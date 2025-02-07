10 ซอฟต์แวร์ CRM ง่าย ๆ ที่ดีที่สุดในปี 2025

แนวคิดเรื่อง "เริ่มต้นเล็กและคงความเล็กไว้" อาจไม่ถูกใจทุกคน—ยกเว้น 41 ล้านคน 🤷♀️
ไม่ใช่เรื่องตลก—41 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวหรือเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และนี่คือสิ่งที่น่าทึ่ง: 82% ของพวกเขาพอใจอย่างสมบูรณ์กับการไม่ขยายธุรกิจของตน
แม้ว่าขนาดของบริษัทคุณอาจไม่เปลี่ยนแปลง แต่การดำเนินงานและความต้องการเครื่องมือที่ชาญฉลาดขึ้นของคุณจะเปลี่ยนไป ในที่สุด Google Workspace และกระดาษโน้ตติดผนังจำนวนมากอาจไม่เพียงพอ และการกระโดดไปใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ซับซ้อนเกินไปอาจรู้สึกเหมือนเป็นการลงทุนที่ไม่จำเป็น
ท้ายที่สุดแล้ว ทำไมต้องเสียเงินไปกับฟีเจอร์ที่คุณจะไม่มีวันใช้—ทั้งในแง่การเงินหรือความพยายาม?
ดังนั้น สำหรับธุรกิจขนาดเล็กแต่ทรงพลังทั้ง 41 ล้านแห่ง เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้งานง่ายที่ดีที่สุด ซึ่งมีความสมดุลระหว่างฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสมโดยไม่ซับซ้อนเกินไป 👍
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายการสั้น ๆ ของระบบ CRM ที่แข็งแกร่งที่สุด 10 อันดับแรกของเรา:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการ
- HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าที่สามารถขยายได้
- Freshsales: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและความคุ้มค่า
- วันจันทร์ CRM: เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานและการทำงานอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย
- ระบบ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง: เหมาะที่สุดสำหรับความเรียบง่ายและธุรกิจขนาดเล็ก
- Insightly CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการขายและการประสานงานโครงการ
- Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการขายแบบภาพ
- Vtiger CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมข้ามสายงาน
- แคปซูล CRM: เหมาะที่สุดสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจขนาดเล็ก
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM ที่ง่าย?
ระบบ CRM ที่เรียบง่ายไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อ—มันสามารถมีประสิทธิภาพสูงในขณะที่ยังคงใช้งานง่าย นี่คือสิ่งที่ควรมองหาเมื่อค้นหาซอฟต์แวร์ CRM ที่เรียบง่ายที่ดีที่สุด:
การยอมรับจากทีม 🤝
ระบบ CRM ที่เรียบง่ายควรเน้นที่การทำให้งานของทีมขายง่ายขึ้น ควรช่วยให้พวกเขาปิดการขายได้มากขึ้น, ทำงานอัตโนมัติ, และอำนวยความสะดวกในการติดตามผล หากมีระบบสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานเพื่อลดความซับซ้อนในการเรียนรู้ จะถือเป็นข้อดีเพิ่มเติม
🧠 คุณรู้หรือไม่:98% ของผู้ซื้อ CRMให้ความสำคัญกับฟีเจอร์การอัตโนมัติการขายเป็นลำดับแรกเมื่อเลือก CRM
คุ้มค่า 💹
ธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถรับภาระค่าธรรมเนียมแอบแฝงได้ มองหา CRM ที่ให้รายงานที่กำหนดเองได้, มุมมองของกระบวนการขาย, และการทำงานอัตโนมัติของงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เครื่องมือกระบวนการขาย 🔧
ระบบ CRM ของคุณควรช่วยให้ตัวแทนมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายมากกว่าการไล่ตามงาน ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการท่อการขาย การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การซิงค์อีเมล และการจัดตารางการประชุม สามารถเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน
การผสานระบบ ✅
อย่าทำให้ทีมของคุณสับสนกับแอปนับร้อยการเลือกซอฟต์แวร์ CRMที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ (เช่น Zapier หรือ Zoom) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่ราบรื่น
ความสามารถในการปรับแต่ง 🙌
