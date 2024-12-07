10 อันดับเครื่องมือไวท์บอร์ด AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ

ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังประชุมออนไลน์ พยายามจับความคิดของทุกคน แต่กลับกลายเป็นความยุ่งเหยิงของแผนภูมิและโพสต์อิท และครึ่งหนึ่งของความคิดที่ถูกโยนออกมาในระหว่างการระดมความคิดก็สูญหายหรือถูกบันทึกไว้อย่างไม่ถูกต้อง
หากกระดานไวท์บอร์ดของคุณสามารถทำได้มากกว่าการเก็บโน้ต คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไร? เครื่องมือไวท์บอร์ด AI ช่วยให้คุณจัดระเบียบ, สร้างภาพ, และเชื่อมต่อความคิดได้อย่างง่ายดาย ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นและมีสมาธิ
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ใช้ AI จำนวน 10 รายการ เพื่อทำให้การระดมความคิดของคุณมีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น 📝
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปเครื่องมือไวท์บอร์ด AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่มีให้บริการในปัจจุบัน:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างไวท์บอร์ด AI และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
- FigJam: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และการระดมความคิด
- ภาพจิตรกรรมฝาผนัง: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนจากระยะไกล
- อธิบายทุกอย่างด้วยไวท์บอร์ด: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนและการนำเสนอแบบโต้ตอบ
- Google Jamboard: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างง่ายและการจดบันทึก
- Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการระดมความคิด
- Microsoft Whiteboard: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกันและการแบ่งปันไอเดียแบบเรียลไทม์
- Stormboard: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของไอเดียทีม
- Ziteboard: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการจดจำการวาดภาพ
- Limnu: เหมาะที่สุดสำหรับการไวท์บอร์ดระยะไกลด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือไวท์บอร์ด AI?
เมื่อมองหาซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดพร้อมความสามารถด้านAI ควรพิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันของทีมคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ค้นหาเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ด AI ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ไอเดียได้เต็มที่ โดยไม่ต้องเสียเวลาทำความเข้าใจซอฟต์แวร์
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รับรองว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเห็นการอัปเดตได้ทันทีในเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ด AI ของคุณ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แม้จะอยู่ห่างกันก็ตาม
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: เลือกเครื่องมือ AI Whiteboard ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น เครื่องมือวางแผนโครงการ การออกแบบ หรือเครื่องมือเอกสาร เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
- หลากหลายของเทมเพลตและรูปทรง: เลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลตและรูปทรงกระดานไวท์บอร์ดให้เลือกหลากหลาย เพื่อความยืดหยุ่นในการนำเสนอไอเดียและจัดระเบียบความคิด
- การเข้าถึงและความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าร่วมได้
เครื่องมือไวท์บอร์ด AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ
พร้อมที่จะยกระดับการระดมความคิดของคุณไปอีกขั้นหรือยัง?
นี่คือสรุปตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการด้วยภาพ 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างไวท์บอร์ด AI และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่สนับสนุนทีมในการจัดระเบียบงาน อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้อย่างไร? ด้วยการรวมความคิด งาน เอกสาร และการสนทนาของคุณเข้าด้วยกัน ทำให้งานและการสนทนาเกี่ยวกับงานของคุณไม่ถูกแยกออกจากกันอีกต่อไป! นอกจากนี้ยังผสานรวมความสามารถของ AI ขั้นสูงที่ช่วยให้การระดมความคิดง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
หัวใจสำคัญที่ดึงดูดใจของ ClickUp คือคุณสมบัติสองประการที่กำหนดนิยามใหม่ให้กับการระดมความคิดและการวางแผนของทีม:
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsช่วยให้การระดมความคิดแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่นและร่วมมือกัน พวกเขาทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ทีมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเห็นได้ชัด มอบพื้นที่ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และปรับปรุงแผนงานร่วมกันได้
ต่างจากกระดานไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิม กระดานไวท์บอร์ด ClickUp สมัยใหม่เชื่อมโยงองค์ประกอบภาพเข้ากับงานในโครงการโดยตรง ช่วยลดช่องว่างระหว่างการสร้างแนวคิดและการดำเนินการ คุณสามารถเพิ่มโน้ตติด, ใส่คำอธิบายประกอบแนวคิด, และเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังพื้นที่ทำงานได้โดยตรง คุณยังสามารถใช้ AI เพื่อสร้างภาพได้ด้วย!
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการประชุมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ สมาชิกทีมสามารถเพิ่มไอเดีย คำถาม และรายการที่ต้องดำเนินการ โดยแต่ละรายการจะถูกติดแท็กให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเพื่อความรับผิดชอบ ภาพเหล่านี้กลายเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตซึ่งสามารถติดตาม อัปเดต และแปลงเป็นงานที่ดำเนินการได้ภายใน ClickUp
แนวคิดถูกนำไปสู่การปฏิบัติโดยตรงจากการระดมสมอง ทำให้ทีมของคุณก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหา
ด้วยอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสของ Whiteboards คุณสามารถใช้ท่าทางธรรมชาติเพื่อร่าง วาด และจัดการวัตถุต่างๆ ได้โดยตรงบนหน้าจอ
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด? หลงรักเลย เครื่องมือนี้ถูกใช้บ่อยมากในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายความเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ
คลิกอัพ เบรน
ถัดไปClickUp Brainเป็นเครื่องมือที่ใช้ AI ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยทีมในการเอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนการระดมสมองให้กลายเป็นแผนงานที่มีโครงสร้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้
ความสามารถของ ClickUp Brain ในการสร้างภาพได้โดยตรงภายใน Whiteboards เพิ่มระดับใหม่ของความสร้างสรรค์ให้กับการระดมความคิดของคุณ
ขณะที่คุณวางแผนและระดมความคิด คุณสามารถขอให้ Brain สร้างภาพประกอบ เช่น แผนผัง แผนภูมิ หรือภาพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนแนวคิดของคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ หรือออกแบบภาพด้วยตนเอง—Brain จะจัดการให้ทั้งหมด เพิ่มมิติใหม่แห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กับกระบวนการระดมสมองของคุณ
Brain ยังวิเคราะห์กระบวนการทำงานของคุณและแนะนำเทมเพลตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณในขณะที่สร้างงานและงานย่อยตามแนวคิดของคุณ สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การลงมือทำโดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงสร้างและเป้าหมาย รวมถึงผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้การอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็ทำได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ระดมความคิดและปรับปรุงไอเดียร่วมกันในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันและโต้ตอบได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ: เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นรายการปฏิบัติที่ชัดเจนได้อย่างรวดเร็ว ลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: มอบหมายและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจถึงความราบรื่นตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการดำเนินงาน
- การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์: สร้างองค์ประกอบภาพที่ช่วยเพิ่มความลึกและความชัดเจนให้กับแนวคิดที่กำลังถูกหารือโดยอัตโนมัติ
- การจัดระเบียบอัตโนมัติ: จัดระเบียบความคิดให้เป็นงานที่สามารถทำได้จริง ทำให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมายและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเมื่อแผนการมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการนำทางผ่านคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมายของ ClickUp เป็นเรื่องท้าทาย
- กระดานไวท์บอร์ดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. FigJam (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือสร้างสรรค์และการคิดค้น)
FigJam, สร้างโดย Figma, นำเสนอไวท์บอร์ดออนไลน์แบบโต้ตอบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนทางสายตาและระดมความคิด
เปิดตัวในปี 2021, FigJam ช่วยให้เกิดการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ผ่านเครื่องมือเช่นโน้ตติด, สติกเกอร์โหวต, และรูปร่าง. มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนและกระบวนการทำงาน, ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับงานสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่น.
คุณสมบัติเด่นของ FigJam
- สร้างเทมเพลตที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงการตั้งค่าโครงการให้ราบรื่นด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- จัดระเบียบไฟล์และบันทึกใน FigJam โดยอัตโนมัติเป็นกลุ่มตามหัวข้อเพื่อช่วยในการจดจำรูปแบบ
- สร้างกรอบงานเชิงภาพสำหรับแผนผังความคิด, กระบวนการทำงาน, หรือการทบทวนผลงานโดยอิงจากข้อความที่ป้อน
- สรุปการอภิปรายเพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญและความสอดคล้องหลังจากการระดมความคิด
ข้อจำกัดของ FigJam
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด ทำให้ความยืดหยุ่นลดลง
- ไม่มีแผงเลเยอร์ในไฟล์ FigJam
ราคา FigJam
- ทีมเริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $5/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว FigJam
- G2: 4. 5/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 25+ รายการ)
3. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนทางไกล)
Mural เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับทีมที่ต้องการระดมความคิด วางแผน และจัดระเบียบโครงการต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Microsoft Teams, Slack และ Jira ทำให้เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- สร้างและจัดระเบียบบันทึก ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองระหว่างการระดมความคิด
- เร่งความเร็วงานประจำ เช่น การสร้างเทมเพลต การมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ และการจัดการเซสชันการทำงานร่วมกัน
- สร้างแผนผังความคิดและจัดกลุ่มโน้ตติดผนังตามหัวข้อเพื่อเปิดเผยความเชื่อมโยง
- รับรองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้วยการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่งในระหว่างการร่วมมือ
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- กระดานขนาดใหญ่อาจกลายเป็นเรื่องยากในการจัดการเมื่อโครงการขยายตัว
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อจัดการบอร์ดที่มีเนื้อหาหนักและมีผู้ร่วมงานหลายคน
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พบในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม: $12/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (1370+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะเพิ่มโน้ตเพิ่มเติม ให้ใช้ฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับไอเดียหรือองค์ประกอบเฉพาะบนไวท์บอร์ด วิธีนี้จะช่วยให้การสนทนามีความชัดเจนและทำให้การทำงานร่วมกันมีความโต้ตอบมากขึ้น
4. Explain Everything Whiteboard (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนและการนำเสนอแบบโต้ตอบ)
Explain Everything Whiteboard เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สำหรับการสร้างบทเรียนแบบโต้ตอบ, บทเรียนสอน, และการนำเสนอ. มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมาย, วาด, และอธิบายแนวคิดได้แบบเรียลไทม์, ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่วมมือทั้งทางไกลและแบบตัวต่อตัว.
ความสามารถด้านมัลติมีเดียของเครื่องมือนี้รองรับการทำงานกับไฟล์ PDF, รูปภาพ, และวิดีโอ มอบความยืดหยุ่นในการสร้างเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Explain Everything
- อัตโนมัติการสร้างเนื้อหา รวมถึงการร่างข้อความและการสร้างภาพสำหรับงานนำเสนอ
- ปรับแต่งภาพที่สร้างโดย AI ตามความต้องการของโครงการเพื่อเสริมสร้างการเล่าเรื่องผ่านภาพนิ่ง
- แผนที่การเดินทางของผู้ใช้และสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการออกแบบ UX ทั่วทั้งระบบ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการอัปเดตที่ราบรื่นสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
ข้อจำกัดของ Explain Everything
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามบางราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่อยู่นอกเหนือจากเครื่องมือทางการศึกษาหรือเน้นการนำเสนอ อาจทำงานได้ไม่ราบรื่น
ราคาของ Explain Everything
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Explain Everything
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การสร้างแผนผังและแผนภูมิขั้นตอนการทำงาน: คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
5. Google Jamboard (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมืออย่างง่ายและการบันทึกข้อมูล)
Google Jamboard เป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลบนคลาวด์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สูงสุด 50 คนโต้ตอบกับ 'แจม' ได้
ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย Jamboard ช่วยให้ทีมระดมความคิดและแบ่งปันไอเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ใน Google Workspace ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้องค์กรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google อยู่แล้วใช้งานได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Jamboard
- แปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความเพื่อความสะดวกในการแก้ไขและแบ่งปันอย่างไร้รอยต่อ
- ปรับปรุงร่างภาพให้กลายเป็นรูปร่างที่ชัดเจนและสมบูรณ์เพื่อภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- บันทึกและเข้าถึง Jams ได้โดยตรงจาก Google Drive เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายขึ้น
- แทรกภาพจากผลการค้นหาของ Google ลงในงานสร้างสรรค์ของคุณได้ทันที
ข้อจำกัดของ Google Jamboard
- แต่ละแจมจำกัดไว้ที่ 20 สไลด์ เพื่อจำกัดโครงการที่ซับซ้อน
- ขาดคุณสมบัติการฝังเสียงหรือวิดีโอ ทำให้ขีดความสามารถในการโต้ตอบถูกจำกัด
- บันทึกแบบติดมีขีดจำกัด 171 ตัวอักษร
ราคาของ Google Jamboard
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิว Google Jamboard
- G2: 4. 3/5 (65+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แบ่งไวท์บอร์ดของคุณออกเป็นชั้นหรือส่วนต่างๆ เพื่อให้ดูเป็นระเบียบ การจัดหมวดหมู่ข้อมูลช่วยให้คุณแยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่ง่ายต่อการเข้าใจ ทำให้โฟกัสและจัดลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้น
6. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการคิดสร้างสรรค์)
Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือที่ออกแบบมาเพื่อการระดมความคิด, การวางแผน, และการนำเสนอความคิดอย่างชัดเจน. คุณสมบัติที่ได้รับการขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ของมัน เช่น การจัดโครงสร้างความคิดให้เป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติและการเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์.
ยิ่งไปกว่านั้น ความหลากหลายของเทมเพลตและการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Jira ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมและโครงสร้างทีมที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและแผนผัง
- แปลงบันทึกและภาพร่างที่เขียนด้วยลายมือให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่สามารถแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ
- สร้างไอเดีย, ภาพ, และโค้ดตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเพื่อเร่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์และเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น
- สร้างแผนภาพ UML และแผนผังงานจากข้อความที่ป้อนเพื่อแก้ไขได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Miro
- ปัญญาประดิษฐ์บางครั้งขาดบริบท โดยเฉพาะในแผนผังความคิดที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้น
- ข้อจำกัดในการใช้ AI อาจขัดจังหวะกระบวนการทำงานและขัดขวางความคิดสร้างสรรค์
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 7/5 (6830+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1575+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือ AI สำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมอง
7. Microsoft Whiteboard (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกันและการแบ่งปันไอเดียแบบเรียลไทม์)
Microsoft Whiteboard เป็นพื้นที่ดิจิทัลที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพโดย Microsoft Copilot นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและปรับปรุงผลผลิต ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่สร้างสรรค์และเป็นระบบ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะทีมที่อยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Whiteboard
- ใช้ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปการระดมความคิดและเน้นผลลัพธ์สำคัญ
- ฝังไฟล์ เช่น เอกสาร Word, แผ่นงาน Excel หรือ PDF ลงบนกระดานโดยตรงเพื่อการอ้างอิงที่สะดวก
- บันทึกและส่งออกไวท์บอร์ดของคุณเป็นรูปภาพหรือ PDF เพื่อแชร์กับผู้อื่น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือของ Microsoft เช่น Teams และ OneNote เพื่อประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่เป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ Microsoft Whiteboard
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อทำงานบนบอร์ดที่ซับซ้อนและมีผู้ร่วมงานหลายคน
- สามารถทำงานร่วมกันได้สูงสุดเพียง 10 คนต่อครั้งเท่านั้น ซึ่งจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์ของทีมขนาดใหญ่
- ขาดเครื่องมือสร้างแผนภาพขั้นสูง ซึ่งมีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มอื่น
ราคาของ Microsoft Whiteboard
- ฟรี
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: ฿70/ปี
- Microsoft 365 Family: 100 ดอลลาร์/ปี
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Whiteboard
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 45+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 145 รายการ)
8. Stormboard (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของไอเดียทีม)
Stormboard เป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมความคิดและจัดการแนวคิด
ด้วย StormAI ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำที่เข้าใจบริบทซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการระดมความคิด การรองรับหลายภาษาช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทั่วโลก เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการบนไวท์บอร์ด
คุณสมบัติเด่นของ Stormboard
- สร้างเทมเพลตที่กำหนดเองตามเนื้อหาที่มีอยู่และเป้าหมายของโครงการ
- สรุปความคิดและจัดระเบียบบันทึกโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าและรักษาความชัดเจน
- สร้างสภาพแวดล้อมหลายภาษา ช่วยให้ทีมทั่วโลกสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น
- ย้าย, ปรับขนาด, และจัดระเบียบบันทึก, รูปภาพ, และองค์ประกอบอื่น ๆ บนกระดานได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางอย่างง่าย
ข้อจำกัดของ Stormboard
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อทำงานกับทีมหรือคณะกรรมการที่มีขนาดใหญ่และมีข้อมูลจำนวนมาก
- ตัวเลือกสีของบัตรมีจำกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดระเบียบทางสายตา
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถลบผู้ใช้ออกจากบอร์ดได้
ราคาสตอร์มบอร์ด
- ฟรี
- ธุรกิจ: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Stormboard
- G2: 4. 4/5 (75+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต่างจากกระดานไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิม กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลมักจะมีพื้นที่ไม่จำกัด อย่าจำกัดตัวเองในพื้นที่เล็กๆ ใช้พื้นที่ทั้งหมดในการร่างขั้นตอนการทำงาน แผนที่ หรือแผนผังอย่างละเอียด คุณสามารถซูมเข้าหรือออกได้ตามต้องการ
9. Ziteboard (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมการจดจำการวาด)
Ziteboard เป็นเครื่องมือไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมืออย่างรวดเร็วและง่ายดาย มีคุณสมบัติเช่นการจดจำรูปร่างและเครื่องมือช่วยวาดที่เข้าใจง่าย ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันบนผืนผ้าใบเสมือนเดียวกันได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดอะไร ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
ความสามารถของ Ziteboard ในการจดจำเจตนาของผู้ใช้ขณะวาดภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบ ครูผู้สอน และทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการร่วมมือกันและร่างแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Ziteboard
- วาดรูปทรงและแปลงเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์แบบทันที เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อความแม่นยำ
- ปรับปรุงภาพวาดด้วยมือให้ดียิ่งขึ้นโดยการทำให้เส้นเรียบเนียน สร้างภาพที่ชัดเจนและตีความได้ง่ายขึ้น
- วาดได้อย่างง่ายดาย เพราะเครื่องมือตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลของคุณบนกระดานไวท์บอร์ด
- ใช้ผืนผ้าใบไร้ขอบเขตเพื่อขยายความคิดของคุณได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่
ข้อจำกัดของ Ziteboard
- จำกัดเพียงสามสีพื้นฐาน ซึ่งจำกัดการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางภาพ
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น กระดานไม่จำกัดและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุง จะมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Ziteboard
- ฟรี
- หนึ่งสัปดาห์โปร: $5/สัปดาห์
- โปรรายเดือน: $9/เดือน
- รายปี: 85 ดอลลาร์/ปี
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ziteboard
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Limnu (เหมาะที่สุดสำหรับการไวท์บอร์ดระยะไกลด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย)
Limnu ให้บริการโซลูชันกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลรองรับเทคนิคการระดมความคิดร่วมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมเชิงสร้างสรรค์ การวางแผน และการแก้ปัญหา
ซอฟต์แวร์นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รองรับบอร์ดได้ไม่จำกัด อัปเดตแบบเรียลไทม์ และเชื่อมต่อกับ Slack ได้
คุณสมบัติเด่นของ Limnu
- เลียนแบบความรู้สึกของกระดานไวท์บอร์ดจริงด้วยอัลกอริธึม AI ที่สร้างประสบการณ์การเขียนที่ลื่นไหลเหมือนปากกา
- โต้ตอบแบบเรียลไทม์ด้วยการอัปเดตทันทีและไม่มีสะดุด เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างราบรื่น
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานโดยการยกเว้นเครื่องมือที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายและมีสมาธิ
- จัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันด้วยบอร์ดไม่จำกัดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเพื่อนร่วมทีม
ข้อจำกัดของ Limnu
- ไม่มีฟังก์ชันการแชร์หน้าจอในตัว
- ต้องการให้ผู้เข้าร่วมสร้างบัญชี ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ร่วมงานภายนอก
- ไม่มีวิธีใดที่จะกู้คืนไวท์บอร์ดได้หลังจากสิ้นสุดเซสชัน
ราคาของ Limnu
- ฟรี
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $8/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Limnu
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ไวท์บอร์ดบางรุ่นมาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับการโหวตหรือแสดงความคิดเห็นในตัว ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของไอเดียหรือรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรดำเนินการต่อไป วิธีนี้จะช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและมั่นใจว่าทุกเสียงในทีมได้รับการรับฟัง
ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp AI ส่องสว่างการทำงานเป็นทีมของคุณ
เครื่องมือไวท์บอร์ด AI มีประโยชน์มากมายในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดระเบียบความคิด วางแผนกลยุทธ์ และทำลายอุปสรรคในการระดมความคิด ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
ClickUp ผสานพลังของกระดานไวท์บอร์ดและสมองเพื่อเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน
กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้ทีมระดมความคิดและจัดระเบียบแนวคิดได้อย่างชัดเจนในเชิงภาพ ในขณะที่ Brain ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยขจัดอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้แนวคิดไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกัน พวกเขาทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานเป็นทีมที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลงทะเบียนฟรีวันนี้!