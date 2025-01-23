เพิ่มศักยภาพธุรกิจประกันภัยของคุณ: โซลูชัน CRM สำหรับประกันภัยที่ดีที่สุดที่ควรสำรวจ

ความสำเร็จในธุรกิจประกันภัยไม่ได้เกี่ยวกับการขายกรมธรรม์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความไว้วางใจ การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายในทุกขั้นตอน
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ CRM (Customer Relationship Management) สำหรับธุรกิจประกันภัยกลายเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดของคุณ ซอฟต์แวร์นี้จะรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้กระบวนการสำคัญเป็นอัตโนมัติ และช่วยให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเพียง 1% สามารถเพิ่มรายได้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ นั่นคือพลังของการนำระบบ CRM สำหรับธุรกิจประกันภัยมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ!🔑
ฟังดูเหมือนสิ่งที่ธุรกิจประกันของคุณต้องการใช่ไหม? ติดตามเราต่อไปขณะที่เราสำรวจระบบ CRM ที่ดีที่สุด 10 ระบบที่กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้า 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของแพลตฟอร์ม CRM 10 อันดับแรกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจประกันภัย:
✅ ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการการเรียกร้อง
✅ HubSpot CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับกระบวนการทางการตลาดและการขายประกันภัยให้สอดคล้องกัน
✅ monday CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการและงานในรูปแบบภาพ
✅ Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายของคุณ
✅ Freshsales: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการสื่อสารกับลูกค้าด้วย AI
✅ Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและความสามารถในการขยายระบบ
✅ AgencyBloc: เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทนประกันชีวิตและสุขภาพ
✅ Insureio: เหมาะที่สุดสำหรับการขายและการตลาดอัตโนมัติในธุรกิจประกันภัย
✅ Radiusbob: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและตัวแทนอย่างง่ายดาย
✅ Salesforce Financial Services Cloud: เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่ระดับองค์กร
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการจัดการลูกค้าสำหรับประกันภัย?
เมื่อเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจประกันภัยของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องมองข้ามฟีเจอร์พื้นฐานและเจาะลึกถึงสิ่งที่สนับสนุนเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง
นี่คือส่วนประกอบหลักของระบบ CRMที่ควรให้ความสำคัญในแง่ของฟังก์ชันการทำงาน, ความสามารถในการขยายระบบ, และประสบการณ์ของลูกค้า:
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งแพลตฟอร์ม CRM ของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของเอเจนซี่ของคุณ อัตโนมัติกระบวนการต่างๆ กำหนดค่าขั้นตอนการทำงานของเคลม และตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อการดำเนินการที่ปราศจากข้อผิดพลาด
- การจัดการนโยบายแบบครบวงจร: ติดตามทุกขั้นตอนสำคัญของนโยบาย ตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายและการพิจารณารับประกันไปจนถึงการต่ออายุและการเคลม ดูแลทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ไร้ที่ติแบบครบวงจร
- การรายงานและการวิเคราะห์: เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ติดตามตัวชี้วัด CRMที่สำคัญ เช่น อัตราการรักษาลูกค้า โอกาสในการขายเพิ่มเติม เวลาในการแก้ไขข้อเรียกร้อง และประสิทธิภาพของตัวแทน เพื่อตัดสินใจที่ดีขึ้น
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ปกป้องข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสขั้นสูงและการเข้าถึงตามบทบาทที่กำหนดไว้ รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น HIPAA, GDPR และกฎหมายต้นแบบ NAIC
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: รวมลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพจากหลายช่องทาง—โซเชียลมีเดีย, แบบฟอร์มบนเว็บไซต์, และการแนะนำจากลูกค้าเดิม—ไว้ในที่เดียว ระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจะทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้า จัดเก็บข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าทุกรายการเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือก CRM ที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้ดี มองหาการผสานรวมกับระบบการจัดการนโยบาย, ระบบบัญชี, และแพลตฟอร์มการตลาดเพื่อลดปัญหาข้อมูลแยกส่วน
💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม: เน้นการเข้าถึงผ่านมือถือ 📱
ในโลกที่เร่งรีบนี้ ระบบ CRM ของคุณต้องตามให้ทัน การคาดการณ์ระบุว่ารายได้จากแอปพลิเคชันมือถือทั่วโลกจะสูงถึง613 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 ทำให้ CRM ที่รองรับมือถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
ระบบ CRM ของคุณควรมีฟังก์ชันการทำงานเต็มประสิทธิภาพบนอุปกรณ์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเคลมจากระยะไกลหรือพบปะลูกค้าที่สถานที่จริง ระบบนี้ช่วยให้ตัวแทนประกันภัยของคุณมีความคล่องตัวและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจในบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมได้ทุกที่ทุกเวลา!
10 ซอฟต์แวร์ CRM ประกันภัยที่ดีที่สุดที่ควรตรวจสอบ
ความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่ดุเดือดกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประกันภัย 📊 ในปี 2022 เบี้ยประกันภัยในสหรัฐอเมริกาทะลุ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงตลาดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ
นั่นคือเหตุผลที่ตัวแทนประกันภัยควรมุ่งเน้นไปที่การมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม และระบบ CRM ที่แข็งแกร่งจะสนับสนุนเป้าหมายนี้
นี่คือสิบวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมที่ควรพิจารณา:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการประกันภัยและการจัดการเคลม)
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติ ช่วยเอเจนต์ประกันภัยให้สามารถจัดการงานได้อย่างเป็นระเบียบและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเคลมหรือการติดตามลูกค้า
ในอุตสาหกรรมประกันภัย การเดินทางของลูกค้าแต่ละรายมีความเป็นเอกลักษณ์ และระบบ CRM ขั้นสูงของ ClickUp สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะต้องจัดการกับหลายแอปสำหรับกรมธรรม์ การต่ออายุ การเคลม และการสื่อสาร มันช่วยให้การดำเนินงานทั้งหมดของคุณมารวมกันภายใต้หลังคาดิจิทัลเดียว
เวทมนตร์เริ่มต้นด้วยกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับวงจรชีวิตของนโยบายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต, ประกันรถยนต์, หรือแผนประกันเชิงพาณิชย์ที่เฉพาะเจาะจง ขณะเดียวกันClickUp CRMยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า, ทำให้การปฏิบัติงานที่เป็นกิจวัตรเป็นไปโดยอัตโนมัติ, และมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถควบคุมทุกรายละเอียดได้ในขณะที่มอบบริการที่ยอดเยี่ยมในทุกจุดสัมผัส
กำลังประสบปัญหาในการติดตามขีดจำกัดความคุ้มครอง วันต่ออายุ หรือข้อมูลผู้รับผลประโยชน์อยู่หรือไม่?ฟีลด์แบบกำหนดเองของ ClickUpช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างตรงจุด ให้คุณ ใส่ข้อมูลลูกค้าที่สำคัญทั้งหมดลงในมุมมองงานและโครงการของคุณได้
นอกจากนี้ คุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแทนและปัญหาที่เกิดใหม่ได้ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น ClickUp ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลต CRMซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่ไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์
หนึ่งในจุดเด่นคือเทมเพลต CRM ของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการลูกค้า, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และกระบวนการขายทั้งหมดของคุณในที่เดียว ผลลัพธ์คือ? กระบวนการทำงานที่ราบรื่นขึ้นสำหรับทีมของคุณ และผู้ถือกรมธรรม์ที่มีความสุขและมั่นใจมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่คุณจะรักเทมเพลตนี้:
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อติดตามกำหนดเวลาการต่ออายุ สถานะการเรียกร้อง และประสิทธิภาพของตัวแทน
- ร่วมมือในข้อตกลงหรือการเปลี่ยนแปลงการครอบคลุมโดยใช้การแชท, ความคิดเห็น, และการแชร์ไฟล์ที่ผสานรวม
- ใช้หน้าต้อนรับเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
เหมาะสำหรับ: บริษัทประกันภัยหลายสายงานหรือเฉพาะทางที่จัดการเคลมและกรมธรรม์ที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับนายหน้าประกันภัยที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนอัตโนมัติในแพลตฟอร์มเดียว
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการดึงดูดและดูแลลูกค้าที่มีคุณค่าสูงอยู่หรือไม่?
