10 แม่แบบปฏิทินรายเดือนฟรีเพื่อจัดระเบียบเวลาของคุณ

กำลังเผชิญกับเดือนที่เต็มไปด้วยการประชุม, กำหนดส่งงาน, และภาระผูกพันส่วนตัวที่ต่างแข่งขันเพื่อความสนใจของคุณอยู่หรือไม่? ในความวุ่นวายทั้งหมดนี้, มันง่ายที่จะลืมสิ่งที่แท้จริงมีความหมาย.
กรอกเทมเพลตปฏิทินรายเดือน 📅
ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ต้องจัดการกับโปรเจ็กต์หลายอย่าง, นักเรียนที่ต้องจัดการกับการเรียน, หรือเพียงแค่ใครบางคนที่ต้องการจัดระเบียบงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ, แบบฟอร์มเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการวางแผนผิดพลาดและควบคุมเวลาของคุณได้
สำรวจเทมเพลตปฏิทินฟรี 10 อันดับแรกของเราด้านล่างเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
อะไรคือแม่แบบปฏิทินรายเดือน?
เทมเพลตปฏิทินรายเดือนเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบงาน การนัดหมาย และวันที่สำคัญในรูปแบบที่เป็นระบบ พวกมันมอบ มุมมองแบบภาพรวมของเดือน ช่วยให้คุณ (และทีมของคุณ) จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้าย ด้วยการวางแผนทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณสามารถดูภาระงานทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดจะใช้แม่แบบปฏิทินการตลาดรายเดือนเพื่อกำหนดแนวทางและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ระบุเป้าหมายในระดับทีมและบุคคล เพิ่มประเภทเนื้อหา กำหนดเวลาและแพลตฟอร์มการเผยแพร่ เป็นต้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตปฏิทินรายเดือนดี?
แม่แบบปฏิทินที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่หน้ากระดาษเปล่าที่รอให้คุณเติมข้อมูลลงไปใหม่ทั้งหมด โดยทั่วไปแล้วจะมีรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับความต้องการของคุณ (หรือทีมของคุณ) อยู่แล้ว ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
ในการค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมกับคุณ ให้มองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- ความชัดเจนในการออกแบบเลย์เอาต์: เลือกเทมเพลตที่นำเสนอภารกิจ กำหนดเวลา และวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถนำทางได้อย่างรวดเร็วและวางแผนได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการงานอย่างเป็นระบบ: ค้นหาฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ด้วยการสร้าง มอบหมาย และติดตามงานสำหรับหลายโครงการได้ในหน้าเดียว
- ตัวเลือกการดูที่ยืดหยุ่น: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณดูข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบต่างๆ เช่น แดชบอร์ดและแผนภูมิแกนต์ เพื่อการวางแผนที่มีพลวัต
- อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้: มองหาคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ เช่น การแจ้งเตือนในตัว หมวดหมู่ภารกิจที่มีรหัสสี และป้ายกำกับความสำคัญ เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การวางแผนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: เลือกเทมเพลตที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนผังความคิดและไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดแบบมีภาพร่วมกับเพื่อนร่วมทีม
- การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม: เลือกเทมเพลตที่รองรับกับแอปปฏิทินยอดนิยมบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Google Calendar, Outlook และ iCloud
10 แม่แบบปฏิทินรายเดือนฟรี
เมื่อคุณกำลังมองหาสมุดวางแผนรายเดือน คุณจะพบเทมเพลตใน Microsoft Word, Google Sheets หรือ Excel ที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคุณได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม เทมเพลตเหล่านี้ต้องอัปเดตด้วยตนเองและขาดการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง นอกจากนี้ เทมเพลตปฏิทินในรูปแบบ PDF อาจปรับแต่งได้ยากโดยไม่ทำให้รูปแบบการจัดวางเสียหาย
สำหรับความต้องการการจัดตารางที่ซับซ้อน คุณต้องการโซลูชันขั้นสูง
ClickUpผสานการจัดการโครงการเข้ากับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถทำงานร่วมกันและมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกันได้ ด้วยระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ คุณสามารถ ผสานงานทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการจัดทำเอกสาร ไว้ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp เพียงแห่งเดียว
ห้องสมุดของเทมเพลตปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ช่วยเพิ่มโครงสร้างและความมีประสิทธิภาพให้กับการจัดการเวลาของคุณ ตั้งแต่การวางแผนกิจกรรมการสร้างทีมไปจนถึงตารางการส่งมอบโครงการ เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล ทีมงาน และองค์กรต่างๆ ได้
แทนที่จะได้ปฏิทินเปล่า คุณจะได้รับกรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบและกำหนดเวลาไว้เป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยในการวางแผนและการประสานงานของทีม
เทมเพลตปฏิทินวางแผนงาน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Calendar Plannerจัดระเบียบงาน การประชุม และกิจกรรมของคุณในเลย์เอาต์แบบภาพเดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามกำหนดเวลา
ใช้เทมเพลตนี้เป็นตัวช่วยจัดการส่วนตัวหรือใช้จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการบนปฏิทินรายเดือนและรายสัปดาห์
ฟังก์ชันการจัดเรียงช่วยให้คุณสามารถกรองกิจกรรมตามสถานะ ประเภท ลำดับความสำคัญ และอื่นๆ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการปรับสมดุลปริมาณงานในทีมขนาดใหญ่ ฟีเจอร์การแก้ไขแบบกลุ่มและการส่งออกข้อมูลยังช่วยให้การจัดการชุดกิจกรรมขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
ด้วยการผสานรวมกับ Google Maps การติดตามสถานที่จัดงานก็เป็นเรื่องง่ายและราบรื่น นอกจากนี้ ตัวติดตามงบประมาณในตัวยังช่วยให้การดูแลด้านการเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถแนบใบเสร็จและเอกสารอื่น ๆ ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตได้
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการหรือผู้วางแผนงานที่ต้องการปรับปรุงการร่วมมือของทีมและติดตามความคืบหน้า
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณกำลังจัดการทีมใหญ่และโครงการใหญ่หรือไม่? ลองพิจารณาสร้างปฏิทินการจัดการโครงการเพื่อวางแผนดำเนินการงาน และประสานงานทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
หากคุณต้องการวิธีง่ายๆ ในการจัดการเวลาทำงานของคุณแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแล้ว
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของรายการที่ต้องทำในแต่ละสัปดาห์ สองสัปดาห์ หรือรายเดือนของคุณ ฟีเจอร์ลากและวางช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามความต้องการในปัจจุบันและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจของเทมเพลตนี้คือ การใช้สัญลักษณ์อีโมจิในการให้คะแนนระดับประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มองค์ประกอบภาพที่สนุกสนานให้กับการจัดการงาน
เทมเพลตนี้ยังรวมถึง แบบฟอร์มคำขอประชุม ที่อนุญาตให้ผู้อื่นขอประชุมกับคุณได้ โดยระบุวัตถุประสงค์ ความเร่งด่วน และช่วงเวลาที่ต้องการ เมื่อได้รับคำขอแล้ว คุณสามารถดูคำขอเหล่านี้ในรายการที่จัดเรียงตามสถานะได้
เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์ที่ต้องจัดการทั้งงานโปรเจกต์และภาระส่วนตัว
อ่านเพิ่มเติม:10 แอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว
3. แม่แบบปฏิทินรายปีของ ClickUp
การดำเนินธุรกิจมีหลายส่วนที่ต้องจัดการ แต่การวางแผนเชิงรุกช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น แม่แบบปฏิทินประจำปีของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนเป้าหมายและกิจกรรมประจำปีของทุกแผนกไว้ในหน้าต่างเดียว
คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าตามสถานะ ความสำคัญ และอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ติดแท็กงานตามไตรมาสเพื่อการวางแผนระยะยาว แถบความคืบหน้าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่องานย่อยและรายการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ ทำให้คุณเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์
เทมเพลตหลายเดือนนี้ยังมี มุมมองปฏิทินที่ยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้คุณกรองงานและปรับกรอบเวลาเพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
นอกจากนี้ ด้วย ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp Brain คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมของทีมทั่วทั้งบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และอัปเดตแผนงานประจำปีนี้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านงานหรือปฏิทินของแต่ละบุคคล
เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการปรับปรุงการประสานงานระหว่างแผนก
4. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้กลยุทธ์การตลาดโซเชียลมีเดียของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยช่องเฉพาะสำหรับประเภทเนื้อหา (วิดีโอ, รูปภาพ, บทความบล็อก, ฯลฯ), ช่องเป้าหมาย, และวันที่โพสต์, เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและสอดคล้องกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อใด
คุณสามารถติดตามสถานะของแต่ละชิ้นเนื้อหาได้ด้วย บัตรงานที่มีรหัสสีพร้อมบันทึกเฉพาะสำหรับแต่ละโพสต์ นอกจากนี้ยังมีแถบด้านข้างที่สะดวกซึ่งเน้นโพสต์ที่ยังไม่ได้กำหนดเวลา และ สมุดแบรนด์ที่กำหนดเอง ที่ช่วยให้คุณรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณในทุกแพลตฟอร์ม
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องการประสานงานและจัดการกลยุทธ์เนื้อหาของพวกเขา
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างปฏิทินการตลาด: แม่แบบและตัวอย่างฟรี
5. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpคือแผนที่ภาพที่ช่วยให้คุณวางแผนและจัดตารางเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทของเนื้อหา วันที่เผยแพร่ ผู้เขียนที่ได้รับมอบหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถจัดการปริมาณงานของทีมและระบุความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ ได้ในพริบตา
เทมเพลตนี้มี แบบฟอร์มขอเนื้อหา ซึ่งช่วยให้รวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย—นักเขียน, บรรณาธิการ, คำสำคัญ, การเรียกร้องให้ดำเนินการ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี บอร์ดสถานะเนื้อหา ที่จัดกลุ่มการ์ดงานตามสถานะ ('ต้องทำ', 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ', และ 'พร้อมเผยแพร่')
เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่การตลาดที่ดูแลแคมเปญของลูกค้าหลายรายและต้องการวิธีการจัดการงานส่งมอบและกำหนดเวลาอย่างมีโครงสร้าง
6. แม่แบบปฏิทินวันหยุดพักร้อน ClickUp
เทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUpที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการเวลาหยุดงานของพนักงานโดยเฉพาะ เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามวันลาพักร้อน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันลาป่วย และวันสำคัญส่วนตัวของทีมคุณ
เทมเพลตนี้จะแสดงเมื่อสมาชิกในทีมไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งจะช่วยคุณ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการจัดตาราง และลดความเหนื่อยล้าของพนักงานในช่วงเวลาที่งานยุ่ง
มีองค์ประกอบหลักสี่ประการ: แบบฟอร์มคำขอลาพักร้อน (PTO) สำหรับพนักงานในการยื่นคำขอลาพักร้อน; ปฏิทินแสดงคำขอลาพักร้อน ที่แสดงคำขอทั้งหมดที่สะสมไว้—ให้คุณคลิกเพื่อดูรายละเอียดหรือปรับระยะเวลาได้ง่ายด้วยการลาก; รายการฐานข้อมูลคำขอลาพักร้อน สำหรับการจัดการคำขอที่ส่งมาอย่างง่ายดายตามประเภท; และ กระดานอนุมัติคำขอลาพักร้อน ที่คุณหรือผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้ตามสถานะปัจจุบัน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการหรือทีมทรัพยากรบุคคลในองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามเวลาการลาของพนักงานและปรับสมดุลภาระงาน
7. แม่แบบรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUpซึ่งเป็นเวอร์ชันเฉพาะของปฏิทินบรรณาธิการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดของคุณให้อยู่ในไทม์ไลน์เดียว
เทมเพลตนี้มีแบบฟอร์มขอเนื้อหาที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถส่งแนวคิดหรือบรีฟได้ ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการกลางโดยอัตโนมัติ
คุณยังได้รับ ภาพรวมตามไทม์ไลน์ของแคมเปญที่กำหนดไว้ ซึ่งจัดกลุ่มเนื้อหาตามประเภท ผู้เขียนที่ได้รับมอบหมาย และช่องทางเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับวันที่ตรวจสอบและวันที่เผยแพร่ คุณยังสามารถระบุระดับของการแก้ไขที่ต้องการสำหรับแต่ละงานเพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญได้อีกด้วย
ด้วยการติดตามความคืบหน้าที่ผสานรวมไว้ ผู้แก้ไขสามารถตรวจสอบแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ร่างแรกจนถึงการอนุมัติจากลูกค้า การตั้งค่านี้ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในทีมของคุณ
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการกลยุทธ์เนื้อหาของตนเอง
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpช่วยให้การวางแผนและการเผยแพร่เนื้อหาของคุณง่ายขึ้นด้วยมุมมองปฏิทินแบบรวมศูนย์ ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถเห็นตารางงานของพวกเขาได้ทั้งในสัปดาห์หรือเดือน
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้คือความสามารถในการ แยกเวิร์กโฟลว์ตามช่องทาง—เช่น อีเมล, บล็อก, และโซเชียลมีเดีย—พร้อมทั้งติดตามในโฟลเดอร์เฉพาะเพื่อให้สามารถให้ความสนใจได้อย่างเต็มที่ มุมมองเวิร์กโฟลว์แบบรวมยังเน้นงานที่ต้องการการดำเนินการทันทีอีกด้วย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับติดตามขั้นตอนทางการตลาดของแต่ละชิ้นงานเนื้อหาและวันที่แก้ไข ช่วยให้ทีมสามารถทำงานสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดโดยรวมได้
ทำให้แพลนเนอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการการตลาดเนื้อหาของคุณเพื่อจัดระเบียบข้อมูลข้ามช่องทางทั้งหมดและยกระดับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหาที่ติดตามไทม์ไลน์ในแคมเปญต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดีย
9. แม่แบบกำหนดการรายเดือน ClickUp
เทมเพลตตารางเวลาประจำเดือนของ ClickUpเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการจัดการงานและกำหนดเวลาของทีมตลอดทั้งเดือน พร้อมการแสดงภาพความคืบหน้าและความสัมพันธ์ของงานอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นงานที่กำลังจะมาถึงบนแผนภูมิแกนต์ ทำให้การวางแผนโครงการและการจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องง่ายขึ้น
หนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างยิ่งคือ 'มุมมองกล่องสมาชิกทีม' ซึ่งให้ภาพรวมของงานและปริมาณงานของแต่ละบุคคลช่วยให้การจัดสรรหน้าที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างสมดุล นอกจากนี้ 'มุมมองรายการการจ่ายเงิน' ยังจัดระเบียบงานตามตารางเวลาของทีม อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง และวันที่ครบกำหนด ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามการจ่ายเงินและรายละเอียดงานได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ยังมีสูตรคำนวณในตัวเพื่อติดตามงบประมาณที่จัดสรรและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการติดตามทางการเงิน
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานรายเดือน, ระยะเวลาการอบรม, และการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำงานในระดับผู้บริหารระดับสูงใช่ไหม?ใช้กลยุทธ์การจัดการปฏิทินผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความขัดแย้งในการนัดหมายและใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp
ติดตามปริมาณงานของทีมคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตตารางงานทีมของ ClickUp. เทมเพลตตารางงานนี้ช่วยให้การมอบหมายงานและการจัดระเบียบของสมาชิกทีมง่ายขึ้น พร้อมมุมมองแบบโต้ตอบเพื่อความชัดเจนที่ดีขึ้น.
ในฐานะผู้จัดการ คุณสามารถเปรียบเทียบปริมาณงานกับความสามารถของแต่ละบุคคลได้ 'มุมมองกิจกรรมโครงการ' สามารถเชื่อมโยงงานกับทีมและลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้ การตั้งค่านี้ให้ภาพรวมของขอบเขตงานและความคืบหน้า และยังช่วยในการตั้งเป้าหมายรายเดือนสำหรับทีมของคุณได้
ในขณะเดียวกัน 'มุมมองตารางเวลาประจำสัปดาห์' จะจัดเรียงงานในรูปแบบคัมบังตามวันที่ครบกำหนด ทำให้เห็นลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจนในทันที
สุดท้าย 'มุมมองปริมาณงาน' จะแสดงรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้กับแต่ละทีมในแต่ละสัปดาห์ สองสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน การติดตามระยะเวลาของงานช่วยให้คุณมองเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าช่วงใดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มีงานมาก
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าที่ต้องการติดตามตารางงานของพนักงาน
จัดการเวลาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตปฏิทินรายเดือนจาก ClickUp
หากคุณเหนื่อยกับการจัดการเครื่องมือหลายอย่างเพื่อติดตามกำหนดเวลาต่าง ๆ ให้ปฏิทินของคุณกลายเป็นผู้ช่วยวางแผนที่ใช้งานง่ายด้วย ClickUp
เทมเพลตปฏิทินเหล่านี้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกัน—งานของคุณ, การประชุม, กิจกรรม—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงและความยืดหยุ่น คุณสามารถบอกลาการอัปเดตด้วยตนเองได้ และเพลิดเพลินกับการมองเห็นและการควบคุมการวางแผนของคุณอย่างเต็มที่
ที่ดีที่สุดคือ พวกมันฟรีทั้งหมด 💸
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและสัมผัสประสบการณ์การจัดระเบียบเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น