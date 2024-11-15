บล็อก ClickUp
เทมเพลต Slack ชั้นนำเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (พร้อมตัวอย่างและทางเลือก)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
15 พฤศจิกายน 2567

Slack เป็นชื่อที่เป็นที่รู้จักในวงการแอปพลิเคชันส่งข้อความ

แต่ไม่เพียงแต่ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายเท่านั้น ยังช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือติดตามบั๊กและคำขอฟีเจอร์ต่าง ๆ แม่แบบใน Slack ก็สามารถช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่น

โพสต์นี้กล่าวถึงรายการเทมเพลต Slack ที่คุณสามารถใช้เพื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ด (เกือบจะ) ได้ นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับรายการเทมเพลตทางเลือกของ Slack!

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Slack ดี?

เทมเพลต Slack สามารถช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานประจำ ทำให้คุณสามารถใช้เวลาทำงานกับงานที่มีคุณค่าทางกลยุทธ์มากขึ้นได้ นี่คือปัจจัยบางประการที่ทำให้เทมเพลต Slack ดี:

  • โครงสร้างที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลตที่มีส่วนต่างๆ ที่ชัดเจน มีการไหลของเนื้อหาที่เป็นเหตุเป็นผล มีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และมีคู่มือเริ่มต้นที่มีคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน
  • การเข้าถึง: รับเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ฟรี หรือในราคาที่จับต้องได้ นอกจากนี้ ต้องแน่ใจว่าเทมเพลตเหล่านั้นเป็นแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อให้แม้แต่ทีมที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
  • ความยืดหยุ่น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลต Slack ของคุณมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ คุณควรสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ นอกจากนี้ เทมเพลตยังต้องสามารถขยายขนาดได้เพื่อรองรับความต้องการของทีมที่กำลังเติบโต
  • ใช้งานง่าย: เลือกเทมเพลต Slack ที่ใช้งานง่ายและมีรูปแบบที่รองรับการใช้งานบนมือถือ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

เทมเพลต Slack สำหรับกระบวนการทำงาน

คุณเคยพิจารณาใช้Slack สำหรับการจัดการโครงการหรือไม่? หากยังไม่เคย นี่คือวิธีที่การทำงานแบบเวิร์กโฟลว์ของ Slack สามารถช่วยคุณในโครงการด้านไอทีได้

เทมเพลต Slack ทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติตั้งแต่การตรวจสอบประจำสัปดาห์ไปจนถึงการแจ้งเตือน. นี่คือหนึ่งในฟังก์ชันที่ดีที่สุดของ Slack ช่วยให้วิศวกรและนักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น.

หน้าต่างการทำงานอัตโนมัติของ Slack เพื่อทำให้การเช็คอินทีมประจำสัปดาห์เป็นอัตโนมัติ! แม่แบบ slack (s)
หาก Slack เป็นแอปการสื่อสารอย่างเป็นทางการของทีมคุณและคุณต้องการให้ระบบตรวจสอบทีมรายสัปดาห์โดยอัตโนมัติ สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกกระบวนการตรวจสอบรายสัปดาห์จากหน้าต่าง Slack Automations

นี่คือลักษณะของขั้นตอนการทำงานของคุณ เพียงอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกบันทึก แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้เลย!

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองเพื่อให้รายละเอียดเช่นข้อความ, ช่องทาง, และการสนทนาที่การตอบกลับจะถูกส่งไป นี่คือคอลเล็กชันของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ Slack ที่จะช่วยลดภาระงานบางส่วน

รับข้อเสนอแนะโดยไม่ต้องประชุมกลุ่มย่อย

รับข้อเสนอแนะโดยไม่ต้องประชุมกลุ่มใน Slack ด้วยเทมเพลต (s)
แม้ว่าการรวบรวมความคิดเห็นจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การประชุมสั้นใน Slack บ่อยครั้งอาจรบกวนกระบวนการทำงานของแต่ละคนได้ ใช้เทมเพลตใน Slack เพื่อ สร้างแบบฟอร์มสำหรับทุกช่องทางที่เพื่อนร่วมทีมของคุณใช้พูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ไอเดีย ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น และข้อเสนอแนะต่างๆ

ทำให้ทุกอย่างง่าย ๆ—เพียงเพิ่มคำถามสองสามข้อที่รวดเร็ว และคุณสามารถนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือคำแนะนำไปใช้ในกระบวนการพัฒนาของคุณได้โดยอัตโนมัติ

นี่คือลำดับขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องทำเพื่อสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็น:

  • ส่งสรุปข้อมูลที่ได้รับไปยังช่อง Slack ที่กำหนด
  • เริ่มต้นด้วยลิงก์แบบฟอร์ม
  • รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ, ความคิด, หรือข้อบกพร่อง
ขั้นตอนในการส่งข้อเสนอแนะในช่องในเทมเพลต Slack
อนุมัติคำขอภายในไม่กี่วินาที

ไม่ว่าจะเป็นคำขอเปลี่ยนแปลง, คำขอรายงาน, ฟีเจอร์, หรือคำขอจากลูกค้า, การอนุมัติที่ล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้กำหนดเวลาทั้งหมดล่าช้าได้. ดังนั้น, ทำไมไม่สร้าง ระบบอนุมัติ ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามและอนุมัติคำขอได้อย่างรวดเร็ว?

ส่งข้อความในช่องเพื่อให้ทีมเห็นในเทมเพลต slack
สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Slack และเลือกดังต่อไปนี้:

  • เริ่มต้นด้วยลิงก์ใน Slack
  • รวบรวมข้อมูลผ่านลิงก์แบบฟอร์ม—คำขอฟีเจอร์, คำขอเปลี่ยนแปลง, หรือคำขอรายงาน
  • ส่งข้อความในช่องทางเพื่อให้ทีมเห็น และส่งข้อความส่วนตัว (DM) ไปยังผู้ที่ส่งคำขอเพื่อยืนยันการรับ

รวบรวมคะแนนเสียงสำหรับข้อเสนอ

รวบรวมคะแนนเสียงในข้อเสนอในเทมเพลต slack
หนึ่งในวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการใช้เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Slack: การจัดระบบโหวตเพื่อเลือกไอเดีย การออกแบบ และผู้ชนะที่ดีที่สุด

สมมติว่าคุณสร้างข้อเสนอการออกแบบทางเทคนิคขึ้นมาหลายฉบับ และต้องการเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของทีมของคุณ

เริ่มต้นด้วยการโพสต์การออกแบบของคุณในช่อง Slack ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น แจ้งให้ทีมทราบเกี่ยวกับการใช้ไอคอนอีโมจิในกระบวนการโหวต สมาชิกทีมที่แสดงปฏิกิริยาด้วยอีโมจิจะได้รับแบบฟอร์มการโหวตในข้อความส่วนตัวของ Slack เพื่อสรุปผลโหวต คุณสามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์เป็นไฟล์ CSV ได้

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานได้:

  • เริ่มต้นเมื่อได้รับอีโมจิ👍ในช่อง
  • ส่งแบบฟอร์มการลงคะแนนทางข้อความส่วนตัว
  • เพิ่มแถวใน Google Sheet ด้วยข้อมูลจากแบบฟอร์ม

แจ้งเตือนสำหรับการซิงค์ข้อมูล

ส่งข้อความในช่องสำหรับทีมของคุณเพื่อให้โพสต์อัปเดตในหัวข้อในเทมเพลต slack
เมื่อทีมพัฒนากำลังยุ่งกับงานต่างๆ การประสานงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน แทนที่จะใช้วิดีโอคอล ให้กำหนดเวลาการประสานงานภายในช่อง Slack โดยใช้เทมเพลตที่มีอยู่

ด้วยเทมเพลต Slack นี้ คุณสามารถ ส่งการแจ้งเตือนสั้น ๆ ให้ทีมของคุณโพสต์การอัปเดตในช่องได้ คุณสามารถกำหนดหัวข้อเพื่อรวบรวมคำตอบทั้งหมดเพื่อให้ช่อง Slack ของคุณเป็นระเบียบและไม่รกนอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาสิ่งที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานซ้ำกัน

ทำตามลำดับนี้เพื่อตั้งค่าการทำงาน:

  • เริ่มต้นตามเวลาและวันที่กำหนด
  • ส่งข้อความในช่องสำหรับทีมของคุณเพื่อให้โพสต์การอัปเดตในหัวข้อ

เรียกใช้ฟังก์ชันด้วยอิโมจิ

เรียกใช้ฟังก์ชันด้วยอีโมจิในเทมเพลต Slack
ใช้เทมเพลต Slack นี้เพื่อ เริ่มเวิร์กโฟลว์เมื่อมีคนแสดงปฏิกิริยาต่อข้อความด้วยอีโมจิ เมื่อสมาชิกในทีมใช้อีโมจิเฉพาะ คุณสามารถเริ่มข้อความที่ระบุว่าใครใช้อีโมจิและส่งแบบฟอร์มให้บุคคลนั้นกรอกคำขอ

เช่นเดียวกับการรวบรวมคะแนนเสียงและการเปิดตัวฟังก์ชัน คุณสามารถใช้ทริกเกอร์เหล่านี้เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้ ในการเปิดตัวเวิร์กโฟลว์ด้วยอีโมจิ ให้ทำตามลำดับเดียวกัน:

➡️ เริ่มเมื่อมีการใช้ 👋อีโมจิ เป็นปฏิกิริยาในช่อง

➡️ ส่งข้อความในกระทู้เพื่อแจ้งให้บุคคลที่ใช้สัญลักษณ์อีโมจิทราบโดยเฉพาะ

สร้างและติดตามรายงานข้อบกพร่องใหม่

คุณคงเคยใช้ช่องทาง Slack, ข้อความส่วนตัว, การโทร, การกล่าวถึง @ เป็นต้นแต่ที่นี่มีวิธีที่จะใช้ Slack อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรายงานข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาของคุณ

ด้วยเทมเพลต Slack นี้ คุณสามารถเชื่อมต่อลูกค้าและพนักงานที่พบข้อผิดพลาดกับเครื่องมือติดตามข้อผิดพลาดของทีมคุณได้ ในการทำเช่นนี้ ตั้งค่าช่องทางเฉพาะ เช่น #app2. 0-bugs และเผยแพร่ขั้นตอนมาตรฐานในการรายงานข้อผิดพลาด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเพิ่ม 'สร้างปัญหา' เป็นการทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงาน

ทำตามลำดับนี้เพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการรายงานข้อบกพร่อง:

  • เริ่มต้นด้วยลิงก์ใน Slack
  • รวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อรายงานข้อบกพร่องในแบบฟอร์ม
  • สร้างปัญหาในเครื่องมือติดตามข้อบกพร่อง เช่น ปัญหาใน Jira โดยใช้แบบฟอร์มอินพุต
  • ส่งข้อความยืนยันว่า 'บันทึกข้อบกพร่องแล้ว'

ข้อจำกัดของการใช้เทมเพลต Slack สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับคุณสมบัติเพิ่มเติมของ Slack และวิธีที่พวกมันได้ช่วยเหลือผู้ใช้

ตัวอย่างเช่นบอท Slackสามารถช่วยทีมในการอัตโนมัติการแจ้งเตือน การแจ้งเตือน @mention การส่งคำตอบที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย ในทำนองเดียวกัน เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์และเทมเพลต Slack ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของมันพร้อมที่จะช่วยอัตโนมัติบางแง่มุมของเวิร์กโฟลว์ของคุณและทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการในการใช้เทมเพลตของ Slack

  • ฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน: แม่แบบ Slack มีให้บริการเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ในระบบได้เพียงบางส่วนเท่านั้น—เช่น ข้อความที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า การแจ้งเตือนการประชุม การต้อนรับพนักงานใหม่ การรายงานเหตุการณ์ การชื่นชมในทีม การให้ข้อเสนอแนะ ฯลฯ
  • การตั้งค่าที่ซับซ้อน: ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ต้องอาศัยการปรับแต่งทีละส่วนแทนที่จะเป็นโซลูชันแบบครบวงจร แม้ว่าการตั้งค่าการให้ข้อเสนอแนะและการแจ้งเตือนการประชุมจะค่อนข้างง่าย แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการพัฒนา
  • ฟังก์ชันพื้นฐาน: แม่แบบ Slack มีรูปแบบมาตรฐานที่จำกัดการใช้งาน คุณสามารถใช้แม่แบบเพื่อทำงานอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย เช่น การรายงาน การรวบรวมความคิดเห็น การแนะนำพนักงานใหม่ การส่งข้อความ หรือการโพสต์อัปเดต
  • จำกัดเฉพาะพื้นที่ทำงาน Slack: การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เริ่มต้นด้วยลิงก์หรือการตอบกลับด้วยอีโมจิจะถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถแชร์ลิงก์นี้ผ่านอีเมลหรือช่องทางอื่นเพื่อเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ได้
  • การร่วมมือที่ไม่มีประสิทธิภาพ: แม้ว่าคุณสามารถเพิ่มผู้ร่วมงานเข้าไปในเวิร์กโฟลว์ได้ แต่เทมเพลตของ Slack อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้จำกัด ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมงานภายนอกไม่สามารถสื่อสารผ่านเวิร์กโฟลว์ของ Slack ได้

ทางเลือกแทนเทมเพลต Slack

แม้ว่าเทมเพลตของ Slack จะมีฟังก์ชันการทำงานและการเข้าถึงที่จำกัด แต่เรามีรายการเทมเพลตที่ไม่มีปัญหาของ Slack เหล่านี้ฟรีทั้งหมด รองรับการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดเองมากกว่า 100 แบบ และเสนอการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นี่คือรายการ

1. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp

วางแผนวาระการประชุมของคุณร่วมกันโดยใช้เทมเพลตวาระการประชุมของ ClickUp
วางแผนวาระการประชุมของคุณร่วมกันโดยใช้เทมเพลตวาระการประชุมของ ClickUp

ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาของนักพัฒนาหรือการประชุมเริ่มต้นโครงการแม่แบบวาระการประชุมของ ClickUpจะให้รูปแบบที่จำเป็นในการระบุรายละเอียดการประชุม—ประเภท ขอบเขต สถานที่ ลิงก์การประชุมวิดีโอ วันที่ เวลา ผู้เข้าร่วม และหัวข้อ กล่าวโดยสรุป แม่แบบนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

นี่คือวิธีที่คุณจะได้รับประโยชน์จากเทมเพลตนี้:

  • แยกงานออกเป็นส่วนย่อยและมอบหมายความรับผิดชอบ
  • จัดการหัวข้อการประชุมทั้งหมด
  • ช่วยให้ทีมของคุณเตรียมตัวสำหรับการประชุมได้ดีขึ้นด้วยภาพรวมของหัวข้อ
  • ให้แน่ใจว่าการประชุมมีโครงสร้าง

สิ่งที่เราชอบ:เทมเพลตเอกสาร ClickUpนี้มีมุมมองที่กำหนดเองได้ รวมถึง แผนงานแบบแกนต์, รายการ, ปริมาณงาน, และปฏิทิน ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนวาระการประชุม (หัวข้อ, ระยะเวลา, กิจกรรม) กับทีมของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์วาระการประชุมผ่านอีเมลได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับแท็บ

2. แม่แบบรายการ ClickUp

เทมเพลตรายการ ClickUp
วางแผน จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานในกระบวนการทำงานด้วยเทมเพลตรายการ ClickUp

รายการเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของกระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรและทีมพัฒนาใช้รายการเพื่อ จัดระเบียบและติดตามคำขอฟีเจอร์, ข้อบกพร่อง, งาน, กำหนดเวลา, เรื่องราวของผู้ใช้, และอื่นๆ อีกมากมาย และนี่คือจุดที่เทมเพลตรายการของ ClickUpมีประโยชน์

เทมเพลตนี้เป็นการรวมกันของคุณสมบัติพื้นฐานและขั้นสูงที่ช่วยให้คุณ:

  • แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้
  • จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • ปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานเมื่อสร้างรายการ
  • ติดตามงานที่ต้องทำ, ข้อบกพร่อง, คำขอเพิ่มฟีเจอร์

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถนำเทมเพลตนี้ไปใช้ใหม่กับกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำได้หลายครั้ง

สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตนี้มีตัวเลือก 'ฝังวิดีโอ' ซึ่งคุณสามารถอัปโหลดวิดีโอเพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับงานของคุณได้

💈เคล็ดลับเพิ่มเติม: คุณสามารถใช้ClickUp Recurring Tasksเพื่อทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่กำหนด ช่วยให้คุณสามารถปรับรายการของคุณเป็นระยะได้

งานที่ทำซ้ำใน ClickUp
ใช้การตั้งค่างานซ้ำใน ClickUp เพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนของคุณ

3. แม่แบบแผนการสื่อสาร ClickUp

เทมเพลตแผนการสื่อสาร ClickUp
ปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการคำขอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การนำข้อเสนอแนะของลูกค้าไปปฏิบัติ หรือการหารือเกี่ยวกับแนวคิดฟีเจอร์ใหม่กับทีมของคุณ แผนการสื่อสารที่มั่นคงเป็นสิ่งจำเป็น และสำหรับสิ่งนั้น คุณจำเป็นต้องมีแม่แบบแผนการสื่อสารที่ดี

เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแผนการสื่อสารที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยให้คุณ:

  • ปรับปรุงการสื่อสารภายในและภายนอก
  • กำหนดเป้าหมายการสื่อสาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกรอบเวลา
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารมีความสม่ำเสมอ
  • ระบุช่องทางการสื่อสารที่ดีที่สุด
  • ติดตามและวัดผลความพยายามในการสื่อสารของคุณ

สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามช่องทางการสื่อสารแต่ละช่องทาง—อีเมล, โซเชียลมีเดีย, แพลตฟอร์มการสื่อสาร, หรือการรวมกันของทั้งหมด

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Tasksเพื่อกำหนดโครงร่างงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนการสื่อสารของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดการแผนงานได้ดีขึ้นและมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คลิกอัป งาน เพื่อกำหนดโครงร่างงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย! แม่แบบ slack (s)
บันทึกบริบทที่สำคัญ งานย่อย และไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Tasks

4. แม่แบบวิกิบริษัท ClickUp

เทมเพลตวิกิสำหรับบริษัทใน ClickUp
รวมเอกสารทางเทคนิคของคุณไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตวิกิของบริษัทจาก ClickUp

แม่แบบวิกิสำหรับบริษัท ClickUp คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจัดเก็บเนื้อหาซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่เอกสารทางเทคนิคและกระบวนการทำงาน ไปจนถึงโค้ดตัวอย่าง เฟรมเวิร์ก และโครงสร้างข้อมูลต่างๆ

ไม่เพียงเท่านั้น, เทมเพลตนี้ยังมี หน้าเฉพาะสำหรับบันทึกข้อมูลบริษัท—เป้าหมายและพันธกิจ, ค่านิยมหลัก, คู่มือพนักงาน, และหน้าแผนกเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ IT, การขาย, การตลาด, ทรัพยากรบุคคล, และอื่น ๆ

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • รวมศูนย์เอกสารด้านไอที
  • ติดตามทรัพยากรการพัฒนา
  • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและระบบ
  • ทำให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงได้ง่ายในขณะที่ใช้การควบคุมการเข้าถึง

สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตมีส่วน 'แบบฟอร์มและทรัพยากรที่ใช้บ่อย' ที่มีเทมเพลตคำขอแบบฟอร์ม เช่น เทมเพลตคำขอการสนับสนุนด้านไอที ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและติดตามคำขอที่เกี่ยวข้องกับไอทีได้

5. แม่แบบข้อความโต้ตอบทันทีของ ClickUp

เทมเพลตข้อความโต้ตอบทันทีของ ClickUp
รวมการสนทนาของคุณไว้ที่เดียวด้วยเทมเพลตข้อความโต้ตอบทันทีจาก ClickUp

เมื่อกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของ Slack หนึ่งในข้อเสียที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือนี้คือ: การสูญเสียข้อความสำคัญ

ด้วยช่องทางมากมาย ทั้งกระทู้ ข้อความส่วนตัว และ DM ทำให้ง่ายต่อการสูญเสียข้อมูลสำคัญในทะเลแห่งการสนทนา — ตัวอย่างเช่น ไอเดียฟีเจอร์ที่ดีที่สุด นี่คือจุดที่เทมเพลตข้อความทันทีของ ClickUpเข้ามาช่วยจัดระเบียบข้อความของคุณไว้ในที่เดียว

เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:

  • ให้ความสำคัญกับการสนทนา
  • สร้างและจัดเก็บข้อความเพื่อประหยัดเวลา
  • ระบุข้อผิดพลาดทางการพิมพ์และไวยากรณ์
  • ตอบกลับคำขออย่างรวดเร็ว
  • มาตรฐานการสื่อสารแบรนด์และเสียง

สิ่งที่เราชอบ: การใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างห้องแชทภายใน, นำทางผ่านแอปส่งข้อความของคุณ, และนำไปใช้กับแนวทางการสื่อสารที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้ได้

6. แม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงาน ClickUp
รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp

ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะของทีมคุณเกี่ยวกับนโยบายไอทีใหม่หรือข้อเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร การมีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างระบบการให้ข้อเสนอแนะที่ราบรื่น

เทมเพลตความคิดเห็นพนักงาน ClickUpช่วยให้คุณสามารถรวบรวม ติดตาม และดำเนินการตามความคิดเห็นของพนักงานได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • สร้างระบบการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างและสม่ำเสมอ
  • ติดตามความรู้สึกของพนักงาน
  • สร้างความโปร่งใสระหว่างพนักงานและผู้นำ
  • จัดให้มีแพลตฟอร์มเปิดเพื่อส่งเสริมการสนทนาอย่างตรงไปตรงมา

สิ่งที่เราชอบ: มีมุมมองที่เป็นประโยชน์ เช่น มุมมองรายการผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มุมมองรายการคำตอบ และมุมมองตารางผลสำรวจความคิดเห็นพนักงาน ช่วยให้ดึงข้อมูลได้ง่าย

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Automations ซึ่งคล้ายกับระบบอัตโนมัติของ Slack เพื่อส่งแบบสำรวจความคิดเห็นให้พนักงานโดยอัตโนมัติผ่านทางอีเมล แพลตฟอร์มสำรวจออนไลน์ หรือการประชุมแบบตัวต่อตัว

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations ในเทมเพลต slack
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ ClickUp Automations

7. แม่แบบรายงานประจำสัปดาห์ ClickUp

เทมเพลตรายงานประจำสัปดาห์ ClickUp
วางแผนงานประจำสัปดาห์ของคุณด้วยเทมเพลตรายงานประจำสัปดาห์ของ ClickUp

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันการส่งมอบโครงการตรงเวลาคือการติดตามสปรินต์และทำให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความคืบหน้า และเทมเพลตรายงานประจำสัปดาห์ของ ClickUpสามารถช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายสปรินต์ได้อย่างใกล้ชิด

ดังนั้น คุณสามารถ เน้นย้ำถึงความสำเร็จทางเทคนิค, ทำเครื่องหมายเรื่องราวของผู้ใช้ว่าเสร็จสิ้น/กำลังดำเนินการ, ตรวจสอบการอัปเดตการจัดสรรทรัพยากร, และได้รับการมองเห็นอย่างสมบูรณ์ในความคืบหน้าของโครงการ

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมาย
  • รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
  • สื่อสารการอัปเดตข้ามทีม
  • รับทราบถึงความสำเร็จ
  • ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
  • ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมมีสมาธิกับภาพรวมที่ใหญ่กว่า

สิ่งที่เราชอบ: เทมเพลตนี้มอบมุมมองกระดานรายสัปดาห์ให้คุณสามารถมองเห็นงานประจำสัปดาห์ทั้งหมดของคุณได้พร้อมป้ายสถานะเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อรายงานพร้อมแล้ว ให้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp วิธีนี้จะช่วยให้คุณระบุจุดที่ควรปรับปรุงและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ด ClickUp: แม่แบบ Slack
ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพตามเวลาโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp

8. แบบฟอร์มการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน

วางแผนการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของคุณอย่างถูกต้องด้วยเทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUp
วางแผนการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของคุณอย่างถูกต้องด้วยเทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUp

การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะวางแผน นี่คือจุดที่เทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUpมีบทบาทสำคัญ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • รวมบันทึก แผนงาน และติดตามความคืบหน้า
  • สร้างรายการตรวจสอบสำหรับเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนเพื่อไม่ให้พลาดงานใด ๆ
  • รวบรวมข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด
  • ทำให้การตัดสินใจรวดเร็วและมีข้อมูลมากขึ้น
  • แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างบันทึกการประชุมและสรุปเนื้อหา เพื่อให้คุณสามารถเริ่มทำงานกับภารกิจต่าง ๆ ได้ทันทีหลังการประชุมประจำวัน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมสรุปการประชุม

นั่นคือเทมเพลต ClickUp ฟรีสุดท้ายของเราแล้ว เราได้มาถึงจุดสิ้นสุดของรายการเทมเพลตของเรา แต่เมื่อเปรียบเทียบClickUp กับ Slack เราสามารถกล่าวได้ว่าเทมเพลตของ ClickUp มีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ามาก ตั้งแต่การดูและสถานะที่ปรับแต่งได้ ไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

และสิ่งที่ดีที่สุดคือเรายังไม่เสร็จสิ้น. ClickUp มีคุณสมบัติการสื่อสารหลายอย่างที่ทำให้เหนือกว่า Slack—เพราะมันรวมการสื่อสารแบบเรียลไทม์เข้ากับคุณสมบัติการเพิ่มผลผลิต.

ClickUp เทียบกับ Slack: ภาพรวมอย่างรวดเร็ว

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ ClickUp ที่ทำให้เป็นหนึ่งในคู่แข่งสำคัญของ Slack👇

คลิกอัพ แชท

ClickUp Chatใหม่ล่าสุดนี้เน้นการสื่อสารแบบเรียลไทม์โดยเฉพาะ เช่นเดียวกับ Slack คุณสามารถใช้สร้างช่องทางหลายช่องทางสำหรับโครงการและรวบรวมทีมจากหลากหลายแผนกเพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แต่จุดเด่นคือ การแชทและการจัดการโครงการของคุณเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกัน

ถูกต้องแล้ว ไม่ต้องสลับเครื่องมืออีกต่อไป!

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึง AI ภายในแชทและรับคำตอบที่แนะนำโดย AI สรุปหัวข้อ งานที่สร้างโดยอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย

เชื่อมต่อทีมของคุณ เข้าถึง AI และแปลงข้อความให้เป็นงานใน ClickUp Chat
ให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกัน เข้าถึง AI และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานด้วย ClickUp Chat

คลิกอัพ แอสไซน์ คอมเมนต์ และเมนชั่น

เมื่อคุณต้องการให้มีการดำเนินการทันทีในภารกิจใด ๆ ให้ใช้ClickUp Assign CommentsและMentions. โดยใช้ความคิดเห็นและ @mentions ของ ClickUp คุณสามารถดึงความสนใจของใครบางคนและ มอบหมายรายการการกระทำที่เฉพาะเจาะจงได้ ทำให้เกิดความรับผิดชอบตลอดเวลา.

มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้ ClickUp มอบหมายความคิดเห็นและการกล่าวถึง
มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้ ClickUp Assign ความคิดเห็นและการกล่าวถึง

คลิป ClickUp

ขจัดความสับสนที่เกิดจากข้อความและกระทู้จำนวนมากด้วยClickUp Clips ฟีเจอร์จาก ClickUp นี้ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอและแชร์วิดีโอเพื่ออธิบายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถถอดความคลิปด้วย AI รวมถึงข้อความสั้น ๆ และเวลาที่ระบุได้อีกด้วย

ส่วนที่ดีที่สุด? การถอดเสียงสามารถค้นหาได้และจะปรากฏขึ้นสำหรับการค้นหาใด ๆ ที่คุณดำเนินการผ่าน Connected Search ของ ClickUp.

บันทึกหน้าจอและอธิบายแนวคิดและขั้นตอนการทำงานใน ClickUp Clips
บันทึกหน้าจอและอธิบายแนวคิดและขั้นตอนการทำงานด้วย ClickUp Clips

ClickUp Reminders

เช่นเดียวกับตัวเตือนใน Slack คุณสามารถตั้งค่าตัวเตือนใน ClickUpสำหรับทุกสิ่ง—วันที่, การประชุม, และงานต่างๆ เพิ่มได้จากทุกที่ใน ClickUp และแนบไฟล์หรือกำหนดเวลาซ้ำได้ คุณยังสามารถสร้างตัวเตือนจากงานและความคิดเห็น เพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าจะต้องติดตามงานใด

ติดตามงานของคุณให้ทันใน ClickUp Reminders
ติดตามงานของคุณให้ทันด้วย ClickUp Reminders

ClickUp Meetings

จัดการการประชุมทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่การประชุมประจำวันไปจนถึงการประชุมประจำสัปดาห์ การเริ่มต้นโครงการ และการอภิปรายแนวคิดฟีเจอร์ต่างๆ ด้วยClickUp Meetings ใช้เพื่อจดบันทึก จัดการวาระการประชุม และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการในที่เดียว

ClickUp Calendar

ติดตามการประชุม, แสดงภาพงาน, กำหนดตารางงาน, และจัดการไทม์ไลน์ของโครงการด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp.สิ่งนี้จะแจ้งให้เพื่อนร่วมทีมของคุณทราบเกี่ยวกับแผนโครงการ, กำหนดเวลาที่ใกล้จะถึง, และไทม์ไลน์ของงาน.

สร้างภาพงานและจัดตาราง/ปรับตารางงานในปฏิทิน ClickUp
สร้างภาพงานและจัดตาราง/ปรับตารางงานด้วยปฏิทิน ClickUp

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้แล้ว ClickUp ยังมีการผสานการทำงานแบบเนทีฟมากกว่า 1,000 รายการ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือนี้กับแอปโปรดของคุณ รวมถึง Slack ได้ด้วย การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slack จะช่วยให้คุณจัดการงานใน ClickUp ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่สนทนา

ด้วยการผสานรวมนี้ คุณสามารถ:

  • สร้างงาน ClickUp จากฟีด Slack ของคุณ
  • เข้าถึงลิงก์งานใน Slack พร้อมรายละเอียดและบริบททั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการต่อได้
  • จัดการวันครบกำหนด สถานะ และลำดับความสำคัญจากช่องทาง Slack
  • สร้างงานและความคิดเห็นจากข้อความ
  • รับการแจ้งเตือนงานบน Slack

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp

เทมเพลต Slack เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของคุณ แต่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าฟังก์ชันการทำงานของมันมีข้อจำกัด เทมเพลตเหล่านี้ไม่อนุญาตให้คุณสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง และทำหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนในการสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการจัดการโครงการเท่านั้น

นี่คือจุดที่ความต้องการแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรอย่าง ClickUp เกิดขึ้น

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับเทมเพลตฟรีที่ใช้งานง่ายมากและรองรับทุกประเภทของเวิร์กโฟลว์—ตั้งแต่การประชุมไปจนถึงการติดตามคำขอฟีเจอร์—พร้อมชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังมากมาย

ดังนั้น หากคุณต้องการประหยัดเวลาในการสลับระหว่างแอปและสร้างกระบวนการพัฒนาที่ราบรื่นให้สมัครใช้ ClickUp วันนี้!