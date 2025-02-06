วิธีใช้ Google Gemini เพื่อสร้างภาพ

ปัญญาประดิษฐ์ได้ปฏิวัติการสร้างเนื้อหาในวิธีที่เราเคยคิดว่าไม่สามารถทำได้
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณเคยจินตนาการได้ไหมว่า การพิมพ์อะไรบางอย่างเช่น 'ยานอวกาศสีฟ้าเนออน ลอยอยู่ท่ามกลางกาแล็กซีของเนบิวลาสีม่วงและทองที่หมุนวน พร้อมด้วยเส้นพลังงานที่ส่องแสงอยู่เบื้องหลัง' แล้วสามารถสร้างภาพที่น่าทึ่งได้ทันที?
นั่นคือพลังของเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ชื่อหนึ่งที่คุณจะพบได้บ่อยในรายการนี้คือ Gemini ในบทความบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการสร้างภาพด้วย Gemini ผ่านขั้นตอนทีละขั้นตอน
และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด—เมื่อถึงตอนจบ เราจะเปิดเผยเครื่องมือที่จะทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้
ดังนั้นอยู่กับเราจนถึงที่สุด! 🤝
⏰ สรุป 60 วินาที
- Gemini เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เปลี่ยนข้อความของคุณให้กลายเป็นภาพที่น่าทึ่งในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
- ใช้ Gemini บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผ่าน Vertex AI. เปลี่ยนเป็นโหมดขั้นสูงเพื่อปรับแต่งอย่างละเอียดมากขึ้น
- ต้องการภาพที่สมบูรณ์แบบใช่ไหม? ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในคำแนะนำของคุณ อธิบายสไตล์ ฉาก และมุมมองเพื่อช่วยให้ Gemini ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างตรงใจ
- สร้างและจัดการโครงการภาพใช่ไหม?ClickUpช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด, ระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา, และแชทสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
บทนำสู่ความสามารถในการสร้างภาพของ Gemini
Geminiกำลังนิยามใหม่ว่ามืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปินดิจิทัลเข้าถึงการสร้างภาพอย่างไร
ภาพที่ 3, การเปิดตัวล่าสุดของ Google DeepMind, สามารถสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงและเหมือนจริงจากคำอธิบายทางข้อความได้ในเวลาเพียงไม่กี่คำ.
Gemini สร้างภาพโดยใช้เทคนิค AI ขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยด้านการเรียนรู้ของเครื่องเป็นเวลาหลายปี ที่แกนหลักของมันขับเคลื่อนด้วยโมเดลการสร้างภาพที่ผ่านการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยภาพหลายพันล้านภาพและคำอธิบายที่สอดคล้องกัน
ทำไมต้องใช้ Gemini สำหรับการสร้างภาพ?
เวลาเป็นสิ่งมีค่า และ Gemini เข้าใจดี มันสร้างภาพที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่วินาที ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วโดยไม่ลดทอนคุณภาพของภาพหรือความคิดสร้างสรรค์
ตามรายงานของ DeepMind, Imagen 3 นำหน้าในด้านความสามารถในการจัดตำแหน่งภาพตามคำสั่ง โดยมีช่องว่างที่สำคัญถึง +114 คะแนน Elo นอกจากนี้ยังมีอัตราการชนะ 63% เมื่อเทียบกับโมเดลที่ดีที่สุดอันดับสองในการทดสอบคำสั่งที่ละเอียดเช่น DOCCI (การตีความคำบรรยายวัตถุและแนวคิดที่ละเอียด)
