10 เครื่องมืออัตโนมัติสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการจัดการงานซ้ำซากที่น่ารำคาญเหล่านั้น คุณก็กำลังตามหลังคนอื่นไปแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นมาก่อน
แม้ว่าฉันยังมีทางยาวไกลในการพึ่งพา AI สำหรับการผลิตสร้างสรรค์ แต่ฉันจะโกหกหากฉันบอกว่า AI และเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการไม่ได้ทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้น พวกมันได้ช่วยฉันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หากคุณกำลังดิ้นรนเพื่อหาสมดุลระหว่าง AI กับการรักษาความคิดสร้างสรรค์ของคุณไว้ ฉันเข้าใจคุณ ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะพูดถึง 10 โซลูชันการอัตโนมัติที่สร้างสรรค์ที่สุดที่สามารถช่วยคุณจัดการกับปริมาณงานได้ดีขึ้นและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
เครื่องมืออัตโนมัติเชิงสร้างสรรค์คืออะไร?
เครื่องมืออัตโนมัติเชิงสร้างสรรค์คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ในการผลิตเนื้อหาและการออกแบบเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลองนึกภาพว่าเป็นผู้ช่วยที่มีพลังพิเศษที่จัดการงานซ้ำๆ ให้คุณ
สมมติว่าคุณต้องการโพสต์โซเชียลมีเดียสำหรับช่องทางต่างๆ แพลตฟอร์มอัตโนมัติที่สร้างสรรค์สามารถสร้างรูปแบบต่างๆ ของเทมเพลตเดียวตามข้อมูลที่คุณป้อน เช่น รายละเอียดสินค้าและรูปภาพ
สิ่งนี้ช่วยลดภาระงานทางจิตใจและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ด้านสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น เช่น แนวคิดและการสื่อสารข้อความ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมืออัตโนมัติสร้างสรรค์?
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเชิงสร้างสรรค์ควรช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของกระบวนการและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ นี่คือความสามารถหลักที่คุณควรพิจารณาเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ:
เนื้อหาที่เน้น
- เนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเชิงสร้างสรรค์ควรสามารถสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ เช่น สำหรับวิดีโอ, รูปภาพ, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, และการนำเสนอ
- ไลบรารีแม่แบบ: คุณควรมีสิทธิ์เข้าถึงไลบรารีขนาดใหญ่ของแม่แบบการออกแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าในหลากหลายรูปแบบ
คุณสมบัติการอัตโนมัติ
- การอัตโนมัติของงาน: ควรทำการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ รวมถึงการปรับขนาดภาพ, การจัดรูปแบบ, การลบพื้นหลัง, และการแปลข้อความ
- การผสานข้อมูล: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเชิงสร้างสรรค์ควรเชื่อมต่อกับระบบ CRM, แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของคุณเพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามบุคคล
การจัดจำหน่ายและการทดสอบ
- การเผยแพร่หลายช่องทาง: คุณควรสามารถส่งออกหรือเผยแพร่ผลงานที่สร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ (โซเชียลมีเดีย, อีเมล, ฯลฯ)
- การทดสอบ A/B: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์รองรับการทดสอบรูปแบบต่างๆ ของสื่อโฆษณาของคุณหรือไม่
การใช้งานและการทำงานร่วมกัน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: เครื่องมือควรเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ควรรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับทีมสร้างสรรค์
ปัจจัยเพิ่มเติม
- ความสามารถในการปรับขนาด: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถปรับขนาดได้และรองรับความต้องการสร้างสรรค์ในปัจจุบันและอนาคตของคุณ
- การผสานรวม: ควรผสานรวมกับชุดเครื่องมือออกแบบที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น
10 เครื่องมืออัตโนมัติสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือเครื่องมืออัตโนมัติเชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถลองใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเชิงสร้างสรรค์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพของโครงการของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการสร้างสรรค์)
การบาลานซ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงกลยุทธ์นั้นยาก. ขณะที่ฉันมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และการแก้ปัญหา วัตถุประสงค์ระยะยาวกลับถูกทำให้เป็นรอง. ClickUp ได้ช่วยเหลือฉันให้บรรลุสมดุลในที่นี้โดยการสร้างกระบวนการบริหารจัดการการทำงานสร้างสรรค์ทั้งหมด.
นี่คือแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันของทีม, การเพิ่มประสิทธิภาพ, และการจัดการลูกค้า. คุณสมบัติClickUp Automationsได้ทำให้กระบวนการทำงานของฉันเป็นระบบมากขึ้น, ทำให้การยกเลิกงานที่ทำซ้ำ ๆ ออกจากรายการที่ต้องทำของฉันง่ายขึ้น.
ClickUp ทำให้การจัดการโครงการสร้างสรรค์ง่ายขึ้นมากด้วย คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน คุณสามารถ เพิ่มผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามโดยอัตโนมัติ เพื่อให้งานที่มีความสำคัญได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องและสมาชิกในทีมได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตสถานะ
คุณสามารถเรียกดูเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ เพื่อตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการมอบหมายงานและการเปลี่ยนแปลงสถานะงาน ลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และสถานที่
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดจนถึงตอนนี้คือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสั่งให้มันสร้างระบบอัตโนมัติ (สิ่งที่ควรทำเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น) ได้อย่างง่ายดาย ClickUp Brain ยังช่วยให้คุณสามารถ ตั้งค่าทริกเกอร์หรือเงื่อนไขเพื่อทำให้การกระทำเป็นอัตโนมัติ ได้อีกด้วย
คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของอีเมลใน ClickUp เพื่อส่งการอัปเดตโครงการอัตโนมัติไปยังผู้ขายและลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
ในขณะที่ ClickUp Automations ได้จัดระเบียบกระบวนการบริหารจัดการแล้วซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับเอเจนซี่ ClickUpที่ปรับแต่งเฉพาะยังช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของทีมฉันอีกด้วย
ฉันยังชอบClickUp Docsสำหรับการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย มันสามารถช่วยสร้างและจัดเก็บแผนงานโครงการ สร้างแม่แบบบรีฟงานสร้างสรรค์ และออกแบบแผนการดำเนินงาน ด้วย ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย หน้าย่อย และตัวเลือกในการฝังสินทรัพย์ Docs สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดได้
ClickUp Whiteboardsได้กลายเป็นเครื่องมือที่เราเลือกใช้สำหรับการประชุมสร้างสรรค์ไอเดีย ทุกสมาชิกในทีมสามารถแชร์ความคิดและบันทึกของตนบนผืนผ้าใบได้ ฉันชอบใช้มันเพื่อเชื่อมโยงความคิดผ่านตัวแก้ไขแบบลากและวาง ใส่รูปภาพและลิงก์ได้ แถมยังให้ฉัน สร้างงานโครงการได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติการทำงาน: แบ่งโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ด้วยClickUp Tasksและทำให้เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations ทำให้งานไม่ดูซับซ้อนและติดตามได้ง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างประเภทของงาน ตั้งระดับความสำคัญ และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องได้
- สร้างกระบวนการทำงาน: ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการ. ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่สร้างสรรค์เพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น
- สร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล: สร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติสำหรับแคมเปญ แบบสำรวจลูกค้า หรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์ด้วยClickUp Brain
- รับข้อมูลเชิงลึก: ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคสร้างสรรค์และกระบวนการทำงาน
- การติดตามเวลา: วิเคราะห์ว่าคุณใช้เวลาไปกับการทำงานด้วยตนเองและกระบวนการสร้างสรรค์มากเพียงใดด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต Creative และ Design ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแผนโครงการที่ละเอียด เพิ่มไทม์ไลน์แบบภาพ และจัดระเบียบแนวคิดให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
รีวิวและคะแนนของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: 10เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตทางธุรกิจในปี2024
2. Celtra (เหมาะที่สุดสำหรับการเปิดตัวแคมเปญดิจิทัล)
Celtra เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างและเปิดตัวแคมเปญดิจิทัล คุณสามารถใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหา รูปภาพ และวิดีโอในรูปแบบต่างๆ และสำหรับช่องทางต่างๆ ได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Celtra คือมันช่วยให้ การร่วมมือระหว่างทีมออกแบบและทีมเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น—โดยการแยกการสร้างเนื้อหาและการออกแบบออกจากกัน ซึ่งทำให้ทีมสร้างสรรค์สามารถทำงานบนเวอร์ชันที่แยกจากกันได้ และลดข้อผิดพลาด
นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ผ่านชุดเครื่องมือที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์การล็อกเทมเพลต ตั้งแต่การผลิตแคมเปญไปจนถึงการตรวจสอบ การอนุมัติ และการแจกจ่าย ทุกอย่างสามารถทำได้บนแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Celtra
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การปรับขนาด, การตัด, และการจัดรูปแบบข้อความเป็นอัตโนมัติ
- ใช้ AI เพื่อเพิ่มองค์ประกอบภาพ เช่น แอนิเมชันและแกลเลอรีสินค้า เพื่อสร้างแคมเปญดิจิทัลที่น่าสนใจ
- สร้างศูนย์กลางสำหรับสินทรัพย์สร้างสรรค์ทั้งหมด
- ขยายการสร้างและกระจายแคมเปญ และปรับปรุงความโปร่งใสด้วยเทมเพลตที่รวมศูนย์
ข้อจำกัดของ Celtra
- อินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนในการเรียนรู้และอาจเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ
ราคาของเซลตรา
- ราคาไม่พร้อมให้บริการ
รีวิวและคะแนนของ Celtra
- G2: 4. 4 /5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 4 /5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
3. Adacado (เหมาะที่สุดสำหรับการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาแบบไดนามิก)
Adacado เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาแบบทำเองที่ช่วยให้คุณจัดการโฆษณาแบบดิสเพลย์ได้อย่างง่ายดาย การตั้งค่าแคมเปญบนแพลตฟอร์มนี้ทำได้ง่ายมาก ฉันเพียงแค่กรอกรายละเอียดของผู้ลงโฆษณา เลือกโซลูชันแคมเปญ อัปโหลดโลโก้และรูปภาพของฉัน แล้วเสร็จเรียบร้อย—พร้อมใช้งานทันที!
ที่ดีที่สุดคือ มันช่วยให้มืออาชีพอย่างฉันลดค่าใช้จ่ายจากผู้ขายได้อย่างมาก
มันให้บริการ โซลูชันโฆษณาที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าฉันต้องการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะของฉันหรือต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ บรรณาธิการสร้างสรรค์ของพวกเขาก็พร้อมให้บริการ
คุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของ Adacado คือความสามารถในการสร้างโฆษณาผลิตภัณฑ์แบบไดนามิกได้อย่างรวดเร็วโดยการซิงค์การอัปเดตฟีดผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเด่นของ Adacado
- ขยายขนาดแคมเปญโฆษณาของคุณโดยใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือแก้ไขที่สร้างสรรค์
- เลือกตำแหน่งและกลุ่มเป้าหมายที่จะแสดงโฆษณา Google ของคุณ โดยกำหนดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ข้อมูลประชากร ความสนใจ อายุ และประเภทอุปกรณ์
- เชื่อมต่อสินค้าที่มีอยู่บน Shopify ได้โดยตรง และใช้โฆษณาที่สามารถซื้อได้ผ่านวิดเจ็ตในและเช็คเอาต์
ข้อจำกัดของ Adacado
- ไม่รองรับการทำงานร่วมกับลูกค้าหรือสมาชิกในทีม
- Adacado มีความเชี่ยวชาญในการทำงานอัตโนมัติสำหรับแคมเปญที่เรียบง่าย แต่อาจไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการภาพที่ปรับแต่งอย่างสูง
ราคาของอะดาคาโด
- สื่อที่ซื้อ: จำนวนการแสดงผล x CPM (ต้นทุนต่อการแสดงผล 1,000 ครั้ง)
- โฆษณาที่แสดง: อ้างอิงจากอัตราแบบไดนามิกและอัตราคงที่ (อัตราแบบไดนามิกเริ่มต้นที่ $0.99 อัตราคงที่เริ่มต้นที่ $0.25)
- ผลิตภัณฑ์: เริ่มต้นที่ $0. 15
Adacado รีวิวและคะแนน
- การ์ทเนอร์: 4. 3/ 5 (3 คะแนน)
- TrustPilot: 3/ 5 (19 รีวิว)
4. SundaySky (ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอโฆษณาที่ปรับแต่งตามบุคคล)
SundaySky ทำงานได้ดีมากสำหรับทีมที่สร้าง วิดีโอจำนวนมากสำหรับการตลาดบนโซเชียลมีเดีย แคมเปญการขายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการส่งเสริมแบรนด์ แพลตฟอร์มวิดีโอสำหรับองค์กรของมันใช้ AI ในการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจ
AI ของ SundaySky ช่วยให้ฉันสร้างสคริปต์วิดีโอได้อย่างง่ายดาย ฝังองค์ประกอบดนตรีลงในวิดีโอ และเพิ่มเสียงพากย์ที่เป็นธรรมชาติลงในคลิปได้อย่างรวดเร็ว นั่นคืองานที่ต้องทำด้วยมือจำนวนมากซึ่งถูกทำให้เป็นอัตโนมัติในเวลาอันรวดเร็ว
การผสานรวม AI ยังเพิ่มคำบรรยายวิดีโอและข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
คุณสมบัติเด่นของ SundaySky
- สร้างวิดีโอแบบโต้ตอบได้ในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, ธีม, และเพลงประกอบ
- เพิ่มข้อความส่วนตัว, คำบรรยาย, และคำกระตุ้นการตัดสินใจเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- อัตโนมัติการกระจายวิดีโอโดยการผสานวิดีโอเข้ากับระบบจัดการเนื้อหา (CMS), เว็บไซต์, พอร์ทัล, หรือแอปพลิเคชันใด ๆ
- สร้างเวอร์ชันต่าง ๆ ของวิดีโอเดียวกันเพื่อเป้าหมายไปยังส่วนเสียงที่เฉพาะเจาะจงพร้อมข้อความที่สอดคล้องกับพวกเขา
ข้อจำกัดของ SundaySky
- ด้วยตัวเลือกเทมเพลตที่จำกัด การสร้างเนื้อหาวิดีโออาจกลายเป็นเรื่องซ้ำซาก
- วิดีโอที่ส่งออกมีคุณภาพลดลง
ราคาของ SundaySky
- ราคาตามความต้องการ
SundaySky รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4 /5 (31 รีวิว)
- คัสเปรา: 4. 4 /5 (150+ รีวิว)
5. ฮันช์ (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับโฆษณา)
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการออกแบบงานสร้างสรรค์และรันแคมเปญ ลองใช้ Hunch ดูสิ มันใช้ AI ในการสร้างโฆษณาหลายรูปแบบ เพียงแค่อัปโหลดชุดแบรนด์ของคุณ แล้วฟีเจอร์ AI จะปรับแต่งภาพและจัดวางเลย์เอาต์ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
Hunch ยังนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถเพิ่มฟีดผลิตภัณฑ์ของฉันลงในแพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงภาพผลิตภัณฑ์ วิดีโอ และโฆษณาตามข้อมูลที่ป้อนเข้าไป สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Hunch คือมันช่วยแปลงข้อมูลให้เป็นงานสร้างสรรค์สำหรับสินค้าทุกชิ้นในแคตตาล็อก
คุณสมบัติเด่นของ Hunch
- สร้างแม่แบบภาพและวิดีโอที่ปรับแต่งได้เพื่อขยายการผลิตงานสร้างสรรค์
- อัปโหลดชุดแบรนด์ของคุณและรับเทมเพลตโฆษณาที่ปรับขนาดอัตโนมัติสำหรับช่องทางต่างๆ
- รันแคมเปญอัตโนมัติบนช่องทางโซเชียลมีเดียและปรับปรุงกระบวนการทำงานของแคมเปญให้มีประสิทธิภาพ
- สร้างเทมเพลตหลายแบบที่สอดคล้องกับแบรนด์โดยอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆ ด้วย Multi Artboard Template ของ Hunch
ข้อจำกัดของสัญชาตญาณ
- คุณต้องการประสบการณ์ด้านการออกแบบทางเทคนิคและการโฆษณาเพื่อดำเนินการและจัดการแคมเปญบน Hunch
การตั้งราคาตามสัญชาตญาณ
- ราคาตามความต้องการ
บทวิจารณ์และคะแนนจากความรู้สึก
- G2: 4. 6/ 5 (33 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/ 5 (13 รีวิว)
6. ChatGPT (ดีที่สุดสำหรับการทำให้การคิดสร้างสรรค์ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ)
ChatGPT คือ ผู้ช่วยสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบครบวงจรที่ฉันสามารถพึ่งพาได้สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่เนื้อหาโซเชียลมีเดียและข้อความโฆษณาไปจนถึงอีเมลส่วนบุคคล สิ่งที่ฉันต้องทำคือป้อนคำสั่งที่ถูกต้อง
ฉันชอบที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกับมันและดูว่าการสนทนาจะพาฉันไปที่ไหน
มันสามารถช่วยในกระบวนการออกแบบได้โดยการเสนอไอเดียและขั้นตอนการทำงานสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ หากคุณต้องการสร้างการออกแบบขั้นสูงโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางเทคนิค ChatGPT สามารถให้โค้ดการออกแบบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ให้คำแนะนำข้อความและรับบทความคุณภาพ, สื่อสังคมออนไลน์, หรือข้อความการตลาด
- ระดมความคิดและข้อเสนอแนะที่ไม่ซ้ำใครสำหรับแคมเปญโฆษณา
- สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ใช้เวอร์ชันขั้นสูงเพื่อสร้างอินโฟกราฟิกด้วยการสอบถามข้อความ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- มันช่วยได้เพียงการคิดค้นและผลิตเนื้อหาเท่านั้น ไม่สามารถจัดการงานออกแบบหรือแคมเปญโฆษณาได้
- มันไม่ได้ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโดยอัตโนมัติ
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี: แผนการใช้งานฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $20 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
บทวิจารณ์และคะแนนของ ChatGPT
- G2: 4. 7/ 5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/ 5 (49 รีวิว)
7. Canva (ดีที่สุดสำหรับการออกแบบเนื้อหาภาพ)
Canva เป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำในการสร้างงานออกแบบที่สวยงามสำหรับแคมเปญ โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย โบรชัวร์ งานนำเสนอ รีล วิดีโอ และสื่อภาพอื่นๆ มี เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ สำหรับช่องทางและอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมคลังภาพ ไอคอน และกราฟิกนับล้านรายการ
ฉันสามารถอัปโหลดและแก้ไขรูปภาพได้อย่างง่ายดาย สร้างงานออกแบบจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตที่มีอยู่ วาด ออกแบบร่าง และทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์ Draw ใน Canva
คุณมีภาพที่เบลอและจัดองค์ประกอบไม่ดีหรือไม่? ใช้ ตัวเลือกแก้ไขด้วยเวทมนตร์ เพื่อปรับปรุงภาพทั้งหมดได้ในคลิกเดียว ฟีเจอร์ติดตามการมีส่วนร่วมของ Canva ยังมีประโยชน์ในการประเมินการออกแบบและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- สร้างภาพในจินตนาการของการออกแบบของคุณโดยให้คำแนะนำข้อความแก่เครื่องมือ Magic Design
- เพิ่มเพลงหรือทำนองยอดนิยมลงในวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ
- รวมภาพอย่างรวดเร็วเป็นวิดีโอโดยใช้ AI
- แปลงานออกแบบของคุณโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ชมที่แตกต่างกันด้วย AI
- ทำให้กระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณง่ายขึ้นด้วยการวางแผน, กำหนดเวลา, และเผยแพร่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปยังช่องทางต่าง ๆ โดยใช้ตัววางแผนเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Canva
- ขาดความสามารถในการจัดการโฆษณาและแคมเปญ
- Canva ขาดคุณสมบัติการออกแบบขั้นสูงสำหรับโฆษณา
ราคาของ Canva
- Canva ฟรี: ฟรีตลอดไป
- Canva Pro: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, ชำระรายปี
- Canva Teams: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ขั้นต่ำสามผู้ใช้), คิดค่าบริการรายปี
- Canva Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
รีวิวและคะแนนของ Canva
- G2: 4. 7/ 5 (4500+ รีวิว)
- GetApp: 4. 7/ 5 (11,000+ รีวิว)
8. Marpipe (เหมาะสำหรับการสร้างแคตตาล็อกโฆษณาผลิตภัณฑ์)
Marpipe เป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออัตโนมัติที่สร้างสรรค์ซึ่ง สร้างโฆษณาแคตตาล็อกสินค้าด้วย AI โดยสามารถเชื่อมต่อกับฟีดสินค้าที่มีอยู่ของคุณจาก Shopify และแพลตฟอร์มอื่น ๆ และปรับแต่งการออกแบบโฆษณาให้เหมาะสมที่สุด
ฉันชอบฟีเจอร์ AI ที่ลบภาพพื้นหลังโดยอัตโนมัติ ปรับขนาดภาพให้พอดีกับการออกแบบ และสร้างข้อความโฆษณาจากข้อความในหน้าผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเด่นของ Marpipe
- ทดสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบพร้อมกันด้วยความสามารถในการทดสอบ A/B ของ Marpipe
- สร้างเทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง
- สร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจโดยการเชื่อมต่อชั้นการออกแบบกับคอลัมน์ในฟีดผลิตภัณฑ์
- เพิ่มแคตตาล็อกโฆษณาโดยตรงบนแพลตฟอร์มโฆษณาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Marpipe
- Marpipe มีอินเทอร์เฟซและการตั้งค่าการผสานรวมที่ซับซ้อน
ราคาท่อมาริป
- สำรวจ: $0 ตลอดไป
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Marpipe รีวิวและคะแนน
