างแบรนด์ที่ปรับแต่งเฉพาะ ผ่านการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ การออกแบบ และกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
  • เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญบนหลายแพลตฟอร์มเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงบนโซเชียลมีเดีย, อีเมล, SEO และการโฆษณาแบบชำระเงิน
  • เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการติดตามประสิทธิภาพและการปรับแต่งแบบเรียลไทม์ตามการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของผู้วางกลยุทธ์การตลาด

  • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเฉพาะทางสูง
  • ต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคเพื่อให้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น

🧠 คุณรู้หรือไม่:72% ของนักการตลาดในอุตสาหกรรมรายงานว่าการตลาดมีความสำคัญมากขึ้น ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเร่งตัวขึ้นการจัดการโครงการการตลาด: คู่มือสำหรับผู้จัดการโครงการสำรวจวิธีที่ทีมสามารถปรับตัวได้

16. SMMA | บริษัทการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ | SEO (เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่ดิจิทัลที่ต้องการขยายแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์)

SMMA | เอเจนซี่การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ | SEO
ผ่านทาง ChatGPT

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ AI ที่ปรับแต่งได้คือคุณสามารถทำให้มันเหมาะกับบทบาทต่าง ๆ ได้มากมาย เช่นเดียวกับ SMMA | เอเจนซี่การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ | SEO GPT

โมเดล AI นี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสม เครื่องมือล้ำสมัย และกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้เอเจนซี่เพิ่มประสิทธิภาพการมีตัวตนในโลกดิจิทัลและประสบความสำเร็จสูงสุดสำหรับลูกค้า

SMMA | เอเจนซี่การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ | คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO

  • ผสมผสานกลยุทธ์แบบออร์แกนิกและแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุด
  • วิเคราะห์ อัลกอริทึมของแพลตฟอร์ม, พฤติกรรมผู้ชม, และข้อมูลเชิงลึก เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
  • สร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ และการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์
  • ขยายขนาดแคมเปญโฆษณาพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายโฆษณา
  • สร้างและจัดการลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการหาลูกค้าใหม่

SMMA | เอเจนซี่การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ | ข้อจำกัดของ SEO

  • ต้องการการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึมแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็ว
  • ต้องการการทดสอบอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงเพื่อรักษาประสิทธิภาพ
  • ขึ้นอยู่กับเครื่องมือภายนอก สำหรับการทำงานอัตโนมัติและการวิเคราะห์
  • เผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มตลาดที่มีการแข่งขันสูง
  • ต้องการการลงทุนในงบโฆษณาสำหรับแคมเปญแบบชำระเงินที่สามารถขยายได้

17. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (เหมาะสำหรับผู้นำการตลาดระดับสูงที่พัฒนา стратегииแบรนด์ระดับสูง)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ผ่านทาง ChatGPT

การบริหารกลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมเช่นเทคโนโลยี, ค้าปลีก, และบริการ B2B ต้องการคุณสมบัติหนึ่งมากกว่าสิ่งอื่นใด: ความแตกต่าง.

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Chief Marketing Officer) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การยกระดับแบรนด์ และการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก—ทั้งหมดนี้ควบคู่ไปกับการปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติเด่นของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด GPT

  • วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถนำหน้าการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้
  • สร้างโครงสร้าง ปรับปรุงประสิทธิภาพ และวัดผล แคมเปญการตลาดแบบหลายช่องทาง เพื่อผลลัพธ์สูงสุด
  • กำหนดตำแหน่งของแบรนด์และทำให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัสของลูกค้า
  • แผนที่การเดินทางของลูกค้าและแบ่งกลุ่มผู้ชมเพื่อเพิ่มการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลและการมีส่วนร่วม
  • ปรับแต่งกลยุทธ์การตลาด ให้สอดคล้องกับความท้าทายเฉพาะภาคส่วนและเป้าหมายทางธุรกิจ