จากท่อส่งไปจนถึงแท็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM ของคุณปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจของคุณ—ไม่ใช่ในทางกลับกัน
การอัตโนมัติของงานและปัญญาประดิษฐ์ 🤖
เลือกโซลูชัน CRM ที่มีเครื่องมือ AI สำหรับการเขียนอีเมล, การถอดเสียงการโทร, และการสรุปไทม์ไลน์—สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
10 อันดับ CRM ที่ใช้งานง่ายที่สุด
คุณไม่มีเวลาที่จะเสียไปกับงานที่ไม่สำคัญหรือซ้ำซากในฐานะธุรกิจ อย่างไรก็ตาม กระบวนการขายและธุรกิจมีความซับซ้อนมากถึงขนาดที่32% ของพนักงานขายใช้เวลาเกินหนึ่งชั่วโมงต่อวันในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
แต่อย่ากังวลไป เราพร้อมดูแลคุณแล้ว นี่คือเครื่องมือ CRM ง่ายๆ สิบรายการที่จะช่วยประหยัดเวลาและแรงของคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการ)
โดยทั่วไปแล้ว ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความสัมพันธ์กับลูกค้าคือปัญหาคุณภาพข้อมูล การสื่อสารที่ไม่ดี และค่าใช้จ่ายที่สูง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะลงลึกในวิธีการแก้ไขปัญหา สิ่งสำคัญคือต้องระบุความท้าทายเฉพาะภายในองค์กรของคุณ
เมื่อคุณระบุจุดปัญหาเหล่านั้นได้แล้ว ให้แน่ใจว่าคุณเลือกซอฟต์แวร์ CRM อย่างClickUpที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp CRMผสมผสานฟังก์ชัน CRM การจัดการโครงการ การมอบหมายงาน และการแชร์เอกสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทันสมัย นี่คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน อย่างแท้จริง 💯
ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ หรือจ่ายเงินสำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณแทบไม่ได้ใช้—ด้วย ClickUp ทุกอย่างถูกรวมไว้ที่เดียว
ตัวอย่างเช่นแม่แบบเสียงของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
สำหรับทีมสนับสนุน,เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUpทำให้การติดตามตั๋วที่เข้ามาและการแก้ไขง่ายขึ้นโดยการรวมตั๋ว, แชท, และงานที่มีความสำคัญเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสถานะที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างตัวบ่งชี้ที่มองเห็นได้สำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการของคุณ—คิดถึง "ลูกค้าเป้าหมายร้อนแรง 🔥," "กำลังเจรจา 🤝," หรือ "ปิดการขายแล้ว 💸"
ClickUp Custom Fieldsช่วยกรองข้อมูลให้แคบลงอีกขั้น ต้องการติดตามงบประมาณ สถานที่ หรือประเภทลูกค้าเป้าหมายของลูกค้าหรือไม่? เพียงเพิ่มฟิลด์อย่าง "LTV (มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน)" หรือ "คะแนนลูกค้าเป้าหมาย" ลงใน CRM ของคุณ และปรับแต่งการจัดระเบียบข้อมูลให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แทนที่จะป้อนข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้ง ให้ใช้ClickUp Brain; ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI จะสร้างงานติดตามเมื่อดีลย้ายไปยังสถานะ "ส่งข้อเสนอแล้ว" และส่งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ใกล้ถึงกำหนดส่ง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของคุณ
ในทำนองเดียวกันClickUp Docsคือพื้นที่ที่การร่วมมือพบกับการจัดการความรู้ ในขณะเดียวกันClickUp Whiteboardsเหมาะสำหรับการระดมความคิด ทั้งสองเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมอบหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตลอดเวลา เข้าถึงการสื่อสารและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ และทำงานร่วมกันในลักษณะที่ทำให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ
สุดท้ายนี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวิธีการผสานระบบ CRMเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วของคุณ ClickUp จัดการให้โดยเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Google Calendar และ Zoom
ในความเป็นจริง ให้เราเริ่มต้นให้คุณก่อนเลย.เทมเพลต CRM ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจทุกขนาด.
เทมเพลตนี้รวมศูนย์ระบบของคุณเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการโอกาสทางธุรกิจ และจัดระเบียบข้อมูลติดต่อไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติเช่นการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขายช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้—การชนะการต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
🔗 อ่านเพิ่มเติม: CRM แบบร่วมมือคืออะไร? คุณสมบัติ, ประโยชน์, และตัวอย่าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp ✅
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: สร้างขั้นตอนการทำงานของฝ่ายขาย, สถานะที่กำหนดเอง, และฟิลด์เพื่อติดตามรายละเอียดลูกค้า, ขั้นตอนการขาย, และอื่น ๆ
- มุมมองหลายแบบ: เข้าถึงงานและคำถามผ่านกระดาน Kanban, ปฏิทิน หรือมุมมองตารางเพื่อการจัดการที่ราบรื่น
- การอัตโนมัติของงานด้วย AI: อัตโนมัติงาน CRM ที่ทำเป็นประจำ เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมล, การอัปเดตดีล, และการมอบหมายงาน
- การผสานรวมที่แข็งแกร่ง: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Calendar, Loom และ Zoom เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร
- ไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน: ระดมความคิด วางกลยุทธ์ และวางแผนด้วยเครื่องมือภาพเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์สำหรับติดตามประเภทของลีด, งบประมาณ, ข้อมูลติดต่อ, หรือขนาดของบริษัทเพื่อรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว
- การแชร์เอกสาร: ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้าง, แชร์, และจัดการเทมเพลตหรือรายงานได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp 💢
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความคุ้นเคยกับตัวเลือกมากมายของแพลตฟอร์ม
ราคา ClickUp 💰
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: เพิ่มในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp 🌟
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันรัก ClickUp! ฉันใช้มันสำหรับทุกอย่างในธุรกิจของฉัน ตั้งแต่การจัดการกระบวนการขายไปจนถึงวงจรการขาย CRM รวมถึงการสื่อสารในทีมและตารางการผลิตของฉัน
ฉันรัก ClickUp! ฉันใช้มันสำหรับทุกอย่างในธุรกิจของฉัน ตั้งแต่การจัดการระบบขายไปจนถึงวงจรการขาย CRM รวมถึงการสื่อสารในทีมและตารางการผลิตของฉัน
2. HubSpot (ดีที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าที่สามารถขยายได้)
ธุรกิจที่ต้องการรวมศูนย์การโต้ตอบกับลูกค้าและกระบวนการขายโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป สามารถเลือกใช้ HubSpot CRM ได้
แผนฟรีของมันรวมถึงการจัดการผู้ติดต่อ, การติดตามอีเมล, และระบบภาพของกระบวนการขาย, ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทีมเล็กหรือธุรกิจ.
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ HubSpot ยังแสดงกิจกรรมการขายอย่างชัดเจน ทำให้ผู้จัดการสามารถติดตามประสิทธิภาพและระบุโอกาสได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot ✅
- ระบบ CRM ฟรีสำหรับผู้เริ่มต้น: ใช้ประโยชน์จากการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, ท่อการขาย, และเครื่องมือรายงาน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัดสำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 ราย
- การจัดการท่อส่ง: มองเห็นภาพรวมของท่อส่งการขายของคุณด้วยฟังก์ชันลากและวาง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลีดและปิดการขายได้เร็วขึ้น
- เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์: อัตโนมัติอีเมล, นัดหมายการประชุม, และติดตามการติดต่อของลูกค้าแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: ตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญพร้อมรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการขาย, ประสิทธิภาพของทีม, และโอกาสในการเติบโต
- การผสานรวมที่แข็งแกร่ง: ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Calendar และ Zoom เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ HubSpot 💢
- ราคาสำหรับทีมขนาดใหญ่: คุณสมบัติขั้นสูงและที่นั่งเพิ่มเติมอาจมีราคาสูงสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโต
- การรายงานลำดับ: มีภาพรวมในระดับสูงให้ใช้งาน แต่การทดสอบ A/B สำหรับลำดับอีเมลยังขาดความลึกซึ้ง
ราคาของ HubSpot 💰
- แผนฟรี
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $12/เดือน
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $1,170/เดือน
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: $4,300/เดือน
คะแนนและรีวิว HubSpot 🌟
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4,270+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?
Hubspot ทำหน้าที่เป็น CRM ได้ดี โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทางการตลาด การขาย และการบริการให้เป็นระบบในแพลตฟอร์มเดียว
Hubspot ทำหน้าที่เป็น CRM ได้ดี โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทางการตลาด การขาย และการบริการให้เป็นระบบในแพลตฟอร์มเดียว
🔗 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. HubSpot: เครื่องมือ CRM ตัวไหนดีที่สุด
3. Freshsales (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์)
Freshsales ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ทำงานอัตโนมัติ, และปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น.
นอกจากนี้ ด้วย Freddy AI เป็นแกนกลาง Freshsales มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการแนะนำดีล เพื่อช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพสูง
คุณสามารถตั้งตารอชมมุมมองลูกค้าแบบ 360° และความสามารถในการติดตามกิจกรรมเพื่อการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales ✅
- ความช่วยเหลือจาก Freddy AI: อัตโนมัติการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, คำแนะนำการปิดการขาย, และการสร้างอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- มุมมองลูกค้าแบบ 360°: รวมศูนย์การโต้ตอบกับลูกค้าและให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบทเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
- การลากและวางในกระบวนการขาย: มองเห็น จัดเรียง และอัปเดตดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองแบบ Kanban ที่ใช้งานง่าย
- การติดตามกิจกรรม: ตรวจสอบพฤติกรรมและการโต้ตอบของผู้ใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่ตรงเป้าหมาย
- การโทรภายในแอป: โทรและติดตามการโทรโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สาม; รวมถึงระบบโทรอัตโนมัติและการกำหนดเส้นทางสาย
ข้อจำกัดของ Freshsales 💢
- การส่งออกข้อมูล: มีตัวเลือกจำกัดสำหรับรายงานที่กำหนดเองขั้นสูง
- การเข้าถึงของผู้ร่วมงาน: การจัดการสิทธิ์และการจัดการบทบาทที่ยุ่งยาก
- การสนับสนุนลูกค้า: เวลาการตอบกลับที่ไม่สม่ำเสมอและการแก้ไขปัญหา
- ระดับราคา: ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงอาจไม่เหมาะกับทีมขนาดเล็ก
- การอัปเดตอินเทอร์เฟซ: การเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่มีการแจ้งเตือนอาจทำให้กระบวนการทำงานขัดข้อง
ราคา Freshsales 💰
- การเติบโต: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales 🌟
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (610+ รีวิว)
🔗 อ่านเพิ่มเติม: 12 เทมเพลต CRM ฟรี: Excel, Google Sheets และ ClickUp
4. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและความคุ้มค่า)
Zoho CRM เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เนื่องจากคุณสมบัติที่น่าสนใจและราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณ
อินเทอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน, จัดการข้อมูลลูกค้า, และปรับปรุงกระบวนการขายให้ราบรื่นโดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย
นอกจากนี้ ทีมขนาดเล็กที่ใช้มุมมองลูกค้า 360° ของ Zoho CRM สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM ✅
- กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง: ปรับกระบวนการทำงาน กฎการให้คะแนน และขั้นตอนการขายให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- มุมมองลูกค้าแบบ 360°: เข้าถึงโปรไฟล์ลูกค้าโดยละเอียดและจัดการการโต้ตอบผ่านหลายช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ช่วย Zia AI: ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการเขียนอีเมลใหม่, การตรวจจับความผิดปกติ, และการทำนายยอดขาย
- การผสานรวมที่แข็งแกร่ง: เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงระบบนิเวศของ Zoho และแพลตฟอร์มยอดนิยมจากบุคคลที่สาม
- เครื่องมือการขาย: คุณสมบัติเช่นการคาดการณ์, การให้คะแนน, และสัญญาณการขายช่วยปรับปรุงการตัดสินใจและการปิดการขาย
ข้อจำกัดของ Zoho CRM 💢
- ฟีเจอร์มากเกินไป: ตัวเลือกที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่หรือทีมงานขนาดเล็กรู้สึกสับสนหรือรับมือไม่ไหว
- เส้นทางการเรียนรู้: ต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
- สนับสนุนความสม่ำเสมอ: ความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการตอบสนองและการให้คำแนะนำจากฝ่ายบริการลูกค้า
ราคา Zoho CRM 💰
- ฉบับฟรี
- แผนมาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: $40/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว 🌟
- G2: 4. 1/5 (2,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM อย่างไรบ้าง?
มันช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้, ปรับปรุงการร่วมมือกับทีม, และด้วยเหตุนี้จึงช่วยลดเวลาที่เราต้องใช้ไปกับงานเอกสาร.
มันช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้, ปรับปรุงการร่วมมือกับทีม, และลดเวลาที่เราใช้ไปกับงานเอกสาร.
🔗 อ่านเพิ่มเติม: การผสาน CRM กับการจัดการโครงการ – ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ CRM เดียว
5. CRM วันจันทร์ (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานและการทำงานอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย)
Monday CRM นำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับการจัดการกระบวนการขาย งาน และปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ผู้ใช้สามารถสร้างขั้นตอนการทำงาน ตั้งค่าขั้นตอนของดีล และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
ทีมขายขนาดเล็กสามารถติดตามดีลได้ด้วยระบบท่อขายที่ปรับแต่งได้ของ Monday พร้อมกับการมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผลทางอีเมลแบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM วันจันทร์ ✅
- ระบบท่อการขายแบบกำหนดเอง: สร้างและจัดการขั้นตอนของการขายได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผลทางอีเมล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- มุมมองหลากหลาย: เข้าถึงข้อมูลการขายผ่านแผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน และกระดานคัมบังเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
- เครื่องมือ AI: อัตโนมัติการเขียนอีเมล, การสร้างงาน, และการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Google Calendar, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ CRM วันจันทร์ 💢
- ราคา: แผนระดับสูงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือ: แอปพลิเคชันบนมือถือมีคุณสมบัติจำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- มุมมองแดชบอร์ด: ขาดความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบหรือจัดวางมุมมอง
ราคา CRM วันจันทร์ 💰
- พื้นฐาน: $12/ที่นั่ง/เดือน
- มาตรฐาน: $17/ที่นั่ง/เดือน
- ข้อดี: $28/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
วันจันทร์ การจัดอันดับและรีวิว CRM 🌟
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 820 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday CRM อย่างไรบ้าง?
เป็นแฟนตัวยงของ UI/UX ของ Monday มาก อาจจะไม่สามารถทำให้ดีกว่านี้ได้อีกแล้ว ในแง่ของฟังก์ชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมไปเลย
เป็นแฟนตัวยงของ UI/UX ของ Monday มาก อาจจะไม่สามารถทำให้ดีกว่านี้ได้อีกแล้ว ในแง่ของฟังก์ชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมได้เช่นกัน
🔗 อ่านเพิ่มเติม: 11 แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ฟรี
6. CRM ที่น่ารำคาญน้อยกว่า (เหมาะที่สุดสำหรับความเรียบง่ายและธุรกิจขนาดเล็ก)
สมมติว่าคุณเป็นนักออกแบบกราฟิกอิสระที่รับงานจากลูกค้า คุณต้องการเครื่องมือที่จะช่วยบันทึกอีเมลเพื่อติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและจัดระเบียบกำหนดส่งงานพร้อมปฏิทินที่ซิงค์กันหรือไม่
นี่คือสิ่งที่ Less Annoying CRM มอบให้คุณ
สมชื่อ Less Annoying CRM เป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว
หนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากที่สุดคือท่อส่งไม่จำกัดสำหรับการจัดการขั้นตอนของโครงการ เช่น "แนวคิดเริ่มต้น," "การแก้ไข," และ "การส่งมอบขั้นสุดท้าย," ซึ่งทำให้ชีวิตของทีมคุณง่ายขึ้นมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Less Annoying CRM ✅
- ความเรียบง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
- การติดตามงาน: ช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดการติดตามผลหรือการนัดหมาย
- การผสานปฏิทิน: ซิงค์กับ Google หรือ Outlook เพื่อการกำหนดเวลาที่ราบรื่น
- การบันทึกอีเมล: บันทึกการสื่อสารกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
- ท่อส่งข้อมูลไม่จำกัด: จัดการหลายขั้นตอนของการขายและกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง 💢
- คุณสมบัติขั้นสูง: ขาดฟังก์ชันการทำงานที่พบใน CRM ขนาดใหญ่
- การปรับแต่ง: มีตัวเลือกจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ข้อจำกัดในการผสานรวม: ไม่รองรับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากนัก
ราคา CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง 💰
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและคำติชม CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง 🌟
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (610+ รีวิว)
7. Insightly CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการขายและการประสานงานโครงการ)
Insightly CRM นำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของการจัดการกระบวนการขาย การติดตามโครงการ และเครื่องมือการตลาด
ในฐานะธุรกิจขนาดเล็ก คุณสามารถข้ามการใช้เครื่องมือหลายอย่างและใช้การผสานรวมการจัดการโครงการเพื่อช่วยให้ทีมขายสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly CRM ✅
- การบูรณาการการจัดการโครงการ: เปลี่ยนดีลที่ชนะเป็นโครงการในท่อพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: ตรวจสอบ KPI แบบเรียลไทม์ด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สามารถแชร์ได้บนแดชบอร์ด CRM ที่กำหนดเอง
- การจัดการอีเมล: กำหนดเวลา ติดตาม และส่งอีเมลจำนวนมากหรือครั้งเดียวด้วยเทมเพลตอีเมล
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: อัตโนมัติการส่งต่อผู้ติดต่อ, การมอบหมายงาน, และการติดตามผล
- การผสานรวมอย่างกว้างขวาง: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น QuickBooks, Shopify และ Slack เพื่อการทำงานที่ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ Insightly CRM 💢
- การสนับสนุน: การสนับสนุนผู้ใช้ต้องใช้แผนชำระเงินเพิ่มเติม
- การจัดเก็บไฟล์: จำกัดจนกว่าจะถึงแผนระดับองค์กร
- สิทธิ์การใช้งาน: สิทธิ์การใช้งานขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
ราคา Insightly CRM 💰
- แผนมาตรฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Insightly CRM 🌟
- G2: 4. 0/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (840+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Insightly อย่างไรบ้าง?
