Notion vs. Microsoft Excel: เครื่องมือใดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025?

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
6 เมษายน 2568

สเปรดชีตหรือพื้นที่ทำงาน? นั่นคือคำถามที่แท้จริง

บางคนสาบานกับ Excel สร้างแบบจำลองทางการเงินที่ซับซ้อนและทำให้รายงานเป็นอัตโนมัติด้วยสูตรที่พวกเขาแทบจะจำได้ทั้งหมด ขณะที่บางคนชอบ Notion ที่ซึ่งบันทึก งาน และฐานข้อมูลอาศัยอยู่ในที่เดียว โดยไม่มีแถวและคอลัมน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ทั้งสองเครื่องมือจัดการข้อมูล, การจัดระเบียบ, และการร่วมมือ—แต่ในวิธีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง. หนึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อการคำนวณตัวเลข, และอีกหนึ่งเพื่อการเชื่อมโยงความคิด.

ดังนั้น เมื่อคุณเปรียบเทียบ Notion กับ Microsoft Excel อะไรจะเหนือกว่ากัน? มาหาคำตอบกันเถอะ ⚖️

🚀 โบนัส: สำหรับตัวเลือกที่สามและดีกว่า (ในความเห็นของเรา) ลองใช้ClickUp ดู ClickUp'sTable View คือ สเปรดชีตแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของทีมคุณเอง แอปสื่อสารแบบเรียลไทม์ และโซลูชันการจัดการโครงการและความรู้ ทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว

แต่ก่อนอื่น มาดูการเปรียบเทียบระหว่าง Notion กับ Microsoft Excel กันก่อน!

สรุป 60 วินาที

ทั้ง Notion และ Microsoft Excel ต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวและตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้:

  • แนวคิด: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการโครงการ, การบันทึกข้อมูล, และการสร้างฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้
  • Excel: เหมาะสำหรับการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ การคำนวณที่ซับซ้อน และการแสดงข้อมูลด้วยตารางหมุนและแผนภูมิ

ClickUpช่วยให้ทีมและธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ผสานข้อดีของทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน ด้วย:

  • งาน เพื่อทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยการมอบหมาย, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามงาน
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อปรับแต่งงานโดยการเพิ่มข้อมูลเฉพาะเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
  • มุมมองตาราง เพื่อปรับปรุงการติดตามโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีต
  • สมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเชื่อมโยงงาน บุคลากร และองค์ความรู้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ
  • เอกสาร สำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสามารถผสานรวมกับงานและกระบวนการทำงานได้โดยตรง
  • ระบบอัตโนมัติ เพื่อประหยัดเวลาด้วยการทำให้งานและกระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ

โนชั่นคืออะไร?

แนวคิด: จดบันทึกในชีวิตประจำวันของคุณ
ผ่านทางNotion

Notion เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์แบบครบวงจรที่รวมการจดบันทึก การจัดการโครงการ และฟีเจอร์ฐานข้อมูลไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ทำงานร่วมกัน และจัดการงานต่างๆ ในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง

คุณสามารถสร้างเอกสารที่ครอบคลุม ฐานความรู้ และวิกิ พร้อมติดตามโครงการด้วยมุมมองที่กำหนดเอง เช่น รายการ กระดาน และปฏิทิน

นอกจากนี้ ยังมี Notion AI ในตัวที่ช่วยให้คุณเขียน สรุป และค้นหาข้อมูลได้ทันที คิดว่าเป็นตัวแทนของ Google Docs, Trello และ Confluence แต่มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณได้มากกว่า

คุณสมบัติของ Notion

Notion เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของคุณ แทนที่จะบังคับให้คุณอยู่ในโครงสร้างที่ตายตัว มันให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับวิธีคิดและวิธีการทำงานของคุณ มาดูคุณสมบัติบางอย่างในรายละเอียดกัน 👇🏼

