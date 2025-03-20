10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NoteGPT ในปี 2025

การจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มผลผลิตสูงสุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องบรรยาย ร่วมประชุมกับทีม หรือกำลังค้นคว้าวิจัยอย่างลึกซึ้ง ความท้าทายมักอยู่ที่การจัดการกับแนวคิดนับไม่ถ้วนที่กระจัดกระจายอยู่ในแอป เอกสาร และบันทึกเสียงต่างๆ
เข้าสู่ NoteGPTแอปจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมาย ตั้งแต่การสรุปวิดีโอ YouTube การดึงข้อมูลจาก PDF และบทความ ไปจนถึงการสร้างแผนผังความคิดที่จัดระเบียบความคิดของคุณอย่างเป็นภาพ ด้วยความสามารถเหล่านี้ NoteGPT สามารถทำให้กระบวนการจดบันทึกของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยเพิ่มการจดจำข้อมูล
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความสามารถ แต่ก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกคนได้ โชคดีที่มีทางเลือกมากมายสำหรับ NoteGPT (ทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย) ที่มีการจดบันทึกด้วย AI การจัดระเบียบที่ดีขึ้น และการปรับแต่งตามความต้องการ
บทความบล็อกนี้สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ NoteGPT เพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากบันทึกของคุณได้อย่างเต็มที่:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI การจดบันทึก และการจัดการเอกสาร
- Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบความคิดและงานต่างๆ ในโครงการต่างๆ
- Microsoft OneNote: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึกข้อมูลมัลติมีเดียที่มีรายละเอียดพร้อมการจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่นได้บนอุปกรณ์ต่างๆ
- แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงาน การบริหารโครงการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- Google Keep: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว จัดระเบียบด้วยป้ายกำกับ และตั้งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง
- Bear: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์ด้วยการรองรับ Markdown ที่หลากหลายและการติดแท็กที่ง่ายดาย
- Simplenote: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่เรียบง่าย รวดเร็ว และใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม พร้อมการซิงค์ข้อมูลที่ง่ายดาย
- Zoho Notebook: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกเชิงสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย พร้อมดีไซน์สีสันสดใส
- Obsidian: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายของความคิดและแนวคิด
- Roam Research: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแนวคิดที่เชื่อมโยงกันและงานวิจัยที่ซับซ้อน
👀คุณรู้หรือไม่? ชาวกรีกโบราณใช้แผ่นขี้ผึ้งสำหรับจดบันทึก โดยพวกเขาจะเขียนด้วยปากกา stylus และจากนั้นก็เกลี่ยขี้ผึ้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่—นี่คือสมุดบันทึกแบบใช้ซ้ำได้เล่มแรกของโลก!
NoteGPT คืออะไร?
NoteGPT เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการเก็บข้อมูล. อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลสำคัญออกมาได้อย่างง่ายดาย.
ส่วนขยาย Chrome ของ NoteGPT ช่วยให้การสรุปเนื้อหาวิดีโอ YouTube ที่ยาว, PDF, การนำเสนอ, รูปภาพ และบทความเว็บง่ายขึ้น
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:
- สรุปเนื้อหา: สรุปวิดีโอ YouTube, เอกสาร, รูปภาพ และหนังสืออย่างรวดเร็วให้กลายเป็นสรุปที่กระชับ โดยเน้นที่จุดสำคัญ
- การสร้างแผนภาพด้วย AI: สร้างแผนผังความคิด, ภาพร่าง, แผนภาพ, และแผนผังการไหลเพื่อแสดงความคิดและปรับปรุงความเข้าใจ
- ผู้ช่วยแชท AI: รับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่ซับซ้อนผ่านการแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ถอดความพร้อมเวลา: สร้างถอดความพร้อมเวลาสำหรับวิดีโอที่ยาวเพียงแค่คลิกเดียว
- ส่วนขยาย Chrome: เข้าถึง YouTube Summarizer และ Web Summarize ได้โดยตรงจากแถบด้านข้างหรือแผงที่ฝังไว้
ราคาของ NoteGPT
- พื้นฐาน: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
ข้อจำกัดของ NoteGPT
ในขณะที่ NoteGPT นำเสนอฟีเจอร์การจดบันทึกและสรุป YouTube ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ:
- ข้อจำกัดประเภทเนื้อหา: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความดิจิทัลและวิดีโอ YouTubeแต่มีข้อจำกัดกับเนื้อหาที่มีภาพหรือกราฟิกจำนวนมาก
- การปรับแต่งที่จำกัด: ผู้ใช้ที่ต้องการสรุป AI ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสูงหรือการควบคุมด้วยตนเองอาจพบว่าตัวเลือกมีจำกัด
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน: ขาดการแชร์บันทึกแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส ทำให้การทำงานเป็นกลุ่มและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นไปได้ยาก
- เส้นทางการเรียนรู้: ผู้เริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซและใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ อย่างเต็มที่
- การผสานรวมพื้นที่ทำงานที่จำกัด: ไม่สามารถสรุปหรือเข้าถึงข้อมูลจากเครื่องมือในพื้นที่ทำงานภายในได้โดยตรง
ความท้าทายเหล่านี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีเครื่องมือจดบันทึกด้วย AIทางเลือก ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อการจัดการความรู้ที่ดีขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่? การจดบันทึกขณะดูวิดีโอช่วยเพิ่มการจดจำได้ถึง 50% เปลี่ยนการรับชมแบบเฉื่อยชาให้กลายเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ทางเลือกของ NoteGPT ในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับจุดแข็งของแต่ละเครื่องมือและกลุ่มเป้าหมายที่เครื่องมือนั้นถูกสร้างขึ้นมา ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพหรือจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ก็มีเครื่องมือ AI ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ!
|เครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|ผสานการจัดการโครงการและการจดบันทึกเข้ากับฟีเจอร์ AI ขั้นสูง
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ทีม, องค์กร
|เอเวอร์โน้ต
|จัดระเบียบงาน ความคิด และทรัพยากร
|ผู้เชี่ยวชาญ, นักเรียน, และนักวิจัย
|ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
|นำเสนอวิธีการสร้างสรรค์และยืดหยุ่นในการสร้างสรุปแบบย่อ
|ทีม, ผู้สอน, และนักศิลปะ
|โนชั่น
|สร้างกระบวนการทำงานและวิกิที่เชื่อมโยงกัน
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, และทีม
|Google Keep
|รวดเร็วและตรงไปตรงมาสำหรับการบันทึกโน้ต
|ผู้ใช้ส่วนบุคคลและผู้ที่เน้นการทำงานเฉพาะด้าน
|หมี
|การเขียนแบบมินิมอลพร้อมระบบแท็กขั้นสูง
|นักเขียน, นักเรียน, และผู้ใช้ Apple
|ซิมเพิลโน้ต
|มุ่งเน้นการเขียนโดยไม่เสียสมาธิ
|ผู้รักความเรียบง่ายและผู้ใช้ส่วนบุคคล
|Zoho Notebook
|สร้างบันทึกที่อุดมไปด้วยมัลติมีเดีย
|มืออาชีพ, นักเรียน, และธุรกิจ
|ออบซิเดียน
|จินตนาการถึงความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกของคุณ
|นักวิจัยและนักคิดสร้างสรรค์
|โรม รีเสิร์ช
|จัดระเบียบการวิจัยและงานที่ซับซ้อน
|นักวิชาการและนักเขียน
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NoteGPT ที่คุณควรใช้
กำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ NoteGPT ในการจดบันทึก สรุปไฟล์วิดีโอและข้อความ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่หรือไม่? ลองดู 10 เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ ซึ่งแต่ละเครื่องมือได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การจดบันทึก และการจัดการเอกสาร)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมการวางแผนโครงการ, การจัดระเบียบ, และการร่วมมือไว้ในเครื่องมือเดียว.
ส่วนที่ดีที่สุดของการใช้ ClickUp คือClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย อัปเดตงานโดยอัตโนมัติ และสรุปการประชุมได้อย่างครบถ้วน ClickUp Brain เข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณ ดึงข้อมูลจากงาน โครงการ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อสร้างสรุปที่ตรงประเด็น
ใช้AI นี้เพื่อจดบันทึกการประชุม ประหยัดเวลา จับประเด็นสำคัญได้อย่างแม่นยำ และสรุปรายการที่ต้องดำเนินการ
ต้องการบันทึกจากการประชุมหรือไม่?
ClickUp's AI Notetakerจับทุกรายละเอียดจากการประชุม มันจับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นด้วยการให้สรุปที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่
เปลี่ยนวิธีการจดบันทึกและการจัดการเอกสารของคุณด้วยClickUp Docs ที่ซึ่งการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ไม่เหมือนกับ NoteGPT, ClickUp ช่วยให้คุณแชร์บันทึกกับทีมของคุณได้
ใช้ClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกความคิด จัดระเบียบด้วยรายการตรวจสอบ และเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ (พร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สี หัวข้อ และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย) เพื่อให้บันทึกของคุณดูน่าสนใจและติดตามได้ง่าย
ClickUp ยังมีเทมเพลตจดบันทึกที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเปลี่ยนการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของคุณให้กลายเป็นแผนปฏิบัติได้จริง
หากคุณกำลังมองหาวิธีในการรวมความรู้ทั้งหมดของทีมไว้ในที่เดียว.ClickUp Knowledge Base Templateคือห้องสมุดดิจิทัลของคุณ ที่จัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่คำถามที่พบบ่อยไปจนถึงทรัพยากรที่จำเป็นไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย. มันทำให้การแบ่งปันและการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญรวดเร็วและง่ายกว่าที่เคย.
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองใช้วิธี Cornell ในการจดบันทึก! แบ่งหน้ากระดาษของคุณออกเป็น สามส่วน: บันทึก, คำเตือน, และสรุป หลังจากจดบันทึกแล้ว ให้เพิ่มคำถามในส่วนคำเตือนและสรุปประเด็นสำคัญไว้ด้านล่างกลยุทธ์การจดบันทึกนี้จะช่วยเพิ่มการจดจำและทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น ใช้เทมเพลต ClickUp Cornell Notesสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ค้นหาเนื้อหา ความคิดเห็น งาน และบทสนทนาต่าง ๆ ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์ค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp
- ผสานการทำงานกับ Google Workspace, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ระดมความคิดและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยClickUp Whiteboards
- จัดระเบียบโครงการและขั้นตอนการทำงานด้วยClickUp Mind Mapsเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น
- จัดการและจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาจำนวนมาก
- แอปพลิเคชันมือถือครอบคลุมพื้นฐานแต่ขาดฟังก์ชันการทำงานแบบเต็มรูปแบบบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือแอปที่ฉันใช้สำหรับจัดการงาน บันทึกโน้ต บริหารโครงการ และปฏิทิน ทั้งหมดในแอปเดียว มันทำให้รู้สึกสงบมากที่รู้ว่าทุกอย่างอยู่ครบถ้วน ไม่มีอะไรตกหล่นไปท่ามกลางโลกที่วุ่นวายรอบตัว การได้ควบคุมส่วนเล็กๆ นี้ก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาก
อ่านเพิ่มเติม:Obsidian vs. OneNote: อะไรดีกว่าสำหรับการจดบันทึก?
2. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบความคิดและงานต่างๆ ในโครงการต่างๆ)
ชอบจัดระเบียบโน้ตของคุณให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหม?Evernoteคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ! มันซิงค์ข้ามอุปกรณ์ได้ ดังนั้นคุณสามารถใช้งานต่อได้จากจุดที่คุณหยุดไว้
การค้นหาที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญในข้อความ, รูปภาพ, PDF, และไฟล์แนบได้ ในขณะที่ Web Clipper ช่วยให้คุณสามารถบันทึกหน้าเว็บหรือส่วนที่ต้องการลงในบันทึกของคุณได้โดยตรง
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
Evernote ยังช่วยให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่ายด้วยการใช้สแต็คสมุดบันทึก หากคุณกำลังทำงานร่วมกับทีม Evernote ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายโดยให้หลายคนสามารถแชร์ แก้ไข และแสดงความคิดเห็นในบันทึกเดียวกันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- เข้าถึงบันทึกทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือ, เดสก์ท็อป, หรือเว็บด้วยการซิงค์ที่ราบรื่น
- แปลงรูปภาพ, เสียง, หรือวิดีโอที่ยาวเป็นข้อความที่แก้ไขได้เพื่อการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยหัวข้อ, การเน้นข้อความ, และรายการเพื่อความชัดเจนที่ดีขึ้น
- สแกนผ่านบันทึกของคุณได้เร็วขึ้นด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI (ยังอยู่ในช่วงเบต้า) ที่เข้าใจบริบทเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Evernote
- รองรับการลดราคาอย่างจำกัด และไม่มีมุมมองกราฟสำหรับการแสดงการเชื่อมต่อของบันทึก
- เวอร์ชันฟรีซิงค์ได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น
ราคาของ Evernote
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
ฉันเพิ่งย้ายจาก Simplenote มาใช้ Evernote และประสบการณ์จนถึงตอนนี้ก็ดีทีเดียว ฉันชอบที่จะใช้ Notes/Tasks/Calendar ในแอปเดียว
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สำรวจทางเลือกอื่นของ Evernoteที่ให้คุณควบคุมบันทึก งาน และการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น—เหมาะสำหรับทั้งทีมและโปรเจกต์เดี่ยว!
3. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึกมัลติมีเดียที่มีรายละเอียดพร้อมการจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่นได้บนอุปกรณ์ต่างๆ)
ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ หรือมัลติมีเดียOneNoteช่วยให้คุณกำหนดรูปแบบบันทึกของคุณได้ตามต้องการ การผสานรวมกับเครื่องมือของ Microsoft เช่น Outlook และ Teams ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถใช้ OneNote แบบออฟไลน์เพื่อบันทึกความคิดได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับบันทึกการประชุมหรือการบรรยาย เพียงกดบันทึกและจัดเก็บเสียงโดยตรงในบันทึกของคุณ แท็กที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามงานและประเด็นสำคัญได้อย่างง่ายดายเมื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote:
- สร้างสมุดบันทึกหลายเล่มและจัดระเบียบเป็นลำดับชั้นเพื่อโครงสร้างที่ดีขึ้น
- ใช้ OCR เพื่อค้นหาข้อความภายในรูปภาพได้อย่างง่ายดาย
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านสมุดบันทึกที่แชร์เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อ
- บันทึกหน้าเว็บลงในสมุดบันทึกโดยตรงเพื่อการค้นคว้าที่สะดวก
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Copilot (ปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft)เพื่อสร้างสรุป ร่างเนื้อหา และจัดระเบียบบันทึก
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote:
- เวอร์ชันฟรีให้พื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 5GB
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง
ราคาของ Microsoft OneNote
- ฟรีตลอดไป
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไมโครซอฟต์ 365 ครอบครัว: $12.99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1700+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft OneNote อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความยืดหยุ่นของมันมาก ฉันสามารถพิมพ์, เขียนด้วยสไตลัส, บันทึกเสียง, และบันทึกหน้าเว็บไว้ในบันทึกของฉันได้ โครงสร้างที่มีสมุดบันทึก, หมวดหมู่, และหน้าทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แอปจดบันทึกด้วยการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) จะบันทึกทุกคำแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นการฟังโดยไม่ต้องรีบจดบันทึก
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงาน การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
เมื่อพูดถึงการจัดระเบียบงานของคุณNotionโดดเด่นด้วยฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ (คิดถึงตาราง, ปฏิทิน) ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเทมเพลตที่ใช้งานง่ายของมันทำให้การสร้างฐานความรู้ภายในเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- รวมศูนย์งาน โครงการ และข้อมูลไว้ในศูนย์กลางเดียว
- ใช้ AI สำหรับการเขียน, ข้อมูลเชิงลึก, และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยกระดานคัมบัง ปฏิทิน และไทม์ไลน์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Notion AI สำหรับการระดมความคิด การร่าง และการทำงานอัตโนมัติ
- เริ่มต้นโครงการด้วยเทมเพลต Notionที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Notion
- การปรับแต่งอาจเป็นเรื่องท้าทายในการสร้างและรักษาไว้เมื่อเวลาผ่านไป
- ฟังก์ชันการค้นหาและการนำทางอาจขาดความแม่นยำตามที่คาดหวัง
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ฉันเริ่มใช้ Notion กับโปรเจกต์ส่วนตัวของฉัน และรู้สึกดีใจมากที่พบว่าทีมใหม่ของฉันก็ใช้ Notion เช่นกันในการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าและโปรเจกต์ของเราในรูปแบบวิกิ
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับหินออบซิเดียน
5. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว การจัดระเบียบด้วยป้ายกำกับ และการตั้งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง)
Google Keepโดดเด่นด้วยความเรียบง่าย ทำให้เป็นทางเลือกฟรีที่ดีสำหรับ Notegpt ในการบันทึกและจัดระเบียบความคิดขณะเดินทาง คุณสามารถจดบันทึก ใส่รหัสสีเพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็ว และเพิ่มป้ายกำกับเพื่อการจัดเรียงที่ง่ายดาย
การผสานการทำงานกับ Google Workspace อย่างไร้รอยต่อช่วยให้ทุกอย่างซิงค์กันในทุกอุปกรณ์
หากคุณต้องการร่วมมือกันการแชร์บันทึกใช้เวลาเพียงการแตะเดียว ไม่ว่าจะเป็นการตั้งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง การสร้างรายการตรวจสอบ หรือการบันทึกข้อความเสียง Google Keep ช่วยให้การจัดระเบียบในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- ถอดเสียงบันทึกเสียงทันทีด้วย ASR เพื่อการบันทึกเอกสารอย่างไร้รอยต่อ
- จัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบด้วยป้ายกำกับที่มีสีสันและบันทึกที่จัดหมวดหมู่
- ตั้งการแจ้งเตือนตามสถานที่เพื่อจัดการงานและนัดหมายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ประโยชน์จาก Gemini AI เพื่อคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงสำหรับข้อความธรรมดาและการจัดวางที่ซับซ้อน
- ขาดคุณสมบัติการบันทึกข้อมูลและการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งสำหรับงานขนาดใหญ่
ราคาของ Google Keep
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Keep อย่างไรบ้าง?
ความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานคือส่วนที่ดีที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและการเตือนความจำ ซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีเนื้อหาบน YouTube ถูกอัปโหลดมากกว่า 500 ชั่วโมงในทุกๆ นาที ทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ความบันเทิง และความคิดสร้างสรรค์
6. Bear (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์ด้วยการรองรับการมาร์กดาวน์ที่สมบูรณ์และการติดแท็กที่ง่ายดาย)
ด้วยการรองรับการลดระดับเต็มรูปแบบBearช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบและโครงสร้างบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง NoteGPT ไม่สามารถทำได้ Bear ทำงานแบบออฟไลน์ ดังนั้นคุณสามารถจดบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลา ในขณะที่ NoteGPT ต้องพึ่งพาเว็บสำหรับฟีเจอร์ที่ใช้ AI ของมัน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ชื่นชอบวิธีการจดบันทึกที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น
คุณสมบัติเด่นของ Bear
- บันทึกไอเดียด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
- จัดระเบียบได้อย่างไร้รอยต่อด้วยระบบแท็กที่แข็งแกร่ง
- ใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF, DOCX, HTML และ TXT โดยรวมบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงที่ง่ายดายด้วยการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติในทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของหมี
- ไม่มีแอปสำหรับ Android และ Windows ทำให้ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มีจำกัด
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงมีให้ใช้งานได้เฉพาะผ่านส่วนขยายที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
- มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างจำกัด ทำให้ความยืดหยุ่นลดลง
การตั้งราคาแบบหมี
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวหมี
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bear อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมแก้ไขข้อความที่รวดเร็ว สวยงาม และเต็มไปด้วยฟีเจอร์ Bear ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างยิ่งที่ควรลอง
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Roam Research
7. Simplenote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่เรียบง่าย รวดเร็ว และข้ามแพลตฟอร์ม พร้อมการซิงค์ที่ง่ายดาย)
ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและไม่มีสิ่งรบกวน ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกไอเดียได้อย่างรวดเร็วSimplenoteทำให้การจดบันทึกของคุณง่ายขึ้น (ตามชื่อที่แนะนำ) นอกจากนี้ยังซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับทุกอุปกรณ์ของคุณ ทำให้บันทึกของคุณพร้อมใช้งานเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ต่างจาก NoteGPT, Simplenote มีคุณสมบัติเช่นการแชร์บันทึกแบบร่วมมือ, ที่ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขและแสดงความคิดเห็นในบันทึกได้พร้อมกัน.
นอกจากนี้ยังได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างบันทึกอย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่มีลูกเล่นหรือฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาที่มีแนวคิดสำคัญและปราศจากการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote
- ซิงค์บันทึกแบบเรียลไทม์ข้ามหลายอุปกรณ์เพื่อการอัปเดตที่ราบรื่น
- แบ่งปันและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายผ่านการแก้ไขบันทึกและแสดงความคิดเห็น
- จดจ่อกับการเขียนด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน
- นำทางได้อย่างง่ายดายด้วยการออกแบบที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย และปราศจากความซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Simplenote
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง
ราคาของ Simplenote
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $10/ปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Simplenote
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Simplenote อย่างไรบ้าง?
น่าแปลกใจที่มันมีอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการบันทึกบันทึกการประชุมของฉันอย่างรวดเร็ว, ความคิดที่เร่งด่วน และสิ่งที่ต้องทำ; มันให้ฉันสามารถเข้าถึงบันทึกของฉันได้จากทุกอุปกรณ์ และจัดการการซิงค์และการสำรองข้อมูลของฉันได้ทันที
8. Zoho Notebook (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกเชิงสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย พร้อมดีไซน์สีสันสดใส)
สว่าง สนุก และเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์Zoho Notebookทำให้การจดบันทึกกลายเป็นประสบการณ์ที่สร้างสรรค์มากขึ้น ด้วยการซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ บันทึกของคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา คุณยังสามารถบันทึกเสียงโน้ตได้ ทำให้เหมาะสำหรับนักคิดที่ชอบเดินทาง!
ด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกให้เป็นรายการตรวจสอบ ภาพร่าง และลิงก์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถวาดหรือเขียนเล่นในบันทึกของคุณได้โดยตรงอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Notebook
- คลิปข้อความ รูปภาพ และบทความไปยังบันทึกของคุณโดยตรงโดยใช้เว็บคลิปเปอร์
- ปกป้องบันทึกของคุณด้วย Touch ID เพื่อความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น
- ปรับแต่งสมุดโน้ตของคุณด้วยปกที่ออกแบบเองเพื่อความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
- จัดระเบียบทุกอย่างด้วยบัตรที่มีรหัสสีเพื่อให้ระบบดูเป็นระเบียบและสวยงาม
- เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณด้วย Zia ผู้ช่วย AI ที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Zoho Notebook
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างจำกัด
- ตัวเลือกการดูอาจมีข้อจำกัดเล็กน้อย
ราคาของ Zoho Notebook
- ฟรีตลอดไป
- Zoho Notebook ส่วนบุคคล: $14.99/ปี
- Zoho Notebook Pro: $1. 99/เดือน
Zoho Notebook คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Notebook อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบการถ่ายภาพหน้าจอของดีไซน์เว็บไซต์หรือโฆษณาการตลาดสร้างสรรค์ และ Zoho Notebook web clipper ช่วยฉันจัดการกับภาพหน้าจอทั้งหมดได้เป็นอย่างดี และจัดระเบียบให้อยู่ในหมวดหมู่และวันที่ถ่ายไว้ มันสำคัญมากสำหรับฉัน เพราะฉันสามารถกลับไปดูภาพหน้าจอได้เมื่อต้องการไอเดียสำหรับผลิตภัณฑ์การตลาดของฉัน
9. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายของความคิดและแนวคิด)
บันทึกของคุณไม่ใช่แค่ความคิดที่แยกออกจากกัน แต่เป็นชิ้นส่วนของภาพใหญ่Obsidianช่วยให้คุณเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเหมือนใยแมงมุม เปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง มุมมองแบบกราฟช่วยให้คุณมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกต่างๆ ได้ ในขณะที่การเชื่อมโยงย้อนกลับและการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย
Obsidian สามารถทำงานได้แบบออฟไลน์ทั้งหมด ทำให้ข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัวและอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณเอง รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์สำหรับบันทึกที่สะอาดและพกพาได้ พร้อมปลั๊กอิน ธีม และสคริปต์ที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งการใช้งานของคุณ อย่างไรก็ตาม การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ต้องใช้ส่วนเสริมที่ต้องชำระเงิน
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- จัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นศูนย์กลางความรู้ที่เชื่อมโยงกันด้วยการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยปลั๊กอินและธีมที่หลากหลาย
- ใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือของ AI เพื่อข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- สร้างภาพและจัดโครงสร้างความคิดได้อย่างง่ายดายด้วยปลั๊กอิน Canvas ฟรีจาก Obsidian
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วอาจทำให้การสร้างโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบใช้เวลานาน
- ความเรียบง่ายของ Markdown อาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตัวเลือกการออกแบบขั้นสูง
ราคาของโอปอล
- ฟรีตลอดไป
- การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50/ปี ต่อผู้ใช้
ส่วนเสริม
- ฟีเจอร์ซิงค์: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- เผยแพร่ฟีเจอร์: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกและแก้ไข เหมาะสำหรับการนำเข้าและอ่านบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ฉันได้ส่งออกจาก Mac Notes
10. Roam Research (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแนวคิดที่เชื่อมโยงกันและงานวิจัยที่ซับซ้อน)
เคยรู้สึกไหมว่าความคิดในการวิจัยของคุณกระจัดกระจายไปหมด?Roam Researchเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน เผยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกต่างๆ ในแบบที่เป็นธรรมชาติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย นักเขียน และทีมงานที่กำลังจัดการกับโครงการที่ซับซ้อน
ด้วยพื้นที่ทำงานที่ไม่เป็นเส้นตรง Roam สะท้อนวิธีการประมวลผลข้อมูลของสมองคุณ นอกจากนี้ การส่งออกและการสำรองข้อมูลยังราบรื่น—เลือกจากรูปแบบ Markdown, JSON หรือ EDN เพื่อรักษาความรู้ของคุณให้พกพาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Roam Research
- เชื่อมโยงความคิดได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมโยงสองทิศทางและแท็ก
- อ้างอิงข้อความจากโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องทำงานซ้ำ
- สร้างภาพความรู้ของคุณด้วยกราฟแบบโต้ตอบที่เติบโตไปพร้อมกับความคิดของคุณ
ข้อจำกัดในการวิจัย
- ไม่มีแผนให้บริการฟรี ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้สะดวกสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับการปรับแต่ง
ราคาของ Roam Research
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชื่อ: $500/ต่อผู้ใช้ (สำหรับห้าปี)
Roam Research ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Roam Research อย่างไรบ้าง?
Roam เปลี่ยนวิธีคิดของฉันเกี่ยวกับการจัดระเบียบความคิดที่กระจัดกระจายให้เป็นฐานข้อมูลกราฟอย่างแท้จริง ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างสะอาดและการเขียนบันทึกแต่ละรายการก็ค่อนข้างง่าย
