10 อันดับเครื่องมือ AI สำหรับการผสานกับ Google Calendar

31 มีนาคม 2568

คุณรู้สึกเหมือนปฏิทินของคุณเป็นเจ้าของ คุณ แทนที่จะเป็นตรงกันข้ามหรือไม่? คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้

ตามการวิจัยจากสถาบันความเครียดแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า83% ของพนักงานชาวอเมริกันต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานทุกวัน และสำหรับ 39% สาเหตุหลักคือปริมาณงานที่ล้นมือ

ปัญหาที่แท้จริง? มีงานมากเกินไป เวลาไม่พอ—และปฏิทินที่ไม่สามารถตามทันได้

แน่นอน Google Calendar เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการบล็อกเวลา แต่จะเป็นอย่างไรหากมันสามารถทำได้มากกว่านั้น? หากปฏิทินของคุณสามารถคิด ทำนาย และปรับตัวได้ ช่วยคุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับวันของคุณก่อนที่ความวุ่นวายจะเกิดขึ้น?

ด้วยความช่วยเหลือจากปฏิทินและเครื่องมือAIมันสามารถทำได้!

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 10 เครื่องมือ AI ที่จะเปลี่ยน Google Calendar ของคุณให้กลายเป็นผู้ช่วยที่คุณใฝ่ฝันไว้: ฉลาด รวดเร็ว และไม่เครียด. มาเริ่มกันเลย.

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือเครื่องมือ AI ยอดเยี่ยมที่จะเปลี่ยนปฏิทิน Google ของคุณ:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการงานด้วยระบบ AI
  2. Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและสรุปการประชุม
  3. TwinMind: เหมาะที่สุดสำหรับคำแนะนำการจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI
  4. AI Event Scheduler: เหมาะสำหรับการจัดตารางงานที่เรียบง่าย
  5. Bit. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและการผสานการจัดการตารางเวลา
  6. ราศีเมถุน: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. Resolve. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
  8. เทรเวอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงาน
  9. Calendly: เหมาะที่สุดสำหรับความง่ายในการนัดหมาย
  10. มหัศจรรย์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางประชุมอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการผสานกับ Google Calendar?

เมื่อประเมินการผสานปฏิทินกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้พิจารณาคุณสมบัติหลักต่อไปนี้:

  • การจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด: ใช้เครื่องมือจัดตารางเวลาที่แนะนำเวลาประชุมที่ดีที่สุดตามความพร้อมใช้งานและรูปแบบการทำงาน ช่วยประหยัดเวลาจากการส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
  • การจัดการงานที่มีความสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ของคุณช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องโดยการสร้างรายการที่ต้องทำบนปฏิทินของคุณ นอกจากนี้ควรปรับแต่งงานโดยอัตโนมัติเมื่อตารางเวลาของคุณมีการเปลี่ยนแปลง
  • ซิงค์และผสานรวม: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับ Google Calendar รวมถึงอีเมล, ระบบบริหารโครงการ, และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ได้ เพื่อให้การทำงานของคุณอยู่ในศูนย์กลาง
  • การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัจฉริยะ: ปรับแต่งการแจ้งเตือนให้สอดคล้องกับความเร่งด่วนและความสำคัญของกิจกรรมของคุณ ไม่พลาดกำหนดเวลาหรือการประชุมที่สำคัญอีกต่อไป
  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ควรมีการตั้งค่าเริ่มต้นให้น้อยที่สุดเพื่อให้คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
  • ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น: เลือกเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตารางงานในนาทีสุดท้าย แก้ไขปัญหาการชนกันของตาราง และเสนอแนวทางแก้ไขสำหรับเหตุการณ์ที่ทับซ้อนและเกิดขึ้นซ้ำ
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีคุณสมบัติความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งและปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางวิชาชีพของคุณ
  • ต้นทุนและคุณค่า: ประเมินว่าราคาสอดคล้องกับคุณสมบัติที่นำเสนอหรือไม่ โดยมั่นใจว่าเครื่องมือนั้นให้คุณค่าที่ตอบสนองความต้องการของคุณ

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Calendar

นี่คือรายการเครื่องมือ AI สำหรับการผสานกับ Google Calendar ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ที่คุณต้องพิจารณา:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการงานด้วย AI)

ClickUpคือ แอปสำหรับทุกงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น แต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การรวมงานของคุณไว้ที่เดียว

หากคุณต้องการทำให้การจัดตารางและการจัดการงานง่ายขึ้นการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Google Calendarคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Google Calendar
วางแผนการทำงานของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Google Calendar

ด้วยการผสานรวมนี้ การอัปเดตใด ๆ ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณจะซิงค์กับ Google Calendar ของคุณทันที ทำให้ตารางเวลาของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันบนทั้งสองแพลตฟอร์ม

ชมวิดีโอนี้เพื่อรับคำแนะนำที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการผสานรวมนี้!

ปฏิทินที่ปรับแต่งได้ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นตารางเวลาของคุณได้ในพริบตา คุณสามารถกำหนดสีให้กับกิจกรรมตามความสำคัญหรือประเภทได้ ทำให้การจัดการเวลาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณยังสามารถปรับแต่งวันเริ่มต้นและรูปแบบวันที่ของปฏิทินให้เหมาะกับการทำงานของคุณได้อีกด้วย ด้วยฟีเจอร์ที่สะดวกอย่างมุมมอง "วันนี้" และ "สัปดาห์" การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย—คุณจะรู้เสมอว่ามีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ

สร้างงานใน ClickUpได้โดยตรงจากกิจกรรมในปฏิทิน โดยเชื่อมโยงกับโครงการ เป้าหมาย หรือเอกสารเฉพาะ การผสานการทำงานนี้ช่วยให้มีเวิร์กโฟลว์ที่เป็นระเบียบมากขึ้น โดยสามารถเข้าถึงงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายควบคู่ไปกับการประชุมที่กำหนดไว้

สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างอย่างแท้จริงคือเครื่องมือ AI ของมันClickUp Brain มันจัดลำดับความสำคัญของงานโดยการวิเคราะห์กำหนดเวลา, ความเกี่ยวข้อง, และปริมาณงานเพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรที่คุณต้องให้ความสนใจ

ClickUp Brain
ตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยระบบวิเคราะห์ขั้นสูงของ ClickUp Brain

ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาอัจฉริยะใน ClickUp Calendar ค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อรองรับทุกกิจกรรมของคุณ ในขณะที่การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดตกหล่น คุณยังได้รับความช่วยเหลือในการเขียนเพื่อสร้างอีเมล บันทึก หรือรายงานอย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว—ทำให้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบครัน

บล็อกเวลาโฟกัสอัตโนมัติสำหรับการเรียนและวางแผนตารางเวลาของคุณอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp Calendar
บล็อกเวลาโฟกัสอัตโนมัติสำหรับงานสำคัญและวางแผนตารางเวลาของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยปฏิทิน ClickUp

ClickUp's AI Notetaker ที่ทรงพลังยังสร้างบทถอดความ, การบันทึกเสียง, และบันทึกการประชุมของคุณได้อีกด้วยสรุปการประชุมด้วย AIของมันช่วยให้คุณย่อการโทรที่ยาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ และยังสามารถแปลงบันทึกการประชุมเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้อีกด้วย

📮ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต

ด้วย ClickUp's AI Notetaker คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกการประชุม, แชท, และเอกสารของคุณ—ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เลือกจากเทมเพลตปฏิทินสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบสำหรับงาน โครงการ และกระบวนการทำงาน เพื่อเริ่มต้นได้รวดเร็วขึ้น
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ การมอบหมายงาน หรือการส่งการอัปเดตตามการกระทำหรือเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง
  • ใช้ ClickUp AI เพื่อค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะสมและส่งคำเชิญ เข้าร่วมการประชุมได้จากทุกที่ภายใน ClickUp โดยใช้ปฏิทิน
  • ผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Zoom, Outlook และอีกนับพันรายการผ่านการเชื่อมต่อแบบเนทีฟหรือ Zapier ทำให้ ClickUp เป็นส่วนสำคัญที่ปรับใช้ได้หลากหลายในกระบวนการทำงานของคุณ นอกเหนือจาก Google Calendar
  • เพิ่มมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้ และคุณก็จะได้เครื่องมือที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงาน การแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และการแก้ไข เพื่อจัดการตารางงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีความท้าทายในการเข้าใจความสามารถของแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในตอนแรก
  • เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาการเข้าถึงผ่านมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมากเพราะกำหนดเส้นตายของคุณจะปรากฏบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนวัน/สัปดาห์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก

👀คุณรู้หรือไม่? ไมค์ ซามูเอล เป็นผู้สร้าง Google Calendar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 20% ของ Google โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเพื่อปรับปรุงการจัดตารางเวลาและการบริหารเวลา และในที่สุดก็พัฒนาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการจัดระเบียบปฏิทินส่วนตัวและงานอาชีพ

2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและสรุปการประชุม)

Otter.ai
ผ่านทางOtter.ai

นี่คือเครื่องมือที่มีประโยชน์มากหากคุณเข้าร่วมการประชุมบ่อยครั้งและต้องการใช้เวลาในการจดบันทึกน้อยลงและมุ่งเน้นไปที่การสนทนามากขึ้น Otter.ai ทำงานร่วมกับแอปจัดตารางเวลา AI ที่คุณชื่นชอบ ทำการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์และจับทุกคำและทุกความคิด

หลังจากนั้น ระบบจะจัดระเบียบประเด็นสำคัญให้เป็นสรุปที่เข้าใจง่าย เน้นรายการที่ต้องดำเนินการ และให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้โดยการติดแท็กหรือแชร์บันทึก—ช่วยในการจัดการงาน กิจกรรมในปฏิทิน และตารางเวลาของทีม

Otter.ai ช่วยให้การทำงานแบบอะซิงโครนัสสำหรับทีมระยะไกลเป็นเรื่องง่ายขึ้น มันช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยบันทึกการประชุมที่แม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นสายการโทรกับลูกค้า การประชุมระดมความคิด หรือการเช็คอินของทีม

Otter.ai ฟีเจอร์เด่น

  • ซิงค์บันทึกการประชุมกับกิจกรรมใน Google Calendar โดยอัตโนมัติ
  • เน้นจุดสำคัญและติดแท็กสิ่งที่ต้องดำเนินการ
  • ร่วมมือกันในบันทึกการประชุมที่แชร์กับทีม

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • การต่อสู้กับสำเนียงที่หนักหรือสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง
  • แผนฟรีมีจำนวนนาทีในการถอดเสียงจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Otter.ai
  • ไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์สำหรับการบันทึก

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: 16.99 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 200+ รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

ก่อนหน้านี้ฉันเคยจดบันทึกด้วยลายมือหรือฟังการบันทึกเสียงจากการประชุมเพื่อสร้าง MOM แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai ผ่านเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา งานที่เกี่ยวข้องกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ มันรวบรวมทุกประเด็นและให้สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดในตอนท้าย และมันง่ายมาก ๆ ที่จะนำมาใช้และนำไปใช้ในทีมของเรา เราใช้มันในทุก ๆ การประชุมเพื่อบันทึก

3. TwinMind (ดีที่สุดสำหรับคำแนะนำการจัดตารางเวลาด้วยปัญญาประดิษฐ์)

ทวินมายด์
ผ่านทางTwinMind

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานและภาระส่วนตัวหรือการให้ความสำคัญกับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง TwinMind ช่วยทำให้ตารางเวลาของคุณมีความตั้งใจมากขึ้นและลดความวุ่นวายลง