Gemini ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้กับเทคนิคสร้างสรรค์และกระบวนการทำงานมืออาชีพได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม มาดูตัวอย่างการใช้งานจริงกัน:
1. แคมเปญการตลาด
ภาพสต็อกสามารถช่วยส่งเสริมแบรนด์ของคุณได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม Gemini สร้างภาพที่สื่อถึงข้อความที่แท้จริงของแบรนด์คุณ ทำให้แคมเปญของคุณสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างลึกซึ้ง
🔖ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังแนะนำขวดน้ำรักษ์โลกแบบใหม่ ให้พิมพ์ข้อความเช่น 'ขวดน้ำดีไซน์ทันสมัย เรียบหรู บนพื้นหลังสีเขียวสดใส มีหยดน้ำและโลโก้แบบมินิมอล' เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ภาพพร้อมใช้งานสำหรับโซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล หรือโบรชัวร์สำหรับพิมพ์แล้ว
2. ภาพคอนเซปต์
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบ นักเขียน หรือผู้พัฒนาเกม Gemini คือเพื่อนคู่คิดที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิดเพื่อสร้างตัวละคร ฉาก หรืออุปกรณ์ประกอบสำหรับงานศิลปะ AI มันจะช่วยให้คุณเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีพลังและเติมชีวิตให้กับวิสัยทัศน์ของคุณ
🔖ตัวอย่าง: กำลังพัฒนาหนังสือการ์ตูนไซไฟอยู่ใช่ไหม? พิมพ์ว่า 'เมืองในอนาคตที่มีทัศนียภาพของตึกสูงระฟ้าพร้อมไฟนีออนและรถยนต์บินได้' แล้วให้ Gemini สร้างภาพเริ่มต้นที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ให้คุณ
3. เนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
ในโลกของโซเชียลมีเดีย การหยุดการเลื่อนหน้าจอคือทุกสิ่ง Gemini ช่วยให้คุณสร้างโพสต์ที่ดึงดูดสายตาและเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้ทันที
🔖ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่กำลังโพสต์เกี่ยวกับคลาสศิลปะลาเต้ใหม่ของคุณ คุณสามารถตั้งคำถามว่า 'บรรยากาศร้านกาแฟแสนอบอุ่นพร้อมศิลปะลาเต้รูปหัวใจ' แล้ว Gemini จะสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ทำให้คุณอยากดื่มกาแฟขึ้นมาทันที
4. แบบจำลองสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์
ทดสอบไอเดียใหม่? Gemini ช่วยให้คุณมองเห็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณได้โดยไม่ต้องรอต้นแบบ. รวดเร็ว, ยืดหยุ่น, และละเอียดอย่างไม่น่าเชื่อ, เหมาะสำหรับการคิดค้นและปรับปรุงไอเดีย.
🔖ตัวอย่าง: แบรนด์รองเท้าผ้าใบต้องการทดสอบรูปแบบสำหรับไลน์ใหม่ของพวกเขา ใช้คำสั่งเช่น 'สร้างภาพรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งที่มีลวดลายเรขาคณิตแบบนามธรรมในสีสันที่โดดเด่น' แล้ว Gemini จะสร้างภาพจำลองที่ดูสมบูรณ์แบบออกมา
ขั้นตอนการสร้างภาพด้วย Google Gemini
เครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบได้เปลี่ยนแปลงวงการไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ใช่ไหม? และสิ่งที่อยู่ใจกลางกระแสความนิยมนี้ก็คือ เครื่องสร้างภาพด้วย AI นั่นเอง ดังนั้น มาดูกันเลยว่าคุณสามารถใช้ Google Gemini ซึ่งขับเคลื่อนโดย Imagen 3 เพื่อสร้างภาพที่สวยงามน่าทึ่งได้อย่างไร!
โอ้ และส่วนที่ดีที่สุด? มันใช้งานง่ายมาก คุณสามารถสร้างภาพได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ Geminiหรือโดยการผสานรวมกับ Vertex AI
มาดูกันให้ชัดขึ้น 👇
1. การใช้เว็บไซต์ Gemini
มาเริ่มกันด้วยการสร้างภาพบนเว็บไซต์ Gemini
สร้างภาพบนเดสก์ท็อปของคุณ
- ก่อนอื่นเลย—ไปที่ 'gemini.google.com. ' จากนั้นสร้างบัญชีของคุณและเริ่มสำรวจ
🔔 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: แม้ว่าเวอร์ชันฟรีของ Imagen 3 จะมีฟีเจอร์จำกัด แต่คุณสามารถปลดล็อกเครื่องมือขั้นสูงเพิ่มเติมได้โดยการเปลี่ยนเป็นโหมดขั้นสูง เพียงคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงทางด้านซ้ายแล้วเลือก โหมดขั้นสูง เพื่อปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติม
- ต่อไป ให้เขียนคำอธิบายรายละเอียดของภาพที่คุณต้องการสร้างลงในโมเดลฟรี (1. 5 Flash) หรือเข้าสู่ โหมดขั้นสูง โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นหลัง สี ธีม และมุมมองที่คุณมีในใจอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุด
นี่คือข้อความที่ฉันป้อนในเวอร์ชันฟรี:
'สร้างภาพทิวทัศน์ภูเขาอันเงียบสงบยามพระอาทิตย์ตกดิน ฉากหน้าควรมีทะเลสาบใสสะอาดสะท้อนสีสันอบอุ่นของท้องฟ้า มีกระท่อมไม้หลังเล็ก ๆ หน้าต่างเปล่งแสงนวลตั้งอยู่ท่ามกลางต้นสนสูงใหญ่ทางด้านซ้ายของภาพ ใช้โทนสีส้มและชมพูอุ่นสำหรับท้องฟ้า และเฉดสีเขียวเข้มสำหรับต้นไม้ เพิ่มหมอกบาง ๆ รอบทะเลสาบเพื่อสร้างบรรยากาศฝัน และรักษาความรู้สึกสงบและเงียบสงบโดยรวม'
ผลลัพธ์ 👇
- หากคุณชอบผลลัพธ์ เพียงคลิกที่ ไอคอนดาวน์โหลด โดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวา และหากคุณไม่ชอบผลลัพธ์ ให้ป้อนคำสั่งใหม่พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมหรือคลิกที่ สร้างใหม่
สร้างภาพบนแอนดรอยด์
การสร้างภาพจากโทรศัพท์มือถือของคุณนั้นใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเคยทำบนเดสก์ท็อปของคุณ
- สำหรับเริ่มต้น ให้ไปที่Google Play Storeและดาวน์โหลด แอป Gemini
- เมื่อคุณเปิดแอปแล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนเป็น โหมดขั้นสูง และป้อนคำสั่งของคุณผ่านข้อความหรือเสียง (ตามที่คุณต้องการ!) หรือใช้คำสั่งในเวอร์ชันฟรี (เหมือนที่คุณทำบนเดสก์ท็อปของคุณ)
- เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Google คุณสามารถส่งออกภาพไปยัง Gmail หรือ Google Docs ได้—เพียงแค่คลิกที่จุดสามจุดที่มุมล่างขวา
- เมื่อคุณรักสิ่งที่คุณเห็น ให้กดค้างที่ภาพจนกว่าจะมีป๊อบอัพปรากฏขึ้นให้คุณ บันทึก ภาพ
สร้างภาพบน iOS
หากคุณต้องการเข้าถึง Imagen 3 ของ Gemini บน iOS ขั้นตอนก็คล้ายกัน:
- เพียงเข้าไปที่แอปสโตร์และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ ถามคำถามผ่านข้อความหรือเสียง แล้วเพลิดเพลินกับผลลัพธ์! บันทึกหรือแชร์ผลลัพธ์เพื่อใช้งานในภายหลัง
2. การใช้ Vertex AI
Vertex AI เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับโครงการแมชชีนเลิร์นนิง (ML) และทำให้การสร้างภาพผ่าน Imagen 3 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยเพียงข้อความคำสั่ง คุณสามารถสร้างและแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของภาพได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ Vertex AI ยังมีโมเดล Imagen 3 ให้เลือกสองรูปแบบ:
- ภาพที่ 3: เป็นโมเดลคุณภาพสูงที่สร้างภาพได้สี่ภาพในเวลาไม่ถึง 9 วินาที พร้อมแสงธรรมชาติและความสมจริงระดับสูง เหมาะสำหรับข้อความที่ซับซ้อนและยาวขึ้น หากคุณต้องการ ข้อความในภาพของคุณ นี่คือโมเดลที่คุณควรใช้
- Imagen 3 Fast: สร้างภาพได้เร็วขึ้นสองเท่า เหมาะสำหรับภาพที่สว่างและมีชีวิตชีวา รวมถึงภาพที่มีความคอนทราสต์สูง
ทั้งสองโมเดลอนุญาตให้คุณเปลี่ยนอัตราส่วนภาพได้ทางโปรแกรม. นอกจากนี้ ด้วย Vertex AI คุณสามารถผสานการสร้างสรรค์ภาพได้โดยตรงเข้าสู่กระบวนการผลิตของคุณ แอปพลิเคชัน หรือเวิร์กโฟลว์แบบหลายโมเดล.
