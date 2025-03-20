บล็อก ClickUp

10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NoteGPT ในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
20 มีนาคม 2568

การจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มผลผลิตสูงสุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องบรรยาย ร่วมประชุมกับทีม หรือกำลังค้นคว้าวิจัยอย่างลึกซึ้ง ความท้าทายมักอยู่ที่การจัดการกับแนวคิดนับไม่ถ้วนที่กระจัดกระจายอยู่ในแอป เอกสาร และบันทึกเสียงต่างๆ

เข้าสู่ NoteGPTแอปจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมาย ตั้งแต่การสรุปวิดีโอ YouTube การดึงข้อมูลจาก PDF และบทความ ไปจนถึงการสร้างแผนผังความคิดที่จัดระเบียบความคิดของคุณอย่างเป็นภาพ ด้วยความสามารถเหล่านี้ NoteGPT สามารถทำให้กระบวนการจดบันทึกของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยเพิ่มการจดจำข้อมูล

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความสามารถ แต่ก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกคนได้ โชคดีที่มีทางเลือกมากมายสำหรับ NoteGPT (ทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย) ที่มีการจดบันทึกด้วย AI การจัดระเบียบที่ดีขึ้น และการปรับแต่งตามความต้องการ

บทความบล็อกนี้สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ NoteGPT เพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากบันทึกของคุณได้อย่างเต็มที่:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI การจดบันทึก และการจัดการเอกสาร
  • Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบความคิดและงานต่างๆ ในโครงการต่างๆ
  • Microsoft OneNote: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึกข้อมูลมัลติมีเดียที่มีรายละเอียดพร้อมการจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่นได้บนอุปกรณ์ต่างๆ
  • แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงาน การบริหารโครงการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • Google Keep: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว จัดระเบียบด้วยป้ายกำกับ และตั้งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง
  • Bear: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์ด้วยการรองรับ Markdown ที่หลากหลายและการติดแท็กที่ง่ายดาย
  • Simplenote: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่เรียบง่าย รวดเร็ว และใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม พร้อมการซิงค์ข้อมูลที่ง่ายดาย
  • Zoho Notebook: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกเชิงสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย พร้อมดีไซน์สีสันสดใส
  • Obsidian: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายของความคิดและแนวคิด
  • Roam Research: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแนวคิดที่เชื่อมโยงกันและงานวิจัยที่ซับซ้อน

👀คุณรู้หรือไม่? ชาวกรีกโบราณใช้แผ่นขี้ผึ้งสำหรับจดบันทึก โดยพวกเขาจะเขียนด้วยปากกา stylus และจากนั้นก็เกลี่ยขี้ผึ้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่—นี่คือสมุดบันทึกแบบใช้ซ้ำได้เล่มแรกของโลก!

NoteGPT คืออะไร?

NoteGPT เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการเก็บข้อมูล. อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลสำคัญออกมาได้อย่างง่ายดาย.

ส่วนขยาย Chrome ของ NoteGPT ช่วยให้การสรุปเนื้อหาวิดีโอ YouTube ที่ยาว, PDF, การนำเสนอ, รูปภาพ และบทความเว็บง่ายขึ้น

โน้ตGPT
ผ่านทางNoteGPT

นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:

  • สรุปเนื้อหา: สรุปวิดีโอ YouTube, เอกสาร, รูปภาพ และหนังสืออย่างรวดเร็วให้กลายเป็นสรุปที่กระชับ โดยเน้นที่จุดสำคัญ
  • การสร้างแผนภาพด้วย AI: สร้างแผนผังความคิด, ภาพร่าง, แผนภาพ, และแผนผังการไหลเพื่อแสดงความคิดและปรับปรุงความเข้าใจ
  • ผู้ช่วยแชท AI: รับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่ซับซ้อนผ่านการแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ถอดความพร้อมเวลา: สร้างถอดความพร้อมเวลาสำหรับวิดีโอที่ยาวเพียงแค่คลิกเดียว
  • ส่วนขยาย Chrome: เข้าถึง YouTube Summarizer และ Web Summarize ได้โดยตรงจากแถบด้านข้างหรือแผงที่ฝังไว้

