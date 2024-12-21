13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Facebook Workplace ในปี 2025

สำหรับหลายทีม Facebook Workplace หรือ Workplace จาก Meta เป็นช่องทางที่ง่ายในการเข้าสู่เครือข่ายสังคมองค์กร
เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบไดนามิกนี้ นำความคุ้นเคยของสื่อสังคมออนไลน์มาสู่สำนักงาน
อย่างไรก็ตาม ระบบมีกำหนดจะหยุดให้บริการในเร็ว ๆ นี้ และจะเปลี่ยนเป็นโหมดอ่านอย่างเดียวจนถึงปี 2026 ซึ่งสร้างภาระอย่างมากให้กับผู้ใช้ปัจจุบันของแพลตฟอร์ม ที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการมุ่งเน้น ความยืดหยุ่น ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การผสานรวมที่แข็งแกร่ง และการควบคุมการทำงานของตนเองได้มากขึ้น
โชคดีที่โลกเทคโนโลยีเต็มไปด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางดิจิทัลที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 13 อันดับสำหรับ Facebook Workplace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (และเพิ่มผลผลิต) 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมและการจัดการโครงการ)
- Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม)
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์ (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานกับไมโครซอฟต์ 365 อย่างราบรื่น)
- Workvivo (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสารภายในองค์กร)
- Staffbase (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันอินทราเน็ตสำหรับพนักงาน)
- Jive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้)
- Igloo Software (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันอินทราเน็ตที่ปรับแต่งได้)
- LumApps (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace)
- Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร)
- Happeo (เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติอินทราเน็ตทางสังคม)
- eXo Platform (ดีที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นของโอเพนซอร์ส)
- Viva Engage (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสบการณ์ของพนักงาน)
- Simpplr (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารพนักงานสมัยใหม่)
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Facebook Workplace?
เมื่อคุณกำลังเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันใหม่ ควรเริ่มต้นด้วยการระบุให้ชัดเจนว่าทีมของคุณต้องการอะไรจริงๆ ทางเลือกที่เหมาะสมของ Meta Workplace จะช่วยให้เกิดความชัดเจน ประสิทธิภาพ และการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างทีมของคุณ
มาดูคุณสมบัติบางประการที่เครื่องมือที่คุณเลือกต้องมีกัน 👀
- การสื่อสาร: เลือกเครื่องมือที่มีตัวเลือกการสื่อสารหลากหลาย เช่น การส่งข้อความทันที การประชุมทางวิดีโอ และการผสานรวมกับอีเมล
- การผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ระบบ CRM และเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่น ๆ
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน: มองหาเครื่องมือที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น ฟีดกิจกรรมที่น่าสนใจ โปรแกรมการยกย่อง กลไกการให้ข้อเสนอแนะ และคุณสมบัติการสร้างชุมชน
- การวิเคราะห์และรายงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพของเนื้อหาสำหรับการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
- การสร้างและการเผยแพร่เนื้อหา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถสร้าง, แชร์, และจัดการเนื้อหาได้อย่างง่ายดายผ่านการแชร์มัลติมีเดีย รวมถึงเอกสาร, วิดีโอ, และการอัปเดตข่าวสาร
ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 อันดับสำหรับ Facebook Workplace
ในส่วนนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 13 อันดับสำหรับ Facebook Workplace พร้อมจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละทางเลือก เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
มาเริ่มกันเลย! 💪
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมและการจัดการโครงการ)
