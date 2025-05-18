บล็อก ClickUp
วิธีหางานทำที่บ้าน: เคล็ดลับและเครื่องมือ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
18 พฤษภาคม 2568

กล่องจดหมายของคุณแจ้งเตือนว่ามีงานใหม่เข้ามา—ตำแหน่งทางไกลอีกตำแหน่งที่ฟังดูสมบูรณ์แบบ แต่หลังจากเลื่อนดูข้อกำหนดต่างๆ ความสงสัยก็เริ่มก่อตัวขึ้น คุณต้องการประสบการณ์ห้าปีจริงๆ หรือสำหรับตำแหน่งเริ่มต้น? และทำไมทุกตำแหน่งที่ลงประกาศถึงดูดีเกินจริงหรือเกินเอื้อมไปหมด?

แต่ประเด็นคือ: มีบริษัทจำนวนมากที่กำลังจ้างพนักงานทำงานระยะไกลในขณะนี้ คุณเพียงแค่ต้องหาโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้น

บล็อกนี้จะพาคุณไปรู้จักวิธีการหางานทำที่บ้าน ตั้งแต่การค้นหาโอกาสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไปจนถึงการทำให้ใบสมัครของคุณโดดเด่นจนยากที่จะมองข้าม 📑

⭐ เทมเพลตแนะนำ

การหางานอาจเป็นเรื่องยาก การติดตามประกาศรับสมัครงาน การจัดการใบสมัคร และการจัดระเบียบการสนทนากับผู้สรรหาอาจกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้นและทำให้รู้สึกท้อแท้ได้ClickUp Job Search Templateเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดตามกิจกรรมการหางานทั้งหมดของคุณ ลองใช้ฟรีวันนี้!

เทมเพลตการค้นหางาน ClickUp
ติดตามการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการค้นหางานของ ClickUp

การเข้าใจตลาดงานทำงานจากที่บ้าน

การทำงานทางไกลได้กลายเป็นส่วนสำคัญของตลาดแรงงาน มอบโอกาสมากกว่าที่เคยในหลากหลายอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ กำลังขยายทีมทางไกล ทำให้การค้นหาตำแหน่งที่เหมาะกับทักษะและเป้าหมายอาชีพต่างๆ ง่ายขึ้น

แต่ก่อนที่จะเริ่มค้นหา ควรทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมการทำงานระยะไกลจึงน่าสนใจ และอุตสาหกรรมใดที่มีตัวเลือกที่ดีที่สุด

ประโยชน์ของการทำงานทางไกล

การทำงานจากบ้านมีข้อได้เปรียบหลายประการ. ข้อได้เปรียบเหล่านี้ได้แก่:

  • ความยืดหยุ่นมากขึ้น: กำหนดตารางเวลาของคุณและทำงานจากที่ไหนก็ได้
  • สมดุลชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น: ใช้เวลาเดินทางน้อยลงและใช้เวลามากขึ้นกับสิ่งที่สำคัญ
  • โอกาสการทำงานที่กว้างขึ้น: สมัครงานที่ยืดหยุ่นนอกเหนือจากพื้นที่ท้องถิ่นของคุณ
  • การประหยัดค่าใช้จ่าย: ลดการเดินทาง, ชุดทำงาน, และค่าใช้จ่ายรายวัน
  • เพิ่มผลผลิต: ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนและเหมาะกับสไตล์ของคุณ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:หากคุณต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้เน้นทักษะที่สามารถนำไปใช้กับการทำงานระยะไกลได้ เช่น การสื่อสาร ความมีวินัยในตนเอง และการทำงานร่วมกันทางดิจิทัล

อุตสาหกรรมที่มีงานทางไกล

ไม่ใช่ทุกงานที่สามารถทำได้จากบ้าน แต่หลายอุตสาหกรรมได้ยอมรับการทำงานทางไกลแล้ว นี่คือบางสาขาที่ได้รับความนิยมในการจ้างงานทางไกล:

เทคโนโลยี

การพัฒนาซอฟต์แวร์, การสนับสนุนด้านไอที, และบทบาทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มักอนุญาตให้ทำงานทางไกลได้. บริษัทต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเพื่อจัดการเครือข่าย, สร้างแอปพลิเคชัน, และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล.

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: NASA ช่วยเริ่มต้นการทำงานระยะไกล ในช่วงทศวรรษ 1970 วิศวกรของ NASA ชื่อว่า Jack Nilles ได้คิดค้นคำว่า'การทำงานทางไกล'ในขณะที่ศึกษาวิธีการลดความแออัดของการจราจร ความคิดของเขาล้ำสมัยมาก

การตลาดและการสร้างเนื้อหา

นักเขียน, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, และนักออกแบบกราฟิกสามารถหาโอกาสทำงานทางไกลได้มากมาย. ธุรกิจพึ่งพาเนื้อหาดิจิทัลเพื่อเข้าถึงผู้ชมของพวกเขา ทำให้บทบาทเหล่านี้มีความต้องการสูง.

บริการลูกค้า

หลายบริษัทจ้างตัวแทนระยะไกลเพื่อจัดการกับคำถามของลูกค้าผ่านการแชท, อีเมล, หรือการสนับสนุนทางโทรศัพท์. บทบาทเหล่านี้ไม่ต้องการประสบการณ์ก่อนหน้าเสมอไป ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำงานระยะไกล.

การศึกษาและการฝึกอบรม

ติวเตอร์ออนไลน์ ผู้สร้างหลักสูตร และนักออกแบบการเรียนการสอน ช่วยส่งมอบโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมจากระยะไกล เมื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในด้านนี้จึงเพิ่มสูงขึ้น

การดูแลสุขภาพ

บริการทางไกลทางการแพทย์ได้ขยายตัวมากขึ้น สร้างโอกาสให้กับพยาบาลระยะไกล ผู้ถอดรหัสทางการแพทย์ และโค้ชด้านสุขภาพ นอกจากนี้ บทบาทด้านการบริหารจัดการหลายตำแหน่งในวงการสาธารณสุขยังสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้เช่นกัน

🔍 คุณรู้หรือไม่? บางประเทศจ่ายเงินให้คนทำงานจากระยะไกล สถานที่เช่น บาร์เบโดส, โปรตุเกส, และอิตาลีมีวีซ่าสำหรับนักเดินทางดิจิทัลเพื่อดึงดูดผู้ทำงานจากระยะไกลที่ต้องการอาศัยอยู่ต่างประเทศในขณะที่ยังคงทำงานเดิมของตน

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานทางไกล

การประสบความสำเร็จในงานทางไกลต้องการมากกว่าแค่แลปท็อปและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต. นี่คือทักษะที่สำคัญซึ่งสร้างความแตกต่างในงานทางไกลหลากหลายประเภท:

  • การจัดการเวลา: จัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และรักษาสมาธิโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
  • วินัยในตนเอง: รักษาแรงจูงใจและทำงานให้เสร็จตรงเวลาโดยไม่ต้องมีผู้อื่นคอยกำกับดูแล
  • การสื่อสาร: เขียนอีเมลให้ชัดเจน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
  • ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี: ใช้งานเครื่องมือการทำงานระยะไกล เช่น แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอซอฟต์แวร์จัดการงาน และระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
  • การแก้ปัญหา: จัดการกับความท้าทายได้อย่างอิสระและหาทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการในทันที
  • ความสามารถในการปรับตัว: ปรับตัวเข้ากับเครื่องมือใหม่, กระบวนการทำงาน, และพลวัตของทีมในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล

วิธีหางานทำที่บ้าน

การได้งานทางไกลไม่ใช่แค่การส่งใบสมัครเท่านั้น วิธีการที่ถูกต้องสามารถช่วยให้คุณพบโอกาสที่แท้จริงได้เร็วขึ้นและโดดเด่นในสายตาของนายจ้าง นี่คือวิธีเริ่มต้น 🏁

ค้นหาแพลตฟอร์มสำหรับงานทางไกล

เว็บไซต์หางานช่วยให้คุณสามารถคัดกรองโอกาสการทำงานทางไกลได้ง่ายขึ้น และหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวง. แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับผู้หางานทางไกล ได้แก่:

  • งานบน LinkedIn: ค้นหางานทางไกล เชื่อมต่อกับผู้สรรหา และแสดงทักษะของคุณ
  • เราทำงานทางไกล: เรียกดูตำแหน่งงานจากบริษัทที่จ้างทีมงานทางไกลเต็มเวลา
  • FlexJobs: เข้าถึงประกาศงานทางไกลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการหลอกลวง
  • Remote. co: ค้นหางานทางไกลในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การสนับสนุนลูกค้าไปจนถึงเทคโนโลยี
  • AngelList: สำรวจตำแหน่งงานทางไกลที่สตาร์ทอัพกำลังมองหาผู้มีความสามารถในหลากหลายสาขา

การสร้างเครือข่ายและการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล

การมีตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่งสามารถเปิดประตูสู่โอกาสการทำงานทางไกลได้ การสร้างเครือข่ายช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับนายจ้างที่มีศักยภาพ ในขณะที่การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลทำให้คุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสายตาของผู้สรรหาบุคลากร

นี่คือเคล็ดลับการหางานเพื่อสนับสนุนสิ่งนี้:

  • เพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ: เน้นทักษะที่เหมาะกับการทำงานทางไกลและอัปเดตส่วนประสบการณ์ของคุณ
  • เข้าร่วมชุมชนในอุตสาหกรรม: เข้าร่วมกลุ่ม LinkedIn, ช่อง Slack และฟอรัมวิชาชีพเพื่อเชื่อมต่อกับมืออาชีพที่มีความคิดเหมือนกัน
  • แสดงผลงานของคุณ: สร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ เขียนบทความบล็อก หรือแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกบนโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
  • ติดต่อเครือข่ายของคุณ: แจ้งให้อดีตเพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อในวงการทราบว่าคุณกำลังมองหางานทางไกล

การเตรียมตัวสำหรับการสมัครงานทางไกล

การสมัครงานที่แข็งแกร่งสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อสมัครงานทางไกล ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรมองหาผู้สมัครที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ การสร้างประวัติย่อและจดหมายสมัครงานที่น่าสนใจเป็นขั้นตอนแรก ตามด้วยการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์และการติดตามการสมัครงาน

ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น รวมงาน เอกสาร เป้าหมาย และการสื่อสารไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง

มาดูกันว่ามันช่วยให้กระบวนการค้นหางานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร 📋

รายการเปรียบเทียบคุณสมบัติ: ClickUp กับเครื่องมือค้นหางานอื่นๆ

หากคุณกำลังจัดการกับ Google Docs สำหรับประวัติย่อ, Trello สำหรับการติดตาม, และการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณ—คุณไม่ได้อยู่คนเดียว. แต่หากมีเครื่องมือเดียวที่สามารถจัดการทุกอย่างได้ล่ะ?

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่าง ClickUp กับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ผู้หางานมักใช้:

เครื่องมือ/ฟีเจอร์คลิกอัพGoogle Docs / Sheetsโนชั่นTrello
📄 การจัดเก็บประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน✅ คลิกอัพ ด็อกส์ พร้อมโฟลเดอร์✅ เอกสาร แต่มีโครงสร้างน้อยกว่า✅ หน้าเอกสาร ต้องการตั้งค่าการจัดรูปแบบ❌ ไม่เหมาะสำหรับการเขียน
🧠 ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์✅ ClickUp Brain (ปรับแต่งเฉพาะ)❌ เขียนด้วยมือเท่านั้น🟡 AI ที่จำกัดพร้อมส่วนเสริมจากบุคคลที่สาม❌ ไม่มีให้บริการ
✅ การติดตามงานและการอัปเดตสถานะ✅ งาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง❌ คู่มือที่มีช่องทำเครื่องหมาย🟡 ต้องตั้งค่าก่อนใช้งาน✅ เหมาะสำหรับสไตล์คัมบัง
🗓️ การผสานปฏิทิน✅ มุมมองปฏิทิน ClickUp🟡 ลิงก์ปฏิทินแบบแมนนวล🟡 ต้องตั้งค่าการผสานระบบ🟡 จำกัดผ่าน Power-Ups
🧭 การตั้งเป้าหมายและการติดตามความก้าวหน้า✅ เป้าหมาย, การแยกย่อยรายสัปดาห์❌ คู่มือ🟡 ต้องการการตั้งค่าด้วยตนเอง❌ ไม่ได้ติดตั้งมาในตัว
🔔 การสัมภาษณ์ & การติดตามผล✅ การแจ้งเตือน ClickUp❌ ไม่มีให้บริการ❌ ไม่ได้ติดตั้งมาในตัว❌ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้
🧩 แม่แบบสำหรับการหางานและการวางแผน✅ มีแม่แบบสำเร็จรูปหลายแบบ❌ การตั้งค่าด้วยตนเอง🟡 แม่แบบชุมชน❌ มีจำนวนจำกัด

สรุป: ClickUp มอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบครบวงจรให้กับผู้หางาน—ขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่าง 4–5 เครื่องมือเพียงเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ มาทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดกัน

การสร้างประวัติการทำงานและจดหมายสมัครงานที่แข็งแกร่ง

เรซูเม่และจดหมายสมัครงานที่มีโครงสร้างดีสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการได้รับการสัมภาษณ์

รับความช่วยเหลือในการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

ClickUp Brain: หัวข้อสำหรับประวัติย่อของตัวแทนบริการลูกค้า
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างหัวข้อเรซูเม่ที่เหมาะกับงานเฉพาะ

ClickUp Brainคือผู้ช่วยการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยผู้หางานในทุกขั้นตอนของกระบวนการสมัครงาน มันสร้างจุดเด่นในประวัติย่อที่ปรับให้เหมาะสมเขียนข้อเสนอและจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่งต่างๆ และแม้กระทั่งแนะนำทักษะสำคัญตามคำอธิบายงาน

แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การเขียน

ClickUp Brain สามารถสรุปประกาศรับสมัครงานที่ยาว, แยกข้อมูลสำคัญ, และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรโดยอิงจากข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่

หากคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ มันสามารถสร้างคำถามที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยอิงจากบทบาทและอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp Brain: การสนับสนุนแชทด้วย AI สำหรับบทบาทผู้ช่วยเสมือน
รับข้อมูลเชิงลึกในการเตรียมตัวสัมภาษณ์และสนับสนุนการวิจัยด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสมัครงานผู้ช่วยเสมือนจริง ClickUp Brain สามารถเน้นทักษะที่จำเป็นจากคำอธิบายงานและแนะนำวิธีที่จะเน้นประสบการณ์ของคุณได้

นอกจากนี้ยังสามารถให้สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับภารกิจและคุณค่าของบริษัทได้ ทำให้การเตรียมตัวสัมภาษณ์รวดเร็วขึ้นด้วย AI

จัดระเบียบและจัดการเอกสารใบสมัครหลายรายการ

การปรับแต่งเรซูเม่และจดหมายสมัครงานให้เหมาะกับตำแหน่งงานต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็น แต่การติดตามเวอร์ชันต่าง ๆ มากมายอาจกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อย่างรวดเร็ว

ClickUp Docs: เอกสารที่จัดระเบียบไว้ในที่เดียว
จัดเก็บและจัดหมวดหมู่เอกสารการสมัครงานใน ClickUp Docs

ClickUp Docsมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดเก็บ แก้ไข และเข้าถึงเอกสารสมัครงานทั้งหมดในที่เดียว

แทนที่จะค้นหาไฟล์ที่ถูกต้องในโฟลเดอร์ ผู้หางานสามารถจัดระเบียบเอกสารตามประเภทของบทบาท อุตสาหกรรม หรือชื่อบริษัทได้

และเฮ้ ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่าน 47 แท็บเพื่อหาฉบับร่างจดหมายสมัครงานล่าสุดของคุณอีกต่อไป ✨

ClickUp Docs รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้—ไม่ใช่การค้นหาไฟล์

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสมัครงานในตำแหน่งการตลาดและการขาย คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์แยกสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม โดยเก็บประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน และรายละเอียดงานที่ปรับให้เหมาะสมไว้เพื่อเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

การสัมภาษณ์งานทางไกลอย่างยอดเยี่ยม

การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานอย่างดีช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับข้อเสนองาน

ClickUp ช่วยติดตามตารางสัมภาษณ์ จัดระเบียบการวิจัย และจัดการการติดตามผล—ทั้งหมดในที่เดียว

ติดตามการสมัครงานและการสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิด

ClickUp Tasks: จัดโครงสร้างการสมัครงานประจำของคุณ
จัดระเบียบใบสมัครงาน ตารางสัมภาษณ์ และการติดตามผลด้วย ClickUp Tasks

การติดตามใบสมัครหลายตำแหน่ง การติดตามผล และวันสัมภาษณ์อาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้ClickUp Tasksสร้างระบบที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการกระบวนการหางานทั้งหมดอย่างเป็นระบบ

แต่ละงานสามารถเป็นงานที่มีสถานะของตนเองได้—สมัครแล้ว, นัดสัมภาษณ์แล้ว, หรือได้รับข้อเสนอแล้ว

ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยยกระดับองค์กรไปอีกขั้น โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มรายละเอียดเฉพาะ เช่น:

  • ชื่อบริษัท: ระบุชื่อนายจ้างได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดเอกสารแยกต่างหาก
  • ตำแหน่งงาน: แยกแยะความแตกต่างระหว่างบทบาทที่คล้ายกันในบริษัทต่างๆ
  • รายละเอียดการติดต่อผู้สรรหา: ที่อยู่อีเมลของร้านค้าหรือโปรไฟล์ LinkedIn สำหรับการติดตามผลอย่างรวดเร็ว
  • บันทึกการสัมภาษณ์: บันทึกประเด็นสำคัญและคำถามที่อาจใช้ในรอบถัดไป

สมมติว่าคุณได้สมัครงานตำแหน่งการตลาดทางไกลและมีสัมภาษณ์ที่กำลังจะมาถึง คุณสามารถสร้างงานสำหรับตำแหน่งนี้ อัปเดตสถานะ และแนบสรุปบทบาทและรายละเอียดของบริษัท หลังจากสัมภาษณ์ คุณสามารถบันทึกประเด็นสำคัญที่ได้พูดคุยและตั้งการเตือนสำหรับการส่งอีเมลติดตามผล

