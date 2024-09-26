บล็อก ClickUp

วิธีปรับแต่งปฏิทิน Google ของคุณ

26 กันยายน 2567

คุณจำได้ไหมว่าเมื่อการจัดการตารางเวลาของคุณหมายถึงการพลิกผ่านสมุดวางแผนแบบกระดาษหรือการติดโน้ตทั่วปฏิทินบนผนัง? คุณจะจัดสีและวาดรูปเพื่อติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มันอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้ มีบางสิ่งที่น่าสบายใจเกี่ยวกับประสบการณ์ปฏิทินที่จัดสีไว้ แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการชีวิตที่วุ่นวาย

ตอนนี้ ด้วย Google Calendarและแอปวางแผนและปฏิทิน AI อื่น ๆ คุณสามารถมีฟังก์ชันการทำงานเดียวกันได้เพียงไม่กี่คลิก

ด้วยผู้ใช้ Gmailกว่า1.8 พันล้านคนที่ซิงค์กับGoogle Calendar ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการติดตามการนัดหมาย การประชุม และงานต่าง ๆ ของคุณ

เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการปรับแต่ง Google Calendar ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และทำให้การจัดการเวลาของคุณสนุกอีกครั้ง

วิธีปรับแต่ง Google ปฏิทิน

การปรับแต่งปฏิทิน Google ของคุณให้เหมาะสมกับตัวเองสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น คุณสามารถปรับแต่งสี ตั้งการแจ้งเตือน และปรับเวลาทำงานให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

เบื่อกับการสลับไปมาระหว่างปฏิทินกับรายการสิ่งที่ต้องทำหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทินฟรีของClickUp เพื่อจัดการเวลาและงานของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว ปราศจากความวุ่นวาย

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp: เทมเพลตปฏิทินน่ารัก
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทินของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและกิจกรรมต่างๆ ไว้ในที่เดียว

นี่คือคู่มือฉบับย่อเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น:

1. เปลี่ยนมุมมองของคุณ

Google Calendar มีมุมมองหลายแบบเพื่อรองรับสไตล์การวางแผนที่แตกต่างกัน ในการเปลี่ยนมุมมองของคุณ ให้คลิกที่ตัวเลือกที่ต้องการที่มุมขวาบนของหน้าจอ

นี่คือตัวเลือกของคุณ:

  • วัน: เหมาะสำหรับการมุ่งเน้นตารางเวลาของวันใดวันหนึ่งโดยเฉพาะ
  • สัปดาห์: ให้ภาพรวมของสัปดาห์เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาระผูกพันของคุณในหลายวัน
  • เดือน: ให้ภาพรวมของทั้งเดือน เหมาะสำหรับการระบุกำหนดเวลาสำคัญและตารางงานที่ทับซ้อนกัน
  • ปี: แสดงปฏิทินรายปี ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกิจกรรมและทริประยะยาวได้
  • กำหนดการ: แสดงกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงในรูปแบบที่คุณเห็นในแอปเช็กลิสต์ เหมาะสำหรับการวางแผนที่ต้องการความรวดเร็ว
  • 4 วัน: การประนีประนอมระหว่างมุมมองสัปดาห์และมุมมองวัน แสดงสี่วันบนหน้าจอพร้อมกัน

2. ใช้รหัสสีสำหรับปฏิทินและกิจกรรมของคุณ

การกำหนดรหัสสีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบปฏิทินออนไลน์ของคุณอย่างเป็นระบบ ด้วยการกำหนดสีให้กับเหตุการณ์ งาน หรือปฏิทินที่แตกต่างกัน คุณสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาระผูกพันส่วนตัวและงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที

เพื่อเพิ่มปฏิทินใหม่ ให้คลิกที่เครื่องหมาย + ข้าง ๆ ปฏิทินอื่น ๆ และเลือก สร้างปฏิทินใหม่

วิธีปรับแต่ง Google ปฏิทิน: การกำหนดรหัสสีปฏิทินและกิจกรรม

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้สีของแบรนด์คุณในการนัดหมายกับลูกค้า เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบปฏิทินของคุณอย่างเป็นระเบียบและระบุเหตุการณ์สำคัญได้อย่างรวดเร็ว