ราคาของ NoteGPT

  • พื้นฐาน: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

ข้อจำกัดของ NoteGPT

ในขณะที่ NoteGPT นำเสนอฟีเจอร์การจดบันทึกและสรุป YouTube ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ:

  • ข้อจำกัดประเภทเนื้อหา: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความดิจิทัลและวิดีโอ YouTubeแต่มีข้อจำกัดกับเนื้อหาที่มีภาพหรือกราฟิกจำนวนมาก
  • การปรับแต่งที่จำกัด: ผู้ใช้ที่ต้องการสรุป AI ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสูงหรือการควบคุมด้วยตนเองอาจพบว่าตัวเลือกมีจำกัด
  • ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน: ขาดการแชร์บันทึกแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส ทำให้การทำงานเป็นกลุ่มและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นไปได้ยาก
  • เส้นทางการเรียนรู้: ผู้เริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซและใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ อย่างเต็มที่
  • การผสานรวมพื้นที่ทำงานที่จำกัด: ไม่สามารถสรุปหรือเข้าถึงข้อมูลจากเครื่องมือในพื้นที่ทำงานภายในได้โดยตรง

ความท้าทายเหล่านี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีเครื่องมือจดบันทึกด้วย AIทางเลือก ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อการจัดการความรู้ที่ดีขึ้น

👀 คุณรู้หรือไม่? การจดบันทึกขณะดูวิดีโอช่วยเพิ่มการจดจำได้ถึง 50% เปลี่ยนการรับชมแบบเฉื่อยชาให้กลายเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ทางเลือกของ NoteGPT ในภาพรวม

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับจุดแข็งของแต่ละเครื่องมือและกลุ่มเป้าหมายที่เครื่องมือนั้นถูกสร้างขึ้นมา ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพหรือจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ก็มีเครื่องมือ AI ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ!

เครื่องมือกรณีการใช้งานเหมาะที่สุดสำหรับ
คลิกอัพผสานการจัดการโครงการและการจดบันทึกเข้ากับฟีเจอร์ AI ขั้นสูงฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ทีม, องค์กร
เอเวอร์โน้ตจัดระเบียบงาน ความคิด และทรัพยากรผู้เชี่ยวชาญ, นักเรียน, และนักวิจัย
ไมโครซอฟต์ วันโน้ตนำเสนอวิธีการสร้างสรรค์และยืดหยุ่นในการสร้างสรุปแบบย่อทีม, ผู้สอน, และนักศิลปะ
โนชั่นสร้างกระบวนการทำงานและวิกิที่เชื่อมโยงกันฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, และทีม
Google Keepรวดเร็วและตรงไปตรงมาสำหรับการบันทึกโน้ตผู้ใช้ส่วนบุคคลและผู้ที่เน้นการทำงานเฉพาะด้าน
หมีการเขียนแบบมินิมอลพร้อมระบบแท็กขั้นสูงนักเขียน, นักเรียน, และผู้ใช้ Apple
ซิมเพิลโน้ตมุ่งเน้นการเขียนโดยไม่เสียสมาธิผู้รักความเรียบง่ายและผู้ใช้ส่วนบุคคล
Zoho Notebookสร้างบันทึกที่อุดมไปด้วยมัลติมีเดียมืออาชีพ, นักเรียน, และธุรกิจ
ออบซิเดียนจินตนาการถึงความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกของคุณนักวิจัยและนักคิดสร้างสรรค์
โรม รีเสิร์ชจัดระเบียบการวิจัยและงานที่ซับซ้อนนักวิชาการและนักเขียน

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NoteGPT ที่คุณควรใช้

กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ NoteGPT ในการจดบันทึก สรุปไฟล์วิดีโอและข้อความ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่หรือไม่? ลองดู 10 เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ ซึ่งแต่ละเครื่องมือได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณโดยเฉพาะ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การจดบันทึก และการจัดการเอกสาร)

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมการวางแผนโครงการ, การจัดระเบียบ, และการร่วมมือไว้ในเครื่องมือเดียว.

ส่วนที่ดีที่สุดของการใช้ ClickUp คือClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย อัปเดตงานโดยอัตโนมัติ และสรุปการประชุมได้อย่างครบถ้วน ClickUp Brain เข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณ ดึงข้อมูลจากงาน โครงการ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อสร้างสรุปที่ตรงประเด็น

ใช้AI นี้เพื่อจดบันทึกการประชุม ประหยัดเวลา จับประเด็นสำคัญได้อย่างแม่นยำ และสรุปรายการที่ต้องดำเนินการ

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปข้อความ ปรับปรุงการเขียน และแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยตรงใน Docs

ต้องการบันทึกจากการประชุมหรือไม่?

