วิธีขอให้ ChatGPT เขียนใหม่

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
19 มีนาคม 2568

AI ไม่ได้มาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์—แต่มันช่วยขยายมันให้ใหญ่ขึ้น การเขียนด้วย ChatGPT ไม่ใช่การสูญเสียเสียงของคุณ แต่เป็นการปรับปรุงมันให้ดียิ่งขึ้นด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

กาลครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ คุณพบว่าตัวเองจ้องมองหน้าจออย่างเงียบๆ ต่อสู้กับคำพูดในใจ เคอร์เซอร์กระพริบเยาะเย้ย กาแฟเย็นชืด และการเขียนย่อหน้าใหม่นั้นรู้สึกเหมือนกับการถอนฟัน

"ถ้าเพียงแต่" คุณถอนหายใจอย่างดราม่า "มีใครสักคนที่สามารถเขียนสิ่งนี้ให้ฉันใหม่ได้ โดยไม่กลอกตาหรือคิดค่าบริการเป็นชั่วโมง"

เข้าสู่ ChatGPT เพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณในยุคดิจิทัล

ลองจินตนาการถึงการมีผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมเปลี่ยนความคิดที่สับสน อีเมลธุรกิจที่แข็งกระด้าง หรือย่อหน้าที่ซับซ้อนเกินไป ให้กลายเป็นข้อความที่ชัดเจน กระชับ และน่าดึงดูดใจ—ภายในไม่กี่วินาที นี่ไม่ใช่เวทมนตร์ แต่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงมากทีเดียว

จากนักการตลาดที่ต้องการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยข้อความที่กระชับขึ้น ไปจนถึงนักเรียนที่กำลังมองหาวิธีฉลาดกว่าในการพูดอะไรก็ได้ ChatGPT เปลี่ยนงานที่น่าเบื่อของการเขียนใหม่ให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข (หรืออย่างน้อยก็ความโล่งใจ!)

แม้แต่ผู้เขียนมืออาชีพก็บางครั้งต้องการให้คำพูดของตนฟังดูน้อยลงเหมือนเชคสเปียร์และมากขึ้นเหมือนเน็ตฟลิกซ์ChatGPT ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้

คู่มือนี้จะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการขอให้ ChatGPT เขียนใหม่ทีละขั้นตอนโดยไม่มีความสับสนหรือการคาดเดา และใครจะรู้? เมื่อจบแล้ว คุณอาจจะสงสัยว่าคุณเคยจัดการอย่างไรโดยไม่มีเพื่อนคู่ใจในการเขียนใหม่ดิจิทัลของคุณ

วิธีใช้ ChatGPT สำหรับการเขียนใหม่

กระบวนการเขียนใหม่ด้วย ChatGPT เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจเนื่องจากการถอดความส่วนใหญ่เกี่ยวกับการยกระดับเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับแต่งบทความบล็อก ปรับปรุงอีเมล หรือจัดโครงสร้างข้อความทางการตลาดใหม่ ChatGPT สามารถเปลี่ยนแปลงงานเขียนของคุณได้ทันที—หากคุณให้คำแนะนำที่ถูกต้อง

🔎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: เว็บไซต์ของ ChatGPT มีผู้เข้าชมมากกว่า5.19 พันล้านครั้งต่อเดือน จัดอยู่ในอันดับ 10 เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก

ทำตามขั้นตอนที่สามารถทำได้ 5 ขั้นตอนนี้เพื่อเชี่ยวชาญวิธีการขอให้ ChatGPT แก้ไขข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 1: รู้ว่าคุณต้องการให้ ChatGPT แก้ไขอะไร

ลองนึกภาพว่าคุณเดินเข้าไปในคาเฟ่แล้วถามบาริสต้าว่า "ขอเครื่องดื่มหนึ่ง" พวกเขาอาจจะมองคุณด้วยสายตาว่างเปล่า รอให้คุณบอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ChatGPT ทำงานในลักษณะเดียวกัน หากคุณเพียงแค่พูดว่า "เขียนใหม่" คุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่าง แต่มันอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ

แทนที่จะทำเช่นนั้น ก่อนที่คุณจะพิมพ์คำสั่ง ให้ถามตัวเองว่า:

  • ฉันจะขอให้ ChatGPT เขียนข้อความใหม่ให้ดีที่สุดได้อย่างไร?
  • อะไรผิดปกติกับข้อความต้นฉบับ? (เป็นทางการเกินไป? ยาวเกินไป? น่าเบื่อเกินไป?)
  • คุณต้องการให้ ChatGPT เปลี่ยนแปลงอะไร? (น้ำเสียง? ความชัดเจน? ความยาว?)
  • กลุ่มเป้าหมายคือใคร? (นักเรียน? ซีอีโอ? ผู้ใช้ทวิตเตอร์?)

สมมติว่าคุณเขียนแบบนี้:

"เราติดต่อมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในระบบเรียกเก็บเงินของเรา ซึ่งจะเริ่มมีผลในเร็วๆ นี้"

😴 หาว

ตอนนี้ แทนที่จะแค่พูดว่า "เขียนใหม่" ให้บอก ChatGPT อย่างชัดเจนว่ามีอะไรผิดพลาด

คำแนะนำที่ดีกว่า: "ทำให้ประโยคนี้ฟังดูเป็นมิตรและน่าสนใจมากขึ้น"

การเขียนใหม่โดย AI จะเป็น:

ChatGPT เขียนใหม่

🎯 ทำไมถึงได้ผล:

  • คุณบอก ChatGPT วิธีเขียนใหม่ (ให้ดูเป็นมิตรและน่าสนใจมากขึ้น)
  • คำตอบตรงกับน้ำเสียงที่คุณต้องการ
  • ยังคงเก็บรายละเอียดสำคัญทั้งหมดไว้

คติสอนใจของเรื่องนี้คืออะไร? หากคุณไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ChatGPT ก็จะไม่รู้เช่นกัน

ตอนนี้ที่คุณได้ทราบแล้วว่าอะไรที่ต้องปรับปรุง ให้เราไปต่อที่การเขียนคำสั่งที่สมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนที่ 2: เขียนคำแนะนำที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ

เคยเล่นใบ้คำกับคนที่ใบ้แย่ที่สุดไหม? พวกเขาโบกมือไปมาอย่างบ้าคลั่ง แต่คุณไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังแสดงเครื่องบินหรือผู้ชายที่กำลังตบยุงอยู่

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณให้คำแนะนำที่คลุมเครือแก่ ChatGPT หากคุณเพียงแค่พิมพ์ว่า "เขียนใหม่" คุณจะได้บางสิ่ง—แต่คงไม่ใช่สิ่งที่คุณหวังไว้

สูตรลับในการสร้างคำสั่ง ChatGPT ที่มีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้วิธีขอให้ ChatGPT เขียนย่อหน้าใหม่ไม่ใช่เรื่องยากใหญ่โต คุณเพียงแค่ต้องใช้สูตรง่าย ๆ นี้เพื่อให้ได้เนื้อหาที่แม่นยำและมีคุณภาพสูง:

📝 [การกระทำ] + [บริบท] + [คำแนะนำที่ชัดเจน]

คำสั่งที่อ่อนแอ vs คำสั่งที่แข็งแกร่ง

❌ คำสั่งที่ไม่ชัดเจน: "เขียนย่อหน้านี้ใหม่"

คำแนะนำที่ชัดเจน: "เขียนย่อหน้านี้ใหม่ในสไตล์ที่น่าสนใจมากขึ้น โดยใช้โทนการสนทนาและคำกริยาที่กระชับ จำกัดไม่เกิน 30 คำ"

มาทดสอบกันในทางปฏิบัติ:

ChatGPT สร้างเนื้อหาด้วยคำสั่งที่ไม่ชัดเจน
สร้างด้วยคำแนะนำที่ชัดเจน

เห็นความแตกต่างไหม? ข้อความที่สองบอก ChatGPT อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร ทำอย่างไร และผลลัพธ์ควรเป็นอย่างไร

คำแนะนำในการเขียนใหม่สำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

📌 ต้องการการเขียนใหม่แบบง่ายขึ้นหรือไม่?

"เขียนย่อหน้านี้ใหม่โดยใช้ภาษาที่ง่ายขึ้น แต่ยังคงรักษาประเด็นสำคัญทั้งหมดไว้"

📌 ต้องการความโน้มน้าวใจ?

"เขียนคำโฆษณาขายนี้ใหม่ให้ฟังดูน่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการกระทำมากขึ้น"

📌 กำลังลดจำนวนคำอยู่หรือไม่?

"เขียนใหม่ให้สั้นกว่า 20 คำ โดยไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญ"

📌 ปรับแต่งเพื่อ SEO?

"เขียนย่อหน้านี้ใหม่โดยใส่คำว่า 'เขียนข้อความใหม่' อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ให้ดูฝืน"

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังเขียนเนื้อหาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา ให้ ChatGPT ช่วยรักษาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องไว้ในขณะที่ทำให้ข้อความฟังดูเป็นธรรมชาติ

หากคำแนะนำของคุณไม่ชัดเจนหรือกว้างเกินไป ChatGPT จะเดาสุ่มเมื่อพยายามเขียนข้อความใหม่ แต่เมื่อคุณให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง มันจะเขียนข้อความใหม่ตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ

ตอนนี้ที่คุณได้เชี่ยวชาญการเขียนคำสั่งแล้ว มาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมการเขียนใหม่หลายครั้งสามารถช่วยให้คุณค้นพบเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบได้

ขั้นตอนที่ 3: สร้างหลายเวอร์ชัน

หากคุณเคยขอให้ ChatGPT เขียนอะไรใหม่แล้วคิดว่า "เฉยๆ นะ ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่" คุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอก ฉบับร่างแรกไม่ได้ดีที่สุดเสมอไป—และนั่นก็ไม่เป็นไร

คิดถึง ChatGPT เป็นสไตลิสต์ส่วนตัวสำหรับคำพูดของคุณ คุณคงไม่เดินเข้าไปในร้าน ลองชุดแรกแล้วซื้อโดยไม่เช็คกระจกใช่ไหม? สิ่งเดียวกันนี้ใช้ได้ที่นี่ ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อคุณขอแก้ไขหลายครั้งและเปรียบเทียบกัน

วิธีรับหลายเวอร์ชันในครั้งเดียว?

แทนที่จะยอมรับผลลัพธ์แรก ลองทำตามนี้:

  • "เขียนใหม่ในสามสไตล์ที่แตกต่างกัน: แบบมืออาชีพ, แบบไม่เป็นทางการ, และแบบโน้มน้าวใจ"
  • "ให้ฉันสองแบบ: แบบหนึ่งตลก แบบหนึ่งจริงจัง"
  • ทำให้สิ่งนี้ฟังดูน่าสนใจมากขึ้นโดยไม่เปลี่ยนความหมาย

สมมติว่าประโยคต้นฉบับของคุณคือ: "บริษัทของเราให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า"

คุณถาม ChatGPT: "เขียนใหม่ในสามสไตล์ที่แตกต่างกัน: ทางการ, เป็นมิตร, และสร้างสรรค์"

การเขียนใหม่โดย AI:

การสร้างการเขียนใหม่หลายครั้ง

ทำไมสิ่งนี้ถึงได้ผล?

  • คุณมีทางเลือก: ไม่ต้องทนกับงานเขียนที่ พอใช้ได้ อีกต่อไป เมื่องานที่ สมบูรณ์แบบ อยู่ห่างออกไปแค่การลองอีกครั้ง
  • ช่วยประหยัดเวลา: แทนที่จะปรับแต่งเวอร์ชันเดียวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ให้เปรียบเทียบสไตล์ต่างๆ ตั้งแต่แรก
  • มันช่วยในการจับคู่โทน: ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบล็อกโพสต์, อีเมลขายของ, หรือคำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย, บริบทที่แตกต่างกันต้องการสไตล์ที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนที่ 4: ปรับแต่งการเขียนใหม่ให้ละเอียดด้วยคำแนะนำเพิ่มเติม

การเขียนใหม่ทุกครั้งอาจไม่สมบูรณ์แบบในครั้งแรก บางทีอาจดูเป็นทางการเกินไป ใช้คำมากเกินไป หรือยังไม่ถูกต้องนัก แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด คุณสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของ ChatGPT ด้วยคำแนะนำเพิ่มเติมสั้น ๆ เพื่อเพิ่มความชัดเจนและทำให้ข้อความดีขึ้น

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องเขียนข้อความใหม่ทั้งหมด—เพียงแค่บอก ChatGPT ว่าต้องการปรับอะไร

วิธีปรับปรุงการเขียนใหม่ของ ChatGPT ด้วยการติดตามผลอย่างง่าย

แทนที่จะพิมพ์คำขอใหม่ทั้งหมด ให้ใช้การปรับแต่งโดยตรง เช่น:

  • เมื่อการเขียนใหม่ซับซ้อนเกินไป: "ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียประเด็นสำคัญ"
  • หากโทนดูไม่เหมาะสม: "ทำให้ดูเป็นกันเองและน่าสนใจมากขึ้น"
  • เนื้อหายาวเกินความจำเป็น: "กรุณาตัดให้เหลือ 20 คำ โดยคงข้อความเดิมไว้ครบถ้วน"
  • เมื่อคุณต้องการสร้างความประทับใจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น: "ทำให้สิ่งนี้ดูน่าเชื่อถือและมั่นใจมากขึ้น"
  • หากโครงสร้างไม่ชัดเจน: "เขียนใหม่ให้ไหลลื่นขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น"

สมมติว่าคุณขอให้ ChatGPT เขียนใหม่:

ประโยคต้นฉบับ: "เราขอเชิญชวนพนักงานทุกท่านให้ส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท"

AI Rewrite: "องค์กรของเราส่งเสริมให้พนักงานให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"

แต่นั่นฟังดูเหมือนองค์กรธุรกิจเกินไป แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ คุณควรปรับปรุงมันให้ดีขึ้น

คำแนะนำเพิ่มเติม: "ทำให้เสียงนี้ฟังดูเป็นมิตรและเชิญชวนมากขึ้น"

การเขียนใหม่ครั้งสุดท้าย: "เราอยากทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทเรา และข้อเสนอแนะของคุณช่วยให้เราปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน!"

ทำไมสิ่งนี้ถึงได้ผล?

  • ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความทั้งหมดใหม่
  • ChatGPT ปรับปรุงผลลัพธ์โดยไม่เปลี่ยนแปลงความหมาย
  • เวอร์ชันสุดท้ายให้ความรู้สึกชัดเจนขึ้น เป็นมิตรมากขึ้น และดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

การเขียนใหม่เป็นกระบวนการ และ ChatGPT จะดีขึ้นเมื่อมีการปรับแต่งเล็กน้อย แทนที่จะพอใจกับการเขียนใหม่ที่เกือบจะดี ให้ใช้การติดตามผลที่รวดเร็วและแม่นยำเพื่อให้สมบูรณ์แบบ

ตอนนี้ มาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในฉบับแก้ไขสุดท้ายของคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับแต่งเนื้อหาที่เขียนใหม่ให้เหมาะสม

ChatGPT รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเก่งในการเขียนข้อความใหม่—แต่ไม่ใช่ผู้สื่อข่าว ผู้ตรวจทาน หรือผู้อ่านใจคนได้ บางครั้งผลลัพธ์อาจดูสมบูรณ์แบบในแวบแรก แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะพบข้อผิดพลาดเล็กน้อย วลีที่ฟังดูแปลก หรือแม้แต่ข้อมูลที่แต่งขึ้นเอง (ใช่แล้ว AI ทำแบบนั้นได้)

ก่อนที่คุณจะกด "เผยแพร่" หรือส่งข้อความที่เขียนใหม่ไปให้หัวหน้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันถูกต้อง เป็นธรรมชาติ และเรียบร้อยแล้ว

วิธีตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเขียนใหม่ของ ChatGPT

  • ตรวจสอบรายละเอียดสำคัญ: ตรวจสอบชื่อ วันที่ สถิติ และแหล่งอ้างอิง—ChatGPT ไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
  • ให้แน่ใจว่าคงความหมายเดิมไว้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเขียนใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงสำคัญหรือเจตนาโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • มองหาข้อผิดพลาดเล็กน้อย: ไวยากรณ์อาจถูกต้อง แต่ฟังดูเป็นธรรมชาติหรือไม่?
  • ตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบ: แม้ว่าการเขียนใหม่โดย AI มักจะเป็นผลงานต้นฉบับ แต่การตรวจสอบซ้ำก็ไม่เสียหาย
  • ทำให้ฟังดูเป็นมนุษย์มากขึ้น: บางครั้งข้อความที่สร้างโดย AI อาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์เกินไป—เพิ่มความเป็นส่วนตัวในจุดที่เหมาะสม

ตัวอย่างในการใช้งาน

สมมติว่า ChatGPT เขียนประโยคนี้ใหม่:

ข้อความต้นฉบับ: "โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบทุก 365 วัน"

การเขียนใหม่ของ ChatGPT: "โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทุก 360 วัน"

🚨 มีปัญหา? ChatGPT เปลี่ยนข้อเท็จจริง! (สปอยล์: หนึ่งปีไม่ได้มี 360 วัน )

เวอร์ชันที่แก้ไขแล้ว: "โลกใช้เวลาประมาณ 365 วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบ"

ทำไมขั้นตอนนี้จึงมีความสำคัญ?

  • AI สามารถแนะนำข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริงได้ (*แม้ว่าการเขียนใหม่จะฟังดูเรียบร้อยแล้วก็ตาม!)
  • ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ≠ ถูกต้องแม่นยำ
  • การตรวจสอบข้อความที่คล้ายมนุษย์ช่วยให้อ่านเข้าใจได้

กระบวนการเขียนใหม่สามารถทำได้รวดเร็วด้วย ChatGPT แต่การปรับปรุงเนื้อหาจำเป็นต้องตรวจสอบผลลัพธ์และแก้ไขเพื่อให้ถูกต้อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว การใส่ความรู้สึกของมนุษย์ และการปรับแต่งครั้งสุดท้าย จะทำให้ข้อความของคุณถูกต้อง เป็นธรรมชาติ และพร้อมใช้งาน

ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT สำหรับการเขียน

ChatGPT เป็นผู้ช่วยชีวิตเมื่อคุณต้องการเขียนใหม่อย่างรวดเร็ว แต่พูดตามตรง—มันไม่สมบูรณ์แบบ บางครั้งมันทำงานได้ยอดเยี่ยม แต่บางครั้งก็ให้ผลลัพธ์ที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์เกินไป ไม่ตรงกับแบรนด์ หรือแค่...แปลกๆ

หากคุณเคยคัดลอกข้อความที่ ChatGPT เขียนใหม่ จ้องมองมัน และคิดว่า

"โอเค แต่ทำไมมันถึงรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติขนาดนี้?" คุณไม่ได้อยู่คนเดียว

AI ทำงานได้รวดเร็ว แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการที่ทำให้การแก้ไขใหม่ซับซ้อนกว่าการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว

1. มันเขียนคำใหม่ ไม่ใช่ความหมาย

ChatGPT เก่งในการสลับคำ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันเข้าใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อ บางครั้ง การเขียนใหม่ถูกต้องตามหลักทางเทคนิค แต่กลับพลาดโทนเสียง ผู้อ่าน หรือเจตนาไปโดยสิ้นเชิง

มันไม่หยุดที่จะถามว่า "เป้าหมายคืออะไร?" มันแค่โยนเวอร์ชันที่เขียนใหม่ออกมาและหวังว่าจะดีที่สุด

ปัญหา: หากคุณกำลังมองหาการเขียนใหม่เพื่อปรับปรุงความชัดเจน น้ำเสียง หรือการมีส่วนร่วม คุณอาจต้องปรับแก้ด้วยตัวเองอีกครั้ง

2: ไม่มีการติดตามเวอร์ชัน ทำให้การเขียนใหม่หายไปเมื่อคุณดำเนินการต่อ

เคยไหมที่ตัวเองเลื่อนดูบทสนทนาใน ChatGPT แบบไม่รู้จบเพื่อหา การเขียนใหม่ ที่คุณชอบ? ใช่แล้ว, ChatGPT ไม่ได้ติดตามเวอร์ชันอย่างชัดเจน ถ้าคุณไม่คัดลอกและวางการเขียนใหม่ของคุณลงในเครื่องมืออื่น พวกมันจะหายไปทันทีที่คุณเริ่มคำขอใหม่

ปัญหา: เมื่อจัดการกับการเขียนใหม่หลายครั้ง การติดตามว่าเวอร์ชันใดได้รับการอนุมัติแล้ว เวอร์ชันใดต้องการแก้ไข และเวอร์ชันใดดีที่สุด กลายเป็นปัญหาใหญ่ในการจัดการ

3: ฟังดูมั่นใจแต่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ChatGPT มีหน้าที่เพียงอย่างเดียว: เขียนข้อความใหม่

แต่ข้อเสียคือมันไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อความนั้นถูกต้องจริงหรือไม่ หากคุณกำลังทำงานกับสถิติ, แหล่งอ้างอิง, หรือรายละเอียดเฉพาะทางอุตสาหกรรม ก็มีโอกาสเสมอที่ AI จะเปลี่ยนแปลงความหมายหรือสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงขึ้นมา

ปัญหา: เพียงเพราะการเขียนใหม่ฟังดูเรียบร้อย ไม่ได้หมายความว่าถูกต้องตามข้อเท็จจริง นั่นหมายความว่าทุกการเขียนใหม่ที่สร้างโดย AI จำเป็นต้องมีมนุษย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนำไปใช้

4: มันถูกสร้างมาเพื่อการทำงานคนเดียว ไม่ใช่การทำงานร่วมกัน

การเขียนแทบจะไม่เกิดขึ้นในสุญญากาศ หากคุณทำงานร่วมกับทีม คุณอาจต้องการข้อเสนอแนะ การอนุมัติ และการแก้ไขหลายครั้งก่อนที่การเขียนใหม่จะเสร็จสมบูรณ์ ChatGPT ไม่รองรับสิ่งเหล่านี้ เมื่อมันให้คำเขียนใหม่กับคุณแล้ว คุณต้องดำเนินการต่อด้วยตนเอง

ปัญหา: หากไม่มีวิธีง่าย ๆ ในการแชร์ฉบับร่าง ติดตามการอนุมัติ หรือดูข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การเขียนใหม่จะกลายเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการคัดลอก วาง และตามหาคนเพื่อขอความคิดเห็น

ChatGPT ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนข้อความใหม่ แต่มันไม่ช่วยคุณจัดการการเขียนใหม่ ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีการจัดระเบียบ และไม่มีวิธีที่ง่ายในการย้ายจากร่างไปยังเวอร์ชันสุดท้ายโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเองเพิ่มเติม

ดังนั้น มาพูดถึงเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาด้วย AI โดยไม่มีความบกพร่องเหล่านี้กันเถอะ

การใช้ ClickUp Brain สำหรับการเขียนและการจัดการกระบวนการทำงานด้านเนื้อหา

ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนข้อความใหม่ แต่จะหยุดเพียงแค่นั้น มันไม่ช่วยคุณติดตามการแก้ไข จัดระเบียบการเขียนใหม่ หรือจัดการการอนุมัติ นั่นหมายความว่าคุณต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองหลังจากสร้างข้อความที่เขียนใหม่แล้ว

คุณต้องย้ายเนื้อหาไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ส่งไปเพื่อขอความคิดเห็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเวอร์ชันก่อนหน้า นี่คือจุดที่ClickUpช่วยคุณได้ ผู้ช่วย AI ของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brainจะยกระดับการเขียนด้วย AI ไปอีกขั้น ไม่เพียงแต่ช่วยเขียนเนื้อหาใหม่เท่านั้น แต่ยังจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดตั้งแต่ฉบับร่างแรกจนถึงเวอร์ชันสุดท้าย

นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ ChatGPT ไม่สามารถทำได้:

การเขียนใหม่โดยคำนึงถึงบริบท ไม่ใช่แค่รูปแบบ

ChatGPT เปลี่ยนคำในประโยคตามรูปแบบ มันเขียนใหม่โดยไม่มีบริบทและไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

แทนที่จะโยนงานเขียนใหม่ทิ้งไป ClickUp Brain ช่วยคุณเขียนอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่แค่แตกต่าง มันเชื่อมต่อ AI ที่ขับเคลื่อนการเขียนใหม่กับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง หมายความว่าคุณไม่เพียงแค่ได้เวอร์ชันใหม่ แต่ได้เวอร์ชันที่ดีกว่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการทำงานร่วมกัน การจัดระเบียบ และความชัดเจน

