Notion vs. Microsoft Excel: เครื่องมือใดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025?

สเปรดชีตหรือพื้นที่ทำงาน? นั่นคือคำถามที่แท้จริง
บางคนสาบานกับ Excel สร้างแบบจำลองทางการเงินที่ซับซ้อนและทำให้รายงานเป็นอัตโนมัติด้วยสูตรที่พวกเขาแทบจะจำได้ทั้งหมด ขณะที่บางคนชอบ Notion ที่ซึ่งบันทึก งาน และฐานข้อมูลอาศัยอยู่ในที่เดียว โดยไม่มีแถวและคอลัมน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ทั้งสองเครื่องมือจัดการข้อมูล, การจัดระเบียบ, และการร่วมมือ—แต่ในวิธีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง. หนึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อการคำนวณตัวเลข, และอีกหนึ่งเพื่อการเชื่อมโยงความคิด.
ดังนั้น เมื่อคุณเปรียบเทียบ Notion กับ Microsoft Excel อะไรจะเหนือกว่ากัน? มาหาคำตอบกันเถอะ ⚖️
🚀 โบนัส: สำหรับตัวเลือกที่สามและดีกว่า (ในความเห็นของเรา) ลองใช้ClickUp ดู ClickUp'sTable View คือ สเปรดชีตแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของทีมคุณเอง แอปสื่อสารแบบเรียลไทม์ และโซลูชันการจัดการโครงการและความรู้ ทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว
แต่ก่อนอื่น มาดูการเปรียบเทียบระหว่าง Notion กับ Microsoft Excel กันก่อน!
⏰ สรุป 60 วินาที
ทั้ง Notion และ Microsoft Excel ต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวและตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้:
- แนวคิด: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการโครงการ, การบันทึกข้อมูล, และการสร้างฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้
- Excel: เหมาะสำหรับการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ การคำนวณที่ซับซ้อน และการแสดงข้อมูลด้วยตารางหมุนและแผนภูมิ
ClickUpช่วยให้ทีมและธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ผสานข้อดีของทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน ด้วย:
- งาน เพื่อทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยการมอบหมาย, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อปรับแต่งงานโดยการเพิ่มข้อมูลเฉพาะเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- มุมมองตาราง เพื่อปรับปรุงการติดตามโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีต
- สมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเชื่อมโยงงาน บุคลากร และองค์ความรู้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ
- เอกสาร สำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสามารถผสานรวมกับงานและกระบวนการทำงานได้โดยตรง
- ระบบอัตโนมัติ เพื่อประหยัดเวลาด้วยการทำให้งานและกระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
โนชั่นคืออะไร?
Notion เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์แบบครบวงจรที่รวมการจดบันทึก การจัดการโครงการ และฟีเจอร์ฐานข้อมูลไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ทำงานร่วมกัน และจัดการงานต่างๆ ในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
คุณสามารถสร้างเอกสารที่ครอบคลุม ฐานความรู้ และวิกิ พร้อมติดตามโครงการด้วยมุมมองที่กำหนดเอง เช่น รายการ กระดาน และปฏิทิน
นอกจากนี้ ยังมี Notion AI ในตัวที่ช่วยให้คุณเขียน สรุป และค้นหาข้อมูลได้ทันที คิดว่าเป็นตัวแทนของ Google Docs, Trello และ Confluence แต่มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณได้มากกว่า
คุณสมบัติของ Notion
Notion เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของคุณ แทนที่จะบังคับให้คุณอยู่ในโครงสร้างที่ตายตัว มันให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับวิธีคิดและวิธีการทำงานของคุณ มาดูคุณสมบัติบางอย่างในรายละเอียดกัน 👇🏼
คุณสมบัติ #1: ความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์
