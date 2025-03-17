ClickUp vs. Pipedrive: เครื่องมือ CRM ตัวไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ?

บางคนสาบานว่าใช้พื้นที่ทำงานแบบครบวงจร ส่วนคนอื่นเชื่อในเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับวัตถุประสงค์เดียว
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ ClickUp กับ Pipedrive
หนึ่งคือเครื่องมือทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการ งาน และกระบวนการทำงาน ในขณะที่อีกเครื่องมือหนึ่งให้บริการเฉพาะสำหรับทีมขาย
ทั้งสองช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ทำในวิธีที่แตกต่างกัน ดังนั้น อันไหนที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของคุณ?
มาดูกัน! 💪
⏰ สรุป 60 วินาที
ClickUpvs. Pipedrive—เครื่องมือ CRM สองตัวที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การจัดการงานแบบครบวงจรไปจนถึงการติดตามกระบวนการขายโดยเฉพาะ
นี่คือการเปรียบเทียบที่สำคัญ:
- Pipedrive สำหรับ CRM ที่เน้นการขาย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามดีลและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- ClickUp สำหรับโซลูชัน CRM และการจัดการงานแบบครบวงจร พร้อมการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและระบบอัตโนมัติ
การแยกคุณสมบัติของ ClickUp และ Pipedrive:
- ระบบ CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจร: ClickUp ผสานการติดตามงาน, การทำงานอัตโนมัติ, และการจัดการลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- การจัดการกระบวนการขาย: Pipedrive มีกระบวนการขายที่เป็นระบบเพื่อติดตามดีลต่างๆ, อัตโนมัติการติดตามผล, และจัดการประสิทธิภาพการขาย
- การทำงานร่วมกันและการปรับแต่ง: ClickUp มีฟีเจอร์แชทแบบเรียลไทม์ กระดานไวท์บอร์ด และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ในขณะที่ Pipedrive เน้นการประสานงานทีมขาย
ทำไมต้องเลือก ClickUp?
- ClickUp Brain: ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสรุปข้อตกลงโดยอัตโนมัติ แนะนำขั้นตอนถัดไป และให้บริบททันที
- เทมเพลต CRM: กระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการการขาย, การสนับสนุนลูกค้า, และการติดตามลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ทำให้กระบวนการ CRM เป็นอัตโนมัติ ลดการทำงานด้วยมือ และผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
ClickUp คืออะไร?
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
หนึ่งในจุดแข็งหลักของมันคือการปรับแต่ง—คุณสามารถปรับมุมมอง, อัตโนมัติงานประจำ, และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการได้ นอกจากนี้ ด้วยแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป, มือถือ, และเว็บ คุณสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่ไหน
ไม่ว่าคุณจะต้องการตัวจัดการงานง่าย ๆ หรือศูนย์กลางโครงการขั้นสูง ClickUp มอบเครื่องมือให้คุณจัดระเบียบงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย25 ข้อความต่อวันเพื่อค้นหาข้อมูล โดยมีพนักงานเกือบ 1 ใน 5 ที่ส่งข้อความมากกว่า 50 ข้อความ นอกจากนี้ กว่า 60% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ
ด้วยClickUp คุณสามารถขจัดความยุ่งยากนี้และค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ในไม่กี่วินาที ทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประวัติลูกค้า ข้อเสนอ หรือรายการงานสำคัญ ทุกอย่างเชื่อมโยงกันและค้นหาได้ง่าย ช่วยให้การทำงานดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการติดต่อกลับไปกลับมาที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติของ ClickUp
เมื่อพูดถึงคุณสมบัติ ClickUp ไม่มีการเก็บไว้. ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ที่มุ่งเน้นเพียงด้านเดียวของการจัดการงาน ClickUp นำทุกสิ่งทุกอย่าง—งาน, เอกสาร, วัตถุประสงค์, การแชท, และแดชบอร์ด—มารวมไว้ในที่เดียว.
มาดูคุณสมบัติของมันอย่างใกล้ชิดกันเถอะ 👀
คุณสมบัติ #1: การจัดการโครงการ CRM
ClickUp CRM Project Management Softwareเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่รวมแพลตฟอร์มเดียวที่ผสานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ากับความสามารถในการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้ทีมจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า ติดตามกระบวนการขาย และดูแลการส่งมอบโครงการให้ตรงเวลา
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์CRM แบบร่วมมือได้:
ClickUp Docs
ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการการจัดการโครงการ CRM ของคุณ
สมมติว่าทีมขายของคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับดีลใหญ่ พวกเขาสามารถร่างข้อเสนอใน Docs ติดแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอความคิดเห็น และฝังงานเพื่อติดตามการติดตามผลได้
เมื่อดีลเสร็จสิ้น ลูกค้าไม่จำเป็นต้องค้นหาอีเมลหรือบันทึกที่ล้าสมัยอีกต่อไป—ทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ถูกเชื่อมโยงไว้ในฐานข้อมูล CRM แล้ว พวกเขาสามารถเข้าถึงประวัติของลูกค้า ทบทวนบทสนทนาที่ผ่านมา และสานต่อความสัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่พลาดขั้นตอนใด
นอกเหนือจากข้อเสนอแล้ว Docs ยังช่วยให้คุณสร้างบุคลิกผู้ใช้แบบไดนามิก แนบเอกสารสำคัญเพื่อสนับสนุนตั๋วงาน และเพิ่มรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการโต้ตอบทุกครั้งได้รับการบันทึกไว้
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ประวัติเวอร์ชัน ความคิดเห็น และการผสานการทำงานกับ Google Docs ช่วยให้ทุกคนทำงานบนข้อมูลเดียวกันได้อย่างง่ายดาย
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ภายใน ClickUp ที่สามารถดึงข้อมูลสำคัญของลูกค้า ความคืบหน้าของดีล และการโต้ตอบในอดีตได้ทันทีที่คุณต้องการ มันให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ สรุปบทสนทนาโดยอัตโนมัติ แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแนะนำขั้นตอนถัดไปให้ด้วย
สมมติว่าลูกค้าส่งคำขอเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ล่าช้า ClickUp Brain จะดึงข้อมูลการติดต่อในอดีตขึ้นมาทันที เชื่อมโยงคำขอเข้ากับงานที่ถูกต้อง และแชร์คำตอบที่เตรียมไว้เป็นแม่แบบ
ต้องการสรุปข้อตกลงก่อนการประชุมขายครั้งต่อไปหรือไม่? ระบบจะสร้างการอัปเดตที่กระชับโดยอัตโนมัติ อ้างอิงจากอีเมลที่เกี่ยวข้อง บันทึกงาน และการสนทนาของทีมเพื่อความถูกต้อง
🔍 คุณทราบหรือไม่? รายได้ของตลาดซอฟต์แวร์ CRM คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตประจำปีอยู่ที่10.17% ส่งผลให้มีมูลค่าตลาดถึง 145.61 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 การเติบโตนี้เกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ทั่วโลก
คุณสมบัติ #2: การบริหารโครงการบริการลูกค้า
การจัดการโครงการบริการลูกค้าอาจรู้สึกเหมือนกับการโยนลูกบอลร้อยลูกในคราวเดียว—การติดตามตั๋ว, การแก้ไขปัญหา, และการร่วมมือกับทีมต่าง ๆ ทั้งหมดนี้โดยไม่พลาดอะไรเลย นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้าของ ClickUpเข้ามาช่วย
สมมติว่ามีลูกค้าแจ้งปัญหาทางเทคนิค แทนที่จะปล่อยให้ปัญหาหายไปในแชทยาวไม่รู้จบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจะสร้างงานใน ClickUp มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และกำหนดวันครบกำหนด
ขอบคุณClickUp Chat ที่ทำให้การสนทนาทั้งหมดเชื่อมโยงกับงาน
ClickUp Chat
แชทช่วยลดความวุ่นวายในกลยุทธ์การจัดการลูกค้า โดยรวบรวมการสนทนา งาน และกระบวนการทำงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างอีเมล Slack และระบบตั๋วอีกต่อไป—ทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน ClickUp
ตัวอย่างเช่น ทีมสนับสนุนที่จัดการปัญหาของลูกค้าที่มีความสำคัญสูงใช้แชทเพื่อจัดระเบียบทุกอย่าง นี่คือวิธีการ:
- ระบุปัญหาสำคัญของลูกค้าในกลุ่มแชทและ เปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่สูญเสียบริบทด้วยฟีเจอร์สร้างงานด้วย AI
- เก็บการสนทนา การอัปเดต และการตัดสินใจไว้ในที่เดียว โดยการแนบกระทู้แชทกับงาน
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อ สร้างสรุปบทสนทนาทันที ให้ผู้จัดการสามารถทบทวนรายละเอียดสำคัญได้
- เชื่อมต่อแชทกับโครงการบริการลูกค้า เชื่อมโยงงาน, SLA และการแก้ไขปัญหาเพื่อการรับผิดชอบที่ราบรื่น
- ติดตามการสนทนาที่พลาดไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฟีเจอร์ Catch Me Up ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการโครงการขาย
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUpมอบทุกสิ่งที่ทีมขายต้องการ มันรวมการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การต้อนรับลูกค้า และการทำงานร่วมกันในดีลต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่ดูแลทีมปิดการขายให้กับบริษัท SaaS
คุณสามารถสร้างกระบวนการขายแบบกำหนดเองได้โดยใช้ClickUp Board View ซึ่งแต่ละคอลัมน์จะแทนขั้นตอนต่างๆ นอกจากนี้ยังสะดวกในการ:
- ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ เมื่อดีลขยับขึ้นไปตามลำดับขั้น ระบบจะมอบหมายงานติดตามผลโดยอัตโนมัติภายในสามวันผ่านClickUp Automations
- จัดระเบียบดีลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองในClickUpสำหรับงาน เพื่อระบุมูลค่าดีล, ความเป็นไปได้ในการปิดดีล และวันที่คาดว่าจะปิดดีล
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยใช้ความคิดเห็นใน ClickUp Assignและแนบสัญญาพร้อมทั้ง @mention เพื่อนร่วมทีมสำหรับการอนุมัติได้โดยตรงในแต่ละงานของดีล
- ติดตามประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด ClickUpและแสดงภาพเป้าหมายยอดขาย การคาดการณ์รายได้ และความคืบหน้าของดีลด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ClickUp ยังมีเทมเพลต CRMพร้อมใช้งานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขายอีกด้วย นี่คือหนึ่งในเทมเพลตที่ดีที่สุด:
เทมเพลต CRM ของ ClickUp
เราเข้าใจ—การจัดการลีด, ติดตามการขาย, และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอาจรู้สึกหนักหนา.ClickUp CRM Templateคือโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว.
สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและปรับให้เข้ากับกระบวนการขายของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวที่ดูแลลูกค้าเป้าหมายหรือทีมขายที่กำลังเติบโตและจัดการกับปริมาณงานสูง เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ เชื่อมต่อกัน และมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้ด้วยการรวมระบบ CRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
Pipedrive คืออะไร?
Pipedrive เป็นระบบ CRM ที่มุ่งเน้นการขาย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการกับกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันให้กระบวนการขายแบบภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการขายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย ด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยดีล คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนของกระบวนการขายให้สอดคล้องกับเส้นทางการขายของลูกค้าแต่ละรายได้ ทำให้ไม่พลาดโอกาสใด ๆ
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานเพื่อสนับสนุนการแบ่งกลุ่มลูกค้า, วิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลง, และติดตามความคืบหน้าของดีล, ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงกลยุทธ์การขายของตนได้. ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, เป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าสำหรับทีมขาย.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในเดือนมีนาคม 2020Pipedrive ได้เข้าซื้อกิจการ Mailigen ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล เพื่อเสริมความสามารถของ CRM ด้วยฟีเจอร์การตลาดผ่านอีเมลแบบบูรณาการ
คุณสมบัติของ Pipedrive
Pipedrive ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงทีมขายเป็นหลัก มอบฟีเจอร์ที่ช่วยให้การติดตามดีลเป็นเรื่องง่าย อัตโนมัติการทำงาน และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างกลยุทธ์ CRM ที่ประสบความสำเร็จ
มาดูคุณสมบัติเด่นบางประการของมันกัน 📔
คุณสมบัติ #1: ท่อการขายที่ปรับแต่งได้
Pipedrive's visual sales pipeline ให้คุณเห็นภาพรวมของสถานะของแต่ละดีลได้อย่างชัดเจนในรูปแบบแคนบัน คุณสามารถปรับแต่ง pipeline ให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ เพิ่มขั้นตอนดีลที่ไม่ซ้ำใคร และติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถกำหนดขั้นตอนของดีล เช่น 'ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม' และ 'การเจรจาต่อรอง' เพื่อติดตามความคืบหน้าในแต่ละวันและระบุจุดติดขัดก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: CRM ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ บริษัทเทคโนโลยีเป็นผู้นำ โดย94% ใช้ซอฟต์แวร์ CRMเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้ว ธุรกิจในภาคการผลิต (86%) การศึกษา (85%) การดูแลสุขภาพ (82%) และทรัพยากรบุคคล (81%) เป็นกลุ่มผู้ใช้ CRM ที่ใหญ่ที่สุด
คุณสมบัติ #2: เครื่องมือการจัดการลูกค้าและการทำงานร่วมกัน
ไม่ใช่ทุกโอกาสที่คุ้มค่าแก่การติดตาม. Pipedrive ให้คะแนนและจัดหมวดหมู่โอกาส ช่วยคุณมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีมูลค่าสูง. นอกจากนี้ แบบฟอร์มออนไลน์ยังช่วยจับโอกาสใหม่ ๆ ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ และเพิ่มเข้าไปในระบบการจัดการโอกาสของคุณโดยอัตโนมัติ.
นอกจากนี้ยังดึงข้อมูลจาก LinkedIn และแหล่งอื่น ๆ มาให้คุณ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนทุกการสนทนา
🔍 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือแนะนำของ Amazonนั้นเป็นเหมือน CRM ขนาดใหญ่ ทุกครั้งที่คุณได้รับคำแนะนำว่า 'ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ยังซื้อสินค้านี้ด้วย' นั่นคือเทคโนโลยี CRM ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อติดตามความชอบของคุณและปรับปรุงประสบการณ์การช้อปปิ้งของคุณ
คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติและการรายงาน
งานที่ทำซ้ำๆ ไม่ควรมาใช้เวลาทั้งวันของคุณ ผู้ช่วยขาย AI ของ Pipedrive จะช่วยอัตโนมัติในการติดตามอีเมล การมอบหมายงาน และการอัปเดตดีลต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายแทนการอัปเดตสเปรดชีต
Pipedrive ยังช่วยคุณทำนายยอดขายได้ด้วย รายงานที่สามารถปรับแต่งได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดีล, ประสิทธิภาพของทีมขาย, และแนวโน้มรายได้ในอนาคต
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 64 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
🔍 คุณรู้หรือไม่? 57% ของบริษัทไม่สามารถรักษาประสบการณ์ลูกค้าที่ดีได้เนื่องจากระบบ CRM ของพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ ในขณะที่เพียง 32% ของบริษัทมีมุมมองเดียวของข้อมูลลูกค้า แต่ 90% คิดว่ามันจะมีคุณค่า
ClickUp เทียบกับ Pipedrive: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ClickUp หรือ Pipedrive—อันไหนเหมาะกับคุณ?
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ คุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงกระบวนการขายและปิดการขายทีมของคุณให้ราบรื่นขึ้น หรือคุณต้องการพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง?
ทั้งสองเครื่องมือมีคุณสมบัติที่ทรงพลัง แต่โดดเด่นในด้านที่แตกต่างกัน มาเปรียบเทียบกันเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด 🎯
|เกณฑ์
|คลิกอัพ
|Pipedrive
|วัตถุประสงค์
|เครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
|ซอฟต์แวร์ CRM ที่เน้นการจัดการกระบวนการขาย
|จุดแข็งที่สำคัญ
|เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สูง การจัดการโครงการที่คล่องตัว และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|กระบวนการขายที่ง่ายขึ้น การติดตามข้อตกลง และการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
|ความสะดวกในการใช้งาน
|เส้นทางการเรียนรู้ที่ไม่ยากเกินไปเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย แต่เข้าใจง่ายสำหรับงานพื้นฐาน
|อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการตั้งค่าขั้นต่ำสำหรับงาน CRM
|การปรับแต่ง
|15+ มุมมอง รวมถึง Kanban, Gantt, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์ และแผนผังความคิด สำหรับการติดตามโครงการ
|การปรับแต่งที่จำกัดซึ่งมุ่งเน้นไปที่กระบวนการขายเป็นหลัก
|ความร่วมมือ
|เสนอเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น กระดานไวท์บอร์ด, แชท, และการมอบหมายความคิดเห็น
|คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด, เน้นไปที่การประสานงานทีมขายภายใน
|มุมมอง
|ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้ แต่ไม่ครอบคลุมเท่ากับ ClickUp
|มุมมองเฉพาะท่อสำหรับการจัดการดีลและกระบวนการขาย
|การผสานรวม
|ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Pipedrive และ Google Workspace
|สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้ แต่ไม่ครอบคลุมเท่ากับ ClickUp
คุณสมบัติ #1: ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของแพลตฟอร์มในการทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ มาดูกันว่า Pipedrive และ ClickUp จัดการกับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์อย่างไร
คลิกอัพ
คิดถึง ClickUp เป็นผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp Brain ที่ผสานรวมไว้ คุณสามารถทำงานทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติได้ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงโครงการที่เกิดซ้ำ การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกระบวนการทำงาน CRMแบบกำหนดเองเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนให้ราบรื่นยิ่งขึ้นในทีมต่างๆ
Pipedrive
Pipedrive เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการขาย โดยสามารถติดตามงาน กำหนดขั้นตอนของดีล และซิงค์อีเมลโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ปิดการขายได้เร็วขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทั่วไป
🏆ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลายมากขึ้นในทีมข้ามสายงานและอุตสาหกรรมต่างๆ
คุณสมบัติที่ 2: การรายงานและการวิเคราะห์
การติดตามประสิทธิภาพและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจำเป็นต้องมีเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่ง. นี่คือวิธีที่ ClickUp และ Pipedrive เปรียบเทียบกันในด้านการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก.
คลิกอัพ
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง ติดตามความคืบหน้าของโครงการ วิเคราะห์เวลาที่ใช้ และสร้างรายงานตามความต้องการเฉพาะของคุณ แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถรวมการ์ดต่างๆ เช่น สถานะงาน การติดตามเวลา และความคืบหน้าของเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น
Pipedrive
Pipedrive เชี่ยวชาญในการให้บริการวิเคราะห์การขายอย่างลึกซึ้ง
คุณสามารถสร้างรายงานภาพเพื่อติดตามการขาย, ทำนายรายได้, และประเมินประสิทธิภาพการขายของบุคคลและทีมได้ ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล แพลตฟอร์มยังมีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งแสดงข้อมูลการขายผ่านแผนภูมิ, กราฟ, และตาราง
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! คุณสามารถใช้ ClickUp สำหรับการวิเคราะห์ทั่วไป และใช้ Pipedrive สำหรับการรายงานการขาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การปฏิวัติมือถือทำให้ CRM มีความยืดหยุ่นมากขึ้น พนักงานขายเคยต้องอยู่ที่โต๊ะทำงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลลูกค้า แต่ตอนนี้พวกเขาสามารถจัดการความสัมพันธ์ได้จากโทรศัพท์ขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ 3: เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
การทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมมาดูกันว่าตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMเหล่านี้สนับสนุนการสื่อสารและการประสานงานของทีมได้อย่างไร
คลิกอัพ
ClickUp เต็มไปด้วยเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานเป็นทีม: แชทแบบเรียลไทม์, กระทู้ความคิดเห็น, กระดานไวท์บอร์ด, และการแชร์เอกสาร ต้องการจัดการปริมาณงานในหลายโครงการกับหลายทีมหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยคุณ!
Pipedrive
การทำงานร่วมกันใน Pipedrive มุ่งเน้นไปที่การขายเป็นหลัก—การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย การติดตามดีล และการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกภายในกระบวนการขายของคุณ เหมาะสำหรับการขาย แต่ไม่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมในวงกว้าง
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่เหนือกว่างานขาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความท้าทายด้าน CRM ที่โดดเด่นที่สุดคือการบูรณาการเทคโนโลยี (41%) ข้อจำกัดของฟีเจอร์ในแพลตฟอร์ม (40%) และความรู้และทักษะภายในองค์กร (37%)43% ของผู้นำระบุว่าการคาดการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการขายเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดที่องค์กรให้ความสำคัญบนระบบ CRM ในปัจจุบัน
ClickUp เทียบกับ Pipedrive บน Reddit
เราได้ไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้จริงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ ClickUp กับ Pipedrive และคำตอบที่ได้รับก็ไม่ทำให้ผิดหวัง แม้ว่าจะไม่มีกระทู้เฉพาะที่พูดถึงทั้งสองแพลตฟอร์มนี้โดยตรง แต่ต่อไปนี้คือความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ 👇
ผู้ใช้ต่างชื่นชมClickUp สำหรับความสามารถในการจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว:
ลองใช้เครื่องมือเชิงพาณิชย์ที่จริงจังแทบทุกอย่างที่มีแล้ว สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp ก็คือสิ่งที่พวกเขาทำการตลาด: แอปเดียวสำหรับทุกอย่าง ชอบระดับการปรับแต่งการจัดการงานมาก และฐานความรู้ก็ค่อนข้างดีด้วย พวกเขาเพิ่งปล่อยการปรับปรุงครั้งใหญ่ของแชท ดังนั้นเรากำลังจะแทนที่ Slack ด้วยเช่นกัน
ลองใช้เครื่องมือเชิงพาณิชย์ที่จริงจังแทบทุกอย่างที่มีแล้ว สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp ก็คือสิ่งที่พวกเขาทำการตลาด: แอปเดียวสำหรับทุกอย่าง ชอบระดับการปรับแต่งการจัดการงานมาก และฐานความรู้ก็ค่อนข้างดีด้วย พวกเขาเพิ่งปล่อยการปรับปรุงครั้งใหญ่ของแชท ดังนั้นเรากำลังจะแทนที่ Slack ด้วยเช่นกัน
คุณค่าที่คุ้มค่าของ ClickUp ก็ได้รับการชื่นชมจากผู้ใช้ Reddit เช่นกัน
มันใช้เวลาสักพักกว่าฉันจะเข้าใจมันได้จริงๆ...พลังที่แท้จริงของ ClickUp อยู่ที่ความสามารถให้ผู้ใช้และทีมต่างๆ สามารถทำงานจากข้อมูลเดียวกันแต่ดูในรูปแบบ (view) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา...ClickUp อนุญาตให้ทีมต่างๆ ในองค์กรทำงานในกระบวนการทำงานที่พวกเขาชอบ แต่จากโครงสร้างข้อมูลที่เป็นศูนย์กลาง...ClickUp เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง คุ้มค่าและใช้งานง่าย ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงเลย
มันใช้เวลาสักพักกว่าฉันจะเข้าใจมันได้จริงๆ...พลังที่แท้จริงของ ClickUp อยู่ที่ความสามารถให้ผู้ใช้และทีมต่างๆ สามารถทำงานจากข้อมูลเดียวกันแต่ดูในรูปแบบ (view) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา...ClickUp อนุญาตให้ทีมต่างๆ ในองค์กรทำงานในกระบวนการทำงานที่พวกเขาชอบ แต่จากโครงสร้างข้อมูลที่เป็นศูนย์กลาง...ClickUp เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง คุ้มค่าและใช้งานง่าย ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงเลย
ในทางกลับกันผู้ใช้ Redditบางคนชื่นชม Pipedrive
ฉันใช้ Pipedrive สำหรับ B2B มาประมาณ 6 เดือนแล้วและฉันชอบมันมาก ปัญหาเดียวที่ฉันเคยเขียนถึงมาก่อนคือการลบข้อมูลซ้ำไม่สะดวกมาก หากคุณอัปโหลดไฟล์ Excel สองไฟล์ที่มีรายชื่อผู้ติดต่อหรือองค์กรที่มีข้อมูลบางส่วนซ้ำกัน คุณจะต้องลบข้อมูลซ้ำออกด้วยตนเองในทุกรายการที่เกี่ยวข้อง
ฉันใช้ Pipedrive สำหรับ B2B มาประมาณ 6 เดือนแล้วและฉันชอบมันมาก ข้อเสียเดียวที่ฉันเคยเขียนถึงมาก่อนคือการลบข้อมูลซ้ำไม่สะดวกมาก หากคุณอัปโหลดไฟล์ Excel สองไฟล์ที่มีรายชื่อผู้ติดต่อหรือองค์กรที่ซ้ำกันบางส่วน คุณจะต้องลบข้อมูลซ้ำออกด้วยตนเองในทุกรายการที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้บางรายบ่นเกี่ยวกับราคาของแพลตฟอร์ม
Pipedrive มีแนวคิดการกำหนดราคาที่น่าสนใจ—พวกเขาคิดค่าบริการสำหรับส่วนเสริมเป็นอัตราคงที่ต่อบริษัทแทนที่จะคิดตามจำนวนผู้ใช้ ซึ่งบางครั้งอาจดูเหมือนแพงเมื่อคำนวณต่อผู้ใช้ในตอนแรก แต่จริง ๆ แล้วค่อนข้างสมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น โมดูลแคมเปญของพวกเขามีราคาประมาณ $20 ต่อเดือน ซึ่งไม่แพงเกินไป แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีอยู่ก็ตาม
Pipedrive มีแนวคิดการกำหนดราคาที่น่าสนใจ—พวกเขาคิดค่าบริการสำหรับส่วนเสริมเป็นอัตราคงที่ต่อบริษัทแทนที่จะคิดต่อผู้ใช้ ซึ่งบางครั้งอาจดูเหมือนแพงเมื่อคำนวณต่อผู้ใช้ในตอนแรก แต่จริงๆ แล้วค่อนข้างสมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น โมดูลแคมเปญของพวกเขามีราคาประมาณ $20 ต่อเดือน ซึ่งไม่แพงเกินไป แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีอยู่ก็ตาม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: CRM เริ่มต้นด้วยปากกาและกระดาษ ก่อนที่ซอฟต์แวร์จะเข้ามาแทนที่ ธุรกิจต่างๆ จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ การ์ดดัชนีและโรโลเดกซ์ ปัจจุบัน ทุกอย่างกลายเป็นดิจิทัล อัตโนมัติ และขับเคลื่อนด้วย AI
เครื่องมือ CRM ตัวไหนครองความเป็นเลิศ?
ผลลัพธ์ออกมาแล้ว และเรามีผู้ชนะที่ชัดเจน! ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่า 👑
แม้ว่า Pipedrive จะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขาย แต่ก็มีข้อบกพร่องในหลายด้านที่สำคัญต่อการบริหารธุรกิจอย่างครบวงจร การเน้นที่การจัดการกระบวนการขายเพียงอย่างเดียวทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยลง และไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความสามารถในการบริหารโครงการที่กว้างขวางมากขึ้น
ในทางกลับกัน ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ไม่เพียงแต่มีฟังก์ชัน CRM เท่านั้น แต่ยังมีการจัดการงาน การตลาดอัตโนมัติ มุมมองหลากหลาย และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นโซลูชันธุรกิจแบบองค์รวม
ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นในการขยายตัว ClickUp เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจทุกขนาด ทำให้เป็นการลงทุนที่มั่นคงสำหรับอนาคต