การกำหนดรหัสสีสำหรับปฏิทินและงาน

นี่คือวิธีการปรับแต่ง Google Calendar ด้วยการกำหนดรหัสสีให้กับงานของคุณ:

  • ในแถบด้านซ้าย ให้ค้นหาปฏิทินหรืองานที่คุณต้องการปรับแต่งภายใต้ส่วนปฏิทินของฉัน
วิธีปรับแต่ง Google ปฏิทิน - ปรับแต่งงาน
  • เลื่อนเมาส์ไปที่งานหรือชื่อปฏิทิน คลิกที่จุดสามจุด (ไอคอนตัวเลือก) แล้วเลือกสี
วิธีปรับแต่ง Google ปฏิทิน - การกำหนดรหัสสีให้กับงาน
  • หรือคลิกที่ เพิ่มสีที่กำหนดเอง เพื่อเลือกจากชุดสีที่หลากหลายมากขึ้น
สีที่กำหนดเองสำหรับงาน

การกำหนดรหัสสีให้กับเหตุการณ์

คุณสามารถกำหนดรหัสสีให้กับเหตุการณ์ได้ในขณะที่กำลังสร้าง และแก้ไขได้ในภายหลัง. นี่คือวิธีการ.

การใช้รหัสสีเมื่อสร้างกิจกรรมใหม่

  • คลิกปุ่มสร้างที่มุมบนซ้ายและเลือกตัวเลือกกิจกรรม
เพิ่มกิจกรรม
  • เพิ่มชื่อกิจกรรม, เวลา, และรายละเอียดอื่น ๆ. จากนั้นคลิกที่ปุ่มสีของกิจกรรมที่อยู่ถัดจากชื่อของคุณ
ชื่อกิจกรรมและรายละเอียดอื่น ๆ
  • เลือกสีจากจานสีแบบเลื่อนลงและบันทึก
สีสำหรับงาน
  • กิจกรรมที่มีการระบุสีจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินของคุณ
กิจกรรมที่มีรหัสสี

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มเขตเวลาที่สองในปฏิทิน Google ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณทำงานกับลูกค้าหรือทีมในส่วนต่างๆ ของโลก

การกำหนดรหัสสีให้กับกิจกรรมที่มีอยู่โดยการแก้ไข

  • ในปฏิทินของคุณ ค้นหาเหตุการณ์ที่คุณต้องการกำหนดรหัสสีแล้วคลิกที่มัน
  • คลิกที่ไอคอนดินสอที่ด้านบนของกล่องงาน/กิจกรรมเพื่อเปิดตัวเลือกการแก้ไข
แก้ไขกิจกรรม
  • เปิดเมนูสีแบบเลื่อนลงข้างชื่อของคุณ เลือกสีที่ต้องการ แล้วบันทึก กิจกรรมจะได้รับการอัปเดตด้วยสีใหม่
วิธีปรับแต่ง Google ปฏิทิน - การกำหนดรหัสสีสำหรับกิจกรรม

3. กำหนดเวลาทำงาน

การกำหนดเวลาทำงานปกติของคุณช่วยให้ Google Calendar สามารถบล็อกเวลาเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการทำงานที่ไม่ถูกรบกวน ซึ่งจำเป็นสำหรับการมุ่งเน้นกับงานหรือโครงการที่ซับซ้อน

การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าการกลับมาโฟกัสหลังจากถูกทำให้เสียสมาธิใช้เวลาประมาณ 23 นาที 15 วินาที โดยการกำหนดเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ คุณสามารถลดการถูกรบกวน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้มีความก้าวหน้าที่มีความหมายมากขึ้นในงานที่สำคัญ

นี่คือวิธีการปรับแต่ง Google Calendar ให้แสดงเวลาทำงานของคุณ:

  • คลิกไอคอนรูปเฟืองที่มุมขวาบนเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าปฏิทิน
การตั้งค่าเมนูในปฏิทิน
  • ไปที่ เวลาทำงาน บนแผงด้านซ้าย
วิธีปรับแต่ง Google ปฏิทิน - ตั้งค่าเวลาทำงาน
  • ตรวจสอบตัวเลือกเปิดใช้งานเวลาทำงาน จากนั้นตั้งค่าวันและเวลาที่คุณทำงานตามปกติ Google Calendar จะทำการระบายสีช่องเวลาเหล่านี้ในมุมมองปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ
เปิดใช้งานเวลาทำการ