ClickUp's AI Notetakerจับทุกรายละเอียดจากการประชุม มันจับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นด้วยการให้สรุปที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่

เปลี่ยนวิธีการจดบันทึกและการจัดการเอกสารของคุณด้วยClickUp Docs ที่ซึ่งการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ไม่เหมือนกับ NoteGPT, ClickUp ช่วยให้คุณแชร์บันทึกกับทีมของคุณได้

คลิกอัพ ด็อกส์
แก้ไขด้วยรูปแบบที่สมบูรณ์, คำสั่งลัดรวดเร็ว, และเพิ่มปุ่ม, แบนเนอร์, บล็อกโค้ด, และวิดเจ็ตใน ClickUp Docs

ใช้ClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกความคิด จัดระเบียบด้วยรายการตรวจสอบ และเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ (พร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สี หัวข้อ และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย) เพื่อให้บันทึกของคุณดูน่าสนใจและติดตามได้ง่าย

ClickUp ยังมีเทมเพลตจดบันทึกที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเปลี่ยนการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของคุณให้กลายเป็นแผนปฏิบัติได้จริง

หากคุณกำลังมองหาวิธีในการรวมความรู้ทั้งหมดของทีมไว้ในที่เดียว.ClickUp Knowledge Base Templateคือห้องสมุดดิจิทัลของคุณ ที่จัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่คำถามที่พบบ่อยไปจนถึงทรัพยากรที่จำเป็นไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย. มันทำให้การแบ่งปันและการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญรวดเร็วและง่ายกว่าที่เคย.

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองใช้วิธี Cornell ในการจดบันทึก! แบ่งหน้ากระดาษของคุณออกเป็น สามส่วน: บันทึก, คำเตือน, และสรุป หลังจากจดบันทึกแล้ว ให้เพิ่มคำถามในส่วนคำเตือนและสรุปประเด็นสำคัญไว้ด้านล่างกลยุทธ์การจดบันทึกนี้จะช่วยเพิ่มการจดจำและทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น ใช้เทมเพลต ClickUp Cornell Notesสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ค้นหาเนื้อหา ความคิดเห็น งาน และบทสนทนาต่าง ๆ ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์ค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp
  • ผสานการทำงานกับ Google Workspace, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • ระดมความคิดและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยClickUp Whiteboards
  • จัดระเบียบโครงการและขั้นตอนการทำงานด้วยClickUp Mind Mapsเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น
  • จัดการและจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาจำนวนมาก
  • แอปพลิเคชันมือถือครอบคลุมพื้นฐานแต่ขาดฟังก์ชันการทำงานแบบเต็มรูปแบบบนเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก
  • ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือแอปที่ฉันใช้สำหรับจัดการงาน บันทึกโน้ต บริหารโครงการ และปฏิทิน ทั้งหมดในแอปเดียว มันทำให้รู้สึกสงบมากที่รู้ว่าทุกอย่างอยู่ครบถ้วน ไม่มีอะไรตกหล่นไปท่ามกลางโลกที่วุ่นวายรอบตัว การได้ควบคุมสิ่งเล็กๆ ส่วนนี้ทำให้รู้สึกดีและอุ่นใจ

นี่คือแอปที่ฉันใช้สำหรับจัดการงาน บันทึกโน้ต บริหารโครงการ และปฏิทิน ทั้งหมดในแอปเดียว มันทำให้รู้สึกสงบมากที่รู้ว่าทุกอย่างอยู่ครบถ้วน ไม่มีอะไรตกหล่นไปท่ามกลางโลกที่วุ่นวายรอบตัว การได้ควบคุมส่วนเล็กๆ นี้ก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาก

2. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบความคิดและงานต่างๆ ในโครงการต่างๆ)

เอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

ชอบจัดระเบียบโน้ตของคุณให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหม?Evernoteคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ! มันซิงค์ข้ามอุปกรณ์ได้ ดังนั้นคุณสามารถใช้งานต่อได้จากจุดที่คุณหยุดไว้