ไม่เหมือนกับแอปจัดตารางเวลาพื้นฐานทั่วไป TwinMind จะเรียนรู้พฤติกรรม ความสำคัญ และรูปแบบการใช้พลังงานของคุณ โดยผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อวิเคราะห์งานในปฏิทินและแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุม การทำงานที่ต้องการสมาธิ หรือการพักผ่อนส่วนตัว

ตัวอย่างเช่น หากประสิทธิภาพการทำงานลดลงในช่วงบ่าย อาจย้ายการประชุมที่สำคัญไปยังช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือจัดสรรเวลาสำหรับงานที่มีความสำคัญน้อยกว่า

คุณสมบัติเด่นของ TwinMind

  • ปรับตารางเวลาแบบไดนามิกตามลำดับความสำคัญของงาน
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเวลา
  • ซิงค์หลายปฏิทินเพื่อการจัดการตารางเวลาที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ TwinMind

  • การผสานการทำงานที่จำกัดนอกเหนือจาก Google Calendar
  • ความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราวในการคาดการณ์ลำดับความสำคัญและการจัดตารางการประชุมโดยอัตโนมัติ
  • คุณสมบัติพรีเมียมอาจดูมีราคาแพงสำหรับผู้ใช้รายบุคคล

ราคา TwinMind

  • TwinMind ฟรี
  • TwinMindPro: $12/เดือน
  • TwinMind Enterprise: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ TwinMind

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. ตัวจัดตารางกิจกรรม AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานที่ง่าย)

ตัวจัดตารางกิจกรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านตัวจัดตารางกิจกรรม AI

ความงามอยู่ในความเรียบง่าย และเครื่องมือ AI Google Calendar ไม่มีอะไรที่เรียบง่ายไปกว่า AI Event Scheduler อีกแล้ว นี่คือหนึ่งในผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณสร้างกิจกรรมในปฏิทินได้โดยตรงจากหน้าเว็บใดก็ได้

นี่คือวิธีการใช้งาน: เพียงเลือกส่วนรายละเอียดของกิจกรรม, คลิกขวา, และเลือก "สร้างกิจกรรมใน Google Calendar" เครื่องมือจะดึงข้อมูลสำคัญเช่น ชื่อ, วันที่, เวลา, และสถานที่, และกรอกข้อมูลกิจกรรมให้คุณโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ AI Event Scheduler

  • รับการสนับสนุนสำหรับการสร้างกิจกรรมจำนวนมากผ่านไฟล์ดัชนีสำหรับการนำเข้า Google Calendar
  • เลือกข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • สลับระหว่างโมเดล GPT และ Gemini AI ได้อย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ข้อจำกัดของตัวจัดตารางกิจกรรม AI

  • มันทำงานได้เฉพาะกับ Google Calendar เท่านั้น
  • คุณสมบัติอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการการจัดตารางเวลาที่ซับซ้อนมากขึ้น

ราคาของระบบจัดตารางกิจกรรมด้วย AI

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวของ AI Event Scheduler

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. Bit.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและการผสานการนัดหมาย)

Bit.ai: เครื่องมือ AI สำหรับ Google Calendar
ผ่านทางBit.ai

Bit.ai คือการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการร่วมมือในเอกสารและการผสานการนัดหมาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการร่วมกัน

คุณสามารถเชื่อมต่อ Google Calendar ของคุณผ่านฟีเจอร์ฝังของเว็บไซต์ได้ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว Bit.ai จะรับประกันว่าตารางเวลาและกำหนดการจะยังคงชัดเจน ในขณะที่ทีมสามารถทำงานร่วมกันในภารกิจและเอกสารได้แบบเรียลไทม์

คุณสามารถใช้ Bit.ai เพื่อบันทึกการประชุม มอบหมายงาน และเชื่อมโยงกับกิจกรรมในปฏิทินเพื่อความรับผิดชอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bit.ai

  • ซิงค์บันทึกการประชุม, กำหนดเวลา, และวาระการประชุมโดยตรงผ่าน Google Calendar
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารกับทีมของคุณ
  • สร้างแม่แบบสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำและผสานรวมตารางเวลา

ข้อจำกัดของ Bit. ai

  • ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย
  • แผนฟรีมีพื้นที่จัดเก็บและการเชื่อมต่อจำกัด
  • คุณสมบัติขั้นสูงให้บริการหลักแก่ทีมขนาดใหญ่

ราคาของ Bit.ai

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $20/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว Bit. ai

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. เมถุน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ)

Gemini: เครื่องมือ AI สำหรับ Google Calendar
ผ่านทางเจมินี

ฟีเจอร์การบล็อกเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Gemini ผสานการทำงานกับ Google Calendar ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ตารางเวลาของคุณสอดคล้องกับลำดับความสำคัญและเป้าหมายของคุณ

โดยการวิเคราะห์งาน กำหนดเวลา และชั่วโมงที่มีอยู่คุณสามารถใช้ Gemini ได้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างตารางเวลาที่สมดุล สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและลดความเหนื่อยล้าได้

เครื่องมือนี้โดดเด่นในการปรับตัวให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงของคุณ หากคุณมีงานล้นมือกะทันหัน Gemini จะจัดตารางเวลาใหม่เพื่อให้ทุกอย่างลงตัวโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของราศีเมถุน

  • ซิงค์ตารางเวลาโดยตรงกับ Google Calendar
  • รับข้อมูลเชิงภาพเกี่ยวกับการใช้เวลาและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • ปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาของคุณ

ข้อจำกัดของราศีเมถุน

  • การผสานการทำงานที่จำกัดกับแอปจัดการงานของบุคคลที่สาม
  • อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการบล็อกเวลา
  • ไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์สำหรับการปรับตารางเวลา

การกำหนดราคาของ Gemini

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Gemini

  • G2: 4. 4/5 (162 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Gemini อย่างไรบ้าง?

Gemini ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราใช้และจัดการข้อมูลของเราอย่างสิ้นเชิง มันเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น พร้อมชุดคุณสมบัติที่น่าทึ่งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่รวมถึงผู้ใช้รายบุคคลได้ เราสามารถเห็นได้ทันทีเมื่อเริ่มใช้ Gemini ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของผู้ใช้เป็นสิ่งที่ได้รับการให้ความสำคัญสูงสุดในการออกแบบ หนึ่งในลักษณะเด่นที่สุดของ Gemini

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนดงานที่ต้องการความใส่ใจมากที่สุดในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ Gemini แนะนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของคุณให้สูงสุด

7. Resolve.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ)

Resolve.ai: เครื่องมือ AI สำหรับ Google Calendar
ผ่านทางResolve.ai

เหมาะสำหรับทีมและบุคคลที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการทำงาน Resolve.ai ช่วยให้ปฏิทินของคุณทำงานเพื่อคุณ ไม่ใช่คุณทำงานเพื่อปฏิทิน

ด้วยการผสานรวมกับ Google Calendar, Resolve. ai ช่วยปรับปรุงการวางแผนการประชุม, การจัดตารางงาน, และการติดตามผล.

คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือความสามารถในการทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการประชุมทีมเป็นประจำ Resolve.ai สามารถจัดตารางเวลาให้โดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าร่วมได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Resolve.ai

  • ซิงค์แอปกำหนดเวลา AI กับ Google Calendar เพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • จัดการเวิร์กโฟลว์ด้วยการติดตามงานในตัว
  • สร้างการแจ้งเตือนและการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
  • ให้แชทบอทจัดการการจองปฏิทินของคุณ

ข้อจำกัดของ Resolve.ai

  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
  • คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงที่ถูกล็อกไว้ภายใต้แผนพรีเมียม
  • อาจเกิดความล่าช้าในการซิงค์กับแอปภายนอกเป็นครั้งคราว

ราคา Resolve.ai

  • พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือน
  • อัปเกรด: $29/เดือน
  • ผู้เชี่ยวชาญ: 79 ดอลลาร์ต่อเดือน

Resolve.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ Resolve.ai เรียนรู้จากประสบการณ์ปฏิทินของคุณโดยเรียนรู้จากขั้นตอนการทำงานของคุณ เมื่อระบบตรวจจับรูปแบบต่างๆ ได้ มันจะปรับปรุงการทำงานอัตโนมัติของปฏิทินของคุณอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

8. เทรเวอร์ (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางงาน)

เทรเวอร์: เครื่องมือ AI สำหรับ Google Calendar
ผ่านทางเทรเวอร์

สำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับหลายโครงการหรือมีปัญหาในการบริหารเวลา Trevor มอบความชัดเจนที่จำเป็นเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกหนักใจ

มันเชี่ยวชาญในการเชื่อมช่องว่างระหว่างการจัดการงานและการจัดตารางเวลา การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Google Calendar ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำเป็นแผนปฏิบัติการได้ ทำให้มั่นใจได้ว่างานของคุณได้รับการจัดลำดับความสำคัญและจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่างจากผู้จัดการงานแบบดั้งเดิม Trevor ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์กำหนดเวลา การประมาณเวลาว่าง และความพร้อมใช้งานของคุณ เพื่อแนะนำว่าควรจัดการงานของคุณเมื่อใดและอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่วางแผนวันของคุณ—แต่ยังดำเนินการได้อย่างชาญฉลาด

คุณสมบัติเด่นของเทรเวอร์

  • ซิงค์งานของคุณโดยตรงกับ Google Calendar เพื่อดูตารางเวลาทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา
  • ให้ประมาณเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาประจำวันของคุณ
  • ปรับตัวอย่างยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของกำหนดเวลาหรือปริมาณงาน

ข้อจำกัดของเทรเวอร์

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบจำกัดสำหรับทีม
  • อินเทอร์เฟซอาจดูรกสำหรับผู้ใช้ที่มีภาระงานหนัก
  • เวอร์ชันฟรีไม่มีคุณสมบัติการจัดตารางขั้นสูง

ราคาของเทรเวอร์

  • ฟรี
  • ข้อดี: 6 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของเทรเวอร์

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Calendly (ดีที่สุดสำหรับความง่ายในการจัดตารางเวลา)

Calendly: เครื่องมือ AI สำหรับ Google Calendar
ผ่านCalendly

Calendly เป็นชื่อที่คุ้นเคยสำหรับการจัดตารางเวลา และมีเหตุผลที่ดี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมกับ Google Calendar ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการทำให้การจองนัดหมายง่ายขึ้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังนัดหมายการประชุมกับลูกค้า สัมภาษณ์ หรือเช็คอินกับทีม Calendly ช่วยขจัดความยุ่งยากจากการส่งอีเมลไปมาด้วยการให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาที่สะดวกได้โดยตรงจากตารางเวลาของคุณ แอปจัดตารางเวลานี้ขับเคลื่อนด้วย AI ยังเหมาะสำหรับการปรับแต่ง Google Calendar ของคุณให้เหมาะกับประเภทการประชุมต่างๆ ได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • สร้างลิงก์การจองที่กำหนดเองสำหรับประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติ
  • รวบรวมการชำระเงินโดยตรงผ่านการเชื่อมต่อ เช่น PayPal

ข้อจำกัดของ Calendly

  • คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรีเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Calendly
  • การปรับแต่งขั้นสูงต้องใช้แผนระดับสูงกว่า
  • ไม่มีการจัดการงานหรือการผสานการทำงานของระบบ

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • ทีม: $16/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: 15,000 ดอลลาร์ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (2,200+ คะแนน)
  • Capterra: 4. 7/5 (3,800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?

ฉันใช้ Calendly เพื่อจองการประชุมอย่างรวดเร็วและสะดวกตามความสะดวกของผู้อื่น การติดต่อกลับไปกลับมาเพื่อตรวจสอบตารางเวลาสำหรับการประชุมนั้นเสียเวลา แต่ Calendly ช่วยให้ฉันเข้าถึงปฏิทินของฉันได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขาได้

10. Magical (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางประชุมอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง)

มหัศจรรย์: เครื่องมือ AI สำหรับ Google Calendar
ผ่านทางเวทมนตร์

Magical สมกับชื่อของมันด้วยการทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องรวดเร็ว ง่ายดาย และน่าประทับใจอย่างไม่น่าเชื่อ

ด้วยการผสานการทำงานกับ Google Calendar, Magical มุ่งเน้นที่การลดความยุ่งยากในการหาเวลาประชุม โดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพที่มีตารางงานแน่นและต้องการจัดตารางเวลาขณะเดินทาง

สิ่งที่ทำให้ Magical แตกต่างคือความเรียบง่ายที่ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้โดยตรง คุณสามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งาน สร้างลิงก์ประชุม และส่งคำเชิญได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปแยกต่างหาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์

  • ทำภารกิจต่าง ๆ เช่น กรอกแบบฟอร์มและส่งข้อความได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวในทุกแอป
  • ตอบกลับอีเมล ข้อความใน Slack หรือ DM ได้ทันทีด้วยข้อความร่างที่เข้าใจบริบท
  • สร้างข้อความด้วยผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ข้อจำกัดทางเวทมนตร์

  • คุณสมบัติการกำหนดเวลาล่วงหน้าแบบจำกัด
  • ขาดเครื่องมือจัดการงานหรือเครื่องมือจัดการขั้นตอนการทำงาน
  • ออกแบบมาเพื่อบุคคลมากกว่าทีม

ราคาที่มหัศจรรย์

  • ฟรี
  • คอร์: $6. 50/ผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวมหัศจรรย์

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Magical อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบวิธีที่มันช่วยประหยัดเวลาที่ฉันใช้ในการกรอกข้อมูล มันมีประสิทธิภาพในการทำงานอัตโนมัติสำหรับความต้องการเฉพาะ

ทำไม ClickUp ถึงเป็นเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Calendar

การจัดการเวลาของคุณให้ดีขึ้นไม่ใช่แค่การเติมช่องว่างในปฏิทินเท่านั้น—แต่มันคือการสร้างระบบที่เหมาะกับคุณ

ในบรรดาเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อผสานการทำงานกับ Google Calendar, ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่โดดเด่น. มันไม่เพียงแค่ซิงค์ตารางเวลาของคุณ; แต่ยังเชื่อมโยงงาน, โครงการ, และกำหนดเวลาของคุณให้เป็นกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างชาญฉลาด.

หากคุณกำลังมองหาอะไรมากกว่าแค่ผู้ช่วยจัดตารางเวลา AI ที่ดีที่สุด—บางสิ่งที่ช่วยคุณจัดการลำดับความสำคัญ ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม และคืนความมีสมาธิ—ClickUp คือเครื่องมือที่คุณควรพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเป้าหมายส่วนบุคคลหรือการจัดการพลวัตของทีมที่ซับซ้อน มันจะทำให้ปฏิทินของคุณกลายเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังในการบรรลุเป้าหมายมากขึ้น

ในที่สุด เครื่องมือจัดตารางเวลาด้วย AI ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นโดยรวม และด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่ตามทัน—คุณกำลังก้าวไปข้างหน้า

พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณหรือไม่?สมัครทดลองใช้ฟรีวันนี้ และเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินของคุณด้วย ClickUp.