4. เพิ่มการแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่กำหนดเอง

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญหรือกำหนดเวลาใด ๆ คุณสามารถปรับแต่งวิธีการและเวลาที่ Google Calendar ส่งการแจ้งเตือนเตือนความจำได้—ผ่านทางอีเมลหรือป๊อปอัพในเบราว์เซอร์, วิดเจ็ตปฏิทิน, หรือแอปมือถือ

นี่คือวิธีการเปิดการแจ้งเตือนใน Google Calendar ของคุณ:

  • คลิกที่กิจกรรมใดก็ได้ในปฏิทินของคุณ
  • ในหน้าต่างป๊อปอัพ ให้เลือก แก้ไขกิจกรรม
  • เลื่อนไปที่ส่วนการแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับกิจกรรม
  • ที่นี่ คุณสามารถเพิ่มการแจ้งเตือน (อีเมลหรือป๊อปอัพ) ตั้งเวลาที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน (เช่น 10 นาทีก่อนกิจกรรมหรือหนึ่งวันก่อน) หรือเพิ่มการแจ้งเตือนหลายรายการ
การแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพสำหรับกิจกรรม

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังสงสัยว่าจะปรับแต่ง Google Calendar อย่างรวดเร็วได้อย่างไร?ลองใช้เทมเพลตฟรีเหล่านี้ดูสิ!

ข้อจำกัดของการใช้การปรับแต่ง Google Calendar

แม้ว่า Google Calendar จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เมื่อภาระงานในสายอาชีพของคุณเพิ่มมากขึ้น คุณอาจพบว่ามันไม่เพียงพอสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการปรับแต่งขั้นสูง หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงเหล่านี้ คุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเสริมหรือกลยุทธ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ตอนนี้เราได้แสดงให้คุณเห็นวิธีการปรับแต่ง Google Calendar แล้ว คุณอาจพิจารณาข้อเสียบางประการของมันด้วย:

คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด

Google Calendar เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางงาน แต่ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการในตัว เช่น การเชื่อมโยงงาน การสร้างแผนภูมิแกนต์ หรือขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด

ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของงานขั้นสูง

Google Calendar เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการบันทึกเหตุการณ์ แต่ไม่มีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงานขั้นสูง ทำให้ยากต่อการจัดการโครงการที่ซับซ้อน

การขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ

แม้ว่าGoogle Calendar จะสามารถเชื่อมต่อกับ Google Docs, Gmail, Drive และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Googleได้ แต่มีตัวเลือกการเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการของบุคคลที่สามที่ให้การวางแผนที่ครอบคลุมมากกว่าอย่างจำกัด

การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับงานที่ทำซ้ำ

การปรับแต่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำหรือภารกิจที่เกิดซ้ำใน Google Calendar อาจดูยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตารางเวลาของคุณมีความซับซ้อนมากกว่าตัวเลือกการเกิดซ้ำที่มีให้ในตัว

ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถตั้งค่าระบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำสำหรับบางสิ่งเช่น "ทุกวันพุธที่สามของเดือนยกเว้นวันหยุด" ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องปรับข้อยกเว้นด้วยตนเองทุกครั้ง

ในทำนองเดียวกัน หากคุณต้องการให้งานหนึ่งทำงานซ้ำในวันสุดท้ายของวันทำงานทุกไตรมาส Google Calendar ก็ไม่มีวิธีที่ใช้งานง่ายในการกำหนดรูปแบบที่ซับซ้อนเช่นนี้โดยตรง

ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลา

ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานเฉพาะทางหรือเครื่องมือการจัดการโครงการ Google Calendar ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการบันทึกเวลาทำงาน

จัดการและปรับแต่งปฏิทินของคุณด้วย ClickUp

หากคุณพบว่าการขาดคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพใน Google Calendar กำลังเป็นอุปสรรคต่อคุณ ลองพิจารณาทางเลือกอื่นดูไหม? ลองใช้ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมซึ่งมีโซลูชันมากมายสำหรับการจัดการเวลา การจัดตาราง การตั้งการเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp สามารถผสานการทำงานกับ Google Calendar ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้แอปที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นเรื่องง่ายการผสานการทำงานระหว่างClickUpกับ Google Calendar Task Syncถือเป็นการผสานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการไทม์ไลน์ กำหนดส่ง และตารางเวลาโดยรวมของทั้งทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Google Calendar สำหรับการซิงค์งาน
จัดตารางเวลาให้ดีขึ้นด้วยการผสานงานของ ClickUp
ซิงค์ Google Calendar และ ClickUp ทันที