คุณสมบัติ #1: ความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์

ใช้ประโยชน์จาก Notion AI สำหรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
ใช้ประโยชน์จาก Notion AI สำหรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

Notion AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Notion ทำให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันดึงข้อมูลจากเครื่องมือภายนอกเช่น Slack และ Google Drive ทำให้คุณสามารถหาคำตอบได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอป

ต้องการสร้างเนื้อหาใช่ไหม?ใช้ Notion AIเพื่อเขียน แก้ไข และปรับปรุงงานของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และปรับปรุงเอกสารให้ดียิ่งขึ้นด้วยแผนภาพและผังงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้รวดเร็วขึ้น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หน้า Notion อาจรู้สึกเหมือนการเลื่อนดูนวนิยาย เพิ่มสารบัญไว้ด้านบนเพื่อให้คุณ (และทีมของคุณ) สามารถกระโดดไปยังส่วนที่สำคัญได้ทันที

คุณสมบัติ #2: ฐานข้อมูลและมุมมองที่กำหนดเอง

สร้างภาพข้อมูลด้วย Notion และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
สร้างภาพข้อมูลด้วย Notion และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลของ Notion มอบการควบคุมอย่างเต็มที่ในการจัดระเบียบและรูปแบบ ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการ งาน หรือฐานความรู้ได้ตามต้องการ

แต่ละรายการในฐานข้อมูลจะทำงานเหมือนหน้าหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถแนบเอกสาร เพิ่มงานย่อย และเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตของ Notionหรือมุมมองที่หลากหลาย เช่น ตารางสำหรับการติดตามรายละเอียด กระดานคัมบังสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ ปฏิทินสำหรับกำหนดเส้นตาย และแกลเลอรีสำหรับการจัดระเบียบภาพ คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อเปลี่ยนมุมมอง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการทำงานให้เร็วขึ้นหรือไม่? ฝึกใช้คีย์ลัดของ Notion ให้คล่อง นี่คือชีทสรุปย่อสำหรับการนำทางทั่วไป:

ย้อนกลับ & ไปข้างหน้า: Ctrl + [ (ย้อนกลับ) / Ctrl + ] (ไปข้างหน้า)

หน้าใหม่: Ctrl + N (Windows) / Cmd + N (Mac)

เปิดหน้าต่างใหม่: Ctrl + Shift + N / Cmd + Shift + N

ไปที่หน้าล่าสุด: Ctrl + P / Cmd + P

คุณสมบัติ #3: การจัดการโครงการแบบบูรณาการ

ผสานเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ กับ Notion
ผสานเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ กับ Notion

เครื่องมือการจัดการโครงการ Notion สร้างงาน, กำหนดเส้นตาย, กำหนดลำดับความสำคัญ, และติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองต่าง ๆ ต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เคร่งครัด Notion ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับกระบวนการของทีมคุณ

การปรับแต่งคือกุญแจสำคัญ. เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างป้ายกำกับความสำคัญ, แท็กสถานะ, และการพึ่งพาได้. ระบบอัตโนมัติจะจัดการกับงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การอัปเดตสถานะ, การบันทึกการรายงานข้อบกพร่อง, หรือการสร้างโครงสร้างเอกสารเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้. การบันทึกข้อมูลนำเข้าเป็นเรื่องง่ายด้วยแบบฟอร์มที่มีอยู่ในตัวซึ่งส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยตรง.

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Notion AI: เพิ่มในแผนใดก็ได้ในราคา $10/เดือนต่อผู้ใช้

🔍 คุณรู้หรือไม่? Notion ก่อตั้งโดย Ivan Zhao, Chris Prucha, Jessica Lam, Simon Last และ Toby Schachman ในปี2013

Microsoft Excel คืออะไร?

ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft Excel เป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่ทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล

ด้วยโครงสร้างแบบตาราง คุณสามารถป้อนข้อความ ตัวเลข และสูตรเพื่อทำการคำนวณ จัดการเงิน ติดตามสินค้าคงคลัง และสร้างแผนภูมิและกราฟได้

Excel ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานต่างๆ เช่น การบัญชี วิศวกรรม และการวิเคราะห์ธุรกิจ ทำให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น

คุณสมบัติของ Microsoft Excel

Microsoft Excel เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, การทำงานอัตโนมัติ, และการนำเสนอข้อมูล.เทมเพลตสเปรดชีตของมันช่วยให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่าย, จัดการสินค้าคงคลัง, หรือวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้.

มาทำความเข้าใจคุณสมบัติของมันอย่างละเอียดกัน ⛏️

คุณสมบัติ #1: สูตรและฟังก์ชัน

ทำให้การคำนวณที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันของ Excel
ทำให้การคำนวณที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันของ Excel

Excel มาพร้อมกับฟังก์ชันในตัวมากกว่า 400 ฟังก์ชันเพื่อช่วยให้การคำนวณตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายขึ้น ต้องการผลรวมอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ใช้ 'SUM' ต้องการใช้ตรรกะใช่ไหม? 'IF' ช่วยคุณได้ กำลังค้นหาข้อมูลเฉพาะอยู่หรือเปล่า? 'VLOOKUP' จัดการให้ได้

สำหรับงานขั้นสูงยิ่งขึ้น 'XLOOKUP', 'INDEX/MATCH' และ 'สูตรอาร์เรย์' จะช่วยให้คุณควบคุมชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมฟังก์ชันหลายตัวเข้าด้วยกันในสูตรซ้อน เพื่อลดความซับซ้อนของการคำนวณให้เสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว

คุณสมบัติ #2: การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เน้นแนวโน้มข้อมูลสำคัญด้วยรูปแบบตามเงื่อนไขของ Excel
เน้นแนวโน้มข้อมูลสำคัญด้วยรูปแบบตามเงื่อนไขของ Excel

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้มองเห็นแนวโน้มและข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนลักษณะของเซลล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณสามารถใช้สเกลสีเพื่อเน้นช่วงค่าที่ต้องการ แถบข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว หรือไอคอนเพื่อระบุจุดข้อมูลที่สำคัญ

ตัวอย่างเช่น ไฮไลต์งานที่ค้างชำระเป็นสีแดง ทำเครื่องหมายภูมิภาคที่มียอดขายสูงสุดเป็นสีเขียว หรือใช้ลูกศรเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกำไร เทคนิคอันทรงพลังนี้สามารถทำให้แดชบอร์ด รายงานทางการเงิน และการติดตามประสิทธิภาพภายในเทมเพลตตารางมีความชัดเจนและให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รักษาข้อมูลของคุณให้สะอาดด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตั้งกฎให้เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถป้อนได้—เช่น รายการแบบดรอปดาวน์สำหรับตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า—ไม่มีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิดโดยบังเอิญอีกต่อไป

คุณสมบัติ #3: ตารางหมุนและแผนภูมิ

สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางหมุนและแผนภูมิของ Excel
สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางหมุนและแผนภูมิของ Excel

ตารางหมุนช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้โดยการสรุป, คัดกรอง, และจัดระเบียบข้อมูล. จัดกลุ่มข้อมูลตามหมวดหมู่, คำนวณยอดรวมและค่าเฉลี่ย, และสร้างการคำนวณตามที่คุณต้องการ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเขียนสูตรที่ซับซ้อน.

จับคู่กับแผนภูมิแบบหมุนเพื่อแสดงแนวโน้มได้ทันทีด้วยแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม หรือแผนภูมิเส้น ต้องการปรับแต่งการวิเคราะห์ของคุณหรือไม่ เพียงลากและวางฟิลด์ แล้ว Excel จะอัปเดตทุกอย่างโดยอัตโนมัติ ด้วย Slicers และ Timelines คุณสามารถกรองข้อมูลแบบโต้ตอบได้ ทำให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ราบรื่นยิ่งขึ้น

ราคาของ Microsoft Excel

  • ส่วนบุคคล: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ครอบครัว: $12. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพื้นฐาน: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพรีเมียม: 26.40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • แอปสำหรับธุรกิจ: $9.90/เดือนต่อผู้ใช้

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Microsoft Excel

Notion vs. Microsoft Excel: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

Notion และ Microsoft Excel มีข้อดีเฉพาะตัวแต่มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ในขณะที่ Notion เหมาะสำหรับการจัดทำเอกสาร ฐานข้อมูล และการจัดการโครงการ Excel ช่วยให้สามารถคำนวณขั้นสูง วิเคราะห์ และจัดทำรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือตารางเปรียบเทียบเครื่องมือจัดการข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้เร็วขึ้น 📊

คุณสมบัติแนวคิดไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
การใช้งานหลักการจดบันทึก, ฐานข้อมูล, การจัดการโครงการการวิเคราะห์ข้อมูล, การคำนวณ, และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
โครงสร้างข้อมูลบล็อก (ข้อความ, ตาราง, ฐานข้อมูล, สื่อ)แบบตาราง (เซลล์, แถว, คอลัมน์)
ความสามารถของฐานข้อมูลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และบันทึกที่เชื่อมโยงข้อมูลตารางและตารางสรุปข้อมูล
สูตรและฟังก์ชันสูตรพื้นฐานในฐานข้อมูลฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูง
การปรับแต่งปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นด้วยเทมเพลตและบล็อกแบบลากและวางสูตรที่กำหนดเอง, มาโคร, และการเขียนสคริปต์ VBA
ความร่วมมือการแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และการอนุญาตการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับ OneDrive; ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นที่จำกัด
ระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐานพร้อมการผสานการทำงานระบบอัตโนมัติขั้นสูงด้วย Power Query, VBA และมาโคร
การมองเห็นภาพตารางแบบง่าย, แคนบัน, ปฏิทิน, และมุมมองแกลเลอรีแผนภูมิ, กราฟ, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
การบูรณาการผสานการทำงานกับ Slack, Zapier และ Google Calendarผสานการทำงานกับ Microsoft 365, Power BI และฐานข้อมูลภายนอกอื่น ๆ
การเข้าถึงแบบออฟไลน์ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัดการเข้าถึงแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบ
การจัดเก็บไฟล์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์การจัดเก็บข้อมูลในท้องถิ่นและบนคลาวด์
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้, การติดตามโครงการ, และการจัดทำเอกสารการวิเคราะห์ทางการเงิน, การสร้างแบบจำลองข้อมูล, และการรายงาน

คุณสมบัติ #1: การจัดการฐานข้อมูล

ทั้งสองเครื่องมือจัดระเบียบข้อมูลที่มีโครงสร้าง แต่ใช้วิธีการที่แตกต่างอย่างมาก:

แนวคิด

Notion จัดการฐานข้อมูลเป็นคอลเลกชันเนื้อหาที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงระเบียน สร้างมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น Kanban, ปฏิทิน, รายการ และตาราง รวมถึงฝังสื่อมัลติมีเดียได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการ ฐานความรู้ และการจัดระเบียบข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วยฟังก์ชันฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

อย่างไรก็ตาม มันขาดคุณสมบัติการจัดการข้อมูลขั้นสูง

ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล

Excel ถูกออกแบบมาสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างและมีเครื่องมือที่ทรงพลัง เช่น ตารางสรุปข้อมูล การกรอง และการเรียงลำดับ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันสูตรขั้นสูงและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติผ่านแมโคร ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามการจัดการโครงการใน Excelไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหลายแผ่นงานได้อย่างง่ายดายเหมือนกับ Notion

🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Excel สำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

🔍 คุณรู้หรือไม่? ยุค1980เป็นยุคที่คลังข้อมูล (data warehouses) ได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ แทนที่จะเก็บไว้เฉยๆ สิ่งนี้ได้ปูทางไปสู่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence) ในยุคปัจจุบัน

คุณสมบัติ #2: การร่วมมือ

Notion และทีมสนับสนุนของ Excel ทำงานร่วมกันได้ แต่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน:

แนวคิด

Notion ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขฐานข้อมูล แสดงความคิดเห็นในรายการต่างๆ และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด ช่วยให้การจัดการสิทธิ์ของสมาชิกในทีมแต่ละคนเป็นเรื่องง่าย

ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล

การผสานรวมของ Excel กับ Microsoft 365 ช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันบนคลาวด์ได้ แต่การขัดแย้งของเวอร์ชันอาจเกิดขึ้นได้กับสเปรดชีตที่ซับซ้อน แม้ว่าจะมีฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นและติดตามการเปลี่ยนแปลง แต่การร่วมมือกันอาจไม่ราบรื่นเท่ากับเครื่องมือจัดการโครงการเช่น Notion

🏆 ผู้ชนะ: Notion สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การควบคุมสิทธิ์ที่ดีกว่า และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ vs. Excel: อะไรเหมาะกับทีมของคุณ?

คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติและการผสานรวม

นี่คือวิธีที่เครื่องมือต่างๆ แข่งขันกันในระบบการอัตโนมัติ:

แนวคิด

Notion มีระบบอัตโนมัติพื้นฐานผ่านการเชื่อมต่อกับ Zapier, Make และ Notion API แม้ว่าจะช่วยในการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ ได้ แต่ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ Notion ยังค่อนข้างจำกัด โดยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาบริการจากบุคคลที่สาม

ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล

Excel โดดเด่น (ตั้งใจเล่นคำ) ในด้านการทำงานอัตโนมัติ ด้วยฟีเจอร์ในตัวเช่น มาโคร, การเขียนสคริปต์ VBA, และ Power Query สำหรับการจัดการการคำนวณที่ซับซ้อนและการแปลงข้อมูล นอกจากนี้ยังผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Microsoft Power Automate และ Power BI ทำให้มีความหลากหลายสูง

🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Excel สำหรับความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการเขียนสคริปต์ขั้นสูง

🔍 คุณรู้หรือไม่? ภายในปี 2025 ปริมาณข้อมูลทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 181 เซตตะไบต์ การใช้งานอุปกรณ์ IoT ที่เพิ่มขึ้น การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตนี้ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน หนึ่งเซตตะไบต์เท่ากับหนึ่งเซกสทิลเลียนไบต์ (1,000,000,000,000,000,000,000 ไบต์) หรือเทียบเท่ากับการเก็บข้อมูลในดีวีดี 250 พันล้านแผ่น

Notion vs. Microsoft Excel บน Reddit

เราหันไปดูที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Notion กับ Excel และคำตัดสินคือ... ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไร

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าว ถึงเกี่ยวกับความยืดหยุ่นใน Notion:

Notion ไม่มี 'เซลล์' จริงๆ—ไม่มีพิกัด x:y เหมือนในสเปรดชีต Notion มีฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละแถวสามารถมีชุดข้อมูลสำหรับคุณสมบัติของมันได้ นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถทำการคำนวณเซลล์หรือช่วงเซลล์ได้ง่ายๆ แต่คุณจะได้รับประโยชน์ของฐานข้อมูล เช่น ความยืดหยุ่นในการแสดงผลข้อมูล

Notion ไม่มี 'เซลล์' จริงๆ—ไม่มีพิกัด x:y เหมือนในสเปรดชีต Notion มีฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละแถวสามารถมีชุดข้อมูลสำหรับคุณสมบัติของมันได้ นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถทำการคำนวณเซลล์หรือช่วงเซลล์ได้ง่ายๆ แต่คุณจะได้รับประโยชน์ของฐานข้อมูล เช่น ความยืดหยุ่นในการแสดงผลข้อมูล

ผู้ใช้บางรายเลือกใช้Excel เนื่องจากความสามารถขั้นสูงของมัน:

Notion จะทำงานช้าลงมากเมื่อฐานข้อมูลมีรายการมากกว่าไม่กี่ร้อยรายการ และมันไม่ยืดหยุ่นเท่ากับ Excel สำหรับสมการและการย้ายข้อมูลไปมา ฉันไม่คิดว่าฐานข้อมูลของ Notion ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนสเปรดชีต Excel

Notion จะทำงานช้าลงมากเมื่อฐานข้อมูลมีรายการมากกว่าไม่กี่ร้อยรายการ และมันไม่ยืดหยุ่นเท่ากับ Excel สำหรับสมการและการย้ายข้อมูลไปมา ฉันไม่คิดว่าฐานข้อมูลของ Notion ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนสเปรดชีตของ Excel

ในขณะที่ผู้ใช้รายอื่นชอบ Notion:

เหตุผลหลักที่ผมใช้ [Notion] แทน Excel ก็คือ Notion เป็นฐานข้อมูลจริง ๆ ในขณะที่ Excel ไม่ใช่ฐานข้อมูล และการใช้ Excel ในลักษณะนั้นโดยทั่วไปแล้วถือเป็นความผิดพลาด เหตุผลที่คุณอาจต้องการใช้ Excel แทนก็คือ หากคุณจำเป็นต้องใช้สูตรที่อ้างอิงเซลล์แบบไม่เรียงลำดับ หรือต้องการสร้างแผนภูมิที่ซับซ้อนจริง ๆ ซึ่ง Excel ทำได้ดีกว่า

เหตุผลหลักที่ผมใช้ [Notion] แทน Excel ก็คือ Notion เป็นฐานข้อมูลจริง ๆ ในขณะที่ Excel ไม่ใช่ฐานข้อมูล และการใช้ Excel ในลักษณะนั้นโดยทั่วไปแล้วถือเป็นความผิดพลาด เหตุผลที่คุณอาจต้องการใช้ Excel แทนก็คือ หากคุณจำเป็นต้องใช้สูตรที่อ้างอิงเซลล์แบบไม่เรียงลำดับ หรือต้องการสร้างแผนภูมิที่ซับซ้อนซึ่ง Notion ยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้

🧠 เกร็ดความรู้: ในยุค1950s ธุรกิจต่างๆ จัดการข้อมูลโดยใช้บัตรเจาะรูและเทปแม่เหล็ก หากคุณทำบัตรหาย คุณอาจสูญเสียข้อมูลบางส่วนในฐานข้อมูลของคุณไปจริงๆ

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Notion และ Microsoft Excel

Excel จัดการการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี ในขณะที่ Notion โดดเด่นในการจัดทำเอกสาร อย่างไรก็ตาม การใช้ทั้งสองหรือแต่ละอย่างอาจทำให้กระบวนการทำงานแยกส่วน ขัดขวางการทำงานร่วมกัน และก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป

นี่คือจุดที่ClickUpโดดเด่น 🤩

ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

แทนที่จะบังคับให้ธุรกิจต้องรวบรวมระบบที่แยกจากกันเข้าด้วยกัน ระบบนี้ได้รวมทุกแง่มุมของงานไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวที่เป็นหนึ่งเดียว

มาทำความเข้าใจกันว่าทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับ Notion และ Excel รวมกัน! 👀

ClickUp's One Up #1: การจัดการงาน

งานใน ClickUp

รักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบของรายการที่ต้องดำเนินการด้วย ClickUp Tasks
รักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบของรายการที่ต้องดำเนินการด้วย ClickUp Tasks

ClickUp นำเสนอระบบการจัดการงานที่มีโครงสร้างรองรับทั้งกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายและซับซ้อน

งานใน ClickUpเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกโครงการ ช่วยให้งานเป็นระเบียบและความคืบหน้าโปร่งใส แบ่งงานออกเป็นงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมเฉพาะ และจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการของโครงการ

ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดที่กำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามารถใช้ ClickUp Tasks เพื่อรักษาความเป็นระเบียบได้ พวกเขาสามารถแบ่งการเปิดตัวออกเป็นงานย่อย ๆ เช่น การสร้างเนื้อหา การออกแบบโฆษณา และการส่งอีเมลแคมเปญ มอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดเส้นตาย

การติดตามการพึ่งพาช่วยให้มั่นใจว่าอีเมลแคมเปญจะไม่ถูกส่งออกไปก่อนที่หน้าแลนดิ้งจะพร้อมใช้งาน ขณะที่ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน

ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp

ต้องการความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นใช่ไหม?เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp

ปรับปรุงการเก็บบันทึกให้เป็นระเบียบด้วยรูปแบบตามเงื่อนไขและสูตรขั้นสูงในฟิลด์ที่กำหนดเอง
ปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกให้เป็นระเบียบด้วยรูปแบบตามเงื่อนไขและสูตรขั้นสูงในฟิลด์ที่กำหนดเอง

ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มประเภทข้อมูลเฉพาะ—ข้อความ, ตัวเลข, วันที่, และตัวเลือกแบบดรอปดาวน์—ได้โดยตรงในภารกิจ ทำให้โครงการเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้

ตัวอย่างเช่น ทีมขายที่ดูแลลูกค้าเป้าหมายสามารถใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อติดตามสถานะการเจรจาขาย, ช่องวันที่สำหรับแจ้งเตือนการติดตาม, และช่องตัวเลขเพื่อตรวจสอบการประมาณการรายได้. วิธีการที่มีโครงสร้างเช่นนี้ช่วยให้การจัดการเป็นระบบ, มีความรับผิดชอบ, และสามารถติดตามสถานะการขายได้แบบเรียลไทม์.

มุมมองตาราง ClickUp

ต้องการมองเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณหรือไม่? ให้ClickUp Table View ช่วยคุณ

จัดเรียงและจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวางภายในมุมมองตารางของ ClickUp
จัดเรียงและจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวางภายในมุมมองตารางของ ClickUp

มุมมองตาราง (Table View) มอบรูปแบบตารางที่คุ้นเคยคล้ายสเปรดชีต พร้อมความยืดหยุ่นในการติดตามงาน กำหนดเวลา และตัวชี้วัดสำคัญต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์ เรียงลำดับข้อมูล และใช้ตัวกรองเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด มุมมองนี้ผสานความแม่นยำในการวิเคราะห์ของ Google Sheets และ Excel เข้ากับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

ตัวอย่างเช่น ทีม HR สามารถใช้มุมมองตารางเพื่อติดตามผู้สมัครงาน จัดเรียงผู้สมัครตามขั้นตอนของการสัมภาษณ์ และกรองตามคุณสมบัติที่ต้องการได้ เมื่อผู้จัดการการจ้างงานให้คำแนะนำ ตารางจะอัปเดตทันที ทำให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ

⚙️ โบนัส:เข้าใจวิธีที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ใช้ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณปรับแผนงานให้ราบรื่น จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ และทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ

ClickUp's One Up #2: เอกสาร

เมื่อคุณเปรียบเทียบClickUp และ Notion, ClickUp จัดการการจดบันทึกในขณะที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว

ClickUp Docs

ทำงาน, แบ่งปันความคิดเห็น, และทำให้โครงการของคุณก้าวหน้าต่อไปโดยใช้ ClickUp Docs
ทำงาน, แบ่งปันความคิดเห็น, และทำให้โครงการของคุณก้าวหน้าต่อไปโดยใช้ ClickUp Docs

ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้าง, แชร์, และอัปเดตเอกสาร, วิกิ, และฐานความรู้ที่ครอบคลุมได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถเพิ่มการฝังสื่อที่หลากหลาย, ตาราง, และโค้ดสั้น ๆ ทำให้เหมาะสำหรับบันทึกการประชุม, สรุปโครงการ, และเอกสารทางเทคนิค

ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อมโยงกันภายใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงานเพื่อรวมศูนย์การทำงานทั้งหมดของคุณ และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ ปรับสถานะโครงการ มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างเช่น ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถใช้ Docs ในการร่างข้อกำหนดคุณสมบัติของฟีเจอร์ ฝังแบบจำลองการออกแบบ และเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้ช่วยให้วิศวกร นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกัน รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ClickUp Brain

ดึงข้อมูลสำคัญจากการประชุม บันทึก และเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain
ดึงข้อมูลสำคัญจากการประชุม บันทึก และเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

แต่สิ่งที่ยกระดับเอกสารอย่างแท้จริงคือClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบและผสานการทำงานอย่างลงตัว ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบและการค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่ายดาย

สรุปข้อมูลด้วยระบบ AI ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารยาว ๆ ให้กลายเป็นข้อมูลสำคัญได้ในทันที ประหยัดเวลาในการตรวจสอบ ความสามารถในการค้นหาอย่างชาญฉลาดช่วยให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ทั่วทั้งงาน, เอกสาร, และโครงการโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และหากคุณต้องการปรับปรุงเอกสารของคุณ AI Writer จะช่วยปรับปรุงความชัดเจน, โครงสร้าง, และการจัดรูปแบบได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการร่างแผนงานโดยละเอียดใน ClickUp Docs พร้อมฝังแผนภูมิและโค้ดสั้น ๆ Brain สร้างสรุปโดยเน้นจุดสำคัญเพื่อให้ทีมสามารถปรับความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เมื่อโครงการดำเนินไป AI Writer จะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ในขณะที่การค้นหาอัจฉริยะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที

ClickUp's One Up #3: ระบบอัตโนมัติ

การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp Automations เพื่อกระตุ้นการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp Automations เพื่อกระตุ้นการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงกับกระบวนการทำงานของคุณ

เบื่อกับงานซ้ำๆ หรือไม่?ClickUp Automationsช่วยให้คุณสร้างกฎที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำเฉพาะตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น คุณกำลังจัดการกระบวนการอนุมัติเนื้อหาโดยใช้ Docs แทนที่จะอัปเดตสถานะและแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่เมื่อเอกสารย้ายจาก 'ร่าง' เป็น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' ClickUp จะมอบหมายเอกสารให้กับผู้แก้ไขโดยอัตโนมัติและส่งการแจ้งเตือน

นอกจากนี้ การเชื่อมต่อ ClickUp Integrationsยังเชื่อมต่อคุณกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Slack, Google Drive, GitHub และ Zoom เพื่อรวมทุกอย่างไว้ในหน้าเดียวคุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Zapier ของ ClickUpเพื่อทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย!

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม

ลองใช้แพลตฟอร์มเดียวดูไหม?ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน รวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ClickUp คือสุดยอดในสิ่งที่ Notion ทำไม่ได้

ตอนนี้ที่เราได้พูดคุยถึงทุกความเป็นไปได้ของการเปรียบเทียบระหว่าง Notion กับ Microsoft Excel แล้ว คุณได้ตัดสินใจเลือกแล้วหรือยัง?

Notion มีความยืดหยุ่นสูงแต่ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน ในขณะที่ Excel มีความยอดเยี่ยมในการแสดงข้อมูลขั้นสูง แต่มีปัญหาในการทำงานร่วมกัน

เราขอเสนอทางเลือก C(lickUp)!

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มันนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Brain การจัดการข้อมูลที่ทรงพลังด้วย Table View และการจัดการโครงการอย่างละเอียดด้วย Tasks ClickUp Docs ช่วยให้การทำงานร่วมกันในเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น และ ClickUp Automations ช่วยคุณปรับปรุงงานที่ทำซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แล้วทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย! ✅