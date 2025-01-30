13 คู่แข่งสำคัญของ Planview เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ

การจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์โดยไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม? นั่นก็เหมือนกับการโยนดาบไฟบนจักรยานล้อเดียว
วุ่นวายและเสี่ยงอันตราย
ฉันได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ช่วยขับเคลื่อนรายได้และความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างไร แม้ว่า Planview จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่มันอาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม การค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมนั้นต้องใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งต้องใช้เวลาที่เราไม่สามารถจัดสรรได้บ่อยครั้ง
แต่อย่ากังวลไป! เพื่อช่วยให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้น ทีม ClickUp และฉันได้รวบรวมรายชื่อ 13 คู่แข่งที่ดีที่สุดของ Planview ที่คุณต้องพิจารณา ตั้งแต่ข้อดี ข้อเสีย ไปจนถึงราคา ฉันจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
คุณควรมองหาอะไรในคู่แข่งของ Planview?
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายชื่อคู่แข่งของ Planview มาตั้งมาตรฐานกันก่อน นี่คือคุณสมบัติ 5 ข้อที่เครื่องมือใดก็ตามที่ต้องการแย่งชิงตำแหน่งนี้ต้องมี:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ทุกทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์จะชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมากกว่าอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นควรมองหาตัวเลือกที่เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เวลาฝึกอบรมเป็นสัปดาห์
- การปรับแต่ง: การใช้วิธีเดียวที่เหมาะกับทุกคนมักไม่ได้ผลในด้านการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ คู่แข่งของ Planview ต้องมีความสามารถในการปรับแต่งในระดับสูง ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการปรับแต่งแดชบอร์ดของพอร์ตโฟลิโอให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะใดๆ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: การทำงานแบบแยกส่วนเป็นศัตรูของความก้าวหน้า ผมจะพิจารณาแพลตฟอร์มที่มีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ สิ่งนี้ทำได้ดีที่สุดด้วยฟีเจอร์การแชทหรือการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- ข้อมูลเชิงลึกและการแสดงผลแบบภาพ: เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์มาพร้อมกับความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการแสดงผลที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์เช่น การจัดการความเสี่ยง
- ความสามารถในการผสานรวม: ชุดเทคโนโลยีของคุณจะไม่หายไปไหน เครื่องมือที่คุณเลือกต้องสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น CRM, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และระบบทางการเงิน
แม้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือเครื่องมือที่คุณเลือกต้องเหมาะสมกับงบประมาณของคุณและสามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้ได้อย่างชัดเจน
ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 ทางของ Planview ที่คุณควรพิจารณา
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีขึ้น เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือความสามารถในการผสานรวมที่ดียิ่งกว่าเดิม ผู้เชี่ยวชาญจาก ClickUp และฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือก Planview ที่ดีที่สุด 13 รายการ ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอกลาง)
ClickUp Portfolio Managementคือซอฟต์แวร์โซลูชันครบวงจรที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ PMO โดยเฉพาะพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ ClickUp ผสานการจัดการงาน เอกสาร และการสื่อสารเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การตั้งเป้าหมายแบบกำหนดเองและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อมุมมองพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ดังนั้น หากธุรกิจต้องการเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และทรงพลังแต่ใช้งานง่าย ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
นอกเหนือจากโซลูชันพอร์ตโฟลิโอกลุ่มเป้าหมายแล้ว ClickUp ยังเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบอีกด้วย
ClickUp Project Management Softwareเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการดำเนินการ
เช่นเดียวกับโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอ มันยังเสนอเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติทันทีและการรายงานแบบภาพ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ทีมต่างๆ ชื่นชอบAPI สาธารณะของ ClickUp ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนโซลูชันที่กำหนดเองหรือการวัดผลพอร์ตโฟลิโอ นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเครื่องมือบนแพลตฟอร์มมากกว่า 30 รายการและการผสานรวมกว่า 1,000 รายการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการเฉพาะ
ClickUp ยังมีกรอบการทำงานสำหรับติดตามโครงการและเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอมากมายในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน นี่คือสองกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยประหยัดเวลาโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติที่จำเป็น:
- แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามโครงการหลายโครงการด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมีภาพรวมที่ชัดเจนของประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนโครงการใน 5 ขั้นตอน (พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต)หากคุณต้องการเริ่มต้นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระดมความคิดแผนงานพอร์ตโฟลิโอได้ทันทีด้วย เครื่องมือสร้างภาพ เช่นClickUp Mind Maps นี่คือแพลตฟอร์มการจัดการแนวคิดที่สมบูรณ์แบบเพื่อปรับความคาดหวังและเป้าหมายทั้งหมดให้สอดคล้องกัน
- ติดตามและ บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยClickUp Goals. นอกจากนี้ยังช่วยให้เป้าหมายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
- ดึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สรุปการอัปเดตพอร์ตโฟลิโอ และสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ด้วย เครื่องมือ AI ของแพลตฟอร์มClickUp Brain
- จัดระเบียบและจัดการงานพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasks. ฟีเจอร์ การจัดการงาน นี้ ช่วยให้การดำเนินโครงการแต่ละโครงการในพอร์ตโฟลิโอก็ราบรื่น
- มองเห็นภาพรวมสุขภาพพอร์ตโฟลิโอและ ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ แบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- จัดระเบียบโครงการพอร์ตโฟลิโอหลายโครงการ ได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Hierarchy.
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1000+ รายการ ด้วยClickUp Integrations นอกจากนี้ คุณยังสามารถผสานระบบที่มีอยู่แล้ว เช่น ClickUp CRM และ ClickUp HR Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของข้อมูลและประสิทธิภาพของทีมผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มเฉพาะอาจใช้เวลา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือนต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Microsoft Project และ Portfolio Management (เหมาะสำหรับโครงการธุรกิจขนาดใหญ่)
ถัดไปในรายชื่อคู่แข่งของ Planview คือ Microsoft ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันเสริมศักยภาพให้กับทีมขนาดใหญ่ด้วย การแสดงผลแบบไดนามิก และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย
อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเดสก์ท็อปของซอฟต์แวร์นี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น และฟีเจอร์ของเว็บเบราว์เซอร์ค่อนข้างจำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอของ Microsoft
- ใช้ระบบข่าวกรองภัยคุกคามที่ซับซ้อนเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ
- ใช้ความสามารถในการแสดงภาพขั้นสูง รวมถึงแผนภูมิแกนต์ การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต และรายงานงบประมาณ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในโครงการ
- ผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ Microsoft รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น Teams, SharePoint, Power BI และ Azure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Microsoft Project และ Portfolio Management
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมนั้นยากที่จะค้นหาและเรียนรู้
- ทีมขนาดเล็กจะพบว่าราคาสูงกว่าคู่แข่งของ Microsoft
การกำหนดราคาการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอของ Microsoft
- การสมัครสมาชิก: $55/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ซื้อครั้งเดียว: เริ่มต้นที่ $679.99
การให้คะแนนและรีวิวการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอของ Microsoft
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
3. Oracle (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานระบบ ERP และการเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
Oracle เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านโซลูชัน ERP และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการผสานการจัดการพอร์ตโฟลิโอเข้ากับระบบวางแผนของคุณ เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามโปรโตคอลการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างต่อเนื่องและใช้ แนวทางที่เน้นคุณภาพเป็นอันดับแรก ในการวางแผนโครงการ
แม้ว่าโซลูชันนี้จะครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็ต้องการการฝึกอบรมบุคลากรและความเชี่ยวชาญอย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle
- บริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอกิจกรรมโครงการที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงานได้
- ผสานระบบกับระบบ ERP เพื่อเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมผ่านการควบคุมที่มีอยู่ในระบบ
ข้อจำกัดของ Oracle
- ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตและการนำไปใช้ที่สูงเป็นอุปสรรคสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- การปรับแต่งใด ๆ จะมาพร้อมกับความพยายามเพิ่มเติม ค่าใช้จ่าย และความเชี่ยวชาญ
การกำหนดราคาของ Oracle
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Oracle
- G2: 4. 2/5 (26 รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
4. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
จุดเด่นของ Asana คืออินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูด ซึ่ง ให้ภาพรวมที่ชัดเจน และส่งเสริมความโปร่งใส นอกจากนี้ยังมีมุมมองพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามทรัพยากรได้ทันที และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อช่วยผู้จัดการโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและการดำเนินงาน
แม้จะมีความหลากหลายในการใช้งาน แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอเฉพาะทางในการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมเพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและความสำเร็จของโครงการ
- รองรับรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายด้วยความสามารถในการจัดการโครงการและงานที่ยืดหยุ่น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการง่ายขึ้นผ่านการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยม
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ความสามารถในการจัดการทรัพยากรไม่แข็งแกร่งเท่ากับทางเลือกอื่นๆ ของAsana
- ฟังก์ชันการรายงานและการวิเคราะห์อาจไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเพียงพอสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: $0
- เริ่มต้น: $8. 50/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,300+)
- Capterra: 4. 5/5 (12,900+ รีวิว)
5. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับวิธีการแบบอไจล์และการจัดการเวิร์กโฟลว์)
Jira เป็น โซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการได้ มันโดดเด่นในวิธีการแบบ Agile สำหรับการจัดการงาน การพึ่งพา และทรัพยากรในพอร์ตโฟลิโอ
อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้สามารถกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อได้หากไม่มีระบบนิเวศของ Atlassian ที่มีอยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการติดตามปัญหาที่ทรงพลังและการจัดการโครงการแบบคล่องตัวเพื่อให้มั่นใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานและใช้ประโยชน์จากระบบปลั๊กอินที่หลากหลายเพื่อรองรับกลยุทธ์และกระบวนการของผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 2000 รายการเพื่อทำให้ระบบเทคโนโลยีของคุณง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Jira
- ความสามารถในการจัดการพอร์ตโฟลิโอาจจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งของ Planview ที่มีเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอติดตั้งไว้โดยเฉพาะ
- มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันซึ่งนำไปสู่ระยะเวลาการยอมรับที่ยาวนานขึ้นและการฝึกอบรมเฉพาะทาง
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 16/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.48 /เดือน ต่อผู้ใช้ (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (14,500+ รีวิว)
6. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการในรูปแบบสเปรดชีต)
เมื่อพิจารณาตัวเลือกที่มีอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย รูปแบบตารางของ Smartsheet ก็ผุดขึ้นมาในใจทันที คู่แข่งของ Planview นี้ใช้งานง่าย มี การแสดงผลข้อมูลที่ทรงพลัง และมีฟีเจอร์การทำแผนที่เส้นทางที่ปรับแต่งได้
ในขณะที่ Smartsheet เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างราคาไม่แพงสำหรับทีมขนาดเล็ก คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอต้องซื้อเป็นแพ็กเกจเสริม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- ได้รับประโยชน์จากตัวเลือกราคาที่ประหยัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ มากมาย
- ใช้เครื่องมือรายงานที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ พร้อมการนำเสนอโครงการในรูปแบบภาพ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับโครงการของคุณ
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ที่มีโครงการจำนวนมากและมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
- หน้าเว็บไม่อัปเดตแบบเรียลไทม์
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (16,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
7. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่มีการทำงานข้ามสายงานสูง)
Wrike เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายและการจัดการ การไหลของมูลค่า คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น แผนภูมิแกนต์ การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติการปรับแต่ง Wrike เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูง แต่คุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานของโซลูชันนี้มักต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและมุมมองได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของโครงการ
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อ
- เชื่อมต่อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจำนวนมากเพื่อเปิดใช้งานการแชร์และการจัดการข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Wrike
- คุณสมบัติอาจกลายเป็นส่วนเกินและครอบงำสำหรับโครงการที่เรียบง่าย
- ตัวเลือกการกำหนดราคาไม่เหมาะกับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2600 รายการ)
8. LiquidPlanner (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางโครงการแบบคาดการณ์)
หนึ่งในคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Planview คือ LiquidPlanner ซึ่งเน้นการอัตโนมัติของกระบวนการวางแผนเพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น. เครื่องมือนี้เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่โดดเด่นในด้านการจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์และการจัดการทรัพยากร.มันสร้างตารางเวลาโครงการที่เป็นจริงได้ตามความพร้อมของทรัพยากร.
