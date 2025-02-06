วิธีรักษาสถานะทีมของคุณให้เป็นสีเขียวและทำงานได้ตามแผน

สถานะสีเขียวของ Microsoft Teams เป็นสัญญาณที่ส่งถึงองค์กรของคุณว่า "สวัสดี ฉันอยู่ที่นี่และพร้อมใช้งาน" การที่คุณแสดงสถานะว่ากำลังใช้งานอยู่ช่วยให้ทุกคนทราบว่าคุณพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
ขออภัย แอปจะเปลี่ยนสถานะของคุณจากสีเขียว (พร้อมใช้งาน) เป็นสีเหลือง (ไม่อยู่) โดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีการใช้งาน เมื่อหน้าจอล็อกปรากฏขึ้น เมื่อเข้าสู่โหมดสลีป หรือเมื่อ MS Teams ทำงานอยู่เบื้องหลัง
การทำให้สถานะของคุณเป็นแบบใช้งานอยู่ระหว่างเวลาทำงานโดยทั่วไปถือเป็นการปฏิบัติที่ดีในMicrosoft Teamsในองค์กรส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถติดต่อได้กับเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานจากระยะไกล
มาดูกันว่าเราจะรักษาสถานะของทีมให้อยู่ในสีเขียวและดูว่ากำลังใช้งานอยู่ได้อย่างไร แม้ว่าคุณจะไม่อยู่เพียงชั่วครู่ก็ตาม!
⏰ สรุป 60 วินาที
การทำความเข้าใจการตั้งค่าสถานะแต่ละอย่างใน Microsoft Teams
ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีรักษาสถานะ Teams ของคุณให้เป็นสีเขียว ขอให้เราเข้าใจก่อนว่าแต่ละตัวเลือกสถานะหมายถึงอะไร!
- พร้อมใช้งาน: คุณกำลังใช้งานและว่างอยู่ ระบบจะเปลี่ยนเป็น "ไม่อยู่" เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณถูกล็อกหรืออยู่ในโหมดพัก
- ยุ่ง: คุณกำลังมีสมาธิแต่ยังต้องการรับการแจ้งเตือน
- ในการประชุม หรือ ในการโทร: ตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ในกิจกรรมเหล่านั้น เว้นแต่ว่า "ไม่รบกวน" จะเปิดอยู่
- ห้ามรบกวน: ต้องการสมาธิใช่ไหม? นี่จะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดให้คุณ
- เดี๋ยวกลับมาทันที: สำหรับเวลาที่คุณกำลังจะออกไปสักครู่
- แสดงว่าไม่ว่าง: คุณกำลังทำงานอยู่แต่ไม่ตอบกลับทันที
- แสดงว่าออฟไลน์: สำหรับเมื่อคุณต้องการซ่อนตัวตนของคุณแต่ยังคงได้รับข้อความ
👀 คุณรู้หรือไม่? เพื่อนร่วมงานของคุณสามารถเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนเมื่อสถานะ Teams ของคุณเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำคือไปที่แชท เลือกโปรไฟล์ของบุคคลนั้น คลิกขวาที่โปรไฟล์นั้น และเลือกตัวเลือก แจ้งเตือนเมื่อพร้อมใช้งาน
วิธีรักษาสถานะทีมให้เป็นสีเขียว
วันทำงานของคุณไม่ได้มีแค่การตอบข้อความใน Teams เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสลับแท็บ การรับสาย และการพักเบรกสั้นๆ ด้วย
น่าเสียดายที่ไมโครซอฟท์ถือว่าการหยุดใช้งานอุปกรณ์ของคุณนานกว่า 10 นาที หรือแม้แต่การเปิด Teams ไว้เบื้องหลังเป็นเหตุผลให้เปลี่ยนสถานะของคุณเป็น "ไม่อยู่"
หลายคน รวมถึงผู้ใช้ Reddit คนหนึ่ง รู้สึกหงุดหงิดกับปัญหาสถานะของ Microsoft Teams ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ผู้ใช้กล่าวว่า
ฉันสัญญาว่าฉันกำลังทำงานอยู่ กำลังดูวิดีโอฝึกอบรมประจำปีอยู่ และฉันไม่จำเป็นต้องคลิกไปมา มันแสดงว่าฉันไม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งน่ารำคาญเพราะฉันกำลังรอสายโทรศัพท์อยู่
ก็ดีอยู่หรอกนะตอนที่มันยังอยู่
อย่ากังวลไปนะ เรามีวิธีแก้ไขให้คุณแล้ว ถึงเวลาที่จะพาคุณไปสำรวจเคล็ดลับเล็กๆในMicrosoft Teamsเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะแสดงสถานะว่างบนแอป:
1. ตั้งค่าสถานะ Teams เป็นพร้อมใช้งานด้วยตนเองในแอป
หากคุณกำลังสงสัยว่า "จะรักษาสถานะทีมของฉันให้เป็นสีเขียวได้อย่างไร" นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าสถานะของคุณเป็น "พร้อมใช้งาน" ในแอป:
สำหรับ Apple MacBook/Windows PC ของคุณ
- เปิดแอป Teams
- ไปที่มุมขวาบน ของแอป
- ค้นหาชื่อเต็มและอักษรย่อของคุณที่นั่น (ไอคอนโปรไฟล์/รูปโปรไฟล์ของคุณ)
- คลิก เพื่อ ดูเมนูแบบเลื่อนลงของสถานะต่างๆ
- เลือกตัวเลือกสถานะ "พร้อมใช้งาน" ที่มีจุดสีเขียว
เพื่อเลือกใช้งานบนแอป Teams สำหรับ Android/iOS บนมือถือ:
- เปิดแอป Microsoft Teams ของคุณ
- ค้นหาไอคอนโปรไฟล์ของคุณที่มุมบนซ้าย
- คลิกเพื่อเปิดการตั้งค่าสถานะของคุณใน Microsoft Teams
- ตั้งค่าสถานะของคุณเป็น "พร้อมใช้งาน" (ไอคอนสถานะสีเขียวที่แสดงว่าใช้งานอยู่)
คุณยังสามารถพิมพ์สถานะที่คุณต้องการในช่องค้นหาของ MS Teams และเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
- เปิดแอป Microsoft Teams
- ไปที่แถบค้นหา (ตรงกลางด้านบน)
- ใส่ '/' (สแลช) เพื่อแสดงเมนูคำสั่งต่างๆ
- เลือกสถานะของคุณจากเมนู
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หากคุณเข้าสู่ระบบ Teams บนอุปกรณ์หลายเครื่อง สถานะของคุณจะซิงค์กันทุกอุปกรณ์ ดังนั้น หากคุณตั้งค่าว่า "ไม่อยู่" บนคอมพิวเตอร์ สถานะนั้นก็จะแสดงบนแอปมือถือของคุณด้วยเช่นกัน
2. ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหมดพัก
เทคนิคโพโมโดโรแนะนำให้พัก 5 นาทีทุก 25 นาที เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับงานที่ทำ แน่นอนว่าหากคุณกังวลว่าสถานะ Teams ของคุณจะเปลี่ยนเป็น "ไม่อยู่" ความสัมพันธ์นี้อาจเสื่อมลงแทนที่จะดีขึ้น!
วิธีง่าย ๆ ในการรักษาสถานะ Teams ของคุณให้ยังคงใช้งานได้ในช่วงพักคือ การตั้งค่าพลังงานของอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในโหมดตื่นตัว
สำหรับผู้ใช้ Windows:
- เปิดการตั้งค่า จากเมนู Start หรือโดยใช้ปุ่ม Windows
- ไปที่ ระบบ > พลังงานและแบตเตอรี่
- ภายใต้ตัวเลือกการหมดเวลาของหน้าจอ, การพัก, และการพักเครื่อง, ให้เลือก "ไม่เคย" หรือเลือกช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุด เพื่อให้ระบบของคุณทำงานต่อเนื่อง
สำหรับผู้ใช้ MacBook:
- เปิดการตั้งค่าระบบ ผ่าน ไอคอน Apple ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ
- คลิกตัวเลือกหน้าจอล็อก
- เปลี่ยนการตั้งค่าการพักเครื่องของอุปกรณ์ของคุณโดยปรับตัวเลือก "ปิดหน้าจอ" สำหรับทั้งอะแดปเตอร์ไฟและสถานการณ์ที่เสียบปลั๊กให้อยู่ในระยะเวลาสูงสุด
👀 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถกำหนดระยะเวลาของสถานะเฉพาะใน MS Teams ได้ สมมติว่าคุณมีการประชุมแบบพบหน้ากัน ให้เลือกตัวเลือก "ไม่รบกวน" เพื่อให้ใช้งานเป็นเวลาสองสามชั่วโมง น่าเสียดาย—คุณเดาถูกแล้ว—วิธีนี้ไม่สามารถทำให้สถานะ Teams ของคุณเป็นแบบใช้งานได้
3. ตั้งค่าข้อความสถานะในแอป Microsoft Teams
มีโอกาสสูงที่เพื่อนร่วมงานของคุณจะรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับการดิ้นรนที่จะทำให้ตัวเองกระฉับกระเฉงบน Teams คุณสามารถทำส่วนของคุณได้เพื่อให้พวกเขารู้เกี่ยวกับความพร้อมของคุณ ไม่ว่าสถานะในแอปจะเป็นอย่างไร
- เปิดแอป Teams
- คลิกไอคอนโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน
- ไปที่ตัวเลือกข้อความสถานะ
- พิมพ์ข้อความเพื่อย้ำความพร้อมของคุณ
มีขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อให้วิธีการนี้สมบูรณ์แบบ
คุณควรล้างข้อความสถานะหลังจากผ่านไปจำนวนชั่วโมงหนึ่ง เพื่อที่คุณจะไม่แสดงว่าพร้อมใช้งานตลอดเวลา!
- ไปที่ข้อความสถานะ "เคลียร์" หลังจากตัวเลือกที่อยู่ใต้กล่องข้อความ
- เปิดเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกจากตัวเลือก เช่น ไม่เคย, วันนี้, 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, และสัปดาห์นี้
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยคลิกที่ เสร็จสิ้น
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2017 Microsoft ได้ประกาศว่า Teams จะเข้ามาแทนที่ Skype for Business ในอนาคต ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากแพลตฟอร์มการส่งข้อความไปสู่เครื่องมือสื่อสารระดับองค์กร
ข้อจำกัดของการใช้ทีม
Microsoft Teams เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมาก—มีผู้ใช้งานประจำต่อเดือนมากกว่า 320 ล้านคน!
แต่แพลตฟอร์มนี้ก็มีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้การสื่อสารในทีมเป็นเรื่องยุ่งยาก
- การปรับแต่งที่จำกัด: Teams มีตัวเลือกจำกัดในการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้และการแจ้งเตือน ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น
- การผสานรวมที่ซับซ้อน:แม้ว่าการผสานรวม Microsoft Teamsกับชุด Microsoft 365 จะเป็นที่นิยม แต่การจัดการไฟล์ภายในแอปอาจยุ่งยาก โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับไฟล์จำนวนมาก
- ข้อจำกัดในการค้นหา: ผู้ใช้อาจพบว่าการค้นหาเนื้อหาเฉพาะภายในแชททำได้ยาก
- คุณภาพเสียง/วิดีโอ: โดยทั่วไปแล้วคุณภาพเสียงและวิดีโอในระหว่างการสนทนาค่อนข้างดี แต่บางครั้งอาจลดลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนไม่สอดคล้องกัน: หากการตั้งค่าการแจ้งเตือนไม่ซิงค์อย่างถูกต้องระหว่างอุปกรณ์ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์หนึ่งแต่ไม่ได้รับบนอุปกรณ์อื่น
- ปัญหาในการเข้าร่วมการประชุม: ไคลเอนต์ Microsoft Teams ใหม่บางครั้งป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เข้าร่วมการประชุมผ่าน Outlook โดยมักจะต้องรีบูตอุปกรณ์หรือรีสตาร์ท Teams เพื่อแก้ไขปัญหา
การใช้ ClickUp เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
Microsoft Teams เป็นเครื่องมือสื่อสารและซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของมัน เช่น การผสานการทำงานที่ไม่ราบรื่น ปัญหาการซิงค์ และการจำกัดจำนวนช่อง (200 ช่องสาธารณะและ 30 ช่องส่วนตัว) ทำให้ไม่สามารถเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีมที่สมบูรณ์แบบได้
นี่คือจุดที่ ClickUp ปรากฏเป็นทางเลือกที่ดีกว่า มันเป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน โดยมีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมเป็นหัวใจหลัก นี่คือวิธีที่มันสามารถเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Teams:
1. สนทนากับทีมของคุณ
การสลับไปมาระหว่างแอปสำหรับจัดการงานกับแอปสำหรับการสื่อสารเป็นสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว ไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นหลุมดำที่งานสามารถหายไปได้ClickUp Chatแก้ปัญหานี้ด้วยการรวมแชทและการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียวโดยใช้ AI มันช่วยให้จดจำบริบทและรักษาความชัดเจน
คาดหวังว่าทุกการสนทนาและหัวข้อจะถูกเชื่อมโยงไปยังงาน เอกสาร และโครงการที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ คุณอาจลืมงานบางอย่างได้ แต่ ClickUp Chat จะไม่ลืม!
ประโยชน์หลักของ ClickUp Chat สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
- เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานและมอบหมายได้ทันที—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ
- สร้างสรุปกระทู้โดยใช้ AI เพื่อติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- ทำงานร่วมกันผ่านข้อความโดยตรง, หัวข้อสนทนา, ช่อง, การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
- ใช้@mentionsเพื่อแท็กบุคคล ทีม หรือกลุ่มทั้งหมดภายในงาน ความคิดเห็น และเอกสาร
2. ให้ AI ทำงานแทนคุณ
ประมาณ75% ของผู้ทำงานด้านความรู้ได้ใช้ AI ในการทำงานแล้ว—ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน และClickUp Brainสามารถช่วยลดความพยายามในงานประจำวันได้ด้วยการผสานรวมกับพื้นที่ทำงานของคุณ
มันผสานการทำงานอัตโนมัติ การจัดการความรู้ และความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อจัดการกระบวนการทำงาน ลดความขัดแย้ง และส่งเสริมความสอดคล้องของทีม
ทำไมคุณควรใช้ ClickUp Brain:
- เชื่อมโยงความรู้จากแอปภายนอก เช่น Google Drive, GitHub และ Salesforce
- รับคำตอบที่ถูกต้องตามบริบทและทันทีสำหรับคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร และโครงการ
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงพร้อมระบบตรวจสอบการสะกดคำในตัวสำหรับงานและเอกสาร
- ประหยัดเวลาได้มากขึ้น 30% และปรับปรุงความสอดคล้องในขณะที่ลดต้นทุนเครื่องมือได้สูงสุดถึง 75%
3. มอบหมายความคิดเห็นให้กับทีมของคุณจากตำแหน่งเดียว
ลองจินตนาการว่ามีจินนี่ที่จัดระเบียบความคิดเห็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานไว้ในที่เดียว โดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดงานใด ๆ
ชื่อของจินนี่ตัวนี้คือClickUp Assign Comments
ทำไมต้องใช้:
- มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
- อนุญาตให้สมาชิกแก้ไขหรือมอบหมายความคิดเห็นใหม่ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซ
- มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมของคุณในการเปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ ให้กลายเป็นตัวเตือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
📮ClickUp Insight: กว่า60% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ
จากการวิจัยโดย ClickUp พบว่าทีมสูญเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ขาดตอน ให้ผสานการส่งข้อความเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่รวมการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารไว้ในที่เดียว ลองใช้ ClickUp แอปสำหรับทุกการทำงาน
4. สร้างสรรค์การประชุมใหม่ด้วยเครื่องมือที่ดีกว่า
การสนทนาในที่ทำงานที่ขาดสมาธิไม่ใช่สิ่งที่ใครชอบ อย่างไรก็ตามการจัดการประชุมด้วย ClickUpช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิก ปรับปรุงการจัดการการประชุมทางวิดีโอ และทำให้การติดตามงานง่ายขึ้น
พิจารณา ClickUp สำหรับ:
- บันทึกการประชุมด้วยเครื่องมือแก้ไขที่สมบูรณ์, ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความเพื่อเน้นจุดสำคัญ, ไฮไลต์สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
- แปลงบันทึกการประชุมหรือการหารือเป็นงานและเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามผล
- เพิ่มรายการตรวจสอบของทุกประเด็นการหารือ และทำเครื่องหมายรายการเมื่อได้หารือแล้ว
- การจัดรูปแบบข้อความ, การสร้างงาน, หรือการกระตุ้นการกระทำโดยตรงในบันทึกการประชุมและเอกสารโดยใช้ทางลัดง่าย ๆ เช่น "/task" หรือ "/checklist"
ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถพูดคุยและทำงานร่วมกันภายในงานได้
สื่อสารได้ดีขึ้นด้วย ClickUp
ทีมส์ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมหากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft 365. แต่ปัญหาพื้นฐานเช่นการไม่มีการเคลื่อนไหวในสถานะอาจกลายเป็นจุดที่ทำให้เกิดความรำคาญสำหรับทีมที่ต้องการอยู่ในหน้าเดียวกัน.
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ราบรื่นขึ้นโดยไม่มีปัญหาการสลับแท็บ ClickUp อาจเป็นคำตอบของคุณ
ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มที่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน ClickUp นำทุกอย่าง—แชท งาน และเอกสาร—มารวมไว้ในที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน การออกแบบที่ใช้งานง่าย พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบ ประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะขนาดหรือสถานที่ใดก็ตาม
ลองใช้ ClickUpฟรีวันนี้เพื่อดูว่าการสื่อสารจะดีขึ้นได้อย่างไร!