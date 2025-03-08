15 แอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ดีที่สุดในปี 2025

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังส่งข้อความอย่างรวดเร็ว แล้วสงสัยว่าใครกันแน่ที่กำลังอ่านข้อความนั้นอยู่—เพื่อนของคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณ...หรือแฮกเกอร์แปลกหน้าที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่ง?
การรั่วไหลของข้อมูลกำลังเป็นข่าวใหญ่ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ซ่อนตัวอยู่ทุกที่ วันนี้ การส่งข้อความแบบทันทีไม่ได้เป็นเพียงแค่การหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในการแชทเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อความทันทีของคุณให้ปลอดภัยและเป็นของคุณอย่างแท้จริง
และไม่ใช่แค่คุณที่กังวลเรื่องความปลอดภัย—ธุรกิจต่างๆ ก็อยู่ในภาวะเฝ้าระวังอย่างสูงเช่นกัน
เกือบ90% ของผู้บริโภคชอบการส่งข้อความเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ ซึ่งหมายความว่าบริษัทไม่สามารถที่จะทำผิดพลาดในเรื่องความเป็นส่วนตัวได้ ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวไม่ได้เพียงแค่ทำให้ข้อมูลเสี่ยง แต่ยังทำลายความไว้วางใจ ทำลายชื่อเสียง และเปลี่ยนลูกค้าที่ภักดีให้กลายเป็นอดีต
แต่มีแอปส่งข้อความทันทีที่เรียกตัวเองว่า 'ปลอดภัย' เหล่านี้กี่แอปที่ทำได้ตามที่พูดจริง? โพสต์นี้จะสำรวจแอปส่งข้อความทันที 15 อันดับแรกที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง ปกป้องข้อมูลของคุณ และเหมาะสมกับชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานของคุณอย่างลงตัว
📮ClickUp Insight: จากการวิจัยของเรา พบว่าประมาณ43% ของพนักงานส่งข้อความ0-10 ข้อความต่อวัน แม้ว่าสิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการสนทนาที่มุ่งเน้นหรือตั้งใจมากขึ้น แต่ก็อาจสะท้อนถึงการขาดความร่วมมือที่ราบรื่น โดยมีการสนทนาที่สำคัญเกิดขึ้นที่อื่น (เช่น อีเมล)
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นและการสลับบริบท คุณจำเป็นต้องมีแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เช่น ClickUp ที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อแอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที 15 อันดับแรก:
- ClickUp: เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ดีที่สุด
- WhatsApp: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารส่วนบุคคลและทีมขนาดเล็ก
- Google Chat: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Google
- Brosix: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างปลอดภัย
- RingCentral: ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์ข้ามแพลตฟอร์ม
- Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365
- Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่สามารถปรับแต่งได้
- ผู้ส่งสารของทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- Rocket. Chat: เครื่องมือสื่อสารโอเพ่นซอร์สที่ดีที่สุด
- WeChat: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารระดับโลก
- ฝูง: เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการความเรียบง่าย
- Discord: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนและการทำงานร่วมกันแบบไม่เป็นทางการ
- Mattermost: เหมาะที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นแบบโอเพนซอร์ส
- สถานที่ทำงาน: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางสังคมในที่ทำงาน
- Ryver: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่เน้นงานเป็นหลัก
คุณควรค้นหาอะไรในแอปพลิเคชันส่งข้อความทันที?