Notion AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Notion ทำให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันดึงข้อมูลจากเครื่องมือภายนอกเช่น Slack และ Google Drive ทำให้คุณสามารถหาคำตอบได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอป
ต้องการสร้างเนื้อหาใช่ไหม?ใช้ Notion AIเพื่อเขียน แก้ไข และปรับปรุงงานของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และปรับปรุงเอกสารให้ดียิ่งขึ้นด้วยแผนภาพและผังงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้รวดเร็วขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หน้า Notion อาจรู้สึกเหมือนการเลื่อนดูนวนิยาย เพิ่มสารบัญไว้ด้านบนเพื่อให้คุณ (และทีมของคุณ) สามารถกระโดดไปยังส่วนที่สำคัญได้ทันที
คุณสมบัติ #2: ฐานข้อมูลและมุมมองที่กำหนดเอง
ระบบฐานข้อมูลของ Notion มอบการควบคุมอย่างเต็มที่ในการจัดระเบียบและรูปแบบ ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการ งาน หรือฐานความรู้ได้ตามต้องการ
แต่ละรายการในฐานข้อมูลจะทำงานเหมือนหน้าหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถแนบเอกสาร เพิ่มงานย่อย และเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตของ Notionหรือมุมมองที่หลากหลาย เช่น ตารางสำหรับการติดตามรายละเอียด กระดานคัมบังสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ ปฏิทินสำหรับกำหนดเส้นตาย และแกลเลอรีสำหรับการจัดระเบียบภาพ คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อเปลี่ยนมุมมอง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการทำงานให้เร็วขึ้นหรือไม่? ฝึกใช้คีย์ลัดของ Notion ให้คล่อง นี่คือชีทสรุปย่อสำหรับการนำทางทั่วไป:
ย้อนกลับ & ไปข้างหน้า: Ctrl + [ (ย้อนกลับ) / Ctrl + ] (ไปข้างหน้า)
หน้าใหม่: Ctrl + N (Windows) / Cmd + N (Mac)
เปิดหน้าต่างใหม่: Ctrl + Shift + N / Cmd + Shift + N
ไปที่หน้าล่าสุด: Ctrl + P / Cmd + P
คุณสมบัติ #3: การจัดการโครงการแบบบูรณาการ
เครื่องมือการจัดการโครงการ Notion สร้างงาน, กำหนดเส้นตาย, กำหนดลำดับความสำคัญ, และติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองต่าง ๆ ต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เคร่งครัด Notion ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับกระบวนการของทีมคุณ
การปรับแต่งคือกุญแจสำคัญ. เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างป้ายกำกับความสำคัญ, แท็กสถานะ, และการพึ่งพาได้. ระบบอัตโนมัติจะจัดการกับงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การอัปเดตสถานะ, การบันทึกการรายงานข้อบกพร่อง, หรือการสร้างโครงสร้างเอกสารเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้. การบันทึกข้อมูลนำเข้าเป็นเรื่องง่ายด้วยแบบฟอร์มที่มีอยู่ในตัวซึ่งส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยตรง.
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI: เพิ่มในแผนใดก็ได้ในราคา $10/เดือนต่อผู้ใช้
🔍 คุณรู้หรือไม่? Notion ก่อตั้งโดย Ivan Zhao, Chris Prucha, Jessica Lam, Simon Last และ Toby Schachman ในปี2013
Microsoft Excel คืออะไร?
Microsoft Excel เป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่ทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล
ด้วยโครงสร้างแบบตาราง คุณสามารถป้อนข้อความ ตัวเลข และสูตรเพื่อทำการคำนวณ จัดการเงิน ติดตามสินค้าคงคลัง และสร้างแผนภูมิและกราฟได้
Excel ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานต่างๆ เช่น การบัญชี วิศวกรรม และการวิเคราะห์ธุรกิจ ทำให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
คุณสมบัติของ Microsoft Excel
Microsoft Excel เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, การทำงานอัตโนมัติ, และการนำเสนอข้อมูล.เทมเพลตสเปรดชีตของมันช่วยให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่าย, จัดการสินค้าคงคลัง, หรือวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้.
มาทำความเข้าใจคุณสมบัติของมันอย่างละเอียดกัน ⛏️
คุณสมบัติ #1: สูตรและฟังก์ชัน
Excel มาพร้อมกับฟังก์ชันในตัวมากกว่า 400 ฟังก์ชันเพื่อช่วยให้การคำนวณตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายขึ้น ต้องการผลรวมอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ใช้ 'SUM' ต้องการใช้ตรรกะใช่ไหม? 'IF' ช่วยคุณได้ กำลังค้นหาข้อมูลเฉพาะอยู่หรือเปล่า? 'VLOOKUP' จัดการให้ได้
สำหรับงานขั้นสูงยิ่งขึ้น 'XLOOKUP', 'INDEX/MATCH' และ 'สูตรอาร์เรย์' จะช่วยให้คุณควบคุมชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมฟังก์ชันหลายตัวเข้าด้วยกันในสูตรซ้อน เพื่อลดความซับซ้อนของการคำนวณให้เสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว
คุณสมบัติ #2: การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้มองเห็นแนวโน้มและข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนลักษณะของเซลล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณสามารถใช้สเกลสีเพื่อเน้นช่วงค่าที่ต้องการ แถบข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว หรือไอคอนเพื่อระบุจุดข้อมูลที่สำคัญ
ตัวอย่างเช่น ไฮไลต์งานที่ค้างชำระเป็นสีแดง ทำเครื่องหมายภูมิภาคที่มียอดขายสูงสุดเป็นสีเขียว หรือใช้ลูกศรเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกำไร เทคนิคอันทรงพลังนี้สามารถทำให้แดชบอร์ด รายงานทางการเงิน และการติดตามประสิทธิภาพภายในเทมเพลตตารางมีความชัดเจนและให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รักษาข้อมูลของคุณให้สะอาดด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตั้งกฎให้เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถป้อนได้—เช่น รายการแบบดรอปดาวน์สำหรับตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า—ไม่มีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิดโดยบังเอิญอีกต่อไป
คุณสมบัติ #3: ตารางหมุนและแผนภูมิ
ตารางหมุนช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้โดยการสรุป, คัดกรอง, และจัดระเบียบข้อมูล. จัดกลุ่มข้อมูลตามหมวดหมู่, คำนวณยอดรวมและค่าเฉลี่ย, และสร้างการคำนวณตามที่คุณต้องการ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเขียนสูตรที่ซับซ้อน.
จับคู่กับแผนภูมิแบบหมุนเพื่อแสดงแนวโน้มได้ทันทีด้วยแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม หรือแผนภูมิเส้น ต้องการปรับแต่งการวิเคราะห์ของคุณหรือไม่ เพียงลากและวางฟิลด์ แล้ว Excel จะอัปเดตทุกอย่างโดยอัตโนมัติ ด้วย Slicers และ Timelines คุณสามารถกรองข้อมูลแบบโต้ตอบได้ ทำให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ราบรื่นยิ่งขึ้น
ราคาของ Microsoft Excel
- ส่วนบุคคล: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $12. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพื้นฐาน: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพรีเมียม: 26.40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แอปสำหรับธุรกิจ: $9.90/เดือนต่อผู้ใช้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Microsoft Excel
Notion vs. Microsoft Excel: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Notion และ Microsoft Excel มีข้อดีเฉพาะตัวแต่มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ในขณะที่ Notion เหมาะสำหรับการจัดทำเอกสาร ฐานข้อมูล และการจัดการโครงการ Excel ช่วยให้สามารถคำนวณขั้นสูง วิเคราะห์ และจัดทำรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือตารางเปรียบเทียบเครื่องมือจัดการข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้เร็วขึ้น 📊
|คุณสมบัติ
|แนวคิด
|ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
|การใช้งานหลัก
|การจดบันทึก, ฐานข้อมูล, การจัดการโครงการ
|การวิเคราะห์ข้อมูล, การคำนวณ, และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
|โครงสร้างข้อมูล
|บล็อก (ข้อความ, ตาราง, ฐานข้อมูล, สื่อ)
|แบบตาราง (เซลล์, แถว, คอลัมน์)
|ความสามารถของฐานข้อมูล
|ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และบันทึกที่เชื่อมโยง
|ข้อมูลตารางและตารางสรุปข้อมูล
|สูตรและฟังก์ชัน
|สูตรพื้นฐานในฐานข้อมูล
|ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูง
|การปรับแต่ง
|ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นด้วยเทมเพลตและบล็อกแบบลากและวาง
|สูตรที่กำหนดเอง, มาโคร, และการเขียนสคริปต์ VBA
|ความร่วมมือ
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และการอนุญาต
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับ OneDrive; ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นที่จำกัด
|ระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐานพร้อมการผสานการทำงาน
|ระบบอัตโนมัติขั้นสูงด้วย Power Query, VBA และมาโคร
|การมองเห็นภาพ
|ตารางแบบง่าย, แคนบัน, ปฏิทิน, และมุมมองแกลเลอรี
|แผนภูมิ, กราฟ, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
|การบูรณาการ
|ผสานการทำงานกับ Slack, Zapier และ Google Calendar
|ผสานการทำงานกับ Microsoft 365, Power BI และฐานข้อมูลภายนอกอื่น ๆ
|การเข้าถึงแบบออฟไลน์
|ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด
|การเข้าถึงแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบ
|การจัดเก็บไฟล์
|ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
|การจัดเก็บข้อมูลในท้องถิ่นและบนคลาวด์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การจัดการความรู้, การติดตามโครงการ, และการจัดทำเอกสาร
|การวิเคราะห์ทางการเงิน, การสร้างแบบจำลองข้อมูล, และการรายงาน
คุณสมบัติ #1: การจัดการฐานข้อมูล
ทั้งสองเครื่องมือจัดระเบียบข้อมูลที่มีโครงสร้าง แต่ใช้วิธีการที่แตกต่างอย่างมาก:
แนวคิด
Notion จัดการฐานข้อมูลเป็นคอลเลกชันเนื้อหาที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงระเบียน สร้างมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น Kanban, ปฏิทิน, รายการ และตาราง รวมถึงฝังสื่อมัลติมีเดียได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการ ฐานความรู้ และการจัดระเบียบข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วยฟังก์ชันฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
อย่างไรก็ตาม มันขาดคุณสมบัติการจัดการข้อมูลขั้นสูง
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
Excel ถูกออกแบบมาสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างและมีเครื่องมือที่ทรงพลัง เช่น ตารางสรุปข้อมูล การกรอง และการเรียงลำดับ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันสูตรขั้นสูงและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติผ่านแมโคร ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามการจัดการโครงการใน Excelไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหลายแผ่นงานได้อย่างง่ายดายเหมือนกับ Notion
🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Excel สำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
🔍 คุณรู้หรือไม่? ยุค1980เป็นยุคที่คลังข้อมูล (data warehouses) ได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ แทนที่จะเก็บไว้เฉยๆ สิ่งนี้ได้ปูทางไปสู่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence) ในยุคปัจจุบัน
คุณสมบัติ #2: การร่วมมือ
Notion และทีมสนับสนุนของ Excel ทำงานร่วมกันได้ แต่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน:
แนวคิด
Notion ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขฐานข้อมูล แสดงความคิดเห็นในรายการต่างๆ และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด ช่วยให้การจัดการสิทธิ์ของสมาชิกในทีมแต่ละคนเป็นเรื่องง่าย
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
การผสานรวมของ Excel กับ Microsoft 365 ช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันบนคลาวด์ได้ แต่การขัดแย้งของเวอร์ชันอาจเกิดขึ้นได้กับสเปรดชีตที่ซับซ้อน แม้ว่าจะมีฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นและติดตามการเปลี่ยนแปลง แต่การร่วมมือกันอาจไม่ราบรื่นเท่ากับเครื่องมือจัดการโครงการเช่น Notion
🏆 ผู้ชนะ: Notion สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การควบคุมสิทธิ์ที่ดีกว่า และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ vs. Excel: อะไรเหมาะกับทีมของคุณ?
คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติและการผสานรวม
นี่คือวิธีที่เครื่องมือต่างๆ แข่งขันกันในระบบการอัตโนมัติ:
แนวคิด
Notion มีระบบอัตโนมัติพื้นฐานผ่านการเชื่อมต่อกับ Zapier, Make และ Notion API แม้ว่าจะช่วยในการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ ได้ แต่ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ Notion ยังค่อนข้างจำกัด โดยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาบริการจากบุคคลที่สาม
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
Excel โดดเด่น (ตั้งใจเล่นคำ) ในด้านการทำงานอัตโนมัติ ด้วยฟีเจอร์ในตัวเช่น มาโคร, การเขียนสคริปต์ VBA, และ Power Query สำหรับการจัดการการคำนวณที่ซับซ้อนและการแปลงข้อมูล นอกจากนี้ยังผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Microsoft Power Automate และ Power BI ทำให้มีความหลากหลายสูง
🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Excel สำหรับความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการเขียนสคริปต์ขั้นสูง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ภายในปี 2025 ปริมาณข้อมูลทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 181 เซตตะไบต์ การใช้งานอุปกรณ์ IoT ที่เพิ่มขึ้น การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตนี้ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน หนึ่งเซตตะไบต์เท่ากับหนึ่งเซกสทิลเลียนไบต์ (1,000,000,000,000,000,000,000 ไบต์) หรือเทียบเท่ากับการเก็บข้อมูลในดีวีดี 250 พันล้านแผ่น
Notion vs. Microsoft Excel บน Reddit
เราหันไปดูที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Notion กับ Excel และคำตัดสินคือ... ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไร
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าว ถึงเกี่ยวกับความยืดหยุ่นใน Notion:
Notion ไม่มี 'เซลล์' จริงๆ—ไม่มีพิกัด x:y เหมือนในสเปรดชีต Notion มีฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละแถวสามารถมีชุดข้อมูลสำหรับคุณสมบัติของมันได้ นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถทำการคำนวณเซลล์หรือช่วงเซลล์ได้ง่ายๆ แต่คุณจะได้รับประโยชน์ของฐานข้อมูล เช่น ความยืดหยุ่นในการแสดงผลข้อมูล
Notion ไม่มี 'เซลล์' จริงๆ—ไม่มีพิกัด x:y เหมือนในสเปรดชีต Notion มีฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละแถวสามารถมีชุดข้อมูลสำหรับคุณสมบัติของมันได้ นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถทำการคำนวณเซลล์หรือช่วงเซลล์ได้ง่ายๆ แต่คุณจะได้รับประโยชน์ของฐานข้อมูล เช่น ความยืดหยุ่นในการแสดงผลข้อมูล
ผู้ใช้บางรายเลือกใช้Excel เนื่องจากความสามารถขั้นสูงของมัน:
Notion จะทำงานช้าลงมากเมื่อฐานข้อมูลมีรายการมากกว่าไม่กี่ร้อยรายการ และมันไม่ยืดหยุ่นเท่ากับ Excel สำหรับสมการและการย้ายข้อมูลไปมา ฉันไม่คิดว่าฐานข้อมูลของ Notion ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนสเปรดชีต Excel
Notion จะทำงานช้าลงมากเมื่อฐานข้อมูลมีรายการมากกว่าไม่กี่ร้อยรายการ และมันไม่ยืดหยุ่นเท่ากับ Excel สำหรับสมการและการย้ายข้อมูลไปมา ฉันไม่คิดว่าฐานข้อมูลของ Notion ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนสเปรดชีตของ Excel
ในขณะที่ผู้ใช้รายอื่นชอบ Notion:
เหตุผลหลักที่ผมใช้ [Notion] แทน Excel ก็คือ Notion เป็นฐานข้อมูลจริง ๆ ในขณะที่ Excel ไม่ใช่ฐานข้อมูล และการใช้ Excel ในลักษณะนั้นโดยทั่วไปแล้วถือเป็นความผิดพลาด เหตุผลที่คุณอาจต้องการใช้ Excel แทนก็คือ หากคุณจำเป็นต้องใช้สูตรที่อ้างอิงเซลล์แบบไม่เรียงลำดับ หรือต้องการสร้างแผนภูมิที่ซับซ้อนจริง ๆ ซึ่ง Excel ทำได้ดีกว่า
เหตุผลหลักที่ผมใช้ [Notion] แทน Excel ก็คือ Notion เป็นฐานข้อมูลจริง ๆ ในขณะที่ Excel ไม่ใช่ฐานข้อมูล และการใช้ Excel ในลักษณะนั้นโดยทั่วไปแล้วถือเป็นความผิดพลาด เหตุผลที่คุณอาจต้องการใช้ Excel แทนก็คือ หากคุณจำเป็นต้องใช้สูตรที่อ้างอิงเซลล์แบบไม่เรียงลำดับ หรือต้องการสร้างแผนภูมิที่ซับซ้อนซึ่ง Notion ยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้
🧠 เกร็ดความรู้: ในยุค1950s ธุรกิจต่างๆ จัดการข้อมูลโดยใช้บัตรเจาะรูและเทปแม่เหล็ก หากคุณทำบัตรหาย คุณอาจสูญเสียข้อมูลบางส่วนในฐานข้อมูลของคุณไปจริงๆ
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Notion และ Microsoft Excel
Excel จัดการการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี ในขณะที่ Notion โดดเด่นในการจัดทำเอกสาร อย่างไรก็ตาม การใช้ทั้งสองหรือแต่ละอย่างอาจทำให้กระบวนการทำงานแยกส่วน ขัดขวางการทำงานร่วมกัน และก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป
นี่คือจุดที่ClickUpโดดเด่น 🤩
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
แทนที่จะบังคับให้ธุรกิจต้องรวบรวมระบบที่แยกจากกันเข้าด้วยกัน ระบบนี้ได้รวมทุกแง่มุมของงานไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวที่เป็นหนึ่งเดียว
มาทำความเข้าใจกันว่าทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับ Notion และ Excel รวมกัน! 👀
ClickUp's One Up #1: การจัดการงาน
งานใน ClickUp
ClickUp นำเสนอระบบการจัดการงานที่มีโครงสร้างรองรับทั้งกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายและซับซ้อน
งานใน ClickUpเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกโครงการ ช่วยให้งานเป็นระเบียบและความคืบหน้าโปร่งใส แบ่งงานออกเป็นงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมเฉพาะ และจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการของโครงการ
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดที่กำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามารถใช้ ClickUp Tasks เพื่อรักษาความเป็นระเบียบได้ พวกเขาสามารถแบ่งการเปิดตัวออกเป็นงานย่อย ๆ เช่น การสร้างเนื้อหา การออกแบบโฆษณา และการส่งอีเมลแคมเปญ มอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดเส้นตาย
การติดตามการพึ่งพาช่วยให้มั่นใจว่าอีเมลแคมเปญจะไม่ถูกส่งออกไปก่อนที่หน้าแลนดิ้งจะพร้อมใช้งาน ขณะที่ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp
ต้องการความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นใช่ไหม?เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มประเภทข้อมูลเฉพาะ—ข้อความ, ตัวเลข, วันที่, และตัวเลือกแบบดรอปดาวน์—ได้โดยตรงในภารกิจ ทำให้โครงการเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้
ตัวอย่างเช่น ทีมขายที่ดูแลลูกค้าเป้าหมายสามารถใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อติดตามสถานะการเจรจาขาย, ช่องวันที่สำหรับแจ้งเตือนการติดตาม, และช่องตัวเลขเพื่อตรวจสอบการประมาณการรายได้. วิธีการที่มีโครงสร้างเช่นนี้ช่วยให้การจัดการเป็นระบบ, มีความรับผิดชอบ, และสามารถติดตามสถานะการขายได้แบบเรียลไทม์.
มุมมองตาราง ClickUp
ต้องการมองเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณหรือไม่? ให้ClickUp Table View ช่วยคุณ
มุมมองตาราง (Table View) มอบรูปแบบตารางที่คุ้นเคยคล้ายสเปรดชีต พร้อมความยืดหยุ่นในการติดตามงาน กำหนดเวลา และตัวชี้วัดสำคัญต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์ เรียงลำดับข้อมูล และใช้ตัวกรองเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด มุมมองนี้ผสานความแม่นยำในการวิเคราะห์ของ Google Sheets และ Excel เข้ากับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
ตัวอย่างเช่น ทีม HR สามารถใช้มุมมองตารางเพื่อติดตามผู้สมัครงาน จัดเรียงผู้สมัครตามขั้นตอนของการสัมภาษณ์ และกรองตามคุณสมบัติที่ต้องการได้ เมื่อผู้จัดการการจ้างงานให้คำแนะนำ ตารางจะอัปเดตทันที ทำให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ
⚙️ โบนัส:เข้าใจวิธีที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ใช้ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณปรับแผนงานให้ราบรื่น จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ และทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ
ClickUp's One Up #2: เอกสาร
เมื่อคุณเปรียบเทียบClickUp และ Notion, ClickUp จัดการการจดบันทึกในขณะที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว
ClickUp Docs
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้าง, แชร์, และอัปเดตเอกสาร, วิกิ, และฐานความรู้ที่ครอบคลุมได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถเพิ่มการฝังสื่อที่หลากหลาย, ตาราง, และโค้ดสั้น ๆ ทำให้เหมาะสำหรับบันทึกการประชุม, สรุปโครงการ, และเอกสารทางเทคนิค
ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อมโยงกันภายใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงานเพื่อรวมศูนย์การทำงานทั้งหมดของคุณ และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ ปรับสถานะโครงการ มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถใช้ Docs ในการร่างข้อกำหนดคุณสมบัติของฟีเจอร์ ฝังแบบจำลองการออกแบบ และเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้ช่วยให้วิศวกร นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกัน รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ClickUp Brain
แต่สิ่งที่ยกระดับเอกสารอย่างแท้จริงคือClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบและผสานการทำงานอย่างลงตัว ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบและการค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่ายดาย
สรุปข้อมูลด้วยระบบ AI ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารยาว ๆ ให้กลายเป็นข้อมูลสำคัญได้ในทันที ประหยัดเวลาในการตรวจสอบ ความสามารถในการค้นหาอย่างชาญฉลาดช่วยให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ทั่วทั้งงาน, เอกสาร, และโครงการโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และหากคุณต้องการปรับปรุงเอกสารของคุณ AI Writer จะช่วยปรับปรุงความชัดเจน, โครงสร้าง, และการจัดรูปแบบได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการร่างแผนงานโดยละเอียดใน ClickUp Docs พร้อมฝังแผนภูมิและโค้ดสั้น ๆ Brain สร้างสรุปโดยเน้นจุดสำคัญเพื่อให้ทีมสามารถปรับความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เมื่อโครงการดำเนินไป AI Writer จะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ในขณะที่การค้นหาอัจฉริยะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที
ClickUp's One Up #3: ระบบอัตโนมัติ
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
เบื่อกับงานซ้ำๆ หรือไม่?ClickUp Automationsช่วยให้คุณสร้างกฎที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำเฉพาะตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังจัดการกระบวนการอนุมัติเนื้อหาโดยใช้ Docs แทนที่จะอัปเดตสถานะและแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่เมื่อเอกสารย้ายจาก 'ร่าง' เป็น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' ClickUp จะมอบหมายเอกสารให้กับผู้แก้ไขโดยอัตโนมัติและส่งการแจ้งเตือน
นอกจากนี้ การเชื่อมต่อ ClickUp Integrationsยังเชื่อมต่อคุณกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Slack, Google Drive, GitHub และ Zoom เพื่อรวมทุกอย่างไว้ในหน้าเดียวคุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Zapier ของ ClickUpเพื่อทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย!
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม
ลองใช้แพลตฟอร์มเดียวดูไหม?ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน รวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp คือสุดยอดในสิ่งที่ Notion ทำไม่ได้
ตอนนี้ที่เราได้พูดคุยถึงทุกความเป็นไปได้ของการเปรียบเทียบระหว่าง Notion กับ Microsoft Excel แล้ว คุณได้ตัดสินใจเลือกแล้วหรือยัง?
Notion มีความยืดหยุ่นสูงแต่ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน ในขณะที่ Excel มีความยอดเยี่ยมในการแสดงข้อมูลขั้นสูง แต่มีปัญหาในการทำงานร่วมกัน
เราขอเสนอทางเลือก C(lickUp)!
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มันนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Brain การจัดการข้อมูลที่ทรงพลังด้วย Table View และการจัดการโครงการอย่างละเอียดด้วย Tasks ClickUp Docs ช่วยให้การทำงานร่วมกันในเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น และ ClickUp Automations ช่วยคุณปรับปรุงงานที่ทำซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้วทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย! ✅