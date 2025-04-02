วิธีใช้ AI ในการขาย B2B (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

ในปี 2024 เพียงปีเดียวตัวแทนขาย 69% ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการขายแบบ B2B ลูกค้าเข้าถึงได้ยากขึ้น การแข่งขันดุเดือดมากขึ้น และมีเวลาจำกัดในการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ติดตามผล และปิดการขาย
แล้วคุณจะพลิกสถานการณ์ได้อย่างไร?
มันขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องมือที่ฉลาดขึ้น และกลยุทธ์การขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือ AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และทำงานอัตโนมัติในงานที่ต้องทำซ้ำๆ สามารถสร้างความแตกต่างได้จริง ตั้งแต่การจัดการงานที่ใช้เวลามาก เช่น การป้อนข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น พวกเขาช่วยให้พนักงานขายใช้เวลาน้อยลงในการไล่ตามสิ่งที่ไม่มีทางสำเร็จ และหันไปสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้าที่มีศักยภาพแทน
อ่านคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ AI ในการขาย B2B คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่มีประโยชน์มากที่สุดและกรณีการใช้งานจริงในโลกจริง มาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า และในที่สุดก็บรรลุเป้าหมายยอดขายกันเถอะ 🤝
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือวิธีที่ AI สามารถช่วยในวงจรการขาย B2B ของคุณได้:
- AI ช่วยให้กระบวนการขาย B2B ที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อและช่วยให้ทีมขายปรับแต่งข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติและติดตามการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเป้าหมายเย็นชาในระหว่างวงจรการขายที่ยาวนาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดแบบบัญชีโดยให้ความสำคัญกับบัญชีที่มีมูลค่าสูงและปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI
- ปรับปรุงการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เพื่อมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่มีศักยภาพสูงสุดและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- ใช้แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์และคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์ยอดขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการคาดการณ์รายได้และการวางแผนทรัพยากรที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- สรุปการโทรขายและดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้ AI เพื่อปรับปรุงการติดตามผลและรักษาความคืบหน้าของดีล
- จัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณด้วยClickUpเพื่อติดตามดีลต่างๆ, อัตโนมัติงาน, และปรับปรุงการร่วมมือของทีม
📖 อ่านเพิ่มเติม: หนึ่งวันในชีวิตของผู้จัดการฝ่ายขายที่แบ่งย่อย
เข้าใจ AI สำหรับการขาย B2B
ความซับซ้อน ขนาดใหญ่ และลักษณะที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ของการขาย B2B ต้องการแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่มากกว่าการทำธุรกรรมง่ายๆ ต่างจากการขาย B2C ที่การซื้อตามแรงกระตุ้นและการกระตุ้นทางอารมณ์มีบทบาทสำคัญ วงจรการขาย B2B ใช้เวลานานกว่า การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเข้าใจจุดเจ็บปวดของผู้ซื้อ การนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสม และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
แม้ว่าความสัมผัสของมนุษย์จะเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าใด ๆ ก็ตาม แต่ AI สามารถช่วยคุณวัดกระบวนการซื้อได้โดยการวิเคราะห์รูปแบบข้อมูล ทำนายพฤติกรรมของลูกค้า และทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ
คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณค่าสูงด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่มีความเป็นส่วนตัวและทันเวลาได้มากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ช่วยขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI คนแรกไม่ใช่ ChatGPT—แต่เป็น XCON ซึ่งเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญที่สร้างขึ้นในทศวรรษที่ 80 โดย Digital Equipment Corporation เพื่อกำหนดค่าคำสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ มันช่วยลดต้นทุนได้ถึง 40 ล้านดอลลาร์ต่อปี พิสูจน์ให้เห็นตั้งแต่เนิ่นๆ ว่า AI สามารถปฏิวัติการขายได้