ClickUp Brainเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี่คือ วิธีการใช้ AI เพื่อสร้างโอกาสทางการขายและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการขายของคุณ:
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติที่แม่นยำด้วยข้อมูลวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI 🎯
- ทำให้การติดต่อเป็นอัตโนมัติและจัดตารางอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อรักษาความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า 📧
- ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของคุณและมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง 📈
- แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ให้กับทีมของคุณเพื่อแนวทางที่เป็นเอกภาพ 🤝
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้มุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบกระบวนการประกันภัยของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ และกำหนดเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้การต่ออายุหรือการติดตามผลไม่หลุดรอดไป
- เชื่อมต่อกับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chatและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างทีมขายและทีมการตลาด
- วิเคราะห์แนวโน้มและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของตัวแทนด้วยแดชบอร์ด ClickUpแบบไดนามิก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้ต่างชื่นชมความสามารถของระบบ CRM ของ ClickUp โดยยกย่องความหลากหลายและความสามารถในการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2ที่พึงพอใจได้กล่าวไว้:
ฉันรัก ClickUp! ฉันใช้มันสำหรับทุกอย่างในธุรกิจของฉัน ตั้งแต่การจัดการระบบขายของฉันและวงจรการขาย CRM ไปจนถึงการสื่อสารในทีมและตารางการผลิต ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างทำให้ ClickUp มีความยืดหยุ่น และช่วยให้ฉันสามารถทำให้แต่ละพื้นที่กลายเป็นของฉันเองได้
เรียนรู้วิธีที่ AI สามารถช่วยคุณทำให้งานซ่อมบำรุงและอัปเดตที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยอัตโนมัติ 👇🏼
2. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดประกันภัยและการปรับกระบวนการขายให้สอดคล้องกัน)
ในอุตสาหกรรมประกันภัย กระบวนการขายและการตลาดต้องสอดคล้องกัน—และ HubSpot คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมช่องว่างนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวแทนประกันภัยที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการติดต่อทุกครั้งและเพิ่มโอกาสในการขาย
นอกเหนือจากนี้ แพลตฟอร์ม CRM นี้ยังโดดเด่นในด้านการสื่อสารกับลูกค้า, การตลาดอัตโนมัติ, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด. เครื่องมือที่ติดตั้งไว้ในตัวสำหรับการจัดการตั๋วบริการและการติดตามความคิดเห็นของลูกค้าทำให้ทุกการเดินทางของลูกค้าเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- ปกป้องข้อมูลลูกค้าด้วยกระบวนการอนุมัติเนื้อหาและการสื่อสารที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
- สำรวจข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และสร้างรายงานโดยใช้แดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยงานที่แชร์และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
- เสริมศักยภาพตัวแทนประกันภัยด้วยโมดูลการฝึกอบรม, สัมมนาออนไลน์ และการสนับสนุนโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- เวอร์ชันฟรีมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- เครื่องมือขั้นสูงมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ HubSpot
- เครื่องมือฟรี: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
- เริ่มต้น: 16/เดือน ต่อผู้ใช้ (ที่นั่งเพิ่มเติม $20/เดือน)
- มืออาชีพ: $1000/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน (ที่นั่งเพิ่มเติม $50/เดือน)
- องค์กร: $3800/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน (เพิ่มที่นั่งเพิ่มเติม $75/เดือน)