ตัวอย่าง:

  • ใน ChatGPT คุณสามารถให้มันเขียนใหม่ในโทนเสียงที่ต้องการได้ แต่คุณยังคงต้องติดตามการเขียนใหม่ที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะ และเวอร์ชันที่ได้รับการอนุมัติด้วยตนเอง
  • ในขณะที่ ClickUp Brain พยายามเชื่อมต่อกับโครงการของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าแก้ไขก่อนหน้านี้, ความชอบในโทนเสียง, และข้อเสนอแนะจากทีมทั้งหมดถูกพิจารณาสำหรับเวอร์ชันสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบ

ClickUp Brain ไม่เพียงแค่สร้างการเขียนใหม่เท่านั้น—แต่ยังจัดการภายในกระบวนการเนื้อหาทั้งหมด

รายการความสามารถที่หลากหลายทำให้ ClickUp Brain ฟังดูเหมือนโดราเอมอนสำหรับนักเขียน และหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอที่น่าทึ่งของมัน ชมวิดีโอนี้ 👇

ไม่มีเอกสารร่างกระจัดกระจายอีกต่อไป เพราะ ClickUp Docs จัดระเบียบทุกอย่างไว้อย่างเรียบร้อย

ChatGPT สร้างการเขียนใหม่ แต่คุณจะเก็บไว้ที่ไหน? เมื่อคุณมีหลายเวอร์ชัน, วงจรความคิดเห็น, และการแก้ไข, การติดตามทั้งหมดอาจกลายเป็นความวุ่นวายได้.

จัดการเอกสารเนื้อหาทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Docs
จัดการเอกสารเนื้อหาทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Docs

ด้วยClickUp Docs ทุกอย่างจะอยู่ในที่เดียว ทำให้การแก้ไขใหม่เป็นเรื่องง่ายและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • จัดเก็บและเปรียบเทียบการเขียนใหม่หลายรายการที่สร้างโดย AI ควบคู่กัน
  • ติดตามการแก้ไข การอนุมัติ และการแก้ไขปรับปรุงโดยไม่สูญเสียประวัติเวอร์ชัน
  • เก็บแนวทางของแบรนด์และแหล่งอ้างอิงสไตล์ให้เข้าถึงได้ง่าย

แทนที่จะกระโดดไปมาระหว่าง ChatGPT, Google Docs และอีเมลที่กระจัดกระจาย ClickUp ช่วยให้ทุกฉบับร่างมีโครงสร้าง ได้รับการตรวจสอบ และพร้อมใช้งาน

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล

ClickUp ทำให้การร่วมมือกันในเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดหลักของ ChatGPT คืออะไร? มันไม่รองรับการทำงานร่วมกัน มันให้ข้อความเท่านั้น แต่หลังจากนั้น คุณต้องส่งไฟล์ไปมาเพื่อขอความคิดเห็น รอการอนุมัติ และจัดการการเขียนใหม่ด้วยตนเอง

เปลี่ยนความคิดจากการสนทนาใน ClickUp Chat ให้กลายเป็นงานที่จัดระเบียบเพื่อให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
เปลี่ยนความคิดจากการสนทนาใน ClickUp Chat ให้กลายเป็นงานที่จัดระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

ด้วยClickUp ChatและClickUp Tasks กระบวนการให้ข้อเสนอแนะทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ

  • แท็กสมาชิกทีมในเอกสาร ClickUp เพื่อรับข้อเสนอแนะทันที
  • พูดคุยเกี่ยวกับการเขียนใหม่ได้โดยตรงใน ClickUp Chat—ไม่ต้องมีอีเมลยาวๆ อีกต่อไป
  • เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นงานใน ClickUp เพื่อให้การแก้ไขเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ใช้ ClickUp Ai ภายในแชทเพื่อสรุปหรือติดตามข้อมูลในช่องแชท

ClickUp ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการเขียนใหม่โดย AI และการทำงานร่วมกันในโลกแห่งความเป็นจริง ทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ

การเขียนที่แข็งแกร่งขึ้น ไม่ใช่แค่การใช้คำที่ต่างกัน

ChatGPT สามารถเขียนข้อความใหม่ได้ แต่ไม่สามารถบอกคุณได้ว่าข้อความนั้นดีจริงหรือไม่ มันจะไม่แจ้งปัญหาเรื่องความชัดเจน โครงสร้าง หรือความไม่สอดคล้องของน้ำเสียง มันเพียงแค่ให้เวอร์ชันใหม่โดยไม่ได้พิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือวิธีการทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนง่ายขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น

ClickUp Brain เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้คุณเขียนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่ง:

  • ปรับปรุงความชัดเจนและความสามารถในการอ่านโดยการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทนเสียงมีความสอดคล้องกันในเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ
  • ช่วยปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้การไหลและการมีส่วนร่วมดีขึ้น

แทนที่จะสร้างการเขียนใหม่แบบสุ่มสี่สุ่มห้า ClickUp Brain จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนของคุณเอง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชิ้นงานมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ด้วยการช่วยให้คุณสร้างคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ ClickUp Brain จึงมั่นใจได้ว่าการเขียนใหม่ที่สร้างโดย AI ไม่เพียงแต่แตกต่าง แต่ยังดีกว่าอย่างแท้จริง

เสริมสร้างทักษะการเขียนของคุณด้วย ClickUp Brain

คุณรู้หรือไม่? เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์มีชื่อเสียงในการเขียนตอนจบของ "อำลาอาวุธ"ใหม่ถึง 47 ครั้งก่อนที่เขาจะพอใจกับโทนและความชัดเจน

ดูเหมือนว่าการเขียนเนื้อหาใหม่เพื่อเพิ่มความชัดเจนเป็นงานปกติประจำวันสำหรับนักเขียนเสมอ!

ตั้งแต่การเขียนใหม่จนถึงการตีพิมพ์ รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ChatGPT จะหยุดที่การเขียนใหม่ เมื่อคุณได้รับข้อความแล้ว คุณยังคงต้องติดตามการอนุมัติ จัดการกำหนดเวลา และเผยแพร่ ซึ่งหมายถึงการทำงานด้วยตนเองมากขึ้น

ClickUp Brain เชื่อมโยงการเขียนกับการดำเนินการอย่างไร้รอยต่อ:

โบนัส: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต KPI ของ ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาหลังการเผยแพร่

การเขียนใหม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนา—ClickUp ทำให้แน่ใจว่าส่วนนี้เข้ากันได้กับภาพใหญ่ของกลยุทธ์เนื้อหาและการดำเนินการ

บอกลาการเขียนซ้ำไม่รู้จบ และสวัสดีกับการเขียนที่ชาญฉลาดกว่า

คุณเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยการจ้องมองหน้าจอของคุณ พร้อมปรารถนาให้มีวิธีที่ง่ายขึ้นในการเขียนเนื้อหาใหม่ ตอนนี้คุณพร้อมที่จะถามคำถามที่ถูกต้องกับ ChatGPT และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในการเขียนใหม่ คุณสามารถปรับปรุงสไตล์การเขียนของคุณ ทำให้ข้อความที่ดูเป็นทางการฟังดูเป็นกันเอง หรือปรับให้เหมาะสมกับโทนที่เป็นทางการมากขึ้น

แต่จำไว้ว่า แม้แต่การเขียนใหม่ที่ดีที่สุดก็ยังต้องการการจัดระเบียบ การทำงานร่วมกัน และกระบวนการทำงานที่ช่วยให้เนื้อหาของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ClickUp Brain จะยกระดับงานเขียนของคุณให้เหนือกว่าการแก้ไขแบบรวดเร็ว พร้อมมอบเครื่องมือที่ช่วยให้คุณบริหารจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดได้ในที่เดียว

ไม่ว่าคุณต้องการเพียงตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของคุณ หรือระบบที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตามการแก้ไขหลายครั้ง เครื่องมือนี้จะช่วยให้ทุกเวอร์ชันมีความเรียบร้อยและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน

พร้อมที่จะเปลี่ยนการเขียนใหม่จากงานที่น่ากลัวให้กลายเป็นส่วนโปรดของคุณในแต่ละวันหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง