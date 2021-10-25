แนะนำหน้าบล็อกใหม่: มีอะไรให้อ่านบ้าง?!

ClickUp เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้คนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานให้สำเร็จได้เร็วขึ้น
ในขณะที่วัตถุประสงค์หลักของการมีอยู่ของมันคือการให้ทีมมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมเพื่อจัดการกับทุกประเภทของงาน เราที่ ClickUp เชื่อว่าการมอบทรัพยากรเพื่อช่วยคุณนำทางผ่านบทบาทของคุณและอำนวยความสะดวกในการเติบโตทางอาชีพก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
ในความเป็นจริง นั่นคือหนึ่งใน ค่านิยมหลักของเรา ที่ ClickUp— เติบโต 1% ทุกวัน 🌱
วิธีหนึ่งในการส่งเสริมคุณค่าหลักนี้คือการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเราเพื่อช่วยให้คุณสร้างแนวคิดใหม่ๆ ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในหัวข้อต่างๆ และเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ คุณ 🙋♀️
ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในสายงานของคุณ หรืออยู่ในช่วงเริ่มต้นของอาชีพของคุณ ให้หน้าบล็อกของ ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทของคุณ
และข่าวดีสำหรับคุณ!
บล็อกของเราได้ผ่านการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและมอบเนื้อหาที่อัปเกรดให้คุณ 🔥
ติดตามเพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีให้บนหน้าบล็อกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของเราอย่างเต็มที่!
หน้าบล็อกใหม่, ใครกันนี้?!
ขอแนะนำ... หน้าบล็อกใหม่ของ ClickUp! 😍 🙌
เราคิดถึงคุณ และเพื่อเป็นการทำให้เนื้อหาของเราเป็นมนุษย์มากขึ้นและหลากหลายมากขึ้น เราได้เปลี่ยนแปลงทุกส่วนของหน้าบล็อกนี้!
เริ่มต้น คุณอาจสังเกตเห็นสีสันที่โดดเด่นได้ทันที 🦄 🌈
ที่สำคัญกว่านั้น เราได้ปรับปรุงเมนูนำทางและเพิ่ม หัวข้อหมวดหมู่ และลิงก์ หมวดหมู่ย่อย เพื่อช่วยให้คุณค้นหาบทความประเภทต่างๆ หรือสิ่งที่คุณต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ⚡️
เร่งการค้นหาของคุณโดยเลือกหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย:
- จัดการการจัดการโครงการ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการเวลา การตลาด
- การจัดการโครงการ
- การจัดการผลิตภัณฑ์
- การจัดการเวลา
- การตลาด
- ผลิตภัณฑ์การใช้ซอฟต์แวร์ ClickUp Planning Goals
- การใช้ ClickUp
- การวางแผน
- เป้าหมาย
- ซอฟต์แวร์
- ข่าวการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ประกาศ กิจกรรม
- การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่
- ประกาศ
- กิจกรรม
- ชีวิตการทำงาน ไฮไลท์เสียงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานทางไกล
- สปอตไลต์เสียง
- ประสิทธิภาพในการทำงาน
- การทำงานทางไกล
- สปอตไลต์เสียง
- ประสิทธิภาพในการทำงาน
- การทำงานทางไกล
ประเภทของบล็อก: ค้นพบสิ่งที่คุณสามารถพบได้ในหน้าบล็อกของเรา
การกระจายเนื้อหาของเราเป็นหนึ่งในความสำคัญลำดับต้น ๆ ของเรา เพื่อให้ผู้อ่านเช่นคุณได้มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการเรียนรู้
เราทราบดีว่าความต้องการของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน และแม้แต่ความต้องการของคุณเองก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมทุกข้อมูลที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว
เมื่อกล่าวถึงแล้ว ขอเชิญทุกท่านมาสำรวจประเภทของบล็อกที่คุณจะสามารถพบได้ในเวอร์ชันล่าสุดของหน้าบล็อกของเรา! ✨💻 ✨🔭👀
บทความแบบลิสต์
ลิสต์เคิลคือวิธีสนุกในการเรียกบทความที่เขียนในรูปแบบรายการ 📝
การจัดรูปแบบบล็อกประเภทนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสแกนหาข้อมูลได้ง่าย เนื่องจากเนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยที่อ่านง่าย
การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากแต่ละส่วนมักจะเน้นที่หัวข้อเดียวในแต่ละครั้ง
ตัวอย่างเช่น หากคุณสงสัยว่าแผนภูมิแกนต์สามารถช่วยคุณจัดการโครงการได้อย่างไร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือควรมีลักษณะอย่างไร ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว...
เรามีตัวอย่างให้คุณดูในรูปแบบรายการที่แสดงแผนภูมิแกนต์สำหรับทีมทุกประเภท!
➡️ ชมตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ง่าย ๆ 20 แบบ สำหรับทุกคน
ตัวอย่างของบล็อกแบบลิสต์ใน ClickUp
ทางเลือก
เราทราบดีว่ามีตัวเลือกมากมายอยู่เสมอ และนั่นรวมถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ด้วย
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือบทบาทใด ความต้องการ ความสนใจและขอบเขตงานของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไป และแอปพลิเคชันที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของงาน
นั่นคือเหตุผลที่เราสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับแอปทางเลือก!
บล็อกทางเลือกของเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณตัดสินใจอย่างดีที่สุดสำหรับสิ่งที่คุณต้องการและทีมของคุณ
การระบุตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่, การใช้งาน, ประโยชน์, ข้อจำกัด, คุณสมบัติ, และราคาไว้ในบทความเดียว เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการชมตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณไว้ในที่เดียว
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Asana คุณโชคดีแล้ว!
ลองดูที่นี่ ➡️ 12 ท่าอาสนะทางเลือกที่น่าทึ่ง
ตัวอย่างบล็อกทางเลือกแอปใน ClickUp
คู่มือสุดยอด
บล็อกคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ภาพรวมของหัวข้อเฉพาะและให้การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องนั้นในระดับที่สูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าตัวเองสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการบูรณาการโครงการคืออะไรและทำงานอย่างไร
ดีแล้วที่เรามีคู่มือที่ดีที่สุดที่จะสอนคุณว่ามันคืออะไร, มันทำงานอย่างไร, มันจะให้ประโยชน์แก่คุณอย่างไร, และอื่น ๆ อีกมากมาย!
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการบูรณาการโครงการและดูว่าบล็อกคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเราเป็นอย่างไรที่นี่: ➡️การจัดการการบูรณาการโครงการคืออะไร
ตัวอย่างบล็อกคู่มือฉบับสมบูรณ์ใน ClickUp
รีวิว
สงสัยไหมว่าเครื่องมือการทำงานที่คุณใช้อยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับแล้ว หรือคุณทำได้ดีกว่านี้? 😉
นั่นแหละคือเหตุผลที่เราสร้างบล็อกขึ้นมา เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลสรุปในระดับสูงเกี่ยวกับแอปหรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
บล็อกประเภทนี้จะแสดงรายการคุณสมบัติของแอป ข้อดี ข้อเสีย ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างมั่นใจ!
โอเค นี่คือตัวอย่าง Jira คุ้มค่า กับกระแสที่มันได้รับจริง ๆ หรือเปล่า? 👀 🙊
ลองดูการรีวิว Jira นี้และค้นหาด้วยตัวคุณเอง!
➡️ Jira Review 2021 (คุณสมบัติ, ข้อดี, ข้อเสีย, ราคา)
ตัวอย่างบล็อกรีวิวแอปใน ClickUp
ทีม ClickUp: วิธีที่เราใช้ ClickUp
พวกเราที่ ClickUp เป็น แฟนตัวยง ของแพลตฟอร์มนี้
แม้ว่าอาจจะฟังดูลำเอียงไปหน่อย (😜) แต่เรามีหลักฐานที่สนับสนุนว่าทำไมเราถึงชอบใช้มัน!
สิ่งที่เราชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความยืดหยุ่นและความสามารถในการรองรับความต้องการและความชอบของทุกแผนกและพนักงานได้เป็นอย่างดี
ประการหนึ่ง เราใช้มันทุกวันทำการเพื่อทำงานให้เสร็จ วางแผนโครงการ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และอื่นๆ
เนื่องจากขอบเขตงานของแต่ละแผนกและกระบวนการทำงานของพนักงานมีความแตกต่างกัน จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่มีเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว
บทความ "วิธีที่เราใช้ ClickUp" ครอบคลุมถึงวิธีที่ทีมต่าง ๆ ใน ClickUp ใช้และปรับแต่งแพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์จากผู้ที่ใช้ ClickUp มากที่สุด!
ดูว่าทีมคุณภาพยอดเยี่ยมของเราใช้ ClickUp อย่างไรเพื่อขับเคลื่อนการทำงานประจำวันของพวกเขา!
➡️ ทีมคุณภาพยอดเยี่ยมของเราใช้ ClickUp อย่างไร
ตัวอย่างของบล็อก "ทีม ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร"
เคล็ดลับด่วนจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด มีบทบาทหน้าที่อะไร หรือมีประสบการณ์ในสายงานมานานแค่ไหน ก็จะมีข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอที่อาจเปิดมุมมองใหม่และช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นไม่เพียงแต่จะเปิดโลกทัศน์และทำให้คุณคิดแตกต่างออกไป แต่ยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยอีกด้วย
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมคำพูดจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ เคล็ดลับ และอื่นๆ อีกมากมาย
บล็อกเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโลกของเราและให้โอกาสผู้คนได้เรียนรู้จากกันและกัน
ลองอ่านบล็อกด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกับมืออาชีพท่านอื่น ค้นพบแนวทางใหม่ๆ ในการบริหารแบบアジล และอื่นๆ อีกมากมาย!
➡️ 20+ เคล็ดลับสำหรับการจัดการแบบアジล
ตัวอย่างบล็อกใน ClickUp ที่นำเสนอเคล็ดลับสั้น ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
บล็อกของผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้พิเศษ
ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เรา รัก การเรียนรู้และรับฟังประสบการณ์ของผู้ใช้เกี่ยวกับ ClickUp และเคล็ดลับในการจัดการเวิร์กโฟลว์ให้ดียิ่งขึ้น
การมีบล็อกที่แสดงออกถึงเสียงของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา (และสำหรับผู้อื่น)!
บล็อกของแขกเหล่านี้เปิดโอกาสให้แบ่งปันความเชี่ยวชาญ, 'พูดคุย' กับผู้อ่านของเรา และช่วยเหลือชุมชน ClickUp ของเรา
หากคุณชื่นชอบการใช้ ClickUp ติดต่อเราและบอกเราว่าคุณใช้ ClickUp อย่างไรเพื่อยกระดับการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวของคุณ เพื่อโอกาสในการได้รับการคัดเลือกให้ปรากฎในบล็อกของแขกรับเชิญของเรา!
ลองดูประเภทของ บล็อกของแขก ที่สามารถพบได้ในหน้าบล็อกใหม่ของเรา:
ผู้ใช้เด่นและบทความบล็อกจากแขกรับเชิญใน ClickUp
บล็อกชีวิตการทำงาน
ในฐานะผู้สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงาน เราตั้งใจช่วยให้คุณเพิ่มคำว่า "มืออาชีพ" ในประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ด้วยการมอบทรัพยากรทุกประเภทเพื่อยกระดับชีวิตการทำงานของคุณ
หมวดหมู่ Worklife รวบรวมบทความบล็อกเกี่ยวกับการทำงานทางไกล เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์!
ลองดูบล็อก Worklife ยอดนิยมของเรา:
⭐️เคล็ดลับการใช้ ClickUp สำหรับผู้ใช้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)
⭐️4 วิธีง่าย ๆ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณกลับมาทำงานอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
⭐️6 เทคนิคการระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาไอเดียที่ดีที่สุดของคุณ
⭐️วิธีจดบันทึกการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
⭐️ สิ่งที่ผู้มีความหลากหลายทางระบบประสาทอยากให้ผู้ว่าจ้างรู้
บล็อกอื่น ๆ ที่กำลังจะมาถึงรวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต, ความหลากหลายทางระบบประสาท, การกลับไปทำงาน, การทำงานเป็นทีม, และอื่น ๆ อีกมากมาย! ติดตามต่อไปนะคะ ✨
ติดตามข่าวสารล่าสุดผ่านจดหมายข่าวบล็อก
หน้าบล็อกไม่ใช่สิ่งเดียวที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ด้วย ClickUp...😉
ขอแนะนำ...จดหมายข่าวบล็อก ClickUp ฉบับปรับปรุงใหม่ ✨ 🎉
ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ClickUp, บล็อก, เว็บบินาร์ และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อคุณสมัครรับจดหมายข่าวบล็อกของเรา
ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณทุกสองสัปดาห์ คุณจะได้รับแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลากหลาย เช่น เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ คู่มือ และแม้กระทั่งฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาใช้ ClickUp สำหรับธุรกิจของพวกเขา
ในแง่หนึ่ง นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดต่อกับชุมชน ClickUp และรับเครื่องมือการศึกษาบางอย่างที่คุณต้องการเพื่อเติบโต 1% ทุกวัน 😊🌱
รับเคล็ดลับและเทรนด์การจัดการโครงการส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณสมัครรับจดหมายข่าวบล็อกของ ClickUp ได้ที่นี่! 💁♀️📧
จดหมายข่าวบล็อกของ ClickUp
เพิ่มเติมอีกมากมายกำลังจะมา!
การเปลี่ยนแปลงของเราไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ เรายังมีอีกมากมายที่อยากแบ่งปันกับคุณ! เรากำลังพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ซึ่งรวมถึงบทความบล็อกเพิ่มเติมที่ครอบคลุมกรณีการใช้งาน ClickUp มากขึ้น เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ คู่มือสำหรับบทบาทและอุตสาหกรรมต่างๆ บทความเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ อีกมากมาย!
นอกเหนือจากบทความแล้ว เราจะเพิ่มคลิปเสียงและวิดีโอลงในบล็อกของเราเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้อ่านของเรา 😄 🙌
บอกใบ้หน่อยนะ— พอดแคสต์โดย ClickUp จะพร้อมให้ฟังในอนาคตอันใกล้นี้!!!🎙😎 (น่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะ?!)
อย่าลืมสมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันเปิดตัว ตอนใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย!
ถึงตาคุณ: เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณ
หนึ่งในความสำคัญสูงสุดของเราคือการยกระดับแพลตฟอร์มและทรัพยากรของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการแก่ชุมชน ClickUp ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เราจึงอยากได้รับฟังความคิดเห็นจากคุณ เพื่อรับข้อเสนอแนะและเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้ออื่น ๆ ที่คุณสนใจอยากเห็นเพิ่มเติม
กรุณากรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ นี้ และแจ้งให้เราทราบ!
ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ และเราไม่สามารถรอได้ที่จะได้ยินจากคุณ! 😊