ข้อจำกัดของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด GPT

  • ขาดความสามารถในการดำเนินการแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมต้องนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้งานผ่านแพลตฟอร์มภายนอก
  • ข้อเสนอที่มีขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ การออกแบบ ฟังก์ชันการใช้งาน, จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการสร้างเนื้อหาและสินทรัพย์
  • ต้องปรับให้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทางเพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตของตลาดและความคาดหวังของลูกค้า

18. ZuBot (เหมาะที่สุดสำหรับนักกลยุทธ์โฆษณาที่ต้องการปรับแต่งแคมเปญด้วยหลักการการตลาดเชิงพฤติกรรม)

ซูบอท
ผ่านทาง Zubot

Facebook, Instagram และ Google Ads—แพลตฟอร์มเหล่านี้ทั้งหมดต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคนิคการตลาดเชิงพฤติกรรม

นี่คือจุดที่ ZuBot สามารถช่วยนักการตลาดได้ด้วยความรู้ที่ฝังไว้ในตัวเกี่ยวกับหลักการทางจิตวิทยา เช่น การพิสูจน์ทางสังคม (social proof) และการขาดแคลน (scarcity) และสร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ ZuBot

  • ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงพฤติกรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาสำหรับการมีส่วนร่วมและการแปลง
  • นำหลักการทางจิตวิทยา เช่น ความขาดแคลน, การรับรองจากสังคม, และปรากฏการณ์ Baader-Meinhof มาใช้เพื่อทำให้โฆษณาโน้มน้าวใจมากขึ้น
  • ปรับปรุงข้อความและภาพให้เหมาะสมโดยใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในทุกแพลตฟอร์ม
  • ประเมินและปรับปรุงโฆษณาที่มีอยู่ด้วยคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • ปรับตัวอย่างราบรื่นให้เข้ากับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และกลุ่มเป้าหมายเพื่อกลยุทธ์โฆษณาที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ ZuBot

  • อาศัยข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มาเพื่อปรับแต่งโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ไม่จัดการแคมเปญโฆษณา โดยตรง แต่ให้คำแนะนำระดับผู้เชี่ยวชาญ
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพต้องการข้อมูลตอบกลับจากผู้ใช้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การวางแผนแคมเปญการตลาดโดยไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนจะนำไปสู่ความสับสนและพลาดโอกาสสำคัญแม่แบบแผนการตลาดฟรีเหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดจะมอบแม่แบบที่พร้อมใช้งานให้คุณ เพื่อช่วยให้กลยุทธ์ของคุณเป็นระบบ ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน และดำเนินแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน

19. คอนเซนซัส GPT (เหมาะที่สุดสำหรับนักวิจัยและนักการตลาดที่ต้องการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือ)

Consensus GPT
ผ่านทาง ChatGPT

นักวิจัย นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญต้องการโซลูชันที่รวบรวมผลการค้นพบที่น่าเชื่อถือไว้ในที่เดียว

Consensus GPT มอบสิ่งนี้ด้วยการให้คำตอบที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินการรักษาทางการแพทย์ การสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจ หรือการตรวจสอบข้ออ้างทางวิทยาศาสตร์ Consensus GPT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของกระบวนการวิจัยด้วยความเข้มงวดทางวิชาการและความมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Consensus GPT

  • รวบรวมผลการวิจัยให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนและกระชับเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
  • ให้ การเข้าถึงการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเชิงลึกมีพื้นฐานมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้
  • กรองการศึกษาตามความเกี่ยวข้อง, วิธีการ, และความน่าเชื่อถือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาที่แม่นยำ
  • สร้างการอ้างอิงอัตโนมัติ เพื่อทำให้การอ้างอิงในงานวิชาการและงานวิชาชีพง่ายขึ้น
  • อัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยล่าสุดเพื่อขจัดความจำเป็นในการค้นหาด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ Consensus GPT

  • อาศัยการศึกษาที่เผยแพร่แล้ว ซึ่งอาจไม่รวมข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นใหม่แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์
  • อาจแตกต่างกันไปตามการตีความในบริบท ขึ้นอยู่กับความเฉพาะเจาะจงของคำถาม ซึ่งต้องการข้อมูลที่ชัดเจน
  • ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวิจัยแทนที่จะเป็นการทดแทนการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ซับซ้อน