นี่คือเหตุผลที่ AI มีความสำคัญในด้านการขาย B2B ในปัจจุบัน:
1. AI รองรับกระบวนการซื้อที่ซับซ้อน
การขายแบบ B2B เกี่ยวข้องกับวงจรการซื้อที่ยาวนานและซับซ้อน โดยมีผู้ตัดสินใจหลายราย ซึ่งแต่ละคนมีความต้องการ ลำดับความสำคัญ และข้อกังวลของตนเอง
AI ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยการ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อผ่านช่องทางต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้ทีมขายเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจ ในฐานะมืออาชีพด้านการขาย คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับแต่งการเข้าถึง การสื่อสาร และกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
👉🏼 ตัวอย่างเช่น AI สามารถติดตามวิธีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน (เช่น CFO กับ CTO) มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และเปิดเผยสิ่งที่แต่ละบุคคลกำลังมองหา เพื่อที่ทีมขายของคุณจะสามารถตอบสนองข้อกังวลเฉพาะในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการได้
2. AI จัดการวงจรการขายที่ยาวนานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการหาลูกค้าใหม่สำหรับธุรกิจ B2B การปิดการขายอาจใช้เวลาหลายเดือน และพนักงานขายอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายในช่วงเวลานี้ ด้วย AI คุณสามารถ อัตโนมัติการติดตาม ตั้งการแจ้งเตือน และทำนายว่าเมื่อใดที่ลูกค้าเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อไป
นอกจากนี้ยังสามารถ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในพฤติกรรมของผู้ซื้อ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้นหรือการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาประเภทต่างๆ ผลลัพธ์คือ AI สามารถระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมในการติดต่อหรือยกระดับการเจรจาเมื่อสัญญาณเหล่านั้นรวมกัน
3. AI ช่วยในการตลาดและการขายที่เน้นบัญชีเป็นฐาน
กลยุทธ์การขาย B2B หลายอย่าง โดยเฉพาะในด้านการขายองค์กร มุ่งเน้นไปที่การตลาดแบบบัญชี (ABM) ซึ่งความพยายามจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบัญชีที่มีมูลค่าสูงที่เลือกไว้
AI ช่วยให้คุณ จัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมในอดีต ขนาดบริษัท อุตสาหกรรม รอบการระดมทุนใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงผู้นำ
ทีมขายสามารถใช้ AI เพื่อปรับแต่งการติดต่อสื่อสารในระดับที่ละเอียดมากเพื่อให้ส่งข้อความที่มีความเกี่ยวข้องและส่วนตัวไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย
วิธีใช้ AI ในการขาย B2B
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมขายค้นหาลูกค้าเป้าหมาย ปรับแต่งการติดต่อสื่อสาร และทำนายความต้องการของลูกค้า—ทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือตัวอย่างการใช้งานจริงของปัญญาประดิษฐ์ในด้านการขายแบบ B2B:
1. ปรับปรุงการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบดั้งเดิมมักขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของพนักงานขายเป็นหลัก—การคาดเดาว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดคุ้มค่าแก่การติดตาม
ด้วย AI คุณสามารถเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นแนวทางที่มีข้อมูลสนับสนุน มันวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จำนวนมากจากการโต้ตอบในอดีต พฤติกรรมการซื้อ และประวัติการมีส่วนร่วม เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
ด้วยแบบจำลองการคาดการณ์ เช่น ที่ใช้โดย Salesforce Einstein และ HubSpot AI สามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้นแบบเรียลไทม์ ตรวจจับรูปแบบ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าคนใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงมากที่สุด และปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของดีล
นั่นหมายถึงเวลาที่เสียไปน้อยลง, ความสนใจมากขึ้นในลูกค้าที่มีศักยภาพสูง, และอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น—ช่วยให้ทีมขายทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่เหนื่อยหนัก
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
2. อัตโนมัติการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย
การแบ่งกลุ่มแบบดั้งเดิม—การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามอุตสาหกรรมหรือขนาดของบริษัท—อาจช่วยให้คุณไปถึงจุดหนึ่งได้เท่านั้น แต่หากต้องการปิดการขาย B2B ที่มีมูลค่าสูง คุณจำเป็นต้องมีแนวทางที่ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมมากขึ้น—และนี่คือจุดที่ AI เข้ามามีบทบาท
อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องติดตามชุดข้อมูลต่าง ๆ ตามการกระทำของลูกค้าแบบเรียลไทม์ เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดาวน์โหลดเนื้อหา การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ และการเปิดอีเมล เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำขึ้น (หรือที่เรียกว่าไมโครเซ็กเมนต์) ตามพฤติกรรมที่แท้จริง
ไมโครเซ็กเมนต์เช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความและข้อเสนอที่ตรงเป้าหมายสูงซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณโดยตรง ทำให้ความพยายามในการบ่มเพาะลูกค้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
3. ปรับปรุงการคาดการณ์ยอดขายด้วยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง
การคาดการณ์ยอดขายเป็นความท้าทายเสมอในด้านการขายแบบ B2B แต่ AI กำลังทำให้แม่นยำยิ่งขึ้นกว่าที่เคย
แทนที่จะพึ่งพาข้อมูลการขายในอดีตเพียงอย่างเดียว อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะวิเคราะห์ ปัจจัยหลากหลาย—แนวโน้มตลาด, กิจกรรมของคู่แข่ง, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ, และเหตุการณ์ในอุตสาหกรรม—เพื่อทำนายยอดขายในอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมขายสามารถตั้งเป้าหมายที่สมจริง วางแผนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ตัวแทนขายมุ่งเน้นไปที่บัญชีที่เหมาะสมที่สุดซึ่งให้ผลตอบแทนสูงสุดในเวลาที่เหมาะสม การคาดการณ์ที่ดีขึ้นยังส่งผลดีต่อการจัดการสินค้าคงคลังและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วย
4. ติดตั้งแชทบอทที่ใช้ AI เพื่อการมีส่วนร่วมกับลูกค้าทันที
แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้พัฒนาไปไกลจากเพียงแค่ตอบคำถามที่พบบ่อย—ตอนนี้พวกเขาเป็น ผู้ช่วยขายที่กระตือรือร้นซึ่งสามารถคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ, นัดหมายการประชุม, และแนะนำสินค้าได้
เมื่อลูกค้าที่มีศักยภาพเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณหรือมีปฏิสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดีย แชทบอท AI สามารถสนทนาและโต้ตอบกับพวกเขาได้แบบเรียลไทม์ โดยจะรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา และปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่
ด้วยการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แชทบอทเหล่านี้ช่วยทีมขายในการจัดลำดับความสำคัญของลีดที่ดีที่สุดและส่งต่อไปยังตัวแทนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีโอกาสใดหลุดลอยไป
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แชทบอท AIสามารถสร้างภาษาของตัวเองได้(เกือบจะแล้ว)! ในปี 2017 นักวิจัยของ Facebook ได้สร้างบอทขึ้นมาเพื่อเจรจากับกันเอง แต่แทนที่จะใช้ภาษาอังกฤษธรรมดา บอทเหล่านี้กลับเริ่มสร้างภาษาของตัวเองขึ้นมาเพื่อทำข้อตกลงให้เร็วขึ้น มันไม่ได้ตั้งใจ แต่กลับทำให้เหล่านักวิจัยงงงวยและทำให้อินเทอร์เน็ตฮือฮามาก!
5. ปรับแต่งการเข้าถึงลูกค้าเพื่อขายสินค้าโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI
การตลาดผ่านอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AIยกระดับการปรับแต่งให้เกินกว่าการใส่ชื่อแรก—มันช่วยให้ทีมขายสร้างข้อความที่เข้าถึงและสร้างความประทับใจได้จริง
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอีเมล, การโทร, การประชุม, การโต้ตอบทางสื่อสังคม, และการติดต่อสอบถามจากลูกค้า, AI สามารถค้นหาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้
👉🏼 ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีลูกค้าเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม เมื่อเป็นเช่นนั้น เครื่องมือ AI อย่างClickUp Brainสามารถสร้างอีเมลที่เน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ของคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมได้อย่างไร ทำให้การติดต่อของคุณมีความเกี่ยวข้องและสร้างผลกระทบมากยิ่งขึ้น (โปรดติดตาม เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างละเอียด!)
📮ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
6. สรุปและจัดทำรายการดำเนินการจากการประชุม/การโทรขายโดยใช้ AI
เครื่องมือ AI อย่างClickUp AI Notetakerช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการงานหลังการประชุมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนาจากการถอดความการประชุมหรือบันทึกแชท เพื่อดึงประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการออกมา
สรุปข้อมูลที่สร้างโดย AI เหล่านี้สามารถผสานเข้ากับระบบ CRM หรือระบบการจัดการงานของคุณได้ ซึ่ง AI สามารถกำหนดเส้นตายและแจ้งเตือนสำหรับขั้นตอนถัดไปให้ด้วย นั่นหมายถึงการลดการจดบันทึกด้วยตนเอง เพิ่มเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ และไม่พลาดการติดตามงาน—ทำให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM B2B ที่ดีที่สุด
👀 คุณรู้หรือไม่? ทีมขายที่ได้นำ AI มาใช้ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด โดย83% รายงานว่ามีการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบกับ 66% ของทีมที่ไม่ได้ใช้ AI
การใช้ซอฟต์แวร์ AI สำหรับการขาย B2B
คุณสามารถใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันสำหรับทุกส่วนของกระบวนการขายของคุณได้—แต่บ่อยครั้งสิ่งนี้อาจนำไปสู่การมีระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเกินไป การสลับแอปที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
หากมีแพลตฟอร์มที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันได้ คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไร? จินตนาการถึงการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายของคุณ การติดตามความคืบหน้าของดีล การระบุจุดติดขัด และการร่วมมืออย่างราบรื่นเพื่อปิดการขายกับลูกค้าที่มีศักยภาพมากที่สุด ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว
นั่นคือสิ่งที่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการขายของ ClickUpมอบให้อย่างแท้จริง ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp นำโครงการ ความรู้ และการแชทของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลังและขับเคลื่อนด้วย AI
นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนในการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย B2B ด้วยเครื่องมือ AI อันทรงพลังของ ClickUp
1. ปรับปรุงกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ
สองแง่มุมสำคัญของการสร้างโอกาสทางธุรกิจ B2B คือการดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่า และการดูแลพวกเขาด้วยข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เครื่องมือ AI อย่าง ClickUp Brain ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp Brain's generative AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างอีเมลที่ปรับแต่งได้ตามต้องการได้อย่างรวดเร็วเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพ เพียงป้อนหัวข้อและบริบทของอีเมล เลือกโทนเสียงและระดับความคิดสร้างสรรค์ แล้วเตรียมร่างได้ในไม่กี่วินาที
ClickUp Brain ไม่ได้มีไว้สำหรับทีมขายเท่านั้น—แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทีมการเรียนรู้และพัฒนาของคุณอีกด้วย พวกเขาสามารถใช้ Brain เพื่อสร้างสื่อการฝึกอบรมและเนื้อหาการโค้ชขายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทีมขายสามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทรัพยากรคุณภาพสูง
การจับคู่ ClickUp Brain กับClickUp Clipsจะปลดล็อกความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ฟีเจอร์การบันทึกหน้าจอขั้นสูงของ ClickUp Clips ช่วยให้คุณสามารถสร้างการนำเสนอ วิดีโอสาธิต และเนื้อหาการแนะนำที่อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
คุณยังสามารถสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์สำหรับตัวแทนขายได้ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้นและสามารถขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายช่องทางการขายของคุณ
2. จัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทีมขาย B2B ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการประชุม ไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าปัจจุบัน หรือแม้แต่ทีมภายใน เช่น ทีมผลิตภัณฑ์และการตลาด