อันดับแรก เรามีClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น ออกแบบมาเพื่อช่วยทีมและบุคคล จัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงาน ในที่เดียว มันนำเสนอชุดเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการและองค์กรที่หลากหลาย
ClickUp Chatนิยามใหม่ของการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม ด้วยการผสานการส่งข้อความแบบเรียลไทม์เข้ากับฟีเจอร์การจัดการงาน
ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปแชทและเครื่องมือทำงานอีกต่อไป เพียงแค่พูดคุย แลกเปลี่ยนไอเดีย จัดการงาน และติดตามโครงการต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากบทสนทนา แชทและงานของคุณเชื่อมโยงกัน ทำให้เข้าถึงบริบทได้ทันที
ต้องการเข้าร่วมการสนทนาทางเสียงหรือวิดีโอแบบไม่เป็นทางการอย่างรวดเร็วหรือไม่? คุณสมบัติSyncUps ของแชทช่วยให้คุณเข้าร่วมและออกจากสายการโทรได้ภายในพื้นที่ทำงานเมื่อคุณต้องการ
กำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับเธรดที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่หรือไม่? ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกหน้าจอของคุณได้อย่างรวดเร็วและส่งวิดีโอแบบส่วนตัวหรือสาธารณะได้ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มความคิดเห็น และแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับการจัดการงานแบบครบวงจร
เพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณอย่างเป็นระบบ ใช้ClickUp Docs ให้ทีมมีพื้นที่สำหรับสร้าง แก้ไข และจัดการเนื้อหาแบบเรียลไทม์ คุณสามารถและทีมของคุณทำงานบนเอกสารเดียวกันพร้อมกัน ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทีมต่าง ๆ และทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลายและการจัดวางที่เข้าใจง่ายภายใน Docs ช่วยให้คุณสามารถฝังรายการงานและรายการที่ต้องทำ รวมถึงติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงจากเอกสาร นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามประวัติเวอร์ชันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย
หากคุณต้องการการระดมความคิดเล็กน้อยเพื่อให้โครงการเริ่มต้นขึ้น ให้ใช้ClickUp Whiteboards มันช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถวางแผนความคิดอย่างเป็นภาพ ติดตามการระดมความคิด และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำ คุณสามารถเห็นการแก้ไขและการเคลื่อนไหวของทีมคุณได้ทันทีเมื่อเกิดขึ้น ทำให้กระบวนการมีความไดนามิกและมีปฏิสัมพันธ์ แม้แต่สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? นี่คือแผนปฏิบัติการที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:เทมเพลตแผนการสื่อสาร ClickUp
เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก. แม่แบบช่วยให้การสร้างแผนการสื่อสารที่แข็งแกร่งเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมและจัดระเบียบวัตถุประสงค์การสื่อสาร, เป้าหมาย, ระยะเวลา, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. โดยพื้นฐานแล้ว, มันทำให้แน่ใจว่าไม่มีเป้าหมายหรือภารกิจใด ๆ ที่สูญหายไประหว่างการสื่อสาร. 🙌🏾
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์: ClickUp Chat ช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสลับแอป
- ความร่วมมือ: ClickUp Docs ช่วยให้การสร้างคู่มือผลิตภัณฑ์, วิกิ, แผนงานโครงการ ฯลฯ เป็นไปอย่างทันทีทันใด ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ได้ คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็น, เปลี่ยนเป็นงานที่สามารถติดตามได้, และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
- การระดมความคิดเสมือนจริง: ClickUp Whiteboards สร้างผืนผ้าใบเสมือนจริงเพื่ออภิปรายและจดบันทึกไอเดียร่วมกับสมาชิกในทีม
- การบันทึกหน้าจอ: ClickUp Clips ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอได้ทันทีเพื่อแทนที่การสนทนาที่ยืดยาวและลดความเสี่ยงที่งานสำคัญจะสูญหาย
- การมองเห็นงาน: มองเห็นงานของคุณในรูปแบบต่าง ๆ ในClickUp 15+ Custom Viewsเช่น View แบบรายการ, View แบบบอร์ด, View แบบปฏิทิน, และ View แบบไทม์ไลน์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจพบว่ามีความยากลำบากในตอนแรก เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้สูง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม)