🧠 คุณรู้หรือไม่:83% ของนักการตลาดกล่าวว่า AI ช่วยให้พวกเขาผลิตเนื้อหาได้มากกว่าที่พวกเขาจะทำได้หากไม่มี AI เรียนรู้วิธีสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของ AI กับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในคู่มือการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา

20. ที่ปรึกษาการตลาด (เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้)

ที่ปรึกษาด้านการตลาด
ผ่านทาง ที่ปรึกษาด้านการตลาด

Marketing Mentor ช่วยเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนำทางผ่านความซับซ้อนของการตลาดด้วยคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาและสามารถนำไปใช้ได้จริง

Marketing Mentor GPT ทำเช่นนี้โดยการนำเสนอกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงซึ่งสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ แคมเปญอีเมล หรือการวางตำแหน่งแบรนด์ GPT นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้

คุณสมบัติเด่นของ Marketing Mentor

  • แปลแนวคิดทางการตลาดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้
  • ติดตามเทรนด์ล่าสุดเพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้
  • ให้คำแนะนำที่ปรับแต่งตามอุตสาหกรรม, ผู้ชม, และข้อจำกัดทางงบประมาณ
  • ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพโดยการแนะนำเฉพาะการตลาดที่มีผลกระทบมากที่สุด
  • สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดจำกัดด้วยการให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน

ข้อจำกัดของที่ปรึกษาด้านการตลาด

  • ขาดการปฏิบัติจริง ผู้ใช้ต้องดำเนินการกลยุทธ์ด้วยตนเอง
  • ไม่สามารถทดแทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้ ในการสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่อง
  • ไม่สามารถให้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญสูงได้
  • อาศัยข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงในระดับท้องถิ่นมากหรือเฉพาะด้านอาจมีจำกัด

21. SEO GPT (เหมาะที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญ SEO ที่ต้องการปรับแต่งเนื้อหา คีย์เวิร์ด และประสิทธิภาพทางเทคนิคของเว็บไซต์)

SEO GPT
ผ่านทาง ChatGPT

นักการตลาด, ธุรกิจ, และเอเจนซีที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, คำแนะนำเชิงกลยุทธ์, และการปรับแต่งเนื้อหาอัตโนมัติสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ด้วย SEO GPT.

SEO GPT ช่วยนักการตลาดด้วยกลยุทธ์ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และโครงร่างที่ปรับให้เข้ากับแนวทางล่าสุดของเครื่องมือค้นหาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO GPT

  • เพิ่มประสิทธิภาพ เนื้อหาด้วย AI ให้สอดคล้องกับเจตนาในการค้นหาและปรับปรุงอันดับ
  • วิเคราะห์คำหลักเพื่อระบุโอกาสที่มีผลกระทบสูงสำหรับการเข้าชมแบบออร์แกニック
  • ตรวจจับปัญหาทางเทคนิคของ SEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา การจัดทำดัชนี และประสิทธิภาพการทำงาน
  • รายงานและการวิเคราะห์ อัตโนมัติเพื่อติดตามอันดับ การเข้าชม และแนวโน้มของคู่แข่ง
  • ผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CMS และเครื่องมือ SEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการดำเนินการ

ข้อจำกัดของ SEO GPT

  • สร้างเนื้อหาด้วย ความคิดสร้างสรรค์ที่จำกัด ต้องปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์
  • พึ่งพาชุดข้อมูลที่มีอยู่ และ API ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการอัปเดตแบบเรียลไทม์เป็นครั้งคราว
  • ต้องการความรู้ด้าน SEO เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคำแนะนำและรายงานขั้นสูง

อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการโฆษณา (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

22. เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพและความช่วยเหลือของเนื้อหา SEO (เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการให้เนื้อหาตรงตามมาตรฐาน E-E-A-T ของ Google)

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นประโยชน์ของเนื้อหา SEO
ผ่านทาง ChatGPT

ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เครื่องมือวิเคราะห์ SEO ด้านความมีประโยชน์และคุณภาพของเนื้อหาจะให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มความเป็นที่น่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ และความพึงพอใจของผู้ใช้ในเนื้อหาของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือวิเคราะห์ SEO ด้านความมีประโยชน์และคุณภาพของเนื้อหา

  • ระบุช่องว่างของเนื้อหา, ความซ้ำซ้อน, และโอกาสในการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ของ Google
  • เปรียบเทียบเนื้อหาของคู่แข่ง เพื่อเปิดเผยจุดแข็งและจุดอ่อนสำหรับกลยุทธ์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • เพิ่มความสามารถในการอ่าน โครงสร้าง และการมีส่วนร่วมด้วยคำแนะนำที่เน้น SEO
  • พัฒนาความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และอำนาจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในทุกสาขา
  • เปลี่ยนหน้าเว็บที่มีประสิทธิภาพต่ำให้กลายเป็นสินทรัพย์คุณภาพสูงที่ดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิก

ข้อจำกัดของเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพและความช่วยเหลือของเนื้อหา

  • ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำค้นหาเป้าหมาย และ URL ของคู่แข่งเพื่อให้การวิเคราะห์แม่นยำที่สุด
  • ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แทนการสร้างเนื้อหาโดยตรงโดยอัตโนมัติ
  • ปรับกลยุทธ์ตามแนวโน้มการค้นหาที่เปลี่ยนแปลงไป แทนที่จะเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึม

23. การนำเสนอและสไลด์ GPT (เหมาะที่สุดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการสร้างงานนำเสนอด้วย AI อย่างรวดเร็ว)

การนำเสนอและสไลด์ GPT
ผ่านทาง ChatGPT

การนำเสนอที่ทรงพลังเล่าเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจ

อย่างไรก็ตาม การสร้างสไลด์ที่มีประสิทธิภาพอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก โดยต้องมีการค้นคว้า ออกแบบ และให้ความชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความสามารถสื่อถึงผู้ชมได้

SlidesGPT ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น โดยสร้างงานนำเสนอที่มีคุณภาพสูง มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมการค้นคว้าที่ไร้รอยต่อ ภาพประกอบ และเนื้อหาในระดับปริญญาเอก—ทั้งหมดนี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด

การนำเสนอและสไลด์ คุณสมบัติเด่นของ GPT

  • สร้างสไลด์พร้อมนำเสนอ ด้วยเนื้อหาที่กระชับและอัดแน่นด้วยข้อมูลที่ปรับให้เหมาะสมกับหัวข้อ
  • ผสานรวมการวิจัยแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง สถิติ และกรณีศึกษาที่ทันสมัยเพื่อความน่าเชื่อถือ
  • ค้นหาภาพและไอคอนที่เกี่ยวข้อง โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมทางสายตาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
  • การนำเสนอโครงสร้างที่มีเรื่องราวชัดเจน การไหลของเนื้อหาที่เป็นเหตุเป็นผล และการจัดรูปแบบอย่างมืออาชีพ
  • สนับสนุนหัวข้อที่หลากหลาย, ตั้งแต่การเจาะลึกทางเทคนิคไปจนถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจและการนำเสนอทางวิชาการ
  • ปรับให้เข้ากับข้อเสนอแนะของผู้ใช้ ปรับปรุงสไลด์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพไว้

การนำเสนอและสไลด์ ข้อจำกัดของ GPT

  • การปรับแต่งดีไซน์มีจำกัด ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับเอกลักษณ์ของแบรนด์
  • ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัยแบบเรียลไทม์และการสร้างสไลด์
  • การจัดรูปแบบหัวข้อย่อยแบบย่ออาจไม่เหมาะกับทุกรูปแบบการนำเสนอ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการตลาด: 10 ตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ

24. DesignerGPT (เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดและผู้ประกอบการที่ออกแบบเว็บไซต์ที่สร้างโดย AI)

นักออกแบบGPT
ผ่านทาง ChatGPT

DesignerGPT นำเสนอโซลูชันสำหรับการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอส่วนตัว เว็บไซต์ธุรกิจ หรือหน้าแลนดิ้งแบบอินเทอร์แอกทีฟ DesignerGPT ก็ช่วยให้ทุกขั้นตอนง่ายขึ้นด้วยดีไซน์ที่มีโครงสร้างและรองรับทุกอุปกรณ์ โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด

คุณสมบัติเด่นของ DesignerGPT

  • สร้าง HTML และ CSS อย่างราบรื่น สำหรับเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ
  • ผสานสไตล์สมัยใหม่เพื่อสร้างรูปแบบที่ดึงดูดสายตาและใช้งานง่าย
  • ทำให้การออกแบบที่ตอบสนองอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการดูที่ดีที่สุดบนอุปกรณ์ทุกชนิด
  • ให้บริการการผสานภาพทันทีผ่านการผสานกับ DALL-E หรือ Unsplash
  • เสนอความสามารถในการส่งออกเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มเช่น Replit
  • ตรวจสอบการจัดระเบียบเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อการนำทางที่ชัดเจนและการอ่านที่เข้าใจง่าย
  • ขจัดอุปสรรคทางเทคนิค ทำให้การออกแบบเว็บไซต์เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ข้อจำกัดของ DesignerGPT

  • ตัวเลือกการปรับแต่งเชิงลึกที่จำกัดนอกเหนือจากโครงสร้างที่สร้างขึ้น
  • ไม่มีฟังก์ชันแบ็กเอนด์ในตัว สำหรับเนื้อหาแบบไดนามิกหรือฐานข้อมูล
  • ต้องใช้โฮสติ้งภายนอก และต้องมีการปรับใช้สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์แบบออนไลน์
  • การสร้างภาพอาศัย DALL-E หรือ Unsplash ซึ่งจำกัดการควบคุมเชิงสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI การตลาดที่ดีที่สุดเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน

25. ถามทุกเรื่องเกี่ยวกับการตลาด (เหมาะสำหรับที่ปรึกษาด้านการตลาดที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งด้วย AI)

ถามทุกเรื่องเกี่ยวกับการตลาด
ผ่านทาง ChatGPT

Ask All About Marketing ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ และการดำเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลอย่างพิถีพิถัน

GPT นี้ให้กลยุทธ์การตลาดที่ละเอียดและเป็นขั้นตอน ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเฉพาะ กรณีการใช้งาน และรูปแบบธุรกิจ

สอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเด่นของการตลาด

  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดล่าสุด ตั้งแต่แคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง
  • แยกแยะแนวคิดการตลาดดิจิทัลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
  • นำเสนอการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของพลวัตตลาด เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ยังคงปรับตัวได้และแข่งขันได้
  • ผสานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากหลากหลายสาขาการตลาด รวมถึง SEO, PPC, การตลาดเนื้อหา และการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลง

สอบถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อจำกัดทางการตลาด

  • ขาดการลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นเฉพาะการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และการให้คำปรึกษาเท่านั้น
  • ไม่ได้ให้การบริหารจัดการงบประมาณโฆษณาหรือการดำเนินการแคมเปญโดยตรง
  • ผู้ใช้ต้องใช้กลยุทธ์ด้วยตนเองหรือทำงานร่วมกับทีมการตลาดภายใน/ภายนอกเพื่อการนำไปใช้

เครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับการตลาด: ClickUp Brain

แต่สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันสำหรับฟังก์ชันต่างๆ คือมักจะนำไปสู่ข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่เชื่อมโยงกัน ความแตกแยกนี้ทำให้การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหรือการทบทวนแคมเปญที่ประสบความสำเร็จของนักการตลาดเป็นเรื่องยากขึ้น

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท—แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน—และเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังสำหรับทีมการตลาด

ด้วยการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการจัดการงาน การสร้างเนื้อหา และการติดตามแคมเปญ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และนวัตกรรมในขณะที่ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนแคมเปญ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ หรือระดมความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถด้าน AI ของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความพยายามทางการตลาดของคุณขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและมีผลกระทบอย่างแท้จริง