ในขณะที่ LiquidPLanner มอบการควบคุมและความสามารถในการคาดการณ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ก็มีขีดจำกัดในการจัดการพอร์ตโฟลิโอเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner
- เพิ่มประสิทธิภาพไทม์ไลน์ของโครงการและการจัดสรรทรัพยากรด้วยการจัดตารางงานอัตโนมัติและคาดการณ์ล่วงหน้า
- ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของงานและการอัปเดตที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการมองเห็นระหว่างโครงการต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ LiquidPlanner
- การตั้งค่าการพึ่งพาของโครงการที่ซับซ้อนและข้อจำกัดของทรัพยากรเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
- คุณลักษณะการจัดตารางเวลาและการจัดการทรัพยากรที่ไม่เหมือนใครอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคา LiquidPlanner
- สิ่งจำเป็น: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: 28 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: $42/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
LiquidPlanner คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
9. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการอย่างง่าย)
Basecamp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและสื่อสารทีม ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่าย และเน้นการตัดฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นออกไป โซลูชันนี้ผสานการทำงานร่วมกันในทุกขั้นตอน — ตั้งแต่การสนทนาและการจัดตารางงานแบบรวมศูนย์ ไปจนถึงการแชร์ไฟล์
นอกเหนือจากการออกแบบที่เรียบง่ายและการใช้งานที่สะดวกแล้ว สิ่งสำคัญที่ควรระลึกไว้คือฟีเจอร์ของ Basecamp นั้นมุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกันเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อการจัดการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดการงานที่จำเป็นสามารถเข้าถึงได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ส่งเสริมการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีมผ่านแชทในตัวและการเช็คอินอัตโนมัติ
- จัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองโครงการแบบหน้าเดียว
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ทางเลือกอื่นของ Basecampมีเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งกว่า
- การติดตามเวลาไม่สามารถใช้งานได้
- ตัวเลือกการกำหนดราคาที่จำกัดและไม่มีแผนฟรีสำหรับการทดลองอย่างละเอียด
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $349/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,400+ รีวิว)
10. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงาน)
Monday.com เป็นหนึ่งในคู่แข่งของ Planview ที่ได้รับความนิยมสำหรับการเน้นการนำเสนอภาพข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและทำงานร่วมกันได้
มันมีคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อทำให้การจัดการงานซ้ำ ๆ และการแจ้งเตือนง่ายขึ้น. เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอ เช่น การวางแผนทรัพยากร และการวางแผนสถานการณ์.
แม้ว่าฟีเจอร์ของมันจะมีมากมาย แต่ monday.com อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือเพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอได้ทุกที่ทุกเวลา
- สร้างภาพพอร์ตโฟลิโอโครงการด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและขับเคลื่อนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ลดงานที่ทำซ้ำโดยสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Monday.com
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้เฉพาะในแผนราคาที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
- โครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันมากมายและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำมาใช้
Monday.com ราคา
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน (สูงสุด 2 ที่นั่ง)
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 14,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
11. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ร่วมมือกับลูกค้า)
ในขณะที่กำลังตรวจสอบคู่แข่งของ Planview ที่มุ่งเน้นการร่วมมือกับลูกค้า Teamwork โดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจน ด้วยมุมมองโครงการที่แชร์ได้และแดชบอร์ดเฉพาะสำหรับลูกค้า โซลูชันนี้ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูล และมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
การทำงานเป็นทีมยังมีระบบส่งข้อความและแชร์ไฟล์ในตัว ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มกลางของโซลูชันนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า
อย่างไรก็ตาม การทำงานเป็นทีมไม่ได้มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับทีมที่มีความต้องการเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- รักษาเครื่องมือพอร์ทัลลูกค้าที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- ปรับใช้การติดตามโครงการและการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
- สื่อสารได้ดีขึ้นด้วยการส่งข้อความทันทีภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม ธุรกิจจะต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
- อาจมีความซับซ้อนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายโครงการและหลายทีม
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ส่งมอบ: $13.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)
- เติบโต: $25.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)
- ขนาด: $69.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 1/5 (40 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (850+ รีวิว)
12. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Kanban)
อีกหนึ่งเครื่องมือในรายการทางเลือกของ Planview คือ Trello สไตล์ Kanban จาก Atlassian ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่น การอัปเดตงานที่รวดเร็วขึ้น และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง แนวทางที่เน้นภาพและใช้งานง่าย ในการจัดการโครงการ งาน และกระบวนการทำงาน
Trello เป็นโซลูชันที่ใช้บอร์ด, รายการ, และบัตรเป็นหลักในการจัดระเบียบโครงการ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กและกระบวนการทำงานแบบアジล
อย่างไรก็ตาม หากมีผู้คนจำนวนมากมีส่วนร่วมใน Trello ปริมาณของบัตร ความคิดเห็น และการอัปเดตบนบอร์ดเดียวอาจกลายเป็นเรื่องสับสนได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ใช้กระดานคัมบังของ Trello ที่มีความเข้าใจง่ายทางสายตาเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับผิดชอบและความสามารถในการติดตามของแผนงาน
- ร่วมมือกันผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึงในตัวเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
- เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมผ่านการผสานเครื่องมือที่เรียกว่า Power-Ups
ข้อจำกัดของ Trello
- ความเรียบง่ายเหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ตรงไปตรงมา และไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- ไม่มีเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
ราคาของ Trello
- ฟรี: $0
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
13. ServiceNow (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานด้านบริการไอที)
ServiceNow เป็น เครื่องมือจัดการบริการด้านไอที ที่เป็นที่รู้จักกันดี เนื่องจากมีชุดเครื่องมือจัดการธุรกิจไอทีที่แข็งแกร่ง จึงอยู่ในรายชื่อคู่แข่งของ Planview ของฉัน
โซลูชันนี้ยังรวมถึงฟีเจอร์ PPM (การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญ และการติดตามพอร์ตโฟลิโอโครงการ เมื่อรวมกับการมุ่งเน้นด้าน ITSM แล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรและการจัดการปริมาณงานจะกลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- ปรับใช้ระบบอัตโนมัติและบูรณาการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับตัวได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมของ ServiceNow เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของโครงการ
- จัดการคำขอบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามปัญหาอย่างครอบคลุม
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- จำเป็นต้องมีการปรับแต่งและกำหนดค่าอย่างมากเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการพอร์ตโฟลิโอได้อย่างเต็มที่
- มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีงบประมาณด้านไอทีจำกัด
ราคาของ ServiceNow
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
เปลี่ยนทักษะการจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วย ClickUp
เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่เหมาะสมจะนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายของกิจกรรมโครงการได้อย่างมาก แม้ว่า Planview จะเป็นทางเลือกที่มั่นคง แต่การสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ
เราได้ครอบคลุมคู่แข่ง Planview ชั้นนำ 13 รายเพื่อช่วยให้กระบวนการคัดเลือกง่ายขึ้น ในบรรดาโซลูชันเหล่านี้ มีเครื่องมือหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพันธมิตรที่โดดเด่น—ClickUp
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม, การจัดการทรัพยากรแบบเรียลไทม์, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, ClickUp ช่วยให้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและทำงานได้อย่างราบรื่น.
ดังนั้นอย่ารอช้า!ลงทะเบียนกับ ClickUpและเริ่มต้นวันนี้เลย!