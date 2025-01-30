บล็อก ClickUp
13 คู่แข่งสำคัญของ Planview เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ

Manasi Nair
30 มกราคม 2568

การจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์โดยไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม? นั่นก็เหมือนกับการโยนดาบไฟบนจักรยานล้อเดียว

วุ่นวายและเสี่ยงอันตราย

ฉันได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ช่วยขับเคลื่อนรายได้และความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างไร แม้ว่า Planview จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่มันอาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมนั้นต้องใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งต้องใช้เวลาที่เราไม่สามารถจัดสรรได้บ่อยครั้ง

แต่อย่ากังวลไป! เพื่อช่วยให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้น ทีม ClickUp และฉันได้รวบรวมรายชื่อ 13 คู่แข่งที่ดีที่สุดของ Planview ที่คุณต้องพิจารณา ตั้งแต่ข้อดี ข้อเสีย ไปจนถึงราคา ฉันจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

คุณควรมองหาอะไรในคู่แข่งของ Planview?

ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายชื่อคู่แข่งของ Planview มาตั้งมาตรฐานกันก่อน นี่คือคุณสมบัติ 5 ข้อที่เครื่องมือใดก็ตามที่ต้องการแย่งชิงตำแหน่งนี้ต้องมี:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: ทุกทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์จะชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมากกว่าอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นควรมองหาตัวเลือกที่เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เวลาฝึกอบรมเป็นสัปดาห์
  • การปรับแต่ง: การใช้วิธีเดียวที่เหมาะกับทุกคนมักไม่ได้ผลในด้านการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ คู่แข่งของ Planview ต้องมีความสามารถในการปรับแต่งในระดับสูง ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการปรับแต่งแดชบอร์ดของพอร์ตโฟลิโอให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะใดๆ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: การทำงานแบบแยกส่วนเป็นศัตรูของความก้าวหน้า ผมจะพิจารณาแพลตฟอร์มที่มีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ สิ่งนี้ทำได้ดีที่สุดด้วยฟีเจอร์การแชทหรือการแก้ไขแบบเรียลไทม์
  • ข้อมูลเชิงลึกและการแสดงผลแบบภาพ: เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์มาพร้อมกับความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการแสดงผลที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์เช่น การจัดการความเสี่ยง
  • ความสามารถในการผสานรวม: ชุดเทคโนโลยีของคุณจะไม่หายไปไหน เครื่องมือที่คุณเลือกต้องสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น CRM, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และระบบทางการเงิน

แม้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือเครื่องมือที่คุณเลือกต้องเหมาะสมกับงบประมาณของคุณและสามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้ได้อย่างชัดเจน

ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 ทางของ Planview ที่คุณควรพิจารณา

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีขึ้น เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือความสามารถในการผสานรวมที่ดียิ่งกว่าเดิม ผู้เชี่ยวชาญจาก ClickUp และฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือก Planview ที่ดีที่สุด 13 รายการ ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอกลาง)

คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Planview
กำหนดการพัฒนาฟีเจอร์ จัดการแผนงานพอร์ตโฟลิโอ และแสดงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอ ClickUp

ClickUp Portfolio Managementคือซอฟต์แวร์โซลูชันครบวงจรที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ PMO โดยเฉพาะพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ ClickUp ผสานการจัดการงาน เอกสาร และการสื่อสารเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การตั้งเป้าหมายแบบกำหนดเองและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อมุมมองพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ดังนั้น หากธุรกิจต้องการเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และทรงพลังแต่ใช้งานง่าย ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

นอกเหนือจากโซลูชันพอร์ตโฟลิโอกลุ่มเป้าหมายแล้ว ClickUp ยังเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบอีกด้วย

ตั้งแต่การรับรองความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการมองเห็นแผนงานและงานต่างๆ ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp
จากการรับรองความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการมองเห็นแผนงานและงานต่างๆ อย่างชัดเจน ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp

ClickUp Project Management Softwareเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการดำเนินการ

เช่นเดียวกับโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอ มันยังเสนอเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติทันทีและการรายงานแบบภาพ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ทีมต่างๆ ชื่นชอบAPI สาธารณะของ ClickUp ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนโซลูชันที่กำหนดเองหรือการวัดผลพอร์ตโฟลิโอ นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเครื่องมือบนแพลตฟอร์มมากกว่า 30 รายการและการผสานรวมกว่า 1,000 รายการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการเฉพาะ

ClickUp ยังมีกรอบการทำงานสำหรับติดตามโครงการและเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอมากมายในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน นี่คือสองกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยประหยัดเวลาโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติที่จำเป็น:

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนโครงการใน 5 ขั้นตอน (พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต)หากคุณต้องการเริ่มต้นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ระดมความคิดแผนงานพอร์ตโฟลิโอได้ทันทีด้วย เครื่องมือสร้างภาพ เช่นClickUp Mind Maps นี่คือแพลตฟอร์มการจัดการแนวคิดที่สมบูรณ์แบบเพื่อปรับความคาดหวังและเป้าหมายทั้งหมดให้สอดคล้องกัน
  • ติดตามและ บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยClickUp Goals. นอกจากนี้ยังช่วยให้เป้าหมายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
  • ดึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สรุปการอัปเดตพอร์ตโฟลิโอ และสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ด้วย เครื่องมือ AI ของแพลตฟอร์มClickUp Brain
  • จัดระเบียบและจัดการงานพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasks. ฟีเจอร์ การจัดการงาน นี้ ช่วยให้การดำเนินโครงการแต่ละโครงการในพอร์ตโฟลิโอก็ราบรื่น
  • มองเห็นภาพรวมสุขภาพพอร์ตโฟลิโอและ ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ แบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
  • จัดระเบียบโครงการพอร์ตโฟลิโอหลายโครงการ ได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Hierarchy.
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1000+ รายการ ด้วยClickUp Integrations นอกจากนี้ คุณยังสามารถผสานระบบที่มีอยู่แล้ว เช่น ClickUp CRM และ ClickUp HR Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของข้อมูลและประสิทธิภาพของทีมผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มเฉพาะอาจใช้เวลา

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือนต่อสมาชิก

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Microsoft Project และ Portfolio Management (เหมาะสำหรับโครงการธุรกิจขนาดใหญ่)

Microsoft Project and Portfolio Management เป็นหนึ่งในคู่แข่งที่ได้รับความนิยมของ Planview
ผ่านทางMicrosoft

ถัดไปในรายชื่อคู่แข่งของ Planview คือ Microsoft ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันเสริมศักยภาพให้กับทีมขนาดใหญ่ด้วย การแสดงผลแบบไดนามิก และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย

อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเดสก์ท็อปของซอฟต์แวร์นี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น และฟีเจอร์ของเว็บเบราว์เซอร์ค่อนข้างจำกัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอของ Microsoft

  • ใช้ระบบข่าวกรองภัยคุกคามที่ซับซ้อนเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ
  • ใช้ความสามารถในการแสดงภาพขั้นสูง รวมถึงแผนภูมิแกนต์ การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต และรายงานงบประมาณ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในโครงการ
  • ผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ Microsoft รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น Teams, SharePoint, Power BI และ Azure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ Microsoft Project และ Portfolio Management

  • คุณสมบัติที่ครอบคลุมนั้นยากที่จะค้นหาและเรียนรู้
  • ทีมขนาดเล็กจะพบว่าราคาสูงกว่าคู่แข่งของ Microsoft

การกำหนดราคาการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอของ Microsoft

  • การสมัครสมาชิก: $55/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ซื้อครั้งเดียว: เริ่มต้นที่ $679.99

การให้คะแนนและรีวิวการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอของ Microsoft

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)

3. Oracle (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานระบบ ERP และการเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

Oracle (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานระบบ ERP และการเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
ผ่านทางหรือ ac le

Oracle เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านโซลูชัน ERP และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการผสานการจัดการพอร์ตโฟลิโอเข้ากับระบบวางแผนของคุณ เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามโปรโตคอลการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างต่อเนื่องและใช้ แนวทางที่เน้นคุณภาพเป็นอันดับแรก ในการวางแผนโครงการ

แม้ว่าโซลูชันนี้จะครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็ต้องการการฝึกอบรมบุคลากรและความเชี่ยวชาญอย่างมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle

  • บริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอกิจกรรมโครงการที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงานได้
  • ผสานระบบกับระบบ ERP เพื่อเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมผ่านการควบคุมที่มีอยู่ในระบบ

ข้อจำกัดของ Oracle

  • ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตและการนำไปใช้ที่สูงเป็นอุปสรรคสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
  • การปรับแต่งใด ๆ จะมาพร้อมกับความพยายามเพิ่มเติม ค่าใช้จ่าย และความเชี่ยวชาญ

การกำหนดราคาของ Oracle

ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Oracle

  • G2: 4. 2/5 (26 รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

4. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

อาสนะ เป็นหนึ่งในทางเลือกของแพลนวิวสำหรับผู้จัดการโครงการ
ผ่านทางAsana

จุดเด่นของ Asana คืออินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูด ซึ่ง ให้ภาพรวมที่ชัดเจน และส่งเสริมความโปร่งใส นอกจากนี้ยังมีมุมมองพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามทรัพยากรได้ทันที และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อช่วยผู้จัดการโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและการดำเนินงาน

แม้จะมีความหลากหลายในการใช้งาน แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอเฉพาะทางในการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมเพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและความสำเร็จของโครงการ
  • รองรับรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายด้วยความสามารถในการจัดการโครงการและงานที่ยืดหยุ่น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการง่ายขึ้นผ่านการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยม

ข้อจำกัดของอาสนะ

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: $0
  • เริ่มต้น: $8. 50/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,900+ รีวิว)

5. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับวิธีการแบบอไจล์และการจัดการเวิร์กโฟลว์)

Jira (เหมาะที่สุดสำหรับวิธีการแบบ Agile และการจัดการเวิร์กโฟลว์)
ผ่านทางJira

Jira เป็น โซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการได้ มันโดดเด่นในวิธีการแบบ Agile สำหรับการจัดการงาน การพึ่งพา และทรัพยากรในพอร์ตโฟลิโอ

อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้สามารถกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อได้หากไม่มีระบบนิเวศของ Atlassian ที่มีอยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการติดตามปัญหาที่ทรงพลังและการจัดการโครงการแบบคล่องตัวเพื่อให้มั่นใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานและใช้ประโยชน์จากระบบปลั๊กอินที่หลากหลายเพื่อรองรับกลยุทธ์และกระบวนการของผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 2000 รายการเพื่อทำให้ระบบเทคโนโลยีของคุณง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Jira

  • ความสามารถในการจัดการพอร์ตโฟลิโอาจจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งของ Planview ที่มีเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอติดตั้งไว้โดยเฉพาะ
  • มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันซึ่งนำไปสู่ระยะเวลาการยอมรับที่ยาวนานขึ้นและการฝึกอบรมเฉพาะทาง

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7. 16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.48 /เดือน ต่อผู้ใช้ (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (14,500+ รีวิว)

6. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการในรูปแบบสเปรดชีต)

สมาร์ตชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการในรูปแบบสเปรดชีต)
ผ่านทางSmartsheet

เมื่อพิจารณาตัวเลือกที่มีอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย รูปแบบตารางของ Smartsheet ก็ผุดขึ้นมาในใจทันที คู่แข่งของ Planview นี้ใช้งานง่าย มี การแสดงผลข้อมูลที่ทรงพลัง และมีฟีเจอร์การทำแผนที่เส้นทางที่ปรับแต่งได้

ในขณะที่ Smartsheet เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างราคาไม่แพงสำหรับทีมขนาดเล็ก คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอต้องซื้อเป็นแพ็กเกจเสริม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • ได้รับประโยชน์จากตัวเลือกราคาที่ประหยัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ มากมาย
  • ใช้เครื่องมือรายงานที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ พร้อมการนำเสนอโครงการในรูปแบบภาพ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับโครงการของคุณ

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • ไม่เหมาะสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ที่มีโครงการจำนวนมากและมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
  • หน้าเว็บไม่อัปเดตแบบเรียลไทม์

ราคาของ Smartsheet

  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (16,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)

7. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่มีการทำงานข้ามสายงานสูง)

Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่มีความเชื่อมโยงข้ามสายงานสูง)
ผ่านทางWrike

Wrike เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายและการจัดการ การไหลของมูลค่า คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น แผนภูมิแกนต์ การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติการปรับแต่ง Wrike เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูง แต่คุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานของโซลูชันนี้มักต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและมุมมองได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของโครงการ
  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อ
  • เชื่อมต่อแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจำนวนมากเพื่อเปิดใช้งานการแชร์และการจัดการข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • คุณสมบัติอาจกลายเป็นส่วนเกินและครอบงำสำหรับโครงการที่เรียบง่าย
  • ตัวเลือกการกำหนดราคาไม่เหมาะกับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2600 รายการ)

8. LiquidPlanner (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางโครงการแบบคาดการณ์)

LiquidPlanner (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางโครงการแบบคาดการณ์ล่วงหน้า)
ผ่านทางLiquidPlanner

หนึ่งในคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Planview คือ LiquidPlanner ซึ่งเน้นการอัตโนมัติของกระบวนการวางแผนเพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น. เครื่องมือนี้เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่โดดเด่นในด้านการจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์และการจัดการทรัพยากร.มันสร้างตารางเวลาโครงการที่เป็นจริงได้ตามความพร้อมของทรัพยากร.

ในขณะที่ LiquidPLanner มอบการควบคุมและความสามารถในการคาดการณ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ก็มีขีดจำกัดในการจัดการพอร์ตโฟลิโอเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner

  • เพิ่มประสิทธิภาพไทม์ไลน์ของโครงการและการจัดสรรทรัพยากรด้วยการจัดตารางงานอัตโนมัติและคาดการณ์ล่วงหน้า
  • ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของงานและการอัปเดตที่มีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการมองเห็นระหว่างโครงการต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ LiquidPlanner

  • การตั้งค่าการพึ่งพาของโครงการที่ซับซ้อนและข้อจำกัดของทรัพยากรเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
  • คุณลักษณะการจัดตารางเวลาและการจัดการทรัพยากรที่ไม่เหมือนใครอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคา LiquidPlanner

  • สิ่งจำเป็น: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: 28 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • สูงสุด: $42/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

LiquidPlanner คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)

9. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการอย่างง่าย)

เบสแคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือในโครงการที่ง่าย)
ผ่านทางBasecamp

Basecamp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและสื่อสารทีม ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่าย และเน้นการตัดฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นออกไป โซลูชันนี้ผสานการทำงานร่วมกันในทุกขั้นตอน — ตั้งแต่การสนทนาและการจัดตารางงานแบบรวมศูนย์ ไปจนถึงการแชร์ไฟล์

นอกเหนือจากการออกแบบที่เรียบง่ายและการใช้งานที่สะดวกแล้ว สิ่งสำคัญที่ควรระลึกไว้คือฟีเจอร์ของ Basecamp นั้นมุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกันเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อการจัดการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดการงานที่จำเป็นสามารถเข้าถึงได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ส่งเสริมการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีมผ่านแชทในตัวและการเช็คอินอัตโนมัติ
  • จัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองโครงการแบบหน้าเดียว

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ทางเลือกอื่นของ Basecampมีเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งกว่า
  • การติดตามเวลาไม่สามารถใช้งานได้
  • ตัวเลือกการกำหนดราคาที่จำกัดและไม่มีแผนฟรีสำหรับการทดลองอย่างละเอียด

ราคาของเบสแคมป์

  • เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Basecamp Pro Unlimited: $349/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)

คะแนนและรีวิวของ Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (5,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,400+ รีวิว)

10. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงาน)

Monday.com (ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นกระบวนการทำงาน)
ผ่านทางMonday.com

Monday.com เป็นหนึ่งในคู่แข่งของ Planview ที่ได้รับความนิยมสำหรับการเน้นการนำเสนอภาพข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและทำงานร่วมกันได้

มันมีคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อทำให้การจัดการงานซ้ำ ๆ และการแจ้งเตือนง่ายขึ้น. เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอ เช่น การวางแผนทรัพยากร และการวางแผนสถานการณ์.

แม้ว่าฟีเจอร์ของมันจะมีมากมาย แต่ monday.com อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือเพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอได้ทุกที่ทุกเวลา
  • สร้างภาพพอร์ตโฟลิโอโครงการด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและขับเคลื่อนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • ลดงานที่ทำซ้ำโดยสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • คุณสมบัติที่ครอบคลุมส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้เฉพาะในแผนราคาที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
  • โครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันมากมายและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำมาใช้

Monday.com ราคา

  • ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน (สูงสุด 2 ที่นั่ง)
  • พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 14,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

11. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ร่วมมือกับลูกค้า)

การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ร่วมมือกับลูกค้า)
ผ่านทางทีมเวิร์ก

ในขณะที่กำลังตรวจสอบคู่แข่งของ Planview ที่มุ่งเน้นการร่วมมือกับลูกค้า Teamwork โดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจน ด้วยมุมมองโครงการที่แชร์ได้และแดชบอร์ดเฉพาะสำหรับลูกค้า โซลูชันนี้ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูล และมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

การทำงานเป็นทีมยังมีระบบส่งข้อความและแชร์ไฟล์ในตัว ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มกลางของโซลูชันนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม การทำงานเป็นทีมไม่ได้มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับทีมที่มีความต้องการเฉพาะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • รักษาเครื่องมือพอร์ทัลลูกค้าที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
  • ปรับใช้การติดตามโครงการและการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
  • สื่อสารได้ดีขึ้นด้วยการส่งข้อความทันทีภายในแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม ธุรกิจจะต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
  • อาจมีความซับซ้อนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายโครงการและหลายทีม

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ส่งมอบ: $13.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)
  • เติบโต: $25.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)
  • ขนาด: $69.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 1/5 (40 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (850+ รีวิว)

12. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Kanban)

Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Kanban)
ผ่านทางTrello

อีกหนึ่งเครื่องมือในรายการทางเลือกของ Planview คือ Trello สไตล์ Kanban จาก Atlassian ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่น การอัปเดตงานที่รวดเร็วขึ้น และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง แนวทางที่เน้นภาพและใช้งานง่าย ในการจัดการโครงการ งาน และกระบวนการทำงาน

Trello เป็นโซลูชันที่ใช้บอร์ด, รายการ, และบัตรเป็นหลักในการจัดระเบียบโครงการ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กและกระบวนการทำงานแบบアジล

อย่างไรก็ตาม หากมีผู้คนจำนวนมากมีส่วนร่วมใน Trello ปริมาณของบัตร ความคิดเห็น และการอัปเดตบนบอร์ดเดียวอาจกลายเป็นเรื่องสับสนได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ใช้กระดานคัมบังของ Trello ที่มีความเข้าใจง่ายทางสายตาเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับผิดชอบและความสามารถในการติดตามของแผนงาน
  • ร่วมมือกันผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึงในตัวเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
  • เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมผ่านการผสานเครื่องมือที่เรียกว่า Power-Ups

ข้อจำกัดของ Trello

  • ความเรียบง่ายเหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ตรงไปตรงมา และไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
  • ไม่มีเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

ราคาของ Trello

  • ฟรี: $0
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

13. ServiceNow (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานด้านบริการไอที)

ServiceNow (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานด้านบริการไอที)
ผ่านทางServiceNow

ServiceNow เป็น เครื่องมือจัดการบริการด้านไอที ที่เป็นที่รู้จักกันดี เนื่องจากมีชุดเครื่องมือจัดการธุรกิจไอทีที่แข็งแกร่ง จึงอยู่ในรายชื่อคู่แข่งของ Planview ของฉัน

โซลูชันนี้ยังรวมถึงฟีเจอร์ PPM (การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญ และการติดตามพอร์ตโฟลิโอโครงการ เมื่อรวมกับการมุ่งเน้นด้าน ITSM แล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรและการจัดการปริมาณงานจะกลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow

  • ปรับใช้ระบบอัตโนมัติและบูรณาการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับตัวได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมของ ServiceNow เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของโครงการ
  • จัดการคำขอบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามปัญหาอย่างครอบคลุม

ข้อจำกัดของ ServiceNow

  • จำเป็นต้องมีการปรับแต่งและกำหนดค่าอย่างมากเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการพอร์ตโฟลิโอได้อย่างเต็มที่
  • มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีงบประมาณด้านไอทีจำกัด

ราคาของ ServiceNow

ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ServiceNow

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

เปลี่ยนทักษะการจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วย ClickUp

เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่เหมาะสมจะนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายของกิจกรรมโครงการได้อย่างมาก แม้ว่า Planview จะเป็นทางเลือกที่มั่นคง แต่การสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ

เราได้ครอบคลุมคู่แข่ง Planview ชั้นนำ 13 รายเพื่อช่วยให้กระบวนการคัดเลือกง่ายขึ้น ในบรรดาโซลูชันเหล่านี้ มีเครื่องมือหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพันธมิตรที่โดดเด่น—ClickUp

ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม, การจัดการทรัพยากรแบบเรียลไทม์, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, ClickUp ช่วยให้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและทำงานได้อย่างราบรื่น.