การเลือกแอปส่งข้อความทันทีที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การเข้าถึงฟีเจอร์ที่ดูทันสมัยเท่านั้น—แต่เป็นการค้นหาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัย ฟังก์ชันการใช้งาน และความสะดวกสบายในการใช้งานของคุณ
นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึง:
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปส่งข้อความทันทีใช้โปรโตคอลการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่าเฉพาะผู้รับที่ตั้งใจเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความของคุณได้—แม้แต่ผู้ให้บริการแอปก็ไม่สามารถอ่านได้
- การควบคุมความเป็นส่วนตัว: มองหาคุณสมบัติเช่นข้อความที่หายไป, การสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัย, และความสามารถในการจำกัดการรวบรวมข้อมูล. เครื่องมือเหล่านี้ให้คุณควบคุมวิธีการใช้และเก็บข้อมูลของคุณ
- รองรับการใช้งานหลายอุปกรณ์: ไม่ว่าจะใช้เพื่อการทำงานหรือส่วนตัว การซิงค์ข้อมูลอย่างไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย
- คุณสมบัติของกลุ่ม: หากคุณกำลังทำงานร่วมกับทีมหรือแชทกับเพื่อน ๆ แอปส่งข้อความทันทีที่มีคุณสมบัติการแชทกลุ่มที่ปลอดภัย การแชร์ไฟล์ และการควบคุมผู้ดูแลระบบเป็นสิ่งจำเป็น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องซับซ้อน เลือกแอปส่งข้อความทันทีที่ผสมผสานฟีเจอร์ขั้นสูงเข้ากับการออกแบบที่ใช้งานง่าย เพื่อการใช้งานที่ไร้กังวล
- ชื่อเสียงและความโปร่งใส: ตรวจสอบแอปส่งข้อความยอดนิยมที่มีประวัติที่พิสูจน์ได้ในด้านความเป็นส่วนตัว และบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลของตนอย่างชัดเจน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อประเมินแอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที อย่ามองข้ามการเชื่อมต่อกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพและความง่ายในการใช้งาน—สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทั้งส่วนตัวและมืออาชีพได้อย่างมาก
15 แอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ดีที่สุด
นี่คือ 15 แอปพลิเคชันส่งข้อความทันทีที่ดีที่สุดที่คัดสรรมาให้คุณพิจารณา:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)
คุณเคยคิดถึงความวุ่นวายของการใช้เครื่องมือหลายอย่างสำหรับการสื่อสาร, การจัดการโครงการ, และการแชร์ไฟล์บ้างไหม?
การเปลี่ยนแอปและแท็บอาจทำให้การไหลของงานถูกขัดจังหวะ ทำให้ทีมยากที่จะอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ต้องพูดถึงเวลาที่เสียไปเพราะการเสียสมาธิ
📮ClickUp Insight: เกือบ60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แม้ว่าการตอบกลับอย่างรวดเร็วเหล่านี้มักถูกมองว่ามีความมีประสิทธิภาพ แต่การตอบกลับเหล่านี้ก็ทำให้เสียสมาธิและขัดขวางการทำงานที่ต้องการความลึกซึ้ง
รวมศูนย์โครงการ งาน และเธรดการสนทนาไว้ในClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการสลับบริบท รับข้อมูลที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเสียสมาธิ!
นั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่นด้วยแนวทาง แอปเดียวสำหรับทุกงาน ที่รวมฟังก์ชันการทำงานหลากหลายและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ไว้ในที่เดียว
คลิกอัพ แชท
หัวใจสำคัญของฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp คือClickUp Chat ซึ่งเป็นฟีเจอร์การส่งข้อความแบบทันทีที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ที่ซึ่งข้อความ การอัปเดตงาน และการสนทนาเกี่ยวกับโครงการเกิดขึ้นอย่างราบรื่น
มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การแลกเปลี่ยนข้อความเท่านั้น ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถเชื่อมโยงข้อความไปยังงาน โครงการ หรือเอกสารเฉพาะได้โดยตรง ทำให้ทุกการสนทนาบนแพลตฟอร์มการส่งข้อความทันทีมีความเชื่อมโยงตามบริบท
ClickUp Chat ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องตอบกลับทันที การสลับไปยังเครื่องมือนี้ช่วยให้การสนทนาด้วยข้อความเสียงและวิดีโอมีความละเอียดอ่อนและน่าสนใจมากขึ้น
คลิป ClickUp
คุณชอบการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันกับทีมของคุณหรือไม่?ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอได้ ทำให้การอธิบายที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการส่งอีเมลยาวๆ หรือข้อความที่มีเนื้อหาเยอะ
เพื่อจัดระเบียบการสื่อสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถใช้เทมเพลตข้อความโต้ตอบทันทีของ ClickUpเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ รักษาความสม่ำเสมอและความชัดเจนในข้อความของพวกเขา
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดเก็บข้อความในรูปแบบที่เป็นระบบ จัดลำดับความสำคัญของบทสนทนา และตอบสนองต่อคำขอได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดในการพิมพ์และรับรองความถูกต้องทางไวยากรณ์ ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการโครงการได้ในขณะที่สร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใสและร่วมมือกัน ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณใกล้ชิดกันมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้าง, มอบหมาย, และจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpได้อย่างง่ายดาย. แยกแยะโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ และกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
- เลือกจากมุมมอง ClickUp กว่า 15 แบบ รวมถึง รายการ กระดาน ปฏิทิน แผนงานกังท์ และแผนผังความคิด
- ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละรายการผ่านClickUp Time Tracking ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือภายนอกและปรับปรุงการวางแผนงบประมาณโครงการให้ดียิ่งขึ้น
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Google Drive, Slack, Zoom และ Microsoft Teams เพื่อรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น
- สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการ แสดงความคืบหน้า และติดตามประสิทธิภาพของทีมด้วยแผนภูมิ กราฟ และวิดเจ็ต
- ใช้เครื่องมือรายงานของ ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีม อัตราการเสร็จสิ้นงาน และความคืบหน้าของโครงการ เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน และอาจดูน่ากลัวสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบว่ากระบวนการสร้างสรรค์คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ปัจจุบัน ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถพูดคุยและทำงานร่วมกันภายในงานนั้นได้
อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. Slack: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด?