ในขณะที่การสนทนาเหล่านี้มีความสำคัญ การจดบันทึก การสรุปประเด็นสำคัญ และการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการอาจทำให้เสียเวลาอันมีค่าในการขายหรือวางกลยุทธ์
นั่นคือจุดที่ ClickUp AI Notetaker สามารถช่วยคุณได้ มันจะถอดเสียงการประชุม วิเคราะห์เนื้อหาของการสนทนา และสร้างสรุปที่ชัดเจนพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดดีลแทนที่จะต้องจมอยู่กับงานเอกสาร
3. อัตโนมัติกระบวนการขาย
กระบวนการขาย B2B ที่ยาวนานและซับซ้อนประกอบด้วยหลายส่วนที่เคลื่อนไหว
ตั้งแต่การค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการสร้างโอกาสทางการขาย ไปจนถึงการสรุปสัญญาและการต้อนรับลูกค้าใหม่ กระบวนการนี้ประกอบด้วยงานที่ต้องทำด้วยมือหลากหลายประเภทซึ่งทีมต้องติดตาม ติดตามผล และดำเนินการให้เสร็จสิ้น งานเหล่านี้อาจใช้เวลามากและต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ส่งผลให้กระบวนการขายโดยรวมล่าช้า
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและลดความเสี่ยงของการพลาดงานสำคัญ คุณต้องระบุงานที่สามารถมอบหมายได้ และใช้เครื่องมือการขายอัตโนมัติเพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ClickUp Automationsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้ นี่คือตัวอย่างงานที่ต้องทำซ้ำ (แต่มีความสำคัญ) ที่เครื่องมือนี้สามารถดูแลได้:
- มอบหมายงานติดตามผลให้กับพนักงานขายตามสถานะของแต่ละลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการ
- เปิดใช้งานการอัปเดตสถานะอัตโนมัติเมื่อลูกค้าดำเนินการ
- ปรับลำดับความสำคัญของงานแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่สำคัญที่สุด
- กำจัดขั้นตอนการอัปเดตด้วยตนเองและทำให้ลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนที่ผ่านกระบวนการขายของคุณได้อย่างราบรื่น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ภาษาธรรมชาติได้ ตัวอย่างเช่น เพียงพิมพ์ในหน้าต่างบริบท AI: "เมื่อลูกค้าเป้าหมายย้ายไปยังสถานะ 'ส่งข้อเสนอแล้ว' ให้สร้างงานติดตามผลและมอบหมายให้ฉัน" ClickUp Brain จะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและทำให้การติดตามผลง่ายขึ้นมาก!
4. ติดตาม KPI ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ในการขายแบบ B2B การมีมุมมองที่ชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณไม่ใช่แค่มีประโยชน์—แต่เป็นสิ่งจำเป็น ด้วยลูกค้าเป้าหมายหลายราย ข้อตกลงที่อยู่ในขั้นตอนต่างๆ และทีมงานที่ต้องจัดการ สิ่งต่างๆ สามารถกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมยากได้อย่างรวดเร็ว รายละเอียดสำคัญอาจหลุดรอดสายตาไป และโอกาสดีๆ อาจถูกพลาดไป
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการมีแดชบอร์ดเดียวเพื่อติดตามความคืบหน้า, ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม, และประเมินความถูกต้องของการคาดการณ์จึงช่วยให้คุณอยู่ข้างหน้า
แดชบอร์ด ClickUpมอบมุมมองแบบปรับแต่งได้และรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวของกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถติดตามดีล ตรวจสอบประสิทธิภาพการขาย และดูความคืบหน้าของดีลแบบเรียลไทม์ ตรวจจับแนวโน้มได้ทันที ดูว่าใครกำลังปิดดีลอยู่ และระบุจุดที่ทีมของคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
5. รวมข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบ CRM
การปิดดีลหลายรายการพร้อมกับการรักษาความเป็นส่วนตัวไม่ใช่เรื่องง่าย การพลาดกำหนดเวลาหรือการสื่อสารผิดพลาดอาจทำให้คุณเสียดีลได้—และนั่นเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่เกินไป
AI สามารถจัดการงานที่ซ้ำซากได้ แต่คุณจำเป็นต้องมีระบบCRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AIที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและความสอดคล้องของทุกอย่าง
ยกตัวอย่างเช่นCRM ของ ClickUp มันช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้ทีมขายและการตลาดของคุณสามารถ:
- ติดตามผู้ติดต่อ, การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า, และข้อตกลง พร้อมทั้งเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง, เอกสาร, และบันทึกเพื่อรักษาภาพรวมแบบเรียลไทม์ของโอกาสแต่ละอย่าง
- จัดการอีเมลได้โดยตรงภายใน ClickUpเพื่อทำงานร่วมกันในดีล ส่งอัปเดตให้ลูกค้า และต้อนรับลูกค้าใหม่—ทั้งหมดจากที่เดียว
- ทำให้กระบวนการรับข้อมูลของคุณง่ายขึ้น จัดระเบียบข้อมูลการตอบกลับ และสร้างงานโดยอัตโนมัติจากแบบฟอร์ม ClickUpที่ปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง
- มองเห็นภาพกระบวนการของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ เลือกจากมุมมอง ClickUpกว่า 15แบบ รวมถึงมุมมองรายการ กระดานคัมบัง และมุมมองตาราง ด้วยข้อมูลที่จัดระเบียบ ทันสมัย และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คุณจะเห็นเส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายการขายของคุณเสมอ
ด้วย AI และระบบอัตโนมัติที่อยู่เคียงข้างคุณ คุณสามารถควบคุมทุกดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียความใส่ใจในรายละเอียดส่วนบุคคล
ฉันเชื่อว่ามันมีประโยชน์ในทุกสถานการณ์ที่จำเป็นต้องจัดเรียงและติดตามข้อมูล ตั้งแต่พนักงานขายไปจนถึงทีมผู้บริหาร ทุกคนสามารถหาประโยชน์จากการใช้ ClickUp ได้
6. ทำงานแบบเร่งด่วนด้วยเทมเพลตการขายที่ปรับแต่งได้
เมื่อคุณมีเวลาจำกัดและรายการที่ต้องทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม่แบบการขายที่พร้อมใช้งานจะเป็นประโยชน์อย่างมาก พวกมันมอบกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายของคุณ ติดตามกระบวนการขาย และมองเห็นภาพรวมของช่องทางการขายทั้งหมด โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
คลังเทมเพลตของ ClickUp ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ!ตั้งแต่เทมเพลตแผนการขาย ไปจนถึงเทมเพลตช่องทางการขาย มีเทมเพลตสำหรับทุกความต้องการ
ตัวอย่างเช่นใช้เทมเพลต ClickUp Sales Tracker ซึ่งจะรวบรวมตัวชี้วัดการขายที่สำคัญไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้ว่าทีมของคุณกำลังบรรลุเป้าหมายหรือไม่ จุดใดที่ต้องปรับปรุง และตัวเลขของคุณกำลังเป็นไปในทิศทางใด
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ตั้งเป้าหมายยอดขาย
- ติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีม
- เข้าใจอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้า
- ดูสถานะการขายของแต่ละผลิตภัณฑ์
- ติดตามปริมาณการขายต่อเดือน
เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของยอดขาย พร้อมตัวเลือกเช่น เสร็จสมบูรณ์, บรรลุเป้าหมาย, ไม่บรรลุเป้าหมาย, ยังไม่ได้เริ่ม, และ กำลังดำเนินการ
นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองพร้อมคุณสมบัติเฉพาะ 12 รายการ เช่น ค่าจัดส่ง, การคืนสินค้า, ราคาต่อหน่วย, ค่าขนส่ง, และ เป้าหมายกำไร, ทำให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลการขายที่สำคัญและมองเห็นประสิทธิภาพได้ในทันที
🌟 เหมาะสำหรับ: เทมเพลตนี้มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการฝ่ายขายในการติดตามผลการปฏิบัติงานของตัวแทนขาย พร้อมทั้งช่วยให้ตัวแทนขายเห็นความพยายามของตนเองมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายของทีมได้อย่างไร
👉🏼 หากสิ่งนี้ฟังดูน่าสนใจ คุณอาจชอบเทมเพลต ClickUp Sales CRM และเทมเพลต ClickUp Sales Call ด้วย!
ทีมขายทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
การขายแบบ B2B ไม่ใช่เรื่องของการชนะอย่างรวดเร็ว แต่เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืนและได้รับความไว้วางใจ ด้วยดีลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและผู้ตัดสินใจมากขึ้น กระบวนการจึงอาจซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือเหตุผลที่กลยุทธ์การขายของคุณจำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อ B2B โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ข่าวดีคืออะไร? เครื่องมือ AI สำหรับการขายของ ClickUp ช่วยลดความซับซ้อนให้คุณได้ พวกมันจัดการกับงานที่ซ้ำซากให้คุณ ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่แท้จริง ๆ ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้—การติดต่อสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล การสาธิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ด้วยระบบ CRM ที่ทรงพลังช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน คุณจะได้กระบวนการขายที่ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
พร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายการขาย B2B ของคุณหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!