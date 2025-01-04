บริษัทการตลาดชั้นนำในลอสแอนเจลิสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณในปี 2025

คุณทราบหรือไม่ว่ามีกว่า30,000 บริษัทการตลาดในสหรัฐอเมริกา?
ลอสแอนเจลิส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ตั้งของสถานที่ที่น่าทึ่งบางแห่ง ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อยกระดับแบรนด์ของคุณไปอีกขั้น
หากคุณกำลังมองหาเอเจนซี่ในลอสแอนเจลิสที่สมบูรณ์แบบเพื่อเปลี่ยนโฉมแบรนด์ของคุณ เราได้ทำการบ้านมาแล้วและรวบรวมเอเจนซี่การตลาดที่ดีที่สุด 30 แห่งในลอสแอนเจลิสไว้ให้คุณแล้ว
หากคุณข้ามรายการนี้ไป คุณอาจพลาดโอกาสในการค้นหาเอเจนซี่ที่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง ดังนั้นอยู่กับเราจนถึงตอนจบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณ! ?
⏰ สรุป 60 วินาที
- ค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดในลอสแอนเจลิส: สำรวจ 30 เอเจนซี่การตลาดที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในลอสแอนเจลิส ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแบรนด์ของคุณ
- ความเชี่ยวชาญท้องถิ่นที่ไม่มีใครเทียบได้: เอเจนซี่ในลอสแอนเจลิสมีความโดดเด่นในการทำแคมเปญที่เจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ การตลาดข้ามวงการบันเทิง และการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์
- แนวโน้มใหม่ที่ต้องจับตามอง: การออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก, การปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย AI, และการค้าผ่านโซเชียลมีเดียกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การตลาด
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการด้วย ClickUp: จัดการแคมเปญโฆษณาได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือสำหรับการระดมความคิด ติดตามความคืบหน้า และประสานงานทีม เพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จของการตลาด
- นี่คือภาพรวมของรายชื่อของเรา: Ogilvy Saatchi & Saatchi Public Haus Agency M&C Saatchi Performance Antonio & Paris inBeat Salted Stone The Bruxton Group 2 Point UMBRELLA SeedX NoGood Eclipse Advertising RPA Zbra Studios Ayzenberg Group Brenton Way Optimist Inc. อินเทรพิด ดิจิตอล ดีไซน์อรี สเตรท นอร์ธ เบิร์ด มาร์เก็ตติ้ง ดีไวเทท แล็บส์ ฮอว์ธอร์น แอดเวอร์ไทซิง พัลซาร์ แอดเวอร์ไทซิง โซเชียลมีเดีย 55 แคสท์เนอร์ ควิกเลย์-ซิมป์สัน ทริกส์มีเดีย ไนโตร พลัก
- โอกิลวี่
- แซทชี แอนด์ แซทชี
- พับลิก เฮาส์ เอเจนซี่
- เอ็มแอนด์ซี แซทช์ชี่ เพอร์ฟอร์แมนซ์
- อันโตนิโอ & ปารีส
- อินบีท
- เกลือหิน
- กลุ่มบรู็กซ์ตัน
- 2 จุด
- ร่ม
- SeedX
- ไม่มีประโยชน์
- อีคลิปส์ แอดเวอร์ไทซิง
- RPA
- Zbra Studios
- กลุ่มไอยเซนเบิร์ก
- เบรนตัน เวย์
- บริษัท ออปติมิสต์ จำกัด
- อินเทรพิด ดิจิตอล
- ดีไซน์อรี
- ตรงไปทางเหนือ
- การตลาดแบบนก
- ดีไวเอท แล็บส์
- ฮอว์ธอร์น แอดเวอร์ไทซิง
- พัลซาร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง
- โซเชียลมีเดีย 55
- แคสท์เนอร์
- ควิกลีย์-ซิมป์สัน
- ทริกซ์มีเดีย
- ไนโตร พลัก
- โอกิลวี่
- แซทชี แอนด์ แซทชี
- พับลิก เฮาส์ เอเจนซี่
- เอ็มแอนด์ซี แซทช์ชี่ เพอร์ฟอร์แมนซ์
- อันโตนิโอ & ปารีส
- อินบีท
- เกลือหิน
- กลุ่มบรู็กซ์ตัน
- 2 จุด
- ร่ม
- SeedX
- ไม่มีประโยชน์
- อีคลิปส์ แอดเวอร์ไทซิง
- RPA
- Zbra Studios
- กลุ่มไอยเซนเบิร์ก
- เบรนตัน เวย์
- บริษัท ออปติมิสต์ จำกัด
- อินเทรพิด ดิจิตอล
- ดีไซน์อรี
- ตรงไปทางเหนือ
- การตลาดแบบนก
- ดีไวเอท แล็บส์
- ฮอว์ธอร์น แอดเวอร์ไทซิง
- พัลซาร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง
- โซเชียลมีเดีย 55
- แคสท์เนอร์
- ควิกลีย์-ซิมป์สัน
- ทริกซ์มีเดีย
- ไนโตร พลัก
ภูมิทัศน์ของเอเจนซี่การตลาดในลอสแอนเจลิส
ลอสแอนเจลิสคือที่ที่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีผสานกันเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุด
จากป้ายโฆษณาอันเป็นสัญลักษณ์บนถนนซันเซ็ตบูเลอวาร์ดไปจนถึงโฆษณาดิจิทัลบนจอทั่วโลก เอเจนซี่การตลาดในลอสแอนเจลิสรู้วิธีทำให้แบรนด์โดดเด่น แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือความสามารถในการผสมผสานแนวคิดที่กล้าหาญเข้ากับวัฒนธรรมของเมือง
ลักษณะสำคัญของเอเจนซี่การตลาดในลอสแอนเจลิส
นี่คือลักษณะสำคัญบางประการของพวกเขา
- แคมเปญท้องถิ่นที่มีการกำหนดเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง: เอเจนซีในลอสแอนเจลิสใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองเพื่อสร้างแคมเปญที่สามารถขยายไปทั่วโลกได้ในขณะเดียวกันก็รู้สึกใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่น
- การตลาดบันเทิงข้ามสาย: ด้วยฐานที่มั่นในฮอลลีวูด เอเจนซี่ในลอสแอนเจลิสหลายแห่งผสานแบรนด์เข้ากับภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ทรงพลัง
- การผสานรวมกับอินฟลูเอนเซอร์: ด้วยการเข้าถึงเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ที่กว้างขวาง เอเจนซี่การตลาดในลอสแอนเจลิสสร้างความร่วมมือที่สร้างความน่าเชื่อถือ
แนวโน้มใหม่ในด้านการตลาดของลอสแอนเจลิส
- เน้นมือถือเป็นอันดับแรก: เนื่องจากทุกคนใช้โทรศัพท์ขณะเดินทาง ธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่เหมาะกับมือถือ นั่นหมายถึงการทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ดูดีและทำงานได้ดีบนสมาร์ทโฟน
- ปัญญาประดิษฐ์: AI กำลังกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่เช่นกัน บริษัทต่างๆ กำลังใช้ AI เพื่อปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าให้มีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น ทำให้ทุกอย่างเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น
- การช้อปปิ้งบนโซเชียลมีเดีย: แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram และ Facebook กำลังกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม แบรนด์ต่าง ๆ ในลอสแอนเจลิสกำลังแสดงสินค้าของพวกเขาในฟีดของคุณโดยตรง ทำให้การซื้อสิ่งที่คุณเห็นเป็นเรื่องง่ายมาก
? คุณรู้หรือไม่? ป้ายฮอลลีวูดอันโด่งดังมีเรื่องเล่าสนุก ๆ ว่าตัวอักษร 'HOLLY' ถูกสะกดผิดโดยเจตนาเพื่อเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาด
ประโยชน์ของการจ้างเอเจนซีการตลาดในลอสแอนเจลิส
การจ้างเอเจนซี่การตลาดในลอสแอนเจลิสมีข้อได้เปรียบหลักสามประการเหนือการทำงานกับทีมการตลาดภายในองค์กร:
1. บริการหลากหลายในราคาที่เอื้อมถึง
ในลอสแอนเจลิส บริษัทการตลาดส่วนใหญ่มีทุกสิ่งที่แบรนด์ของคุณต้องการ และพวกเขายังทำในราคาที่ค่อนข้างถูก การสร้างทีมภายในที่มีทักษะเดียวกัน? นั่นอาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น
2. ความเชี่ยวชาญและความรู้ท้องถิ่น
เนื่องจากที่ตั้งของพวกเขา เอเจนซี่การตลาดในลอสแอนเจลิสจึงมีเส้นทางการติดต่อโดยตรงกับผู้มีอิทธิพล คนดัง และการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ต่างๆ ซึ่งทำให้พวกเขามีความได้เปรียบอย่างมากในการสร้างกลยุทธ์และเทมเพลตการตลาดที่ประสบความสำเร็จสำหรับแบรนด์ของคุณ เอเจนซี่ที่ตั้งอยู่ในที่อื่นอาจไม่มีความเข้าถึงในระดับเดียวกัน
3. มุมมองใหม่และกลยุทธ์การตลาดที่ปรับให้เหมาะสม
บางครั้ง สิ่งที่คุณต้องการคือมุมมองใหม่! เอเจนซี่การตลาดสามารถนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ที่จะยกระดับกลยุทธ์การตลาดของคุณไปอีกขั้น พวกเขาจะมองธุรกิจของคุณจากมุมมองภายนอก ค้นหาโอกาสหรือความท้าทายที่คุณอาจมองข้ามไป
30 อันดับบริษัทการตลาดที่ดีที่สุดในลอสแอนเจลิส
1. Ogilvy
ก่อตั้งขึ้นในปี 1948 โดย เดวิด ออ겔วี บริษัทสร้างสรรค์แห่งนี้มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าใน ความคิดสร้างสรรค์ไร้ขอบเขต
ทุกโครงการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณา, การสร้างแบรนด์, ประสบการณ์ลูกค้า, ประชาสัมพันธ์, และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อสร้างโซลูชันที่มีผลกระทบ
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
จุดแข็งของ Ogilvy คือ การโฆษณา. ในฐานะเอเจนซี่ดิจิทัลที่สร้างสรรค์ Ogilvy สร้างแคมเปญโฆษณาที่เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายในระดับอารมณ์. มุ่งเน้นไปที่แบรนด์ระดับโลกและผู้นำในอุตสาหกรรม Ogilvy คือตัวเลือกแรกสำหรับการตลาดขององค์กรขนาดใหญ่.
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- แคมเปญโฆษณา
- การสร้างแบรนด์
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
?️ ลูกค้า
แมคโดนัลด์, ซัมซุง, ซูเปอร์เซลล์
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: วิลเชอร์บูเลอวาร์ด
? กลุ่มเป้าหมาย: การสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดแบบบูรณาการสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม, เกม, และนวัตกรด้านเทคโนโลยี
2. แซทช์ชี แอนด์ แซทช์ชี
แซทชี แอนด์ แซทชี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปับลิซีส์ กรุ๊ป ที่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส เป็นที่รู้จักอย่างดีในด้านการสื่อสารสร้างสรรค์และแผนการตลาด
สร้างขึ้นบนหลักการของ 'ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้' พวกเขาครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนเชิงสร้างสรรค์และการวางตำแหน่งแบรนด์ไปจนถึงกลยุทธ์การตลาดแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน นอกจากนี้ พวกเขายังพัฒนาเว็บไซต์อีกด้วย พูดถึง 'ผู้เชี่ยวชาญรอบด้าน'
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Saatchi & Saatchi เป็นผู้นำในการพัฒนาแคมเปญโฆษณาแบบบูรณาการสำหรับ โทรทัศน์, ดิจิทัล, โซเชียลมีเดีย, ประสบการณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย แนวทางแบบองค์รวมของพวกเขาทำให้มั่นใจว่าทุกจุดสัมผัสมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- โฆษณาแบบชำระเงิน
- บริการพัฒนาเว็บไซต์
- การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและโปรแกรม
?️ ลูกค้า
โตโยต้า, พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล, วีซ่า
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนแอวิเอชั่น
? กลุ่มเป้าหมาย: สร้างแคมเปญที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมสำหรับแบรนด์ผู้บริโภคระดับโลก อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายกลุ่ม
3. Public Haus Agency
Public Haus เป็นเอเจนซี่ประชาสัมพันธ์ในลอสแอนเจลิสที่ทำงานร่วมกับแบรนด์ไลฟ์สไตล์สำหรับผู้บริโภคและสตาร์ทอัพที่มีความทะเยอทะยาน สิ่งที่ทำให้ที่นี่พิเศษคือจุดเด่นในด้านการสื่อสารแบรนด์ ตามคำกล่าวของ Public Haus คือการช่วยให้ลูกค้า คิดใหญ่ โดดเด่น และเติบโตอย่างรวดเร็ว
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญหลักของ Public Haus Agency อยู่ที่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ, แคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าทึ่ง, และระบบการกระจายวิดีโอ.
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ประชาสัมพันธ์
- การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
- การผลิตและเผยแพร่วิดีโอ
?️ ลูกค้า
ออโต้ ซัพพลาย, บีสต์ เฮลท์, เชฟรอน
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนเวนทูรา
? กลุ่มเป้าหมาย: สร้างแคมเปญประชาสัมพันธ์ อินฟลูเอนเซอร์ และดิจิทัลที่สร้างกระแสให้กับแบรนด์ในกลุ่มไลฟ์สไตล์แอคทีฟ ยานยนต์ สุขภาพ อาหาร ไวน์และสุรา และวัฒนธรรมป๊อป
4. เอ็มแอนด์ซี แซทช์ชี่ เพอร์ฟอร์แมนซ์
กลุ่มบริษัท M&C Saatchi ได้เดินทางมาไกลตั้งแต่เริ่มต้นในปี 1995 ปัจจุบันเป็นบริษัทที่ให้บริการโซลูชั่นสร้างสรรค์ครบวงจร พร้อมแขนงการตลาดดิจิทัลเพื่อการเติบโต พวกเขาครอบคลุมทุกด้านของการตลาดดิจิทัลและบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น การแบ่งกลุ่มลูกค้าและการสร้างแบบจำลองมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV)
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
M&C Saatchi Performance คือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบเน้นผลลัพธ์โดยเฉพาะ พร้อมความเชี่ยวชาญพิเศษในการทำการตลาดแอปพลิเคชัน ตั้งแต่ปี 2006 พวกเขาได้ช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ ขยายแอปพลิเคชันให้เติบโตจนกลายเป็นแอปยอดนิยมระดับโลก ขยายฐานผู้ใช้ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในตลาดทั่วโลก
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การตลาดแอปพลิเคชัน
- การเพิ่มประสิทธิภาพร้านค้าแอป
- การวิเคราะห์ข้อมูล
?️ ลูกค้า
Amazon, Soundcloud, Canva
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: เบเวอร์ลีฮิลส์
? กลุ่มเป้าหมาย: ขับเคลื่อนการเติบโตสำหรับแบรนด์เทคโนโลยี, ความบันเทิง, และแบรนด์ที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก ผ่านการตลาดที่มีประสิทธิภาพและการตลาดแอปพลิเคชัน
5. อันโตนิโอ & ปารีส
Antonio & Paris นำเสนอบริการของพวกเขาใน 'จุดประกายความรักระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค' บริการของพวกเขาแบ่งออกเป็นสามด้านหลัก ได้แก่ กลยุทธ์แบรนด์, อัตลักษณ์แบรนด์, และประสบการณ์แบรนด์ ภายในสามด้านนี้ พวกเขาทำทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์การตลาดไปจนถึงการสร้างต้นแบบและการสร้างแบรนด์ด้วยประสาทสัมผัส (เสียงและกลิ่น)
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
A&P มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ที่ทำงานทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นเพียงหนึ่งเดียว คือการสร้างแบรนด์, UI/UX, กลยุทธ์เนื้อหา และแอนิเมชัน ตลอดเส้นทาง พวกเขาได้รับการยอมรับอย่างจริงจังผ่านรางวัลมากมาย เช่น Webby, IDA และ Addy จากแคมเปญการสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นของพวกเขา
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- แอนิเมชันและกราฟิกเคลื่อนไหว
- การผลิตภาพยนตร์
- การสร้างแบรนด์ด้วยประสาทสัมผัส
?️ ลูกค้า
สถาบันแฟรงคลิน, ไมโครซอฟต์, อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนเวสต์ 5th
? กลุ่มเป้าหมาย:สร้างแคมเปญการตลาดที่เน้นอารมณ์สำหรับตลาด B2B/B2C ด้วยโซลูชันเช่นการสร้างแบรนด์ด้วยประสาทสัมผัสและการพัฒนาเนื้อหา
6. อินบีท
inBeat เป็นเอเจนซี่การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์และการโฆษณาแบบชำระเงิน ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา อย่างไรก็ตาม ในลอสแอนเจลิส พวกเขาเน้นเฉพาะการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เท่านั้น พวกเขามีฐานข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ TikTok และ Instagram ที่ใหญ่ที่สุด โดยมีผู้สร้างคอนเทนต์มากกว่า 25,000 คน
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
inBeat โดดเด่นในการผสมผสาน สื่อโฆษณาและไมโครอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสร้างแคมเปญที่สามารถวัดผลได้ ด้วยเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในลอสแอนเจลิส พวกเขาจับคู่ผู้สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับงบประมาณและอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างลงตัว
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- การแจกตัวอย่างสินค้า
?️ ลูกค้า
บัมเบิล, นิวบาลานซ์, เนทีฟ
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนฟลาวเวอร์
? กลุ่มเป้าหมาย: การจัดแคมเปญ UGC ที่ทันสมัยผ่านทางการตลาดด้วยไมโครอินฟลูเอนเซอร์สำหรับแบรนด์ D2C, โรงเรียนมัธยม, ด้านการดูแลสุขภาพ และแอปพลิเคชันมือถือ
7. หินเกลือ
Salted Stone มุ่งเน้นในการช่วยเหลือธุรกิจ B2B ให้เติบโต และในฐานะพันธมิตรเอเจนซี่อย่างเป็นทางการของ HubSpot พวกเขามีเครื่องมือและความเชี่ยวชาญที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ พวกเขามุ่งเน้นการใช้ HubSpot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสทางการขายและการแปลงเป็นลูกค้า โดยเฉพาะในโลกของ B2B
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Salted Stone เชี่ยวชาญในการผสานรวม HubSpot เข้ากับกระบวนการขายของคุณ พวกเขาตั้งค่าท่อการขายอัตโนมัติเต็มรูปแบบและฝึกอบรมทีมของคุณให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- การผสานระบบ HubSpot และการเริ่มต้นใช้งาน
- การขาย, CRM, และการออกแบบเว็บไซต์
?️ ลูกค้า
เซ็นทริกซ์, รัมบรูกัล, บาร์เลียนส์
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: มอนโรเวีย
? กลุ่มเป้าหมาย: เพิ่มประสิทธิภาพการขายและการตลาด B2B ด้วยการผสานรวม HubSpot, RevOps และกลยุทธ์ที่เน้นการแปลงเพื่อขยายแบรนด์
8. กลุ่มบรู็กซ์ตัน
กลุ่มบรู็กซ์ตันในลอสแอนเจลิสสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สินค้าที่โดดเด่น พร้อมกับการวางตำแหน่งแบรนด์และกลยุทธ์แคมเปญของคุณอย่างแม่นยำ และหากคุณยังไม่มีอัตลักษณ์ของแบรนด์ พวกเขาจะออกแบบให้ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและยังสามารถผสานเข้ากับเว็บไซต์หรือแอปของคุณได้อย่างลงตัวใน UI/UX
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Bruxton Group เชี่ยวชาญในงานเขียนโฆษณา, การออกแบบกราฟิก, และการออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์. นอกจากนี้ยังพัฒนาฉลากสินค้า สำหรับขวด, กระป๋อง, หลอด, และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่คุณต้องการ.
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์
- การออกแบบ UI และ UX
?️ ลูกค้า
วอลมาร์ท, โซลาร่า ซันแคร์, อีท อัลมอนด์
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ซานตาโมนิกา
? กลุ่มเป้าหมาย: ออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียมสำหรับแบรนด์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
9. 2 คะแนน
2 Point อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่ปี 2006 เติบโตจนกลายเป็นเอเจนซี่การตลาดแบบครบวงจรที่ให้บริการทั่วสหรัฐอเมริกา พวกเขาเป็นที่รู้จักในด้านการ สร้างเว็บไซต์แอนิเมชันที่สวยงาม, บริหารจัดการแคมเปญโฆษณา PPC, SEO, การตลาดผ่านอีเมล และแทบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
2 Point มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบเว็บไซต์—พวกเขาออกแบบเว็บไซต์แอนิเมชันที่สวยงาม ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชื่นชอบ สิ่งนี้สามารถเห็นได้จากผลงานการออกแบบเว็บไซต์ของพวกเขา ซึ่งรวมถึงโปรเจ็กต์ที่ดึงดูดสายตาหลายโครงการ
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การออกแบบเว็บไซต์
- การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
- การจัดการสื่อสังคมออนไลน์
?️ ลูกค้า
อินฟินิกซ์ไบโอ, เวไรซอน, อินเทลลิเจนท์ เฮลท์เทค
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนเซาท์อาลาเมดา
? กลุ่มเป้าหมาย: ให้บริการการตลาดหลายช่องทางและเว็บไซต์แอนิเมชันในด้านการดูแลสุขภาพ, ค้าปลีก, เกษตรกรรม, และการบริการ
10. ร่ม
UMBRELLA เป็นเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลแบบบูติกที่ตั้งอยู่ในลอสแอนเจลิส ซึ่งมีความสามารถเกินกว่าขนาดของบริษัท แม้ว่าจะเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาและการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย แต่ก็มีบริการการตลาดดิจิทัลครบวงจรที่แบรนด์ของคุณต้องการ
ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 สิ่งที่ทำให้ UMBRELLA โดดเด่นคือความสามารถ ในการสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบของวิดีโอ การออกแบบกราฟิก หรือการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
สิ่งที่ทำให้ UMBRELLA โดดเด่นคือการสร้างสรรค์เนื้อหา ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาภูมิใจนำเสนอในหน้าแรกของเว็บไซต์ พวกเขาเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาภาพถ่ายและวิดีโอคุณภาพสูง รวมถึงการกำกับศิลป์ การถ่ายภาพ การออกแบบกราฟิก การผลิตวิดีโอ และการตัดต่อหลังการผลิต
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
- การสร้างเนื้อหา (วิดีโอ + ภาพถ่าย)
- การออกแบบโลโก้
?️ ลูกค้า
ไฮเปอร์ลูป ทีที, ทอสแวร์, บีคิว บอทเทิล
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: เวสต์ฮอลลีวูด
? กลุ่มเป้าหมาย: สร้างสรรค์เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์คุณภาพสูง (ภาพถ่าย/วิดีโอ) สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แฟชั่น และสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
11. SeedX
ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 SeedX มุ่งมั่นที่จะกำหนดนิยามใหม่ให้กับบริการเอเจนซี่ด้านการเติบโต โดยให้บริการ SEO, PPC, การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การสร้างแบรนด์, การตลาดเนื้อหา, การออกแบบเว็บไซต์ และการพัฒนาเว็บไซต์
นอกจากนี้ หากคุณกำลังถูกท่วมด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น CRM, CDP หรือแพลตฟอร์ม CMS SeedX สัญญาว่าจะช่วยคุณค้นหาว่าเครื่องมือ mar-tech ใดที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณและปรับให้เข้ากับข้อมูลและทีมของคุณ
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
SeedX เชี่ยวชาญด้าน โซลูชัน HubSpot และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่ B2B และอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการตลาดแบบอินบาวน์ การดำเนินงานด้านรายได้ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEM) ประชาสัมพันธ์ การตลาดผ่านอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การผสานรวมกับ Hubspot
- SEM และ SEO
- การสร้างลูกค้าเป้าหมาย
?️ ลูกค้า
Google, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, AARP
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนเซาท์ฟิกูเอโรอา
? กลุ่มเป้าหมาย: ขับเคลื่อนการเติบโตสำหรับธุรกิจ B2B และอีคอมเมิร์ซผ่านการผสานระบบ HubSpot การซื้อสื่อ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
12. ไม่มีประโยชน์
NoGood ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 เป็นเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก และมีสำนักงานสาขาอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสที่แสนอบอุ่น ความโดดเด่นของพวกเขาคือความสามารถในการสร้าง กรอบการตลาดที่สามารถขยายได้เพื่อเชื่อมต่อคุณกับลูกค้าที่มีคุณภาพสูงผ่านระบบ AI
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
NoGood เชี่ยวชาญใน กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบ, โดยเน้นโฆษณาทางสังคม, การสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ, และการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย (CRO) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่สามารถวัดได้. พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้การวิเคราะห์การตลาดเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้สูงสุด.
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- การตลาดตลอดวงจรชีวิต
- CMO แบบบางส่วน
- การสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วยปัญญาประดิษฐ์
?️ ลูกค้า
TikTok, Nike, Amazon
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: เวสต์ฮอลลีวูด
? กลุ่มเป้าหมาย: ผลักดันการเติบโตสำหรับแบรนด์ SaaS, ด้านการดูแลสุขภาพ, ฟินเทค, B2B, ผู้บริโภค และ AI ผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร
คุณรู้หรือไม่? หากลอสแอนเจลิสเป็นประเทศเศรษฐกิจของมันจะมีขนาดใหญ่กว่าซาอุดีอาระเบีย สวิตเซอร์แลนด์ และสวีเดน!
13. เอคลิปส์ แอดเวอร์ไทซิง
Eclipse เป็นเอเจนซี่การตลาดเพื่อความบันเทิง เพียงแค่ดูรายชื่อลูกค้าของพวกเขา คุณก็จะเข้าใจได้ทันที! พวกเขาให้บริการหลากหลาย ทั้งการโฆษณาสิ่งพิมพ์ ดิจิทัล และโฆษณานอกบ้าน (OOH) ด้วยลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตชื่อดังจากฮอลลีวูด Eclipse จึงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับทุกคนในวงการบันเทิงที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับแนวหน้า
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Eclipse เป็นผู้เชี่ยวชาญใน การตลาดภาพยนตร์ ซีรีส์ออนไลน์ และรายการโทรทัศน์ โดยเน้นการกระจายโฆษณาทางดิจิทัลเป็นหลัก พวกเขาเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองนี้จากแนวทางที่ให้ความสำคัญกับความบันเทิงเป็นอันดับแรก ผสานกับการเล่าเรื่องผ่านภาพอย่างลึกซึ้ง
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- การสร้างเนื้อหาวิดีโอ
- การเล่าเรื่องด้วยภาพและการออกแบบ
?️ ลูกค้า
ดิสนีย์, มาร์เวล สตูดิโอส์, ฟ็อกซ์ สตูดิโอส์
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: เบอร์แบงก์
? กลุ่มเป้าหมาย: สร้างสื่อโฆษณาภายนอกอาคาร (OOH) และสื่อการตลาดเพื่อความบันเทิงสำหรับเกมและแบรนด์สื่อภาพ
14. RPA
ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 RPA เป็นอีกหนึ่งเอเจนซี่โฆษณาครบวงจรที่มีคำขวัญว่า 'คน ความสัมพันธ์ ผลลัพธ์' RPA ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์การโฆษณาสิ่งพิมพ์ ไปจนถึงรูปแบบการโฆษณาทางสื่อโสตทัศน์อื่นๆ สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือความเต็มใจที่จะรับงานจากกลุ่มธุรกิจที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เช่น ภาคพลังงาน
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
RPA มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในอุตสาหกรรม ยานยนต์ แม้ว่าพวกเขาจะสร้างแคมเปญที่โดดเด่นให้กับหลายแบรนด์ในภาคสุขภาพและพลังงาน แต่จำนวนแคมเปญเหล่านั้นยังห่างไกลจากที่เราพบในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเห็นได้ชัด เห็นได้ชัดว่าพวกเขาทุ่มเทให้กับธุรกิจนี้อย่างเต็มที่!
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การตลาดกีฬา
- ระบบอัตโนมัติเชิงสร้างสรรค์
?️ ลูกค้า
ฮอนด้า, มาราธอน, โฮมส์.คอม
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนโคโลราโด, ซานตาโมนิกา
? กลุ่มเป้าหมาย: สร้างประสบการณ์โฆษณาที่ดื่มด่ำในวงการกีฬา ยานยนต์ การดูแลสุขภาพ การท่องเที่ยว และพลังงาน
อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อวางกลยุทธ์
15. Zbra Studios
Zbra Studios ทำงานอย่างเรียบง่ายด้วยบริการหลักสามประการ: การออกแบบเว็บไซต์, SEO, และการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลง แม้ว่าพวกเขาจะดูแลการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์และการตลาดดิจิทัลสำหรับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว แต่จุดเน้นหลักของพวกเขาคือการเชี่ยวชาญในสามด้านนี้
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Zbra Studios เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบเว็บไซต์ โดยมีผลงานการพัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 490 แห่งตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2004 พวกเขายังได้รับรางวัล 'การกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมสำหรับเว็บไซต์' จากงานประกาศรางวัล Vega Awards และรางวัล 'เว็บไซต์กีฬาที่ดีที่สุด' จากงานประกาศรางวัล NYX Awards ในปี 2024
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การออกแบบเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- การทำแผนที่ความร้อนและการผสานระบบ CRM
?️ ลูกค้า
FirstLight Home Care, Dream Vacations, My Super Lawyer
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนซิลเวอร์เลค
? กลุ่มเป้าหมาย: ออกแบบเว็บไซต์ประสิทธิภาพสูงสำหรับบริษัทแฟรนไชส์และแบรนด์ระดับ Fortune 500
16. กลุ่มอายเซนเบิร์ก
Ayzenberg เป็นเอเจนซี่การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการแบ่งปันเรื่องราวแบรนด์ที่ก้าวหน้า ปัจจุบันเป็นเอเจนซี่การตลาดแบบบูรณาการที่เน้น AI และสื่อสังคมเป็นหลัก นำเสนอบริการครบวงจร รวมถึงการจัดการแคมเปญ กลยุทธ์แบรนด์ และการวิจัยตลาด
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Ayzenberg เป็นผู้นำในด้านการตลาดเกม พวกเขาได้ออกแบบแคมเปญการตลาดสำหรับเกมมากมาย รวมถึงเครื่องเล่นเกม Xbox และอุปกรณ์เสริมบางชนิด
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- การสร้างเนื้อหา
- การตลาดผ่านการออกอากาศ
?️ ลูกค้า
ไมโครซอฟต์, โปเกมอน GO, เอ็กซ์บ็อกซ์
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนวอลนัท
? กลุ่มเป้าหมาย: สร้างแคมเปญการตลาดสื่อ สังคม และอินฟลูเอนเซอร์ที่มีนวัตกรรมใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเกม ความบันเทิง และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
17. เบรนตัน เวย์
Brenton Way เป็นอีกหนึ่งเอเจนซี่การตลาดในลอสแอนเจลิสที่ให้บริการเกือบทุกอย่างที่คุณคาดหวังจากเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโต ทีมงานของพวกเขาให้บริการโฆษณา PPC, การสร้างแบรนด์, การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การตลาดผ่านอีเมล, และการตลาดออนไลน์ (SEO) พวกเขายังมีแดชบอร์ดรายงานที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งคุณสามารถติดตามผลลัพธ์ของงานที่พวกเขาทำเพื่อคุณได้
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Brenton Way เชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลง. ได้พัฒนาเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์หลายตัวเพื่อติดตามการกระทำของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ โดยใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเพิ่มการลงทะเบียนหรือยอดขาย. ทีมของบริษัทยังมีประสบการณ์ในการเพิ่มรายได้จากปริมาณการเข้าชมที่มีอยู่.
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- SEO
- ประชาสัมพันธ์
- การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลง
?️ ลูกค้า
ที-โมบาย, อาดิดาส, ฟอร์เรโอ
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: วิลเชอร์บูเลอวาร์ด
? กลุ่มเป้าหมาย: การนำเสนอแผนกลยุทธ์และแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ ความงาม เกม ซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) และสุขภาพ
18. บริษัท ออพติมิสต์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 Optimist เป็นเอเจนซี่ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในลอสแอนเจลิส มุ่งเน้นในสองด้านหลักของการตลาด ได้แก่ การสร้างแบรนด์และประสบการณ์ ภายในสองด้านนี้ Optimist ให้บริการสร้างเนื้อหา การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การผลิตงานอีเวนต์ และบริการอื่นๆ
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Optimist Inc. โดดเด่นด้วยการสร้างสรรค์การออกแบบพื้นที่ที่น่าจดจำและโซลูชัน AR/VR พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนพื้นที่และใช้เทคโนโลยีที่ดื่มด่ำเพื่อทำให้แบรนด์มีชีวิตชีวา
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การสร้างเนื้อหาวิดีโอ
- การผลิตงานอีเวนต์
?️ ลูกค้า
เรดบูล, ไนกี้, อูเบอร์ อีทส์
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนเวสต์ 104
? กลุ่มเป้าหมาย: สร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น แฟชั่น, B2B, และไลฟ์สไตล์
19. อินเทรพิด ดิจิตอล
Intrepid Digital เป็นเอเจนซี่ครบวงจรในลอสแอนเจลิสที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ SMEs ที่มุ่งเน้นการเติบโต, นักลงทุน PE และองค์กรระดับหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ บริการหลักของพวกเขาประกอบด้วย SEO, PPC, CRO, การตลาดเนื้อหา, การเพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ Google Business และการจัดการโซเชียลมีเดีย
สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือการใช้เทคโนโลยีการตลาดล้ำสมัยในการตรวจสอบเนื้อหา, การวิเคราะห์ช่องว่าง, และการจัดการข้อมูลขั้นสูง
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญของ Intrepid อยู่ที่ บริการการตลาดแบบเฉพาะกิจ (Ad Hoc) และการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือค้นหา (SEO) ทางเอเจนซีได้ร่วมงานกับลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม และได้รับประสบการณ์อันมีค่าเพื่อช่วยกำหนดกลยุทธ์ให้กับลูกค้าของพวกเขา ในบรรดาแพลตฟอร์มต่าง ๆ พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับ Shopify, WordPress, และ Salesforce
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การตลาดเชิงเนื้อหา
- บริการการตลาดเฉพาะกิจ
- การปรับแต่ง GMB
?️ ลูกค้า
เอ็กซ์พีเดีย, อเมซอน, คอมแพส
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนฟลาวเวอร์ใต้
? กลุ่มเป้าหมาย: การนำเสนอแผนกลยุทธ์และแคมเปญการตลาดดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กฎหมาย การท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม บล็อกเชน และซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS)
คุณรู้หรือไม่?80% ของนักการตลาดถือว่าการสร้างเนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทำไม? เพราะเนื้อหาคุณภาพสูงสร้างความไว้วางใจและดึงดูดผู้ชมได้ดีกว่าสิ่งอื่นใด
20. ดีไซน์อรี
ชื่ออาจทำให้คุณคิดว่ามันเป็นเพียงเอเจนซีออกแบบ แต่ Designory คือมากกว่านั้น มันคือศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์แบบครบวงจร ที่ให้บริการทุกอย่างตั้งแต่โซเชียลมีเดีย การตลาดเนื้อหา ไปจนถึงกลยุทธ์ดิจิทัล SEO โฆษณาแบบชำระเงิน และแคมเปญแบบบูรณาการข้ามช่องทาง
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Designory เชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล, พิมพ์, และวิดีโอ. ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาอยู่ที่การตลาดแบบบูรณาการ, ที่พวกเขาผสานการเล่าเรื่องกับกลยุทธ์เพื่อส่งมอบแคมเปญข้ามช่องทาง.
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การจัดการโฆษณาและแคมเปญ
- กลยุทธ์การตลาดและการวางแผน
- การออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
?️ ลูกค้า
นิสสัน, เอชพี, ออดี้
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ลองบีช
?กลุ่มเป้าหมาย: การนำเสนอโซลูชันการตลาดแบบบูรณาการสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์และเทคโนโลยี
21. ตรงไปทางเหนือ
ภารกิจของ Straight North คือ 'การเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้าของเรา *' ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 ก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมุ่งเน้นเฉพาะ การตลาดดิจิทัล โดยให้บริการต่างๆ เช่น SEO, การโฆษณาแบบชำระเงิน, การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และการออกแบบสร้างสรรค์
ความเชี่ยวชาญของพวกเขาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเพิ่มการตลาดแบรนด์และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Straight North เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างลิงก์และการเขียนเนื้อหาโฆษณา ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถทำงานที่ยอดเยี่ยมในด้าน SEO การออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโฆษณา และการสร้างเนื้อหาโดยรวมของคุณ
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- บริการวิดีโอ
- SEO
- การถ่ายภาพ โบรชัวร์ และการออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย
?️ ลูกค้า
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน, ปริญญาเอกด้านการศึกษา, โคลเวอร์
? กลุ่มเป้าหมาย: ให้บริการการตลาดดิจิทัลและการออกแบบเว็บไซต์สำหรับองค์กร B2B และ B2C ทุกขนาด
22. การตลาดแบบนก
Bird Marketing, เอเจนซีการตลาดแบบครบวงจรตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร, ก็ได้สร้างชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน. ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2010, บริษัทเชี่ยวชาญในการตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย ROI ที่สร้างความภักดีต่อแบรนด์. ตั้งแต่การพัฒนาเว็บไซต์, SEO, การตลาดทางสื่อสังคม, ไปจนถึงการออกแบบตัวตนของแบรนด์, บริษัทให้บริการทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจากเอเจนซีดิจิทัลสร้างสรรค์ชั้นนำ.
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
การพิจารณาผลงานของ Bird อย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นว่า จุดแข็งหลักของพวกเขาคือ การออกแบบเว็บไซต์. พวกเขาได้ทำโครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสิ้นหลายร้อยโครงการให้กับบริษัทต่างๆ ทั่วโลก.
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
- การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
?️ ลูกค้า
ธนาคารอาหรับ, หัวเว่ย, อาราเม็กซ์
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: เซ็นจูรี่พาร์ค
? กลุ่มเป้าหมาย: การให้บริการด้านการตลาดและโซลูชันเว็บไซต์สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิต, อีคอมเมิร์ซ, การเงิน, และเทคโนโลยี
23. Deviate Labs
ก่อตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านจรวดและนักธนาคารการลงทุน Deviate Labs ได้ร่วมงานกับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ตอัพไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในวงการ บริการของบริษัทประกอบด้วย การตลาดเพื่อการเติบโต การตลาดเนื้อหา และการนำระบบขายอัตโนมัติมาใช้
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Deviate Labs เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเติบโตและการตลาดเชิงกลยุทธ์จากรายการบริการของพวกเขา พวกเขาได้ร่วมงานกับหลายแบรนด์โดยเน้นที่บริการเหล่านี้
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การสร้างแบรนด์ด้วยเสียง
- การตลาดเชิงกลยุทธ์
- การโฆษณาแบบโปรแกรมเมติก
?️ ลูกค้า
ไมเคิล มาร์คัวร์, HR Cloud, Radix
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนซานตาโมนิกา
? กลุ่มเป้าหมาย: เสริมพลังให้บริษัท B2B SaaS ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นการเติบโต กลยุทธ์เนื้อหา การตลาดเชิงกลยุทธ์ และการสร้างแบรนด์ด้วยเสียง
24. ฮอว์ธอร์น แอดเวอร์ไทซิง
Hawthorne Advertising เชี่ยวชาญในการสร้างโซลูชันการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจร โดยเน้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูล กลยุทธ์ และการโฆษณาแบบชำระเงินผ่านหลายช่องทาง นอกจากนี้ พวกเขายังมีแดชบอร์ดรายงานเฉพาะที่ปรับแต่งตาม KPI สำหรับลูกค้าเพื่อติดตามผลงานของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหา SEO หรือการตลาดแบบออร์แกนิก นั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาให้บริการ
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
ผลงานของ Hawthorne สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในกลยุทธ์สื่อและการเข้าซื้อ เกือบทั้งหมดของลูกค้าของพวกเขาได้ใช้บริการสื่อของพวกเขาในระดับหนึ่งเพื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ ดังนั้นพวกเขาต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำ!
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- เขียนคำโฆษณา / เขียนบท / ทำสตอรี่บอร์ด
- กราฟิกเคลื่อนไหวและแอนิเมชัน
?️ ลูกค้า
ไดสัน, ลอสแอนเจลิส ไทมส์, ลอรีอัล
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนเวสต์ 5th
? กลุ่มเป้าหมาย: มอบโซลูชันการตลาดแบบหลายช่องทางที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ความงาม และสุขภาพ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผ่านช่องทางต่างๆ
25. พัลซาร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง
Pulsar คือทุกสิ่งที่สโลแกนของพวกเขาบอกไว้ว่า 'เราจะดีได้แค่ไหน?' กล่าวโดยสรุป พวกเขาคือเอเจนซี่โฆษณาและการตลาดที่ให้บริการครบวงจร นอกเหนือจากบริการทั่วไป (SEO/SEM, การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, และประชาสัมพันธ์) Pulsar ยังให้บริการตรวจสอบประสบการณ์ลูกค้า, การวิเคราะห์แนวโน้ม, และการออกแบบแอปพลิเคชัน/เกม
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Pulsar Advertising มุ่งเน้นหลักในด้านการโฆษณา โดยมีผลงานแคมเปญโฆษณาดิจิทัลและโซเชียลขนาดใหญ่มากมาย พวกเขาโดดเด่นเป็นพิเศษในการ สร้างวิดีโอโฆษณาที่กระตุ้นอารมณ์และเข้าถึงหัวใจของผู้ชม
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การตรวจสอบและทำแผนที่ประสบการณ์ลูกค้า
- บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก
- การเข้าถึงชุมชนและธุรกิจ
?️ ลูกค้า
กรมสรรพากรรัฐเวอร์จิเนีย, EZ Pass, หน่วยงานดูแลสุขภาพ OC
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: วิลเชอร์บูเลอวาร์ด
? กลุ่มเป้าหมาย: ให้บริการด้านการตลาดและโฆษณาสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขนส่ง, การดูแลสุขภาพ, ภาครัฐ, และสินค้าอุปโภคบริโภค
26. โซเชียลมีเดีย 55
อย่าให้ชื่อหลอกคุณ—Social Media 55 ไม่ใช่แค่เอเจนซี่การตลาดโซเชียลมีเดียเท่านั้น พวกเขามีบริการที่หลากหลายตั้งแต่ปี 2014 รวมถึงการผลิตวิดีโอ การออกแบบแอปพลิเคชันมือถือ การออกแบบ UI/UX การทำ SEO การตลาดผ่านอีเมล และการสร้างแบรนด์ ด้วยบริการเหล่านี้ พวกเขาสามารถยืนเคียงข้างเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลแบบครบวงจรได้อย่างง่ายดาย
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
ทีมงานที่ Social Media 55 สมกับชื่อจริง ๆ—พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในด้านโซเชียลมีเดีย ผลงานของพวกเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวความสำเร็จของแคมเปญที่สร้างผลกระทบและให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- บริการ WordPress
- การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
- การตลาดผ่านอีเมล
?️ ลูกค้า
อาร์บี้ส์, มิสเตอร์พัฟส์ เดสเสิร์ตบาร์, เวสต์เมาท์สแควร์
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: วิลเชอร์บูเลอวาร์ด
? กลุ่มเป้าหมาย: ให้บริการโซลูชันการจัดการและตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึง CBD, ธุรกิจแต่งงาน, และระบบประปา ควบคู่ไปกับอีคอมเมิร์ซ, อสังหาริมทรัพย์, และกฎหมาย
27. แคสต์เนอร์
Kastner ซึ่งเดิมรู้จักในนาม Kastner & Partners เป็นเอเจนซี่การตลาดระดับโลกที่มีสำนักงานในสหรัฐอเมริกาและยุโรปแปดแห่ง ให้บริการด้านกลยุทธ์แบรนด์ กลยุทธ์โซเชียล การเล่าเรื่อง การโฆษณา การพัฒนาเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน และบริการการตลาดดิจิทัลอื่นๆ
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญของคาสท์เนอร์คือ การสร้างแคมเปญแบรนด์ระดับโลกผ่านพลังของการเล่าเรื่อง และประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่น
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การตลาดกีฬา
- การตลาดเชิงประสบการณ์
- การจัดการชุมชน
?️ ลูกค้า
เรดบูล, จ็อกกี้, อาดิดาส
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนลาเซียนีกา
? กลุ่มเป้าหมาย: เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์และกลยุทธ์แบรนด์โดยเฉพาะสำหรับแบรนด์ไลฟ์สไตล์และกีฬา
28. ควิกลีย์-ซิมป์สัน
Quigley-Simpson ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 ให้บริการด้านการสร้างแบรนด์ การโฆษณา และการบริหารโครงการอย่างครบวงจร มีชื่อเสียงในด้านแนวทางการโฆษณาที่เน้นการตอบสนองของแบรนด์อย่างเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Quigley-Simpson เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการเข้าซื้อสื่อ เกือบทุกกรณีศึกษาบนเว็บไซต์ของบริษัทแสดงให้เห็นว่าลูกค้าใช้ประโยชน์จากบริการจัดการสื่อของบริษัทควบคู่ไปกับบริการเสริมอื่นๆ
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การวางแผนสถานการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- บริการบัญชีและการตลาด
?️ ลูกค้า
แมริออท โฮเทลส์, กรมดับเพลิงลอสแอนเจลิส, ยูไนเต็ด เอ็กซ์พลอเรอร์
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: ถนนวิลเชอร์
?กลุ่มเป้าหมาย: สร้างแคมเปญการตลาดที่มุ่งเน้นสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค, บริการทางการเงิน, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, และแบรนด์ด้านสุขภาพ
29. ทริกซ์มีเดีย
TrixMedia เป็นเอเจนซี่โฆษณาและแบรนด์ดิ้งดิจิทัลที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2003 ให้บริการออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์แผนงานด้านแบรนด์และการตลาด รวมถึงเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังดูแลการตลาดผ่าน SEO และโซเชียลมีเดียให้กับลูกค้าอีกด้วย
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
ผลงานของ TrixMedia เต็มไปด้วย โครงการออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในด้านนั้น พวกเขายังมี การออกแบบผลิตภัณฑ์รวมอยู่ด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ!
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การออกแบบกราฟิก
- การตั้งชื่อ, โลโก้, และการออกแบบแบรนด์
?️ ลูกค้า
ฮิลตัน, โคคา-โคล่า, สตาร์บัคส์
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: เบเวอร์ลีฮิลส์
? กลุ่มเป้าหมาย: ให้บริการออกแบบสร้างสรรค์และโซลูชันการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น ความงาม และสินค้าอุปโภคบริโภค
30. ไนโตร พลัก
NITRO PLUG, เอเจนซี่สุดท้ายในรายการของเรา, มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณการเข้าชมและรายได้ให้กับลูกค้าเป็นหลัก, ต่างจากเอเจนซี่อื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์มากกว่า.
บริการทั้งหมดของ NITRO PLUG รวมถึง SEO ท้องถิ่น, SEO ระดับประเทศ, การโฆษณา PPC, การตลาดทางอีเมล, การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, และการจัดการประชาสัมพันธ์ ล้วนมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยทั่วไป
⛳ ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
NITRO PLUG มีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย พวกเขาใช้กลยุทธ์และเครื่องมือขั้นสูง รวมถึง PPC และ SEO เพื่อสร้างแคมเปญที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้
? ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- SEO
- การตลาดผ่านอีเมล
- การสร้างลูกค้าเป้าหมาย
?️ ลูกค้า
บริษัท โนเบิล คอนสตรัคชั่น, บริษัท เดวิส คอนสตรัคชั่น, บริษัท ดีเอ็มไอ คอนส
?สถานที่ในลอสแอนเจลิส: วิลเชอร์บูเลอวาร์ด
? กลุ่มเป้าหมาย: เชี่ยวชาญด้านการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและกฎหมาย
ปัจจัยสำคัญในการเลือกเอเจนซี่การตลาดในลอสแอนเจลิส
ณ ตอนนี้ คุณคงทราบดีว่าไม่มีขาดแคลนเอเจนซีการตลาดที่ยอดเยี่ยมในลอสแอนเจลิส อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่คุณต้องคิดถึง: 'ตัวเลือก!'
เมื่อมีทางเลือก ก็ย่อมมีความสับสน ??
แต่การเลือกเอเจนซี่การตลาดที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องซับซ้อน. จำไว้สามปัจจัยนี้เมื่อเลือก; งานของคุณจะเสร็จครึ่งหนึ่งแล้ว.
? การประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการตลาด
ขั้นตอนแรกคือการแยกแยะวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณ. ประเมินวัตถุประสงค์ของคุณเพื่อเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุกับแคมเปญของคุณ.
ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้เพื่อจำกัดเป้าหมายการตลาดของคุณ:
✅ คุณกำลังพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านใดในการทำการตลาด (เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ต่ำ, การมองเห็นแบรนด์ไม่ดี, อัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำ)?✅ แพลตฟอร์มใดที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้งานมากที่สุด—โซเชียลมีเดีย, เครื่องมือค้นหา, หรืออีเมล?✅ คุณต้องการผลลัพธ์ระยะสั้น เช่น ผลการดำเนินงานของแคมเปญ หรือกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ระยะยาว?✅ คุณจะวัดความสำเร็จอย่างไร—การเข้าชมที่สูงขึ้น, การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น, หรือรายได้ที่เพิ่มขึ้น?
? การประเมินประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
หลังจากที่คุณได้วางแผนคำตอบที่ชัดเจนและกระชับแล้ว ให้ค้นหาเอเจนซี่ที่ตรงกับความต้องการของคุณ เมื่อคุณมีเอเจนซี่ในใจหลายแห่งแล้ว ให้คัดกรองรายชื่อให้เหลือเฉพาะที่ตรงที่สุด ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอเจนซี่เหล่านั้น ตรวจสอบแคมเปญที่พวกเขาเคยทำ และดูว่ามีอะไรที่ดึงดูดความสนใจของคุณหรือไม่
โปรดคำนึงถึงคำถามต่อไปนี้ขณะหารือเกี่ยวกับขอบเขตของงาน:
✅ พวกเขาหาแรงบันดาลใจสร้างสรรค์จากที่ไหน?
✅ พวกเขาเคยรับมือกับโครงการที่คล้ายกันในอดีตหรือไม่?
✅ พวกเขาเข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณหรือไม่?
? การเข้าใจรูปแบบการกำหนดราคาและการจัดทำงบประมาณ
ตามคำกล่าวที่ว่า 'มีของดี ราคาถูก และรวดเร็ว คุณสามารถเลือกได้เพียงสองอย่าง'
การกำหนดราคาที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเลือกเอเจนซี่ ควรสื่อสารกับพันธมิตรเอเจนซี่ของคุณอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของคุณ (คุณภาพ งบประมาณ หรือความเร็ว) สิ่งนี้จะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ
นี่คือปัจจัยที่ควรพิจารณา:
✅ รูปแบบการกำหนดราคาของพวกเขาเป็นแบบคงที่, แบบแปรผัน, หรือแบบผสมผสาน?
✅ มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงหรือไม่? ขอความโปร่งใสตั้งแต่แรก
✅ ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในภายหลัง
ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้านการตลาด
การเลือกเอเจนซี่การตลาดเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การทำงานร่วมกับพวกเขาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คุณต้องการโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่างClickUpเพื่อให้มั่นใจในด้านการสื่อสารและความโปร่งใสในระดับสูงสุด
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานเครื่องมือการจัดการโครงการและการตลาดของ ClickUp ช่วยรวมทุกอย่างไว้ที่เดียวเพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหายในระหว่างการดำเนินงาน มาสำรวจกันว่า ClickUp จะช่วยให้ 'ทุกเรื่องงาน' ของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร?
? การรวบรวมความต้องการอย่างไร้รอยต่อ
เริ่มต้นแคมเปญของคุณด้วยความชัดเจนด้วยClickUp Whiteboards
โดยสรุป:
- ร่างและนำความคิดของทีมคุณมาสู่ชีวิตด้วยท่าทางที่ใช้งานง่าย มันง่ายเหมือนการใช้ปากกาและกระดาษ (แต่ฉลาดกว่า)
- เชื่อมต่อไวท์บอร์ดของคุณกับงานใน ClickUp ได้โดยตรง เพียงคลิกเดียว เปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นโครงการที่ทุกคนสามารถติดตามได้
- เพิ่มการอัปเดตแบบเรียลไทม์ลงในไวท์บอร์ดของคุณ เพื่อให้ทีมหรือหน่วยงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างทันทีทันใด—ไม่ต้องเสียเวลาส่งข้อมูลกลับไปกลับมาอีกต่อไป
- แชร์ไวท์บอร์ดของคุณ, ฝังไวท์บอร์ดไว้ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ, หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครพลาดข้อมูล
'แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน ทุกอย่าง มันมีประโยชน์มากสำหรับทีมสร้างสรรค์ของเรา และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น'
'แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีประโยชน์มากสำหรับทีมสร้างสรรค์ของเรา และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้น'
? จัดการหลายแคมเปญด้วยโครงการเฉพาะ
ลองนึกภาพนี้: แต่ละแคมเปญจะกลายเป็นโปรเจกต์ของตัวเองภายในเวิร์กสเตชันของคุณ ภายในโปรเจกต์เหล่านั้น คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นงานย่อยและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมหรือเอเจนซี่ต่างๆ ได้
เมื่อมีการทำภารกิจเสร็จสิ้น การอัปเดตโครงการโดยรวมของคุณจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ไม่มีการคาดเดาอีกต่อไปว่าใครทำอะไรเสร็จแล้ว—ทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยและทันสมัย
นั่นคือสิ่งที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpช่วยคุณทำได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับ PPC, SEO, โซเชียลมีเดีย หรือสิ่งอื่นใดในขอบเขตการตลาด
?เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Automationsเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์แทนที่จะต้องติดตามงานด้วยตนเอง
? ปรับปรุงเอกสารแคมเปญให้มีประสิทธิภาพ
หากมีทางออกเดียวที่ทำให้ทุกคนเห็นตรงกัน นั่นก็คือClickUp Docs นี่คือวิธีการ?
- สร้างบรีฟแคมเปญหรือรายงานที่สร้างสรรค์และแชร์ได้ทันทีกับทีมและเอเจนซี่ของคุณ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์เพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขได้
- เอกสารให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้พร้อมกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างความคิดหรือตรวจสอบความคืบหน้า. เพิ่มความคิดเห็น, มอบหมายงานที่ต้องทำ, และติดตามการอัปเดตได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแอป.
- ใช้ Docs Hub เพื่อเก็บทุกอย่าง ตั้งแต่วิกิไปจนถึงบรีฟสร้างสรรค์ไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ ทีมภายในและเอเจนซี่สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้เมื่อต้องการ
⌛ประหยัดเวลา:ใช้เทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์เพื่อเตรียมบรีฟได้เร็วขึ้นด้วยพารามิเตอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าทั้งหมด เช่น กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ งบประมาณ ระยะเวลา จุดสำคัญ ฯลฯ ทำให้การทำงานง่ายขึ้น!
? ติดตามความคืบหน้า
ใช้โซลูชันการจัดการโครงการสร้างสรรค์ของ ClickUpเพื่อรวบรวมแคมเปญและไอเดียทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังสามารถจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่ให้ใครรู้สึกหนักใจในขณะที่คนอื่นกำลังว่างงาน
ดีกว่านั้น ด้วยโซลูชันทีมแบบครบวงจรนี้ คุณสามารถแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์หรือขอแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องหลงอยู่ในสายอีเมลยาวเหยียด
จับคู่กับClickUp Dashboards เพิ่มเติม แล้วทีมการตลาดของคุณอาจรู้สึกไร้เทียมทานเลยทีเดียว!
นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- สงสัยว่าแคมเปญการตลาดของคุณกำลังทำงานอย่างไรอยู่หรือไม่? แดชบอร์ดจะแสดงให้คุณเห็นทุกอย่าง—อัตราการเปลี่ยนแปลง, การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคม, และอื่น ๆ—เพื่อให้คุณทราบถึงสิ่งที่ทำงานได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ผล
- จากการออกแบบโฆษณาไปจนถึงการอัปเดตเนื้อหา แดชบอร์ดช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเอเจนซี่ของคุณกำลังมุ่งเน้นความพยายามไปที่ใด
- ทราบเวลาที่หน่วยงานของคุณใช้ไปกับงานที่มีการติดตามเวลาในตัว ซึ่งช่วยให้คุณอยู่ในงบประมาณและไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
และเมื่อคุณคิดว่ามันไม่สามารถดีขึ้นได้อีกแล้วClickUp Agency Management Templateก็เริ่มทำให้โครงการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ดู โครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมดได้ในภาพรวม
- ร่วมมือและระดมความคิด แนวคิดแคมเปญที่สร้างสรรค์
- อัตโนมัติ งานตามสถานะ, ความสำคัญ, และวันที่ครบกำหนด
- ตรวจสอบและปรับกลยุทธ์แคมเปญของคุณตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร?
ผลกระทบของเอเจนซี่การตลาดผู้เชี่ยวชาญต่อการสร้างแบรนด์
1. โฆษณา Macintosh ของ Apple เรื่อง '1984'
บริษัท: Apple
แคมเปญ: แคมเปญโฆษณาซูเปอร์โบวล์ปี 1984 สำหรับการเปิดตัว Macintosh
? บริษัทการตลาด:Chiat/Day
? เรื่องราว: ในปี 1984 Apple ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับโลกด้วยโฆษณา Super Bowlที่กล้าหาญเพื่อประกาศเปิดตัวคอมพิวเตอร์ Macintosh ของตน ซึ่งเป็นคำตอบโดยตรงต่อการครองตลาดของ IBM PC
สร้างสรรค์โดย Chiat/Day โฆษณานี้โดดเด่นเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามกฎทั่วไปของการโฆษณาผลิตภัณฑ์—มันไม่ได้แสดงคอมพิวเตอร์ให้เห็นด้วยซ้ำ
แนวทางที่ไม่ธรรมดาเช่นนี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่คณะกรรมการบริหารของแอปเปิล ซึ่งไม่แน่ใจว่าโฆษณาที่ขาดผลิตภัณฑ์และดูน่าตื่นตาตื่นใจเช่นนี้จะสามารถส่งเสริมนวัตกรรมล่าสุดของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
? ผลลัพธ์: การเสี่ยงครั้งนี้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า โฆษณานี้ได้รับคำชมเชยจากนักวิจารณ์ สร้างกระแสฮือฮาเป็นเวลาหลายสัปดาห์
บทเรียน ⬇️
✅ ความคิดที่กล้าหาญและไม่เหมือนใครสามารถสร้างความประทับใจที่ยาวนาน✅ แคมเปญที่เน้นอารมณ์และเรื่องราวสามารถสร้างความเชื่อมโยงได้มากกว่ารายละเอียดของสินค้า✅ การเสี่ยงที่คำนวณไว้อย่างดี แม้จะได้รับการต่อต้านจากภายใน ก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่พลิกโฉมได้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ⬇️
✅ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณโดยทำให้พวกเขารู้สึกถึงบางสิ่ง✅ ใช้กิจกรรมที่โดดเด่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแคมเปญให้สูงสุด
2. แคมเปญ 'วันหยุดกำลังจะมาถึง' ของโคคา-โคล่า
บริษัท: โคคา-โคล่า
แคมเปญ: วันหยุดกำลังจะมาถึง
? บริษัทการตลาด: WB Doner
? เรื่องราว: โคคา-โคล่าเคยพยายามทำการตลาดในช่วงเทศกาลเกือบทุกปีในช่วงคริสต์มาส แต่ยังไม่ใกล้เคียงกับแคมเปญในปี 1995 นี้เลย
ในปีนั้น พวกเขาได้เปิดตัวแคมเปญโฆษณาใหม่ ซึ่งสามารถเห็นขบวนรถบรรทุกโคคา-โคล่าที่ตกแต่งอย่างสวยงามแล่นผ่านถนนที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง
ด้วยเสียงเพลง 'วันหยุดกำลังจะมาถึง' ที่บรรเลงอยู่เบื้องหลัง รถบรรทุกจะส่องแสงสว่างทั่วบรรยากาศขณะที่แล่นผ่านไป
? ผลลัพธ์: โฆษณาดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากจนทำให้โคคา-โคลากลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับเทศกาลคริสต์มาส จนถึงทุกวันนี้ รถบรรทุกโคคา-โคลาในช่วงคริสต์มาสถือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการมาถึงของเทศกาลแห่งความสุข
บทเรียน ⬇️
✅ ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น รถบรรทุกโคคา-โคล่า สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน✅ ดนตรีและบรรยากาศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้ชม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ⬇️
✅ ใช้สัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งและเชื่อมโยงได้เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์ของคุณกับประเพณีตามฤดูกาล✅ สร้างแคมเปญที่กระตุ้นความสุขและความคิดถึงเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชม✅ ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบหลายประสาทสัมผัส เช่น ดนตรีและภาพ เพื่อเพิ่มผลกระทบทางอารมณ์
3. แคมเปญ 'ความเท่าเทียม' ของไนกี้
บริษัท: ไนกี้
แคมเปญ: ความเท่าเทียม
?เอเจนซี่การตลาด: Wieden+Kennedy
? เรื่องราว: ในปี 2017 ท่ามกลางฤดูกาลแกรมมี่ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทางการเมืองซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ Nike ได้ฉวยโอกาสนี้ด้วยแคมเปญ 'Equality' ที่นำเสนอโดยดาราชื่อดังอย่าง LeBron James, Serena Williams และ Megan Rapinoe โฆษณานี้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆ
ก่อนถึงงานแกรมมี่ ทีมประชาสัมพันธ์ของไนกี้ได้ทำการติดต่อสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์กับสื่อที่มีทัศนคติทางซ้าย, อินฟลูเอนเซอร์, และนักกีฬาเพื่อสร้างกระแส ก่อนที่แคมเปญจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ไนกี้ได้ทำการเผยแพร่แคมเปญผ่านโซเชียลมีเดียของตนโดยใช้ภาพโปรไฟล์ที่แสดงคำว่า 'ความเท่าเทียม' พร้อมทั้งปักหมุดโฆษณาไว้ที่ด้านบน และเปิดตัวเว็บไซต์ให้แฟน ๆ สามารถสร้างภาพโปรไฟล์ตามธีมความเท่าเทียมได้ด้วยตัวเอง
? ผลลัพธ์: โฆษณาประสบความสำเร็จอย่างมาก มีผู้ตอบกลับมากกว่า 800 ราย และมีการรีทวีตมากกว่า 19,000 ครั้งในวันถัดจากงานแกรมมี่ โมเมนตัมยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์หลังจากงานจบลง เนื่องจากผู้คนยังคงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อย่างต่อเนื่อง
บทเรียน ⬇️
✅ แคมเปญที่ทันเวลาและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันสามารถเพิ่มผลกระทบได้✅ การใช้ผู้มีอิทธิพลและสื่อต่างๆ ช่วยสร้างกระแสก่อนเปิดตัว✅ องค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ช่วยรักษาแรงผลักดันของแคมเปญ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ⬇️
✅ ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลและแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ✅ รวมฟีเจอร์ที่มีปฏิสัมพันธ์เพื่อดึงดูดผู้ชมและขยายการเข้าถึงของแคมเปญ
อ่านเพิ่มเติม:12 ซอฟต์แวร์เอเจนซี่การตลาดที่ดีที่สุด
การจัดการหน่วยงานอย่างง่ายดายด้วย ClickUp
แม้ว่าการค้นหาเอเจนซี่การตลาดในลอสแอนเจลิสจะไม่ยาก แต่การทำงานร่วมกับพวกเขาต้องการการวางแผน
เมื่อทำงานร่วมกับเอเจนซี่การตลาด คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้แน่ใจว่าค่าของแบรนด์ของคุณได้รับการรักษาไว้
ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณได้
ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงและการทำงานร่วมกัน คุณสามารถระดมความคิดกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย จัดระเบียบแคมเปญ และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างแคมเปญที่โดดเด่นและดึงดูดผู้ชมได้อย่างต่อเนื่อง