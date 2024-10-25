บล็อก ClickUp
วันจันทร์ vs. HubSpot: CRM ตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

วันจันทร์ vs. HubSpot: CRM ตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
25 ตุลาคม 2567

หากมีเครื่องมือใดที่ทีมขายของคุณไม่สามารถต่อรองได้ นั่นก็คือซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และด้วยเหตุผลที่ดี

หากไม่มีระบบ CRM ทีมขายของคุณอาจต้องจัดการการสื่อสารกับลูกค้า ข้อมูลลูกค้า และกิจกรรมการขายบนสเปรดชีตที่ล้าสมัยและเครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกันหลายตัว

ซึ่งหมายความว่าตัวแทนขายจะต้องติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง นอกเหนือจากเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นอย่างแม่นยำในสเปรดชีตเพื่อเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพ

โชคดี ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขายที่กำลังเติบโตหรือองค์กรขนาดใหญ่ การค้นหาอย่างรวดเร็วใน Google จะบอกคุณได้ว่าไม่มีปัญหาในการหาโซลูชัน CRM ในตลาด

ในบล็อกนี้ เราจะรีวิวสองตัวเลือกยอดนิยมในวงการ CRM คือ Monday และ Hubspot เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมือเสริมที่เป็นโบนัส ซึ่งช่วยแก้ไขข้อจำกัดของ Monday CRM และ Hubspot อีกด้วย 🏆

Monday CRM คืออะไร?

Monday CRM เป็นชุดเครื่องมือการขายที่พัฒนาโดย Monday.com ใช้โดยธุรกิจทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม เช่น อสังหาริมทรัพย์ ซอฟต์แวร์และบริการไอที สินค้าอุปโภคบริโภค และการดูแลสุขภาพ

แดชบอร์ด CRM วันจันทร์
ผ่านทางCRM วันจันทร์

ข้อดีอย่างหนึ่งของ Monday CRM คือสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง การตั้งค่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้คุณปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับกระบวนการขายและขั้นตอนการทำงานของคุณได้ มันช่วยเพิ่มการมองเห็นในกระบวนการขายและมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีมในกิจกรรมการขายและการโต้ตอบกับลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม: 12 แม่แบบ CRM ฟรี: Excel, Google Sheets และ ClickUp

คุณสมบัติ CRM วันจันทร์

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์ต่างๆ ของ Monday CRM และวิธีที่สามารถช่วยคุณจัดการกระบวนการขายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

คุณสมบัติที่ 1: การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลติดต่อได้เป็นศูนย์กลาง เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ ทีมขายสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ทันทีในระหว่างการติดต่อ

วันจันทร์ การจัดการติดต่อ CRM
ผ่านทางCRM วันจันทร์

Monday CRM นำเสนออินเทอร์เฟซแบบภาพที่เรียบง่ายพร้อมตัวเลือกการแบ่งกลุ่มและการกรองที่ช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าเป้าหมายและรายชื่อติดต่อเฉพาะสำหรับการตลาดที่ตรงเป้าหมายสูง นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่ง Monday CRM ให้เข้ากับวงจรการขายของคุณได้อีกด้วย แก้ไขขั้นตอนต่างๆ ของดีลโดยการเพิ่มหรือลบคอลัมน์เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการท่อการขายของคุณมากที่สุด

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของลูกค้าเพื่อจัดการเอกสารการเริ่มต้นงาน, คำขอโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และข้อเสนอแนะในที่เดียว

คุณสมบัติที่ 2: การจับข้อมูลผู้มุ่งหวัง

แบบฟอร์มการสร้างลูกค้าเป้าหมายของ CRM วันจันทร์ทำให้การจับและจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย. ติดตั้งแบบฟอร์มเหล่านี้บนเว็บไซต์, หน้าสื่อสังคมออนไลน์, และเว็บสัมมนาของคุณเพื่อบันทึกข้อมูลติดต่อ, และฐานข้อมูล CRM จะเก็บไว้โดยอัตโนมัติ. เพิ่มโลโก้ของบริษัทคุณ, เปลี่ยนสี, และเลือกฟิลด์ที่ต้องการให้ปรากฏในแบบฟอร์มเพื่อจับข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ.

แบบฟอร์มนำลูกค้าเป้าหมายฝ่ายขาย CRM วันจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบการจัดการลูกค้าใน PowerPoint & ClickUp

คุณสมบัติที่ 3: AI วันจันทร์

ฟีเจอร์ AI ในวันจันทร์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างสูตรเพื่อทำให้การรายงานข้อมูลในกระบวนการง่ายขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสูตรเพื่อคำนวณรายได้รวมหรือติดตามอัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนได้

วันจันทร์ AI

คุณสมบัติที่ 4: แผงควบคุม

แดชบอร์ดของวันจันทร์ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ และได้รับภาพรวมระดับสูงของตัวชี้วัดการขายที่สำคัญในหน้าเดียว คุณสามารถติดตามงบประมาณ ความคืบหน้าของดีล และประสิทธิภาพของทีมผ่านแดชบอร์ดได้เช่นกัน Monday CRM มีวิดเจ็ตให้เลือกมากมายเพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ และควบคุมวิธีการแสดงข้อมูลตามที่คุณต้องการ

แดชบอร์ดใน Monday CRM

วันจันทร์ ราคา CRM

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $33/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

HubSpot คืออะไร?

HubSpot Sales Hub เป็นเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย มันให้แพลตฟอร์มที่รวมศูนย์และใช้งานง่าย ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลติดต่อ ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายของคุณได้

แดชบอร์ด HubSpot
ผ่านทางHubSpot

อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Hubspot สำหรับทีมการตลาด (รีวิวและราคา)

คุณสมบัติของ HubSpot

HubSpot มีฟีเจอร์ที่ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการขายและช่วยให้ตัวแทนขายของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาสำรวจฟีเจอร์เหล่านี้อย่างละเอียดกัน

คุณสมบัติ #1: การจัดการท่อส่ง

แพลตฟอร์ม CRM ของ HubSpot ให้คุณมองเห็นภาพรวมของวงจรการขายทั้งหมดในมุมสูง ดูว่าแต่ละดีลอยู่ในขั้นตอนใดและต้องดำเนินการอะไรเพื่อผลักดันให้ก้าวหน้า

การจัดการกระบวนการขายใน CRM ของ HubSpot
ผ่านทางHubSpot

คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการขายของคุณได้โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขขั้นตอนของดีลผ่านอินเตอร์เฟซแบบลากและวางของ HubSpot ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งกระบวนการขายให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการปิดการขายของธุรกิจคุณ

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าของคุณโดยการกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ ตั้งความคาดหวังตั้งแต่เริ่มต้น และฝึกฝนการฟังอย่างตั้งใจ

คุณสมบัติ #2: ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจของ HubSpot ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ระบบ CRM มีฐานข้อมูลของธุรกิจมากกว่า 20 ล้านแห่ง ดังนั้น หากคุณมีที่อยู่อีเมลขององค์กรลูกค้าเป้าหมาย HubSpot จะกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เช่น ขนาดบริษัท อุตสาหกรรม รายได้ และอื่นๆ

ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจของ HubSpot CRM: hubspot เทียบกับ monday

เคล็ดลับมืออาชีพ 💡:ใช้เทคนิคการจัดการโครงการขายเช่น การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การตั้งเป้าหมายย่อย และการสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้กระบวนการขายของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ #3: HubSpot AI

โซลูชัน AI ของ HubSpot ที่ชื่อว่า Breeze สามารถจัดการงานต่างๆ เช่น การจดบันทึกการประชุม การอัปเดตข้อมูลในบันทึก และการสร้างข้อความติดต่อสำหรับทีมขาย โซลูชัน AI ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้ทีมขายสามารถวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้าและดีลในอดีตได้

HubSpot AI

คุณสมบัติที่ 4: แดชบอร์ดและซอฟต์แวร์รายงาน

HubSpot ให้บริการสถานที่กลางที่คุณสามารถดูข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณได้. มันช่วยให้สามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองและรายงานที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ทีมขายได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญ.

ทีมข้ามสายงานสามารถเชื่อมโยงกระบวนการทางการตลาดและการขายเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ

การผสานรวมของ HubSpotกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการทำให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลทางธุรกิจปราศจากข้อผิดพลาด และช่วยให้ทีมขายของคุณมีข้อมูลที่ทันเวลาเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น

แดชบอร์ดรายงาน CRM ของ Hubspot

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างรายงาน CRMและแปลงเป็นแผนภูมิและกราฟที่มองเห็นได้ เพื่อแสดงภาพรวมของกระบวนการขายของคุณได้ดีขึ้นและคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการปิดการขาย

ราคาของ Hubspot

  • ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $150/เดือน ต่อผู้ใช้

💡 โบนัส: นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานรวม HubSpot และ ClickUp:

  • ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นโดยการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot และ ClickUp
  • เร่งการส่งมอบโครงการด้วยระบบอัตโนมัติ
  • ดูข้อมูลลูกค้า (ดีลและสถานะลูกค้า) ภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณแทน

วันจันทร์ CRM vs. HubSpot: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ทั้ง HubSpot และ Monday CRM มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าและข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังเปรียบเทียบ Monday CRM กับ HubSpot คุณควรเลือกอันไหนสำหรับธุรกิจของคุณ?

นี่คือตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง HubSpot และ Monday CRM สำหรับการติดตามความพยายามในการขายและการจัดการเวิร์กโฟลว์

คุณสมบัติฮับสปอตวันจันทร์ CRM
การจัดการการขายการจัดการท่อส่งขั้นสูงพร้อมขั้นตอนดีลเริ่มต้น 7 ขั้นตอนการแสดงภาพของขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรการขายถูกนำเสนอไว้บนกระดานคัมบัง
ระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน เช่น การส่งอีเมลและการจัดตารางการประชุมระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับการมอบหมายงานและการอัปเดตสถานะ
ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีธุรกิจมากกว่า 20 ล้านแห่ง ช่วยลดความจำเป็นในการค้นคว้าด้วยตนเองต้องการให้คุณสร้างแบบฟอร์มการจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายแบบกำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลติดต่อ
ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะสำหรับการพยากรณ์เชิงคาดการณ์และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายระบบ AI สำหรับอัตโนมัติการสร้างงาน การเขียนอีเมล และการสร้างเนื้อหา ขาดฟีเจอร์ AI ขั้นสูง
การจัดการข้อมูลแดชบอร์ดเชิงลึกสำหรับการรายงานรายละเอียดและการสรุปภาพรวมในระดับสูงแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ แต่จำกัดเฉพาะภาพรวมในระดับสูงเท่านั้น
การกำหนดราคาในระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการรวมฟีเจอร์การขายและการตลาดไว้ในชุดเดียวราคาประหยัดพร้อมฟังก์ชัน CRM พื้นฐาน

อ่านต่อเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีความแตกต่างกันในสิ่งที่นำเสนอ แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน

คุณสมบัติที่ 1: การจัดการการขาย

HubSpot Sales Hub นำเสนอฟีเจอร์การจัดการขั้นตอนการทำงานขั้นสูงเพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณและระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น โดยค่าเริ่มต้น CRM ของ HubSpot มีขั้นตอนการทำข้อตกลงเจ็ดขั้นตอน ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนสำคัญในวงจรการขายของคุณ

ระบบ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์ยังมีคุณสมบัติการจัดการการขายที่เรียกว่าการจัดการผู้ติดต่อ (Contact Management) ด้วย ข้อเสนอจะถูกแสดงในรูปแบบภาพบนกระดานคัมบัง (Kanban board) ภายใต้คอลัมน์ต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของการขาย ระบบยังมีระบบอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมเช่นการมอบหมายผู้ติดต่อ, การอัปเดตสถานะ, และการแจ้งเตือน

ผู้ชนะ 🏆: ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ:

สำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง HubSpot ผสานความพยายามด้านการขายและการตลาดเข้ากับระบบอัตโนมัติทางการตลาดผ่านอีเมลและการจัดการท่อการขาย

สำหรับการจัดการสายงานแบบภาพ Monday CRM พร้อมดีลการขายที่แสดงบนกระดานคัมบัง

คุณสมบัติที่ 2: ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย

ฐานข้อมูลข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจของ HubSpot ที่มีธุรกิจมากกว่า 20 ล้านแห่ง ช่วยขจัดความจำเป็นในการวิจัยด้วยตนเอง คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับตัวแทนขายที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ด้วย Monday CRM คุณจะต้องใช้เวลาในการสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย

ผู้ชนะ 🏆: HubSpot เป็นผู้ชนะในครั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลสำคัญเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัจฉริยะอัตโนมัติ CRM

HubSpot's Breeze ช่วยปรับปรุงกระบวนการขายของคุณโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้เกี่ยวกับประมาณการของทีมคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้จากระบบCRM ที่ทำงานร่วมกันได้เพื่อทำนายรายได้และกำจัดปัญหาคอขวดก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม

วันจันทร์ AI, อย่างไรก็ตาม, ทำให้การสร้างงานเป็นระบบอัตโนมัติ และช่วยเหลือในการออกแบบอีเมล, การสร้างเนื้อหา, และการสร้างสูตร.

ผู้ชนะ 🏆: เมื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน AI ของทั้งสองระบบ HubSpot มีความได้เปรียบเหนือกว่า Monday CRM เนื่องจาก Monday AI มีเพียงฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานเท่านั้น

คุณสมบัติที่ 4: การกำหนดราคา

เมื่อทุกอย่างถูกกล่าวถึงและสรุปแล้ว ส่วนสำคัญของการตัดสินใจเลือกเครื่องมือขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณ ในตอนแรกที่มองดู Monday CRM ดูเหมือนจะมีราคาที่เข้าถึงได้มากกว่า HubSpot อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล

ผู้ชนะ 🏆: ทีมขนาดใหญ่ที่มีฟังก์ชัน CRM ขั้นสูงอาจได้รับประโยชน์จากราคาของ HubSpot คุณจะสังเกตได้ว่า HubSpot มีฟีเจอร์การตลาดขั้นสูงและเครื่องมือการขาย อย่างไรก็ตาม ราคาของ CRM การขายของ Monday นั้นมีความคุ้มค่ามากกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการการปรับแต่ง ความยืดหยุ่น รายงานพื้นฐาน และฟังก์ชันการเข้าถึงลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม: 8 ทางเลือก CRM ที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ

HubSpot CRM เทียบกับ Monday CRM บน Reddit

เราได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ Monday CRM และ HubSpot บน Reddit

ผู้ใช้ Redditรายหนึ่งระบุว่าพวกเขาชอบ HubSpot เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่ผสานรวมสำหรับทีมขายและการตลาด

ฉันเป็นแฟนของ HubSpot เพราะมันให้แพลตฟอร์มที่ครบวงจรซึ่ง CRM อื่น ๆ ไม่ค่อยมีให้ การมีระบบขาย, การตลาด, บริการ, การดำเนินงาน, และ CMS ที่รวมอยู่ในที่เดียวช่วยได้มากในเรื่องการกระจายตัวของเทคโนโลยี และหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการรวมเครื่องมือหลายตัวเข้าด้วยกัน

ฉันเป็นแฟนของ HubSpot เพราะมันให้แพลตฟอร์มที่ครบวงจรซึ่ง CRM อื่น ๆ ไม่ค่อยมีให้ การมีระบบขาย, การตลาด, บริการ, การดำเนินงาน, และ CMS ที่รวมอยู่ในที่เดียวช่วยแก้ปัญหาการกระจายของเทคโนโลยีได้มาก และหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการรวมเครื่องมือหลายตัวเข้าด้วยกัน

ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งสังเกตว่าในขณะที่ Monday.com เหมาะที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานขนาดเล็ก เช่น การจัดการรายชื่อลูกค้า HubSpot จะเหมาะสมกว่าในฐานะ CRM โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต ผู้ใช้ยังเน้นย้ำว่า HubSpot สามารถรองรับฟังก์ชันการขายและการตลาดได้ดีกว่าเนื่องจากมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติ

เป็นจุดเริ่มต้น คุณต้องชัดเจนว่าวันจันทร์ไม่ใช่ระบบ CRM มันเป็นเพียงไฟล์ Excel ที่ดูดี เข้าถึงได้และออนไลน์ แต่ไม่ได้เป็นระบบ CRM อย่างแท้จริง

เมื่อกล่าวถึงทั้งหมดนี้แล้ว ทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณกลับมาที่สิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุผล หากเพียงแค่ต้องการติดตามรายการลูกค้า Monday อาจสามารถทำหน้าที่นี้ได้ แต่หากคุณต้องการขยายธุรกิจ ในที่สุดคุณอาจต้องการให้ทีมขาย, ทีมการตลาด, ทีมบริการลูกค้า และอื่น ๆ ทำงานสอดคล้องกัน และ Monday อาจไม่รองรับฟังก์ชันการขายและการตลาดที่คุณต้องการ อย่างเฉพาะเจาะจงในด้านระบบอัตโนมัติเพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น

เป็นจุดเริ่มต้น คุณต้องชัดเจนว่าวันจันทร์ไม่ใช่ระบบ CRM มันเป็นเพียงไฟล์ Excel ที่ดูดี เข้าถึงได้และออนไลน์ แต่ไม่ได้เป็นระบบ CRM อย่างแท้จริง

เมื่อกล่าวถึงทั้งหมดนี้แล้ว ทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณกลับมาที่สิ่งที่คุณต้องการให้บรรลุผล หากเพียงต้องการติดตามรายการลูกค้า Monday อาจสามารถทำหน้าที่นี้ได้ แต่หากคุณต้องการขยายธุรกิจ ในที่สุดคุณอาจต้องการให้ระบบขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า ฯลฯ ทำงานสอดคล้องกัน และ Monday อาจไม่รองรับฟังก์ชันการขายและการตลาดที่คุณต้องการ อย่างน้อยก็ในด้านระบบอัตโนมัติเพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น

ด้วยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายขั้นสูง และระบบอัตโนมัติ ความเห็นโดยทั่วไปคือ HubSpot เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า Monday CRM เนื่องจาก Monday CRM เป็นระบบจัดการเวิร์กโฟลว์มากกว่า โดยมีฟังก์ชันการจัดการการขายที่จำกัด

ตอนนี้ มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ HubSpot เทียบกับ Monday CRM กัน

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ HubSpot เทียบกับ Monday CRM

ClickUpคือโซลูชันครบวงจรที่รวบรวมทุกคำตอบที่คุณต้องการจาก HubSpot และ Monday CRM ไว้ในที่เดียว

ClickUp CRM

เทมเพลต crm clickup บัญชีและโอกาสทางธุรกิจ: hubspot vs monday
ลองใช้โซลูชัน ClickUp CRM ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างภาพรวมของกระบวนการขาย ติดตามและจัดการบัญชี ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และปรับปรุงกระบวนการทำงานของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการเติบโตของลูกค้าและจัดการกับระบบของคุณClickUp CRMมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขยายการดำเนินงานทางการขายของคุณ

คุณสมบัติเช่นมุมมองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความสัมพันธ์กับลูกค้า, ติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า, และติดตามขนาดเฉลี่ยของดีลได้ในที่เดียว

ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยคุณสร้าง มอบหมาย และจัดการงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ สิ่งนี้ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ HubSpot vs.Monday CRMที่คุณควรพิจารณา

ความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรของเราไม่เคยหยุดที่จะมุ่งมั่นเพื่อที่จะดีขึ้น และค้นหาวิธีที่เราสามารถประหยัดเวลาได้แม้เพียงนาทีหรือชั่วโมง หรือบางครั้งอาจถึงทั้งวัน ClickUp ได้ช่วยแก้ปัญหาให้เราเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไป เราเคยพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือที่ไม่สามารถขยายขนาดได้ เช่น ตาราง Excel และเอกสาร Word

ความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรของเราไม่เคยหยุดที่จะมุ่งมั่นเพื่อที่จะดีขึ้น และมองหาวิธีที่เราสามารถประหยัดเวลาได้แม้เพียงนาทีหรือชั่วโมง หรือบางครั้งอาจถึงทั้งวัน ClickUp ได้ช่วยแก้ปัญหาให้เราเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไป เราเคยพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือที่ไม่สามารถขยายขนาดได้ เช่น ตาราง Excel และเอกสาร Word

นี่คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายของคุณ

ClickUp's One Up #1: แดชบอร์ดประสิทธิภาพ

ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้าและกิจกรรมของลีดด้วยClickUp Dashboards ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถมองเห็นเมตริกสำคัญ เช่น รายได้รวมจากการขาย รายได้ต่อเดือน และยอดขายตามหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการปรับกระบวนการขายให้เหมาะสมและเพิ่มการเติบโตของรายได้

แดชบอร์ด CRM ของ ClickUp: hubspot vs monday
สร้างรายงาน CRM ที่ครอบคลุมโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp

คุณยังสามารถติดตามกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ในฐานข้อมูลของคุณและคาดการณ์ศักยภาพของรายได้และโอกาสในการขายเพิ่มเติมได้อีกด้วย วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าที่มีความเสี่ยงและดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้า

ClickUp's One Up #2: การจัดการโครงการขาย

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUpนำเสนอการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ และการจัดการงานในที่เดียว แม่แบบและมุมมองที่เน้นการขายโดยเฉพาะช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายและจัดการบัญชีลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUp: hubspot vs monday
ใช้เทมเพลต ClickUp Analysts CRM เพื่อจัดระเบียบและจัดการข้อมูลลูกค้า รวมถึงแสดงภาพกระบวนการขาย

เทมเพลต CRM ของ ClickUp

ตัวอย่างเช่นแม่แบบ CRM ของ ClickUpเป็นเฟรมเวิร์กที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์สำหรับการสร้างกระบวนการขายที่สามารถปรับแต่งได้ ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อระบุขั้นตอนของดีล เช่น ปิดการขายแล้วชนะ ปิดการขายแล้วแพ้ ข้อเสนออยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของลีดผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการลูกค้าเป้าหมายและการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • สร้างและมอบหมายงานสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดตามอีเมล การนัดหมายการประชุม หรือการเตรียมข้อเสนอ
  • ติดตามความคืบหน้าของลีดผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรการขาย และทำนายความเป็นไปได้ของการปิดการขาย
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดการขายที่สำคัญ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดดีลเฉลี่ย และประสิทธิภาพของทีม
  • ตั้งเป้าหมายยอดขายสำหรับทีมของคุณและติดตามความก้าวหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

โบนัส: หากทีมขายของคุณเผชิญกับความท้าทาย เช่น การขาดการมองเห็นในเส้นทางการขายของลูกค้ามุ่งหวัง หรือการวางโครงสร้างของกระบวนการขายลองใช้เทมเพลตกระบวนการขายเพื่อช่วยให้งานของพวกเขาง่ายขึ้น

คุณยังสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ในกระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติได้ เลือกจาก 100+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือสร้างระบบของคุณเองโดยใช้เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติของ ClickUp ทำให้การส่งอีเมลเป็นอัตโนมัติในขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรการขาย และกระตุ้นการอัปเดตสถานะเมื่อใดก็ตามที่งานถูกเริ่มต้น อนุมัติ หรือเสร็จสิ้น

ClickUp Automation: hubspot vs monday
ใช้ ClickUp Automation เพื่อจัดการงานยุ่งๆ ให้กับทีมของคุณ

ClickUp's One Up #3: ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ

เครือข่ายประสาทเทียม AI ของ ClickUp—ClickUp Brainคือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานใดก็ได้กับ ClickUp Brain และมันจะค้นหาผ่านเอกสาร, โครงการ, และงานของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด นี่จะทำให้คุณค้นหาข้อมูลการขายที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นมาก และลดความจำเป็นในการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาผ่านพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp Brain: ฮับสปอต vs มันเดย์
สร้างอีเมลตอบกลับ, สร้างรายงาน, และสรุปบันทึกการประชุมด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain สามารถออกแบบเทมเพลตอีเมล แคมเปญการตลาดขาออก และรายงานการขายได้เช่นกัน ดังนั้น ตัวแทนขายของคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาสำหรับการติดต่อสื่อสารอีกต่อไป

ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก CRM สำหรับธุรกิจของคุณ:

  • ระบุจุดปวดที่เร่งด่วนที่สุด: คุณกำลังสูญเสียการติดตามดีลหรือไม่? หรือคุณกำลังดิ้นรนเพื่อปิดการขาย? หรือมีข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบมากเกินไปในเส้นทางการขายของคุณ?
  • ความคิดเห็นของผู้ใช้ปลายทาง: ดำเนินการสำรวจและรับข้อเสนอแนะจากทีมหลักที่จะใช้งาน
  • การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อมูลแยกส่วน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินเพิ่มเติม $7 ต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน

ปลดล็อกประสิทธิภาพการขายของคุณด้วย ClickUp

ระบบ CRM ของ HubSpot เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการผสานรวมการขายและการตลาดของพวกเขา อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับทีมที่ต้องการความสามารถของระบบ CRM เป็นหลัก

Monday CRM เป็นตัวเลือกที่ดีที่ควรพิจารณาหากคุณกังวลเรื่องราคาและต้องการฟังก์ชันการจัดการการขายขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม มันมีข้อจำกัดที่อาจขัดขวางการทำงานของทีมเมื่อสิ้นสุดวัน

ClickUp ผสานข้อดีของทั้งสองโลกในการต่อสู้ระหว่าง Hubspot กับ Monday ได้อย่างลงตัว ClickUp CRM มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการจัดการลีดและความสัมพันธ์กับลูกค้า ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติ การมอบหมายงาน ผู้ช่วยเขียน AI ในตัว และเทมเพลตสำเร็จรูป จะช่วยให้คุณบริหารจัดการกระบวนการขายและมองเห็นความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีและดูว่า ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณได้อย่างไร