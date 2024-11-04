บล็อก ClickUp
วิธีการทดสอบควันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ (พร้อมขั้นตอน เครื่องมือ และอื่นๆ)
วิธีการทดสอบควันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ (พร้อมขั้นตอน เครื่องมือ และอื่นๆ)

คุณเคยทดสอบซอฟต์แวร์ของคุณแล้วพบว่าแม้แต่ฟีเจอร์ที่ง่ายที่สุดก็ยังไม่ทำงานหรือไม่? น่าหงุดหงิดใช่ไหม?

ก่อนที่จะเข้าสู่การทดสอบเชิงลึก คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันหลักทำงานได้—และนี่คือจุดที่ การทดสอบควัน เข้ามาเกี่ยวข้อง การทดสอบนี้ยังเรียกว่า การตรวจสอบการสร้างหรือการทดสอบความมั่นใจ ซึ่งเป็นแนวป้องกันแรกของคุณในการทดสอบซอฟต์แวร์

การทดสอบแบบควันช่วยตรวจจับปัญหาใหญ่ ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในภายหลัง

มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถผ่านการทดสอบควันได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้น 🌫️

การทดสอบควันคืออะไร?

การทดสอบแบบสโมค เป็นกระบวนการทดสอบเบื้องต้นที่ใช้เพื่อยืนยันว่าฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญที่สุดของซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นนั้นทำงานได้ตามที่คาดหวังไว้

ผู้ทดสอบมักจะทำการทดสอบประเภทนี้ซึ่งเป็นการทดสอบแบบตื้นและกว้างในสภาพแวดล้อมการประกันคุณภาพหลังจากที่ได้ทำการPLOYระบบใหม่แล้ว การทดสอบนี้ช่วยให้แน่ใจว่าคุณสมบัติที่จำเป็นของระบบทำงานได้ก่อนที่จะดำเนินการไปสู่ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ทดสอบฮาร์ดแวร์เป็นผู้คิดคำว่า 'smoke test' ขึ้นมาโดยเริ่มจากการเปิดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบว่ามัน 'มีควัน' (หรือล้มเหลวทันที) ก่อนที่จะทำการทดสอบเชิงลึกเพิ่มเติม ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มันเทียบเท่ากับการตรวจสอบว่าระบบไม่ล่มทันทีหลังจากเริ่มต้น

ความสำคัญของการทดสอบควันในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์นี้ตรวจสอบและทดสอบในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันพื้นฐานสามารถทำงานได้

ยิ่งไปกว่านั้น มันยังช่วยป้องกันไม่ให้ทีมเสียเวลาไปกับการทดสอบเชิงลึกกับบิลด์ที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ในพื้นฐาน ในกระบวนการบริหารโครงการแบบ Agileและ DevOps ที่การวนรอบอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ การทดสอบแบบสโมค (Smoke Testing) จึงเป็นจุดตรวจสอบที่สำคัญซึ่งช่วยรักษาประสิทธิภาพและคุณภาพไว้ได้

นี่คือหลักการสำคัญบางประการที่ขับเคลื่อนการทดสอบควันในวิศวกรรมซอฟต์แวร์:

  • การทดสอบที่กว้างแต่ตื้น: หลักการนี้ทดสอบคุณสมบัติที่จำเป็นของซอฟต์แวร์โดยไม่ลงลึกในองค์ประกอบแต่ละส่วน มีเป้าหมายเพื่อยืนยันความเสถียรโดยรวมของระบบ
  • การตรวจสอบการสร้าง: นักพัฒนาจะทำการทดสอบนี้ทันทีหลังจากสร้างบิลด์ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมสำหรับการทดสอบต่อไป หากการทดสอบแบบสโมคไม่ผ่าน บิลด์จะถูกปฏิเสธและนักพัฒนาจะได้รับการแจ้งเตือนให้แก้ไขปัญหา
  • ประสิทธิภาพด้านเวลา: การทดสอบแบบสโมคถูกออกแบบมาเพื่อให้รวดเร็ว ช่วยให้ทีมสามารถระบุปัญหาที่หยุดการทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลามากเกินไป ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวงจรการพัฒนาที่รวดเร็ว
  • ความเข้ากันได้กับระบบอัตโนมัติ: การทดสอบแบบสโมคมักถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำการทดสอบเหล่านี้ได้บ่อยครั้งและสม่ำเสมอโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด มีประโยชน์อย่างยิ่งในกระบวนการรวมและการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง

ความแตกต่างระหว่างการทดสอบควันกับการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบ

นี่คือตารางเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบควันกับการทดสอบความสมเหตุสมผล เพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่างทั้งสอง:

ลักษณะการทดสอบควันการทดสอบสติสัมปชัญญะ
วัตถุประสงค์ตรวจสอบว่าฟังก์ชันพื้นฐานของสิ่งก่อสร้างใหม่ทำงานได้หรือไม่ยืนยันว่าการแก้ไขข้อบกพร่องเฉพาะหรือฟังก์ชันการทำงานใหม่ทำงานได้อย่างถูกต้อง
ขอบเขตกว้างและตื้น ครอบคลุมคุณลักษณะที่สำคัญทั่วทั้งแอปพลิเคชันแคบและลึก มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบหรือฟังก์ชันเฉพาะ
เมื่อดำเนินการดำเนินการทันทีหลังจากสร้างบิลด์ดำเนินการหลังจากได้รับบิลด์ที่เสถียรตามการทดสอบควัน
วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างมีเสถียรภาพเพียงพอสำหรับการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขล่าสุดทำให้ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่เสียหาย
การดำเนินการโดยปกติจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบความเสถียรของบิลด์อย่างรวดเร็วสามารถเป็นแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติได้ แต่โดยทั่วไปจะเน้นและดำเนินการด้วยแมนนวลมากกว่า
ผลกระทบจากความล้มเหลวหากล้มเหลว การสร้างจะถูกปฏิเสธและต้องการการแก้ไขทันทีหากล้มเหลว แสดงว่ามีปัญหากับคุณสมบัติเฉพาะบางอย่าง ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

วิธีการทำงานของการทดสอบแบบควัน

วิธีการทดสอบซอฟต์แวร์แบบสโมค (Smoke Software Testing) เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ประสบความสำเร็จ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าบิลด์ของซอฟต์แวร์มีความเสถียรเพียงพอสำหรับการทดสอบอย่างละเอียด เรามาดูขั้นตอนในการดำเนินการทดสอบสโมคกัน

ขั้นตอนที่ 1: ระบุฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

ขั้นตอนแรกในการทดสอบแบบสโมคคือการระบุฟังก์ชันหลักที่จำเป็นต้องทำงานเพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถถือได้ว่าใช้งานได้. นี่คือคุณสมบัติที่เรียกว่า 'ต้องมี' เช่น การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้, การประมวลผลการชำระเงิน, หรือการนำทางพื้นฐานในแอปพลิเคชันเว็บ.

เป้าหมายคือการมุ่งเน้นไปที่ส่วนต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันที่หากไม่ทำงาน จะทำให้การสร้างทั้งหมดเป็นโมฆะในทันที

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมกรณีทดสอบ

ต่อไป ให้เตรียมกรณีทดสอบสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญเหล่านี้ กรณีเหล่านี้ควรมีความเรียบง่ายและครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานโดยรวม โดยไม่เจาะลึกถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ กรณีทดสอบแบบสโมค (smoke test cases) อาจรวมถึงการตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าลงในรถเข็น, ดำเนินการชำระเงิน, และประมวลผลการชำระเงินได้

เนื่องจากพวกเขามุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันหลัก กรณีทดสอบเหล่านี้สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งในหลายๆ การสร้างระบบ. คุณอาจพิจารณาใช้แบบ템เพลตของกรณีทดสอบเพื่อให้ได้เปรียบในการเริ่มต้นการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ.

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการทดสอบควัน

หลังจากนำบิลด์ไปใช้งานในสภาพแวดล้อมทดสอบแล้ว ให้ดำเนินการทดสอบแบบสโมค (smoke test) โดยอาจทำด้วยตนเองหรือโดยใช้ สคริปต์ทดสอบอัตโนมัติ ซึ่งนิยมใช้มากกว่า

ผู้ทดสอบชอบการใช้ระบบอัตโนมัติเพราะมันช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและประหยัดเวลา โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีการPLOYบ่อย เช่น Agile และ DevOps

เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ เช่น Selenium, JUnit หรือแม้แต่การผสานรวมกับ CI/CD pipeline ที่มีอยู่แล้ว มักถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของประเภทการทดสอบซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์และสื่อสารผลลัพธ์

เมื่อการทดสอบควันเสร็จสิ้นแล้ว ถึงเวลาที่จะวิเคราะห์ผลการทดสอบ การทดสอบที่ประสบความสำเร็จหมายความว่าฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญทั้งหมดทำงานตามที่คาดหวังไว้ และบิลด์มีความเสถียรเพียงพอสำหรับการทดสอบต่อไป

หากกรณีทดสอบใดล้มเหลว การสร้างจะถูกปฏิเสธ และข้อบกพร่องจะถูกบันทึกและสื่อสารไปยังทีมพัฒนาเพื่อการแก้ไขโดยทันที

ไม่ว่าผลการทดสอบควันจะผ่านหรือไม่ผ่าน คุณต้องสื่อสารผลการทดสอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทราบ

หากการบิลด์ผ่าน ทีม QA สามารถดำเนินการทดสอบต่อไปได้ เช่น การทดสอบการทำงานหรือการทดสอบการถดถอย

หากการทดสอบควันล้มเหลว ทีมพัฒนาจะระบุข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะสร้างและทดสอบใหม่

ขั้นตอนที่ 5: ทำซ้ำสำหรับทุกการสร้างใหม่

การทดสอบแบบสโมค (Smoke testing) จะถูกทำซ้ำทุกครั้งที่มีการสร้างใหม่หรืออัปเดตที่สำคัญ ในสภาพแวดล้อมแบบ Agile อาจหมายถึงการทดสอบแบบสโมคหลายครั้งในวันเดียว เนื่องจากมีการผลักดันการสร้างใหม่บ่อยครั้ง

สำหรับโครงการแบบน้ำตก การทดสอบสโมค (smoke testing) มักจะทำในขั้นตอนสำคัญ เช่น หลังจากขั้นตอนการออกแบบหรือการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยรวม

การทดสอบแบบควันในวิธีการแบบน้ำตกเทียบกับวิธีการแบบ Agile

แม้ว่าหลักการพื้นฐานของการทดสอบควันจะยังคงเหมือนเดิม แต่บทบาทและความถี่ของการทดสอบจะแตกต่างกันไปตามวิธีการที่ใช้—Waterfall หรือ Agile

การทดสอบควันในแบบน้ำตก

ในวิธีการแบบน้ำตก การพัฒนาจะเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ชัดเจน—ความต้องการ, การออกแบบ, การพัฒนา, การทดสอบ, และการนำไปใช้งาน. ซึ่งหมายความว่า การทดสอบควันจะเกิดขึ้นน้อยครั้งแต่ในช่วงเวลาที่สำคัญ ในไทม์ไลน์ของโครงการ.

หลังจากขั้นตอนการพัฒนาแล้ว จะมีการสร้างบิลด์และทดสอบแบบสโมค (smoke-tested) เพื่อยืนยันว่าบิลด์นั้นมีความเสถียรเพียงพอสำหรับการทดสอบเชิงลึกต่อไป เนื่องจากโครงการแบบวอเตอร์ฟอลล์มักเกี่ยวข้องกับบิลด์ขนาดใหญ่และเป็นเอกภาพมากกว่า การทดสอบแบบสโมคมักจะครอบคลุมมากขึ้นในแต่ละขั้นตอน

นี่คือวิธีที่การทดสอบแบบควัน (Smoke Testing) มักดำเนินการในโครงการแบบ Waterfall:

  • ความถี่: ไม่บ่อยนัก โดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากช่วงการพัฒนาหลัก
  • ขอบเขต: กว้าง เนื่องจากส่วนที่ใหญ่กว่าของแอปพลิเคชันถูกทำให้เสร็จพร้อมกัน
  • จุดมุ่งหมายของการทดสอบ: เพื่อให้มั่นใจในความเสถียรของระบบโดยรวมก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบที่ละเอียดมากขึ้น

การทดสอบควันในวิธีการแบบ Agile

ในสภาพแวดล้อมแบบ Agile กระบวนการพัฒนาจะถูกแบ่งออกเป็นวงจรเล็กๆ ที่ทำซ้ำเรียกว่า สปรินต์ เนื่องจากทีม Agile ผสานโค้ดใหม่และปล่อยบิลด์ใหม่อย่างต่อเนื่อง—บางครั้งหลายครั้งต่อวัน—การทดสอบแบบสโมคจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น

คุณสามารถลองใช้กระบวนการทดสอบแบบ Agileนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจได้ว่าไม่มีฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญใดถูกกระทบ ทีม Agile พึ่งพาเครื่องมืออัตโนมัติอย่างมากในการรันการทดสอบเบื้องต้น (Smoke Test) อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยผสานรวมเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับกระบวนการ CI/CD โดยตรง

นี่คือวิธีที่ทีม Agile ดำเนินการทดสอบแบบ Smoke Testing:

  • ความถี่: สูง ดำเนินการหลังจากการสร้างหรือสปรินต์ทุกครั้ง
  • ขอบเขต: แคบแต่บ่อยครั้ง มุ่งเน้นการตรวจสอบส่วนประกอบที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
  • จุดเน้นการทดสอบ: การทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และบ่อยครั้ง เพื่อป้องกันการถดถอยของฟังก์ชันการทำงาน
สร้างแผนที่เส้นทางและแบ่งปันเป้าหมายสำคัญกับทีม Agile ของคุณด้วย ClickUp
สร้างแผนที่เส้นทางและแบ่งปันเป้าหมายสำคัญกับทีม Agile ของคุณด้วย ClickUp

การรวมการทดสอบแบบสโมค (Smoke Testing)กับโซลูชันสำหรับทีม Agile ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำงานทดสอบได้โดยอัตโนมัติ แดชบอร์ดแบบ Agile และการรายงานแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ผ่านแผนภูมิการเผาไหม้ (Burndown Charts) ความเร็ว (Velocity) และเวลาในการนำ/รอบการทำงาน (Lead/Cycle Times)

มุมมองบอร์ดของ ClickUpช่วยให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานได้ง่าย ระบุจุดติดขัด และจัดการการทดสอบเบื้องต้นในแต่ละสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันหลักทั้งหมดพร้อมใช้งานก่อนดำเนินการต่อไป

รักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องขณะที่คุณก้าวจากการคิดสร้างสรรค์ไปสู่การนำไปใช้จริงด้วย ClickUp Board View
รักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผนตั้งแต่ขั้นตอนการคิดไอเดียไปจนถึงการนำไปใช้งานจริงด้วย ClickUp Board View

สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาการพัฒนาให้ราบรื่น

มันทำงานได้ดีเยี่ยมกับวิธีการแบบอไจล์ และยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการลูกค้า สำหรับการจัดการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหา/การปรับปรุง, การพัฒนา, เป็นต้น แผงควบคุมของมันน่าดึงดูดและประหยัดเวลาอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมืออเนกประสงค์ของ ClickUp รองรับทั้งการทดสอบแบบสโมคและการทำงานแบบ Agile ที่กว้างขึ้น

👀 กำลังมองหาเครื่องมือทดสอบแบบ Agile เพิ่มเติมอยู่หรือไม่? สำรวจตัวเลือกเหล่านี้เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับทีมของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบของคุณ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็วขึ้นและปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น

ตัวอย่างการทดสอบควัน

สมมติว่าทีมของคุณกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ คุณเพิ่งจะปรับใช้เวอร์ชันใหม่ที่มีฟีเจอร์หลายอย่างและการแก้ไขข้อบกพร่อง และถึงเวลาที่จะทำการทดสอบเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบว่าฟีเจอร์ที่สำคัญทำงานได้หรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการทดสอบเชิงฟังก์ชันหรือการทดสอบย้อนกลับ

เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดในกรณีเช่นนี้ คุณจะทำการทดสอบคุณสมบัติเช่น การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ การลงทะเบียนผู้ใช้ การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า การดำเนินการชำระเงิน เป็นต้น

โดยพื้นฐานแล้ว คุณสมบัติ ที่ขาดไม่ได้ ทำให้แอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้

การทดสอบ 1: การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

เปิดแอป กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วกด Enter ระบบได้เข้าสู่ระบบหรือไม่? ใช่? ดีมาก ดำเนินการต่อ ไม่? หยุดทุกอย่าง

การเข้าสู่ระบบล้มเหลวหมายความว่าผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงแอปได้ ดังนั้นโปรดแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

ทดสอบ 2: เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า

เลือกสินค้าและคลิก 'เพิ่มลงในรถเข็น' รถเข็นมีการอัปเดตด้วยสินค้าหรือไม่? หากใช่ ให้ดำเนินการต่อ หาก ไม่, ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการทดสอบเพิ่มเติม

ทดสอบ 3: การชำระเงิน

ดำเนินการชำระเงิน กรอกรายละเอียดการจัดส่ง และเลือกวิธีการชำระเงิน หน้าเว็บโหลดถูกต้องหรือไม่? มีข้อผิดพลาดหรือไม่? หากถูกต้อง กรุณาดำเนินการต่อ หากไม่ถูกต้อง กรุณารอสาย—นักพัฒนาจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่จะทำการทดสอบขั้นต่อไป

ตัวอย่างการทดสอบควันนี้แสดงให้เห็นว่าซอฟต์แวร์ของคุณอยู่ในสภาพดีหากการทดสอบทั้งหมดผ่าน หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณก็รู้ขั้นตอนแล้ว—ให้ทีมพัฒนาของคุณดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือทดสอบ QAเพื่อจัดการกับปัญหา!

เมื่อการทดสอบการเช็คเอาท์ของคุณผ่านเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะยกระดับกระบวนการของคุณ

ทีมซอฟต์แวร์ ClickUp Gif
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp สำหรับการวางแผน สร้าง ทดสอบ และส่งมอบงาน

ทดลองใช้กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่งานค้างไปจนถึงรอบการทำงานซ้ำ

คุณยังสามารถออกแบบอินเทอร์เฟซและแดชบอร์ดของคุณตามรายละเอียดเฉพาะของโครงการ และก้าวไปอีกขั้นด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและสร้างแผนที่เส้นทางแบบภาพได้อีกด้วย

ประเภทของการทดสอบควัน

การเลือกใช้การทดสอบควันแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของโครงการ ความถี่ในการสร้างซอฟต์แวร์ และทรัพยากรของทีม มาดูรายละเอียดกัน

การทดสอบควันด้วยมือ

สมาชิกทีม QA ของคุณสามารถรันกรณีทดสอบด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบการทำงานพื้นฐานของแอปพลิเคชันได้ ซึ่งรวมถึงการโต้ตอบทางกายภาพกับซอฟต์แวร์ เช่น การเข้าสู่ระบบ การนำทางผ่านเมนูต่างๆ และการทดสอบคุณสมบัติที่มีมูลค่าสูง เช่น การประมวลผลการชำระเงิน หรือการลงทะเบียนผู้ใช้

  • เมื่อใดควรใช้: เหมาะที่สุดสำหรับโครงการขนาดเล็กหรือช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเมื่อการสร้างไม่บ่อย
  • ข้อดี: ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกรณีทดสอบแบบเรียลไทม์ ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • ข้อเสีย: ใช้เวลาและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดจากมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบ่อยครั้ง

การทดสอบควันอัตโนมัติ

การทดสอบควันแบบอัตโนมัติใช้สคริปต์การทดสอบและเครื่องมือเพื่อดำเนินการทดสอบควันโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบฟังก์ชันหลักโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์

กระบวนการนี้รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวงจรการพัฒนาที่รวดเร็วเช่น Agile หรือ DevOps

โปรดจำไว้ว่า การทดสอบอัตโนมัติสามารถตั้งค่าให้ทำงานทุกครั้งที่มีการปรับใช้บิลด์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าฟีเจอร์ที่สำคัญได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ

  • เมื่อใดควรใช้: เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ การสร้างบ่อยครั้ง หรือสายงาน CI/CD ที่ต้องการความเร็วและความสม่ำเสมอ
  • ข้อดี: การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น, ความสม่ำเสมอมากขึ้น, สามารถปรับขนาดได้กับการสร้างหลายครั้ง
  • ข้อเสีย: ต้องมีการตั้งค่าเริ่มต้นและการบำรุงรักษาสคริปต์อัตโนมัติ

คุณสามารถใช้เครื่องมือจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เช่นClickUpเพื่อเชื่อมต่อเฟรมเวิร์กการทดสอบ เช่น Jenkins เมื่อทำการผสานรวมระบบอัตโนมัติเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

แดชบอร์ด Jenkins
ผ่านทางJenkins

การผสานการทำงานของ ClickUpกับเครื่องมือทดสอบเช่น Jenkins ทำให้การดำเนินการทดสอบแบบสโมค (smoke tests) เป็นอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผสานและPLOYMENTอย่างต่อเนื่องของคุณ การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ทีมสามารถรับข้อมูลป้อนกลับได้ทันทีเกี่ยวกับการสร้าง (builds) ทำให้แน่ใจว่าเฉพาะเวอร์ชันที่เสถียรเท่านั้นที่จะก้าวหน้าไปสู่ขั้นตอนการทดสอบที่ละเอียดมากขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขาและเพิ่มคุณภาพโดยรวมของโครงการซอฟต์แวร์ของพวกเขา

ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการผลักดันบิลด์ใหม่ ClickUp จะสามารถกระตุ้น Jenkins ให้ทำการทดสอบแบบสโมคอัตโนมัติ ติดตามผลการทดสอบ และจัดสรรงานใหม่ผ่านการแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

อ่านเพิ่มเติม:แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานอัตโนมัติ DevOps

การนำการทดสอบควันมาใช้ในโครงการของคุณ

การทดสอบควัน (Smoke Test) กับซอฟต์แวร์ของคุณช่วยหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับเวอร์ชันที่ไม่เสถียร แม้ว่าเราได้ครอบคลุมขั้นตอนในการทำการทดสอบควันอย่างสำเร็จแล้ว แต่ยังมีวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการนี้เป็นระบบมากขึ้น

ด้วยวิธีนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลเชิงลึกใดสูญหายไประหว่างการทดสอบในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

เทมเพลต ClickUp สำหรับการทดสอบควัน

พิจารณาใช้เทมเพลตกรณีทดสอบของ ClickUpเพื่อบันทึกและติดตามข้อค้นพบที่สำคัญจากขั้นตอนที่สองและสามที่กล่าวถึงข้างต้น คุณสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการเฉพาะสำหรับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน และดำเนินการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อปรับปรุงฟีเจอร์เฉพาะให้ดียิ่งขึ้น

ในทำนองเดียวกันลองใช้เทมเพลตรายงานการทดสอบของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีทดสอบ ข้อบกพร่อง และการปรับปรุงที่พิจารณา เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณลดความซับซ้อนในการถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบแบบสโมค และช่วยในการรวบรวมและแบ่งปันรายงานเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ทำงานได้ตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตการจัดการการทดสอบ ClickUp

เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทดสอบทั้งหมด
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทดสอบทั้งหมด

คุณยังสามารถทดลองใช้เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUpเพื่อสร้างฐานข้อมูลรวมสำหรับกิจกรรมการทดสอบแบบสโมคทั้งหมดของคุณ ทำให้กระบวนการทดสอบของคุณเป็นระบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามความคิดเห็นและตรวจสอบความคืบหน้าของการทดสอบได้อย่างง่ายดาย

ด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ โครงการทดสอบควันของคุณจะมีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนและสามารถเข้าถึงได้โดยทีมซอฟต์แวร์ทุกทีม เทมเพลตนี้ยังช่วย:

  • แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่าน/ไม่ผ่านผ่านเอกสารฉบับเดียว
  • มอบหมายสมาชิกทีมให้กับกรณีทดสอบหลายกรณี
  • นำเข้าผลการทดสอบควันไปยังเทมเพลตโดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ตรวจสอบคุณภาพผ่านการร่วมมือในแบบฟอร์ม

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp

ใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาโดย ClickUp เพื่อเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันข้ามสายงานภายในทีมซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาโดย ClickUp เพื่อเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันข้ามสายงานภายในทีมซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของคุณ

ระบบอัตโนมัติคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่น Agile หรือ DevOpsด้วยเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp ทีมงานสามารถติดตาม มอบหมาย และแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การทดสอบล้มเหลวไปจนถึงการแก้ไขปัญหา

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือฝ่ายสนับสนุน โดยนำเสนอแผนผังขั้นตอน การ์ดงาน และรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้การจัดการข้อบกพร่องในระหว่างการทดสอบเบื้องต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณยังสามารถใช้แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลภายในเทมเพลตได้ และลองใช้มุมมองที่ยืดหยุ่นเพื่อดูการใช้งานซอฟต์แวร์ในมุมมองที่แตกต่างกัน

⚡คลังแม่แบบ:การใช้แม่แบบรายงานข้อบกพร่องช่วยให้การติดตามและจัดการข้อบกพร่องง่ายกว่าที่เคย

ความท้าทายทั่วไปและวิธีเอาชนะ

นี่คือความท้าทายและวิธีแก้ไขที่คุณอาจพบเจอระหว่างการทดสอบควัน:

ความท้าทายที่ 1: การทดสอบด้วยตนเองที่ใช้เวลานาน

🌟วิธีแก้ไข: ใช้การทดสอบควันอัตโนมัติที่ผสานรวมกับ CI/CD pipeline ของคุณ วิธีนี้จะช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองอย่างมากและเร่งกระบวนการทดสอบให้เร็วขึ้น คุณยังสามารถเลือกใช้การทดสอบควันแบบไฮบริด ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการทดสอบด้วยตนเองและการทดสอบอัตโนมัติ

ความท้าทายที่ 2: ความครอบคลุมของการทดสอบที่ไม่สม่ำเสมอ

🌟วิธีแก้ไข: มาตรฐานการทดสอบควันของคุณด้วยเทมเพลต เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการสร้างได้รับการทดสอบสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญเหมือนกันทั้งหมด เทมเพลตการจัดการการทดสอบและกรณีทดสอบของ ClickUp สามารถช่วยให้กระบวนการทดสอบของคุณเป็นระเบียบและสม่ำเสมอ

ความท้าทายที่ 3: ความยากลำบากในการจัดการการทดสอบหลายรายการ

🌟วิธีแก้ไข: รวมศูนย์กระบวนการทดสอบของคุณด้วย ClickUp ใช้ฟีเจอร์การจัดการงานและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อให้คุณควบคุมวงจรการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp ยังช่วยติดตามปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สร้างกระบวนการทำงานที่ช่วยให้การทดสอบของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Automations
สร้างกระบวนการทำงานที่ช่วยให้การทดสอบของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Automations

📖 อ่านเพิ่มเติม: 20 ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องที่ดีที่สุด, เครื่องมือ, และโซลูชัน

เครื่องมือสำหรับการทดสอบควัน

นี่คือภาพรวมของเครื่องมือทดสอบควันที่ได้รับความนิยม:

1. ClickUp

ผสานงาน ClickUp เข้ากับการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อหลีกเลี่ยงงานค้าง, กำหนดลำดับความสำคัญ, และอื่น ๆ
ผสานงาน ClickUp เข้ากับการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อหลีกเลี่ยงงานค้าง, กำหนดลำดับความสำคัญ, และอื่น ๆ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งรองรับสภาพแวดล้อมการทดสอบด้วยการทำงานอัตโนมัติ การผสานรวม และการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์พัฒนาไปข้างหน้าด้วยการเปลี่ยนแปลงเกมด้วยโซลูชันนวัตกรรมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา

ด้วย ClickUp Task Management ทีมสามารถติดตามกรณีทดสอบควัน จัดการข้อบกพร่อง และทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามในการควบคุมคุณภาพยังคงเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้การใช้แบบฟอร์มสำหรับทีมซอฟต์แวร์ยังช่วยให้การรวบรวมและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบง่ายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น

  • วิธีการช่วยเหลือ: ให้แบบฟอร์มสำหรับการติดตามบั๊ก, การจัดการกรณีทดสอบ, และการรายงานการทดสอบ พร้อมผสานการทำงานกับเครื่องมืออัตโนมัติเช่น Jenkins เพื่อเร่งการทดสอบ
  • เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่รองรับทั้งการทดสอบและการจัดการงาน

คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ เพื่อสร้างกรณีทดสอบและกลยุทธ์การทดสอบอัตโนมัติได้อีกด้วย

เราใช้ ClickUp Brain พร้อมคำแนะนำเพื่อพัฒนากลยุทธ์การทดสอบอัตโนมัติ
เราใช้ ClickUp Brain พร้อมคำแนะนำเพื่อพัฒนากลยุทธ์การทดสอบอัตโนมัติ

2. ซีลีเนียม

เซเลเนียมเป็นหนึ่งในเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันเว็บ มันช่วยให้สามารถทดสอบเบราว์เซอร์แบบอัตโนมัติได้ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการทดสอบแบบสโมคในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ผ่านทางSelenium

การทำให้การทดสอบคุณสมบัติหลักที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วย Selenium ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง

  • วิธีการช่วยเหลือ: อัตโนมัติการทดสอบซ้ำ ๆ และสนับสนุนการทดสอบในหลายเบราว์เซอร์
  • เหมาะที่สุดสำหรับ: เว็บแอปพลิเคชัน, โครงการที่ต้องการการสร้างบ่อยครั้งและการทดสอบอัตโนมัติ

3. JUnit

อีกหนึ่งเฟรมเวิร์กสำหรับการทดสอบที่ได้รับความนิยมคือJUnit ซึ่งใช้เป็นหลักสำหรับแอปพลิเคชัน Java เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและทรงพลังสำหรับการรันการทดสอบหน่วยและการทดสอบแบบสโมค ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์ที่ใช้ Java ของพวกเขานั้นทำงานได้หรือไม่ก่อนที่จะลงลึกในการทดสอบที่ซับซ้อนมากขึ้น

  • ประโยชน์: มีประสิทธิภาพในการทดสอบแอปพลิเคชัน Java และผสานการทดสอบเข้ากับกระบวนการสร้าง
  • เหมาะที่สุดสำหรับ: โครงการที่ใช้ Java, การตั้งค่าการรวมต่อเนื่อง

4. Jenkins

Jenkinsเป็นเครื่องมืออัตโนมัติชั้นนำสำหรับ CI/CD ที่ช่วยในการรันการทดสอบแบบสโมค (smoke test) โดยอัตโนมัติหลังจากที่มีการปรับใช้บิลด์ เมื่อผสานรวมกับเครื่องมือทดสอบเช่น Selenium หรือ JUnit, Jenkins จะทำให้กระบวนการทดสอบแบบสโมคทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ

สามารถกระตุ้นการทดสอบทุกครั้งที่มีการสร้างบิลด์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญได้รับการทดสอบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  • วิธีการช่วยเหลือ: อัตโนมัติการทดสอบควันภายในสายการรวมต่อเนื่อง
  • เหมาะสำหรับ: สภาพแวดล้อมแบบ Agile และ DevOps ที่ต้องการการสร้างและระบบอัตโนมัติบ่อยครั้ง

คำแนะนำตามความต้องการของโครงการ

มาดูคำแนะนำบางส่วนตามประเภทโครงการที่คุณเลือก:

  1. สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน: ใช้ Selenium ร่วมกับ Jenkins สำหรับการทดสอบแบบต่อเนื่อง (smoke testing) การตั้งค่านี้ช่วยให้สามารถทดสอบครอบคลุมทุกเบราว์เซอร์และสภาพแวดล้อมได้ ทำให้สามารถระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  2. สำหรับโปรเจ็กต์ที่ใช้ Java: เลือกใช้ JUnit ร่วมกับ Jenkins เพื่อการผสานการทำงานที่ราบรื่นในโปรเจ็กต์ Java การจับคู่นี้จะช่วยให้การทดสอบเบื้องต้นของคุณเป็นอัตโนมัติและทำให้ CI pipeline ของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการล่าช้า
  3. สำหรับการจัดการโครงการโดยรวม: การผสานรวมเทมเพลต ClickUp กับเครื่องมืออัตโนมัติช่วยให้การทดสอบแบบ Smoke ของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ และกระบวนการทดสอบทั้งหมดได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

📖 อ่านเพิ่มเติม:10 เครื่องมือสำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องสำหรับทีมซอฟต์แวร์

ประโยชน์และข้อเสียของการทดสอบควัน

การทดสอบควันมีประโยชน์หลักหลายประการที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ของคุณมีความเสถียรและพร้อมสำหรับการทดสอบเชิงลึกมากขึ้น:

  • การตรวจจับข้อบกพร่องในระยะเริ่มต้น: ตรวจพบข้อบกพร่องที่สำคัญได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และป้องกันการใช้เวลาอย่างสูญเปล่ากับการสร้างที่ไม่เชื่อถือได้
  • วงจรการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น: เร่งกระบวนการโดยการตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันหลักอย่างรวดเร็ว
  • ป้องกันการปฏิเสธการสร้าง: ทำให้มั่นใจว่ามีเพียงการสร้างที่เสถียรเท่านั้นที่ดำเนินการต่อ ลดความเสี่ยงของการปฏิเสธในภายหลัง
  • ลดภาระการทดสอบ: กรองเอาบิลด์ที่ไม่คุ้มค่าออกอย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาสำหรับการทดสอบเชิงลึกมากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพของทีม: ระบุปัญหาสำคัญตั้งแต่เนิ่นๆ ลดการสื่อสารซ้ำไปมาระหว่างนักพัฒนาและนักทดสอบ

ในขณะที่การทดสอบแบบควันมีคุณค่าในการระบุปัญหาใหญ่ ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ข้อเสียของมันอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทดสอบโดยรวม ข้อเสียเหล่านี้ได้แก่:

  • ความรู้สึกปลอดภัยที่ผิดพลาด: การผ่านการทดสอบควันไม่ได้รับประกันว่าระบบทั้งหมดจะปราศจากข้อบกพร่อง ซึ่งอาจทำให้ทีมเข้าใจผิดว่าระบบมีความเสถียรมากกว่าที่เป็นจริง
  • การบำรุงรักษาสำหรับระบบอัตโนมัติ: การทดสอบควันอัตโนมัติจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซอฟต์แวร์มีการพัฒนา ซึ่งอาจต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
  • ไม่สามารถตรวจจับปัญหาด้านประสิทธิภาพ: เนื่องจากการทดสอบแบบควันมีความกว้างและตื้น จึงไม่สามารถระบุคอขวดด้านประสิทธิภาพ การรั่วไหลของหน่วยความจำ หรือเวลาในการโหลดที่ช้าได้

ทำให้การทดสอบควันง่ายขึ้นและบรรลุผลมากขึ้นด้วย ClickUp

การทดสอบซอฟต์แวร์อาจมีข้อผิดพลาดในระยะแรกหลายประการที่ทำให้ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ของคุณลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การใช้เทคนิคเช่นการทดสอบแบบสโมค (smoke testing) อาจมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำการสร้างซอฟต์แวร์บ่อยครั้งในรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์

การใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp สำหรับการทดสอบควันช่วยให้คุณจัดการกรณีทดสอบหลายกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณยังจะได้รับความชัดเจนอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการ QA ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อครอบคลุมการทดสอบได้ดีขึ้น