มาดูคุณสมบัติของ ClickUp และวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้

ClickUp Brain สำหรับเนื้อหา

ClickUp Brainคือระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ มันช่วยสร้างไอเดียสำหรับบล็อกโพสต์, คำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย, แคมเปญอีเมล, และข้อความโฆษณา มันแทนที่ระบบ GPT อื่น ๆ ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น โดยปรับปรุงไวยากรณ์, น้ำเสียง, และความอ่านได้ ทำให้ข้อความของคุณสื่อถึงผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Brain
วิเคราะห์แนวโน้มตลาด ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์ของคู่แข่งในระหว่างการระดมความคิดของคุณด้วย ClickUp Brain

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนเริ่มต้น ให้กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้ชัดเจนใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUpเพื่อแยกเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และติดตามความคืบหน้าด้วยระบบวิเคราะห์ในตัว

ผู้ใช้ ClickUp และที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจYvi Heimann อธิบายถึงผลกระทบของ ClickUpว่า:

เราสามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการทำงานบางอย่างลงได้ครึ่งหนึ่ง โดยสามารถสร้างแนวคิด กรอบการทำงาน และกระบวนการต่าง ๆ ได้ทันทีและใน ClickUp

เราสามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการทำงานบางอย่างลงได้ครึ่งหนึ่ง โดยสามารถสร้างแนวคิด กรอบการทำงาน และกระบวนการต่าง ๆ ได้ทันทีและใน ClickUp

อีกเรื่องหนึ่ง! ลืมการส่งอีเมลแบบทั่วไปสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณไปได้เลย—ClickUp Brain ปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ชมแต่ละคน มันปรับเวลาการส่งให้เหมาะสมที่สุด ทำให้มีอัตราการเปิดอีเมลสูงขึ้น และมีส่วนร่วมมากขึ้น พร้อมทั้งทำการติดตามผลอัตโนมัติเพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมายอย่างง่ายดาย

โซลูชันการจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp
ส่งและตอบกลับอีเมลได้โดยตรง และไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม ด้วย โซลูชันการจัดการโครงการผ่านอีเมลจาก ClickUp

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์เหล่านี้ ClickUp Brain ยังช่วยในการวิจัยคำหลัก การวิเคราะห์ตลาด และการตรวจสอบ SEO ทางเทคนิคอีกด้วย

ClickUp Brain: GPT ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด
สร้างโพสต์บล็อก, บทสคริปต์วิดีโอ, การอัปเดตโซเชียลมีเดีย, และเนื้อหาแคมเปญการตลาดโดยใช้ ClickUp Brain

ฟังดูเหมือนมีฟีเจอร์เจ๋ง ๆ มากมายรวมกันใช่ไหม? แน่นอนอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นแม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUpเป็นความคิดที่ดีในการเริ่มต้น

รับกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ, โปรโมตสินค้า, และจัดการราคาโดยใช้แบบแผนการดำเนินการทางการตลาดของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ, โปรโมตสินค้า, และจัดการราคาโดยใช้แบบแผนการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดกรอบกลยุทธ์การตลาดได้ รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย, กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย, การกำหนดราคา, และการจัดจำหน่าย. มันทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางเพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามทางการตลาดมีการจัดระเบียบ, มีเป้าหมายที่ชัดเจน, และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ.

การทำให้งานการตลาดเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

นี่คือคุณสมบัติที่โปรดปรานของนักการตลาดหลายคน เนื่องจากทีมการตลาดมักต้องรับมือกับงานซ้ำซากที่ไม่มีที่สิ้นสุด—อีเมลติดตามผล, การอัปเดตสถานะแคมเปญ,การมอบหมายงาน—ระบบอัตโนมัติของ ClickUpช่วยกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

ClickUp อัตโนมัติ
กระตุ้นการทำงานของเวิร์กโฟลว์ตามเงื่อนไขเฉพาะและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองโดยใช้ ClickUp Automations

คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อทำให้การอนุมัติเป็นอัตโนมัติ, มอบหมายงาน, และกำหนดการติดตามผล, ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์แทนการทำงานด้านการบริหาร.

📌 ตัวอย่าง: นักการตลาดตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่เมื่อมีการเผยแพร่บทความบล็อกใหม่ ระบบจะส่งอีเมลแคมเปญโดยอัตโนมัติ และกำหนดเวลาโพสต์บทความนั้นบนโซเชียลมีเดีย

อ่านเพิ่มเติม: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร

การจัดการโครงการและความก้าวหน้าของงาน

คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าทุกแคมเปญการตลาดดำเนินไปตามกำหนดด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น:

ClickUp Docsสำหรับการวางแผนเนื้อหาและการระดมความคิดร่วมกัน

คลิกที่งานใน ClickUpเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดที่เกิดซ้ำให้เป็นระบบ

✅ ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อป้องกันการพลาดกำหนดเวลา

ClickUp AI มอบการสนับสนุนด้านการตลาดที่ครอบคลุมในทุกฟังก์ชัน:

  • วิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และรายงานในรูปแบบกราฟิก
  • แบ่งกลุ่มผู้ชมเพื่อปรับแต่งการตลาดให้ตรงเป้าหมาย
  • ส่งเสริมการระดมความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นไอเดีย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียตามพฤติกรรมของผู้ชม
  • ปรับปรุงการตลาดทางอีเมลด้วยคำแนะนำเนื้อหาและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลาและความสามารถของทีม
  • ติดตามแคมเปญของคู่แข่งเพื่อระบุโอกาสในการสร้างความแตกต่าง
  • วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
  • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบครบวงจรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

คุณสามารถดูการทำงานจริงของ ClickUp Brain + ClickUp Docsได้ในเทมเพลตสรุปแคมเปญการตลาดโดย ClickUpซึ่งช่วยให้ทีมเตรียมความพร้อมสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการการตลาดของพวกเขา

กำหนดเป้าหมายแคมเปญของคุณ จัดโครงสร้างแนวคิด และจัดระเบียบผลงานการตลาดของคุณโดยใช้เทมเพลตสรุปแคมเปญการตลาดของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
กำหนดเป้าหมายแคมเปญของคุณ จัดโครงสร้างแนวคิด และจัดระเบียบผลงานการตลาดของคุณโดยใช้เทมเพลตสรุปแคมเปญการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดเป้าหมายแคมเปญที่ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด ระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มผลกระทบและการมีส่วนร่วม และจัดระเบียบผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับแต่ละขั้นตอนของแคมเปญการตลาด

เมื่อพูดถึงแคมเปญการตลาด คุณสามารถลองใช้เทมเพลตทีมการตลาดของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้เช่นกัน

ClickUp's AI ช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการตลาดของคุณ

ไมค์ คูน ผู้จัดการโปรแกรมที่ DISHกล่าวว่า:

ClickUp Brain เปรียบเสมือนสมาชิกทีมของเราที่ทำงานเต็มเวลา มันเป็นแอปที่ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานง่ายและช่วยประหยัดเวลาได้มาก สิ่งที่ผมต้องทำก็แค่พิมพ์คำถาม เช่น 'โครงการนี้มีความคืบหน้าล่าสุดอย่างไรบ้าง?' แล้วผมก็จะได้รายการที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้ตามที่ผมต้องการดู

ClickUp Brain เปรียบเสมือนสมาชิกทีมของเราที่ทำงานเต็มเวลา มันเป็นแอปที่ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานง่ายและช่วยประหยัดเวลาได้มหาศาล สิ่งที่ผมต้องทำก็แค่พิมพ์คำถาม เช่น 'โครงการนี้มีความคืบหน้าล่าสุดอย่างไรบ้าง?' แล้วผมก็จะได้รายการข้อมูลที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต้องการดู

ClickUp ยกระดับการใช้ AI สำหรับการตลาดไปอีกขั้นด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เอกสารที่รวมศูนย์ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ด้วยฟีเจอร์เหล่านี้ ทีมงานของคุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่แค่หนักขึ้น

ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีตอนนี้ และยกระดับกลยุทธ์การตลาดของคุณไปอีกขั้น!