วิธีพัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจ: ประเภท เครื่องมือ และกลยุทธ์
Sudarshan Somanathan
23 สิงหาคม 2567

การสื่อสารมีความหมายมากกว่าการถ่ายทอดข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือความร่วมมือในเชิงวิชาชีพ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่าง

ในโลกธุรกิจ การสื่อสารทางธุรกิจมีรูปแบบต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน คุณมีการสื่อสารภายนอกกับลูกค้า การสื่อสารภายในระหว่างทีม การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อบันทึกความคิดไว้บนกระดาษ และการสื่อสารด้วยวาจาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด

การนำทางผ่านเขาวงกตของการสื่อสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ อาจเป็นเรื่องยุ่งยากได้ หากพลาดเพียงครั้งเดียว ทุกอย่างอาจพังทลายลงราวกับบ้านไพ่

ตกลง ไม่ใช่เสมอไป แต่การสื่อสารที่ล้มเหลวสามารถส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง!

เราพร้อมช่วยคุณสำรวจประเภทต่าง ๆ ของการสื่อสารทางธุรกิจ และวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อบรรลุความเป็นเลิศขององค์กร

การถอดรหัสการสื่อสารทางธุรกิจ: อะไร, ทำไม, และอย่างไร?

การสื่อสารทางธุรกิจคือการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล หรือคำแนะนำภายในหรือภายนอกบริษัท ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง การสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และเพิ่มผลผลิตในที่ทำงาน

ในความเป็นจริง การสื่อสารทางธุรกิจที่ดีให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • ข้อมูลที่ชัดเจนและทันเวลา ช่วยให้พนักงานและผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
  • การสื่อสารที่โปร่งใสและสองทาง เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน จุดประกายจิตวิญญาณของทีม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
  • การสื่อสารอย่างมีจุดมุ่งหมาย ช่วยให้ทีมเข้าใจตรงกันและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของบริษัท
  • การส่งข้อความและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและลดข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มผลผลิตและขวัญกำลังใจของพนักงาน
  • การได้แบ่งปันความคิดเห็นและแนวคิด และรู้สึกว่ามีคนรับฟังและเห็นคุณค่าจากผู้อื่น ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • การเปิดการสนทนาส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ และนวัตกรรม โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายที่ซับซ้อน
  • การสื่อสารทางธุรกิจภายนอกที่ชัดเจน, มีความริเริ่ม, และเต็มไปด้วยคุณค่า ช่วยกระตุ้นความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความภักดี

ตอนนี้ คุณอาจสงสัยว่าธุรกิจของคุณจะสามารถได้รับประโยชน์ข้างต้นได้อย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายการสื่อสารทางธุรกิจของคุณ ให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณปฏิบัติตามหลักการ 7Cs ดังนี้:

7Cs ของการสื่อสารทางธุรกิจ

  1. ความชัดเจน: ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับเข้าใจข้อความ
  2. ความกระชับ: รักษาข้อความให้สั้นและตรงประเด็น
  3. ความชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความมีความเฉพาะเจาะจงและได้รับการสนับสนุนด้วยข้อเท็จจริง
  4. ความถูกต้อง: ขจัดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  5. ความสอดคล้อง: จัดโครงสร้างข้อความให้เป็นเหตุเป็นผลและมีระเบียบ
  6. ความครบถ้วน: บันทึกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดภายในข้อความ
  7. ความสุภาพ: รักษาโทนเสียงที่สุภาพสำหรับผู้รับ และติดต่อในเวลาที่เหมาะสม

ประเภทต่าง ๆ ของการสื่อสารทางธุรกิจ

มาสำรวจประเภทต่าง ๆ ของการสื่อสารทางธุรกิจตามวิธีการสื่อสารกันเถอะ เราจะสำรวจช่องทางหรือรูปแบบที่เป็นตัวอย่างสำหรับทุกประเภทของการสื่อสารทางธุรกิจ:

การสื่อสารด้วยวาจา

การสื่อสารด้วยวาจาอาศัยคำพูดในการถ่ายทอดข้อความ เป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีความเคลื่อนไหว มักเกิดขึ้นในเวลาจริงและดึงดูดการตอบกลับหรือปฏิกิริยาทันที บางประเภทของการสื่อสารด้วยวาจาที่พบได้ทั่วไป ได้แก่:

การประชุมแบบพบหน้า

การสนทนาแบบเผชิญหน้าเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ตรงที่สุดทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้คำพูดและมีการปรากฏตัวทางกายภาพของผู้ส่งและผู้รับ

พวกเขาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อน การสนทนาแบบเผชิญหน้าก็ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ—คิดถึงการพูดคุยสบายๆ ที่ตู้กดน้ำหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรอบๆ เครื่องถ่ายเอกสาร

  • เมื่อใดควรใช้: การหารือเกี่ยวกับเรื่องที่ละเอียดอ่อน, การสร้างขวัญและกำลังใจในทีม, และการให้ข้อเสนอแนะ
  • ตัวอย่าง: ผู้จัดการจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับพนักงานเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาอาชีพ
  • ข้อจำกัด: อาจใช้เวลานานและไม่เหมาะสมสำหรับทีมที่มีขนาดใหญ่และ/หรือกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ

การโทรศัพท์

การโทรศัพท์เป็นรูปแบบการสื่อสารทางธุรกิจที่สะดวกเมื่อไม่สามารถพบปะกันตัวต่อตัวได้ การโทรศัพท์ช่วยให้สามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งคุณสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

  • เมื่อใดควรใช้: การจัดการสนทนาอย่างรวดเร็ว, การติดตามผลของการดำเนินการ, และการมีส่วนร่วมเพื่อให้อยู่ในความสนใจ
  • ตัวอย่าง: ตัวแทนฝ่ายขายเข้าร่วมการสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้าเป้าหมายเพื่อประเมินสถานะของโอกาสทางการขาย
  • ข้อจำกัด: กลายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญมากขึ้นในยุคของการตลาดสแปม และการขาดสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

การนำเสนอ

การนำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบข้อมูลแก่ผู้ชมในรูปแบบที่มีโครงสร้าง. การนำเสนอใช้การผสมผสานของสื่อต่าง ๆ ในขณะที่สื่อสารความคิดที่ซับซ้อน, ชักชวน, ให้ข้อมูล, หรือสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม.

  • เมื่อใดที่ควรใช้: การจัดอบรม, การแบ่งปันการอัปเดตโครงการ, การนำเสนอการขาย, และการเปิดตัวสินค้า/บริการใหม่
  • ตัวอย่าง: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเตรียมความพร้อมให้กับทีมขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อจำกัด: การเตรียมและการส่งมอบใช้เวลาค่อนข้างนาน และมีโอกาสจำกัดสำหรับผู้ฟังในการโต้ตอบอย่างอิสระ

การประชุมแบบยืน

การประชุมแบบยืนเป็นประชุมสั้น ๆ ที่จัดขึ้นทุกวัน โดยสมาชิกในทีมจะแบ่งปันความคืบหน้าของงานและหารือเกี่ยวกับอุปสรรคที่พบการสื่อสารในทีมลักษณะนี้ใช้เป็นหลักเพื่อการประสานงานและการสื่อสารในแนวนอน

  • เมื่อใดควรใช้: เพื่อรักษาความต่อเนื่องของโครงการ, ระบุการพึ่งพา, และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
  • ตัวอย่าง: การประชุมสแตนด์อัพประจำวันสำหรับทีมพัฒนาแบบอไจล์ที่กำลังสร้างแพลตฟอร์ม
  • ข้อจำกัด: อาจรู้สึกเร่งรีบหรือผิวเผินหากไม่จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

การสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดข้อมูลหรือความคิดผ่านตัวอักษร เป็นรูปแบบการสื่อสารทางธุรกิจที่เป็นทางการและแม่นยำ ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ความคิดที่สอดคล้องกัน และการแก้ไข แม้ว่าจะเคยต้องใช้ทักษะที่แข็งแกร่งและทรงพลัง แต่เครื่องมืออย่าง Generative AI ทำให้การสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

อีเมล

อีเมลเป็นรูปแบบการสื่อสารทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีความหลากหลายสูงและสามารถใช้สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจทุกประเภท—ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในแนวราบและแนวบน

  • เมื่อใดควรใช้: ให้ข้อมูล, ขอร้อง, ยืนยันรายละเอียด, และแบ่งปันการอัปเดต
  • ตัวอย่าง: หัวหน้าทีมส่งอีเมลอัปเดตโครงการให้กับผู้บริหารระดับสูง
  • ข้อจำกัด: อาจเป็นเรื่องยุ่งยากในการเรียบเรียง ต้องการแนวทางที่รอบคอบเพื่อถ่ายทอดข้อมูลอย่างชัดเจนและไม่คลุมเครือ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างอีเมลที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งให้เหมาะสมได้ทันที หรือสร้างเทมเพลตสำหรับการสื่อสารประเภทเฉพาะ

คลิกอัพ เอไอ
สร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับประเภทการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงด้วย ClickUp Brain

รายงาน

รายงานเป็นเอกสารทางการที่มีข้อมูลการค้นพบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง รายงานโดยตรงมักใช้สำหรับการสื่อสารขึ้นและสื่อสารข้างเคียง

นอกเหนือจากข้อความที่เขียนไว้ รายงานอาจใช้การสื่อสารทางภาพผ่านเครื่องมือเช่น กราฟ, อินโฟกราฟิก, เป็นต้น ซึ่งสามารถทำลายกำแพงของข้อความได้. เนื้อหาสื่อที่มีความหลากหลายเช่นนี้ยังช่วยให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้และง่ายต่อการเข้าใจ พร้อมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน.

  • เมื่อใดควรใช้: การแบ่งปันความคืบหน้าของโครงการ, ผลการวิจัย, ผลการดำเนินงานทางการเงิน, และรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • ตัวอย่าง: แผนกการเงินนำเสนอรายงานทางการเงินรายไตรมาส
  • ข้อจำกัด: การรวบรวมรายงานเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน และอาจดูเกินความจำเป็นหรือไม่เหมาะสมในยุคปัจจุบันที่มีแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ

จดหมาย

จดหมายเป็นเอกสารทางการที่เขียนขึ้น โดยทั่วไปใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับบุคคลภายนอก ทำให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารภายนอก

  • เมื่อใดควรใช้:การสื่อสารอย่างเป็นทางการกับลูกค้า ผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  • ตัวอย่าง: บริษัทส่งจดหมายร้องเรียนไปยังหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายของตน
  • ข้อจำกัด: ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและไม่เป็นแบบเรียลไทม์เท่ากับอีเมล และอาจใช้เวลานานในการเขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ใช้สำหรับการประกาศข่าวสารต่อสาธารณชนในวงกว้างหรือเน้นย้ำเหตุการณ์สำคัญหรือความสำเร็จครั้งสำคัญ การสื่อสารภายนอกเช่นนี้ช่วยสร้างการรับรู้และเสริมสร้างแบรนด์ อย่างไรก็ตาม ข่าวประชาสัมพันธ์จะกระจายข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากกว่าการสื่อสารทางธุรกิจที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง

  • เมื่อใดควรใช้: การให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก, การเน้นย้ำถึงความสำเร็จ, และการแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจ
  • ตัวอย่าง: บริษัทอาจเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในขณะที่ประกาศความร่วมมือกับบริษัทอื่น
  • ข้อจำกัด: การสื่อสารที่มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางธุรกิจ ต้องใช้ทักษะการเขียนที่เชี่ยวชาญ

การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด

การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดมักเป็นองค์ประกอบที่มักถูกมองข้ามในด้านการสื่อสารทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มันมีบทบาทเสริมในการสื่อสารทางวาจาอย่างมีประสิทธิภาพ ในความเป็นจริง ผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดและการขายมักพึ่งพาการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดเป็นอย่างมากเพื่อประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตน

ภาษากาย

ภาษากายรวมถึงการแสดงออกทางร่างกายที่แสดงผ่านท่าทาง, ท่าทางมือ, และการสบตา. มันช่วยสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์, ทัศนคติ, และความตั้งใจของผู้ส่งหรือผู้รับ.

  • เมื่อใดควรใช้: สร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมระหว่างการพบปะพูดคุยแบบตัวต่อตัว
  • ตัวอย่าง: การกอดอกอาจสะท้อนถึงความโกรธ การป้องกันตัว หรือความไม่เห็นด้วยระหว่างการสนทนา
  • ข้อจำกัด: ง่ายต่อการตีความผิด โดยเฉพาะเมื่อไม่สอดคล้องกับคำพูด

การแสดงออกทางสีหน้า

การแสดงออกทางสีหน้าเป็นอีกหนึ่งสื่อในการแสดงหรือประเมินอารมณ์และทัศนคติ พวกมันให้มุมมองที่กว้างขึ้นและแสดงระดับของการมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสนทนา

  • เมื่อใดควรใช้: การประชุมแบบพบหน้ากันหรือการประชุมออนไลน์
  • ตัวอย่าง: ยิ้มระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อให้ตัวเองดูเป็นมิตรและเข้าถึงง่าย
  • ข้อจำกัด: มีนัยทางวัฒนธรรมแฝงอยู่และอาจถูกปกปิดหรือปลอมแปลงได้

โทนเสียงและน้ำเสียง

ในการสื่อสารทางธุรกิจ น้ำเสียงเป็นตัวกำหนดว่าข้อความจะถูกรับรู้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นคำบรรยายหรือคำเขียน น้ำเสียงและน้ำเสียงจะช่วยเพิ่มความมีประสิทธิภาพของการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

  • เมื่อใดควรใช้: การสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
  • ตัวอย่าง: การใช้โทนเสียงที่มั่นใจและหนักแน่นขณะนำเสนอ
  • ข้อจำกัด: อาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และอาจควบคุมได้ยาก (ต้องให้ผู้ส่งและผู้รับเข้าใจตรงกัน)

การสื่อสารดิจิทัล

การสื่อสารดิจิทัลเป็นรูปแบบการสื่อสารทางธุรกิจที่แพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน มันเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เนื่องจากเราได้กล่าวถึงประเภทหรือรูปแบบของการสื่อสารดิจิทัลไปแล้ว (เช่น อีเมล จดหมาย ฯลฯ) เราจะข้ามส่วนนี้ไป

แชทออนไลน์

การแชทออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสาน มันช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านข้อความเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงถูกใช้สำหรับการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

  • เมื่อใดควรใช้: การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว, การระดมความคิด, และการร่วมมือกับทีม
  • ตัวอย่าง: สมาชิกในทีมโต้ตอบกันผ่านแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
  • ข้อจำกัด: มีนัยที่ไม่เป็นทางการและอาจไม่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับ

การประชุมทางวิดีโอ

การประชุมทางวิดีโอเป็นเสมือนการสื่อสารแบบเผชิญหน้าในโลกเสมือนจริง การผสมผสานระหว่างการสื่อสารด้วยเสียงและภาพช่วยขจัดความจำเป็นในการพบปะกันโดยตรงในขณะที่แลกเปลี่ยนความคิดและความคิดเห็น

ในบางกรณี การประชุมทางวิดีโอเหล่านี้อาจถูกบันทึกและเผยแพร่ไปยังผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้การสื่อสารทางวิดีโอแบบไม่พร้อมกันนี้ช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอแบบสดได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามได้รับข้อมูลเช่นกัน

  • เมื่อใดควรใช้: การประชุมทางไกล, การประชุมทีม, การประชุมแบบตัวต่อตัว, การประชุมแบบยืน, การนำเสนอ, และอื่น ๆ
  • ตัวอย่าง: ผู้จัดการโครงการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่สมาชิกทีมเกี่ยวกับโครงการก่อนเริ่มดำเนินการ
  • ข้อจำกัด: ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเทคนิค นอกจากนี้ยังต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม

ศาลาว่าการเมือง

การประชุมสภาเมืองเป็นการรวมตัวขนาดใหญ่ที่ผู้นำหรือผู้บริหารแบ่งปันข้อมูลกับพนักงาน เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารภายในองค์กร

ในขณะที่การประชุมสภาเทศบาลเป็นการสื่อสารแบบลงสู่ล่างเป็นหลัก แต่ก็อาจรวมถึงองค์ประกอบของการสื่อสารแบบแนวนอนและแนวบนได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การประชุมสภาเทศบาลมักตามมาด้วยช่วงถาม-ตอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมอาจขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ได้มีการหารือ

  • เมื่อใดควรใช้: เพื่อประกาศการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัท, ตอบข้อสงสัย, รับความคิดเห็น, และกระตุ้นขวัญกำลังใจของพนักงาน
  • ตัวอย่าง: การประชุมใหญ่ทั่วทั้งบริษัทเพื่อประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายขององค์กร
  • ข้อจำกัด: มีการโต้ตอบน้อยกว่าการประชุมกลุ่มย่อย อาจเป็นเรื่องยากที่จะตอบคำถามและข้อกังวลทั้งหมด

ความคิดเห็นและบันทึก

เครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานส่วนใหญ่มีฟีเจอร์สำหรับเพิ่มความคิดเห็นและบันทึก ข้อความในรูปแบบการสื่อสารทางธุรกิจเหล่านี้ใช้สำหรับการแบ่งปันข้อมูลอย่างรวดเร็วและกระชับพร้อมบริบทที่เหมาะสม นอกจากการจดบันทึกแบบดิจิทัลแล้ว พนักงานยังสามารถบันทึกข้อมูลเดียวกันด้วยลายมือได้อีกด้วย

  • เมื่อใดควรใช้: การให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำอย่างรวดเร็ว การบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการหรือการตัดสินใจ การแบ่งปันคำแนะนำสั้น ๆ และการทำงานร่วมกันในโครงการ
  • ตัวอย่าง: ทีมการตลาดเพิ่มความคิดเห็นในภารกิจเพื่อแท็กแผนกขายเกี่ยวกับการดำเนินการที่รอดำเนินการ
  • ข้อจำกัด: ยากต่อการติดตามหรืออ้างอิงในอนาคต อาจขาดความเป็นทางการ และบันทึกที่เป็นเอกสารอาจสูญหายได้

เคล็ดลับและเทคนิคสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

นี่คือกลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและควรลองใช้:

  • ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในรูปแบบของเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารทางธุรกิจทั้งในรูปแบบการสื่อสารแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
  • ปรับแต่งข้อความ ให้เหมาะสมกับระดับความเข้าใจ บทบาท และรูปแบบการสื่อสารที่ผู้รับชื่นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการสื่อสารภายนอก
  • เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน ความอ่อนไหว และความจำเป็นในการโต้ตอบของข้อความ
  • ใส่คุณค่าตั้งแต่ต้น ในทุกข้อความและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
  • ฝึกฟังอย่างตั้งใจ โดยให้ความสนใจกับผู้พูดอย่างเต็มที่ ซ้ำความคิดของผู้พูดกลับไป ถามคำถามเพื่อชี้แจง และแบ่งปันความคิดเห็น
  • สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องโดยการรวมศูนย์การสื่อสาร ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนและความเข้าใจผิดในการสื่อสารทางธุรกิจ
  • รวบรวมและให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการตั้งค่าการสื่อสารที่มีอยู่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  • จัดอบรมเป็นประจำเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารต่างๆ เช่น การฟังอย่างตั้งใจ ภาษาเขียน ภาษากาย เป็นต้น
  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการสื่อสารในที่ทำงานที่มีอยู่ ผ่านการให้ข้อเสนอแนะและการสำรวจ และแก้ไขปัญหาอย่างเชิงรุก

สื่อสารอย่างชัดเจนด้วย ClickUp

หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการจัดการเครื่องมือสื่อสารหลายอย่าง การติดตามเส้นทางอีเมล และการตามหาข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ถึงเวลาแล้วที่จะรวมทุกอย่างไว้ในซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจเพียงหนึ่งเดียว

คุณต้องการโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยปรับปรุงการสื่อสารทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น. นั่นคือ คุณต้องการ ClickUp.

ClickUp คือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านการสื่อสารทางธุรกิจของคุณ ใช้เพื่อรวมแชท โครงการ งาน เอกสาร และบันทึกต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ ขจัดปัญหาข้อมูลกระจัดกระจาย และปลดล็อกศักยภาพของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว ClickUp มีฟีเจอร์ดังต่อไปนี้:

เมนูแชท ClickUp 3.0 ขยายแล้ว
ใช้พลังของการสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat View
  • มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้การสนทนาแบบเรียลไทม์ในช่องทางที่จัดระเบียบเป็นระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้การสนทนาอยู่ในประเด็นและตรงตามหัวข้อที่กำหนด สามารถมอบหมายงาน ระบุสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงภายในแชท เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จริง
การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
ทำงานร่วมกันในเอกสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs
  • ClickUp Docsช่วยให้ทีมสามารถสร้าง แก้ไข แชร์ และทำงานร่วมกันในเอกสารได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการควบคุมเวอร์ชัน สร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบทความ คู่มือ หรือวิกิ พร้อมทั้งใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ รูปภาพ ตาราง และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อยกระดับเนื้อหาของคุณ
ClickUp 3.0 บันทึกหน้าจอ แชร์จากมุมมองงาน
บันทึกวิดีโอหน้าจอและภาพหน้าจอโดยใช้ ClickUp Clips และแชร์กับทีมของคุณ
  • ClickUp Clipsช่วยแชร์วิดีโออัปเดตและการบันทึกหน้าจอ พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนและสื่อภาพประกอบจากภายใน ClickUp ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นด้วยการแชร์ข้อมูลเชิงลึก อัปเดต และข้อเสนอแนะอย่างละเอียดผ่านการบันทึกหน้าจอ
ClickUp 3.0 ความคิดเห็นที่มอบหมายในรายการงาน
แชร์ความคิดเห็นเพื่อการสนทนาที่มุ่งเน้นภายในงานและเอกสารใน ClickUp
  • ClickUp Assign Commentsช่วยให้สามารถตั้งค่าการแสดงความคิดเห็นแบบต่อเนื่องในรายการงาน เอกสาร และการแชท เพื่อการมอบหมายงาน การรับข้อเสนอแนะ และการติดตามความคืบหน้าของทุกคน
ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดที่เรียบง่ายขึ้น
วาด, พิมพ์, หรือใช้โน้ตติดเพื่อสื่อสารความคิดของคุณบน ClickUp Whiteboards
  • ClickUp Whiteboardsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกไอเดีย การวางแผนกระบวนการ และการอำนวยความสะดวกในการสนทนากลุ่ม การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถมีส่วนร่วมได้พร้อมกัน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มต้นงานจากไอเดียบนไวท์บอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Tasks

ClickUp ยังเป็นผู้นำด้านเครื่องมือสื่อสารด้วยการนำเสนอเทมเพลตที่หลากหลาย ตัวอย่างเทมเพลตของ ClickUp ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ได้แก่:

แผนการสื่อสารของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
กำหนดข้อความหลัก กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร และตัวชี้วัดด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp

เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานสำหรับการถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • สร้างข้อความที่น่าสนใจและเลือกช่องทางที่เหมาะสมที่สุดในการสื่อสาร
  • จัดโครงสร้างการสื่อสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วัดผลกระทบโดยรวมของกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ
เทมเพลตการสื่อสารภายใน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและวัดประสิทธิผลของการสื่อสารทางธุรกิจด้วยเทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUp

ใช้ แม่แบบการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUpเพื่อสร้างแผนการสื่อสารภายในองค์กรเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน, เพิ่มขวัญกำลังใจ, และช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • การรวมศูนย์การสื่อสาร: จัดระเบียบการสนทนา การประกาศ และเอกสารไว้ในที่เดียว
  • การอำนวยความสะดวกในการสื่อสารของทีม: ปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่นกับทีมทั้งหมดของคุณ
  • เพิ่มความโปร่งใส: ให้ความชัดเจนในกระบวนการและโครงการของทีมทั้งหมด

ลดความวุ่นวายในการสื่อสารทางธุรกิจ

เพื่อความเป็นเลิศในการสื่อสารทางธุรกิจ คุณควรให้ความสำคัญกับการสร้างข้อความที่ชัดเจน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าใจข้อจำกัดของเครื่องมือสื่อสารที่คุณใช้ในปัจจุบัน ด้วยการกระทำเช่นนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

ClickUp นำเสนอโซลูชันที่เรียบง่ายสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยชุดฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม เช่น อีเมล, แชท, คลิป, กระดานไวท์บอร์ด, และความคิดเห็น การทำงานร่วมกันอยู่แค่เพียงคลิกเดียว!

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อสัมผัสความแตกต่าง

คำถามที่พบบ่อย

การสื่อสารในธุรกิจมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทคืออะไร?

ประเภทหลักของการสื่อสารในธุรกิจมี 4 ประเภท ได้แก่ การสื่อสารด้วยวาจา การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด และการสื่อสารดิจิทัล

นอกจากนี้ ประเภทของการสื่อสารทางธุรกิจยังสามารถแบ่งออกได้เป็น:

  • การสื่อสารขึ้น ซึ่งไหลขึ้นตามลำดับชั้นขององค์กร นั่นคือ จากพนักงานไปยังผู้บริหาร
  • การสื่อสารลง ซึ่งไหลลงตามลำดับชั้นขององค์กร นั่นคือ จากผู้บริหารไปยังพนักงาน
  • การสื่อสารด้านข้าง ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงาน
  • การสื่อสารภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกองค์กร