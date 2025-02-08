แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน OneNote ที่ดีที่สุดสำหรับทุกความต้องการของคุณ

คุณใช้ Microsoft OneNote ในการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำหรือไม่?มีบริษัทและบุคคลมากกว่า15,000รายที่ไว้วางใจแอปจดบันทึกนี้เพื่อช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
แม้ว่าแอป OneNote จะเป็นตัวเลือกที่มั่นคง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ แกลเลอรีเทมเพลตของ OneNote มีเทมเพลตบันทึกพื้นฐานให้คุณเริ่มต้นใช้งาน แต่เทมเพลตที่ดีที่สุดมักมาพร้อมกับราคาที่สูง
แต่อย่ากังวลไป—เราดูแลคุณไว้แล้ว!
อ่านบล็อกนี้เพื่อทบทวนเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน OneNote ฟรีที่ดีที่สุดและทางเลือกที่ดีกว่าจากClickUpที่ช่วยจัดการงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การแนะนำ OneNote สำหรับการจัดการงาน
เครื่องมือทรงพลังของชุดโปรแกรม Office 365, Microsoft OneNote คือสมุดบันทึกดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดระเบียบบันทึกได้. คุณสมบัติหลักของมันได้แก่:
- การเขียน: ผู้ใช้สามารถเขียนบันทึกประจำวัน, จดบันทึก, วาดภาพประกอบ, สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
- การแก้ไข: MS OneNote ยังมีคุณสมบัติการแก้ไขบันทึกพื้นฐาน เช่น การไฮไลต์ การใส่คำอธิบายประกอบ ฯลฯ
- การผสานรวม AI: การผสานรวม Copilot ใหม่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งเพื่อร่างบันทึกการประชุม, สร้างความคิด, สร้างรายการ, และอื่น ๆ
- การถอดเสียงพูด: คุณสมบัติการถอดเสียงพูดช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนคำพูดเป็นข้อความได้, ทบทวนร่าง, และอื่น ๆ
ในการใช้ Microsoft OneNote คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือฟรี แต่การเข้าถึงฟีเจอร์พรีเมียมจำเป็นต้องสมัครสมาชิก Microsoft 365 แบบชำระเงิน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้สร้าง Hotmail ตั้งใจใส่คำว่า "HTML" ไว้ในชื่อ ("HoTMaiL") เพื่อเน้นย้ำถึงลักษณะการใช้งานบนเว็บของบริการนี้ ไมโครซอฟท์ได้เข้าซื้อกิจการในปี 1997 🤝🏻
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบรายการสิ่งที่ต้องทำดี?
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง:
- ความชัดเจน: เลือกเทมเพลตที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา คุณควรสามารถจัดระเบียบงานตามหมวดหมู่โครงการต่างๆ เช่น งาน ส่วนตัว ฯลฯ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มสมาธิและช่วยให้คุณทำงานทุกชิ้นได้ตรงเวลา
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันอนุญาตให้คุณแก้ไข เพิ่ม หรือ ลบแถวและคอลัมน์ตามการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาของคุณ
- ความดึงดูดทางสายตา: เลือกเทมเพลตที่รองรับองค์ประกอบทางสายตา เช่น กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ สิ่งนี้จะทำให้เทมเพลตมีความน่าสนใจทางสายตาและปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้น
- ความสามารถในการติดตามความคืบหน้า: มองหาเทมเพลตที่ให้คุณติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างเป็นรายบุคคล องค์ประกอบเช่นรายการตรวจสอบและแถบเปอร์เซ็นต์ช่วยได้มากในการทำให้คุณสอดคล้องกับสถานะของงาน
- คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงาน: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน ความสำคัญ ความเกี่ยวข้อง ฯลฯ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่างานที่มีความสำคัญสูงจะไม่ถูกมองข้าม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เราทุกคนชอบการขีดฆ่ารายการออกจากเช็กลิสต์ที่ยาวเหยียด อย่างไรก็ตาม การรักษาลิสต์ให้เป็นระเบียบอาจใช้เวลามากลองใช้เทมเพลตเช็กลิสต์ฟรีเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น!