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (4200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ซอฟต์แวร์นี้ในขณะที่ทำงานในสายงานประกันภัย และมันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการติดตามหัวหน้าทีมทุกคนของฉัน และทำให้แน่ใจว่าเราไม่ไปขัดแย้งกับใคร
3. monday CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการและงานในรูปแบบภาพ)
กระบวนการทำงานด้านประกันภัยต้องอาศัยความชัดเจนและโครงสร้างที่ชัดเจน และ monday CRM มอบทั้งสองสิ่งนี้ให้กับคุณฐานข้อมูล CRMที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยข้อมูลนี้ช่วยรวมศูนย์กระบวนการขายและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ทุกงาน การติดตาม และเหตุการณ์สำคัญของนโยบายได้รับการจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
สร้างแอป ออกแบบเวิร์กโฟลว์ และสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของสำนักงานประกันภัยของคุณ สำรวจรายงานที่ละเอียดหรือดูภาพรวมอย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ—เหมาะสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการขาย การเคลมกรมธรรม์ และความคืบหน้าของลูกค้า
🔍 คุณรู้หรือไม่? การก่อสร้างเขื่อนฮูเวอร์ในช่วงทศวรรษ 1930 ได้จุดประกายนวัตกรรมด้านประกันภัย! ด้วยขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่บริษัทประกันเพียงแห่งเดียวจะรับผิดชอบได้ จึงนำไปสู่ข้อตกลงการค้ำประกันร่วมฉบับแรกๆ ในประวัติศาสตร์ บริษัทประกันภัย 24 แห่งได้ร่วมมือกันเพื่อทำให้มหัศจรรย์ทางวิศวกรรมนี้เกิดขึ้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ monday CRM
- สร้างภาพรวมของกระบวนการขายของคุณด้วยแดชบอร์ดและกระดานคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้
- เร่งการปิดการขายด้วยบทสนทนาทางอีเมลอัตโนมัติและการแจ้งเตือนงาน
- ปรับกระบวนการทำงานของคุณให้สอดคล้องกับนโยบายและการบริหารจัดการของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ร่วมมือกับบอร์ดทีมและรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ monday CRM
- แผนพื้นฐานขาดคุณสมบัติ CRM ขั้นสูงและเครื่องมือรายงาน
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อทีมของคุณขยายตัว
monday CRM ราคา
- พื้นฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
monday.com CRM การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สงสัยไหมว่าระบบ CRM ชั้นนำมีประสิทธิภาพอย่างไรในสถานการณ์จริง? ลองดูตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMเหล่านี้เพื่อค้นพบกรณีการใช้งานจริงที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลยุทธ์ของคุณ
4. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการระบบงานขาย)
Pipedrive สมชื่อด้วยการนำเสนอระบบจัดการลีดที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนผ่านมุมมองแบบภาพ การผสานรวมกับอีเมล ปฏิทิน และแพลตฟอร์มการตลาด ช่วยให้ตัวแทนใช้เวลาในการจัดการเครื่องมือต่าง ๆ น้อยลง และใช้เวลาในการปิดการขายมากขึ้น
สร้างท่อส่งข้อมูลแยกต่างหากสำหรับสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันและลากดีลจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไป ส่งผลให้ตัวแทนประกันของคุณจะไม่พลาดการติดตามสถานะของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า นอกจากนี้ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้คุณประเมินอัตราการแปลงระยะเวลาเฉลี่ยของดีล และรายได้ที่คาดการณ์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ติดตามทุกดีลและความพยายามในการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยระบบท่อที่ชัดเจนและมองเห็นได้
- เน้นลูกค้าที่มีมูลค่าสูงโดยใช้เครื่องมือการแบ่งกลุ่มและการกรองอัจฉริยะ
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อสังเกตประสิทธิภาพ, ตัวชี้วัดการขาย, และผลผลิตของทีม
- ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำเพื่อให้คุณไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้าและกิจกรรมการขาย
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ไม่มีแผนให้บริการฟรี ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- การตลาดอัตโนมัติยังไม่ก้าวหน้าเท่าคู่แข่ง
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?