การผสานรวมมีมากมาย การรวบรวมข้อมูลติดต่อจาก Outlook ช่วยประหยัดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองได้มาก
การผสานรวมมีมากมาย การรวบรวมข้อมูลติดต่อจาก Outlook ช่วยประหยัดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองได้มาก
🧠 คุณรู้หรือไม่: มีเพียง13% ของบริษัทเท่านั้นที่พิจารณาการลงทุนในแพลตฟอร์ม CRM เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดด้านการขาย—ซึ่งหมายความว่าอีก 87% อาจยังคงใช้กระดาษโน้ตและสเปรดชีตอยู่
8. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับระบบขายแบบภาพ)
Pipedrive CRM มุ่งเน้นการจัดการกระบวนการขายด้วยรูปแบบการจัดวางแบบคัมบังที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้มองเห็นทุกขั้นตอนของเส้นทางการซื้อได้อย่างชัดเจน
มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายสามารถจัดระเบียบและปิดการขายได้เร็วขึ้น มันรวมถึงการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การติดตามการสื่อสาร และเครื่องมือ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของ Pipedrive ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง และผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 400 แอปได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive ✅
- สายงานภาพ: ติดตามขั้นตอนและพัฒนาการของยอดขายได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองแบบคัมบัง
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: ระบุและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูงโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดเอง
- การติดตามการสื่อสาร: จัดการการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด รวมถึงอีเมลและการประชุม ในแดชบอร์ดเดียว
- เครื่องมือ AI: อัตโนมัติการดูแลลูกค้าเป้าหมาย, การดำเนินการของดีล, และการสื่อสารทางอีเมล
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน, ฟิลด์, และกิจกรรมให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ
ข้อจำกัดของ Pipedrive 💢
- การรายงานที่จำกัด: การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานแบบกำหนดเองต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้น
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สูง: บางฟีเจอร์ เช่น เครื่องมือ AI อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างมาก
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี: มีให้ทดลองใช้ฟรี 14 วัน แต่ไม่มีแผนบริการฟรีต่อเนื่อง
ราคาของ Pipedrive 💰
- แผนพื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- แผนขั้นสูง: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
- แผนมืออาชีพ: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- แผนพลังงาน: $59/เดือน ต่อที่นั่ง
- แผนสำหรับองค์กร: $79/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิว Pipedrive 🌟
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,100+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
🧠 คุณรู้หรือไม่: คำว่า "การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า" (CRM) ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1995 แต่มีรากฐานย้อนกลับไปถึงยุค 1980 ด้วยการตลาดฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์การจัดการการติดต่อ (CMS) ในยุคแรกๆ
9. Vtiger (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมข้ามสายงาน)
Vtiger CRM โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ One View ซึ่งช่วยให้สามารถรวมทีมการตลาด ทีมขาย และทีมสนับสนุนลูกค้าไว้บนแพลตฟอร์มเดียวได้ ระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด มีเครื่องมือสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ ห้องพักสำหรับดีล และการนัดหมาย
ลองนึกภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซเดียว ด้วย Deal Room ของ Vtiger ตัวแทนขายและลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดตามทุกการโต้ตอบได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vtiger ✅
- มุมมองเดียว: ให้มุมมองแบบ 360 องศาของการโต้ตอบกับลูกค้าในทุกแผนก
- นักออกแบบกระบวนการ:อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ CRMและงานข้ามแผนกด้วยความง่ายแบบลากและวาง
- ห้องดีล: แดชบอร์ดการทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์สำหรับพนักงานขายและลูกค้าเป้าหมาย
- หน้าการนัดหมาย: เครื่องมือการนัดหมายที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการประชุมลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- คัลคูลัส AI: ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์การสนทนา และคำแนะนำอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ Vtiger 💢
- แอปพลิเคชันมือถือพื้นฐาน: ฟังก์ชันการทำงานจำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ปัญหาการปรับแต่งเอกสาร: ผู้ใช้รายงานความยากลำบากในการปรับแต่งแม่แบบ
- ปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราว: การตั้งค่าและการเชื่อมต่ออาจไม่สามารถบันทึกได้
ราคา Vtiger 💰
- หนึ่งการเติบโต: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- หนึ่งมืออาชีพ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- หนึ่งองค์กร: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Vtiger 🌟
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Vtiger อย่างไรบ้าง?
