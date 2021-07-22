เคล็ดลับการใช้ ClickUp สำหรับผู้ใช้ที่มีภาวะสมาธิสั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือภาวะสุขภาพอื่นใด
จะเริ่มเขียนบล็อกเกี่ยวกับ ADHD ได้อย่างไร แล้วจบลงที่หน้าวิกิพีเดียของ Jack Black ในอีกสิบห้านาทีต่อมา ทั้งที่ตกใจสุดขีด?
ความย้อนแย้งนี้ไม่ได้หลุดลอยไปจากฉันเลยนะทุกคน
ใช่แล้ว นี่คือการบรรยายที่แม่นยำอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับความง่ายอย่างอันตรายที่ฉัน ผู้ใหญ่ที่มีภาวะสมาธิสั้นและไฮเปอร์แอคทีฟ สามารถสูญเสียเวลาที่มีประสิทธิภาพไปสิบห้านาทีโดยไม่รู้ตัวเลย
ถ้าไม่ใช่เพราะเสียงแจ้งเตือนจาก ClickUp ที่ดึงฉันกลับมาจากโลกแห่งจินตนาการ ฉันอาจจะจมอยู่กับบทความล่อลวงที่ชื่อว่า "นี่คือรูปลักษณ์ปัจจุบันของเด็กๆ จาก 'School of Rock' 😱" ก่อนที่จะตกใจว่าตัวเองโง่แค่ไหนที่เสียเวลาไปอีกครั้ง
โชคดีสำหรับฉัน การแจ้งเตือนไม่ใช่ฟีเจอร์เดียวใน ClickUp ที่ช่วยให้ฉันจัดการอาการ ADHD และทำงานที่ฉันรักได้อย่างยอดเยี่ยม ร่วมกับเพื่อนร่วมงานใน ClickUp ที่ใช้ชีวิตอยู่กับ ADHD เช่นกัน เราได้รวบรวมเคล็ดลับและเทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้คนมากขึ้นสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ในการจัดการอาการ ADHD พร้อมกับทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ADHD: ลืมสิ่งที่ได้ยินมา
คำว่า "ADD" ซึ่งคล้ายกับคำว่า "OCD" หรือ "ไบโพลาร์" ได้กลายเป็นคำสแลงสมัยใหม่ที่แปลกประหลาดและถูกนำมาใช้แทนลักษณะปกติ เช่น "สมาธิสั้น" "เป็นระเบียบมาก" หรือ "อารมณ์แปรปรวน"
แม้จะมีเจตนาดี การพูดเกินจริงผ่านพยาธิสภาพกลับยิ่งทำให้ความเข้าใจผิดแพร่กระจายและลดทอนความเป็นจริงของความผิดปกติเหล่านี้มากกว่าที่จะทำให้มันดูเป็นเรื่องปกติ
ADHD—ไม่ได้รับการเรียกอย่างเป็นทางการว่า "ADD"อีกต่อไป—เป็นหนึ่งในความผิดปกติทางด้านการรับรู้ที่ถูกตีตราอย่างเงียบๆ มากที่สุด ทำให้บุคคลมีความยากลำบากในการระบุตัวเอง ได้รับการวินิจฉัย ค้นหาทางเลือกในการรักษา และเปิดเผยต่อผู้อื่น ภาพลักษณ์ที่ผิดๆ ที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่:
- ❌ ADHD เป็นสิ่งที่สามารถหายได้เมื่อโตขึ้น
- ❌ ADHD พบได้บ่อยในเด็กชายวัยเยาว์
- ❌ ADHD เป็นคำศัพท์ที่ฟังดูซับซ้อนสำหรับ "ซน" หรือ "ไม่มีแรงจูงใจในการจดจ่อ"
- ❌ ADHD ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการขาดวินัย
การเป็นผู้หญิงที่โตแล้วซึ่งมีแรงจูงใจสูง มุ่งมั่นในสิ่งที่ต้องการ และอาจจะ เข้มงวดกับตัวเองมากเกินไป ในบางครั้ง ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นในรายการนั้นไม่จริง พร้อมกับหลักฐานยืนยัน:
- ✅ ADHD ไม่ใช่สิ่งที่สามารถหายไปได้เองตามธรรมชาติ แต่ประมาณ 20% ของเด็กที่ได้รับการรักษาจะพบว่าอาการของพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดความบกพร่องเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
- ✅ ADHD เป็นโรคที่มักถูกวินิจฉัยผิดพลาดในเด็กผู้หญิงอายุน้อยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อพวกเธอได้ตลอดชีวิตในลักษณะเดียวกับที่ส่งผลกระทบต่อผู้ชาย
- ✅ ADHD สามารถแสดงออกในรูปแบบของADHD ประเภทขาดสมาธิ ซึ่งหมายถึงไม่มีอาการซุกซนหรือหุนหันพลันแล่นทางร่างกายที่เห็นได้ชัด ทั้ง ADHD ประเภทขาดสมาธิและประเภทซุกซนหุนหันพลันแล่นต่างก็ส่งผลต่อความสามารถในการจดจ่อกับงานบางอย่าง ไม่ว่าจะมีแรงจูงใจหรือไม่ก็ตาม