ในฐานะตัวแทนประกันภัย Pipedrive ช่วยให้ฉันติดตามการต่ออายุได้อย่างทันท่วงทีและมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้น การวิเคราะห์ข้อมูลก็มีประโยชน์มากเช่นกัน เพราะช่วยให้ฉันสามารถติดตามการเติบโตของธุรกิจได้
5. Freshsales (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการสื่อสารกับลูกค้าด้วย AI)
Freshsales ซอฟต์แวร์ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จาก Freshworks ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีที่ตัวแทนประกันภัยจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า บริหารกรมธรรม์ และปิดการขายได้มากขึ้น ผู้ช่วย AI ของมัน Freddy AI ทำนายพฤติกรรมของลูกค้า ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และเน้นโอกาสที่มีความสำคัญสูงสุด
แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการรวมอีเมล โทรศัพท์ แชท และ SMS ไว้ในที่เดียว ในขณะเดียวกัน ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานจะช่วยขจัดงานที่ซ้ำซากและไม่มีคุณค่า ทำให้มีเวลาไปมุ่งเน้นที่การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้นและผลักดันผลลัพธ์ทางธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- รับคะแนนลูกค้าเป้าหมายอัจฉริยะ ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้า และคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- เชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านอีเมล, โทรศัพท์, แชท, และ SMS ในแดชบอร์ดเดียว
- มองเห็นกระบวนการขายของคุณด้วยมุมมองแบบคัมบังและการลากและวางการ์ด
- ติดตาม KPI สถานะนโยบาย และความคืบหน้าของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Freshsales
- เครื่องมือรายงานขั้นสูงมีให้บริการในแผนระดับที่สูงขึ้น
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับความสามารถทั้งหมดของแพลตฟอร์ม
ราคาของ Freshsales
- แผนฟรี: $0 (สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน)
- การเติบโต: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $71/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freshsales
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบการจัดการลูกค้าใน PowerPoint & ClickUp
6. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและความสามารถในการขยาย)
Zoho CRM สำหรับตัวแทนประกันภัยถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้บริการ การจัดการเคลม ไปจนถึงการต่ออายุกรมธรรม์ ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของหน่วยงานของคุณ อัตโนมัติการแจ้งเตือนการต่ออายุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า
ด้วยการสื่อสารแบบหลายช่องทางผ่านอีเมล โทรศัพท์ แชท และโซเชียลมีเดีย ทุกการติดต่อกับลูกค้าจะราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ ด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง คุณจะเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- มอบหมายการเรียกร้องให้กับตัวแทนที่เหมาะสมด้วยกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและลดความล่าช้า
- จัดการกรมธรรม์หลายฉบับภายใต้โปรไฟล์ลูกค้าเดียวพร้อมการมองเห็นที่ชัดเจน
- สร้างเลย์เอาต์หลายหน้าสำหรับนโยบาย กำหนดฟิลด์ตามเงื่อนไข และกำหนดโครงสร้างข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน
- มาตรฐานกระบวนการด้วยรายการตรวจสอบ, SLA, และกระบวนการอนุมัติ
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- เครื่องมือนี้มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- ฟังก์ชันขั้นสูงต้องการส่วนขยายเพิ่มเติม
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรี
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (6800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM อย่างไรบ้าง?