Vtiger ได้นำผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมาสู่บริษัทของเราผ่านฟังก์ชันการวิเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ล้ำสมัย
Vtiger ได้นำผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมาสู่บริษัทของเราผ่านฟังก์ชันการวิเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ล้ำสมัย
🔗 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการการสื่อสารกับลูกค้า (CCM) คืออะไร?
10. แคปซูล CRM (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเพิ่มผลผลิต)
ลองนึกภาพการทำให้งานต้อนรับที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติหรือติดตามว่าทำไมบางดีลถึงสูญเสียไป ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
เครื่องมือการจัดการโครงการและระบบท่อการขายหลายช่องทางของแคปซูลเหมาะสำหรับสตาร์ตอัพและธุรกิจที่กำลังเติบโต. ระบบ CRM ของเรามีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น การตลาดทางอีเมล, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการรายงานสาเหตุการสูญเสียลูกค้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Capsule CRM ✅
- การผสานรวมการตลาดผ่านอีเมล: ซิงค์อย่างราบรื่นกับ Transpond เพื่อจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและดำเนินแคมเปญ
- รายงานเหตุผลที่สูญเสีย: ระบุสาเหตุที่ทำให้ดีลสูญเสียไป พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การขาย
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: เร่งความเร็วของงานที่ทำซ้ำและรับประกันการติดตามผลที่สม่ำเสมอในทุกขั้นตอนของการขาย
- การจัดการท่อส่ง: ติดตามโอกาสทางการขายผ่านท่อส่งที่ปรับแต่งได้หลายแบบ
- การจัดการโครงการ: กระดานสไตล์คัมบังสำหรับการจัดการโครงการของลูกค้าและงานของทีม
ข้อจำกัดของระบบ CRM แบบแคปซูล 💢
- แผนพื้นฐานฟรี: จำกัดการใช้งานเฉพาะฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น ไม่มีฟีเจอร์การรายงาน
- การผสานรวมการตลาด: มีตัวเลือกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ไม่มีผู้จัดการบัญชีส่วนตัว: แผนระดับสูงขาดการสนับสนุนบัญชีส่วนบุคคล
ราคาของระบบ CRM แบบแคปซูล 💰
- เริ่มต้น: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
- การเติบโต: $36 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $54/ผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: $72/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Capsule CRM 🌟
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
🔗 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น
ธุรกิจขนาดเล็ก กำไรใหญ่ด้วย ClickUp
เราอยู่ในยุคที่การมีอิสระทางการเงินและการเป็นผู้ประกอบการเป็นเป้าหมายของหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จแตกต่างออกไป: การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความเป็นส่วนตัวและน่าจดจำ ✨
ตามที่เจอร์รี ฟริตซ์ กล่าวไว้อย่างเหมาะสมว่า "วัฒนธรรมการบริการลูกค้าที่แข็งแกร่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้"
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ความได้เปรียบอยู่ที่การทำให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกมีคุณค่า แต่หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม แม้แต่ความตั้งใจที่ดีที่สุดก็อาจล้มเหลวได้ นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับระบบ CRM แบบครบวงจรที่ติดตามกระบวนการขายของคุณ อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ โดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยฟีเจอร์ที่คุณจะไม่มีวันใช้
ทำไมต้องรอ? เริ่มจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดาย—สมัครใช้ ClickUp วันนี้