ตั้งเป้าหมายการหางานเพื่อความสม่ำเสมอ

ClickUp Goalsช่วยให้ผู้หางานสามารถตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ เช่น การส่งใบสมัครงานจำนวนหนึ่งต่อสัปดาห์ หรือการฝึกสัมภาษณ์งานจำลองให้สำเร็จ

ClickUp Goals: กำหนดเป้าหมายเพื่อหางานทางไกลที่สมบูรณ์แบบ: วิธีหางานทำที่บ้าน
รักษาความรับผิดชอบและรักษาความก้าวหน้าในการหางานด้วยเป้าหมายใน ClickUp

การติดตามความคืบหน้าช่วยสร้างความรับผิดชอบและช่วยให้ผู้หางานมีสมาธิกับเป้าหมาย หากคุณตั้งเป้าที่จะสมัครงานทางไกล 20 ตำแหน่งภายในหนึ่งเดือน ClickUp Goals สามารถแบ่งเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายรายสัปดาห์ได้ ช่วยให้มีแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกหนักเกินไป

ดังนั้น หากคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับบทบาททางเทคนิค คุณสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อทำโจทย์การเขียนโค้ดให้สำเร็จสามข้อ ก่อนการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปของคุณ

จัดการตารางสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

การประสานงานการสัมภาษณ์ข้ามเขตเวลาต่างๆ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ปฏิทิน ClickUp สำหรับการจัดวางที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ลองใช้ปฏิทิน ClickUp เพื่อการจัดวางที่ดูดีขึ้น

ClickUp Calendarให้การจัดวางที่ชัดเจนของตารางเวลาสัมภาษณ์, กำหนดส่งงาน, และการแจ้งเตือนการติดตามเพื่อให้ง่ายขึ้น

เหตุการณ์ที่แยกสีช่วยให้การสัมภาษณ์แตกต่างจากการโทรติดต่อหรือกำหนดเส้นตายการสมัคร ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการสัมภาษณ์ทางวิดีโอในวันจันทร์และการประเมินผลติดตามผลในวันพฤหัสบดี มุมมองปฏิทินจะช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งเวลาพักระหว่างสัมภาษณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดจากการสัมภาษณ์ติดกัน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เลโอนาร์โด ดา วินชี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เขียนประวัติย่อฉบับแรกๆ ที่รู้จักในปี1482 เมื่อเขาสมัครงานกับดยุคแห่งมิลาน

อย่าพลาดโอกาสในการติดตามผล

การติดตามผลหลังการสัมภาษณ์จะสร้างความประทับใจในเชิงบวกClickUp Remindersช่วยให้การส่งอีเมลหลังสัมภาษณ์และการตรวจสอบสถานะการสมัครของคุณเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและง่ายดาย

หากผู้สรรหาได้กล่าวว่าจะติดต่อกลับมาหาคุณในหนึ่งสัปดาห์ คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบหากคุณยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมา การดำเนินการเชิงรุกเช่นนี้จะช่วยให้การสมัครงานของคุณก้าวหน้าต่อไป

ClickUp Reminders: อย่าลืมติดตามงานอีกต่อไป : วิธีหางานทำที่บ้าน
ติดตามผู้สรรหาบุคลากรตามเวลาที่กำหนดโดยใช้ ClickUp Reminders

ClickUp Reminders ยังสามารถใช้งานสำหรับการสร้างเครือข่ายได้อีกด้วย หากคุณเชื่อมต่อกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรบน LinkedIn การตั้งการแจ้งเตือนเพื่อส่งข้อความถึงพวกเขาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะช่วยให้รักษาความสัมพันธ์ได้

ใช้แม่แบบการค้นหางาน

ติดตามการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการค้นหางานของ ClickUp

เทมเพลตการค้นหางานของ ClickUpเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดตามประกาศงาน การจัดการใบสมัคร และการจัดระเบียบการสนทนากับผู้สรรหา

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประสิทธิภาพคือวิธีการแบ่งการค้นหางานออกเป็นมุมมองที่เน้นเฉพาะ:

  • มุมมองคู่มือเริ่มต้น: รวบรวมเคล็ดลับการหางาน คำแนะนำเกี่ยวกับประวัติย่อ และแหล่งข้อมูลเตรียมตัวสัมภาษณ์ทางไกลไว้ในที่เดียว
  • มุมมองการสมัครงานแบบลำดับความสำคัญ: จัดให้ใบสมัครงานที่สำคัญที่สุดอยู่ด้านหน้าและตรงกลาง
  • มุมมองรายการบริษัท: บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างที่มีศักยภาพและติดตามตำแหน่งงานว่างได้อย่างง่ายดาย
  • มุมมองขั้นตอนการสมัคร: แสดงสถานะของทุกใบสมัครอย่างชัดเจนในภาพรวม

🔍 คุณรู้หรือไม่? สัตว์เลี้ยงได้กลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่ไม่เป็นทางการ สัตว์เลี้ยงหลายตัวชื่นชอบการทำงานทางไกล—โดยเฉพาะสุนัขที่ตอนนี้ได้เดินมากขึ้น และแมวที่ชอบนั่งบนแป้นพิมพ์ในระหว่างการประชุมสำคัญ

ฟรีแลนซ์ นี่คือสำหรับคุณ

ไม่ทุกตำแหน่งงานทางไกลเป็นงานเต็มเวลา. หากคุณเป็นนักฟรีแลนซ์หรือสมัครงานสัญญาจ้าง ClickUp ให้โครงสร้างแก่คุณเพื่อจัดการลูกค้าหลายคนโดยไม่มีความวุ่นวาย.

นี่คือวิธีที่ฟรีแลนซ์สามารถใช้ ClickUp ได้:

  • ติดตามงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า ในรายการหรือพื้นที่แยกต่างหาก
  • บันทึกชั่วโมงการทำงานด้วย ClickUp Time Tracking เพื่อการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้อง
  • ตั้งค่างานประจำ สำหรับค่าบริการรายเดือน, การตรวจสอบประจำสัปดาห์, หรือใบแจ้งหนี้
  • ใช้เอกสาร เพื่อร่างข้อเสนอหรือจัดเก็บสัญญาอย่างปลอดภัย
  • ตั้งค่าบอร์ด CRM ลูกค้า โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลติดต่อ, กำหนดเวลา, อัตราค่าบริการ, และการติดตามผล

📁 แม่แบบ ClickUp อื่น ๆ เพื่อช่วยให้การหางานของคุณง่ายขึ้น

เทมเพลตของ ClickUp ให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว—ไม่ต้องจัดรูปแบบ ไม่ต้องคาดเดา ไม่ว่าคุณจะกำลังสมัครงาน สร้างรายชื่อฟรีแลนซ์ หรือเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ ก็มีเทมเพลตที่เหมาะกับคุณ

นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถลองใช้ได้:

🧠 จับคู่กับ ClickUp Brain เพื่อเขียน แก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติด้วย AI

ขั้นตอนต่อไป: การรักษาและเติบโตในบทบาทการทำงานทางไกลของคุณ

ในที่สุดคุณก็ตัดสินใจเข้าร่วมงานระยะไกลแล้ว และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม การจัดตั้งพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการรักษาความเป็นระเบียบด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาว

นี่คือวิธีที่จะทำให้บทบาทใหม่ของคุณเกิดประโยชน์สูงสุด 📁

การเจรจาเงินเดือนและสวัสดิการ

บทบาทการทำงานทางไกลมอบความยืดหยุ่น แต่ค่าตอบแทนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง อุตสาหกรรม และนโยบายของบริษัท

ก่อนตอบรับข้อเสนองาน ควรศึกษาข้อมูลเงินเดือนมาตรฐานสำหรับตำแหน่งของคุณผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Glassdoor, Payscale หรือ LinkedIn Salary อย่าลืมพิจารณาปัจจัยอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐาน เช่น สวัสดิการด้านสุขภาพ เบี้ยเลี้ยงสำหรับอุปกรณ์ทำงานที่บ้าน ค่าชดเชยอินเทอร์เน็ต และโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ

เมื่อเจรจาต่อรอง ควรเน้นย้ำคุณค่าของคุณโดยเน้นทักษะ ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ หากไม่สามารถปรับเงินเดือนได้ ขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น วันหยุดที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น (PTO) เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น หรืองบประมาณสำหรับพื้นที่ทำงานร่วม

🔍 คุณรู้หรือไม่? ก่อนที่การทำงานระยะไกลจะแพร่หลาย กลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในเบอร์ลินได้สร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันที่เรียกว่าC-Base ซึ่งได้วางรากฐานสำหรับพื้นที่ทำงานร่วมสมัยที่รองรับผู้ทำงานระยะไกลและฟรีแลนซ์

การจัดตั้งสำนักงานที่บ้าน

บ้านสำนักงานที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยปรับปรุงสมาธิ ลดสิ่งรบกวน และช่วยสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว. เริ่มต้นด้วยสิ่งจำเป็น:

  • พื้นที่ทำงานตามหลักการยศาสตร์: ลงทุนในเก้าอี้ที่นั่งสบาย โต๊ะที่มั่นคง และแสงสว่างที่เหมาะสม เพื่อลดความเมื่อยล้าและอาการเหนื่อยล้า
  • การตั้งค่าเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, หูฟังตัดเสียงรบกวน, และแหล่งพลังงานสำรองสำหรับการทำงานที่ไม่สะดุด
  • เขตการทำงานที่กำหนดไว้: กำหนดพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำงานเพื่อแยกชีวิตการทำงานออกจากชีวิตส่วนตัว ลดการรบกวนทางจิตใจ

พิจารณาเพิ่มตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น จอภาพที่สอง กระดานไวท์บอร์ดสำหรับจดบันทึกอย่างรวดเร็ว หรือโต๊ะทำงานแบบยืนเพื่อเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน การจัดพื้นที่ทำงานที่ปลอดจากความรกรุงรังและสะดวกสบายจะช่วยให้การทำงานระยะไกลมีประสิทธิภาพและน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

การจัดการประสิทธิภาพการทำงานด้วยซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

การจัดการกำหนดเวลาและงานต่างๆ โดยไม่มีการกำกับดูแลแบบตัวต่อตัวนั้นต้องอาศัยกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างที่ดี เครื่องมือที่เหมาะสม เช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทีมระยะไกล ClickUp จะช่วยให้คุณรักษาการทำงานให้ราบรื่น ควบคุมกำหนดเวลา และทำให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากความเครียด

กำหนดเวลาทำงานของคุณเอง

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานทางไกล

การติดตามเวลาด้วย ClickUp: การป้อนข้อมูลชั่วโมงการทำงานที่ง่ายขึ้น: วิธีหางานทำที่บ้าน
บันทึกเวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Time Tracking

การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถบันทึกชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ เพื่อความรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไป

นี่คือวิธีที่มันช่วยจัดระเบียบเวลาของคุณ:

  • ติดตามเวลาทำงานบนงานโดยตรง: เริ่มและหยุดตัวจับเวลาภายใน ClickUp เพื่อดูเวลาที่ใช้ในแต่ละงานอย่างแม่นยำ
  • ตรวจสอบรายงานเวลา: รับการแจกแจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการกระจายเวลาทำงาน ซึ่งช่วยระบุความไม่มีประสิทธิภาพ
  • ตั้งค่าชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้: ทำเครื่องหมายเวลาเป็นชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เพื่อทำให้การออกใบแจ้งหนี้และการติดตามการชำระเงินสำหรับฟรีแลนซ์และผู้รับเหงานั้นง่ายขึ้น

ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุด

ไม่ทุกภารกิจมีความเร่งด่วนเท่ากัน.ClickUp Task Prioritiesช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่การทำงานเป็นระดับความสำคัญได้ ทำให้ภารกิจที่มีผลกระทบสูงได้รับการทำก่อน. การทำเครื่องหมายภารกิจเป็น เร่งด่วน, สูง, ปกติ, หรือ ต่ำ ช่วยให้ชัดเจนว่าอะไรต้องการการกระทำทันที และอะไรสามารถรอได้.

ClickUp Brain: เครื่องมือจัดตารางงานด้วย AI ที่ดีที่สุดที่รวมอยู่ใน ClickUp สำหรับพนักงานประจำ: วิธีหางานทำที่บ้าน
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดการงานด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain

นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญ สรุป และจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย มันระบุงานที่เร่งด่วน แนะนำขั้นตอนถัดไป และแม้กระทั่งร่างการอัปเดตตามกิจกรรมของโครงการของคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทต่างๆ ได้จ้างที่ปรึกษาด้านการเดินทางเสมือนจริงบางธุรกิจสนับสนุนให้พนักงานทำการเดินทางหลอก เช่น เดินสั้นๆ ก่อนและหลังเลิกงาน เพื่อสร้างขอบเขตระหว่างชีวิตที่บ้านและชีวิตการทำงาน

วางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกล

ClickUp นำเสนอเทมเพลตการทำงานระยะไกลที่ปรับแต่งได้เพื่อสนับสนุนการทำงาน การประสานงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เทมเพลตแผนการทำงานทางไกลของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เทมเพลตแผนการทำงานทางไกลของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน จัดการ และติดตามโครงการการทำงานทางไกล

เทมเพลตแผนการทำงานทางไกลของ ClickUpกำหนดแนวทางและโครงสร้างที่ชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนผ่านหรือช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

มุมมองหลายแบบให้ความยืดหยุ่นตามวิธีการทำงานของทีมคุณ

ตัวอย่างเช่น มุมมองไทม์ไลน์การทำงาน แสดงรายการงานและกำหนดส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา มุมมองกิจกรรมการทำงาน มอบพื้นที่สำหรับการระดมความคิดและจัดเก็บไอเดียต่าง ๆ มุมมองความคืบหน้าของงาน ติดตามการเสร็จสิ้นของงานแต่ละรายการ ทำให้คุณทราบสถานะของงานอยู่เสมอ ในขณะที่ มุมมองหัวหน้าโครงการ ช่วยให้การมอบหมายงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน แต่เมื่อรวมกับเครื่องมือเฉพาะทางอื่นๆสำหรับการทำงานจากที่บ้านจะสร้างกระบวนการทำงานที่ครบวงจร:

  • การแชร์ไฟล์และเอกสาร: Google Drive และ Dropbox สำหรับการเก็บและแชร์งาน
  • การมุ่งเน้นและการจัดการเวลา: Toggl, RescueTime, Forest สำหรับการติดตามเวลาและลดสิ่งรบกวน

ก้าวหน้าในอาชีพของคุณขณะทำงานจากที่บ้าน

การทำงานจากที่บ้านไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหยุดการเติบโตในอาชีพการงานไว้ชั่วคราว. หากไม่มีการติดต่อสื่อสารในสำนักงานตามปกติ การรักษาความก้าวหน้าต้องใช้แนวทางที่มีเจตนาชัดเจนมากขึ้น.

มาดูกันว่าอย่างไร 📈

การพัฒนาทักษะใหม่และการรักษาความเกี่ยวข้อง

การติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและขยายทักษะของคุณมีผลกระทบอย่างมากต่อการเติบโตในอาชีพ

หลักสูตรออนไลน์, ประกาศนียบัตร, และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามอัธยาศัยช่วยให้คุณแข่งขันได้. เว็บไซต์เช่น Coursera, Udemy, และ LinkedIn Learning ให้การฝึกอบรมในทุกสิ่งตั้งแต่การนำทางไปจนถึงทักษะทางเทคนิค.

การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการทักษะ(เช่น ClickUp!) ทำให้คุณมีความรับผิดชอบ และมั่นใจได้ว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 36% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะทำงานจากที่บ้านทั้งหมดแทนที่จะเลือกทำงานในรูปแบบอื่นใดหากมีทางเลือก การทำงานแบบไฮบริดเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองที่ 28% ในขณะที่ 27% ยังคงชอบไปทำงานที่ออฟฟิศทุกวัน

เสริมสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณ

การมีตัวตนออนไลน์ของคุณมีบทบาทสำคัญในการก้าวหน้าทางอาชีพการอัปเดตโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม และการมีส่วนร่วมในการหารือที่เกี่ยวข้อง จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณ

เว็บไซต์ส่วนตัวหรือพอร์ตโฟลิโอที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้สรรหาบุคลากรและผู้นำในอุตสาหกรรมสามารถจดจำทักษะของคุณได้ง่ายขึ้น

การค้นหาการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางอาชีพ

ระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งทำให้การวางแผนเส้นทางอาชีพง่ายขึ้น การขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่มีคุณค่า

การเชื่อมต่อกับผู้ให้คำปรึกษาผ่าน LinkedIn, กลุ่มอาชีพ, หรือกิจกรรมเครือข่ายออนไลน์ ช่วยให้คุณได้รับมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในอาชีพ

การติดต่อกับที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจ

การเสริมสร้างการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

ทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในการทำงานทางไกล การเชี่ยวชาญในการสื่อสารที่ชัดเจนและกระชับในอีเมล, การประชุม, และรายงานช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ

การใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและการมองเห็นได้อย่างมาก การหารืออย่างริเริ่มและให้ข้อมูลที่มีคุณค่าช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางอาชีพและโอกาสในอาชีพ

🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจผู้บริหารจากบริษัทในสหรัฐอเมริกา 595 แห่ง พบว่า8.9% ของพนักงานประจำทำงานจากระยะไกลทั้งหมด ในขณะที่ 18.1% แบ่งเวลาทำงานระหว่างที่บ้านและสำนักงาน ผู้บริหารระดับสูงคาดว่างานแบบระยะไกลจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าตำแหน่งงานที่ทำงานจากระยะไกลทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็น 10.1% ภายในปี 2028

ทำให้การทำงานระยะไกล...ได้ผลจริงด้วย ClickUp

การทำงานจากที่บ้านให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบวันทำงานของคุณ แต่การรักษาประสิทธิภาพและการก้าวหน้าในอาชีพของคุณต้องการแนวทางที่ถูกต้อง การติดตามงาน การส่งมอบงานตามกำหนดเวลา และการติดต่อสื่อสารกับทีมของคุณล้วนส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างราบรื่น

ClickUp รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณจัดการโครงการ ติดตามความคืบหน้า และรักษาความเป็นระเบียบได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ

ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายอาชีพไปจนถึงการปรับปรุงงานประจำวัน ClickUp มอบเครื่องมือให้คุณเพื่อให้คุณมีสมาธิและมีประสิทธิภาพ ClickUp Brain ทำให้คุณก้าวไปไกลกว่าเดิม โดยช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญ จัดระเบียบ และทำงานอย่างชาญฉลาด

สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