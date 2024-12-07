รูปแบบการสื่อสาร DISC เพื่อปรับปรุงพลวัตของทีม

คุณกำลังอยู่ในที่ประชุม และทุกอย่างรู้สึก...แปลกๆ คนหนึ่งเดินหน้าด้วยไอเดียที่กล้าหาญ ในขณะที่อีกคนขุดคุ้ยรายละเอียดอย่างจริงจัง—ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซาร่าห์นั่งฟังอย่างเงียบๆ และไมเคิลดูเหมือนจะตั้งใจที่จะนำการสนทนากลับไปยังปัญหาของเขากับลูกค้า มันเหมือนกับว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนพูดคนละภาษา
นั่นคือเหตุผลที่องค์กรต่างๆ หันมาใช้แบบจำลอง DISC ซึ่งเป็นกรอบการประเมินบุคลิกภาพ เพื่อประเมินบุคลิกภาพของสมาชิกในทีมของพวกเขา
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ DISC เพื่อทำความเข้าใจและเชื่อมต่อกับรูปแบบการสื่อสารแต่ละแบบในทีมของคุณ 💬
⏰ สรุป 60 วินาที
📣 DISC communication เป็นกรอบการประเมินที่ใช้ในการจำแนกบุคลิกภาพในที่ทำงานออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ การมีอำนาจ, การมีอิทธิพล, ความมั่นคง และ ความรอบคอบ📣 สำหรับผู้จัดการ การรับรู้และปรับให้สอดคล้องกับสไตล์ DISC ของแต่ละสมาชิกสามารถส่งเสริม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ลดความเข้าใจผิด และปรับปรุงพลวัตของทีมโดยรวม📣 ClickUp ช่วยให้คุณนำกลยุทธ์การสื่อสารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แชท คลิป งาน และอื่นๆ ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการสื่อสารของแต่ละบุคคล
📣 วิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันเหมาะกับบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน. สิ่งนี้มีประโยชน์มากเพราะคุณสามารถจัดการกับคำติชมและการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเป็นผู้นำทีม
DISC หมายถึงอะไร?
DISC เป็นแบบจำลองการประเมินบุคลิกภาพที่จัดประเภทบุคลิกภาพออกเป็นสี่ลักษณะหลักตามอารมณ์และพฤติกรรม: การมีอำนาจเหนือ, การมีอิทธิพล, ความมั่นคง, และ ความรอบคอบ.
นักจิตวิทยา วิลเลียม มอลตัน มาร์สตัน ได้แนะนำ ทฤษฎี DISC ในหนังสือของเขาที่ตีพิมพ์ในปี 1928 ชื่อว่า อารมณ์ของผู้คนปกติ
มาร์สตันสังเกตว่าพฤติกรรมของบุคคลจะแตกต่างกันไปตามสองแกน: เชิงรุก vs. เชิงรับ และ สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร vs. สภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิปักษ์
นี่สร้างประเภทพฤติกรรมสี่ประเภท:
- การครอบงำ (แสดงออกในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิปักษ์)
- การชักจูง (มีผลในสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์)
- การยอมจำนน (แบบไม่กระตือรือร้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์)
- การปฏิบัติตาม (เชิงรับในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิปักษ์)
ในขณะที่แนวคิดของมาร์สตันไม่ได้รวมถึงเครื่องมือประเมินในตอนแรก นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม วอลเตอร์ คลาร์ก ได้พัฒนา DISC แบบประเมินแรกสำหรับการใช้งานในที่ทำงานในช่วงทศวรรษ 1950
เครื่องมือในยุคแรกนี้ได้พัฒนาเป็นเวอร์ชันของ DISC ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในธุรกิจ การศึกษา และสถานที่ทำงาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? วิลเลียม มาร์สตัน ยังเป็นผู้พัฒนาต้นแบบเครื่องจับเท็จร่วมกับภรรยาของเขา เอลิซาเบธ อีกด้วย ต้นแบบนี้ซึ่งตรวจจับการโกหกจากการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตในร่างกาย ได้วางรากฐานให้กับเครื่องจับเท็จสมัยใหม่
DISC เปรียบเทียบกับแบบประเมินบุคลิกภาพอื่น ๆ
แบบจำลอง DISC ประเมินลักษณะพฤติกรรมเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ช่วยในการกำหนดความชอบในการทำงานรูปแบบการสื่อสาร และความเหมาะสมในการเลือกอาชีพของแต่ละบุคคล
ในขณะที่แบบจำลองการประเมินบุคลิกภาพอื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่ลักษณะทางจิตวิทยาที่กว้างขวางกว่า DISC ช่วยระบุแนวโน้มพฤติกรรมในกรอบของการสื่อสารและการแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจัดการพลวัตของทีมและการระบุวิธีที่ดีที่สุดในการร่วมมือและเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพภายในทีม
แบบทดสอบบุคลิกภาพ Myers-Briggs (MBTI) เทียบกับ DISC
MBTI มุ่งเน้นไปที่ประเภทบุคลิกภาพและวิธีที่บุคคลรับรู้โลกและตัดสินใจ โดยจัดประเภทเป็น 16 ประเภทตามสองขั้ว (เช่น การเก็บตัว vs. การเข้าสังคม)
ไม่เหมือนกับ DISC, MBTI ให้ความสำคัญกับรูปแบบการคิดและการตัดสินใจ
จุดแข็งของ StrengthsFinder เทียบกับ DISC
StrengthsFinder เน้นการระบุจุดแข็งและพรสวรรค์เฉพาะบุคคล เช่น การคิดเชิงกลยุทธ์หรือการสร้างสัมพันธ์ แทนที่จะเป็นรูปแบบพฤติกรรม
ในขณะที่ DISC จัดประเภทบุคคลตามการกระทำของพวกเขาในสภาพแวดล้อมต่างๆ StrengthsFinder ประเมินพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดเพื่อช่วยให้ผู้คนทำงานได้ดีขึ้นในบทบาทของพวกเขา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มาร์สตันยังเป็นผู้สร้างตัวละครยอดนิยมอย่างวันเดอร์วูแมนอีกด้วย ภาพยนตร์ปี 2017 เรื่อง Professor Marston and the Wonder Women เล่าเรื่องราวชีวิตของเขา งานด้านจิตวิทยา และแรงบันดาลใจเบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานของเขา
การอธิบายสไตล์ DISC ทั้งสี่
แต่ละคนในทีมของคุณมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน และการรับรู้ถึงความแตกต่างเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบอย่างมาก สไตล์ DISC ทั้งสี่เสนอวิธีที่ง่ายในการทำความเข้าใจว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรตามพฤติกรรมของพวกเขา
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสไตล์และความหมายสำหรับทีมของคุณ 🗣️
1. รูปแบบการครอบงำ
บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบนี้มีความกล้าหาญ ตัดสินใจเด็ดขาด และมุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จลุล่วง แรงผลักดันในการบรรลุผลลัพธ์ของพวกเขามีความเข้มข้น (ในทางที่ดีที่สุด 😄)
ผู้ที่มีสไตล์การทำงานแบบโดดเด่นมักประสบความสำเร็จในบทบาทที่มีความเสี่ยงสูง เช่นการบริหารทีมหรือผู้นำระดับสูง ซึ่งพวกเขาสามารถรับผิดชอบและนำทีมได้อย่างมั่นใจ
นอกจากนี้ พวกเขายังตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะลงมือทำงานทันทีโดยไม่ต้องมีคำแนะนำมากนัก พวกเขายังมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมั่นใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มี สไตล์เด่นอาจถูกมองว่าไม่ยอมอ่อนข้อหรือทำงานด้วยยาก การมุ่งเน้นความตรงไปตรงมาอย่างเข้มแข็งของพวกเขาอาจบดบังความจำเป็นในการใช้การทูต และพวกเขาอาจลำบากในการพิจารณาความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้
ตัวอย่างที่ดีของบุคลิกภาพแบบ a คือ สตีฟ จ็อบส์ เขาให้ความสำคัญกับการทำให้รายละเอียดสมบูรณ์แบบ—ละเอียดรอบคอบในการออกแบบและหมกมุ่นกับคุณภาพ มาตรฐานที่สูงของเขาช่วยให้เขาสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่เป็นสัญลักษณ์ที่สุดบางชิ้น
2. อิทธิพลต่อรูปแบบ
บุคลิกภาพที่มุ่งเน้นการมีอิทธิพลเป็นคนเปิดเผย กระตือรือร้น และโน้มน้าวใจ ซึ่งทำให้พวกเขาเหมาะสมกับบทบาททางสังคมและสร้างสรรค์มากขึ้น
ผู้ที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้มีความโดดเด่นในตำแหน่งที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น งานขาย การตลาด หรือการบริการลูกค้า ซึ่งความสามารถในการมีส่วนร่วมและจูงใจผู้อื่นเป็นจุดแข็งที่สำคัญ
พวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมมากกว่าที่จะจมอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อย บุคคลเหล่านี้คือผู้สร้างแรงจูงใจของทีม นำพาความมองโลกในแง่ดีและพลังงานที่เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นไปทุกที่ที่พวกเขาไป อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจประสบปัญหาในการจัดระเบียบ ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องให้การสนับสนุนที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อช่วยให้พวกเขายังคงเดินหน้าไปตามเป้าหมาย
โอปราห์ วินฟรีย์ เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของบุคลิกภาพสไตล์ผู้ทรงอิทธิพล เธอเป็นที่รู้จักจากนิสัยที่เปิดเผย กระตือรือร้น และมีความสามารถในการโน้มน้าวใจ เธอสร้างอาชีพของเธอขึ้นมาโดยเน้นการเชื่อมต่อกับผู้คน สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา และกระตุ้นให้พวกเขาลงมือทำ
🔍 คุณรู้หรือไม่? แบบประเมิน DISC เป็นแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีในการตอบ ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด และคุณไม่สามารถสอบตกได้ ผลลัพธ์จะเน้นย้ำลักษณะพฤติกรรมและความชอบหลักของคุณ
3. รูปแบบความมั่นคง
เพื่อนร่วมทีมที่มีบุคลิกภาพมั่นคงเป็นคนที่พึ่งพาได้สูง มีความอดทน และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี พวกเขาชื่นชอบความสามัคคีและจะพยายามสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มั่นคงสำหรับทุกคน
บุคคลเหล่านี้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพราะมันทำให้กิจวัตรที่ราบรื่นและคาดการณ์ได้ของพวกเขาถูกรบกวน พวกเขาเก่งในงานที่ต้องทำซ้ำๆ และเจริญรุ่งเรืองในบทบาทที่ต้องการความสม่ำเสมอ เช่น การประสานงานการฝึกอบรมหรือการจัดการข้อสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการ
นอกจากนี้ พวกเขายังแสวงหาความสมดุลและความกลมเกลียวในหมู่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำให้พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างมากและเป็นผู้ฟังที่ดี พวกเขาเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
ตัวอย่างที่ดีของบุคลิกภาพแบบ ความมั่นคง คือ เฟรด โรเจอร์ส (มิสเตอร์โรเจอร์ส) ซึ่งเป็นที่รู้จักจากธรรมชาติที่สงบ อดทน และมีความเห็นอกเห็นใจ เขาสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงในรายการโทรทัศน์ของเขา สร้างความไว้วางใจและทำให้ผู้อื่นรู้สึกได้รับการรับฟังและเข้าใจ
4. รูปแบบความรับผิดชอบ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบมักมีทักษะการวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด และทำงานอย่างรอบคอบ พวกเขาเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบทบาทที่ต้องการความแม่นยำ เช่น วิศวกรรม การบัญชี หรือการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณจะพบคนเหล่านี้บ่อย ๆ ที่กำลังจดบันทึกในระหว่างการประชุมหรือถามคำถามหลายข้อในระหว่างการนำเสนอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง พวกเขาชอบโครงสร้าง ความถูกต้อง และความคาดหวังที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม นี่ก็หมายความว่าพวกเขาอาจเผชิญกับความยากลำบากเมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันหรือคำแนะนำที่ไม่ชัดเจน การสื่อสารของพวกเขามีความแม่นยำและมีโครงสร้างที่ดี แต่อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเป็นการวิจารณ์มากเกินไปหรือระมัดระวังเกินไปในบางครั้ง
ตัวอย่างที่ดีของบุคลิกภาพที่มีความรับผิดชอบคือ บิล เกตส์ ที่ไมโครซอฟท์ เขาให้ความสำคัญกับรายละเอียด การแก้ปัญหาที่สำคัญ และใช้มุมมองทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไมโครซอฟท์
กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับแต่ละสไตล์ DISC
การทำความรู้จักบุคลิกภาพของสมาชิกในทีมช่วยให้คุณสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นขึ้นและเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เมื่อทุกคนเข้าใจกันและกันมากขึ้น ก็จะเกิดความขัดแย้งน้อยลงและมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น
นี่คือเคล็ดลับบางประการเพื่อช่วยให้การสื่อสารในทีมกับบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น 🎙️
1. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคลิกภาพแบบ มีอำนาจ
เมื่อสื่อสารกับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ D สิ่งสำคัญคือต้องตรงไปตรงมา มุ่งเน้นผลลัพธ์ และมีความตั้งใจ
นี่คือกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ:
- เข้าประเด็นอย่างรวดเร็ว: ข้ามการพูดคุยเรื่องไม่สำคัญและเข้าสู่ข้อความสำคัญโดยตรง บุคคลประเภท D ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและไม่ชอบเสียเวลาไปกับเรื่องสุ่มสี่สุ่มห้า
- มุ่งเน้นผลลัพธ์: ให้การสนทนาเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ พูดถึงวิธีที่แนวคิดหรือการกระทำของคุณจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- แสดงความมั่นใจ: แสดงความมั่นใจในความคิดของคุณ นำเสนอด้วยความมั่นใจและความชัดเจน เนื่องจากคนที่มีลักษณะเด่นจะเคารพในความแข็งแกร่งและความเด็ดขาด
- กำหนดและชี้แจงเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายการสื่อสารที่ชัดเจนและคาดหวังไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและเพื่อให้สอดคล้องกัน
- นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล: จัดโครงสร้างข้อโต้แย้งและหลักฐานของคุณให้เป็นลำดับอย่างมีเหตุผล สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ที่มีลักษณะ D เข้าใจและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
2. การเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีสไตล์ อิทธิพล
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลที่มีสไตล์การมีอิทธิพล ให้เน้นที่การสร้างสัมพันธภาพที่ดี แสดงความกระตือรือร้น และสนับสนุนแนวคิดของพวกเขา
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- มีส่วนร่วมในการสนทนาส่วนตัว: ถามเกี่ยวกับงานอดิเรกและความสนใจของพวกเขา และเปิดใจที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับตัวคุณเอง พวกเขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัว
- ใช้เรื่องราวและตัวอย่าง: ลองดึงดูดพวกเขาด้วยเรื่องราว, เรื่องเล่า, และตัวอย่างจากชีวิตจริง บุคลิกภาพประเภท I ตอบสนองได้ดีต่อเรื่องราว
- ให้พลังงานที่สอดคล้องกัน: นำความกระตือรือร้นและความคิดบวกเช่นเดียวกับที่พวกเขาแสดงมาสู่การสนทนาของคุณ สิ่งนี้จะกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมมากขึ้น
- แสดงความสนใจอย่างแท้จริง: รับฟังความคิดเห็นและเป้าหมายของพวกเขาอย่างตั้งใจ แสดงความตื่นเต้นและยอมรับความคิดของพวกเขา
- หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลและตัวเลขมากเกินไป: ให้ความสำคัญกับภาพรวมและหลีกเลี่ยงการทำให้การสนทนาหนักหน่วงด้วยรายละเอียดมากเกินไป
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับบุคลิกภาพที่ มั่นคง*
สำหรับบุคคลสไตล์ S ให้เน้นที่การทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจและได้รับการยอมรับ
นี่คือกลยุทธ์บางประการที่ควรคำนึงถึง:
- อดทนและให้เวลา: ให้พื้นที่พวกเขาคิดและตอบกลับโดยไม่ต้องกดดันให้ตอบทันที พวกเขาให้คุณค่ากับการมีเวลาในการคิด
- ใช้โทนเสียงที่สงบและเข้าอกเข้าใจ: เข้าหาการสนทนาด้วยท่าทีผ่อนคลายและเห็นอกเห็นใจ เพื่อช่วยให้พวกเขารู้สึกสบายใจและได้รับการยอมรับ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีม: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเน้นย้ำแนวทางที่เน้นการทำงานเป็นทีมมากขึ้นสำหรับโครงการของคุณ
- สร้างความไว้วางใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป: เข้าหาบุคคลเหล่านี้ด้วยความจริงใจและสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะยาว แทนที่จะคาดหวังความสัมพันธ์ที่ดีในทันที
- นำเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบและไม่คุกคาม: สรุปประเด็นของคุณอย่างมีเหตุผลและเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเป็นไปได้ เพื่อให้พวกเขาติดตามได้ง่ายขึ้น
4. การมีส่วนร่วมกับบุคคลที่มีสไตล์ ความรับผิดชอบ*
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลประเภท C ให้ให้ความสำคัญกับความชัดเจน เหตุผล และความถูกต้อง
นี่คือวิธีการส่งเสริมการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพกับพวกเขา:
- เตรียมตัวให้พร้อม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการค้นคว้าอย่างละเอียดและมีข้อมูลข้อเท็จจริงและตัวเลขที่มั่นคงเพื่อสนับสนุนประเด็นของคุณ
- จัดระเบียบข้อมูลให้ชัดเจน: นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มีเหตุผลและเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและวิเคราะห์
- ยอมรับมุมมองเชิงเหตุผลของพวกเขา: แสดงความเคารพต่อความชอบของพวกเขาที่มีต่อวิธีการที่อิงตามข้อมูลและข้อเท็จจริง และหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่แสดงอารมณ์มากเกินไป
- ชี้แจงความคาดหวังและกำหนดเวลา: ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการและกรอบเวลาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พวกเขาสามารถวางแผนและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ยึดข้อขัดแย้งบนพื้นฐานของข้อมูล: หากคุณมีมุมมองที่แตกต่าง ให้สนับสนุนด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือคำรับรองที่น่าเชื่อถือ แทนที่จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว
วิธีปรับปรุงพลวัตของทีมด้วย ClickUp และ DISC
ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ที่พร้อมใช้งานแล้ว คุณคงตื่นเต้นที่จะได้เห็นพวกมันทำงานจริง!
แต่โปรดจำไว้ว่า ไม่ใช่แค่เรื่องวิธีการของคุณเท่านั้น—เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณควรปรับให้เข้ากับสไตล์ DISC ด้วย
นั่นคือสิ่งที่ClickUpทำเพื่อคุณอย่างแท้จริง มันคือ แอปทุกอย่าง สำหรับ การทำงาน ที่ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม ไม่ว่าพวกเขาจะมีลักษณะนิสัยหรือความชอบในการสื่อสารแบบใดก็ตาม
ClickUp Chat: เชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลา
ClickUp Chatนำทุกการสนทนา งาน และโครงการมารวมไว้ในที่เดียว ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นการทำงานเชิงลึกโดยไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ การแชทแบบรวมศูนย์นี้ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เข้าใจตรงกัน และมั่นใจว่าทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
นี่คือวิธีที่ทีมของคุณสามารถได้รับประโยชน์จาก ClickUp Chat:
- สไตล์ D ส่งเสริมการสื่อสารที่รวดเร็วและตรงประเด็น ช่วยให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สไตล์ I ได้รับประโยชน์จากพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาสำหรับความคิดและการอัปเดต ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม
- สไตล์ S รู้สึกมั่นใจในความสม่ำเสมอ ด้วยการบันทึกทุกการสนทนาสำคัญไว้ในที่เดียว
- สไตล์ C ชื่นชอบความชัดเจน โดยรู้ว่าสามารถเข้าถึงรายละเอียดทั้งหมดได้เมื่อต้องการ
คลิป ClickUp: แสดงให้เห็น ไม่ใช่แค่บอก
ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกและแชร์ภาพหน้าจอ วิดีโอจากเว็บแคม และบทแนะนำต่าง ๆ ได้โดยตรงกับทีมของคุณ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแนะนำเพื่อนร่วมทีมผ่านกระบวนการหรือชี้แจงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องอธิบายรายละเอียดที่ซับซ้อนให้กับคนที่มีสไตล์การบริหารแบบ C หรือทำให้คนที่มีสไตล์การมีอิทธิพลมีส่วนร่วมกับการสื่อสารที่มีภาพและเคลื่อนไหว
มุมมอง ClickUp: ปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของตนเองตามโปรไฟล์ DISC ของตนได้ ด้วยตัวเลือกสำหรับมุมมอง ClickUp ที่หลากหลาย แต่ละบุคลิกภาพสามารถสร้างการตั้งค่าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการทำงานได้
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์เหล่านี้สอดคล้องกับแต่ละโปรไฟล์ DISC:
- สไตล์ D มักชอบภาพรวมในระดับสูง ทำให้มุมมองรายการของ ClickUpหรือมุมมองทีมของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการสแกนงานอย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
- สไตล์ I เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เน้นการทำงานร่วมกันและดึงดูดสายตา ดังนั้นClickUp Board Viewจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและรักษาพื้นที่ทำงานให้มีความเคลื่อนไหวและเต็มไปด้วยสีสัน
- S-styles ได้รับประโยชน์จากClickUp Notifications ซึ่งช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมและอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอโดยไม่ต้องค้นหาอย่างต่อเนื่อง
- สไตล์ C ชื่นชอบมุมมองที่ละเอียดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น ดังนั้นมุมมองตารางของ ClickUpจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามและจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นระบบ
งานใน ClickUp: มอบหมายงานโดยคำนึงถึง DISC
ClickUp ช่วยให้การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับโปรไฟล์ DISC ของแต่ละสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทุกคนทำงานในบทบาทที่เสริมจุดแข็งของตนเองได้อย่างเต็มที่
เมื่อใช้ClickUp Tasks ผู้จัดการสามารถมอบบทบาทตามสิ่งที่แต่ละสไตล์ DISC มีความเชี่ยวชาญ สไตล์ D จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อได้รับงานที่มีความสำคัญสูงและเน้นการกระทำ พร้อมทั้งตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
งานเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาสามารถรับผิดชอบและขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว การมอบหมายงานสำคัญให้พวกเขาดูแลจะช่วยให้ความคืบหน้าเป็นไปตามแผนโดยไม่เกิดความล่าช้า
สำหรับผู้ที่มีสไตล์ I ซึ่งมีความโดดเด่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ การมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดหรือการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้พวกเขาแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ พวกเขาจะเปล่งประกายในสภาพแวดล้อมที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แบ่งปันไอเดีย และรักษาพลังงานของตนเองไว้ได้ การมอบหมายบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยให้ทีมมีแรงจูงใจและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ClickUp Assign Commentsเพิ่มความชัดเจนอีกระดับ โดยเฉพาะเมื่อต้องการคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับงาน
ผู้จัดการสามารถติดแท็กสมาชิกในทีมเฉพาะด้วยคำแนะนำที่ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบอย่างแน่ชัดว่าตนเองรับผิดชอบอะไร สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีสไตล์การทำงานแบบ C ซึ่งชื่นชอบคำแนะนำที่มีรายละเอียดและโครงสร้างชัดเจน
ClickUp Whiteboards: เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นภาพ
ClickUp Whiteboardsเพิ่มชั้นเชิงภาพให้กับการจัดการโครงการ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถระดมความคิด วางแผน และจัดระเบียบโครงการได้อย่างง่ายดายในรูปแบบที่เหมาะสมกับสไตล์ DISC ที่แตกต่างกัน กระดานไวท์บอร์ดสนับสนุนการคิดที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งให้โครงสร้างสำหรับแนวคิดที่ซับซ้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
นี่คือวิธีการ:
- สไตล์ D สามารถดูภาพรวมของโครงการและความคืบหน้าได้ ทำให้สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว
- I-styles ได้รับประโยชน์จากอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ของไวท์บอร์ด ที่พวกเขาสามารถวาดภาพความคิด, วางแผนโครงการ, และร่วมมือกันทางสายตา
- สไตล์ S ชื่นชมโครงสร้างที่กระดานไวท์บอร์ดมอบให้ ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าการมีส่วนร่วมของตนสอดคล้องกับโครงการโดยรวมอย่างไร
- สไตล์ซี สามารถเพิ่มบันทึกที่ละเอียดและจัดระเบียบขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้การสื่อสารในทีมมีประสิทธิภาพด้วย DISC และ ClickUp
DISC เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณและทีมของคุณเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพที่โดดเด่นของกันและกันเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร
อย่างไรก็ตาม การรับรู้ลักษณะเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น—ความสำเร็จที่แท้จริงและการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเชิงลึกของ DISC ไปประยุกต์ใช้ในปฏิสัมพันธ์ประจำวัน
คุณต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถช่วยคุณนำกลยุทธ์เหล่านั้นไปใช้ได้อย่างราบรื่น นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ด้วยความสามารถในการจัดการและการสื่อสารที่เหนือชั้น มันช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานของคุณในขณะที่อนุญาตให้คุณปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