การซิงค์ Google Calendar และ ClickUp จะทำให้คุณได้รับประโยชน์ดังนี้:

  • ตารางเวลาแบบรวม: รวมงานใน ClickUp และกิจกรรมใน Google Calendar ไว้ในมุมมองเดียวเพื่อให้เห็นภาพรวมของตารางเวลาทั้งหมด อัปเดตงาน เห็นการเปลี่ยนแปลงใน Google อัปเดตกิจกรรม เห็นการเปลี่ยนแปลงใน ClickUp
  • การจัดการเวลา: จัดสรรช่วงเวลาใน Google Calendar โดยเฉพาะสำหรับงานใน ClickUp เพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน
  • อัปเดตทันที: สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ทำในแพลตฟอร์มใด ๆ ทันที ทำให้ทั้งสองปฏิทินอยู่ในสภาพที่สอดคล้องกัน
  • กฎการซิงค์ที่ปรับแต่งได้: เลือกงานที่ต้องการซิงค์และวิธีการแสดงผลในปฏิทินของคุณ
  • รายละเอียดงาน: ดูรายละเอียดงาน ความคิดเห็น และไฟล์แนบได้โดยตรงจากกิจกรรมใน Google Calendar ของคุณ

ทำไมต้องเลือกมุมมองปฏิทิน ClickUp แทนปฏิทิน Google

มุมมองปฏิทินของ ClickUpสามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Google Calendar ได้

มุมมองปฏิทิน ClickUp
เพลิดเพลินไปกับการปรับแต่งที่มากขึ้นในการจัดตารางเวลาและการจัดการเวลาของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

ClickUp ช่วยให้คุณสลับระหว่างมุมมองรายการ (List View), มุมมองปฏิทิน (Calendar View) และมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View) ได้อย่างง่ายดาย มอบ ความยืดหยุ่นมากกว่า รูปแบบมาตรฐานของ Google Calendar ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่เรียบง่าย คุณสามารถย้ายงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในปฏิทินของคุณได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ต่างจาก Google Calendar, ClickUp ให้คุณสามารถ กำหนดความสำคัญ, ติดตามสถานะโครงการ, และจัดการการพึ่งพา ได้จากมุมมองปฏิทินของคุณ. คุณสามารถสร้าง ปฏิทินหลายตัว สำหรับโครงการหรือทีมต่าง ๆ และสลับระหว่างปฏิทินได้อย่างง่ายดาย.

📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานยึดติดกับเวลาทำงานที่กำหนดไว้ แต่ 27% มักทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ และ 19% ไม่มีตารางเวลาที่แน่นอนเลย เมื่อการทำงานไม่สามารถคาดเดาได้ คุณจะเลิกงานอย่างแท้จริงได้อย่างไร? 🕰️การจัดตารางงานอัตโนมัติในClickUp Calendarสามารถช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับตารางงานที่ไม่แน่นอนที่สุดได้ วางแผนสัปดาห์ของคุณ กำหนดเวลาทำงานที่แน่นอน และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อออกจากระบบ—เพราะเวลาของคุณควรอยู่ในการควบคุมของคุณเอง!💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp—ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

ยังมีอีก:

มุมมองปฏิทิน ClickUp
รับการแจ้งเตือนกิจกรรม การแชร์สาธารณะ กำหนดเวลาของงาน และอื่นๆ ได้ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp
  • ทุกเหตุการณ์บนปฏิทิน ClickUp จะถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับงานเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดงาน, ความคิดเห็น, และไฟล์แนบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากมุมมองปฏิทิน
  • ระบบอัตโนมัติ ใน ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการจัดการงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น
  • การกรองขั้นสูงและการปรับแต่ง ให้คุณควบคุมได้อย่างละเอียด คุณสามารถกรองงานตามโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ และอื่นๆ เพื่อมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะในงานของคุณ
  • ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ทำให้คุณสามารถทำงานในโครงการและงานต่างๆ กับหลายทีมได้อย่างราบรื่น

คุณสามารถปรับปรุงการจัดตารางงานให้ดีขึ้นได้ด้วยเทมเพลต ClickUp Calendar To Do List. มันสามารถเอาชนะข้อจำกัดในการปรับแต่งของ Google Calendar ได้ด้วยการรวมสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองไว้.

ติดตามชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงความคาดหวังและเป้าหมายของคุณ ด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงความคาดหวังและเป้าหมายของคุณ ด้วยเทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp

นี่คือเคล็ดลับสั้น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ให้มากที่สุด:

  • จัดระเบียบงานตามบทบาท ความสำคัญ หรือหมวดหมู่ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน
  • ใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อกรองงานตามหมวดหมู่หรือความเร่งด่วน ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญในแต่ละวัน
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลเพิ่มเติม (วันครบกำหนด, แท็ก, สมาชิกทีม) และยังสามารถเพิ่มป้ายกำกับที่กำหนดเองที่สะท้อนถึงความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ
  • ติดตามความคืบหน้าของงานด้วยเครื่องหมายสถานะที่ละเอียด เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, หรือเสร็จสิ้นแล้ว

คุณอาจลองใช้เทมเพลต ClickUp Calendar Planner ได้เช่นกัน พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เทมเพลตนี้จะสรุปงาน การประชุม และกิจกรรมทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

จัดระเบียบและควบคุมตารางเวลาของคุณให้เรียบร้อยด้วยเทมเพลตปฏิทินวางแผนจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบและควบคุมตารางเวลาของคุณให้เรียบร้อยด้วยเทมเพลตปฏิทินวางแผนจาก ClickUp

เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือวางแผนอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับทีมและฟรีแลนซ์ที่ต้องการจัดการตารางเวลา ติดตามกำหนดส่งงาน และรักษาการทำงานให้เป็นระเบียบ

นี่คือวิธีการใช้เทมเพลตนี้:

  • ใช้มุมมองรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อจัดการงานส่วนตัวและงานของทีม และสลับไปยังมุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูภาพรวมระดับสูงของกำหนดส่งงานโครงการ
  • ใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp เพื่อกำหนดงานที่มีความสำคัญสูง กลาง และต่ำ และจัดเรียงให้สอดคล้องกับปฏิทินของคุณเพื่อให้เห็นกำหนดเวลาที่สำคัญได้อย่างราบรื่น
  • ตั้งค่างานที่เกิดขึ้นซ้ำตามเงื่อนไขตามการเสร็จสิ้น เพื่อให้มั่นใจว่างานหรือเหตุการณ์ถัดไปจะไม่ถูกกระตุ้นจนกว่างานปัจจุบันจะเสร็จสิ้น ซึ่งช่วยในการจัดการงานที่ทับซ้อนกันหรือขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ

นี่คือสิ่งที่Gustavo Seabra, รองศาสตราจารย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา, กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:

นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่สามารถจัดการและมอบหมายงานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปต่าง ๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน

นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่สามารถจัดการและมอบหมายงานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน

โบนัส:วิธีรวมปฏิทิน Google สองปฏิทินเข้าด้วยกัน?

วางแผนเวลาของคุณให้ดีขึ้นด้วยปฏิทินดิจิทัลที่เหมาะสม

Google Calendar ทำงานได้ดีสำหรับการจัดตารางเวลาพื้นฐาน แต่เมื่อต้องการการจัดการงานที่ละเอียดมากขึ้น อาจไม่เพียงพอ นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย มันมีคุณสมบัติขั้นสูงและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการปรับแต่งลึก การจัดการงาน และการติดตามเวลานอกจากนี้ยังมีเทมเพลตวางแผนรายวันฟรีให้ใช้ด้วย!

ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อของ ClickUp กับ Google Calendar คุณสามารถจัดระเบียบกำหนดเวลาและงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากทั้งสองโลก: ความสะดวกของ Google Calendar ในการจัดตารางเวลา และพลังของ ClickUp ในการจัดการงานอย่างละเอียด

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และค้นพบวิธีที่มันสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับงานของคุณ