15 ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดีที่สุด (ERM) สำหรับปี 2025

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์ และสถานการณ์อื่นๆ อีกมากมาย สามารถส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจได้ทุกเมื่อ
การนำโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (ERM) มาใช้ช่วยในการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย
อย่างไรก็ตาม การจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองอาจใช้เวลานานอย่างมาก ดังนั้น ทำไมไม่ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงขององค์กรดูล่ะ?
หลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวิจัยและทดสอบอย่างไม่หยุดยั้ง ทีมของ ClickUp และผมได้ค้นพบโซลูชันการจัดการความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมถึง 15 รายการ เครื่องมือเหล่านี้มอบฟังก์ชันการทำงานที่เหนือชั้น—ตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ—พร้อมแผนราคาที่ยอดเยี่ยม
มาดูกันเถอะ!
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและความสำคัญ
การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (ERM) ช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจของคุณ ระบุและแก้ไขภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ทั่วทั้งองค์กรได้ มันช่วยให้คุณสามารถลดความเสี่ยงได้ก่อนที่มันจะลุกลาม
ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การเงิน หรือไซเบอร์ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงใดถูกมองข้าม ช่วยคุณในการประเมินความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด และ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่เหมาะสม กระบวนการนี้จะกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้ง่ายขึ้นมาก ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร และ ปรับปรุงการตัดสินใจ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการให้ระบบของบริษัทคุณปลอดภัยหรือไม่?ใช้กรอบการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ระบบปลอดภัยพร้อมการระบุความเสี่ยงที่ดีขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงขององค์กร?
เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด มีคุณสมบัติบางประการที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ฉันให้ความสำคัญเมื่อมองหาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความคาดหวังของฉัน:
- แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์: เลือกซอฟต์แวร์ ERM ที่รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมด การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งองค์กร
- การประเมินความเสี่ยงแบบอัตโนมัติ: เลือกใช้โซลูชันที่ช่วยในการระบุ, ติดตาม, และรายงานความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และทำให้การตระหนักถึงความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายโดยการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRIs) และสอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและมาตรฐานอุตสาหกรรม
- การมองเห็นความเสี่ยง: มองหาซอฟต์แวร์ที่เพิ่มการมองเห็นความเสี่ยงด้วยแผนที่ความร้อนและการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อติดตามความเสี่ยงข้ามหน่วยธุรกิจและปรับปรุงการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
- การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ: ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงที่สนับสนุนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ช่วยลดความเสี่ยงเพื่อปกป้องประสิทธิภาพทางธุรกิจในระยะยาว
ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด 15 อันดับ
นี่คือ 15 ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ (ERM) ที่ดีที่สุดที่ฉันพบเหมาะสำหรับบริษัทหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและการทำงานร่วมกัน)
คุณพบว่าการติดตามและลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องท้าทายหรือไม่? ลองใช้ClickUp— เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่นำเสนอโซลูชันการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ที่ทรงพลัง!
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยงานใน ClickUp
ฉันได้ใช้ ClickUp กับทีมของฉันมาหลายเดือนแล้ว และฉันรู้สึกทึ่งกับเครื่องมือการจัดการที่ใช้งานง่ายของมัน ด้วยClickUp Tasksคุณสามารถจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนและแยกย่อยออกเป็นงานที่จัดการได้ง่าย มันยังช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและมั่นใจได้ว่างานเหล่านั้นได้รับการจัดลำดับความสำคัญและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูความเสี่ยงของคุณได้ในพริบตาบนแดชบอร์ด ClickUp
ClickUp Dashboardsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงข้อมูลความเสี่ยงและการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญแบบเรียลไทม์ ฉันสามารถมองเห็นปัญหาที่กำลังได้รับการแก้ไขได้อย่างง่ายดายและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ฉันตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและรวดเร็ว
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
คุณกลัวที่จะมองข้ามหรือพลาดความเสี่ยงหรือไม่? ไม่ต้องกังวล;ClickUp Automationsช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติได้หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงและการติดตามผล และมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ความเสี่ยงมากขึ้น
สร้างแผนความเสี่ยงอย่างละเอียดด้วย ClickUp Docs
ใช้ClickUp Docs เพื่อสร้างเอกสารการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงกลยุทธ์และขั้นตอนต่างๆ เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับทีมเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงของคุณตามความจำเป็น
พูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยงควบคู่ไปกับงานใน ClickUp Chat
ใช้ClickUp Chatเพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือที่มีอยู่ โดยอ้างอิงถึงงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดความสับสนอย่างมาก รักษาบริบทในการสนทนา และทำให้การหารือมีจุดมุ่งหมายชัดเจน
ลดความเสี่ยงโดยใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดการประเมินความเสี่ยงของ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดการประเมินความเสี่ยงของ ClickUpมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อทีมของฉัน มันช่วยให้ระบุ ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน มีสถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามระดับความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ และมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยง
ติดตามทุกความเสี่ยงด้วยเทมเพลต ClickUp Risk Register
ใช้แม่แบบ ClickUp Risk Register ซึ่งก้าวไปอีกขั้นโดยให้คุณติดตามสถานะของแต่ละความเสี่ยงและใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าได้
ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียดโดยใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารโครงการเพื่อวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในอนาคตเพื่อการบริหารเวลาที่ดีขึ้น
ด้วยการใช้สิ่งนี้ ทีมของฉันสามารถพัฒนาแผนเชิงรุกเพื่อลดและจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนโครงการได้ ทำให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดการความเสี่ยงของโครงการให้ราบรื่นและทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผนหรือไม่? สำรวจ10 แม่แบบการจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการใน Excel, Word และ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้เพื่อลดความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าตลอดเวลาด้วยClickUp Goals
- ระดมความคิดและสร้างภาพแนวคิดการลดความเสี่ยงร่วมกับทีมของคุณโดยใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนการจัดการความเสี่ยง
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือโปรดของคุณเพื่อรวมศูนย์การทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยClickUp Integrations
- ติดตามเวลาที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Time Tracking
- สื่อสารกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยClickUp Assign Commentsเพื่อมอบหมายงาน หรือใช้ ClickUp Chat สำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp ขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มีอยู่ในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย เครื่องมือนี้จึงมีเส้นทางการเรียนรู้ (แม้ว่าคลังบทเรียนจะช่วยให้ง่ายขึ้นก็ตาม)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก Workspace
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. นักยิงธนู (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุความเสี่ยงเชิงรุก)
Archer เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด คุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองหลายชั่วโมง
ด้วยคุณสมบัติการจัดการการตรวจสอบและการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้น และปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของคุณ
คุณสมบัติเด่นของอาร์เชอร์
- รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยคุณสมบัติการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ผสานรวม
- ปรับปรุงการประเมินโครงการให้มีประสิทธิภาพและระบุความเสี่ยงด้วยการประเมินความเสี่ยงแบบอัตโนมัติ
- รวมศูนย์การจัดการความเสี่ยงเพื่อความรับผิดชอบและความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของอาร์เชอร์
- อาร์เชอร์ไม่ทันสมัยเท่ากับคู่แข่ง
- ต้องการการสนับสนุนจากผู้ขายและฝ่ายไอทีจำนวนมากสำหรับการจัดการอย่างต่อเนื่อง
ราคาของอาร์เชอร์
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของอาร์เชอร์
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. MetricStream (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยง)
MetricStream เป็นซอฟต์แวร์ GRCที่ครอบคลุมซึ่งช่วยฉันประเมินความเสี่ยงและให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยง
ด้วยอินเทอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับรายงานให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงได้ ด้วยคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงของ MetricStream คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ MetricStream
- อัตโนมัติการสร้าง การแจกจ่าย และการบังคับใช้นโยบายเพื่อการกำกับดูแลที่ราบรื่น
- ตรวจสอบให้สอดคล้องแบบเรียลไทม์กับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง เช่น GDPR และ SOC 2
- สร้างภาพความเสี่ยงและทำให้การระบุความเสี่ยงง่ายขึ้นโดยใช้แผนที่ความร้อน
ข้อจำกัดของ MetricStream
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันและประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ราบรื่น
- ประสิทธิภาพของระบบอาจช้าลงเมื่อมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ MetricStream
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MetricStream
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. SureCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม)
SureCloud นำเสนอโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงสำหรับการรวมศูนย์และทำให้การจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของคุณง่ายขึ้น โมดูลการจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สามของโปรแกรมนี้ยังช่วยให้ฉันจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายได้อย่างง่ายดาย
ผมพบว่าแดชบอร์ดความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ของมันมีประโยชน์มาก มันช่วยให้คุณมองเห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทันทีและตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะลุกลาม
คุณสมบัติเด่นของ SureCloud
- รับการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
- สร้างภาพข้อมูลบนแดชบอร์ดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มความเสี่ยง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกปฏิบัติตามนโยบายภายใน
ข้อจำกัดของ SureCloud
- เครื่องมือรายงานและแดชบอร์ดขาดคุณสมบัติสมัยใหม่หลายประการของเครื่องมือ BI
- SureCloud ไม่มีแม่แบบการประเมินความเสี่ยง
ราคาของ SureCloud
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SureCloud
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. ขยัน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลความเสี่ยงแบบรวมศูนย์)
Diligent มีความน่าเชื่อถือในการจัดการความเสี่ยงด้านไอที, ของบุคคลที่สาม, และการดำเนินงาน. สิ่งที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับ Diligent คือความสามารถในการรวมข้อมูลความเสี่ยงไว้ที่เดียว และให้การมองเห็นถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้.
ด้วยคุณสมบัติการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการของ Diligent คุณสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลาด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของความขยัน
- ปรับความพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO 31000
- สร้างภาพความสัมพันธ์ของความเสี่ยงโดยใช้การทำแผนที่เชิงกลยุทธ์และแดชบอร์ด
- รวมศูนย์ข้อมูลความเสี่ยงเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์
ข้อจำกัดของความขยัน
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ มีความซับซ้อน
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของนโยบายไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
การตั้งราคาอย่างขยันขันแข็ง
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวอย่างขยันขันแข็ง
- G2: 4. 3/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
6. OneTrust (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานตามข้อบังคับโดยอัตโนมัติ)
OneTrust นำเสนอโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ การประเมินความเสี่ยงแบบอัตโนมัติช่วยปรับปรุงการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การรายงานตามกฎระเบียบเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายขึ้น
แดชบอร์ดของ OneTrust มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการติดตามระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ OneTrust
- อัตโนมัติภารกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ GDPR และ CCPA
- เข้าถึงแดชบอร์ดเพื่อดูข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบนโยบายและขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO และ SOC
ข้อจำกัดของ OneTrust
- OneTrust ยากต่อการผสานรวมกับระบบอื่น
- ผู้ใช้ที่มีธุรกิจขนาดเล็กได้พิจารณาว่ามันมีราคาแพง
ราคาของ OneTrust
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ OneTrust
- G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. ตัวแก้ไขปัญหา (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพความเสี่ยงและการติดตามภัยคุกคาม)
Resolver เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และมองเห็นภัยคุกคามใหม่ได้ทันที ช่วยให้ฉันระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการแสดงภาพความเสี่ยง ระบบจะแสดงแผนที่ภัยคุกคามให้คุณเข้าใจว่าความเสี่ยงของแผนกหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนกอื่นอย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ Resolver
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานและการแจ้งเตือนเพื่อลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- รับทราบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทันทีด้วยแดชบอร์ดที่ละเอียด
- สร้างรายงานพร้อมสำหรับการตรวจสอบได้เพียงไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของตัวแก้ไข
- กระบวนการดำเนินการต้องมีความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
- การจัดการแดชบอร์ดเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีความละเอียดมาก
ราคาของตัวแก้ไข
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของผู้ให้บริการ
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
8. Camms. Risk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเหตุการณ์และการติดตามความเสี่ยง)
Camms. Risk นำเสนอโซลูชัน GRC ที่ครอบคลุมและยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการเหตุการณ์และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้การระบุ มอบหมาย และติดตามความเสี่ยงเป็นเรื่องง่าย
คุณยังสามารถใช้ Camms ได้อีกด้วย คุณสมบัติอื่น ๆ ของ Risk มากมาย เช่น รายการความเสี่ยงที่สามารถปรับแต่งได้ การติดตามแบบเรียลไทม์ และการจัดการเวิร์กโฟลว์ เพื่อปรับกลยุทธ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
Camms. คุณสมบัติเด่นด้านความเสี่ยง
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานสำหรับการจัดการเหตุการณ์และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สร้างภาพข้อมูลด้วยแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและเครื่องมือรายงาน
- ติดตามความเสี่ยงด้วยทะเบียนความเสี่ยงที่ปรับแต่งได้และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
Camms. ข้อจำกัดความเสี่ยง
- UX ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- ขาดความสามารถในการวัดความเสี่ยงเพื่อประเมินผลได้ดีขึ้น
Camms. การกำหนดราคาความเสี่ยง
- ราคาตามความต้องการ
Camms. การจัดอันดับความเสี่ยงและการตรวจสอบ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. Onspring (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์การจัดการข้อมูลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
Onspring นำเสนอขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงและให้คุณจัดการภัยคุกคามในหลากหลายด้าน เช่น การเงิน การดำเนินงาน และชื่อเสียง ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติการลงทะเบียนความเสี่ยงของมันยังมีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบภัยคุกคามให้เป็นลำดับชั้นและให้การอัปเดตอัตโนมัติตามระดับการทนทาน
คุณสมบัติเด่นของ Onspring
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานเพื่อการประเมินความเสี่ยง, การตรวจสอบ, และการควบคุม
- สร้างข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยงแบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
- ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อตรวจจับความผิดปกติ
ข้อจำกัดของออนสปริง
- มันทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ยากขึ้น
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรายงานความเสี่ยง
ราคาของ Onspring
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Onspring
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. SAI360 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการทำงานอัตโนมัติ)
ระบบการจัดการความเสี่ยงของ SAI360 ซึ่งช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานและการแจ้งเตือน และติดตามภัยคุกคาม ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับความพยายามในการจัดการความเสี่ยงของฉัน
แม้แต่แดชบอร์ดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้ายังให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม ซึ่งสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ SAI360
- ใช้ประโยชน์จากกรอบการกำกับดูแลที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- สร้างรายงานที่ละเอียดและปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนสำหรับการประเมินและการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ SAI360
- รายงานเวลาในการโหลดที่ช้าและระบบหน่วง
- มันไม่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือบิ๊กดาต้าได้ดี
ราคา SAI360
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAI360
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
11. ServiceNow GRC (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
ServiceNow GRC มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงานมนุษย์
คุณสามารถใช้ ServiceNow GRC เพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์, ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการจัดการผู้จัดหา. นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพมากในการรวมข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การติดตามและลดความเสี่ยงง่ายขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow GRC
- ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เป็นระบบอัตโนมัติ
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและการแสดงภาพข้อมูลได้ทันทีเพื่อการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น
- ทำให้การจัดการการตรวจสอบเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ServiceNow GRC
- UI มีความซับซ้อนและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- มีเส้นทางการเรียนรู้หลังจากนำเครื่องมือไปใช้
ราคาบริการ GRC ของ ServiceNow
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว ServiceNow GRC
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
12. LogicManager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการภูมิทัศน์ความเสี่ยงที่ซับซ้อน)
LogicManager เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีชื่อเสียง ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณคาดการณ์และลดความเสี่ยง. มันช่วยจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจโดยการเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร.
ระบบวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Logic Manager ช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจพลาดไปได้หากทำด้วยมือ และช่วยให้ฉันตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับบริษัท
อ่านเพิ่มเติม: แผนสำรองคืออะไร & วิธีพัฒนาแผนสำรอง?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogicManager
- ระบุความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในทุกแผนก
- เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรายงานที่ชัดเจนด้วยการรายงานอัตโนมัติ
- ติดตามเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดในที่เดียว
ข้อจำกัดของ LogicManager
- ไม่สามารถปรับแต่งได้มากนักและขาดการเชื่อมต่อที่สำคัญหลายอย่าง
- แสดงถึงความยากลำบากในการวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล
ราคาของ LogicManager
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LogicManager
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
13. LogicGate (เหมาะที่สุดสำหรับการวัดและประเมินความเสี่ยง)
LogicGate ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล ฟีเจอร์การประเมินความเสี่ยงของระบบมีการกำหนดคะแนนไว้ล่วงหน้า ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมในการช่วยคุณประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบได้ทันที
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการจำลองแบบมอนติคาร์โลของ LogicGate ยังช่วยให้คุณวัดความเสี่ยงในเชิงการเงินเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ LogicGate
- ปรับแต่งรายงานและแดชบอร์ดเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้มีประสิทธิภาพด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- มองเห็นความเสี่ยงด้วยแผนที่ความร้อน, กราฟแท่ง และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ LogicGate
- การตั้งค่าเริ่มต้นต้องมีความรู้ทางเทคนิคที่เพียงพอ
- ความเร็วในการรายงานที่ช้าลงภายใต้ปริมาณข้อมูลที่หนัก
ราคาของ LogicGate
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LogicGate
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
14. AuditBoard (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว)
AuditBoard เป็นเครื่องมือ ERM ที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้การติดตามและจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นเรื่องง่าย ฟีเจอร์ RiskOversight ของมันรวมศูนย์การจัดการความเสี่ยง—ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถหลีกเลี่ยงการค้นหาข้อมูลที่ไม่จำเป็น ทำให้การประเมินเป็นไปอย่างราบรื่น และระบุความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ AuditBoard
- จัดเก็บเอกสารการตรวจสอบร้านค้าและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
- ทำให้การประเมินความเสี่ยงเป็นอัตโนมัติและระบุความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของระบบ AuditBoard
- เวลาการตอบกลับการสนับสนุนลูกค้าที่ช้าลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ
- อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่ ทำให้การนำซอฟต์แวร์ไปใช้ช้าลง
ราคาของ AuditBoard
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ AuditBoard
- G2: 4. 6/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
15. การจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการกู้คืนให้มีประสิทธิภาพ)
ฟิวชั่น เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่ทรงพลังอีกตัวหนึ่ง ที่ช่วยประเมินความเสี่ยงขององค์กร และสร้างโปรแกรมความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติหลัก เช่น การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ การกู้คืนระบบ IT จากภัยพิบัติ และการทำแผนที่การพึ่งพา คุณสามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากทุกแผนกและจัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการกู้คืนได้
คุณสมบัติเด่นของฟิวชั่น
- แผนที่และวิเคราะห์การพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยธุรกิจของคุณ
- ปรับปรุงการตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนให้ราบรื่นด้วยกระบวนการอัตโนมัติ
- เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัดของการหลอมรวม
- การผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ขัดขวางการไหลเวียนของข้อมูลอย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
- ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น ต้องใช้การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
การกำหนดราคาแบบผสมผสาน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวฟิวชั่น
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคุณด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์ ERM หรือซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้นและยากลำบากเมื่อมีตัวเลือกมากมายให้เลือก ด้วยรายการที่คัดสรรมาอย่างดีนี้ ให้คุณประเมินเครื่องมือที่ดีที่สุด 15 รายการอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน ข้อเสียที่สำคัญ และรีวิวจากผู้ใช้
หากคุณสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการหรือรู้สึกว่ามันใช้เวลานาน โปรดเชื่อมั่นในคำแนะนำของเรา และเลือกใช้ ClickUp. ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ClickUp มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งสามารถทำให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และค้นพบวิธีที่มันเปลี่ยนแปลงการบริหารความเสี่ยงของคุณ!