- ✅ ADHD เป็นการวินิจฉัยที่ถูกต้องและมีประโยชน์อย่างยิ่งการฝึกฝนวินัยในตนเองในด้านที่ท้าทายเป็นสิ่งที่ทุกคนที่กำลังรักษา ADHDต้องทำเป็นประจำทุกวัน
โชคดีสำหรับผู้ใหญ่4.4 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่วันเวลาที่ผู้คนมองว่าภาวะสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ไม่มีความน่าเชื่อถืออาจกำลังจะหมดไป การเคลื่อนไหวเพื่อความหลากหลายทางระบบประสาท—ความพยายามในการสนับสนุนและต้อนรับผู้ที่มีความท้าทายทางด้านการรับรู้หรือระบบประสาท ตั้งแต่ภาวะสมาธิสั้นไปจนถึงออทิสติกสเปกตรัม (ASD) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกแง่มุมของชีวิต—กำลังก้าวหน้าอย่างมากในการเสริมสร้างพลังให้กับคนอย่างฉันทั้งในและนอกที่ทำงาน
อาการสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เป็นอย่างไร
เมื่อฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้น (ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า "โรคสมาธิสั้น") ในปีแรกของการเรียนมัธยมปลาย มันเป็นความโล่งใจที่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมในบางวิชา แต่ไม่มีใครรู้มากนักว่าอาการของโรคสมาธิสั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนมากกว่าแค่ในห้องเรียน พ่อแม่ของฉัน เช่นเดียวกับอีกหลายคนในยุคนั้น มักจะเข้าใจผิดว่าปัญหาที่เกิดจากสมาธิสั้นที่บ้านเป็นความดื้อรั้นอย่างชัดเจน พวกเขาไม่รู้ว่าความมาสายเป็นประจำ การดูเหมือนไม่ยอมฟัง ปัญหาการนอน หรือทักษะการสื่อสารที่ไม่ดีของฉัน มักเป็นผลมาจากความผิดปกติที่ฉันต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสมาธิสั้นไม่ใช่เพราะฉัน เป็นคนไม่มีประโยชน์
ในที่สุดมันก็จะส่งผลร้ายต่อคุณ ทำให้คุณต้องแบกรับความผิดและบทลงโทษอย่างหนักสำหรับสิ่งที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่มากที่สุด นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตำนานที่ว่า ADHD หมายถึง "เด็กขาดวินัย" นั้นน่าขันสิ้นดี (ในแบบอารมณ์ขันดำๆ นะ 🙃)
ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อวิธีที่ฉันมอง—หรือจะพูดให้ถูกคือ เข้าใจผิด—เกี่ยวกับภาวะสมาธิสั้นของฉันจนถึงช่วงปลายวัย 20 แต่ฉันรู้สึกขอบคุณที่ในที่สุดฉันได้เข้าใจความเป็นจริงของการวินิจฉัยของฉัน แม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนที่อาจได้รับประโยชน์จากการรักษาภาวะสมาธิสั้นยังคงตีความอาการที่สามารถปรับปรุงได้ผิดว่าเป็นข้อบกพร่องส่วนบุคคล ซึ่งมักจะทำให้สถานการณ์แย่ลง
นี่คือวิธีที่ส่วนที่ท้าทายของ ADHD ของฉันแสดงออกมา:
- มีแนวคิดเกี่ยวกับเวลาตามธรรมชาติที่ไม่ดี ทำให้ยากที่จะบอกได้ว่าเวลาผ่านไปมากน้อยเพียงใด สิ่งต่าง ๆ ใช้เวลานานเท่าใดในการทำ เป็นต้น
- มักจะลืมสิ่งต่าง ๆ มีความจำไม่ดีสำหรับข้อมูลบางประเภท
- การจดจ่อกับสิ่งที่ทำให้ฉันตื่นเต้นมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าฉันอาจมองข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฉันไปโดยสิ้นเชิงในสภาวะที่เสียสมาธิได้ง่าย
- มีปัญหาในการสื่อสารด้วยเสียงในบางครั้ง เพราะความคิดของฉันกระโดดไปยังสิ่งต่างๆ ที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกันในหัวของฉัน แต่กลับสร้างความสับสนให้กับผู้อื่น
เพราะฉันจะพังยับเยินในชีวิตถ้าปล่อยให้อาการเหล่านี้ครอบงำฉัน ฉันจึงต้องทำทุกขั้นตอนทุกวันเพื่อลดการรบกวนจากอาการ ADHD ของฉันและรับผิดชอบต่อสมองที่ฉันมีเหมือนกับคนอื่นๆ อีกมากมาย ฉันถูกปลูกฝังให้จดทุกอย่างไว้ ตั้งการเตือนความจำเพื่อจำสิ่งต่างๆ และสร้างวิธีการจัดระเบียบที่ยั่งยืนซึ่งฉันสามารถสนุกไปกับมันได้
สิ่งที่น่าขันอย่างน่าอร่อยก็คือ เมื่อคุณเป็นโรคสมาธิสั้น การติดตามเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย เพื่อช่วยให้คุณติดตามสิ่งต่าง ๆ อาจกลายเป็นเรื่องยากลำบากได้
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp ได้เปลี่ยนชีวิตของฉัน
การจัดการประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp
เมื่อฉันเริ่มทำงานที่ ClickUp ฉันจำเป็นต้องเชี่ยวชาญแพลตฟอร์มนี้เพื่อทำงานของฉัน อย่างผู้ใช้ใหม่หลายคน ฉันรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยในตอนแรกกับปริมาณของเครื่องมือ ฟีเจอร์ และการผสานรวมที่มีให้ใช้ แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันได้รับการสนับสนุนให้ทำคือเชื่อมั่นในตัวเองและค้นหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง
เนื่องจาก ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้ดู รู้สึก และทำงานในแบบที่เหมาะกับสไตล์การทำงานเฉพาะตัวของแต่ละคน ฉันจึงชอบมากที่ไม่มีวิธีไหนผิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ—โดยเฉพาะในฐานะคนที่มักจะไม่คิดแบบ "กรอบเดิม" และเมื่อทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถูกรวมไว้ในที่เดียว ความท้าทายที่ดูขัดแย้งในการหลงลืมเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณไม่หลุดโฟกัสก็หายไป
ฉันได้สำรวจความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานใน ClickUp ของฉัน ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไปจนถึงแชมป์ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อค้นหาว่าฟีเจอร์ใดที่ช่วยให้พวกเขาจัดการกับอาการ ADHD ที่รบกวนมากที่สุดได้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา ฉันได้รวบรวมเคล็ดลับต่อไปนี้สำหรับวิธีที่คุณสามารถเชี่ยวชาญ ClickUp ได้ในแบบที่คุณเป็น!
คุณสมบัติพิเศษของคีย์:
- 🗂️ = การจัดระเบียบ
- ⏰ = การบริหารเวลา
- 🧠 = การจดจำสิ่งต่างๆ
- 🔍 = ใส่ใจในรายละเอียด
- 1️⃣ = มุ่งเน้นที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทีละอย่าง
เคล็ดลับที่ 1: ค้นหาวิวที่คุณชื่นชอบ
ช่วยในเรื่อง: 🗂️ 🧠
นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ใช้เวลาในการดูพื้นที่ โฟลเดอร์ และรายการของคุณในทุกมุมมองก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือ ไม่ว่าคุณจะชอบตารางการจัดแผนภาพ การทำรายการ หรือบอร์ด คุณจะรู้ว่าคุณพบมุมมองที่เหมาะสมเมื่อคุณคิดว่า "โอ้ ขอบคุณพระเจ้า นี่มันเข้าใจง่ายจริงๆ"
หลายคนที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) มักจะมีความสนใจทางสายตาและเจริญเติบโตได้ดีกับความสม่ำเสมอ หากสิ่งนี้ฟังดูเหมือนคุณ การมีตัวเลือกมากมายในการดูงานและลำดับความสำคัญของคุณจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะพบมุมมองที่เหมาะกับคุณและช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
เคล็ดลับที่ 2: ตรึงถาดงาน
ช่วยในเรื่อง: ⏰ 🧠 1️⃣
หากงานต่างๆ อยู่นอกสายตา พวกมันอาจหลุดออกจากความทรงจำได้ง่ายเมื่อคุณกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่น การปักหมุดถาดงานเป็นสิ่งที่ ต้องทำ
ในแต่ละวัน ฉันเพิ่มงานที่ต้องทำในวันนี้และพรุ่งนี้ สิ่งนี้ช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่สิ่งหนึ่งทีละอย่างและหลีกเลี่ยงความรู้สึกท่วมท้นจากงานที่รออยู่ฉันจัดระเบียบงานในถาดของฉันตามลำดับความสำคัญโดยการลากและวางอย่างง่าย การคลิกที่งานจะนำคุณไปยังหน้าของงานนั้น เมื่อฉันทำงานเสร็จแล้ว ฉันเพียงแค่ลบออกจากถาดและเพลิดเพลินกับความรู้สึกสำเร็จอันแสนหวาน!
เคล็ดลับที่ 3: ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง
ช่วยในเรื่อง: ⏰ 🧠
การต้องพึ่งพาอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับปริมาณงานของฉันเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถกลับไปทำได้อีกแล้วในตอนนี้ที่ฉันใช้ ClickUp การต้องรับมือกับกล่องขาเข้าที่เต็มและน่าเบื่อตลอดเวลาทำให้เสียสมาธิ ไม่มีประสิทธิภาพ และทำให้ฉันพลาดการแจ้งเตือนที่สำคัญในบางครั้ง
ด้วย ClickUpการแจ้งเตือนของคุณจะถูกรวมไว้ที่เดียวและกรองตามความต้องการของคุณอย่างแม่นยำ การแจ้งเตือนเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆ ได้ทันทีหากทำได้ หรือวางไว้ในถาดงานหากคุณต้องกลับมาดูในภายหลัง การแจ้งเตือนเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปเพราะความจำที่ไม่ดีของฉัน
เคล็ดลับที่ 4: ใช้ประโยชน์จากตัวติดตามเวลา
ช่วยในเรื่อง: ⏰ 🧠 1️⃣
เมื่อฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉันมีผู้ช่วยสอนที่คอยช่วยฉันในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ฉันเกลียดที่สุดในชีวิต เธอจะตั้งนาฬิกาไข่เล็กๆ แบบน่ารักบนโต๊ะของฉันเพื่อช่วยให้ฉันใส่ใจกับเวลาที่ใช้ในแต่ละโจทย์ แม้ว่าฉันจะยังไม่มีความรักในวิชาคณิตศาสตร์เลยก็ตาม แต่การใช้วิธีง่ายๆ ในการติดตามเวลานั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับฉัน และฉันดีใจมากที่ ClickUp มีสิ่งที่เทียบเท่ากับตัวจับเวลาไข่สำหรับผู้ใหญ่ที่เทียบเท่ากับอุปกรณ์พิเศษ
พวกเราส่วนใหญ่ที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้ถึงความสำคัญของการติดตามเวลา แต่ส่วนที่ยากคือการจำที่จะทำมัน สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับตัวติดตามเวลาของ ClickUpคือมันจะแสดงเป็นสีเขียวสดใสที่ด้านท้ายของถาดงานเมื่อกำลังติดตามเวลาอยู่ ทำให้ยากที่จะพลาด เนื่องจากแนวคิดเรื่องเวลาตามธรรมชาติของฉันนั้นแย่มาก มันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันที่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆ ใช้เวลานานแค่ไหน จริงๆ เพื่อที่ฉันจะได้จัดลำดับความสำคัญ จัดระเบียบ และจัดการงานของฉันได้ดีขึ้น
เคล็ดลับที่ 5: แสดงปฏิทิน Google ของคุณบนหน้าแรก
ช่วยในเรื่อง: ⏰ 🧠
ฉันรัก Google Calendar ของฉัน และฉันก็ชอบที่ฉันไม่ต้องเลิกใช้มันเพื่อมาใช้ ClickUp หลังจากใช้เวลาเพียงห้าวินาทีในการซิงค์งานใน ClickUpกับ Google Calendar ของฉันในหน้าการตั้งค่าแอป ฉันก็กลับไปที่หน้าหลักของ Workspace และเปิดตัวเลือก "แสดงปฏิทิน"
ในพริบตาเดียว รายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันทั้งหมดของฉันก็ปรากฏขึ้นตรงหน้า ตัดผ่านความวุ่นวายของการดูงานทั้งหมดที่กำลังทำอยู่ในคราวเดียว!
เคล็ดลับที่ 6: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับงาน
ช่วยในเรื่อง: 🗂️ 🧠 🔍
แปลกพอสมควร ฉัน รัก การจัดระเบียบจริงๆ ชั้นวางของฉันเต็มไปด้วยของกระจุกกระจิกมากมาย ตู้เสื้อผ้าของฉันเรียบร้อยไร้ที่ติ และอุปกรณ์ศิลปะของฉันก็จัดไว้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอ สิ่งที่ฉันมีปัญหาคือการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ที่มีศักยภาพในการทำให้ฉันเครียด อย่างเช่น การเงินหรือภาระงาน มันเป็นนิสัยเชิงลบที่ ClickUp ช่วยฉันปรับปรุงได้อย่างแน่นอน และCustom Fieldsเป็นส่วนสำคัญมากของกระบวนการนี้
ฟิลด์ที่กำหนดเองคือที่ที่คุณสร้างระบบการจัดเก็บของคุณเองและจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ตามข้อมูลที่คุณต้องการ ฟิลด์เหล่านี้ช่วยให้ฉันมั่นใจได้ว่าฉันจะไม่ลืมรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับงานที่อาจไม่ติดอยู่ในสมองของฉันทันที การตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบันทึกเฉพาะงานมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนไหวทั้งหมด
เคล็ดลับที่ 7: ใช้ความคิดเห็นและการตรวจทานที่มอบหมาย
ช่วยในเรื่อง: 🧠 🔍
โรคสมาธิสั้น (ADHD) อาจแสดงออกในรูปแบบของการมองข้ามหรือมีปัญหาในการจดจำรายละเอียดบางอย่างอยู่เสมอ ในฐานะนักเขียน ฉันจำเป็นต้องติดตามรายละเอียดและข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องพึ่งความจำ การสามารถออกจากและรับความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย ในเอกสาร ไฟล์ และอื่นๆ ได้ช่วยให้ฉันติดตามและนำข้อเสนอแนะไปใช้ได้อย่างมีบริบทที่สมบูรณ์
สิ่งที่ "ความคิดเห็นที่มอบหมาย" เป็นสำหรับนักเขียน "การตรวจทาน" ก็คือสำหรับนักออกแบบ: มันเป็นวิธีเฉพาะในการให้และรับข้อเสนอแนะโดยตรงบนไฟล์ของคุณ ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเก็บข้อเสนอแนะไว้ในที่ที่คุณจะลืมอย่างแน่นอนในห้านาที ทั้งสองเครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและการสื่อสารเป็นอย่างมาก (และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่คิดว่าพวกเขาจะลำบากกับสิ่งเหล่านี้ตลอดไป!)
การเป็นเจ้าของความสามารถสุดเจ๋งของคุณ
การค้นพบว่าคุณสมบัติที่คุณเคยคิดว่าเป็นภาระอาจไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงได้เท่านั้น แต่ยังอาจเป็นต้นกำเนิดของพรสวรรค์บางอย่างของคุณได้ เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจอย่างมาก ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณจะตระหนักได้ว่าในขณะที่บางสิ่งอาจไม่เกิดขึ้นกับคุณอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับผู้อื่นแต่คุณมีพลังที่น่าทึ่งซึ่งผู้อื่นอาจฝันถึงได้เพียงเท่านั้น
สิ่งต่าง ๆ เช่น ความฉลาดสูง, เสน่ห์ตามธรรมชาติ, และการเป็นเหมือนสารานุกรมมนุษย์ที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตน ล้วนเชื่อมโยงกับจิตใจของผู้ที่มีความผิดปกติทางสมาธิสั้น (ADHD) และนั่นคือสิ่งที่ควรเฉลิมฉลอง
ไม่ใช่ทุกคนที่มีภาวะ ADHD จะมีความชอบเหมือนกัน แต่เหตุผลนี้เองที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก: มันส่งเสริมให้เราสำรวจและทดลองจนกว่าจะพบวิธีแก้ปัญหาที่ลงตัวสำหรับสิ่งที่เราไม่เคยทำได้ง่าย ใน ClickUp วิธีที่ถูกต้องในการทำบางสิ่งคือการทำให้มันออกมาดีที่สุดตามความต้องการของคุณ...
และนั่นคือประเภทของเสรีภาพที่บางจิตใจสามารถเจริญเติบโตได้