- G2: 5/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 4/ 5 (1 รีวิว)
9. Bannerflow (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตแคมเปญอัตโนมัติ)
Bannerflow ช่วยให้การผลิต การจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาดิจิทัลเป็นไปโดยอัตโนมัติ สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือ แอนิเมชันแบรนด์ขั้นสูง ของ Bannerflow ที่ทำให้โฆษณาดิจิทัลน่าสนใจยิ่งขึ้น ตัวเลือกในการเพิ่มฟีดข้อมูลลงในแคมเปญโฆษณาโดยอัตโนมัติยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมอีกด้วย
คุณสามารถสร้างคลังโฆษณาแบรนด์และนำครีเอทีฟขั้นสูงมาใช้ใหม่สำหรับการผลิตแคมเปญและโฆษณาได้ Bannerflow ยังรองรับการใช้วิดเจ็ตที่กำหนดเองเพื่อสร้างการออกแบบที่ไม่ซ้ำใคร ฟีเจอร์การจัดการการแปลของมันทำงานได้ดีสำหรับบริษัทที่มีผู้ชมทั่วโลก
ด้วยเครื่องมือนี้ ฉันเพียงแค่ต้องทำการ ออกแบบและคัดลอกการเปลี่ยนแปลงในเอกสารสรุปหลัก และการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติในทุกแคมเปญ
คุณสมบัติเด่นของ Bannerflow
- เปิดใช้งานการผลิต การเผยแพร่ และการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาแบบไดนามิกได้อย่างรวดเร็วในหลายช่องทาง
- สร้างหลายรูปแบบสำหรับแคมเปญด้วยครีเอทีฟหลักเพียงชิ้นเดียว
- แชร์ตัวอย่างแบบเรียลไทม์ของแคมเปญเพื่อขออนุมัติ
- ทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
ข้อจำกัดของ Bannerflow
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงปัญหาเช่น ความเร็วในการโหลดช้า และการคลิกไม่ตอบสนอง
ราคาของ Bannerflow
- ราคาตามความต้องการ
รีวิวและคะแนนของ Bannerflow
- G2: 4. 6/ 5 (100+ รีวิว)
- TrustRadius: 6. 3/ 10 (7 รีวิว)
10. อินเนอร์เวท (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโฆษณาที่มีความเร็วสูง)
Innervate (เดิมชื่อ RevJet) เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติเชิงสร้างสรรค์อีกตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่จัดการแคมเปญการตลาดและการโฆษณาโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ สร้างโฆษณาดิจิทัลและแคมเปญที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล สำหรับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา
ด้วย Innervate ฉันสามารถทำการทดสอบ A/B เพื่อวัดผลกระทบของแคมเปญของฉันและปรับแคมเปญให้เหมาะสมกับช่องทางต่างๆ รวมถึงโซเชียลมีเดียและอีเมล
คุณสมบัติเด่นของ Innervate
- สร้างโฆษณาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพครีเอทีฟแบบไดนามิก (DCO)
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภูมิภาค
- รับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอย่างละเอียดและวัดผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญ
ข้อจำกัดของระบบประสาท
- Innervate มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลัก และอาจไม่เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานสร้างสรรค์
การกำหนดราคาของ Innervate
- ราคาตามความต้องการ
Innervate รีวิวและคะแนน
- Capterra: 4. 4/ 5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ทำให้งานสร้างสรรค์ของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp
ความคิดสร้างสรรค์ต้องการความมุ่งมั่นและจิตใจที่สงบ หากทีมของคุณจมอยู่กับงานธุรการ การจัดการงานสร้างสรรค์เช่นการวางแผนแคมเปญหรือการออกแบบอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย
นี่คือจุดที่เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับความคิดสร้างสรรค์ชั้นนำอย่าง ClickUp สามารถช่วยคุณได้
พวกเขาทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย AI ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น และทำให้การออกแบบและดำเนินความคิดสร้างสรรค์ง่ายขึ้น ClickUp นำเสนอระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง การจัดการงานที่ใช้งานง่าย และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีเพื่อเปลี่ยนวิธีจัดการโครงการสร้างสรรค์ของคุณ!