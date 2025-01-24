11 เครื่องมือสร้างงานด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณกำลังบริหารโครงการที่มีความเสี่ยงสูง มีความสัมพันธ์กับหลายฝ่าย และมีกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด ซึ่งต้องการให้คุณแยกงาน มอบหมายงาน และกำหนดเส้นตายหรือไม่? แล้วถ้าแทนที่จะทำทั้งหมดนี้ด้วยตนเอง คุณใช้เครื่องมือที่สามารถทำงานนี้ได้ภายในไม่กี่วินาทีล่ะ?
นี่คือความจริง ขอบคุณเครื่องมือสร้างงาน AI!
เครื่องมือสร้างงานด้วย AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของงาน และปรับตารางเวลาให้เหมาะสม ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ช่วยให้คุณใช้เวลาในการวางแผนและจัดระเบียบน้อยลง และใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น!
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์หรือผู้ประกอบการเดี่ยว เราได้รวบรวม 11 เครื่องมือสร้างงานด้วย AI ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้
ชมวิดีโอบล็อกนี้เพื่อค้นพบวิธีที่คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายและควบคุมโครงการของคุณอย่างมืออาชีพ!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือเครื่องมือสร้างงาน AI ที่ดีที่สุดบางตัวเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติ, ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย AI ✅
- Taskade: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการจัดการงานด้วย AI ✅
- อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานให้เป็นระบบและอัตโนมัติการทำงาน ✅
- Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและช่วยเหลืองานด้วยปัญญาประดิษฐ์ ✅
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นงานด้วยบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ ✅
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและการจัดตารางงานอย่างเป็นระบบ ✅
- Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและแม่แบบที่ครอบคลุม ✅
- การเคลื่อนไหว: เหมาะที่สุดสำหรับงานและการจัดการเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ✅
- ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลืองานสร้างสรรค์และงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ✅
- Copy. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและกระบวนการทำงานด้านการตลาด ✅
- TimeHero: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นด้วย AI ✅
คุณควรค้นหาอะไรในตัวสร้างงาน AI?
การเลือกเครื่องมือสร้างรายการงาน AI ที่เหมาะสมนั้น จำเป็นต้องตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น ควรพิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้ขณะตัดสินใจเลือก:
- การอัตโนมัติของงานด้วยปัญญาประดิษฐ์: มองหาผู้ช่วยสร้างงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถทำได้มากกว่าการสร้างงานเพียงอย่างเดียว ควรช่วยคุณในการมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และปรับตารางเวลาตามความพร้อมใช้งาน แบนด์วิดท์ ปริมาณงาน และลำดับความสำคัญ
- การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์: ตัวสร้างรายการงาน AI ควรอนุญาตให้คุณปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการของทีมและโครงการ คุณสมบัติเช่น ตัวแก้ไขแบบลากและวาง, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และสายงานที่สามารถกำหนดค่าได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: เครื่องมือวิเคราะห์การแบ่งงานของ AI ควรวิเคราะห์กำหนดเวลา, ความพึ่งพา, และ ปริมาณงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไดนามิก ซึ่งทำให้แน่ใจว่างานที่มีผลกระทบสูงได้รับความสนใจตามที่สมควร
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น พื้นที่ทำงานร่วมกัน แดชบอร์ดส่วนกลาง ความคิดเห็น และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
- การผสานรวม: ในกรณีที่ตัวสร้างงาน AI ไม่มีความสามารถในการกำหนดงาน, ลำดับความสำคัญ ฯลฯ ในตัว ควรมีการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ,ซอฟต์แวร์การจัดการงาน และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่ต้องการได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อการดำเนินงานที่สามารถขยายได้
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ตัวสร้างงาน AI ที่สามารถใช้งานบนมือถือได้จะช่วยให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนมือถือหรือแอปพลิเคชันแบบเนทีฟ สิ่งเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและตอบสนองต่อกำหนดเวลาได้ดียิ่งขึ้น
- การรายงานและการวิเคราะห์: การรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลควบคู่กับการวิเคราะห์ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพ ความก้าวหน้า ผลผลิต และจุดติดขัด เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ
11 เครื่องมือสร้างงาน AI ที่ดีที่สุด
จากพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราได้รวบรวม 11 โปรแกรมสร้างรายการงาน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมด้านล่างนี้:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งผสานการทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดเข้ากับการออกแบบที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการClickUp Tasksสำหรับการสร้างงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถควบคุมงานได้โดยไม่คำนึงถึงปริมาณหรือขนาดของทีม นอกจากนี้คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานของ ClickUpยังช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ผลกระทบ ความเร่งด่วน การพึ่งพา และอื่น ๆ ได้
คุณยังมีผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AIชื่อว่า ClickUp Brain ซึ่งช่วยจัดตารางและจัดการงานโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบสูงโดยไม่พลาดกำหนดเวลาใดๆ
ในฐานะ เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ClickUp ครอบคลุมทุกด้าน—ตั้งแต่การสร้างรายการงานที่ละเอียดไปจนถึงการปรับแต่งกระบวนการทำงานของงาน—เพื่อช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือนี้มีไว้เพื่อช่วยคุณสร้างงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งช่วยให้คุณควบคุมกำหนดเวลาได้!
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ชื่นชอบ ClickUp ในการทำให้งานของพวกเขาเป็นระเบียบ:
สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา
สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานในแต่ละงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่วมมือกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ในการทำงานโดยใช้ClickUp Chat
- เปลี่ยนทุกไอเดียที่นำไปปฏิบัติได้จริงให้เป็นจริงด้วยการมองเห็นทุกงานของคุณผ่าน ClickUp Whiteboards
- แก้ไขแบบเรียลไทม์และใช้ข้อความเพื่อสร้างและระดมความคิดเกี่ยวกับงานที่สามารถติดตามได้กับ ClickUp Docs
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณตามความต้องการเฉพาะของโครงการ
- มองเห็นงานของคุณในหลายมุมมอง—ปฏิทิน, กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, รายการที่ต้องทำ, เป็นต้น
- เลือกจากคลังเทมเพลตที่หลากหลายและพร้อมใช้งานสำหรับการสร้างและจัดการงาน
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, Google Workspace, Zoom และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่จะพบว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากมีคุณสมบัติหลายอย่าง
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,980+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,350+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการเร่งความเร็วในการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นหรือไม่? เริ่มต้นแต่ละรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณด้วยคำกริยาที่สามารถลงมือทำได้ทันที การปรับเปลี่ยนง่าย ๆ นี้ทำให้รายการของคุณกระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยให้รู้ได้ทันทีว่าต้องทำอะไรต่อไป!
2. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการจัดการงานด้วย AI)
Taskade ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยผสานพลังของ AI เข้ากับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เครื่องมือสร้างรายการงานด้วย AI ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด วางแผน และจัดระเบียบงานที่คล้ายกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติการทำงานร่วมกันช่วยให้บุคคลสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Taskade ช่วยสร้างรายการงานได้อย่างราบรื่น ทำให้ทีมโครงการบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- สร้างโครงร่างและงานโดยใช้เครื่องมือระดมความคิดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยพื้นที่ทำงานและกระดานที่แชร์ร่วมกัน
- จัดระเบียบงานอย่างเป็นภาพด้วยกระดานคัมบัง รายการ และแผนผังความคิด
- ติดตามความก้าวหน้าของทีมด้วยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานที่ติดตั้งไว้
ข้อจำกัดของ Taskade
- ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียด
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- Taskade Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Taskade สำหรับทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
Taskade ได้เปลี่ยนจากเครื่องมือจัดการโครงการพื้นฐานไปสู่เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณสร้างตัวแทน AI หลายตัวที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างอิสระ คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีตัวเลือกเช่นการถอดเสียงเนื้อหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก
Taskade ได้เปลี่ยนจากเครื่องมือจัดการโครงการพื้นฐานไปเป็นเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณสร้างตัวแทน AI หลายตัวที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างอิสระ คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีตัวเลือกต่างๆ เช่น การถอดความเนื้อหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอกได้อีกด้วย
3. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการงานและการทำงานอัตโนมัติ)
Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีความสามารถด้าน AI ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้สามารถติดตามงาน กำหนดเส้นตาย และตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
Asana AI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสกัดงานที่สามารถดำเนินการได้จากความคิดที่ไม่มีโครงสร้าง และค้นหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ ระบบสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดเวลาและความพยายามที่เกี่ยวข้อง
- สร้างงานที่สามารถดำเนินการได้จากแนวคิดที่นามธรรมและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
- รับข้อมูลภาพเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการผ่านแผนภูมิ แกนต์และกระดานคัมบัง
- สร้างและใช้แม่แบบงานสำหรับเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อินเทอร์เฟซทำให้การนำทางของระบบพึ่งพาซ้อนกันซับซ้อนขึ้น ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- การแจ้งเตือนที่ซ้อนทับกันและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้รู้สึกหนักใจและเสียสมาธิ
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: $0
- เริ่มต้น: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5. 0 (10,740+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (13,250+ รีวิว)
4. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและความช่วยเหลือในงานด้วย AI)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างรายการงาน AI ที่เน้นการสร้างเนื้อหาและการตลาดเป็นหลัก Jasper AI คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะการสร้างเนื้อหาคือบริการหลักของพวกเขา
นอกเหนือจากความสามารถในการเขียนแล้ว Jasper AI ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการจัดการงานอีกด้วย ตั้งแต่การสร้างข้อความทางการตลาดไปจนถึงการจัดระเบียบเอกสารโครงการ Jasper สามารถจัดการงานทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในรูปแบบและรูปแบบต่าง ๆ
- จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานด้วยคำแนะนำอัจฉริยะจาก AI
- ขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ด้วยการระดมความคิดและการสร้างไอเดียโดยใช้ AI เป็นผู้นำ
- ปรับแต่งโทนและสไตล์ของเนื้อหาให้เหมาะสมกับความชอบของผู้ชม
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ขาดความสามารถในการบริหารโครงการที่ครอบคลุมและมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาเป็นหลัก
- การมีเครื่องมือแยกต่างหากเมื่อคุณมีตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลายอาจไม่รู้สึกคุ้มค่า
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5. 0 (1,240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (1,840+ รีวิว)
แจสเปอร์ทำให้ฉันสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายและตรงกับสิ่งที่ฉันต้องการอย่างรวดเร็ว ขอบคุณแจสเปอร์ ตอนนี้ฉันสามารถใช้เวลาไปกับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนของฉันแทนที่จะต้องมาเสียเวลาไปกับงานที่น่าเบื่อ
แจสเปอร์ทำให้ฉันสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายและตรงกับสิ่งที่ฉันต้องการอย่างรวดเร็ว ขอบคุณแจสเปอร์ ตอนนี้ฉันสามารถใช้เวลาไปกับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนของฉันแทนที่จะต้องมาเสียเวลาไปกับงานที่น่าเบื่อ
5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นงานด้วยบอร์ดที่ปรับแต่งได้)
Trello เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบภาพ การจัดวางแบบ Kanban ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยลดภาระทางความคิดในการมอบหมายงาน อัปเดตสถานะงาน และตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ นอกจากนี้ยังมีกระดานคัมบัง (Kanban Boards) ที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพโครงการในรูปแบบรายการตรวจสอบแบบโต้ตอบ และทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบงานของคุณอย่างเป็นภาพบนกระดานคัมบังและรายการที่ปรับแต่งได้
- ใช้กฎการทำงานอัตโนมัติของ Butler เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้กระดานร่วมกันและฟีเจอร์แสดงความคิดเห็น
- ซิงค์รายการงานระหว่างอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่มีการให้บริการรายงานขั้นสูงหรือการวิเคราะห์
- มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดสำหรับการอัปเดตงาน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5. 0 (13,630+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 23,300 รายการ)
6. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจัดตารางงานอย่างเป็นระบบ)
Todoist เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างงานด้วย AI สำหรับการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ (โดยเฉพาะทีมขนาดเล็ก) ระบบแนะนำงานที่ใช้ AI จะช่วยในการจัดตารางงาน ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงและกำหนดเวลาได้อย่างเหมาะสม และจัดสรรเวลาและทรัพยากรได้อย่างรอบคอบ
Todoist มีคุณสมบัติเด่น เช่น งานที่เกิดซ้ำ ป้ายกำกับความสำคัญ และการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ ที่ช่วยให้คุณมีระเบียบ ไม่ว่าคุณจะจัดการรายการงานของคุณหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น Todoist ก็ช่วยให้คุณทำงานสำเร็จลุล่วง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดระเบียบงานโดยใช้ป้ายกำกับ, ตัวกรอง, และการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
- ติดตามประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตด้วยแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลในตัว
- ทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติด้วยการจัดตารางงานที่ใช้งานง่าย
- เข้าถึงรายการงานของคุณได้จากทุกที่ แม้ในโหมดออฟไลน์
ด้วยความเคารพ, ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของ Todoist คือเครื่องมือความร่วมมือที่ติดตั้งไว้ในตัว. เครื่องมือนี้เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการงานกลุ่ม เพราะคุณสามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทั้งกลุ่ม.
ด้วยความเคารพ, ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของ Todoist คือเครื่องมือความร่วมมือที่ติดตั้งไว้ในตัว. เครื่องมือนี้เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการงานกลุ่ม เพราะคุณสามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทั้งกลุ่ม.
ข้อจำกัดของ Todoist
- ไม่มีฟีเจอร์แชทและการทำงานร่วมกันในตัว
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ ต้องมีการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: $0
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,530 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? 50% ของสิ่งที่ทำสำเร็จในรายการสิ่งที่ต้องทำเสร็จภายในหนึ่งวัน! ดังนั้น หากคุณกำลังคิดที่จะละทิ้งความคิดในการทำรายการ รีบเริ่มต้นเลย!
7. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและแม่แบบที่ครอบคลุม)
Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับโครงการที่ซับซ้อน มี เทมเพลตการจัดการงานหลายแบบเพื่อทำให้กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและเปิดตัวโครงการได้เร็วขึ้น
เครื่องมือสร้างรายการงานรองรับแบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิก, มุมมองแผนภูมิแกนต์, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะสำหรับทีมข้ามสายงาน ด้วยเครื่องมือรายงานที่ทรงพลังและการผสานรวม Wrike ทำให้การวางแผนงาน, การดำเนินการ, และการติดตามเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- เริ่มต้นโครงการด้วยเทมเพลตงานที่ปรับแต่งได้
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดและพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- บรรลุกำหนดเวลาของโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรโดยใช้แผนภูมิแกนต์
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อจำกัดของ Wrike
- มีอาการหน่วงเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อจัดการโครงการขนาดใหญ่
- อินเตอร์เฟซอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสนได้ง่าย
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ยอดเขา: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,730+)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (2,740+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แผนภูมิแกนต์ที่เราใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการโครงการนั้น เดิมทีถูกคิดค้นโดย Karol Adamiecki ในช่วงทศวรรษ 1890 ต่อมา แผนภูมินี้ได้รับความนิยมในประเทศตะวันตกโดย Henry Gantt และนั่นคือที่มาของชื่อ!
8. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการจัดการเวลา)
การเคลื่อนไหวผสานการจัดการงานกับการบล็อกเวลาเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลัง: การสลับบริบทระบบอัตโนมัติของ AIจะเตรียมตารางงานอย่างชาญฉลาด จัดสรรเวลาที่เฉพาะเจาะจง กำหนดลำดับความสำคัญ กำหนดเส้นตายของโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
อินเทอร์เฟซแบบมินิมอลของมันตอบสนองได้ดีมาก และการเปลี่ยนแปลงแผนจะแสดงผลแบบไดนามิก เครื่องมือนี้สามารถจัดการกับลำดับความสำคัญที่ทับซ้อนกันได้ และแสดงทุกอย่างบนปฏิทิน ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างรายการงานที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- ซิงค์งานและปฏิทินเพื่อการดูแบบรวมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- ปรับเปลี่ยนตารางเวลาแบบไดนามิกด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- จัดการลำดับความสำคัญที่หลากหลายโดยใช้ขั้นตอนวิธีขั้นสูงเพื่อสร้างสมดุลระหว่างตัวแปร
- พบกับเส้นตายได้อย่างสบายด้วยฟีเจอร์บล็อกเวลาที่ใช้งานง่าย
ฉันชอบฟีเจอร์ AI ที่ช่วยเติมเวลาให้อัตโนมัติมาก ถ้าฉันต้องยกเลิกประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางงานหรือโปรเจกต์ที่ต้องทำให้เสร็จเข้ามาให้โดยอัตโนมัติ การนำไปใช้กับทีมก็ค่อนข้างง่าย ทุกคนสามารถเข้าร่วมและเชื่อมต่อปฏิทินของตัวเองได้สะดวก
ฉันชอบฟีเจอร์ AI ที่ช่วยเติมเวลาให้อัตโนมัติมาก ถ้าฉันต้องยกเลิกประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางงานหรือโปรเจกต์ที่ต้องทำให้เสร็จเข้ามาให้โดยอัตโนมัติ การนำไปใช้กับทีมก็ค่อนข้างง่าย ทุกคนสามารถเข้าร่วมและเชื่อมต่อปฏิทินของตัวเองได้สะดวก
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- ไม่เสนอหลายมุมมองเหมือนกับเครื่องมือสร้างรายการงาน AI อื่น ๆ ในรายการนี้
- ระบบอัตโนมัติด้วย AI ต้องการการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 0/5. 0 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม? ลองสำรวจ10 ซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการงานเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมและทำงานให้เสร็จตามกำหนดทุกครั้ง!
9. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลืองานสร้างสรรค์และงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
แม้ว่า ChatGPT จะไม่ใช่เครื่องมือสร้างรายการงานแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบดั้งเดิม แต่ความหลากหลายของมันทำให้มันมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นตัวเลือกหนึ่งในรายการนี้ ความเชี่ยวชาญในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของมันทำให้สามารถคิดค้นไอเดีย สร้างเนื้อหา และเตรียมรายการงานที่ละเอียดได้
มันเข้าใจรายละเอียดโครงการของคุณตามบริบทและนำเสนอโซลูชันที่ชาญฉลาด ไม่ว่าคุณต้องการเขียนคำอธิบายที่ชัดเจนและละเอียดสำหรับงานของคุณหรือเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการรวมงาน ChatGPT สามารถทำได้ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
- ให้คำตอบทันทีและสนับสนุนการระดมความคิด
- ปรับตัวให้เข้ากับโครงการและอุตสาหกรรมที่หลากหลายผ่านการประยุกต์ใช้ที่ยืดหยุ่น
- รับผิดชอบการจัดการระบบการทำงานและการมอบหมายงาน
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ต้องการคำแนะนำที่ละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
- การผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกอย่างจำกัด
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20 ต่อเดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 640 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
🧠 คุณรู้หรือไม่? ChatGPTมีผู้ใช้ทะลุ1 ล้านคนภายในเวลาเพียง ห้าวัน เท่านั้น!
10. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและกระบวนการทำงานทางการตลาด)
Copy.ai เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับทุกโครงการของคุณ นอกเหนือจากการเขียนแล้ว Copy.ai ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนและจัดระเบียบแคมเปญการตลาด รวมถึงจัดการงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากสามารถสร้างหัวข้อที่น่าสนใจ ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดการกดไลค์ และเนื้อหาอีเมลที่กระตุ้นอัตราการเปิดอ่านได้ เปลี่ยนแคมเปญการตลาดของคุณให้กลายเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่นำไปปฏิบัติได้จริงด้วย Copy.ai
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai
- สร้างเนื้อหาการตลาดที่น่าสนใจบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- ปรับแต่งโทนและสไตล์ของเนื้อหาของคุณตามความชอบของผู้ชมเป้าหมาย
- ประหยัดเวลาด้วยร่างข้อความอย่างรวดเร็วสำหรับโฆษณา, บล็อก, และโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
- ใช้เทมเพลตเพื่อเริ่มต้นแนวคิดหรือภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- มุ่งเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเป็นหลัก
- ขาดความลึกซึ้งในขณะที่สร้างเนื้อหาสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $249 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Copy. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
11. TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นด้วย AI)
ตามชื่อที่บ่งบอก TimeHero ใช้ AI เพื่อใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการปรับตารางเวลาให้เหมาะสมที่สุด
ใช้เพื่อเคลียร์กำหนดเวลาและมอบหมายงานตามกำหนดเวลา ความสามารถของทีม และปริมาณงานที่สมดุล ระบบจะมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติและปรับเปลี่ยนตารางงานตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป
คุณสมบัติเด่นของ TimeHero
- อัตโนมัติการมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมและการจัดตารางเวลาโดยใช้ เทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญ
- มองเห็นภาพกระบวนการทำงานในมุมมอง Kanban และไทม์ไลน์
- ปรับตารางงานใหม่แบบไดนามิกตามการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยการติดตามความคืบหน้าของทีม
ก่อนใช้ Timehero ฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจว่าควรทำภารกิจใดก่อนเมื่อมีภารกิจหลายอย่างที่แตกต่างกัน TimeHero ได้แก้ไขปัญหานี้โดยการจัดตารางเวลาสำหรับภารกิจประจำวันของฉัน ฉันสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าควรเริ่มทำอะไรก่อนและทำอะไรให้เสร็จจากรายการ
ก่อนใช้ Timehero ฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจว่าควรทำภารกิจใดก่อนเมื่อมีภารกิจหลายอย่างที่แตกต่างกัน TimeHero ได้แก้ไขปัญหานี้โดยการจัดตารางเวลาสำหรับภารกิจประจำวันของฉัน ฉันสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าควรเริ่มทำอะไรก่อนและทำอะไรให้เสร็จจากรายการ
ข้อจำกัดของ TimeHero
- อินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยากและซับซ้อน
- การปรับแต่งรายงานงานได้จำกัด
ราคา TimeHero
- พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeHero
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แผ่นโกงของคุณสำหรับการจัดการรายการที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียด เลือกสิ่งหนึ่ง—เพียงสิ่งเดียวและเริ่มทำงานกับมัน เลือกสิ่งถัดไปจากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ ทำซ้ำและทำซ้ำ!
สร้างและมอบหมายงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วย ClickUp
เครื่องมือสร้างรายการงานด้วย AI ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการจัดระเบียบของเรา ความสามารถในการนำเสนอโซลูชันอัจฉริยะสำหรับการจัดการงาน การจัดตารางเวลา และการทำงานร่วมกัน ทำให้เครื่องมือเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเทคโนโลยีของทุกองค์กร
ในขณะที่เครื่องมือทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุม เช่น ClickUp Tasks และ Brain ทำให้การสร้างงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
นี่คือเครื่องมือที่มีความหลากหลายสูงซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการในทันทีของคุณ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำงานที่ท้าทายที่สุดก่อนหรือค่อยๆ สร้างแรงผลักดันด้วยการทำงานเล็กๆ น้อยๆ ให้เสร็จ ClickUp ก็พร้อมตอบสนองความคาดหวังของคุณ พร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์การจัดการงานด้วย AI ที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่? สมัครใช้ ClickUp ตอนนี้เลย