2. WhatsApp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารส่วนตัวและทีมขนาดเล็ก)
เมื่อพูดถึงความเรียบง่ายและการส่งข้อความแบบเรียลไทม์WhatsAppยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการติดต่อทั้งส่วนตัวและทางธุรกิจ ฟีเจอร์แชทกลุ่มของมันทำให้เหมาะสำหรับการสนทนาในทีม และความสามารถในการแชร์รูปภาพ เอกสาร และวิดีโอภายในแชทช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ WhatsApp คือการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ซึ่งทำให้ข้อความและการโทรทั้งหมดถูกเก็บเป็นความลับและปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WhatsApp
- ส่งรูปภาพ วิดีโอ และเอกสารอย่างรวดเร็ว
- โทรแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับการสนทนาแบบไม่เป็นทางการหรือการติดต่อสั้นๆ
- ใช้แอปนี้ได้ทั้งบนโทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป
- แยกบัญชีงานและบัญชีส่วนตัวด้วยบัญชี WhatsApp Business
ข้อจำกัดของ WhatsApp
- ไม่มีเครื่องมือในตัวสำหรับการติดตามงาน การจัดการโครงการ หรือการร่วมมือกัน
- แชร์หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเป็นรูปแบบการสื่อสารพื้นฐาน—ฟีเจอร์ที่อาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดต่อในเชิงธุรกิจ
ราคาของ WhatsApp
- ฟรีตลอดไป
คะแนนรีวิวและรีวิวของ WhatsApp
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง WhatsApp อย่างไร
มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนกับ WhatsApp ทั่วไป ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อและแชทกับลูกค้าเพื่อธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมด้วยระบบเข้ารหัสและฟีเจอร์ข้อความหายเพื่อความปลอดภัย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ณ ปี 2024 WhatsApp มีผู้ใช้มากกว่า100 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว!
3. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Google)
หากทีมของคุณได้ผสานการทำงานกับระบบ Google Workspace แล้วGoogle Chatก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มันช่วยให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างการแชทและการประชุมทางวิดีโอผ่าน Google Meet เป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทีมสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
ด้วยระบบสนทนาแบบมีหัวข้อ Google Chat ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสามารถในการสร้างห้องสนทนาเฉพาะสำหรับทีมหรือโปรเจกต์ต่างๆ ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat
- ทำงานใน Google Docs, Sheets และ Drive ได้อย่างง่ายดาย
- เปลี่ยนจากการสื่อสารด้วยข้อความเป็นการโทรผ่านวิดีโอโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
- แชร์ไฟล์และเอกสารจาก Google Drive ในการแชท
ข้อจำกัดของ Google Chat
- เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆของ Google Chat เช่น ClickUp, Google Chat มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่า
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูงที่พบในเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการ
ราคาของ Google Chat
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
4. Brosix (ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างปลอดภัย)
Brosixนำเสนอเครือข่ายทีมส่วนตัวที่รับรองว่าทุกการสื่อสารจะปลอดภัย มันขจัดความเสี่ยงจากการเข้าถึงจากภายนอก ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมเช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน และองค์กรรัฐบาล
นอกเหนือจากความปลอดภัยแล้ว Brosix ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การแชร์หน้าจอ, การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ, และระบบการโอนไฟล์ที่มีการเข้ารหัส, ซึ่งช่วยให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ตลอดกระบวนการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brosix
- ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ผ่านภาพสำหรับการระดมความคิด
- สร้างห้องสำหรับทีมหรือโครงการเฉพาะเพื่อการสนทนาอย่างเป็นระเบียบ
- ใช้ประโยชน์จากความเข้ากันได้ของมือถือบนหลายแพลตฟอร์ม (Windows, เว็บ, iOS, Android, Mac, Linux)
ข้อจำกัดของ Brosix
- Brosix ขาดเครื่องมือสำหรับการสร้างงาน การติดตามงาน หรือการมอบหมายงาน
- ตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ น้อยกว่า
ราคาของ Brosix
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- พรีเมียม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
Brosix ratings and reviews
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Brosix อย่างไร
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Brosix คือความจริงที่ว่าอินเตอร์เฟซนั้นเรียบง่ายและสะอาด ไม่มีขั้นตอนที่ต้องเรียนรู้ นอกจากนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้เห็นการแนะนำคุณสมบัติที่น่าสนใจ เช่น การท่องเว็บร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ และการส่งภาพหน้าจอแบบทันทีไปยังผู้อื่น
5. RingCentral (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์ข้ามแพลตฟอร์ม)
ต้องการปรับปรุงมารยาทในการแชทในที่ทำงานให้ดีขึ้นหรือไม่?RingCentralเป็นโซลูชันการสื่อสารแบบครบวงจรที่รวมการส่งข้อความ การโทรด้วยเสียง การประชุมทางวิดีโอ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมไว้ในที่เดียว
ด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีสำหรับทีม คุณสามารถสร้างหัวข้อสนทนาเฉพาะสำหรับแต่ละแผนก โครงการ หรือหัวข้อต่าง ๆ ได้ ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ RingCentral Video ยังช่วยให้การแชร์ไฟล์เป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Workspace, Microsoft 365 และ Slack ได้โดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral
- เปิดใช้งานคุณสมบัติ VoIP ขั้นสูง รวมถึงการโอนสาย, การบันทึกการโทร, ข้อความเสียงเป็นข้อความ, และระบบตอบกลับอัตโนมัติ (IVR) เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าและการสื่อสารภายในทีม
- เพิ่มผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ และคุณสมบัติต่างๆ ตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ โดยไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานหรือฮาร์ดแวร์ที่ซับซ้อน
- เข้าถึงชุดคุณสมบัติทั้งหมดผ่านแอปมือถือของ RingCentral ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่
ข้อจำกัดของ RingCentral
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมของ RingCentral อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- มีราคาสูงกว่าเครื่องมือที่มุ่งเน้นเฉพาะการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีในที่ทำงาน
ราคาของ RingCentral
- คอร์: $30/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1-5 คน
- ขั้นสูง: $35/เดือน สำหรับ 1-5 ผู้ใช้
- อัลตร้า: $45/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1-5 คน
คะแนนและรีวิวของ RingCentral
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
6. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365)
หากองค์กรของคุณใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว การใช้Microsoft Teamsก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดมากในกระบวนการทำงานของคุณ Teams สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือในระบบนิเวศของ Microsoft ได้เป็นอย่างดี เช่น Word, Excel, PowerPoint และ OneDrive ทำให้เป็นศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกัน
ฟังก์ชันแชทที่ต่อเนื่อง ของมันช่วยจัดระเบียบการสนทนาที่ดำเนินอยู่ ในขณะที่การตอบกลับแบบเรียงลำดับช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและติดตามได้ง่าย Microsoft Teams ยังโดดเด่นด้วยความสามารถในการประชุมทางวิดีโอ ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 1,000 คนในการประชุมเดียว
แพลตฟอร์มการส่งข้อความทันทีนี้รวมถึงการสร้างช่องทางสำหรับการสนทนาของทีมและการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามสำหรับการจัดการงานและการติดตามโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ใช้การส่งข้อความแบบตัวต่อตัวหรือแชทกลุ่มเพื่อการสื่อสารแบบทันที
- แชร์ไฟล์, ลิงก์, และอีโมจิเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
- บันทึกการประชุมพร้อมการบันทึกบนคลาวด์และการถอดความอัตโนมัติ
- เพิ่มแท็บสำหรับแอป, ไฟล์ หรือเครื่องมือที่ใช้บ่อยภายในช่องทาง
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- มีประสิทธิภาพน้อยลงหากคุณยังไม่ได้ใช้ Microsoft 365
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกสำหรับทีมขนาดเล็กหรือกรณีการใช้งานที่เรียบง่าย
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Premium: $22/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Teams ว่าอย่างไร
สิ่งนี้ทำให้งานของเราง่ายขึ้นและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองโดยการสร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ก่อนหน้านี้ ผู้จัดและผู้บรรยายต้องเริ่มและหยุดการบันทึกด้วยตนเอง ตอนนี้กระบวนการนี้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว
👀 คุณรู้หรือไม่? Microsoft Teamsมีฟีเจอร์แปลภาษาแบบเรียลไทม์ในระหว่างการประชุม ทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับทีมที่มีสมาชิกจากทั่วโลก
7. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่สามารถปรับแต่งได้)
แอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ได้รับความนิยมอย่างSlackโดดเด่นในการสื่อสารกลุ่ม คุณสามารถสร้างช่องทางสำหรับทุกโครงการ แผนก หรือหัวข้อการสนทนา เพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็นและเป็นระเบียบ
ข้อความที่มีการตอบกลับแบบเรียงลำดับช่วยป้องกันไม่ให้การสนทนาหลุดออกนอกประเด็นหรือยุ่งเหยิงจนควบคุมไม่ได้ ทำให้ติดตามการอัปเดตและตอบกลับได้ง่ายขึ้นโดยไม่รบกวนแชทหลัก
Slack เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 2,000 แอป รวมถึงเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง Trello, Asana และ Jira คุณยังสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติได้ด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ในตัวของ Slack ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ปักหมุดข้อความสำคัญหรือไฟล์ไว้ที่ช่องเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านหัวข้อสนทนา
- อัปโหลดเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอได้โดยตรงในบทสนทนา
- ตอบกลับข้อความด้วยอีโมจิที่กำหนดเองหรือสร้างโพลโดยใช้การตอบกลับด้วยอีโมจิ
ข้อจำกัดของ Slack
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ประวัติการใช้งานไม่จำกัด มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
- ทีมที่มีหลายช่องทางอาจประสบปัญหาการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- แผนฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slack ว่าอย่างไร
ฉันเคยใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Microsoft Teams มาก่อน แต่ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บน Slack นั้นดีกว่ามาก และเหมาะกับพนักงานอย่างชัดเจน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ประโยชน์จากไดเรกทอรีแอปของSlack เพื่อผสานรวมเครื่องมือต่างๆ เช่น Trello, Zoom หรือ Google Drive
8. ผู้ส่งสารของทีม (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลาง)
Troop Messengerมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์การส่งข้อความหลัก เช่น การแชทกลุ่ม, การส่งข้อความแบบตัวต่อตัว, และ การโทรด้วยเสียง/วิดีโอ.
หนึ่งในเครื่องมือที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มการส่งข้อความทันทีนี้คือ Burnout ฟีเจอร์แชททำลายตัวเองที่ปลอดภัยนี้ช่วยให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหายไปหลังจากเวลาที่กำหนด—เป็นการเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความลับ
ไม่เหมือนกับคู่แข่ง Troop Messengerมีฟังก์ชันการแชร์หน้าจอและการควบคุมเดสก์ท็อประยะไกลทำให้เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเด่นของ Troop Messenger
- ดูว่าใครได้อ่านข้อความของคุณในกลุ่มแชทแล้ว
- สลับระหว่างการสนทนาส่วนตัวและการสนทนากลุ่มได้อย่างง่ายดาย
- ส่งและรับเอกสาร รูปภาพ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มผู้ร่วมงานภายนอก เช่น ลูกค้าหรือผู้ขาย ด้วยฟีเจอร์ Guest Login
ข้อจำกัดของทูปร์ เมสเซนเจอร์
- การผสานรวมแอปของบุคคลที่สามน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง Slack หรือ ClickUp
- แม้จะเรียบง่าย แต่การออกแบบก็ดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ทันสมัย
ราคาของ Troop Messenger
- พรีเมียม: $2. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Troop Messenger
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบโอเพนซอร์ส)
ด้วย Rocket.Chat ธุรกิจของคุณสามารถโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ได้เองเพื่อให้มั่นใจในความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อมูลที่เข้มงวด Rocket.Chat ถือเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา
หากคุณเป็นองค์กรที่กำลังมองหา แพลตฟอร์มการสื่อสารที่มีความยืดหยุ่นสูงและโอเพ่นซอร์สRocket.Chatสามารถช่วยให้คุณควบคุมการสื่อสารของคุณได้อย่างสมบูรณ์
หนึ่งในจุดขายที่แข็งแกร่งที่สุดของ Rocket. Chat คือความสามารถในการขยายตัว ในฐานะแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส มันอนุญาตให้นักพัฒนาปรับแต่งเครื่องมือด้วยการผสานรวมและปลั๊กอินที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการของพวกเขา
Rocket. Chat คุณสมบัติเด่น
- คุณสมบัติการโทรในตัวเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
- สร้างฟีเจอร์และกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม
- ใช้การส่งข้อความแบบเรียลไทม์พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดเรียงเป็นหัวข้อ, การแสดงปฏิกิริยา, และการกล่าวถึง เพื่อรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบและน่าสนใจ
ข้อจำกัดของ Rocket.Chat
- การตั้งค่าและการบำรุงรักษาอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ราคาของ Rocket.Chat
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4.60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Rocket. Chat คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
👀คุณรู้หรือไม่? Rocket. Chat ไม่ใช่แค่โอเพ่นซอร์สเท่านั้น—แต่ยังเป็นระบบที่โฮสต์เอง ทำให้ธุรกิจสามารถควบคุมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
10. วีแชท (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารระดับโลก)
สำหรับธุรกิจที่ดำเนินการแม้เพียงบางส่วนจากประเทศจีน การมีแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง—และไม่มีแพลตฟอร์มใดครอบครองตลาดนี้ได้เท่ากับWeChat
ในฐานะแอปส่งข้อความที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศ WeChat เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสื่อสารระดับโลกและการเชื่อมต่อทางธุรกิจ นอกเหนือจากการส่งข้อความแบบทันทีแล้ว WeChat ยังมีเครื่องมือสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ รวมถึงการแชร์ไฟล์ การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ และความสามารถบนมือถือที่ทรงพลัง
ฟีเจอร์ 'โมเมนต์' ของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์อัปเดตได้ คล้ายกับฟีดในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ไม่เหมือนใครในการส่งเสริมการเชื่อมต่อและการมีส่วนร่วมของทีม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมช่องว่างระหว่างการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการและแบบมืออาชีพในแอปเดียว
ข้อควรระวัง: ฟีเจอร์ของ WeChat นอกประเทศจีนมีข้อจำกัดอยู่บ้าง และองค์กรอาจพบว่าอินเทอร์เฟซของ WeChat ไม่เหมาะกับการทำงานร่วมกันของทีมขนาดใหญ่เท่ากับเครื่องมืออย่าง Slack หรือ Microsoft Teams
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WeChat
- โทรสนทนาคุณภาพสูงสำหรับการสื่อสารแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม
- ส่งเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอได้อย่างง่ายดายโดยตรงผ่านแชท
- เข้าถึงฟีเจอร์ทางธุรกิจ เช่น การจัดการงานและการติดตามพนักงาน ด้วยการผสานรวมกับ WeCom
ข้อจำกัดของ WeChat
- ภายใต้กฎหมายข้อมูลท้องถิ่นที่เข้มงวด ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นส่วนตัวระดับโลก
ราคาของ WeChat
- ฟรี: ฟีเจอร์การส่งข้อความและโทรพื้นฐาน
- WeCom: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนรีวิวและรีวิวใน WeChat
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
11. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการความเรียบง่าย)
ความเรียบง่ายเป็นคุณสมบัติที่ถูกมองข้ามในแอปพลิเคชันส่งข้อความทันที แต่Flockได้เติมเต็มช่องว่างนั้น มันคือ แอปส่งข้อความที่ราคาไม่แพงและตรงไปตรงมา ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็ก
ด้วยคุณสมบัติเช่นการแชทกลุ่ม, รายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน, และการสำรวจความคิดเห็น, Flock ช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกท่วมท้นด้วยฟังก์ชันที่ไม่จำเป็น. ต่างจากเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่น Microsoft Teams, การออกแบบที่เบาของ Flock ช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานและการนำไปใช้เป็นไปอย่างรวดเร็ว.
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- ติดตามงานของทีมวิ่งได้โดยตรงภายในแอปโดยใช้รายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน
- จัดระเบียบด้วยตัวเตือนและบันทึกในตัว
- จัดการประชุมเสมือนจริงกับสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของฝูง
- ไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน
- เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอขาดตัวเลือกการร่วมมือขั้นสูง
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- G2: 4. 4/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Flock อย่างไร
ฉันชอบที่ flock ทำให้สำนักงานของเราสามารถติดต่อกันได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่สำนักงานหรือกำลังเดินทาง ฉันไม่ชอบที่คุณสามารถย้อนกลับดูบันทึกได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเมื่อต้องการค้นหาหัวข้อเฉพาะ
12. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับชุมชนและการทำงานร่วมกันแบบไม่เป็นทางการ)
เดิมทีออกแบบมาสำหรับนักเล่นเกมDiscordได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนที่ได้รับความนิยมในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ
โครงสร้างแบบเซิร์ฟเวอร์ของมันช่วยให้ทีมสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการต่าง ๆ แผนก หรือความสนใจได้ ทำให้เหมาะสำหรับบริษัทที่มีวัฒนธรรมสร้างสรรค์และไม่เป็นทางการ
Discord รองรับช่องเสียงสำหรับการสนทนาแบบรวดเร็วโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ช่วยขจัดความจำเป็นในการโทรตามเวลาที่กำหนด แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้านการสื่อสารแบบเรียลไทม์ โดยมีอาการหน่วงของเสียงหรือวิดีโอเพียงเล็กน้อย Discord ยังมีฟีเจอร์การแชร์หน้าจอและสตรีมมิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสาน ซึ่งสามารถช่วยในการนำเสนอหรือกิจกรรมสร้างทีมได้
คุณสมบัติเด่นของ Discord
- นำเสนอแนวคิดหรือแก้ไขปัญหาในระหว่างการประชุมทางวิดีโอ
- แชร์การอัปเดตสดหรือการสาธิตกับทีมของคุณ
- จัดการการเข้าถึงและความรับผิดชอบภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Discord
- ขาดเครื่องมือเช่นการติดตามงานและการรายงานอย่างละเอียด
- การเชื่อมต่อกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจที่มาจากแหล่งเดียวกันมีน้อย
ราคา Discord
- แผนฟรี
- ไนโตร: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
13. Mattermost (ดีที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นแบบโอเพนซอร์ส)
Mattermostเป็นทางเลือกโอเพนซอร์สสำหรับแพลตฟอร์มเช่น WhatsAppและ Slack ที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมการสื่อสารของตนเอง
ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมเช่นการดูแลสุขภาพ, การเงิน, และรัฐบาล, Mattermost ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยการให้บริการการติดตั้งแบบโฮสต์เอง.
คุณสมบัติการแชทของทีม รวมถึงการส่งข้อความแบบมีหัวข้อและช่องแชท มีความเข้าใจง่ายและใช้งานได้จริงสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติหลักของ Mattermost
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาด้วยการผสานรวม GitHub/GitLab การแชร์โค้ดสแนปช็อต และการอัปเดต DevOps ภายในช่องทางเดียวกัน
- ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันในเหตุการณ์ของ Mattermost เพื่อจัดการเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและการสื่อสารที่ชัดเจนในช่วงวิกฤต
- ปรับใช้ playbook ที่มีอยู่ในตัวเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ, มาตรฐานกระบวนการทำงาน, และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมในการจัดการเหตุการณ์หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ
ข้อจำกัดของ Mattermost
- ต้องการความเชี่ยวชาญด้านไอทีในการกำหนดค่าและบำรุงรักษาแอป
ราคาของ Mattermost
- ฟรี
- มืออาชีพ: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Mattermost
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
14. ที่ทำงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือทางสังคมในที่ทำงาน)
ทีมที่เจริญเติบโตได้ดีจากการมีส่วนร่วมและการเชื่อมต่อต้องการมากกว่าเครื่องมือสื่อสารพื้นฐาน—พวกเขาต้องการแพลตฟอร์มที่รู้สึกเป็นธรรมชาติในการใช้งาน นี่คือจุดที่Workplace by Metaเข้ามาช่วย นำเสนอการสื่อสารในที่ทำงานในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
ด้วยคุณสมบัติเช่นวิดีโอสดและกลุ่ม Workplace สร้างประสบการณ์สื่อสังคมออนไลน์ที่คุ้นเคยภายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มันยอดเยี่ยมสำหรับการประกาศทั่วทั้งบริษัทหรือการส่งเสริมการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ
Workplace ยังรองรับการผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Microsoft 365 และ Google Workspace ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ข้อควรระวัง: Workplace by Meta จะยุติการให้บริการและเปลี่ยนเป็นโหมดอ่านอย่างเดียวจนถึงปี 2026 นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Facebook Workplaceที่คุณสามารถตรวจสอบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสถานที่ทำงาน
- ใช้ Workplace Chat สำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม พร้อมความสามารถในการโทรด้วยวิดีโอและเสียงที่ผสานรวมเพื่อการร่วมมืออย่างไร้รอยต่อ
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและการสื่อสารผ่าน Workplace Insights เพื่อระบุแนวโน้มและปรับปรุงกลยุทธ์ภายในองค์กร
- ใช้ฟีดข่าวเพื่อโพสต์อัปเดต แบ่งปันบทความ และแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดในที่ทำงาน
- ขาดเครื่องมือสำหรับการติดตามงานหรือการจัดการกำหนดเวลา
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการเชื่อมต่อกับ Meta นั้นเป็นการรบกวน
- อินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ Facebook Messenger อาจไม่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
ราคาสำหรับสถานที่ทำงาน
- แผนหลัก: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวสถานที่ทำงาน
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
15. Ryver (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่เน้นงาน)
Ryverผสานการส่งข้อความทันทีเข้ากับ การจัดการงานและกระบวนการทำงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ต้องการรวมศูนย์การสื่อสารและการติดตามโครงการไว้ในที่เดียว
กระดานงานและแชทของทีมถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและมอบหมายงานได้โดยตรงจากการสนทนา
อินเทอร์เฟซของ Ryver ให้ความรู้สึกคล้ายกับ Trello โดยมีบอร์ดแบบ Kanban สำหรับการติดตามงานแบบภาพ สิ่งที่ทำให้ Ryver โดดเด่นคือการมุ่งเน้นไปที่การทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Ryver
- สร้างช่องทางแบบเปิด, ส่วนตัว, หรือสำหรับผู้มาเยือนเพื่อให้การสนทนาอยู่ในกรอบและเกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือทีมที่เฉพาะเจาะจง
- ใช้ฟอรัมเพื่อจัดการอภิปรายที่มีโครงสร้าง ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันแนวคิดและทำงานร่วมกันได้โดยไม่ทำให้การสนทนาในแชทยุ่งเหยิง
- ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงของ Ryver เพื่อค้นหาข้อความ งาน หรือไฟล์ได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- ได้รับประโยชน์จากการไม่มีขีดจำกัดจำนวนผู้ใช้ แม้ในแผนการสื่อสารพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ Ryver
- ความเข้ากันได้จำกัดกับเครื่องมือภายนอก
- เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ง่ายกว่า
ราคาของ Ryver
- เริ่มต้น: $69/เดือน
- ไม่จำกัด: $129/เดือน
- แพ็กเกจขนาดกลาง: $4/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Ryver
- G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
การส่งข้อความทันทีที่ง่ายดายด้วย ClickUp Chat
เมื่อพูดถึงแอปพลิเคชันส่งข้อความทันที ไม่มีตัวเลือกที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ตั้งแต่การแชทส่วนตัวอย่างรวดเร็วไปจนถึงการร่วมมือทางทีมอย่างมืออาชีพ
ในขณะที่แอปอย่าง WhatsApp และ Slack โดดเด่นในสายงานเฉพาะทางของตนClickUp Chat กลับครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในฐานะโซลูชันครบวงจรสำหรับทีม ไม่เพียงแค่เชื่อมต่อบทสนทนาเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน โครงการ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดสูญหายระหว่างการสื่อสาร
คุณสมบัติของ ClickUp เช่น การเชื่อมโยงข้อความเป็นงาน การมอบหมายความคิดเห็น และเครื่องมือในตัวเช่น Clips และเทมเพลตข้อความทันที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันให้เหนือกว่าการสื่อสารแบบธรรมดา
ต่างจากแอปหลายๆ ตัวที่ต้องสลับไปมาหรือขาดการผสานรวม ClickUp ผสานการสื่อสารเข้ากับการจัดการโครงการได้อย่างไร้รอยต่อ ประหยัดเวลาและช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน หากคุณจริงจังกับการผสานการสื่อสารระดับแนวหน้าเข้ากับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ ClickUp ไม่ใช่แค่แอป—แต่เป็นศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานให้สำเร็จ
