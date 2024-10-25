วันจันทร์ vs. HubSpot: CRM ตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

หากมีเครื่องมือใดที่ทีมขายของคุณไม่สามารถต่อรองได้ นั่นก็คือซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และด้วยเหตุผลที่ดี
หากไม่มีระบบ CRM ทีมขายของคุณอาจต้องจัดการการสื่อสารกับลูกค้า ข้อมูลลูกค้า และกิจกรรมการขายบนสเปรดชีตที่ล้าสมัยและเครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกันหลายตัว
ซึ่งหมายความว่าตัวแทนขายจะต้องติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง นอกเหนือจากเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นอย่างแม่นยำในสเปรดชีตเพื่อเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพ
โชคดี ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขายที่กำลังเติบโตหรือองค์กรขนาดใหญ่ การค้นหาอย่างรวดเร็วใน Google จะบอกคุณได้ว่าไม่มีปัญหาในการหาโซลูชัน CRM ในตลาด
ในบล็อกนี้ เราจะรีวิวสองตัวเลือกยอดนิยมในวงการ CRM คือ Monday และ Hubspot เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมือเสริมที่เป็นโบนัส ซึ่งช่วยแก้ไขข้อจำกัดของ Monday CRM และ Hubspot อีกด้วย 🏆
Monday CRM คืออะไร?
Monday CRM เป็นชุดเครื่องมือการขายที่พัฒนาโดย Monday.com ใช้โดยธุรกิจทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม เช่น อสังหาริมทรัพย์ ซอฟต์แวร์และบริการไอที สินค้าอุปโภคบริโภค และการดูแลสุขภาพ
ข้อดีอย่างหนึ่งของ Monday CRM คือสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง การตั้งค่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้คุณปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับกระบวนการขายและขั้นตอนการทำงานของคุณได้ มันช่วยเพิ่มการมองเห็นในกระบวนการขายและมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีมในกิจกรรมการขายและการโต้ตอบกับลูกค้า
คุณสมบัติ CRM วันจันทร์
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์ต่างๆ ของ Monday CRM และวิธีที่สามารถช่วยคุณจัดการกระบวนการขายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
คุณสมบัติที่ 1: การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลติดต่อได้เป็นศูนย์กลาง เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ ทีมขายสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ทันทีในระหว่างการติดต่อ
Monday CRM นำเสนออินเทอร์เฟซแบบภาพที่เรียบง่ายพร้อมตัวเลือกการแบ่งกลุ่มและการกรองที่ช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าเป้าหมายและรายชื่อติดต่อเฉพาะสำหรับการตลาดที่ตรงเป้าหมายสูง นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่ง Monday CRM ให้เข้ากับวงจรการขายของคุณได้อีกด้วย แก้ไขขั้นตอนต่างๆ ของดีลโดยการเพิ่มหรือลบคอลัมน์เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการท่อการขายของคุณมากที่สุด
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของลูกค้าเพื่อจัดการเอกสารการเริ่มต้นงาน, คำขอโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และข้อเสนอแนะในที่เดียว
คุณสมบัติที่ 2: การจับข้อมูลผู้มุ่งหวัง
แบบฟอร์มการสร้างลูกค้าเป้าหมายของ CRM วันจันทร์ทำให้การจับและจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย. ติดตั้งแบบฟอร์มเหล่านี้บนเว็บไซต์, หน้าสื่อสังคมออนไลน์, และเว็บสัมมนาของคุณเพื่อบันทึกข้อมูลติดต่อ, และฐานข้อมูล CRM จะเก็บไว้โดยอัตโนมัติ. เพิ่มโลโก้ของบริษัทคุณ, เปลี่ยนสี, และเลือกฟิลด์ที่ต้องการให้ปรากฏในแบบฟอร์มเพื่อจับข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ.
คุณสมบัติที่ 3: AI วันจันทร์
ฟีเจอร์ AI ในวันจันทร์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างสูตรเพื่อทำให้การรายงานข้อมูลในกระบวนการง่ายขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสูตรเพื่อคำนวณรายได้รวมหรือติดตามอัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนได้
คุณสมบัติที่ 4: แผงควบคุม
แดชบอร์ดของวันจันทร์ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ และได้รับภาพรวมระดับสูงของตัวชี้วัดการขายที่สำคัญในหน้าเดียว คุณสามารถติดตามงบประมาณ ความคืบหน้าของดีล และประสิทธิภาพของทีมผ่านแดชบอร์ดได้เช่นกัน Monday CRM มีวิดเจ็ตให้เลือกมากมายเพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ และควบคุมวิธีการแสดงข้อมูลตามที่คุณต้องการ
วันจันทร์ ราคา CRM
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
HubSpot คืออะไร?
HubSpot Sales Hub เป็นเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย มันให้แพลตฟอร์มที่รวมศูนย์และใช้งานง่าย ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลติดต่อ ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายของคุณได้
คุณสมบัติของ HubSpot
HubSpot มีฟีเจอร์ที่ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการขายและช่วยให้ตัวแทนขายของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาสำรวจฟีเจอร์เหล่านี้อย่างละเอียดกัน
คุณสมบัติ #1: การจัดการท่อส่ง
แพลตฟอร์ม CRM ของ HubSpot ให้คุณมองเห็นภาพรวมของวงจรการขายทั้งหมดในมุมสูง ดูว่าแต่ละดีลอยู่ในขั้นตอนใดและต้องดำเนินการอะไรเพื่อผลักดันให้ก้าวหน้า
คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการขายของคุณได้โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขขั้นตอนของดีลผ่านอินเตอร์เฟซแบบลากและวางของ HubSpot ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งกระบวนการขายให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการปิดการขายของธุรกิจคุณ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าของคุณโดยการกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ ตั้งความคาดหวังตั้งแต่เริ่มต้น และฝึกฝนการฟังอย่างตั้งใจ
คุณสมบัติ #2: ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจของ HubSpot ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ระบบ CRM มีฐานข้อมูลของธุรกิจมากกว่า 20 ล้านแห่ง ดังนั้น หากคุณมีที่อยู่อีเมลขององค์กรลูกค้าเป้าหมาย HubSpot จะกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เช่น ขนาดบริษัท อุตสาหกรรม รายได้ และอื่นๆ
เคล็ดลับมืออาชีพ 💡:ใช้เทคนิคการจัดการโครงการขายเช่น การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การตั้งเป้าหมายย่อย และการสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้กระบวนการขายของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ #3: HubSpot AI
โซลูชัน AI ของ HubSpot ที่ชื่อว่า Breeze สามารถจัดการงานต่างๆ เช่น การจดบันทึกการประชุม การอัปเดตข้อมูลในบันทึก และการสร้างข้อความติดต่อสำหรับทีมขาย โซลูชัน AI ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้ทีมขายสามารถวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้าและดีลในอดีตได้
คุณสมบัติที่ 4: แดชบอร์ดและซอฟต์แวร์รายงาน
HubSpot ให้บริการสถานที่กลางที่คุณสามารถดูข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณได้. มันช่วยให้สามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองและรายงานที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ทีมขายได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญ.
ทีมข้ามสายงานสามารถเชื่อมโยงกระบวนการทางการตลาดและการขายเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ
การผสานรวมของ HubSpotกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการทำให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลทางธุรกิจปราศจากข้อผิดพลาด และช่วยให้ทีมขายของคุณมีข้อมูลที่ทันเวลาเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างรายงาน CRMและแปลงเป็นแผนภูมิและกราฟที่มองเห็นได้ เพื่อแสดงภาพรวมของกระบวนการขายของคุณได้ดีขึ้นและคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการปิดการขาย
ราคาของ Hubspot
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
💡 โบนัส: นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานรวม HubSpot และ ClickUp:
- ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นโดยการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot และ ClickUp
- เร่งการส่งมอบโครงการด้วยระบบอัตโนมัติ
- ดูข้อมูลลูกค้า (ดีลและสถานะลูกค้า) ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณแทน
วันจันทร์ CRM vs. HubSpot: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง HubSpot และ Monday CRM มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าและข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังเปรียบเทียบ Monday CRM กับ HubSpot คุณควรเลือกอันไหนสำหรับธุรกิจของคุณ?
นี่คือตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง HubSpot และ Monday CRM สำหรับการติดตามความพยายามในการขายและการจัดการเวิร์กโฟลว์
|คุณสมบัติ
|ฮับสปอต
|วันจันทร์ CRM
|การจัดการการขาย
|การจัดการท่อส่งขั้นสูงพร้อมขั้นตอนดีลเริ่มต้น 7 ขั้นตอน
|การแสดงภาพของขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรการขายถูกนำเสนอไว้บนกระดานคัมบัง
|ระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน เช่น การส่งอีเมลและการจัดตารางการประชุม
|ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับการมอบหมายงานและการอัปเดตสถานะ
|ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย
|การเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีธุรกิจมากกว่า 20 ล้านแห่ง ช่วยลดความจำเป็นในการค้นคว้าด้วยตนเอง
|ต้องการให้คุณสร้างแบบฟอร์มการจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายแบบกำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลติดต่อ
|ปัญญาประดิษฐ์
|ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะสำหรับการพยากรณ์เชิงคาดการณ์และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
|ระบบ AI สำหรับอัตโนมัติการสร้างงาน การเขียนอีเมล และการสร้างเนื้อหา ขาดฟีเจอร์ AI ขั้นสูง
|การจัดการข้อมูล
|แดชบอร์ดเชิงลึกสำหรับการรายงานรายละเอียดและการสรุปภาพรวมในระดับสูง
|แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ แต่จำกัดเฉพาะภาพรวมในระดับสูงเท่านั้น
|การกำหนดราคา
|ในระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการรวมฟีเจอร์การขายและการตลาดไว้ในชุดเดียว
|ราคาประหยัดพร้อมฟังก์ชัน CRM พื้นฐาน
อ่านต่อเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีความแตกต่างกันในสิ่งที่นำเสนอ แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน
คุณสมบัติที่ 1: การจัดการการขาย
HubSpot Sales Hub นำเสนอฟีเจอร์การจัดการขั้นตอนการทำงานขั้นสูงเพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณและระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น โดยค่าเริ่มต้น CRM ของ HubSpot มีขั้นตอนการทำข้อตกลงเจ็ดขั้นตอน ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนสำคัญในวงจรการขายของคุณ
ระบบ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์ยังมีคุณสมบัติการจัดการการขายที่เรียกว่าการจัดการผู้ติดต่อ (Contact Management) ด้วย ข้อเสนอจะถูกแสดงในรูปแบบภาพบนกระดานคัมบัง (Kanban board) ภายใต้คอลัมน์ต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของการขาย ระบบยังมีระบบอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมเช่นการมอบหมายผู้ติดต่อ, การอัปเดตสถานะ, และการแจ้งเตือน
ผู้ชนะ 🏆: ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ:
สำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง HubSpot ผสานความพยายามด้านการขายและการตลาดเข้ากับระบบอัตโนมัติทางการตลาดผ่านอีเมลและการจัดการท่อการขาย
สำหรับการจัดการสายงานแบบภาพ Monday CRM พร้อมดีลการขายที่แสดงบนกระดานคัมบัง
คุณสมบัติที่ 2: ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย
ฐานข้อมูลข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจของ HubSpot ที่มีธุรกิจมากกว่า 20 ล้านแห่ง ช่วยขจัดความจำเป็นในการวิจัยด้วยตนเอง คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับตัวแทนขายที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ด้วย Monday CRM คุณจะต้องใช้เวลาในการสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
ผู้ชนะ 🏆: HubSpot เป็นผู้ชนะในครั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลสำคัญเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัจฉริยะอัตโนมัติ CRM
HubSpot's Breeze ช่วยปรับปรุงกระบวนการขายของคุณโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้เกี่ยวกับประมาณการของทีมคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้จากระบบCRM ที่ทำงานร่วมกันได้เพื่อทำนายรายได้และกำจัดปัญหาคอขวดก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
วันจันทร์ AI, อย่างไรก็ตาม, ทำให้การสร้างงานเป็นระบบอัตโนมัติ และช่วยเหลือในการออกแบบอีเมล, การสร้างเนื้อหา, และการสร้างสูตร.
ผู้ชนะ 🏆: เมื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน AI ของทั้งสองระบบ HubSpot มีความได้เปรียบเหนือกว่า Monday CRM เนื่องจาก Monday AI มีเพียงฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานเท่านั้น
คุณสมบัติที่ 4: การกำหนดราคา
เมื่อทุกอย่างถูกกล่าวถึงและสรุปแล้ว ส่วนสำคัญของการตัดสินใจเลือกเครื่องมือขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณ ในตอนแรกที่มองดู Monday CRM ดูเหมือนจะมีราคาที่เข้าถึงได้มากกว่า HubSpot อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล
ผู้ชนะ 🏆: ทีมขนาดใหญ่ที่มีฟังก์ชัน CRM ขั้นสูงอาจได้รับประโยชน์จากราคาของ HubSpot คุณจะสังเกตได้ว่า HubSpot มีฟีเจอร์การตลาดขั้นสูงและเครื่องมือการขาย อย่างไรก็ตาม ราคาของ CRM การขายของ Monday นั้นมีความคุ้มค่ามากกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการการปรับแต่ง ความยืดหยุ่น รายงานพื้นฐาน และฟังก์ชันการเข้าถึงลูกค้า
HubSpot CRM เทียบกับ Monday CRM บน Reddit
เราได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ Monday CRM และ HubSpot บน Reddit
ผู้ใช้ Redditรายหนึ่งระบุว่าพวกเขาชอบ HubSpot เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่ผสานรวมสำหรับทีมขายและการตลาด
ฉันเป็นแฟนของ HubSpot เพราะมันให้แพลตฟอร์มที่ครบวงจรซึ่ง CRM อื่น ๆ ไม่ค่อยมีให้ การมีระบบขาย, การตลาด, บริการ, การดำเนินงาน, และ CMS ที่รวมอยู่ในที่เดียวช่วยได้มากในเรื่องการกระจายตัวของเทคโนโลยี และหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการรวมเครื่องมือหลายตัวเข้าด้วยกัน
ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งสังเกตว่าในขณะที่ Monday.com เหมาะที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานขนาดเล็ก เช่น การจัดการรายชื่อลูกค้า HubSpot จะเหมาะสมกว่าในฐานะ CRM โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต ผู้ใช้ยังเน้นย้ำว่า HubSpot สามารถรองรับฟังก์ชันการขายและการตลาดได้ดีกว่าเนื่องจากมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติ
เป็นจุดเริ่มต้น คุณต้องชัดเจนว่าวันจันทร์ไม่ใช่ระบบ CRM มันเป็นเพียงไฟล์ Excel ที่ดูดี เข้าถึงได้และออนไลน์ แต่ไม่ได้เป็นระบบ CRM อย่างแท้จริง
เมื่อกล่าวถึงทั้งหมดนี้แล้ว ทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณกลับมาที่สิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุผล หากเพียงแค่ต้องการติดตามรายการลูกค้า Monday อาจสามารถทำหน้าที่นี้ได้ แต่หากคุณต้องการขยายธุรกิจ ในที่สุดคุณอาจต้องการให้ทีมขาย, ทีมการตลาด, ทีมบริการลูกค้า และอื่น ๆ ทำงานสอดคล้องกัน และ Monday อาจไม่รองรับฟังก์ชันการขายและการตลาดที่คุณต้องการ อย่างเฉพาะเจาะจงในด้านระบบอัตโนมัติเพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
ด้วยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายขั้นสูง และระบบอัตโนมัติ ความเห็นโดยทั่วไปคือ HubSpot เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า Monday CRM เนื่องจาก Monday CRM เป็นระบบจัดการเวิร์กโฟลว์มากกว่า โดยมีฟังก์ชันการจัดการการขายที่จำกัด
ตอนนี้ มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ HubSpot เทียบกับ Monday CRM กัน
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ HubSpot เทียบกับ Monday CRM
ClickUpคือโซลูชันครบวงจรที่รวบรวมทุกคำตอบที่คุณต้องการจาก HubSpot และ Monday CRM ไว้ในที่เดียว
ClickUp CRM
ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการเติบโตของลูกค้าและจัดการกับระบบของคุณClickUp CRMมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขยายการดำเนินงานทางการขายของคุณ
คุณสมบัติเช่นมุมมองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความสัมพันธ์กับลูกค้า, ติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า, และติดตามขนาดเฉลี่ยของดีลได้ในที่เดียว
ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยคุณสร้าง มอบหมาย และจัดการงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ สิ่งนี้ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ HubSpot vs.Monday CRMที่คุณควรพิจารณา
ความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรของเราไม่เคยหยุดที่จะมุ่งมั่นเพื่อที่จะดีขึ้น และค้นหาวิธีที่เราสามารถประหยัดเวลาได้แม้เพียงนาทีหรือชั่วโมง หรือบางครั้งอาจถึงทั้งวัน ClickUp ได้ช่วยแก้ปัญหาให้เราเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไป เราเคยพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือที่ไม่สามารถขยายขนาดได้ เช่น ตาราง Excel และเอกสาร Word
นี่คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายของคุณ
ClickUp's One Up #1: แดชบอร์ดประสิทธิภาพ
ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้าและกิจกรรมของลีดด้วยClickUp Dashboards ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถมองเห็นเมตริกสำคัญ เช่น รายได้รวมจากการขาย รายได้ต่อเดือน และยอดขายตามหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการปรับกระบวนการขายให้เหมาะสมและเพิ่มการเติบโตของรายได้
คุณยังสามารถติดตามกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ในฐานข้อมูลของคุณและคาดการณ์ศักยภาพของรายได้และโอกาสในการขายเพิ่มเติมได้อีกด้วย วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าที่มีความเสี่ยงและดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้า
ClickUp's One Up #2: การจัดการโครงการขาย
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUpนำเสนอการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ และการจัดการงานในที่เดียว แม่แบบและมุมมองที่เน้นการขายโดยเฉพาะช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายและจัดการบัญชีลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลต CRM ของ ClickUp
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ CRM ของ ClickUpเป็นเฟรมเวิร์กที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์สำหรับการสร้างกระบวนการขายที่สามารถปรับแต่งได้ ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อระบุขั้นตอนของดีล เช่น ปิดการขายแล้วชนะ ปิดการขายแล้วแพ้ ข้อเสนออยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของลีดผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างและมอบหมายงานสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดตามอีเมล การนัดหมายการประชุม หรือการเตรียมข้อเสนอ
- ติดตามความคืบหน้าของลีดผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรการขาย และทำนายความเป็นไปได้ของการปิดการขาย
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดการขายที่สำคัญ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดดีลเฉลี่ย และประสิทธิภาพของทีม
- ตั้งเป้าหมายยอดขายสำหรับทีมของคุณและติดตามความก้าวหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
โบนัส: หากทีมขายของคุณเผชิญกับความท้าทาย เช่น การขาดการมองเห็นในเส้นทางการขายของลูกค้ามุ่งหวัง หรือการวางโครงสร้างของกระบวนการขายลองใช้เทมเพลตกระบวนการขายเพื่อช่วยให้งานของพวกเขาง่ายขึ้น
คุณยังสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ในกระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติได้ เลือกจาก 100+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือสร้างระบบของคุณเองโดยใช้เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติของ ClickUp ทำให้การส่งอีเมลเป็นอัตโนมัติในขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรการขาย และกระตุ้นการอัปเดตสถานะเมื่อใดก็ตามที่งานถูกเริ่มต้น อนุมัติ หรือเสร็จสิ้น
ClickUp's One Up #3: ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ
เครือข่ายประสาทเทียม AI ของ ClickUp—ClickUp Brainคือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานใดก็ได้กับ ClickUp Brain และมันจะค้นหาผ่านเอกสาร, โครงการ, และงานของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด นี่จะทำให้คุณค้นหาข้อมูลการขายที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นมาก และลดความจำเป็นในการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาผ่านพื้นที่ทำงานของคุณ
ClickUp Brain สามารถออกแบบเทมเพลตอีเมล แคมเปญการตลาดขาออก และรายงานการขายได้เช่นกัน ดังนั้น ตัวแทนขายของคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาสำหรับการติดต่อสื่อสารอีกต่อไป
ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก CRM สำหรับธุรกิจของคุณ:
- ระบุจุดปวดที่เร่งด่วนที่สุด: คุณกำลังสูญเสียการติดตามดีลหรือไม่? หรือคุณกำลังดิ้นรนเพื่อปิดการขาย? หรือมีข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบมากเกินไปในเส้นทางการขายของคุณ?
- ความคิดเห็นของผู้ใช้ปลายทาง: ดำเนินการสำรวจและรับข้อเสนอแนะจากทีมหลักที่จะใช้งาน
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อมูลแยกส่วน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินเพิ่มเติม $7 ต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
ปลดล็อกประสิทธิภาพการขายของคุณด้วย ClickUp
ระบบ CRM ของ HubSpot เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการผสานรวมการขายและการตลาดของพวกเขา อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับทีมที่ต้องการความสามารถของระบบ CRM เป็นหลัก
Monday CRM เป็นตัวเลือกที่ดีที่ควรพิจารณาหากคุณกังวลเรื่องราคาและต้องการฟังก์ชันการจัดการการขายขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม มันมีข้อจำกัดที่อาจขัดขวางการทำงานของทีมเมื่อสิ้นสุดวัน
ClickUp ผสานข้อดีของทั้งสองโลกในการต่อสู้ระหว่าง Hubspot กับ Monday ได้อย่างลงตัว ClickUp CRM มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการจัดการลีดและความสัมพันธ์กับลูกค้า ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติ การมอบหมายงาน ผู้ช่วยเขียน AI ในตัว และเทมเพลตสำเร็จรูป จะช่วยให้คุณบริหารจัดการกระบวนการขายและมองเห็นความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีและดูว่า ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณได้อย่างไร