ซอฟต์แวร์ปฏิทิน HR ที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2025

น่าประหลาดใจที่38% ของพนักงานในสหรัฐฯยังคงใช้บัตรตอกเวลา, ใบบันทึกเวลาแบบกระดาษ หรือบัตรลงเวลาที่ล้าสมัย แทนที่จะใช้เครื่องมือจัดตารางงานที่ทันสมัย วิธีการแบบแมนนวลเหล่านี้ทำให้เกิดการขาดงานกะ, การคำนวณเงินเดือนผิดพลาด และการติดตามการเข้างานที่ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและต้นทุนแรงงาน
ด้วยแอปจัดตารางงานพนักงาน คุณสามารถกำหนดกะงานอัตโนมัติ ติดตามคำขอลาหยุด และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการขาดงานของพนักงานได้
คู่มือนี้สำรวจแอปจัดตารางงานพนักงานที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางงาน ติดตามเวลาหยุดงาน และปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงาน
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายการซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานที่มีฟีเจอร์การจัดตารางอัตโนมัติที่ทรงพลังและความสามารถในการจัดการเวิร์กโฟลว์ เพื่อช่วยในการจัดการตารางเวลาของพนักงาน:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์งาน HR ที่สามารถปรับแต่งได้และเทมเพลตตารางเวลา
- วันทำงาน: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการจัดตารางงานของพนักงาน
- Sage HR: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการขอและอนุมัติการลาให้ราบรื่น
- Homebase: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการติดตามเวลาให้มีประสิทธิภาพ
- ริปพลิง: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการตารางงานของพนักงานกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- BambooHR: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการพนักงาน
- แฟคทอเรียล HR: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกะงานในหลายสถานที่
- Connecteam: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคำขอลาหยุดและการสลับกะ
- รอง: เหมาะที่สุดสำหรับการอำนวยความสะดวกในการสลับกะงานอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงาน
- กูสโต: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินเดือนและภาษีให้มีประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ปฏิทิน HR?
การเลือกแอปจัดตารางงานพนักงานที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การจัดตารางงานพื้นฐานเท่านั้น—แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และรักษาความพึงพอใจของพนักงานของคุณ
ดังนั้น คุณควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติการจัดการพนักงานอะไรบ้าง? มาดูกันด้านล่าง:
- การจัดกะการทำงานที่ง่ายขึ้น: เลือกเครื่องมือจัดกะการทำงานอัตโนมัติที่มีอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้พนักงานสามารถจองกะงานที่ว่าง ปรับปรุงตารางการทำงาน และจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น
- การจัดการเวลาหยุดงานอัตโนมัติ: ใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเพื่อจัดการคำขอหยุดงานด้วยระบบอนุมัติที่รับประกันการครอบคลุมกะงานอย่างเหมาะสม
- การวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ: เลือกแอปจัดตารางงานพนักงานที่มีระบบคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและวางแผนสำหรับช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุดและความต้องการกำลังคน
- การสื่อสารในทีมที่ดียิ่งขึ้น: ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การแจ้งเตือนแบบพุช, และการเตือนกะทำงาน เพื่อให้พนักงานทราบข้อมูลเกี่ยวกับกะงานที่กำลังจะมาถึงด้วยเครื่องมือจัดตารางเวลาที่เหมาะสม
- การติดตามการเข้างานที่ดีขึ้น: ตรวจสอบการเข้างานของพนักงานแบบเรียลไทม์ ติดตามการมาสาย และสร้างรายงานเพื่อความถูกต้องในการจ่ายเงินเดือนด้วยแอปจัดตารางงานพนักงาน
- การสลับกะและการเปิดกะที่ง่ายดาย: ให้พนักงานสามารถสลับกะ, ยกเลิกกะ, หรือขอรับกะที่ว่างได้ตามความสะดวกของตนเองผ่านเครื่องมือจัดการพนักงาน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แม่แบบที่ปรับแต่งได้ช่วยให้งานรวดเร็วและง่ายขึ้น. สำรวจ10 แม่แบบตารางงานฟรีที่ดีที่สุดที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการทุกโครงการและงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการตารางเวลาได้อย่างราบรื่น.
10 ซอฟต์แวร์ปฏิทิน HR ที่ดีที่สุดที่ควรสำรวจ
นี่คือ 10 เครื่องมือจัดตารางงานพนักงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ และสร้างตารางงานที่เหมาะกับทั้งธุรกิจของคุณและทีมงานของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงาน HR ที่ปรับแต่งได้และเทมเพลตตารางเวลา)
ClickUp เป็นเครื่องมือปฏิทิน HR ที่มีความเสถียรและสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการตารางเวลาของทีม HR ได้อย่างสิ้นเชิง แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมในตัวซึ่งเหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ที่ต้องจัดการกับความรับผิดชอบหลายอย่างพร้อมกัน
เบื่อกับการจัดการเรซูเม่ที่กระจัดกระจายและการติดตามผลที่ตกหล่นหรือไม่?เครื่องมือ ClickUp HRช่วยให้คุณติดตามผู้สมัคร ใบสมัคร และการติดต่อสื่อสารทั้งหมดได้ในที่เดียว คุณสามารถสร้างกระดานClickUp Kanbanเพื่อติดตามสถานะผู้สมัครตั้งแต่ "สมัครแล้ว" ไปจนถึง "สัมภาษณ์แล้ว" และ "จ้างแล้ว" ได้อย่างสะดวก
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่ติดตามได้ โมดูลการฝึกอบรม และเอกสารที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ทีม HR สามารถมองเห็นทุกสิ่งที่สำคัญได้ – ตั้งแต่ตารางสัมภาษณ์, กำหนดการอบรม, กิจกรรมของบริษัท, ไปจนถึงคำขอลาของพนักงาน – ทั้งหมดในที่เดียวผ่านมุมมองปฏิทินของ ClickUp. พวกเขาสามารถจัดหมวดหมู่กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยสี, คัดกรองมุมมองตามแผนกหรือประเภทของกิจกรรม, และยังสามารถลากและวางเพื่อปรับเปลี่ยนกำหนดการได้เมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง.
ปฏิทินของ ClickUpเป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการงานของคุณอย่างชาญฉลาด ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยที่ วิเคราะห์งานค้างและจัดลำดับความสำคัญของงาน จากนั้นบล็อกเวลาโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด AI ของ ClickUp ทำเช่นนั้นได้จริงๆ มันจะกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณในการจัดการงานที่สำคัญที่สุดของคุณอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่างานสำคัญของคุณได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเทมเพลตที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากใช้เทมเพลต ClickUp Calendar Plannerเพื่อจัดการและติดตามเหตุการณ์ กิจกรรม และงานต่างๆ
- เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUpช่วยให้การเปลี่ยนผ่านและการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย บันทึกความคืบหน้า และระบุพฤติกรรม ทักษะ และความสามารถ
- เทมเพลตตารางงานพนักงานของ ClickUpสร้างตารางงานพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามคำขอลาหยุด
สิ่งที่ช่วยได้มากเป็นพิเศษคือวิธีที่ ClickUp เชื่อมโยงการจัดการตารางเวลากับฟังก์ชัน HR อื่น ๆ คุณต้องการติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมพนักงานใหม่หรือไม่?ฟีเจอร์การติดตามเวลาที่มีอยู่ในระบบจะช่วยให้คุณจัดการได้ ต้องการแจ้งเตือนหัวหน้าทีมโดยอัตโนมัติเมื่อมีพนักงานขอลาพักร้อนหรือไม่?ClickUp Automations สามารถจัดการได้เช่นกัน
ทีมต่างชื่นชอบที่สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรงในกิจกรรมในปฏิทิน มอบหมายงานให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจง และกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด ซึ่งหมายความว่าจะมีการสื่อสารกลับไปกลับมาในอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาหรือรายละเอียดของกิจกรรมน้อยลงมาก
สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องประสานงานข้ามทีมและจัดการกับงานที่มีความสำคัญแข่งขันกันอยู่เสมอ การมีเครื่องมือจัดตารางเวลาทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกับกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ ถือเป็นวิธีประหยัดเวลาอย่างมาก เปรียบเสมือนมีปฏิทินฝ่ายทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับระบบ HR อื่น ๆ ของคุณทั้งหมด
📮 ClickUp Insight: ประมาณ41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายอยู่ในหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
หากคุณมีผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถตอบคำถาม HR ของคุณได้ทันทีเกี่ยวกับงาน, เอกสาร, และสมาชิกในทีม? นั่นคือClickUp Brainสำหรับคุณ!
ต้องการทราบเมื่อพนักงานคนสุดท้ายได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อใด? เพียงถาม ClickUp Brain แล้วมันจะดึงข้อมูลมาให้ทันที—ไม่ต้องค้นหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพกระบวนการทำงานด้วยกระดานคัมบัง ติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครงานในแต่ละขั้นตอนของการจ้างงานได้อย่างง่ายดาย
- กำหนดการสัมภาษณ์และการปฐมนิเทศด้วย ClickUp Calendar เพื่อให้มั่นใจในการประสานงานที่ราบรื่นและการติดตามผลที่ทันเวลา
- สื่อสารกับผู้สมัครและสมาชิกทีมได้อย่างราบรื่นด้วยClickUp Chat โดยรักษา บริบทของทุกการสนทนาไว้ครบถ้วน
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับคำตอบทันที สรุปบันทึกการประชุม และสร้างคำอธิบายงานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาที่สำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการต่อสัญญา ด้วยClickUp Reminders
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมต้องการการเรียนรู้
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่สามารถเข้าถึงได้ในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่Dayana Mileva ผู้อำนวยการบัญชีของ Pontica Solutions กล่าวเกี่ยวกับ ClickUp:
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของตนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งอาจอยู่ในทวีปที่ต่างกันด้วยซ้ำ
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกันด้วยซ้ำ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ได้จำกัดแค่การประหยัดเวลาและค่าแรงเท่านั้น สำรวจ10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ช่วยจัดการตารางงานทำให้การรับเข้าและออกของพนักงานเป็นเรื่องง่าย และติดตามวงจรการจ้างงาน
2. Workday (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการจัดตารางเวลาพนักงาน)
Workday นำเสนอแอปพลิเคชันจัดตารางงานพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนนอกจากนี้ยังมีโซลูชันซอฟต์แวร์การบริหารทุนมนุษย์ (HCM)ที่ครอบคลุม ช่วยปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้ราบรื่น และปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลานี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างตารางเวลาพนักงานได้อย่างง่ายดาย จัดการคำขอลาหยุด และติดตามการเข้างานของพนักงาน
คุณสมบัติการจัดตารางเวลาอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถสร้างกะงานที่เกิดซ้ำได้โดยอิงตามความพร้อมของพนักงาน ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางงาน
คุณสมบัติเด่นของวันทำงาน
- ใช้ AI เพื่อสร้างตารางกะที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและความต้องการของพนักงาน
- จัดการกิจกรรมการจัดตารางทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว ทำให้กระบวนการจัดตารางง่ายขึ้น
- เพิ่มศักยภาพให้ทีมของคุณในการจัดการตารางเวลา แลกเปลี่ยนกะงาน และส่งคำขอลาหยุดได้ด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของวันทำงาน
- บางคนกล่าวว่าประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ของ Workday นั้นไม่ดี พร้อมกับการมองเห็นที่ไม่สะดวก
- มันมาพร้อมกับป้ายราคาพรีเมียม และการติดตั้งต้องมีการฝึกอบรมสำหรับทีม HR ของคุณ
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิววันทำงาน
- G2: 4. 1/5 (1570+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1570+ รีวิว)
ผู้ใช้แบบเรียลไทม์กำลังพูดถึง Workday อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Workday ทุกวัน และชอบคุณสมบัติของมันมากมาย ตัวอย่างเช่น ฉันชอบส่วนการจัดการเวลาเป็นอย่างมาก เพราะมันทำให้การบันทึกเวลาทำงาน/เวลาหยุด และวันหยุดของฉันง่ายมาก ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการของฉันสามารถมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจน
ฉันใช้ Workday ทุกวัน และชอบคุณสมบัติของมันมากมาย ตัวอย่างเช่น ฉันชอบส่วนการจัดการเวลาเป็นอย่างมาก เพราะมันทำให้การบันทึกเวลาทำงาน/เวลาหยุด และวันหยุดของฉันง่ายมาก ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการของฉันสามารถมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจน
🔍 คุณรู้หรือไม่? "กะกลางคืน"ไม่ใช่แค่ชื่อที่ฟังดูน่ากลัวเท่านั้น! มันหมายถึงการทำงานในช่วงกลางคืน และบางคนเชื่อว่ามันมีที่มาจากประเพณีในอดีตที่มีการให้คนเฝ้าสุสานในเวลากลางคืน! 🌙
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผ่นลงชื่อเข้าเรียนฟรี
3. Sage HR (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการขออนุญาตและอนุมัติการลา)
Sage HR เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาแอปจัดตารางงานพนักงานที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบุคลากรของคุณ
เครื่องมือนี้ ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด มีคุณสมบัติเช่น การติดตามการมาทำงานของพนักงาน การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน และการติดตามค่าใช้จ่าย อินเตอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างตารางการทำงานของพนักงาน จัดการกะงานที่เกิดซ้ำ และจัดการคำขอลาได้
หากพนักงานต้องการสลับกะงานกับพนักงานคนอื่น ฟีเจอร์สลับกะงานของ Sage HR จะช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น ทำให้การจัดการตารางงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Sage HR
- เพิ่ม แก้ไข ย้าย และคัดลอกกะงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซการวางแผนตารางงานที่ใช้งานง่าย
- แจ้งให้ทีมของคุณทราบโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกะและตารางงานที่จะเกิดขึ้น
- จัดการคำขอลา, การอนุมัติ, และยอดคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพภายในระบบ
ข้อจำกัดของระบบ Sage HR
- การติดตามประสิทธิภาพ, การจัดตารางกะ, และการสรรหาบุคลากร มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบของแพ็กเกจเสริมที่ต้องชำระเงิน
- ใน Sage HR Essentials คุณมีนโยบายการลาเพียงสามนโยบายเท่านั้น
ราคาของ Sage HR
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลหลัก + การจัดการการลา: £5.28 ต่อพนักงาน/เดือน (พร้อมตัวเลือกเสริม)
การให้คะแนนและรีวิวของ Sage HR
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รู้สึกหนักใจกับเรื่องการจัดสรรทรัพยากรใช่ไหม? คุณจำเป็นต้องเรียนรู้กลยุทธ์ การวางแผนกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของคุณและเริ่มต้นด้วยแผนผังที่มั่นคง!
- เข้าใจความต้องการของโครงการ: กำหนดขอบเขต ลำดับความสำคัญ และสิ่งที่ต้องพึ่งพาโดยใช้ClickUp DocsหรือClickUp Whiteboards📝
- ประมาณปริมาณงาน: ใช้ข้อมูลในอดีตและข้อมูลเชิงลึกของทีมเพื่อคำนวณความต้องการทรัพยากร ⏳
- ตรวจสอบขีดความสามารถของทีม:มุมมองปริมาณงานของ ClickUp ช่วยปรับสมดุลงานและป้องกันการหมดไฟ 📊
- ระบุช่องว่าง: หากทีมของคุณขาดความสามารถ ให้พิจารณาจ้างผู้รับเหมาหรือฟรีแลนซ์ 🙋♂️
- ติดตามอย่างต่อเนื่อง: ตรวจสอบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Dashboard🔄
นำหน้าการวางแผนทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย!
4. Homebase (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการติดตามเวลาให้มีประสิทธิภาพ)
ด้วย Homebase คุณสามารถสร้างและแชร์ตารางงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์นาฬิกาบันทึกเวลาที่เปลี่ยนอุปกรณ์ใด ๆ ให้เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาสำหรับติดตามชั่วโมงการทำงาน, เวลาพัก, และเวลาทำงานล่วงเวลาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารบันทึกเวลา
Homebaseช่วยให้คุณสามารถสร้างเทมเพลตตารางงานประจำสัปดาห์สำหรับธุรกิจของคุณ จัดการคำขอลาหยุดได้อย่างราบรื่น และสื่อสารการอัปเดตต่างๆ ได้ทันทีผ่านระบบข้อความในตัว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดตารางงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างความร่วมมือในทีม
คุณสมบัติเด่นของ Homebase
- สร้างและแจกจ่ายตารางงานของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการจัดการ
- ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานและเวลาพักของพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและคำนวณเงินเดือนอย่างถูกต้อง
- ผสานระบบเข้ากับระบบเงินเดือนได้อย่างราบรื่น และซิงค์เวลาทำงานกับระบบเงินเดือนเพื่อทำให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของบ้าน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางกฎการกำหนดตารางเวลาเป็นเรื่องยาก
- เครื่องมือติดตามเวลาของ Homebase ขาดระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geo-fencing) และระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานที่ใช้ GPS
ราคาที่โฮมเบส
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $24.95/เดือน ต่อสถานที่
- บวก: $59.95/เดือน ต่อสถานที่
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $99.95/เดือน ต่อสถานที่
คะแนนและรีวิวของโฮมเบส
- G2: 4. 2/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1080+ รีวิว)
ผู้ใช้แบบเรียลไทม์พูดถึง Homebase อย่างไรบ้าง?
เราชอบแพลตฟอร์มนี้มากและใช้เวอร์ชันฟรี...ทุกวัน!! มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการตารางเวลาของเรา (สำหรับร้านค้าปลีกของเรา) ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างตารางเวลา รวมถึงการจัดการความพร้อมใช้งาน ทีมงานของเรายังสามารถสลับกะหรือขอความช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
เราชอบแพลตฟอร์มนี้มากและใช้เวอร์ชันฟรี...ทุกวัน!! มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการตารางเวลาของเรา (สำหรับร้านค้าปลีกของเรา) ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างตารางเวลา รวมถึงการจัดการความพร้อมใช้งาน ทีมงานของเรายังสามารถสลับกะหรือขอความช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบและแบบฟอร์ม HR ฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR
5. การสร้างคลื่น (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการตารางงานของพนักงานกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
ลองใช้ Rippling เพื่อความสามารถในการจัดตารางงานพนักงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบูรณาการระบบเงินเดือนอย่างไร้รอยต่อ เป็นหนึ่งในแอปจัดตารางงานพนักงานที่ดีที่สุดที่ช่วยอัตโนมัติการสร้างและการจัดการตารางงานของพนักงาน และรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
ผู้จัดการสามารถมอบหมายกะและปรับเปลี่ยนกะได้แบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงาน ในขณะที่พนักงานสามารถดูตารางงานของตนเอง แจ้งความพร้อม และขอเปลี่ยนแปลงได้
หากพนักงานขอลาหยุด ระบบ Rippling จะช่วยให้กระบวนการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่นและอัปเดตตารางงานโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- จัดสรรกะและปรับตารางเวลาได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลง
- เพิ่มศักยภาพให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงตารางเวลาของตนเอง, ให้ข้อมูลความพร้อม, และขอเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น
- ปรับปรุงการจ่ายเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพโดยการผสานข้อมูลการจัดตารางการทำงาน เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนถูกต้องและตรงเวลา
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและพนักงานของ Rippling ขาดคุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องรอเป็นเวลานานเพื่อแก้ไขปัญหา และอาจติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ยาก
การตั้งราคาแบบคลื่น
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 (6600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
📜 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การจัดตารางเวลามีอยู่ก่อนที่สเปรดชีตจะเกิดขึ้น! เชื่อหรือไม่ว่า ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ ธุรกิจต่างๆ ใช้กระดานจริง สมุดบัญชี และแม้แต่กระดาษสลิปในการจัดการกะของพนักงาน! พูดถึงความทุ่มเทจริงๆ! 😅
6. Bamboo HR (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทรัพยากรบุคคลและการจัดการพนักงาน)
Bamboo HR นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการวางแผนทรัพยากรบุคคลของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้ว่า BambooHR จะโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น การติดตามเวลาและการจัดการพนักงาน แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ BambooHR ไม่มีฟีเจอร์การจัดตารางงานพนักงานในตัว
โดยการผสานระบบ Bamboo HR กับเครื่องมือจัดตารางเวลาของบุคคลที่สาม คุณสามารถซิงค์ข้อมูลพนักงานได้ ทำให้ตารางเวลาของคุณเป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ
การผสานระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการคำขอลาหยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาบันทึกการเข้างานของพนักงานให้ถูกต้อง ซึ่งช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Bamboo HR
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานผ่านอุปกรณ์มือถือ พร้อมระบบติดตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อความถูกต้องของบันทึกเวลา
- ตั้งเป้าหมาย, ประเมินผล, และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของพนักงาน
- จัดการงานทรัพยากรบุคคลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Bamboo HR
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการค่าต่างกะ และการจ่ายเงินเดือนที่ได้รับการรับรอง
- ผู้ใช้ได้แสดงความไม่พอใจกับการปรับขึ้นราคาและการขาดความยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าที่ใช้ในระยะยาว
ราคา Bamboo HR
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Bamboo HR
- G2: 4. 4/5 (2400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
⚡ โบนัส: กำลังประสบปัญหาในการทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันอยู่หรือไม่? รักษาความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย10 แอปปฏิทินสำหรับทีมที่ดีที่สุดในการแชร์ข้อมูลเพื่อจัดการตารางเวลาและการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น! 📅🚀
ผู้ใช้แบบเรียลไทม์กำลังพูดถึง Bamboo HR ว่าอย่างไรบ้าง?
ฉันรู้สึกสนุกมากกับการใช้ Bamboo HR เป็นระบบ HRIS ของเรา มันใช้งานง่ายและติดตั้งได้สะดวกมาก มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็ก/กลางดำเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ธุรกิจเหล่านี้ต้องเผชิญได้ การที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้นั้นช่วยได้มากสำหรับการติดตามทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ฉันชอบใช้ Bamboo HR เป็นระบบ HRIS ของเราจริงๆ มันใช้งานง่ายและติดตั้งได้สะดวกมาก มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็ก/กลางดำเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ธุรกิจ SMB เหล่านี้เผชิญอยู่ได้ การที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลพนักงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้นั้นช่วยได้มากสำหรับการติดตามทั้งในปัจจุบันและอนาคต
7. Factorial HR (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกะงานในหลายสถานที่)
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Factorial HR คุณสามารถจัดการตารางเวลาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการเข้างาน และจัดการคำขอลาหยุดได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติการจัดการกะช่วยให้คุณสามารถมอบหมายกะได้จากระยะไกล, ตรวจจับความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ, และทำซ้ำแบบแผนกะรายสัปดาห์, ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
หากคุณต้องการประสานงานกะงานระหว่างหลายสถานที่ แอปจัดตารางงานพนักงานนี้จะช่วยให้คุณดูตารางงานที่แยกตามบทบาทและสถานที่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การบริหารจัดการพนักงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Factorial HR
- มอบหมายกะงานจากระยะไกลให้กับบุคคล, ทีม, สำนักงาน, หรือสถานที่, โดยรับประกันความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ
- ป้องกันการทับซ้อนและรับรองความครอบคลุมที่เพียงพอโดยการระบุความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์
- จัดการกะการทำงานควบคู่ไปกับการขาดงานของพนักงาน วันหยุด วันหยุดตามกำหนด การจ่ายเงินเดือน และอื่นๆ
ข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคล
- ซอฟต์แวร์การจัดการกะมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่พูดภาษาสเปน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ภาษาสเปน
- Factorial ไม่มีระบบจัดการเงินเดือนในตัว ดังนั้นผู้ใช้อาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
การกำหนดราคาของ Factorial HR
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวด้านทรัพยากรบุคคลแบบแฟกทอเรียล
- G2: 4. 4/5 (95+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (270+ รีวิว)
⚡ โบนัส: กังวลเกี่ยวกับช่องว่างในการจ้างงานในอนาคตหรือไม่? วางแผนล่วงหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรด้วยการเรียนรู้วิธีการคาดการณ์กำลังคนเพื่อวางแผนความต้องการบุคลากรในอนาคตและตัดสินใจด้านการจัดสรรบุคลากรโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน! 🚀
8. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคำขอลาหยุดและการสลับกะ)
แอปจัดตารางงานพนักงานอย่าง Connecteam สามารถปฏิวัติวิธีการบริหารจัดการบุคลากรของคุณได้อย่างสิ้นเชิง
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน Connecteam นำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยให้การสร้างและจัดการตารางงานของพนักงานเป็นเรื่องง่าย อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถจัดกะงาน จัดการคำขอลา และปรับเปลี่ยนตารางตามความพร้อมของพนักงานได้อย่างสะดวก
หากพนักงานขอลา คุณสามารถปรับตารางงานได้อย่างรวดเร็วและแจ้งให้สมาชิกทีมคนอื่นๆ ทราบเพื่อที่พวกเขาจะสามารถขอรับกะงานที่ว่างได้
ประสิทธิภาพนี้ช่วยลดต้นทุนแรงงานและเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานโดยการสื่อสารที่ชัดเจนและปริมาณงานที่สมดุล
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาของพนักงานอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาระดับพนักงานที่เหมาะสม
- ใช้แชทและอัปเดตในแอปเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและเชื่อมต่อกัน
- ติดตามการลงเวลาเข้าและออกงานเพื่อให้มั่นใจในความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการใช้ฟีเจอร์กล้องในตัวใน Forms
- คุณสมบัติเช่นการติดตามด้วยระบบ GPS และการอัตโนมัติของกระบวนการมีให้ใช้เฉพาะในแผนขั้นสูง
ราคาของ Connecteam
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $35/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- ขั้นสูง: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Connecteam
- G2: 4. 6/5 (2170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (990+ รีวิว)
ผู้ใช้แบบเรียลไทม์กำลังพูดถึง Connecteam ว่าอย่างไรบ้าง?
ทีมของฉันใช้ Connecteam ในการจัดการกะงานสำหรับห้องหนีภัย ซึ่งส่งผลให้มีตารางงานที่หลากหลายขึ้นอยู่กับจำนวนการจองของลูกค้า Connecteam ช่วยให้การเตรียมกะงานล่วงหน้าเป็นเรื่องง่าย และปล่อยกะงานเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้ทีมที่รับผิดชอบการประกาศกะงานว่างทำงานได้ง่ายขึ้นมาก
ทีมของฉันใช้ Connecteam ในการจัดการกะงานสำหรับห้องหนีภัย ซึ่งส่งผลให้มีตารางงานที่หลากหลายขึ้นอยู่กับจำนวนการจองของลูกค้า Connecteam ช่วยให้การเตรียมกะงานล่วงหน้าเป็นเรื่องง่าย และปล่อยกะงานเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้ทีมที่รับผิดชอบการประกาศกะงานว่างทำงานได้ง่ายขึ้นมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการเพิ่มขวัญกำลังใจในทีมใช่ไหม? นี่คือ10 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่จะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจ ลองทำได้เลยตอนนี้:
- สร้างโปรแกรมต้อนรับที่อบอุ่น 🧑🤝🧑
- จัดหาโอกาสการฝึกอบรมและพัฒนา 📚
- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะแบบสองทาง 🗣️
- ฉลองวันพิเศษด้วยกัน 🎉
- วางแผนกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับทีม 🏞️
- จัดงานแสดงความสามารถของพนักงาน 🎤
- จัดเวิร์กช็อปศิลปะและงานฝีมือ 🎨
- แบ่งปันไอเดียผ่านการพูดสั้น ๆ สไตล์ TED 🧠
- รับประทานอาหารกลางวันและเรียนรู้สิ่งใหม่ 🍽️
- รักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 🤸♂️
- การดำเนินกิจกรรมเหล่านี้สามารถเพิ่มพูนความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้! 🚀
9. รอง (เหมาะที่สุดสำหรับการอำนวยความสะดวกในการสลับกะอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงาน)
ด้วย Deputy คุณสามารถสร้างตารางงานพนักงานได้อย่างง่ายดาย โดยคำนึงถึงความพร้อมและความต้องการของพนักงาน รวมถึงกฎหมายแรงงาน ฟีเจอร์การจัดตารางอัตโนมัติจะสร้างตารางงานที่เหมาะสมที่สุด ช่วยลดเวลาในการวางแผนด้วยตนเอง พนักงานยังสามารถสลับกะงานผ่านแอปพลิเคชันได้เอง ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความเป็นอิสระในการทำงาน
ฟังก์ชันการบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า/ออกงานผ่านอุปกรณ์มือถือได้ ซึ่งช่วยให้บันทึกการเข้าออกงานได้ถูกต้อง ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนได้ ซึ่งช่วยให้การประมวลผลเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น และลดข้อผิดพลาดได้
คุณสมบัติเด่นของรอง
- ออกแบบตารางพนักงานได้อย่างง่ายดาย โดยคำนึงถึงความพร้อมใช้งานและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ใช้การจัดตารางเวลาอัตโนมัติเพื่อสร้างกะที่เหมาะสมที่สุด ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- อนุญาตให้พนักงานสลับกะงานได้อย่างราบรื่นผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของรอง
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแอปมีข้อบกพร่องและทำงานช้า รวมถึงค้างเมื่อเริ่มกะงาน
- การป้อนเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดสำหรับการลาด้วยตนเองแทนที่จะกรอกเพียงจำนวนชั่วโมงทั้งหมดของวันนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม
ราคาสำหรับรอง
- ฟรี
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของรองผู้บังคับบัญชา
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
⚡ โบนัส: กำลังวุ่นวายกับการขอลาและจัดการวันหยุดแบบฉุกเฉินอยู่หรือเปล่า? กลับมาควบคุมสถานการณ์ได้อีกครั้งด้วยการเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการวันหยุดของทีมคุณและทำให้ตารางงานดำเนินไปอย่างราบรื่น! 📅✅
10. กัสโต้ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงระบบเงินเดือนและภาษีให้มีประสิทธิภาพ)
Gusto เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ออกแบบมาเพื่อทำให้การประมวลผลเงินเดือน การบริหารสวัสดิการ และการจัดการพนักงานเป็นเรื่องง่าย
ด้วยการใช้ระบบนี้ คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานและคำนวณเงินเดือนโดยอัตโนมัติ ทำให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงเวลา พร้อมทั้งจัดการการยื่นภาษีได้อย่างราบรื่น
แอปจัดตารางงานพนักงานนี้มอบพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงสลิปเงินเดือน ขอลาหยุด และจัดการข้อมูลส่วนตัวได้อย่างอิสระ Gusto ยังสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีหลากหลายประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกในการซิงโครไนซ์ข้อมูลทางการเงินและลดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- จัดการการยื่นภาษีของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นได้อย่างไร้ความยุ่งยาก
- ให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจ่ายเงินเดือนของพวกเขาได้
- ซิงค์ข้อมูลเงินเดือนกับแพลตฟอร์มเช่น QuickBooks และ Xero สำหรับการบัญชีที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของกูสโต้
- มีรายงานสำเร็จรูปน้อยกว่าบางโซลูชันอื่น และขาดความสามารถในการจัดการการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- บัญชีเงินสดของ Gusto มีวงเงินการใช้จ่ายผ่านบัตรต่อวัน 2,000 ดอลลาร์ และวงเงินการถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มต่อวัน 510 ดอลลาร์
ราคา Gusto
- ง่าย: $40/เดือน บวก $6/เดือนต่อคน
- บวก: $60/เดือน บวก $9/เดือนต่อคน
- พรีเมียม: $135/เดือน บวก $16.50/เดือนต่อคน
คะแนนและความคิดเห็นของ Gusto
- G2: 4. 5/5 (790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้แบบเรียลไทม์พูดถึง Crunchbase อย่างไรบ้าง?
บริษัทของฉันใช้ Gusto ในการติดตามชั่วโมงการทำงานและเก็บเอกสารบางอย่าง (ภาษี, การเริ่มต้นงาน, แบบฟอร์มที่สามารถเซ็นได้จาก Jotform, เป็นต้น) ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของมันคือการผสานรวมระบบบันทึกเวลาทำงานกับบริการเงินเดือนไว้ด้วยกัน
บริษัทของฉันใช้ Gusto ในการติดตามชั่วโมงการทำงานและเก็บเอกสารบางอย่าง (ภาษี, การเริ่มต้นงาน, แบบฟอร์มที่สามารถเซ็นได้จาก Jotform, เป็นต้น) ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของมันคือการผสานรวมระบบบันทึกเวลาทำงานกับบริการเงินเดือนไว้ด้วยกัน
แอปพลิเคชันปฏิทินทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม
นอกเหนือจากซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีอีกสองสามตัวที่น่าสนใจ:
- มนุษยชาติ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานและฟังก์ชันการลงเวลาทำงาน
- เมื่อฉันทำงาน: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะและการสื่อสารกับพนักงาน
- 7shifts: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานร้านอาหารและการจัดการทิป
- ScheduleAnywhere: เหมาะที่สุดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดตารางและการปรับแต่ง
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบคำขอลาหยุดงานส่วนตัว
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วยแอปปฏิทิน HR อันดับหนึ่ง —ClickUp!
การจัดการกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดตารางงานพนักงาน การสรรหา การปฐมนิเทศ และการติดตามกำลังคน อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม กระบวนการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง เพิ่มประสิทธิผล และทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น
เครื่องมือปฏิทิน HR 10 รายการที่เราได้กล่าวถึงนั้น มีฟีเจอร์การจัดตารางและการติดตามที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณทำงานเป็นระบบ แต่หากคุณต้องการโซลูชัน HR แบบครบวงจรที่มากกว่าการจัดตารางเวลา ClickUp คือคำตอบ!
ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เอง, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, การติดตามงาน, และแชทในตัว, ClickUp รวมศูนย์กระบวนการ HR ทั้งหมดของคุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่คน ไม่ใช่เอกสาร
แล้วจะรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และยกระดับการบริหารงานบุคคลของคุณไปอีกขั้น!