ดาวน์โหลดเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน OneNote ฟรี
ลองดูเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน OneNoteฟรีทั้งเจ็ดนี้ที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้น:
1. แม่แบบปฏิทิน OneNote รายเดือนและรายปี โดย CalendarLabs
เทมเพลตปฏิทิน OneNote รายเดือนและรายปี โดย CalendarLabs เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการจัดระเบียบงานและสิ่งที่ต้องทำ เช่นเดียวกับปฏิทินรายเดือนแบบดั้งเดิม มันคำนึงถึงวันทำงาน วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนงาน โครงการธุรกิจ หรือวันหยุดพักผ่อนได้โดยไม่ต้องค้นหาปฏิทินเพิ่มเติม
ด้านล่างวันที่ คุณสามารถเพิ่มบันทึกส่วนตัว ทำเครื่องหมายเหตุการณ์ และอื่นๆ เพื่อเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว เอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้ในสองรูปแบบไฟล์: OneNote และ PDF
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบวันที่สำคัญ, กิจกรรม, และการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงเทมเพลตได้บนทุกอุปกรณ์เพื่อให้คุณติดตามแผนงานได้ทุกที่
- ติดตามเป้าหมายและจุดสำคัญด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการปฏิทินที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้เพื่อวางแผนงาน โครงการ และวันหยุด
2. แม่แบบแผนงานรายสัปดาห์ OneNote โดย CalendarLabs
หากคุณต้องการเทมเพลตปฏิทินเพื่อช่วยวางแผนกิจกรรมรายสัปดาห์ เทมเพลตวางแผนรายสัปดาห์ของ OneNote โดย CalendarLabs เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยม มีรูปแบบที่สะอาดตา—แถวแรกมีสามคอลัมน์ และแถวที่สองมีสี่คอลัมน์ แต่ละคอลัมน์จะระบุวันในสัปดาห์
ทุกคอลัมน์มีพื้นที่เพียงพอให้คุณเขียนรายการที่ต้องทำ วางแผนโครงการ หรือบันทึกวันของคุณได้ แม่แบบนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง—คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ OneNote, PDF หรือไฟล์รูปภาพได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- วางแผนสัปดาห์ของคุณด้วยรูปแบบที่เป็นระบบ
- กำหนดตารางงานและนัดหมายอย่างละเอียดเพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
- ปรับแม่แบบให้เหมาะสมกับความต้องการในการทำงานของคุณ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดงานและผู้จัดการโครงการที่ต้องการเทมเพลตที่สะอาดและปรับเปลี่ยนได้สำหรับการวางแผนรายสัปดาห์
3. แม่แบบงานประจำสัปดาห์โดย OneNote Gem
ถัดไปคือ เทมเพลตงานประจำสัปดาห์ โดย OneNote Gem เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นตัวติดตามงานโรงเรียนอย่างครบถ้วน แม้ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัท ก็สามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อระบุโครงการประจำสัปดาห์ของคุณเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้น
เริ่มต้นด้วยการเพิ่มรายละเอียด จากนั้นให้ระบุงานประจำสัปดาห์และสิ่งที่ต้องทำ สำหรับการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น ให้ฝังทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น บันทึกการประชุม เอกสารงาน ไฟล์รูปภาพ ฯลฯ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดหมวดหมู่ภารกิจตามหัวข้อหรือกำหนดเวลาเพื่อให้เป็นระเบียบ
- อัปเดตรายละเอียดงานมอบหมายได้อย่างง่ายดายเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง
- แชร์ความคืบหน้ากับสมาชิกในทีมหรือเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างราบรื่น
เหมาะสำหรับ: นักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการเครื่องมือติดตามรายละเอียดเพื่อจัดการงานประจำสัปดาห์ โครงการ และบันทึกการประชุม
4. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำโดย OneNote Gem
หลายคนพบว่าการจัดการงานในสำนักงานและงานส่วนตัวเป็นเรื่องท้าทาย อย่างไรก็ตาม เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ โดย OneNote Gem ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น เทมเพลตนี้จะสร้างรายการงานที่รวมกันเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของงานส่วนตัวและงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทั้งหมดในที่เดียว
ไม่ว่าจะเป็นการโทรที่สำคัญหรือการซื้อของในนาทีสุดท้าย มันช่วยให้คุณจดบันทึกทุกความรับผิดชอบได้ การประทับเวลาและวันที่ช่วยให้คุณอัปเดตอยู่เสมอ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- กำหนดเส้นตายและการแจ้งเตือนเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตรงเวลา
- จัดการงานหลายอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย
- ผสานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อรักษาความชัดเจนในกระบวนการทำงานของคุณ
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มีชีวิตเร่งรีบและต้องการเทมเพลตที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการงานส่วนตัวและงานมืออาชีพ
💡 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: ล้าหลังกับตารางเวลาอยู่หรือเปล่า? ใช้เวลา 5-10 นาทีในการทบทวนวันนี้และวางแผนลำดับความสำคัญของวันพรุ่งนี้ เพื่อลดความยุ่งเหยิงและรักษาความก้าวหน้า! 💯
5. แม่แบบบันทึก/รายการสิ่งที่ต้องทำ โดย OneNote Gem
อีกหนึ่งทรัพยากรฟรี คือ เทมเพลตบันทึก/รายการสิ่งที่ต้องทำ โดย OneNote Gem ซึ่งเป็นเอกสารพื้นฐานสำหรับการจัดการงานประจำวัน เช่นเดียวกับรายการสิ่งที่ต้องทำทั่วไป มีแถวสำหรับบันทึกและทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้นงานแล้ว
สมมติว่าคุณและทีมของคุณกำลังทำโครงการกลุ่มอยู่ แบบฟอร์มนี้มีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการทำรายการงาน ทรัพยากร และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วย ดังนั้น หากคุณทำรายการทั้งหมดในหนึ่งวันแล้ว คุณสามารถสร้างหน้าใหม่ได้ และคุณก็พร้อมใช้งานต่อได้ทันที
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- รวมการจดบันทึกและการจัดการงานไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
- จัดระเบียบงานควบคู่กับบันทึกเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
- ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยโครงสร้างรายการตรวจสอบที่เรียบง่าย
เหมาะสำหรับ: ทีมและบุคคลที่ต้องการเทมเพลตที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายสำหรับการติดตามงานประจำวัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียเงิน)
6. เทมเพลต OneCalendar โดย Onetastic
คุณกำลังมองหาเทมเพลตปฏิทินที่ทำมากกว่าการบันทึกงานอยู่หรือไม่? ลองดู เทมเพลต OneCalendar โดย Onetastic เอกสารนี้ไม่ใช่เทมเพลตพื้นฐาน—แต่เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ให้การแสดงปฏิทินแบบเรียลไทม์จาก OneNote ของคุณ
บันทึกโน้ตที่คุณสร้างไว้ภายใต้วันที่ และให้คุณขยายและดูได้. คุณยังสามารถสลับระหว่างเดือน, วัน, และสัปดาห์ได้ และค้นหาเพื่อตรวจสอบตารางเวลาทั้งหมดของคุณ. เทมเพลตสามารถดาวน์โหลดได้บน Windows, Mac, iOS, และอุปกรณ์ Android.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ผสานงานและกิจกรรมของคุณเข้ากับปฏิทินกลาง
- ติดตามตารางเวลาประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนในมุมมองเดียว
- ซิงค์อย่างราบรื่นกับ OneNote ของคุณเพื่อการอัปเดตที่สม่ำเสมอ
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการปฏิทินแบบไดนามิกที่สามารถค้นหาได้ เพื่อติดตามและจัดการบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน OneNote โดย Notegram
สุดท้ายนี้ เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน OneNote โดย Notegram เป็นเอกสารที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วน
เมื่อคุณป้อนงานบ้านแล้ว คุณสามารถจัดประเภทงานนั้นว่าเป็นงานที่สามารถเลื่อนได้ (ภายหลัง, รอ, หรือสัปดาห์นี้) หรือเป็นงานที่ต้องทำทันที (วันนี้) ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามงานเร่งด่วนทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบรายการที่ต้องทำของคุณด้วยรูปแบบที่สะอาดและใช้งานง่าย
- จัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้อง
- อัปเดตสถานะงานเพื่อให้ทราบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนและไม่เร่งด่วนได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของการใช้ OneNote สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำและการจัดการงาน
แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน OneNote เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าความต้องการของคุณซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย เตรียมตัวผิดหวังได้เลย—นี่คือเหตุผล:
- ฟังก์ชันพื้นฐาน: แม่แบบ OneNote ฟรีไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงานหรือการติดตามความคืบหน้า คุณสามารถสร้าง จัดระเบียบ และบันทึกรายการงานได้เท่านั้น
- ไม่มีการทำงานอัตโนมัติ: แม่แบบ OneNote ไม่มีการทำงานอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะต้องป้อนและจัดการทุกงานด้วยตัวเอง
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานแบบมีภาพ: แม่แบบ OneNote โดยเฉพาะแบบฟรี ขาดฟีเจอร์การจัดการงานแบบมีภาพ ซึ่งหมายความว่าไม่มีกระดานคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพโครงการและกระบวนการทำงาน
- ตัวเลือกการร่วมมือที่จำกัด: แม้ว่าคุณสามารถแชร์เทมเพลตหน้าเหล่านี้กับผู้อื่นได้ แต่ขอบเขตสำหรับการร่วมมือแบบเรียลไทม์ไม่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณจะไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับรายการได้
- การขาดการผสานรวมที่จำเป็น: แม่แบบ OneNote ไม่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Google Calendar, Microsoft Planner เป็นต้น ซึ่งทำให้กระบวนการจัดการงานโดยรวมยากต่อการจัดการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยความสามารถในการผสานรวมที่จำกัดและฟีเจอร์การแก้ไขที่ไม่แข็งแกร่ง คุณอาจต้องการมองหาทางเลือกอื่น ลองดู17 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ OneNoteที่สามารถช่วยคุณได้ที่นี่!
แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน OneNote ทางเลือกอื่น
OneNote และเทมเพลตของมันมีข้อเสีย. ทำไมต้องยอมรับสิ่งที่ไม่ดี? เปลี่ยนมาใช้ ClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน! ด้วยClickUp Notepad คุณสามารถหยุดการสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและแอปรายการที่ต้องทำได้.
ทางเลือกที่น่าทึ่งสำหรับ OneNote ช่วยให้คุณสร้างและจัดระเบียบรายการตรวจสอบและรายการที่ต้องทำ ทำให้คุณสามารถจัดการโครงการและบันทึกของคุณได้ในที่เดียว
ดูสิ่งที่อัลเฟรด ไททัสจากมูลนิธิ Brighten A Soul พูดถึง ClickUp:
ถึงองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา
ถึงองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและทำงานในแต่ละงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จตามกำหนดเวลา
มาดูเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณจัดการงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
1. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เมื่อคุณนึกถึงเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณนึกถึงรายการตรวจสอบที่น่าเบื่อใช่ไหม?นั่นไม่ใช่เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp แม้ว่าเอกสารจะดูธรรมดาในตอนแรก แต่ก็มีคุณสมบัติอัจฉริยะหลายอย่าง
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง คุณสามารถทำได้มากกว่าการตั้งค่าและจัดลำดับความสำคัญของงาน เพราะคุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ด้วย ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดหมวดหมู่ให้เป็นลักษณะต่าง ๆ เช่น หมวดหมู่, ความเกี่ยวข้อง, สถานะ, เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกส่วนตัว, รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, ใช้ตัวนับสถิติเพื่อติดตามความสม่ำเสมอของคุณ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบวันของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการระบุลำดับความสำคัญ การนัดหมาย และงานที่ต้องทำ
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยตัวบ่งชี้แบบภาพสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์
- ทำให้การวางแผนประจำวันง่ายขึ้นด้วยรูปแบบที่สะอาดและเข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเทมเพลตเพื่อดูแลงานส่วนตัวและงานอาชีพประจำวัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
การบันทึกสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันในแอปปฏิทินพื้นฐานอาจใช้เวลามาก ดังนั้นให้ใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpแทน ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น และช่วยให้คุณติดตามงานทุกชิ้นได้อย่างครบถ้วน