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างระบบแม่แบบคำสั่งที่จัดเส้นทางไปยัง Fast หรือ Standard โดยอัตโนมัติตามการมีอยู่ของคำสำคัญเฉพาะ (เช่น 'ข้อความ', 'เหมือนจริง', หรือ 'สว่าง')
มาสร้างภาพแรกกันเถอะ ⬇️
- เริ่มต้นด้วยการสร้างบัญชีฟรีบนVertex AIพร้อมเครดิตฟรี $300 สำหรับการใช้งาน เมื่อบัญชีของคุณพร้อมใช้งานแล้ว ให้คลิกที่ แดชบอร์ด ที่แถบด้านซ้าย จากนั้นเลื่อนลงและคลิกที่ วิชั่น
ตอนนี้ ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการ, เลือกโมเดล, แล้วกด Enter.
นี่คือข้อความที่ฉันป้อนเข้าไป:
'ภาพถ่ายมืออาชีพของครอบครัวที่มีความสุขสี่คนนั่งรอบกองไฟนอกรถบ้านกำลังทำสโมร์และชื่นชมหิ่งห้อย'
นี่คือสิ่งที่ฉันได้ 👇
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการออกแบบกราฟิก
เคล็ดลับในการสร้างข้อความกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพ
ติดอยู่กับการพยายามอธิบายสิ่งที่คุณต้องการอยู่ใช่ไหม? มันเกิดขึ้นได้! บางครั้งคุณรู้แน่ชัดว่าคุณกำลังนึกภาพอะไรอยู่แต่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้—และนั่นอาจทำให้การเขียนคำกระตุ้นความคิดที่ดีกลายเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดได้ แต่อย่ากังวลไป!
นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณสร้างข้อความกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพและทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริง
- ใช้คำคุณศัพท์ที่บรรยายและองค์ประกอบตามบริบท: คำคุณศัพท์ช่วยให้คำแนะนำมีชีวิตชีวาขึ้น และองค์ประกอบตามบริบทช่วยสร้างฉาก คุณกำลังจินตนาการถึงอะไรที่เป็นวินเทจ อนาคต หรือมินิมอล? ให้รวมคำบอกใบ้เหล่านี้เพื่อชี้นำ AI
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จับคู่คำคุณศัพท์กับคำนามเพื่อสื่อถึงทั้งอารมณ์และรายละเอียด ตัวอย่างเช่น การเขียนว่า 'ภาพวาดที่เต็มไปด้วยจินตนาการของท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวและกลุ่มดาวที่ส่องแสงระยิบระยับ พร้อมเมฆสีพาสเทลอ่อนๆ' จะสร้างภาพที่ดีกว่าการขอเพียงว่า 'ท้องฟ้ามืดที่มีกลุ่มดาว' รายละเอียดคือสิ่งที่สำคัญ รายละเอียด
- ผสมผสานสไตล์และสื่อ: Gemini สามารถเลียนแบบสไตล์และสื่อทางศิลปะได้ ต้องการภาพวาดสีน้ำ? ภาพสเก็ตช์ดินสอ? หรืออาจเป็นงานศิลปะดิจิทัลที่ชวนให้นึกถึงโปสเตอร์ไซไฟย้อนยุค? บอกให้ทราบว่าต้องการให้พื้นฐานมีลักษณะอย่างไร
🔖 ตัวอย่าง: 'ภาพวาดดิจิทัลของเมืองในอนาคตที่มีแสงนีออนส่องสว่างสะท้อนบนถนนที่เปียกฝน ได้รับแรงบันดาลใจจากสุนทรียศาสตร์ไซเบอร์พังค์'
- รักษาความเป็นธรรมชาติแต่ชัดเจน: หลีกเลี่ยงการทำให้คำแนะนำของคุณซับซ้อนเกินไป แม้ว่ารายละเอียดจะมีความสำคัญ แต่การเขียนด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมามักจะได้ผลดีกว่าการพยายามให้ดูเป็นทางการหรือเทคนิคเกินไป อธิบายความคิดของคุณเหมือนกับที่คุณอธิบายให้เพื่อนฟัง
❌ ซับซ้อนเกินไป: 'สร้างภาพเสมือนจริงที่มีความละเอียดสูงเป็นพิเศษของแมวบ้านสายพันธุ์หนึ่ง โดยเน้นขนสีส้มที่ดูหรูหรา อยู่ในท่าทางพักผ่อนบนพื้นผิวนุ่มที่ใช้สำหรับนั่ง พร้อมแสงสว่างโดยรอบที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาบ่ายแก่ ๆ'
✅ ธรรมชาติ: 'สร้างภาพถ่ายของแมวสีส้มกำลังนอนเอกเขนกอยู่บนโซฟาในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน โดยมีแสงอบอุ่นส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา'
- ทดลองกับองค์ประกอบและมุมมอง: คุณสามารถแนะนำ Gemini ในการจัดกรอบภาพได้ บอกให้ทราบว่าต้องการภาพระยะใกล้ มุมกว้าง หรือแม้แต่มุมมองจากมุมสูง องค์ประกอบมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้สึกของภาพสุดท้าย
🔖ตัวอย่าง: 'ภาพพอร์ตเทรตระยะใกล้ของเสือเบงกอลที่มีดวงตาคมกริบและลวดลายขนที่ซับซ้อน ตัดกับฉากหลังของป่าที่พร่ามัว'
อีกครั้ง เป้าหมายคือการเขียนคำแนะนำที่ทั้งอธิบายได้ชัดเจนและเรียบง่าย ชัดเจนในภาพแต่เข้าใจง่าย และละเอียดพอที่จะเปิดโอกาสให้มีการตีความอย่างสร้างสรรค์
ข้อจำกัดของการใช้ Google Gemini สำหรับการสร้างภาพ
เคยสงสัยไหมว่าทำไมการสร้างภาพของ Gemini ของ Google บางครั้งถึงไม่ตรงตามที่ต้องการ? แม้ว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่มันก็มีข้อจำกัดของมัน มาสำรวจกันว่ามันอาจล้มเหลวในจุดใดและนั่นหมายความว่าอย่างไรสำหรับโครงการสร้างสรรค์ของคุณ:
- การขาดความคาดการณ์ได้ในผลลัพธ์: Gemini อาจสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่คุณคาดหวังในบางครั้ง ความแปรปรวนนี้อาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการผลลัพธ์ที่แม่นยำสำหรับโครงการสร้างสรรค์รู้สึกหงุดหงิด
- ความท้าทายกับฉากที่ซับซ้อน: การสร้างภาพที่มีรายละเอียดซับซ้อนหรือมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น 'จัตุรัสเมืองที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลาย บูธอาหาร และงานคาร์นิวัลสีสันสดใส' อาจส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันในภาพ
- ใช้ทรัพยากรมากสำหรับงานปริมาณสูง: การประมวลผลภาพที่ซับซ้อนหรือมีความละเอียดสูงผ่าน Gemini อาจต้องใช้ทรัพยากรการคำนวณจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องรอเวลานานขึ้นในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
การสร้างภาพด้วย AI ด้วย ClickUp
การจัดการโครงการสร้างภาพด้วย AI อาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้อย่างรวดเร็ว
มันง่ายที่จะหลงลืมงานหรือจมอยู่กับวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเมื่อเครื่องมือและไฟล์กระจัดกระจายไปทั่วทุกที่? นั่นคือสูตรสำหรับความหงุดหงิด
แต่มีแพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถควบคุมทุกโปรเจกต์ของคุณไว้ได้ทั้งหมดในขณะที่ยังคงรักษาความคิดสร้างสรรค์ของคุณไว้ ชื่อของมันคือClickUp นี่คือ 'แอปสำหรับทุกงาน' ที่รวมการจัดการโปรเจกต์ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI
ดังนั้น มาเริ่มกันเลยและดูว่ามันช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นระเบียบมากขึ้นได้อย่างไร 👇
ใช้ ClickUp Whiteboards สำหรับการระดมความคิดและการสร้างภาพด้วย AI
ขั้นตอนแรกในโครงการใด ๆ คือการระดมความคิด—การคิดค้นกระบวนการทำงาน, การแลกเปลี่ยนความคิด, และการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน. แต่ตามความเป็นจริง กระบวนการนี้อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้ โดยเฉพาะหากทีมของคุณกระจัดกระจาย หรือหากคุณกำลังดิ้นรนเพื่ออธิบายวิสัยทัศน์ของคุณ.
ClickUp Whiteboardsมาช่วยในสถานการณ์นี้ ด้วยมัน คุณสามารถทำงานร่วมกันและหารือเกี่ยวกับไอเดียได้แบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
หากคุณมีนักออกแบบกราฟิกอยู่ในทีม คุณสามารถร่างไอเดีย เพิ่มบันทึกสร้างบอร์ดอารมณ์ และวางแผนภาพรวมของวิสัยทัศน์ของคุณได้ แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดก็ตาม
คะแนนโบนัสคืออะไร?
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังพยายามอธิบายแนวคิดการออกแบบให้กับนักออกแบบกราฟิกของคุณ แต่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นภาพเหมือนที่คุณเห็น แทนที่จะอธิบายด้วยข้อความไปมา ให้ใช้Whiteboard ของ ClickUpร่วมกับClickUp Brain เพียงแค่ สร้างภาพด้วย Brain เพื่อกำหนดรูปร่างแนวคิดของคุณบน Whiteboard ได้ทันที
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ของภาพด้วย AI ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนทนาหลายรอบ Whiteboards ช่วยให้คุณ แปลงองค์ประกอบคร่าวๆเป็นงานใน ClickUp มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เมื่อใช้กระดานไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อสร้างภาพ ลองพิจารณาการสร้างกระดาน 'สมมติว่า' หลายกระดาน กระดานเหล่านี้ช่วยให้คุณทดลองแนวคิดต่างๆ ได้—ไม่ว่าจะเป็นโทนสี องค์ประกอบการออกแบบ หรือขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน
ตามที่ Briettny Curtner กล่าวไว้ ClickUp ทำให้ชีวิตของเธอง่ายขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมา 👑
'สุดท้าย ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด? หลงรักเลย เครื่องมือนี้ถูกใช้บ่อยมากในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายความเกี่ยวกับโครงการต่างๆ'
ใช้ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการจัดการโครงการสร้างภาพด้วย AI คือการต้องสลับไปมาระหว่างแอปและแท็บต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
การมอบหมายงานให้คนที่เหมาะสม กำหนดเส้นตาย ติดตามงานออกแบบที่เข้ามา และจัดการกับการแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุด—ทั้งหมดนี้อาจกลายเป็นงานประจำเต็มเวลาได้อย่างรวดเร็ว (งานที่คุณไม่ได้สมัครไว้)
แต่เวลาได้เปลี่ยนไปแล้ว และตอนนี้คุณต้องการโซลูชันอัตโนมัติที่สร้างสรรค์
เพื่อปิดการขายอย่างสมบูรณ์แบบ ให้คุณได้ครอบครองClickUp Automations! มันช่วยให้การทำงานที่น่าเบื่อกว่า 100 อย่างกลายเป็นเรื่องง่าย ช่วยประหยัดเวลาเป็นภูเขาที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณมีอยู่
สรุปโดยย่อ ⬇️
- มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ: ไม่ต้องตามหาสมาชิกในทีมอีกต่อไป! ระบบอัตโนมัติสามารถมอบหมายงานให้กับคนที่เหมาะสมได้ทันทีที่งานถูกสร้างขึ้น
- ให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง: ระบบจะอัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินการ เช่น เปลี่ยนเป็น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' หลังจากที่ร่างงานถูกส่งแล้ว
- รับการแจ้งเตือนความคิดเห็นทันที: ทันทีที่มีการเพิ่มความคิดเห็น ระบบอัตโนมัติจะแจ้งเตือนนักออกแบบเพื่อให้สามารถเริ่มแก้ไขได้ทันที ไม่จำเป็นต้องส่งข้อความแจ้งเตือนใครด้วยตนเอง
- กระตุ้นขั้นตอนถัดไป: เมื่อภาพได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบอัตโนมัติสามารถย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป เช่น ส่งไปยังฝ่ายการตลาดหรือสรุปเพื่อจัดส่ง
แต่แล้ว ใครล่ะที่อยากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตั้งค่าทริกเกอร์อัตโนมัติด้วยตัวเอง? ข่าวดีก็คือ ClickUp ได้คิดถึงเรื่องนี้ไว้แล้วเช่นกัน! เพียงแค่ป้อนข้อความคำสั่ง และตัวสร้างอัตโนมัติด้วย AI ของมันจะจัดการงานหนักทั้งหมดให้คุณเอง
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 อันดับเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ดีที่สุด
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp เพื่อเสริมสร้างพลังของทีม
หากคุณถามเรา สิ่งที่ฆ่าประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุดก็คือ ความวุ่นวายในการสื่อสาร ไม่แปลกใจเลยที่ทุกอย่างจะเริ่มพังทลายเมื่อคุณต้องมอบหมายงานในเครื่องมือหนึ่ง สร้างภาพในอีกเครื่องมือหนึ่ง และจากนั้นต้องพูดคุยข้อเสนอแนะกับทีมของคุณในแอปอื่นอีก
ในแง่ที่ดีขึ้นClickUp Chatได้เปลี่ยนเกมโดยนำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว มันแก้ปัญหาที่เคยเป็นปัญหาที่น่าหงุดหงิดเสมอมา: การสื่อสารที่ขาดตอนระหว่างเครื่องมือที่กระจัดกระจาย
ด้วย Chat คุณสามารถ พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดีย แบ่งปันไฟล์ และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการได้ทันที—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับแอปเลย เหมือนมีคนพูดว่า 'แชทมันใช้งานยาก มาแก้กันเถอะ' แล้วลงมือทำจริง ๆ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ได้:
- เชื่อมโยงการสนทนาไปยังเอกสารหรืองานใน ClickUpเพื่อให้การพูดคุยเกี่ยวกับชุดข้อมูลหรือผลลัพธ์มีความสอดคล้องกับบริบทอยู่เสมอ
- อัปโหลดภาพที่สร้างขึ้นเพื่อรับข้อเสนอแนะได้ทันทีในแชท และแท็กสมาชิกในทีมเพื่อขอความคิดเห็น
- ใช้ Brain ใน ClickUp Chat เพื่อสรุปการสนทนาหรือสร้างรายการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
📮ClickUp Insight: เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน
ปริมาณงานที่สูงนี้อาจบ่งชี้ถึงทีมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับความเร็วแต่ก็อาจนำไปสู่การสื่อสารที่มากเกินไปได้ ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ผสานรวมของ ClickUp เช่นClickUp Chatและ ClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มส่วน'เทมเพลตคำสั่ง AI' ในเอกสาร ClickUp เพื่อจัดหมวดหมู่คำสั่งที่ประสบความสำเร็จตามสไตล์ (เช่น 'เหมือนจริง', 'ภาพเรนเดอร์ 3 มิติ') วิธีนี้จะสร้างคลังสำหรับผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ซึ่งสามารถทำซ้ำได้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp
ClickUp สามารถปฏิวัติวิธีการทำงานของทีมคุณได้อย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่การทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการเปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับหลายความสำคัญพร้อมกัน ดูแลกระบวนการทำงานที่กระจายอยู่หลายที่ หรือรับมือกับโครงการขนาดใหญ่ที่มีกำหนดเวลาที่เร่งรัด
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวในการจัดการงาน เอกสาร และการสื่อสารของทีม พร้อมรักษาทุกอย่างให้เชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น ClickUp คือคำตอบของคุณ
เริ่มต้นฟรีวันนี้และดูว่า ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้าง, ร่วมมือ, และพิชิตอย่างไร