Zoho เป็นหนึ่งในระบบ CRM ที่ดีที่สุด ออกแบบมาอย่างสวยงาม และไม่มีปัญหาในการใช้งานที่ผมเคยใช้มาเลย ระบบหน้าต่างผู้ใช้ของมันน่าสนใจและดึงดูดใจ และการจัดวาง UI ที่ใช้งานง่ายทำให้เหมาะกับทุกคน
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ—มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
7. AgencyBloc (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพ)
AgencyBloc คือระบบบริหารจัดการเอเจนซี่ที่เชื่อถือได้ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ประกันชีวิตและสุขภาพ ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของบริษัทประกันภัยของคุณ ตั้งแต่การบริการลูกค้าและกิจกรรมการขาย ไปจนถึงการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ระบบคอมมิชชั่น+ ของมันช่วยกำจัดข้อผิดพลาด, เร่งการจ่ายเงิน, และค้นหาเงินที่พลาดไป แคมเปญอีเมลอัจฉริยะช่วยบ่มเพาะลูกค้าใหม่, และแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ AgencyBloc
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานสำหรับการรักษาลูกค้าและการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ปรับปรุงค่าคอมมิชชั่นด้วยโครงสร้างการจ่ายเงินและรายงานตัวแทนที่ปรับแต่งได้
- สร้างข้อเสนอผลประโยชน์กลุ่มด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบราคาจากหลายผู้ให้บริการ
- เข้าถึงความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ HIPAA ด้วยการตรวจสอบ HITRUST/SOC 2 เป็นประจำ
ข้อจำกัดของเอเจนซีบล็อก
- ออกแบบหลักเพื่อเป็นระบบ CRM สำหรับประกันสุขภาพและชีวิต โดยจำกัดการใช้งานในวงกว้าง
- ตัวเลือกการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามมีข้อจำกัด
ราคาของ AgencyBloc
- ราคาตามความต้องการ
AgencyBloc ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจบริการ
8. Insureio (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดและการขายประกันอัตโนมัติ)
สำหรับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย เวลาคือเงิน—และ Insureio ทำให้ทุกนาทีมีความหมาย ซอฟต์แวร์ CRM นี้ช่วยลดงานเอกสาร ช่วยให้คุณสร้างช่องทางที่กำหนดเองเพื่อนำลูกค้าเป้าหมายจากการจับข้อมูลไปจนถึงการเสนอราคา และทำให้กระบวนการประกันภัยของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
สร้างขึ้นเพื่อกระบวนการขายและการตลาดโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติ สร้างโอกาสทางธุรกิจ และยกระดับกลยุทธ์การติดตามผล—ทั้งหมดในที่เดียว เปรียบเทียบนโยบายจากผู้ให้บริการกว่า 40 รายภายในไม่กี่วินาที ดำเนินแคมเปญด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป และปล่อยให้การจัดการคำสั่งซื้อแบบอัตโนมัติทำงานหนักแทนคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insureio
- ติดตามลูกค้าเป้าหมาย งาน หรือนโยบายด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และเครื่องมือคาดการณ์ยอดขาย
- อัตโนมัติแคมเปญการตลาดโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและระบบดูแลลูกค้า
- ใช้เครื่องมือเสนอราคาแบบบูรณาการสำหรับประกันชีวิตแบบกำหนดระยะเวลา, ประกันการดูแลระยะยาว, ประกันทุพพลภาพ และเงินรายปี
- เพิ่มการรักษาลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผ่านพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย
ข้อจำกัดของประกันภัย
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดอาจจำกัดความยืดหยุ่น
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับ CRM สมัยใหม่
การกำหนดราคาของ Insureio
- พื้นฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- การตลาด: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- การจัดการหน่วยงาน: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- การตลาดและการจัดการเอเจนซี่: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Insureio
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:การบริหารโครงการลูกค้า: 7 กลยุทธ์ยอดเยี่ยมเพื่อรักษาและรักษาลูกค้า
9. Radiusbob (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและตัวแทนแบบง่าย)
Radiusbob (Bob, ย่อมาจาก 'Book of Business') ช่วยให้การจัดการตัวแทนและลูกค้าเป้าหมายสำหรับนายหน้าประกันภัยเป็นเรื่องง่ายขึ้น คำมั่นสัญญาของมันคือ? ใช้เวลาน้อยลงในการจัดการเครื่องมือ และใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับเอเจนซี่ประกันภัยนี้เข้ามาแทนที่ระบบที่กระจัดกระจายด้วยการ รวมศูนย์การติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การทำงานอัตโนมัติด้านการขาย และการสื่อสาร สำรวจโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม, กำหนดการติดตามผล และกระตุ้นแคมเปญแบบอัตโนมัติ—พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
คุณสมบัติเด่นของ Radiusbob
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการขายเพื่อการกระจายลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผล
- โทรออกและรับสายได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มโดยใช้ระบบ VoIP ที่ผสานรวมไว้
- ปกป้องข้อมูลลูกค้าด้วยการเข้ารหัสขั้นสูงและการผสานรวมกับบุคคลที่สาม
- จัดระเบียบประวัติลูกค้า การแจ้งเตือน งานที่ต้องทำ และบันทึกพร้อมเวลาได้อย่างเป็นระบบ
ข้อจำกัดของ Radiusbob
- การขาดแอปพลิเคชันมือถืออาจจำกัดความยืดหยุ่นสำหรับตัวแทนประกันภัยที่ต้องเดินทาง
- การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานมีจำกัด ซึ่งอาจทำให้กระบวนการตั้งค่าล่าช้า
ราคาของ Radiusbob
- ตัวแทน: $43/เดือน ต่อผู้ใช้
- CSR: $86/เดือน ต่อผู้ใช้
- นายหน้า: $190/เดือน ต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: $380/เดือน ต่อผู้ใช้
เรดิอุสบ็อบ เรตติ้งและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง RadiusBob อย่างไรบ้าง?
Radius เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันของฉัน มันช่วยให้ฉันจัดการกับปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องให้ความสนใจเพื่อพัฒนาโอกาสทางธุรกิจของฉัน การผสานปฏิทินของฉันเข้ากับระบบช่วยให้ฉันเห็นแผนงานของแต่ละวันและจัดตารางนัดหมายให้กับลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ
10. Salesforce Financial Services Cloud (เหมาะสำหรับเอเจนซี่ระดับองค์กร)
Salesforce Financial Services Cloud เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินงานหลายสาย โดยรวมข้อมูลทั้งหมดจากระบบประกันภัย ธนาคาร และการบริหารความมั่งคั่งเข้าด้วยกัน เพื่อมอบมุมมองแบบ 360 องศาของฐานลูกค้า
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อนี้ช่วยให้ตัวแทนขายตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายอย่างสูงสุด นอกจากนี้ การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังเหนือกว่าการรายงานพื้นฐาน—ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและโอกาสในการขายเพิ่มเติมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Financial Services Cloud
- รวมข้อมูลลูกค้าจากหลายแพลตฟอร์มเพื่อการติดตามนโยบายที่ราบรื่น
- ใช้กระบวนการทำงานที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อรับลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลายร้อยรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติด้วย AI และพอร์ทัลบริการตนเอง
ข้อจำกัดของ Salesforce Financial Services Cloud
- ราคาสูงอาจไม่เหมาะกับเอเจนซี่ขนาดเล็กหรือนายหน้าอิสระ
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคา Salesforce Financial Services Cloud
- ยอดขาย: 300 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- บริการ: 300 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- การขาย+บริการ: $325/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไอน์สไตน์ 1 สำหรับงานขายและบริการ: $700/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce Financial Services Cloud อย่างไรบ้าง?
สำหรับฉัน ทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดระเบียบ และระบบ CRM นี้ทำงานได้อย่างมหัศจรรย์และช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและโควต้าประจำเดือนได้อย่างง่ายดาย สามารถปรับแต่งและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญกับสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าได้อย่างราบรื่นเมื่อเทียบกับลูกค้าที่ยังไม่สนใจ
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและขยายธุรกิจประกันภัยของคุณด้วย ClickUp
นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์ CRM ประกันภัยที่ดีที่สุด!
แต่การเลือก CRM ที่เหมาะสมไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาในปัจจุบันเท่านั้น—มันคือการเตรียมความพร้อมให้กับเอเจนซี่ของคุณสำหรับอนาคต โซลูชันในอุดมคติควรเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในทุกการติดต่อ นโยบาย และกระบวนการทำงานของคุณเมื่อคุณขยายธุรกิจ
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ไม่ใช่แค่ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนประกันภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นโซลูชันที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดขึ้น การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และการจัดการลูกค้าเชิงรุก ไม่ว่าคุณจะเป็นนายหน้าอิสระหรือบริหารบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ ClickUp มอบประสิทธิภาพสูงสุดและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในทุกขั้นตอน