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง คุณสามารถทำเครื่องหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานหลายงานภายใต้วันที่เดียวกันและติดตามแต่ละงานได้เป็นรายบุคคล อีกแง่มุมที่น่าประทับใจของเทมเพลตนี้คือคุณสมบัติการเข้ารหัสสี ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในสำนักงานหรือการซื้อของที่ร้านขายของชำ คุณสามารถบันทึกงานทุกประเภทได้—เลือกสีที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละหมวดหมู่
เทมเพลตนี้มีมุมมองงานที่แตกต่างกันห้าแบบและฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว บันทึกงานและชั่วโมงการทำงานของคุณ สร้างภาพรวมที่สมบูรณ์ของเดือนของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- มองเห็นกำหนดเวลาและการนัดหมายในมุมมองปฏิทิน
- จัดการงานที่ทับซ้อนกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ลากและวาง
- ปรับแต่งตารางเวลาให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญส่วนตัวหรือของทีมคุณ
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเทมเพลตปฏิทินรายเดือนเพื่อจัดตาราง และติดตามงานในหลายหมวดหมู่
💡 โบนัส: ต้องการเพิ่มความรับผิดชอบในแต่ละงานกับทีมของคุณหรือไม่?รายการตรวจสอบงานของ ClickUpเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรื่องนี้! นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมนี้:
- มอบหมายงานให้กับบุคคลเฉพาะเพื่อให้งานทั้งหมดเสร็จตรงเวลา
- จัดลำดับงานทั้งหมดของคุณเพื่อให้คุณได้รับงานย่อยสำหรับทุกงาน
- ใช้การลากและวางที่ง่ายเพื่อแก้ไขรายการของคุณตามที่คุณต้องการ
ส่วนที่ดีที่สุด?คุณจะได้ใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายความคิดเห็นที่คุณสามารถแก้ไขได้เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เหมือนกับรายการตรวจสอบ!
3. แม่แบบงานที่ต้องทำใน ClickUp
เทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับคนที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ช่วยให้คุณสามารถวางแผนตารางเวลาทั้งหมดของคุณได้โดยการสร้างรายการงานสำหรับวัน สัปดาห์ หรือเดือน!
เริ่มต้นเมนูแบบเลื่อนลง รายการงานพร้อมรายละเอียด และอัปเดตสถานะเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว หากคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของงานเฉพาะ ใช้สถานะที่กำหนดเองหรือตัวเลือกการค้นหาที่มีอยู่ในเทมเพลต
คุณยังสามารถนำกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์มาใช้เพื่อแสดงภาพรวมทั้งหมดได้อีกด้วย!
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดลำดับความสำคัญของงานที่จำเป็นเพื่อให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพโดยการแบ่งปันการอัปเดตงานกับทีมของคุณ
- ติดตามกำหนดเวลาและเป้าหมายสำคัญได้อย่างราบรื่นสำหรับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
เหมาะสำหรับ: พนักงานและผู้จัดการที่ต้องการเทมเพลตที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการงานประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
4. แม่แบบรายการกิจกรรม ClickUp
หากคุณกำลังทำงานในโครงการที่ต้องใช้หลายขั้นตอนให้ใช้เทมเพลตรายการกิจกรรมของ ClickUp ทรัพยากรนี้มีคุณสมบัติที่ช่วยให้กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเป็นไปอย่างราบรื่น เช่นเดียวกับรายการตรวจสอบแบบดั้งเดิม มันช่วยให้คุณระบุรายการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกำหนดเวลาที่คาดไว้
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจตามประเภท ความเร่งด่วน ระยะเวลา และอื่น ๆ ได้ คุณสมบัติการจัดการโครงการที่มั่นคงช่วยให้คุณมอบหมายภารกิจให้กับสมาชิกทีมของคุณ และผสานรวม AI เพื่อทำให้ภารกิจที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- วางแผนกิจกรรมอย่างครอบคลุมสำหรับกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจกรรมทีม
- จัดการไทม์ไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบแจ้งเตือนที่ผสานรวม
- ติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจนเพื่อให้คุณควบคุมงานได้ตลอดเวลา
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการเทมเพลตเพื่อแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
5. แม่แบบรายการตรวจสอบการย้ายของ ClickUp
กำลังย้ายไปอยู่ที่ใหม่ใช่ไหม?ให้เทมเพลตรายการตรวจสอบการย้ายของ ClickUpช่วยคุณวางแผนการย้ายที่ราบรื่นที่สุด
ด้วยทรัพยากรฟรีนี้ คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบที่ครบถ้วนและเป็นขั้นตอนสำหรับทุกสิ่งที่ต้องทำก่อน ระหว่าง และหลังการย้าย ที่รวมถึงการหาผู้ให้บริการขนย้ายที่ดีที่สุดในบริเวณใกล้เคียง การเตรียมแพ็คเกจ การทำความสะอาดสถานที่ ฯลฯ
เมื่อคุณได้กำหนดงานทั้งหมดแล้ว ให้ Custom Fields ช่วยจัดหมวดหมู่ให้ ด้วย Custom Views คุณสามารถมองเห็นและตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดได้ และสุดท้าย ใช้ Custom Statuses เพื่อทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเมื่อเสร็จงานแล้ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามรายละเอียดสำคัญ เช่น การจัดกระเป๋า การจัดตารางเวลา และการแกะกระเป๋า
- ปรับแต่งรายการให้เหมาะกับความต้องการในการย้ายของคุณ
- จัดการกำหนดเวลาสำหรับงานสำคัญ เช่น การโอนบริการสาธารณูปโภค
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการแหล่งข้อมูลเพื่อวางแผนและจัดระเบียบการย้ายไปยังสถานที่ใหม่
6. แม่แบบรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUp
การสร้างรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายเป็นเรื่องสนุกและน่าตื่นเต้นจนกว่าคุณจะตามเป้าหมายไม่ทัน แต่ที่นี่คือจุดที่เทมเพลตรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUpจะเข้ามาช่วย
เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ มันสร้างรายการรวมของทุกสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก อย่างไรก็ตาม คุณค่าที่แท้จริงของมันอยู่ที่ความสามารถในการแสดงภาพ เทมเพลตนี้วางแผนขั้นตอนที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง
เริ่มต้นด้วยการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกำหนดคุณลักษณะของเป้าหมาย เช่น จุดหมายปลายทาง งบประมาณ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จากนั้นดำเนินการตามแผน การติดตามเวลาช่วยให้คุณสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดให้กับทุกเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- บันทึกและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายชีวิตส่วนตัวของคุณไว้ในที่เดียว
- ปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะกับความต้องการระยะยาวหรือระยะสั้น
- มองเห็นความสำเร็จและรักษาแรงจูงใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จมากขึ้น
เหมาะสำหรับ: ผู้ตั้งเป้าหมายที่ต้องการเทมเพลตเพื่อติดตามและบรรลุความปรารถนาส่วนตัว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเขียนและการบรรลุเป้าหมายกระตุ้นโดปามีนในสมอง ซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความสุข 🤩
7. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
อีกหนึ่งทรัพยากรฟรีคือClickUp Getting Things Done Template ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างแผนการและการดำเนินการของคุณ โดยอิงตาม วิธีการ Getting Things Done ที่ได้รับความนิยมของ David Allen มันช่วยให้คุณจัดระเบียบงานของคุณอย่างเป็นระบบโดยการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้
หากฟังดูเหมือนงานที่มากเกินไป ไม่ต้องกังวล—เทมเพลตยังจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างอย่างชาญฉลาดเพื่อให้คุณรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับงานใด
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบงานอย่างเป็นระบบตามวิธีการ GTD
- จัดระเบียบการโฟกัสโดยจัดหมวดหมู่ภารกิจให้อยู่ในบริบทที่สามารถดำเนินการได้
- จัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนถัดไปเพื่อรักษาความต่อเนื่องของโครงการ
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการแหล่งข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามวิธีการ GTD ในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน
8. แม่แบบรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp
ต้องการสร้างวาระการประชุมประจำสัปดาห์สำหรับทีมของคุณหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว—รับเทมเพลตรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp ได้เลย! เทมเพลตบันทึกนี้ใช้งานง่ายพอๆ กับการสร้างเอง
เพียงแค่ออกรายการงานของคุณ กำหนดวันที่ครบกำหนด และทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณกำหนดความเร่งด่วนของแต่ละรายการในรายการได้
สมมติว่าคุณมีการประชุมกับลูกค้าคนสำคัญในวันอังคาร ให้บันทึกงานนี้ในรายการตรวจสอบและทำเครื่องหมายว่าเป็น "ความสำคัญสูง" วิธีนี้จะทำให้ทีมของคุณสามารถเห็นงานที่ต้องเตรียมได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องค้นหาทั้งรายการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามความคืบหน้าสำหรับงานประจำสัปดาห์หรืองานที่ทำเพียงครั้งเดียว
- จัดการปริมาณงานโดยการมอบหมายงานให้กับวันเฉพาะ
- ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการส่วนตัวหรือทางธุรกิจ
เหมาะสำหรับ: ทีมและบุคคลที่ต้องการเทมเพลตเพื่อสร้างวาระการประชุมรายสัปดาห์ที่มีโครงสร้าง
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการลำดับความสำคัญเพื่อให้งานสำเร็จ: คู่มือทีละขั้นตอน
9. แม่แบบรายการตรวจสอบ SEO ของ ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาชิ้นหนึ่งหรือเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณ การทำให้เป็นมิตรกับ SEO ในทุกจุดสัมผัสดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็น ใช้เทมเพลต ClickUp SEO Checklistเพื่อทำสิ่งนั้น
แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ได้เหมือนมืออาชีพ มันจัดระเบียบข้อมูล SEO ที่สำคัญทั้งหมดเป็นหมวดหมู่ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถระบุช่องว่างได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังช่วยติดตาม KPI วัดประสิทธิภาพการสร้างลิงก์ และปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คุณยังสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณหรือใช้ความสามารถ AI ที่มาในตัวเทมเพลตได้อีกด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามขั้นตอนสำคัญ เช่น การวิจัยคำหลักและการเขียนคำอธิบายเมตา
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการผสานเครื่องมือและการวิเคราะห์
- ปรับแต่งรายการสำหรับแคมเปญหรือเป้าหมาย SEO ที่เฉพาะเจาะจง
เหมาะสำหรับ:ผู้สร้างเนื้อหาและเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการแหล่งข้อมูลสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO
10. แม่แบบรายการตรวจสอบการจ้างงานของ ClickUp
กำลังมองหาเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นอยู่หรือไม่?เทมเพลต ClickUp Hiring Checklistคือคำตอบของคุณ มันช่วยให้คุณสร้างรายการที่ครอบคลุมซึ่งแบ่งกระบวนการจ้างงานของคุณออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้
นอกเหนือจากนี้ แบบฟอร์มยังช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการกระบวนการสรรหาทั้งหมดได้ คุณสามารถติดตามทุกรายละเอียดบนแบบฟอร์มนี้ได้ ไม่ว่าคุณต้องการตรวจสอบว่าผู้สมัครได้ส่งเอกสารที่ต้องการแล้วหรือไม่ หรือขั้นตอนที่การสรรหาอยู่ในตอนนี้
โบนัส? คุณยังสามารถบันทึกการปรับแต่งของคุณเพื่อสร้างรายการตรวจสอบการจ้างงานมาตรฐานสำหรับบริษัทของคุณได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพโดยระบุงานสรรหาทั้งหมด
- ปรับแต่งขั้นตอนสำหรับบทบาทและความต้องการในการจ้างงานที่แตกต่างกัน
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการรวมการตรวจสอบการจ้างงานที่จำเป็นทั้งหมด
เหมาะสำหรับ: ผู้สรรหาบุคลากรที่ต้องการเทมเพลตเพื่อจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรและติดตามความคืบหน้าของผู้สมัคร
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: มอบหมายงานที่ใช้งานได้จริงซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในงานจริง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร แทนการสัมภาษณ์ทั่วไป ⚖️
11. แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการ ClickUp
หากคุณและทีมของคุณรู้สึกไม่อยากวางแผนโครงการครั้งต่อไปตั้งแต่ต้น,แบบฟอร์มรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUpคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโครงการทั้งหมดของคุณได้ในขั้นตอนเล็ก ๆ, ทำให้คุณสามารถดำเนินการได้ด้วยความมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
ด้วยคุณสมบัติเช่น สถานะที่กำหนดเอง และมุมมองที่กำหนดเอง คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบงาน จัดหมวดหมู่ และกำหนดขั้นตอนการทำงานด้วยมุมมองที่แตกต่างกันได้ นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลทีม มอบหมายงาน และแสดงความคิดเห็นในเอกสารเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการตรวจสอบ
- ปรับงานและกำหนดเวลาให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแชร์ข้อมูลอัปเดตกับสมาชิกในทีม
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการทรัพยากรในการประสานงานและดำเนินโครงการหลายขั้นตอน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:รายการตรวจสอบการจัดการโครงการ 9 ข้อสำหรับผู้จัดการ
12. แม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นการแวะเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์หรือการพักผ่อนยาวเป็นเดือนวางแผนทุกการเดินทางด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUp เอกสารนี้จะช่วยให้คุณสร้างรายการตรวจสอบที่จัดระเบียบสิ่งของจำเป็นสำหรับการพักผ่อน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมสิ่งสำคัญใดๆ
นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากอีกด้วย ดังนั้น เชิญเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวของคุณมาร่วมด้วย และมอบหมายงานให้แต่ละคน เพื่อทำให้รายการของคุณครอบคลุมอย่างสมบูรณ์แบบ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามรายละเอียดสำคัญ เช่น การจอง เอกสาร และตารางเวลา
- ปรับแต่งรายการให้เหมาะกับประเภทการพักผ่อนหรือความชอบเฉพาะ
- จัดการกำหนดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมก่อนออกเดินทาง
เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่ต้องการแหล่งข้อมูลเพื่อวางแผนและจัดระเบียบการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ
13. แม่แบบรายการตรวจสอบการเกษียณอายุของ ClickUp
เมื่อวางแผนเกษียณอายุ มีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณา ดังนั้น ใช้เทมเพลตรายละเอียดการเกษียณของ ClickUpเพื่อเริ่มต้น เทมเพลตนี้ให้รายการที่ครอบคลุมซึ่งเน้นงานและสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานไปสู่การเกษียณอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าหมายการเกษียณ การสร้างกองทุนเกษียณ การค้นคว้าตัวเลือกทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้คุณพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงชีวิตต่อไป
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามความสำเร็จสำคัญ เช่น เอกสาร การออม และการวางแผนการใช้ชีวิต
- จัดการกำหนดเวลาเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่การเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่น
- รักษาความปลอดจากความเครียดด้วยการจัดระเบียบแผนการเกษียณทั้งหมดให้เป็นระเบียบ
เหมาะสำหรับ:บุคคลที่ต้องการเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเกษียณอย่างราบรื่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พิกซี่ เคอร์ติส—ผู้ประกอบการวัย 12ปีจากออสเตรเลีย—อาจจะเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่เกษียณแล้ว เคอร์ติสประกาศเกษียณในปี 2023 ขณะที่มีอายุเพียง 11 ปี 😱
เลิกใช้รายการสิ่งที่ต้องทำใน OneNote แล้วมาจัดการงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp!
แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน OneNote เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม พวกมันให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับผู้เริ่มต้นในการสร้างรายการตรวจสอบ และต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ง่าย
อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นคนที่กำลังมองหาสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น เทมเพลตเหล่านี้อาจรู้สึกจำกัด การออกแบบของพวกมันพื้นฐาน ไม่รองรับการทำงานร่วมกัน และที่สำคัญที่สุด—ไม่มีขอบเขตสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI
แต่นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น แอปเดียวสำหรับทุกงาน ClickUp มีเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่ล้ำสมัย เต็มไปด้วยฟีเจอร์ ปรับแต่งได้ตามต้องการ และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ดังนั้นอย่ารอช้า—สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ ClickUpหรือสมัครที่นี่เพื่อทดลองใช้งานฟรี!