Slack เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้การสื่อสารภายในทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึง ช่องและบทสนทนาแบบเป็นหัวข้อ เพื่อช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบ
แพลตฟอร์มมีฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณค้นหาข้อความในอดีตได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ความร่วมมือ: สร้างช่องทางสาธารณะหรือส่วนตัวสำหรับการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กรในหัวข้อหรือโครงการเฉพาะ เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นและแบ่งปันความรู้ได้อย่างง่ายดาย
- การประชุมอย่างรวดเร็ว: จัดการประชุมเสียงหรือวิดีโออย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการด้วยฟีเจอร์ 'Huddle' ช่วยให้ทีมแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น ระดมความคิดขณะเดินทาง และประหยัดเวลาด้วยการสื่อสารแบบทันที
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 2,600 รายการ รวมถึง Google Drive, Zoom, Jira, Trello และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับแอปและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Slack
- หากไม่มีการตั้งค่าที่เหมาะสม ข้อความและการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งผ่านหลายช่องทางจะก่อให้เกิดการเสียสมาธิ
- การเก็บถาวรข้อความและการค้นหาข้อมูลก่อนหน้าอาจมีความซับซ้อน
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Business+Pro: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แผน Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,400+ รีวิว)
3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานกับ Microsoft 365 อย่างไร้รอยต่อ)
Microsoft Teams เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Facebook Workplace สำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการผสานรวมกับชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Microsoft 365, Teams มอบ แพลตฟอร์มรวมสำหรับการสื่อสาร, การประชุมทางวิดีโอ, การแชร์ไฟล์, และการร่วมมือ. คุณสมบัติของช่องทาง (Channels) มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับการรักษาการสนทนาให้เป็นระบบและมีบริบท.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- การประชุมทางวิดีโอ: จัดการประชุมทางวิดีโอพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard และบันทึกการประชุมที่สร้างโดย AI เพื่อการทำงานร่วมกันและการมอบหมายงานได้อย่างราบรื่น
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบบูรณาการ: แก้ไขเอกสาร, บล็อกโค้ด, และไฟล์อื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์ผ่านการผสานรวมกับชุดโปรแกรม Microsoft 365 และอยู่ในหน้าเดียวกันกับสมาชิกในทีมของคุณเสมอ
- คุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: ได้รับประโยชน์จากระบบควบคุมการเข้าถึงที่มั่นคงและมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- การแชร์ไฟล์ถูกจำกัดขนาด ซึ่งทำให้ยากขึ้นในการแชร์เอกสารสำคัญที่มีข้อมูลขนาดใหญ่
- การจัดระเบียบไฟล์ของมันสับสน; ไฟล์ที่แชร์ทั้งหมดถูกวางไว้ในโฟลเดอร์รากของช่องทางนั้น ๆ ทำให้การนำทางและการเข้าถึงไม่สะดวก
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,600+)
- Capterra: 4. 5/ 5 (9,700+ รีวิว)
4. Workvivo (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสารภายใน)
Workvivo เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการชื่นชม โดยให้พนักงานสามารถให้คำชมเชย, เข็มกลัด, และรางวัลแก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดายสำหรับการทำงานที่ดี
มันนำเสนอข้อมูลเชิงวัดผล เช่น กิจกรรมของผู้ใช้ การเข้าชมเนื้อหา และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อช่วยให้องค์กร ติดตามการนำไปใช้ ระบุแนวโน้ม และปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารภายใน
คุณสมบัติเด่นของ Workvivo
- การสร้างชุมชน: สร้างประสบการณ์การทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวให้กับพนักงานด้วยฟีดสังคม วิดีโอทักทาย การกล่าวขอบคุณ กิจกรรม และพื้นที่ชุมชนช่วยเสริมสร้างการสื่อสาร ในทีมและโครงการ
- การแบ่งปันข้อมูล: ทำให้การแบ่งปันข้อมูลทั่วทั้งองค์กรกับพนักงานง่ายขึ้นผ่านจดหมายข่าวและเทมเพลต
- การมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: รวบรวมความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจ, แบบสอบถาม, และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานขั้นสูงเพื่อวัดการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Workvivo
- บางครั้ง มีการแสดงการแจ้งเตือนจำนวนมากที่ไม่สำคัญ ซึ่งทำให้พื้นที่ทำงานรก
- ขาดตัวเลือกการส่งข้อความส่วนตัวสำหรับการสนทนาแบบส่วนตัว
ราคาของ Workvivo
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- แผนธุรกิจแบบ PLUS: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Workvivo
- G2: 4. 8/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
5. Staffbase (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันอินทราเน็ตสำหรับพนักงาน)
Staffbase เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของทีมที่กระจายอยู่ทั่วกัน
คุณสมบัติ 'Mission Control' ช่วยให้องค์กรสามารถ บริหารโครงการ ประสานงานแคมเปญ และวัดความสำเร็จด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูง หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือโซลูชันอีเมลสำหรับพนักงานที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารแบบหลายช่องทางได้
คุณสมบัติเด่นของ Staffbase
- การสื่อสารหลายช่องทาง: ใช้เครื่องมือสื่อสารหลายช่องทาง เช่น อีเมล แชท และการส่งข้อความ เพื่อสื่อสารกับพนักงานและเพื่อนร่วมงานในทุกสถานที่และทุกตำแหน่ง
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: วางแผนและวิเคราะห์แคมเปญด้วยเครื่องมือ AI เพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ศูนย์ความรู้: ใช้ระบบอินทราเน็ตและแอปพลิเคชันสำหรับพนักงานเพื่อสร้างศูนย์กลางสำหรับทรัพยากรทั้งหมดของบริษัท
ข้อจำกัดของ Staffbase
- การขาดการจัดระเบียบสำหรับอีเมลที่ส่งและรับ
- ขาดการปรับแต่งและความสะดวกในการใช้งานเมื่อออกแบบอีเมลและเทมเพลต
ราคาของ Staffbase
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
🤝ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: โปรดพิจารณาขนาดของทีมคุณและวิธีการทำงานของพวกเขาเมื่อเลือกแพลตฟอร์ม ทีมขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์จากหลายช่องทางและการผสานรวม ในขณะที่ทีมขนาดเล็กจะชอบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและการสื่อสารโดยตรง
6. Jive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้)
Jive เป็นระบบจัดการความรู้ที่มั่นคงซึ่งนำเสนอเครื่องมือการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถ สร้างและจัดระเบียบฐานความรู้ วิกิ และพื้นที่ทำงานร่วมกัน ที่ซึ่งข้อมูลสำคัญสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
Jive ประกอบด้วย คุณสมบัติการเล่นเกม ที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยการยอมรับและให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมของพนักงาน. สามารถใช้ ตราสัญลักษณ์, คะแนน, และ ตารางผู้นำ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการหารือ, แบ่งปันความรู้, หรือทำภารกิจให้สำเร็จ. นอกจากนี้, ระบบ 'Jive CoPilot' ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Jive ยังช่วยคุณค้นหาและสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jive
- การอัตโนมัติของงาน: ทำให้งานที่ทำเป็นประจำเป็นอัตโนมัติ เช่น การจัดเส้นทางสายโทรศัพท์และการถอดเสียงข้อความเสียง
- การสร้างเนื้อหา: สร้างเอกสารและฐานความรู้ที่ใช้ร่วมกันพร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล: ใช้เทคโนโลยี 'PeopleGraph' เพื่อวัดเจตนาในการค้นหาของผู้ใช้และส่งมอบเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายอย่างสูงสุด
ข้อจำกัดของ Jive
- เครื่องมือนี้มีฟีเจอร์การรายงานที่จำกัดสำหรับผู้จัดการชุมชน
- หมายเลขผู้โทรไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อผู้ใช้ใช้สายโทรศัพท์ต่างกัน; นี่เป็นปัญหาสำหรับบุคคลที่บริหารจัดการธุรกิจหลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งมีสายโทรศัพท์เฉพาะ
การตั้งราคาแบบไม่สมเหตุสมผล
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Jive
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
7. Igloo Software (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันอินทราเน็ตที่ปรับแต่งได้)
Igloo Software เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีฟังก์ชันอินทราเน็ตซึ่งเชื่อมต่อทั้งพนักงานในสำนักงานและพนักงานแนวหน้า รองรับ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การมอบหมายงาน และการแบ่งปันความรู้ ผ่านวิกิที่มีรายละเอียดครบถ้วน
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง เช่น คุณสมบัติการจดจำและการสำรวจ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พนักงานสามารถยกย่องความสำเร็จของกันและกัน แบ่งปันความสำเร็จ และให้ข้อเสนอแนะได้ นอกจากนี้ องค์กร สามารถดำเนินการสำรวจและโพล เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงาน ช่วยในการกำหนดทิศทางการตัดสินใจและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
คุณสมบัติเด่นของอิกลู
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน: สร้างแรงจูงใจให้พนักงานและเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญ แบ่งปันเรื่องราว และเน้นย้ำช่วงเวลาที่สร้างแรงบันดาลใจ
- องค์กรแบบโต้ตอบ: สร้างแผนผังองค์กรแบบโต้ตอบพร้อมการผสานรวมกับไดเรกทอรีของบุคคลที่สามยอดนิยม เช่น Workday และ Active Directory
- การติดตามการมีส่วนร่วม: ใช้กระดานผู้นำ, เครื่องมือเกมมิฟิเคชัน, แบบสำรวจความคิดเห็น, และแบบสอบถามเพื่อวัดประสบการณ์ของพนักงาน
ข้อจำกัดของอิกลู
- นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับจำนวนแอปพลิเคชันที่สามารถผสานรวมได้
- ปัญหาการปรับแต่งอาจซับซ้อนมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์กับ CSS
ราคาของอิกลู
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของอิกลู
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. LumApps (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace)
LumApps เป็นซอฟต์แวร์อินทราเน็ตสมัยใหม่ที่ช่วยให้องค์กรสร้างชุมชนในหมู่พนักงาน ออกแบบมาโดยเฉพาะบน Google Cloud รองรับการสื่อสารแบบบนลงล่าง แนวนอน และล่างขึ้นบน เสริมสร้างการทำงานร่วมกันและความพยายามในการสร้างวัฒนธรรม
คุณสามารถใช้มันเพื่อ ถามคำถาม, แชร์โพสต์, กิจกรรม, และบทความ, และเผยแพร่ข่าวสาร.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LumApps
- การปรับแต่งส่วนบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์: ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย ค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ (NLU)
- การวางแผนการสื่อสาร: ใช้ 'LumApps Campaigns' เพื่อวางแผน สร้าง เผยแพร่ ติดตาม และปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร
- การแชร์เนื้อหา: เผยแพร่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจาก Google Docs ไปยังอินทราเน็ตของคุณ และแชร์ข่าวสารของบริษัทโดยตรงภายในช่องทางของ Google Workspace
ข้อจำกัดของ LumApps
- การวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพยายามทำความเข้าใจเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ภายในแพลตฟอร์มอินทราเน็ต และไม่มีข้อมูลการวิเคราะห์การคลิก
- เครื่องมือนี้ต้องการคุณสมบัติการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น
ราคาของ LumApps
- ฟรี
- ลูมา พลัส: 69 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว LumApps
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบถ้วน)
Google Workspace นำเสนอชุดแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึง Gmail, Google Drive, Docs, Sheets และ Meet มีความโดดเด่นในด้าน ความสามารถในการแชร์ไฟล์ที่แข็งแกร่งและฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานพร้อมกันได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับขนาดทำให้ Google Workspace เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- การทำงานเป็นทีม: ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์บนเอกสาร, สเปรดชีต, และการนำเสนอ
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ในตัว เช่น การตรวจสอบสองขั้นตอน การเข้ารหัสข้อมูล และการควบคุมการจัดการขั้นสูง
- การค้นหาขั้นสูง: ผสานรวม Google's Gemini ภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงาน
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีจำกัด; ผู้ใช้จำเป็นต้องตั้งค่าแอปต่างๆ เช่น Docs, Sheets และ Gmail ล่วงหน้าเพื่อใช้งานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ราคาของ Google Workspace
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7. 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: 21.60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (42,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (16,700+ รีวิว)
10. Happeo (ดีที่สุดสำหรับคุณสมบัติอินทราเน็ตทางสังคม)
Happeo เป็นแอปการสื่อสารทีมเสมือนจริงที่ผสานฟังก์ชันการทำงานของอินทราเน็ตเข้ากับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน มันให้คุณมี ช่องทาง, แบบสำรวจโต้ตอบ, และหน้าเว็บ และผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น Google Workspace และ Slack
คุณสมบัติเด่นของ Happeo
- การสื่อสารที่ยืดหยุ่น: จัดโครงสร้างการสื่อสารภายในด้วยช่องทางที่ยืดหยุ่น, หัวข้อ, การตอบสนอง, ความคิดเห็น, การสำรวจความคิดเห็น, และอีโมจิที่กำหนดเองเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับข้อมูล
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ใช้ตัวเลือก 'AI Search' เพื่อรับคำตอบ ตรวจจับช่องว่างภายในฐานความรู้ที่มีอยู่และข้ามเครื่องมือที่เชื่อมต่อกัน
- การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ประสิทธิภาพของเนื้อหา และแนวโน้มการค้นหา เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Happeo
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การขาดเครื่องมือในการจัดตารางเวลาเป็นอุปสรรค เนื่องจากโพสต์จะถูกสร้างขึ้นแบบเรียลไทม์และไม่สามารถกำหนดเวลาเผยแพร่ล่วงหน้าได้
- การวิเคราะห์มีเวลาล่าช้า ซึ่งหมายความว่าข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่สามารถใช้ได้ทันที
ราคาของ Happeo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Happeo
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
11. eXo Platform (เหมาะที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นของโอเพนซอร์ส)
eXo Platform เป็นโซลูชันแบบยืดหยุ่นและโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อองค์กรที่ต้องการควบคุมพื้นที่ทำงานดิจิทัลของตนอย่างสมบูรณ์ มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ฟีดข่าว, สตรีมกิจกรรม, ความคิดเห็น และการกล่าวถึง ซึ่งช่วยให้การสื่อสารไม่เป็นทางการแต่มีโครงสร้าง
ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์รวมถึงฐานความรู้ แบ่งปันข่าวสาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยฟีเจอร์แบบโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติเด่นของ eXo
- การกระจายเนื้อหา: ใช้ระบบจัดการเนื้อหาที่มีอยู่ในตัวเพื่อสร้างเว็บไซต์ หน้าเว็บ และการนำทางต่างๆ ในช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
- พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล: สร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและมีแบรนด์สำหรับทีมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการงาน การแบ่งปันความรู้ และการทำงานร่วมกัน
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์: สื่อสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านแชทภายใน ฟอรั่ม และสตรีมกิจกรรม
ข้อจำกัดของ eXo
- ผู้ใช้พบว่ามีความยากลำบากในการตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ, โดยเฉพาะทีมขนาดเล็กหรือทีมที่ไม่มีทักษะทางเทคนิค
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด โดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลทางภาพของหน้า
ราคาของ eXo
- ฟรี
- อินทราเน็ตสังคม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ที่ทำงานดิจิทัล: $5/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว eXo
- G2: 4. 3/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
12. Viva Engage (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสบการณ์ของพนักงาน)
Microsoft Viva Engage เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Meta's workplace และออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ใช้แอป Microsoft 365 เช่น Word หรือ Teams
มันให้บริการ ฟีดที่ปรับแต่งตามบทบาท ความสนใจ และการเชื่อมต่อของผู้ใช้แต่ละคนภายในบริษัท ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข่าวของบริษัท การอัปเดตของทีม หรือการหารือเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ การปรับแต่งตามบุคคลนี้ช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Viva Engage
- การสร้างเครือข่าย:เชื่อมช่องว่างการสื่อสารในที่ทำงานด้วยฟีเจอร์เครือข่ายสังคมที่ครอบคลุมทั้งทีมต่างๆ และช่องทางสาธารณะและส่วนตัว
- การมีส่วนร่วมของผู้นำ: เชื่อมต่อกับผู้นำ ดูโปรไฟล์ของพวกเขา และเข้าร่วมการสนทนา กิจกรรม และโพสต์เรื่องราวผ่านฟีเจอร์ 'มุมผู้นำ'
- การสนับสนุนด้วย AI: ใช้ฟีเจอร์ 'Copilot' สำหรับการสร้างเนื้อหาและสนับสนุนกลยุทธ์ด้วยพลังของ AI
ข้อจำกัดของ Viva Engage
- การสนับสนุนผู้เข้าชมอย่างเต็มรูปแบบต้องใช้ Microsoft 365 Native Mode สำหรับ Viva Engage ซึ่งมีการจำกัด
- ลิงก์ไปยังระบบภายในที่ต้องการการยืนยันตัวตนหรือไม่สามารถแก้ไขเป็นสาธารณะได้ จะไม่แสดงตัวอย่างที่ถูกต้อง
ราคา Viva Engage
- การสื่อสารและชุมชนของพนักงาน: $2/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
- การวิเคราะห์สถานที่ทำงานและความคิดเห็นของพนักงาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
- ห้องสวีท: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Viva Engage
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
13. Simpplr (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารพนักงานสมัยใหม่)
Simpplr นำเสนอศูนย์กลางที่รวมเนื้อหาของบริษัท ทรัพยากร และข่าวสารไว้ในที่เดียว การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งบนเวอร์ชันเดสก์ท็อปและมือถือเป็นไปอย่างราบรื่น
ฟีดข่าวที่ปรับแต่งได้และองค์ประกอบแบบเกมช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้รับการยอมรับใน Gartner Magic Quadrant และมาพร้อมกับผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AIสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสาน
คุณสมบัติเด่นของ Simpplr
- การยกย่องพนักงาน: ใช้เครื่องมือเช่น แบบสำรวจที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์, จดหมายข่าว, ประกาศ, และโปรแกรมการยกย่องเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีกำลังใจ
- การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม: รวบรวมการวิเคราะห์เชิงกำหนดเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- การกู้คืนข้อมูล: รับการจำลองข้อมูลแบบเกือบเรียลไทม์เพื่อการกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Simpplr
- ขาดการจัดการเนื้อหาอัตโนมัติสำหรับการจัดการผู้ดูแลเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชัน ADP มีปัญหา เช่น ไม่สามารถซิงค์ข้อมูลสำคัญสำหรับการแบ่งกลุ่มผู้ชมได้ ซึ่งนำไปสู่กระบวนการแก้ไขที่ยาวนานและทำให้ขั้นตอนการทำงานล่าช้า
ราคาของ Simpplr
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Simpplr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
ทำให้การจัดการงานและการสื่อสารเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
ตอนนี้ที่เราได้สำรวจทางเลือกของ Facebook Workplace มากมายแล้ว คุณคงทราบแล้วว่าอะไรที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ทางเลือกเหล่านี้มีความหลากหลายและมอบคุณสมบัติมากมายสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม หากคุณยังคงสับสน ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือ ClickUp แอปพลิเคชันสำหรับทำงานที่ครบครันทุกด้านนี้ สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมมอบฟีเจอร์มากมาย เช่น เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด และคลิปต่าง ๆ เพื่อช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย และพนักงานของคุณมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