การค้นหาที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญในข้อความ, รูปภาพ, PDF, และไฟล์แนบได้ ในขณะที่ Web Clipper ช่วยให้คุณสามารถบันทึกหน้าเว็บหรือส่วนที่ต้องการลงในบันทึกของคุณได้โดยตรง

📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้

Evernote ยังช่วยให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่ายด้วยการใช้สแต็คสมุดบันทึก หากคุณกำลังทำงานร่วมกับทีม Evernote ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายโดยให้หลายคนสามารถแชร์ แก้ไข และแสดงความคิดเห็นในบันทึกเดียวกันได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • เข้าถึงบันทึกทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือ, เดสก์ท็อป, หรือเว็บด้วยการซิงค์ที่ราบรื่น
  • แปลงรูปภาพ, เสียง, หรือวิดีโอที่ยาวเป็นข้อความที่แก้ไขได้เพื่อการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
  • จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยหัวข้อ, การเน้นข้อความ, และรายการเพื่อความชัดเจนที่ดีขึ้น
  • สแกนผ่านบันทึกของคุณได้เร็วขึ้นด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI (ยังอยู่ในช่วงเบต้า) ที่เข้าใจบริบทเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Evernote

  • รองรับการลดราคาอย่างจำกัด และไม่มีมุมมองกราฟสำหรับการแสดงการเชื่อมต่อของบันทึก
  • เวอร์ชันฟรีซิงค์ได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น

ราคาของ Evernote

  • ฟรีตลอดไป
  • ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?

ฉันเพิ่งย้ายจาก Simplenote มาใช้ Evernote และประสบการณ์โดยรวมถือว่าดีจนถึงตอนนี้ ฉันชอบที่ Notes/Tasks/Calendar อยู่ในแอปเดียว

ฉันเพิ่งย้ายจาก Simplenote มาใช้ Evernote และประสบการณ์จนถึงตอนนี้ก็ดีทีเดียว ฉันชอบที่จะใช้ Notes/Tasks/Calendar ในแอปเดียว

3. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึกมัลติมีเดียที่มีรายละเอียดพร้อมการจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่นได้บนอุปกรณ์ต่างๆ)

ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
ผ่านทางOneNote

ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ หรือมัลติมีเดียOneNoteช่วยให้คุณกำหนดรูปแบบบันทึกของคุณได้ตามต้องการ การผสานรวมกับเครื่องมือของ Microsoft เช่น Outlook และ Teams ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถใช้ OneNote แบบออฟไลน์เพื่อบันทึกความคิดได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับบันทึกการประชุมหรือการบรรยาย เพียงกดบันทึกและจัดเก็บเสียงโดยตรงในบันทึกของคุณ แท็กที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามงานและประเด็นสำคัญได้อย่างง่ายดายเมื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote:

  • สร้างสมุดบันทึกหลายเล่มและจัดระเบียบเป็นลำดับชั้นเพื่อโครงสร้างที่ดีขึ้น
  • ใช้ OCR เพื่อค้นหาข้อความภายในรูปภาพได้อย่างง่ายดาย
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านสมุดบันทึกที่แชร์เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อ
  • บันทึกหน้าเว็บลงในสมุดบันทึกโดยตรงเพื่อการค้นคว้าที่สะดวก
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Copilot (ปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft)เพื่อสร้างสรุป ร่างเนื้อหา และจัดระเบียบบันทึก

ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote:

  • เวอร์ชันฟรีให้พื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 5GB
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง

ราคาของ Microsoft OneNote

  • ฟรีตลอดไป
  • ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไมโครซอฟต์ 365 ครอบครัว: $12.99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote

  • G2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1700+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft OneNote อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบความยืดหยุ่นของมันมาก ฉันสามารถพิมพ์, เขียนด้วยปากกา, บันทึกเสียง, และบันทึกหน้าเว็บลงในบันทึกของฉันได้ โครงสร้างที่มีสมุดบันทึก, หมวดหมู่, และหน้าทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ

ฉันชอบความยืดหยุ่นของมันมาก ฉันสามารถพิมพ์, เขียนด้วยสไตลัส, บันทึกเสียง, และบันทึกหน้าเว็บไว้ในบันทึกของฉันได้ โครงสร้างที่มีสมุดบันทึก, หมวดหมู่, และหน้าทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แอปจดบันทึกด้วยการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) จะบันทึกทุกคำแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นการฟังโดยไม่ต้องรีบจดบันทึก

4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงาน การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

โนชั่น
ผ่านทางNotion

เมื่อพูดถึงการจัดระเบียบงานของคุณNotionโดดเด่นด้วยฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ (คิดถึงตาราง, ปฏิทิน) ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ

ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเทมเพลตที่ใช้งานง่ายของมันทำให้การสร้างฐานความรู้ภายในเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • รวมศูนย์งาน โครงการ และข้อมูลไว้ในศูนย์กลางเดียว
  • ใช้ AI สำหรับการเขียน, ข้อมูลเชิงลึก, และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยกระดานคัมบัง ปฏิทิน และไทม์ไลน์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Notion AI สำหรับการระดมความคิด การร่าง และการทำงานอัตโนมัติ
  • เริ่มต้นโครงการด้วยเทมเพลต Notionที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Notion

  • การปรับแต่งอาจเป็นเรื่องท้าทายในการสร้างและรักษาไว้เมื่อเวลาผ่านไป
  • ฟังก์ชันการค้นหาและการนำทางอาจขาดความแม่นยำตามที่คาดหวัง

ราคาของ Notion

  • ฟรีตลอดไป
  • บวก: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

ฉันเริ่มใช้ Notion กับโปรเจกต์ส่วนตัวของฉัน และรู้สึกยินดีที่พบว่าทีมใหม่ของฉันก็ใช้มันเช่นกันในการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าและโปรเจกต์ของเราในรูปแบบวิกิ

ฉันเริ่มใช้ Notion กับโปรเจกต์ส่วนตัวของฉัน และรู้สึกดีใจมากที่พบว่าทีมใหม่ของฉันก็ใช้ Notion เช่นกันในการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าและโปรเจกต์ของเราในรูปแบบวิกิ

5. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว การจัดระเบียบด้วยป้ายกำกับ และการตั้งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง)

Google Keep
ผ่านทางGoogle Keep

Google Keepโดดเด่นด้วยความเรียบง่าย ทำให้เป็นทางเลือกฟรีที่ดีสำหรับ Notegpt ในการบันทึกและจัดระเบียบความคิดขณะเดินทาง คุณสามารถจดบันทึก ใส่รหัสสีเพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็ว และเพิ่มป้ายกำกับเพื่อการจัดเรียงที่ง่ายดาย

การผสานการทำงานกับ Google Workspace อย่างไร้รอยต่อช่วยให้ทุกอย่างซิงค์กันในทุกอุปกรณ์

หากคุณต้องการร่วมมือกันการแชร์บันทึกใช้เวลาเพียงการแตะเดียว ไม่ว่าจะเป็นการตั้งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง การสร้างรายการตรวจสอบ หรือการบันทึกข้อความเสียง Google Keep ช่วยให้การจัดระเบียบในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep

  • ถอดเสียงบันทึกเสียงทันทีด้วย ASR เพื่อการบันทึกเอกสารอย่างไร้รอยต่อ
  • จัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบด้วยป้ายกำกับที่มีสีสันและบันทึกที่จัดหมวดหมู่
  • ตั้งการแจ้งเตือนตามสถานที่เพื่อจัดการงานและนัดหมายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ประโยชน์จาก Gemini AI เพื่อคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ข้อจำกัดของ Google Keep

  • ขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงสำหรับข้อความธรรมดาและการจัดวางที่ซับซ้อน
  • ขาดคุณสมบัติการบันทึกข้อมูลและการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งสำหรับงานขนาดใหญ่

ราคาของ Google Keep

  • ฟรีตลอดไป

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Keep อย่างไรบ้าง?

ความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานคือส่วนที่ดีที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกและเตือนความจำอย่างรวดเร็ว ซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

ความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานคือส่วนที่ดีที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและการเตือนความจำ ซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีเนื้อหาบน YouTube ถูกอัปโหลดมากกว่า 500 ชั่วโมงในทุกๆ นาที ทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ความบันเทิง และความคิดสร้างสรรค์

6. Bear (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์ด้วยการรองรับการมาร์กดาวน์ที่สมบูรณ์และการติดแท็กที่ง่ายดาย)

หมี
ผ่านทางหมี

ด้วยการรองรับการลดระดับเต็มรูปแบบBearช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบและโครงสร้างบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง NoteGPT ไม่สามารถทำได้ Bear ทำงานแบบออฟไลน์ ดังนั้นคุณสามารถจดบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลา ในขณะที่ NoteGPT ต้องพึ่งพาเว็บสำหรับฟีเจอร์ที่ใช้ AI ของมัน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ชื่นชอบวิธีการจดบันทึกที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น

คุณสมบัติเด่นของ Bear

  • บันทึกไอเดียด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
  • จัดระเบียบได้อย่างไร้รอยต่อด้วยระบบแท็กที่แข็งแกร่ง
  • ใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF, DOCX, HTML และ TXT โดยรวมบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • เพลิดเพลินกับการเข้าถึงที่ง่ายดายด้วยการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติในทุกอุปกรณ์

ข้อจำกัดของหมี

  • ไม่มีแอปสำหรับ Android และ Windows ทำให้ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มีจำกัด
  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงมีให้ใช้งานได้เฉพาะผ่านส่วนขยายที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
  • มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างจำกัด ทำให้ความยืดหยุ่นลดลง

การตั้งราคาแบบหมี

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $2. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวหมี

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bear อย่างไรบ้าง?

โดยรวมแล้ว หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมแก้ไขข้อความที่รวดเร็ว สวยงาม และเต็มไปด้วยฟีเจอร์ Bear ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง

โดยรวมแล้ว หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมแก้ไขข้อความที่รวดเร็ว สวยงาม และเต็มไปด้วยฟีเจอร์ Bear ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างยิ่งที่ควรลอง

7. Simplenote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่เรียบง่าย รวดเร็ว และข้ามแพลตฟอร์ม พร้อมการซิงค์ที่ง่ายดาย)

ซิมเพิลโน้ต
ผ่านทางSimplenote

ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและไม่มีสิ่งรบกวน ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกไอเดียได้อย่างรวดเร็วSimplenoteทำให้การจดบันทึกของคุณง่ายขึ้น (ตามชื่อที่แนะนำ) นอกจากนี้ยังซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับทุกอุปกรณ์ของคุณ ทำให้บันทึกของคุณพร้อมใช้งานเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

ต่างจาก NoteGPT, Simplenote มีคุณสมบัติเช่นการแชร์บันทึกแบบร่วมมือ, ที่ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขและแสดงความคิดเห็นในบันทึกได้พร้อมกัน.

นอกจากนี้ยังได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างบันทึกอย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่มีลูกเล่นหรือฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาที่มีแนวคิดสำคัญและปราศจากการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote

  • ซิงค์บันทึกแบบเรียลไทม์ข้ามหลายอุปกรณ์เพื่อการอัปเดตที่ราบรื่น
  • แบ่งปันและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายผ่านการแก้ไขบันทึกและแสดงความคิดเห็น
  • จดจ่อกับการเขียนด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน
  • นำทางได้อย่างง่ายดายด้วยการออกแบบที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย และปราศจากความซับซ้อน

ข้อจำกัดของ Simplenote

  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด
  • ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง

ราคาของ Simplenote

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $10/ปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Simplenote

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Simplenote อย่างไรบ้าง?

น่าแปลกใจที่มันมีอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการบันทึกบันทึกการประชุมของฉัน, ความคิดที่เร่งด่วน และสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว; มันให้ฉันสามารถเข้าถึงบันทึกของฉันได้จากทุกอุปกรณ์ และจัดการการซิงค์และการสำรองข้อมูลของฉันได้ทันที

น่าแปลกใจที่มันมีอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการบันทึกบันทึกการประชุมของฉันอย่างรวดเร็ว, ความคิดที่เร่งด่วน และสิ่งที่ต้องทำ; มันให้ฉันสามารถเข้าถึงบันทึกของฉันได้จากทุกอุปกรณ์ และจัดการการซิงค์และการสำรองข้อมูลของฉันได้ทันที

8. Zoho Notebook (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกเชิงสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย พร้อมดีไซน์สีสันสดใส)

Zoho Notebook
ผ่านทางZoho Notebook

สว่าง สนุก และเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์Zoho Notebookทำให้การจดบันทึกกลายเป็นประสบการณ์ที่สร้างสรรค์มากขึ้น ด้วยการซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ บันทึกของคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา คุณยังสามารถบันทึกเสียงโน้ตได้ ทำให้เหมาะสำหรับนักคิดที่ชอบเดินทาง!

ด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกให้เป็นรายการตรวจสอบ ภาพร่าง และลิงก์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถวาดหรือเขียนเล่นในบันทึกของคุณได้โดยตรงอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Notebook

  • คลิปข้อความ รูปภาพ และบทความไปยังบันทึกของคุณโดยตรงโดยใช้เว็บคลิปเปอร์
  • ปกป้องบันทึกของคุณด้วย Touch ID เพื่อความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น
  • ปรับแต่งสมุดโน้ตของคุณด้วยปกที่ออกแบบเองเพื่อความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
  • จัดระเบียบทุกอย่างด้วยบัตรที่มีรหัสสีเพื่อให้ระบบดูเป็นระเบียบและสวยงาม
  • เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณด้วย Zia ผู้ช่วย AI ที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Zoho Notebook

  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างจำกัด
  • ตัวเลือกการดูอาจมีข้อจำกัดเล็กน้อย

ราคาของ Zoho Notebook

  • ฟรีตลอดไป
  • Zoho Notebook ส่วนบุคคล: $14.99/ปี
  • Zoho Notebook Pro: $1. 99/เดือน

Zoho Notebook คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Notebook อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบการถ่ายภาพหน้าจอของดีไซน์เว็บไซต์หรือโฆษณาการตลาดสร้างสรรค์ และ Zoho Notebook web clipper ช่วยฉันจัดการกับภาพหน้าจอทั้งหมดได้เป็นอย่างดี และจัดระเบียบให้อยู่ในหมวดหมู่และวันที่ถ่ายไว้ มันสำคัญมากสำหรับฉัน เพราะฉันสามารถกลับไปดูภาพหน้าจอได้เมื่อต้องการไอเดียสำหรับสินค้าการตลาดของฉัน

ฉันชอบการถ่ายภาพหน้าจอของดีไซน์เว็บไซต์หรือโฆษณาการตลาดสร้างสรรค์ และ Zoho Notebook web clipper ช่วยฉันจัดการกับภาพหน้าจอทั้งหมดได้เป็นอย่างดี และจัดระเบียบให้อยู่ในหมวดหมู่และวันที่ถ่ายไว้ มันสำคัญมากสำหรับฉัน เพราะฉันสามารถกลับไปดูภาพหน้าจอได้เมื่อต้องการไอเดียสำหรับผลิตภัณฑ์การตลาดของฉัน

9. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายของความคิดและแนวคิด)

ออบซิเดียน
ผ่านทางObsi dian

บันทึกของคุณไม่ใช่แค่ความคิดที่แยกออกจากกัน แต่เป็นชิ้นส่วนของภาพใหญ่Obsidianช่วยให้คุณเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเหมือนใยแมงมุม เปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง มุมมองแบบกราฟช่วยให้คุณมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกต่างๆ ได้ ในขณะที่การเชื่อมโยงย้อนกลับและการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย

Obsidian สามารถทำงานได้แบบออฟไลน์ทั้งหมด ทำให้ข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัวและอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณเอง รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์สำหรับบันทึกที่สะอาดและพกพาได้ พร้อมปลั๊กอิน ธีม และสคริปต์ที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งการใช้งานของคุณ อย่างไรก็ตาม การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ต้องใช้ส่วนเสริมที่ต้องชำระเงิน

คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน

  • จัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นศูนย์กลางความรู้ที่เชื่อมโยงกันด้วยการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง
  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยปลั๊กอินและธีมที่หลากหลาย
  • ใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือของ AI เพื่อข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • สร้างภาพและจัดโครงสร้างความคิดได้อย่างง่ายดายด้วยปลั๊กอิน Canvas ฟรีจาก Obsidian

ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วอาจทำให้การสร้างโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบใช้เวลานาน
  • ความเรียบง่ายของ Markdown อาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตัวเลือกการออกแบบขั้นสูง

ราคาของโอปอล

  • ฟรีตลอดไป
  • การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50/ปี ต่อผู้ใช้

ส่วนเสริม

  • ฟีเจอร์ซิงค์: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เผยแพร่ฟีเจอร์: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Obsidian

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?

ใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกและแก้ไข เหมาะสำหรับการนำเข้าและอ่านบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ฉันได้ส่งออกจาก Mac Notes

ใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกและแก้ไข เหมาะสำหรับการนำเข้าและอ่านบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ฉันได้ส่งออกจาก Mac Notes

10. Roam Research (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแนวคิดที่เชื่อมโยงกันและงานวิจัยที่ซับซ้อน)

โรม รีเสิร์ช
ผ่านทางRoam Research

เคยรู้สึกไหมว่าความคิดในการวิจัยของคุณกระจัดกระจายไปหมด?Roam Researchเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน เผยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกต่างๆ ในแบบที่เป็นธรรมชาติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย นักเขียน และทีมงานที่กำลังจัดการกับโครงการที่ซับซ้อน

ด้วยพื้นที่ทำงานที่ไม่เป็นเส้นตรง Roam สะท้อนวิธีการประมวลผลข้อมูลของสมองคุณ นอกจากนี้ การส่งออกและการสำรองข้อมูลยังราบรื่น—เลือกจากรูปแบบ Markdown, JSON หรือ EDN เพื่อรักษาความรู้ของคุณให้พกพาได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Roam Research

  • เชื่อมโยงความคิดได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมโยงสองทิศทางและแท็ก
  • อ้างอิงข้อความจากโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องทำงานซ้ำ
  • สร้างภาพความรู้ของคุณด้วยกราฟแบบโต้ตอบที่เติบโตไปพร้อมกับความคิดของคุณ

ข้อจำกัดในการวิจัย

  • ไม่มีแผนให้บริการฟรี ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้สะดวกสำหรับการใช้งานส่วนตัว
  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับการปรับแต่ง

ราคาของ Roam Research

  • ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้เชื่อ: $500/ต่อผู้ใช้ (สำหรับห้าปี)

Roam Research ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Roam Research อย่างไรบ้าง?

Roam เปลี่ยนวิธีคิดของฉันเกี่ยวกับการจัดระเบียบความคิดที่กระจัดกระจายให้เป็นฐานข้อมูลกราฟอย่างแท้จริง ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างสะอาดและการเขียนบันทึกแต่ละรายการก็ค่อนข้างง่าย

Roam เปลี่ยนวิธีคิดของฉันเกี่ยวกับการจัดระเบียบความคิดที่กระจัดกระจายให้เป็นฐานข้อมูลกราฟอย่างแท้จริง ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างสะอาดและการเขียนบันทึกแต่ละรายการก็ค่อนข้างง่าย

รับบริการเขียนด้วย AI, การจดบันทึก และการจัดการเอกสาร—ทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp

"จิตใจมีไว้เพื่อคิดหาความคิด ไม่ใช่เพื่อยึดติดกับมัน"

คำกล่าวของเดวิด อัลเลนนี้สะท้อนเหตุผลที่เราพึ่งพาบันทึกของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ—เพื่อปลดปล่อยจิตใจให้พร้อมสร้างสรรค์และแก้ปัญหา บันทึกที่ดีควรทำมากกว่าการจดความคิด—ควรช่วยให้คุณจัดระเบียบ ปรับปรุง และลงมือทำตามความคิดเหล่านั้น

ในขณะที่เครื่องมืออย่าง Simplenote และ Roam Research มีความโดดเด่นในด้านเฉพาะทาง แต่พวกเขามักจะพลาดภาพรวมทั้งหมด

นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ต้องการที่สำหรับจดบันทึกหรือไม่? เสร็จแล้ว ต้องการให้ AI ปรับปรุงความคิดของคุณหรือไม่? ง่ายมาก ต้องการวิธีที่จะรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่มีสิ่งรบกวนหรือไม่? คุณได้รับแล้ว จากบันทึกสั้น ๆ ไปจนถึงเอกสารที่ละเอียด ClickUp นำทุกอย่างมารวมไว้ในที่ทำงานที่ทรงพลังเพียงแห่งเดียว

ทำไมต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง เมื่อคุณสามารถมีทุกอย่างในที่เดียว?สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่าง