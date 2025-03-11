เทมเพลต Google Sheets สำหรับติดตามการสมัครงานและค้นหาตำแหน่งงานฟรี

คุณเคยได้รับโทรศัพท์กลับจากงานที่คุณไม่จำได้ว่าเคยสมัครไว้หรือไม่? มันเกิดขึ้นได้!
เมื่อคุณกำลังอยู่ในระหว่างการค้นหางาน และส่งใบสมัครหลายครั้งต่อสัปดาห์ อาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตามทุกใบสมัครได้ และหากไม่มีการตอบกลับอย่างรวดเร็ว ใบสมัครอาจหลุดออกจากความทรงจำของคุณได้โดยสิ้นเชิง
วิธีแก้ปัญหาอย่างง่ายคือการใช้ตัวติดตามการหางาน แบบฟอร์มการหางานมาตรฐานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหางานของคุณและทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่นี้ Google Sheets เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้เกือบหนึ่งพันล้านคนบนแพลตฟอร์มนี้
และส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตการค้นหางานบน Google Sheets ใหม่ทั้งหมด
เราได้คัดสรรเทมเพลต Google Sheets จำนวนเก้าแบบไว้ในคู่มือนี้เพื่อช่วยประหยัดเวลาของคุณ นอกจากนี้ เรายังได้เพิ่มเทมเพลตจากClickUp ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ อาจเหมาะกับคุณมากยิ่งขึ้น มาเริ่มต้นกันเลย!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการค้นหางานดี?
ก่อนที่เราจะไปดูเทมเพลตสเปรดชีต นี่คือสี่องค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในทุกเทมเพลตการหางานที่มีประสิทธิภาพ:
- ความชัดเจน: เทมเพลตการหางานของคุณควรมีความเรียบง่าย การจัดรูปแบบที่เรียบง่ายช่วยให้ผู้หางานติดตามงานต่าง ๆ เช่น การสมัครงาน การสัมภาษณ์ บุคคลที่ติดต่อ และการติดตามผลได้ง่ายขึ้น ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่มีวันพลาดรายละเอียดสำคัญ
- ติดตามได้: แม่แบบ Google Sheets สำหรับการค้นหางานจะแสดงวันที่สำคัญและรวมการแจ้งเตือนหรือฟีเจอร์การนัดหมายจากแอปเพื่อให้แน่ใจว่าจะติดตามผลได้ทันเวลา คุณสมบัตินี้ช่วยให้กำหนดเส้นตายของคุณเป็นไปตามแผนและวิธีการของคุณเป็นระเบียบ
- ปรับแต่งได้: แม่แบบที่ดีจะให้คุณเพิ่มหรือปรับแต่งฟิลด์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ การปรับแต่งช่วยให้คุณเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ เช่น พื้นที่สำหรับบันทึก รายการงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น การทดสอบการสมัครงาน) ช่วงเงินเดือนเฉลี่ย ฯลฯ
- เข้าถึงได้: ไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คุณควรจะสามารถเปิดตัวติดตามงานของคุณได้ทุกที่ เพราะนายจ้างอาจติดต่อคุณได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง ดังนั้น แพลตฟอร์มที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการดูและแก้ไขบนทุกอุปกรณ์จึงเป็นประโยชน์
เทมเพลตการค้นหางานใน Google Sheets ฟรี
การค้นหาตลาดงานอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้การค้นหาของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพได้
เทมเพลต Google Sheets ฟรีทั้งเก้านี้จะช่วยให้คุณติดตามใบสมัคร จัดการรายชื่อผู้ติดต่อทางเครือข่าย และกำหนดเป้าหมายการหางานของคุณ ทำให้กระบวนการราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. แม่แบบการค้นหางานใน Google Sheets โดย Lido
เทมเพลตการหางานของ Lido บน Google Sheets ช่วยให้การหางานง่ายขึ้นด้วยการผสมผสานระหว่างภาพและเรียบง่าย มีรายการข้อมูลที่ครอบคลุม รวมถึงตำแหน่งงาน ข้อมูลบริษัท วันที่สมัคร สถานะ และการติดตามผล—ทั้งหมดในที่เดียว
นอกจากนี้ยังมีรายการแบบดรอปดาวน์ที่ชัดเจนและมีสีสันสำหรับสถานะการใช้งานและตำแหน่งที่ตั้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านความเรียบง่าย Lido เป็นทางออกที่รวดเร็วในการทำให้การค้นหางานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แม่แบบสเปรดชีตติดตามงานโดย Spreadsheetpoint
เทมเพลตสเปรดชีตติดตามงานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมโดยไม่มีความวุ่นวาย
เทมเพลตนี้แบ่งการติดตามออกเป็นสี่ขั้นตอน แผ่นย่อย รายละเอียดงาน ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลติดต่อและรายละเอียดการสมัครงานพื้นฐานได้ แผ่นย่อย ก่อนสัมภาษณ์ และ สัมภาษณ์ จะเจาะลึกขั้นตอนถัดไปหลังจากได้รับการติดต่อกลับ เทมเพลตยังมีพื้นที่ชื่อ เครดิต สำหรับจดบันทึก ซึ่งอาจเป็นประโยชน์หากคุณต้องการเคล็ดลับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สำหรับการสัมภาษณ์ระยะไกล
การออกแบบที่สะอาดและตรงไปตรงมาช่วยให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น
3. แม่แบบสเปรดชีตติดตามงานพร้อมรายงานแบบไดนามิกโดย Loopcv
เทมเพลต Google Sheets สำหรับการค้นหางานนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณชอบการนำเสนอข้อมูลแบบภาพขั้นสูงเพื่อติดตามการค้นหางานของคุณ แม้ว่าจะมีรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วน แต่ Loopcv มุ่งเน้นไปที่การรายงานแบบไดนามิกในหัวข้อต่างๆ เช่น จำนวนการสมัคร จำนวนรอบสัมภาษณ์ และแม้แต่คุณภาพของการตอบกลับ
เทมเพลตนี้มีแผนภูมิและข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่ช่วยให้คุณเข้าใจความก้าวหน้าของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้โดย Loopcv เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นหาตำแหน่งงานด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
4. แม่แบบติดตามการหางานโดย FileDrop
กำลังมองหาตัวติดตามงานที่ตรงไปตรงมาอยู่หรือเปล่า? เทมเพลต Google Sheets สำหรับการค้นหางานของ FileDrop คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
เช่นเดียวกับ Lido มันผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว เทมเพลตนี้ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ เช่น การติดตามผลและวันที่สัมภาษณ์ โดยไม่หลุดออกจากลำดับขั้นตอนที่สมเหตุสมผล
การจัดวางที่สะอาดช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเน้นย้ำกำหนดเวลาสำคัญ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกขั้นตอน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หางานที่ต้องการความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะเทมเพลตนี้เน้นความมีประสิทธิภาพและความเรียบง่ายอย่างแท้จริง
5. แม่แบบติดตามการสัมภาษณ์งานโดย Google Sheets Templates
ผู้หางานบางคนเริ่มติดตามหลังจากโทรติดตามครั้งแรก นั่นคือจุดที่เทมเพลตติดตามการสัมภาษณ์งานโดย Google Sheets Templates โดดเด่น
เครื่องมือนี้มุ่งเน้นเฉพาะขั้นตอนการสัมภาษณ์เท่านั้น ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อบริษัท และลงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงได้ทันที คุณสามารถติดตามรอบการสัมภาษณ์ สถานะของแต่ละรอบ และวันที่สำคัญต่าง ๆ ได้
ส่วนบันทึกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มจุดสำคัญที่ต้องจดจำสำหรับแต่ละการสมัครงานได้ คุณจึงไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใด ๆ แม่แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หางานที่ต้องการวิธีการตรวจสอบความคืบหน้าการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น
6. แม่แบบสเปรดชีตติดตามการสมัครงานโดย StandOutCV
ถัดไปในรายการคือเทมเพลต Google Sheets สำหรับการหางานจาก StandoutCV กรอบงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้การหางานของคุณปราศจากความเครียด
นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสิ่งจำเป็นและเพิ่มช่องข้อมูลที่ไม่เหมือนใคร เช่น ลิงก์ประกาศงานเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น ด้วยรูปแบบที่สะอาดตาและการออกแบบที่ใช้งานง่าย คุณสามารถมองเห็นโอกาสได้อย่างรวดเร็วและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย—โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของเครื่องมือขั้นสูง
7. แม่แบบติดตามการหางานโดย Teal
เทมเพลตติดตามการหางานของ Teal เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพที่ต้องการข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการสมัครงานแต่ละครั้งในที่เดียว
เทมเพลต Google Sheets สำหรับการค้นหางานนี้ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลมากกว่า 32 ฟิลด์ที่ติดตามการสมัครงานแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังมีแท็บที่คุณสามารถใช้แบ่งการค้นหางานของคุณออกเป็นบริษัท, ผู้สรรหา, และผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการค้นหางานของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณเพื่อขยายเครือข่ายของคุณ
Teal รักษาทุกฟิลด์ให้เรียบง่ายและตรงไปตรงมาด้วยอีโมจิที่อธิบายอย่างชัดเจน คุณสามารถปรับแต่งทุกส่วนของเฟรมเวิร์กนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้
8. แม่แบบติดตามการหางานโดย The Muse
เทมเพลต Google Sheets สำหรับการค้นหางานที่ครอบคลุมของ The Muse แบ่งการสมัครงานของคุณออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับเวลาของการสมัครงานแต่ละครั้ง โดยเริ่มจากข้อมูลทั่วไป ตามด้วยขั้นตอนก่อนสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ครั้งที่ 1 เป็นต้น
กรอบงานนี้ประกอบด้วยช่องสำหรับวันที่สมัคร วันที่ติดตามผล บันทึก การวิจัย ส่วนสำหรับการทดสอบความเชี่ยวชาญ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการเพิ่มเติมที่รอบคอบ เทมเพลตนี้ยังตรวจสอบด้วยว่าคุณได้ส่งข้อความขอบคุณไปยังนายจ้างที่คาดหวังหลังจากการสัมภาษณ์หรือไม่
จากส่วนที่ชัดเจนไปจนถึงการจัดรูปแบบที่น่าดึงดูดทางสายตา เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปภาพรวมการหางานของคุณอย่างครบถ้วน
9. แม่แบบสเปรดชีตติดตามงานโดย Jobscan
Jobscan เป็นชื่อที่เชื่อถือได้สำหรับเครื่องมือค้นหางานและเรซูเม่ที่มีประสิทธิภาพ เทมเพลตการค้นหางานใน Google Sheets ของพวกเขาสะท้อนถึงสิ่งนี้ด้วยช่องข้อมูลที่ครอบคลุมและกฎการตรวจสอบความถูกต้อง
เทมเพลตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นหางานทั้งหมด เพื่อให้คุณมีข้อมูลเพียงพอในการสร้างกลยุทธ์การสัมภาษณ์และปรับรูปแบบประวัติย่อของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจดบันทึกความคิดเห็นที่ได้รับเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปได้ดีขึ้น
ไม่ว่าจะมีการใช้งานกี่แอปพลิเคชัน เครื่องมือนี้ก็จะช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับการติดตามการหางาน
แม้ว่าเทมเพลตการค้นหางานใน Google Sheets เหล่านี้จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าและจัดการได้อย่างเป็นระบบ แต่ก็ยังมีข้อเสียบางประการ
- การอัปเดตด้วยตนเอง: คุณต้องอัปเดตสถานะการสมัครและกำหนดเวลาในเทมเพลต Google Sheet ด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครงาน 10 ตำแหน่งในหนึ่งสัปดาห์ การอัปเดตแต่ละรายการอาจกลายเป็นงานที่น่าเบื่อและเสี่ยงต่อการทำผิดพลาด
- ไม่มีการจัดการงาน: Google Sheets ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานที่รวมอยู่ในตัว คุณไม่สามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล ข้อความขอบคุณ หรือการสัมภาษณ์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญได้
- การขาดระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน: หากไม่มีระบบอัตโนมัติในตัว การย้ายแอปพลิเคชันจากสถานะ 'สมัครแล้ว' ไปยัง 'สัมภาษณ์' จะต้องทำด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการกับแอปพลิเคชันหลายรายการ
- การแสดงผลที่จำกัด: Google Sheets มีแผนภูมิพื้นฐาน แต่ทำให้การดูภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าในการหางานของคุณเป็นเรื่องยาก ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบปัญหาในการแสดงภาพว่าบริษัทใดที่คุณสมัครบ่อยที่สุด หรือจำนวนการสัมภาษณ์ที่คุณได้รับ
- การขาดการวิเคราะห์ในตัว: Google Sheets ไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมใช้งานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการค้นหางานที่เหมาะสม คุณจะไม่สามารถทราบอัตราความสำเร็จในการสมัครงาน การตอบสนองของผู้จัดการฝ่ายสรรหา หรือระยะเวลาการจ้างงานโดยเฉลี่ยได้ เว้นแต่คุณจะคำนวณด้วยตนเอง
หากคุณรู้สึกว่าข้อจำกัดเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญ เราควรพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกอื่นของ Google Sheetsสำหรับเทมเพลตค้นหางานที่มีฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งกว่า
โบนัส:แม่แบบระบบติดตามผู้สมัคร!
แบบฟอร์มทางเลือกสำหรับการค้นหางานและการติดตามการสมัครงาน
แม่แบบที่เหมาะสมหนึ่งสามารถช่วยขจัดความเครียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เหนือกระบวนการสมัครงานได้
เราได้สำรวจ Google Sheets และข้อจำกัดของมันแล้ว ตอนนี้เรามาจินตนาการใหม่เกี่ยวกับการค้นหางานของคุณให้เป็นโครงการ—วิธีการเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการการจัดการโครงการที่ทรงพลัง นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย
ด้วยการจัดการงานที่แข็งแกร่ง การแสดงผลที่ชัดเจน และระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด ClickUp ช่วยให้คุณสามารถควบคุมกระบวนการสมัครใช้งานได้อย่างเต็มที่
คุณตื่นเต้นไหม? เอาล่ะ นี่คือเทมเพลต ClickUp สามแบบที่ออกแบบมาเพื่อการค้นหางานที่มีประสิทธิภาพและปราศจากความเครียด ทั้งหมดพร้อมใช้งานเพียงแค่คลิกเดียว
โบนัส:การติดตามการสมัครงานใน Excel!
1. แม่แบบรายการค้นหางาน ClickUp
เทมเพลตรายการค้นหางานของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการกำกับดูแลและควบคุมการค้นหางานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้รวบรวมทุกแง่มุมของการค้นหางานของคุณไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การติดตามการสมัครงานไปจนถึงการจัดการการสัมภาษณ์กับผู้จัดการฝ่ายสรรหา นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการแสดงข้อมูลที่ชัดเจนของทุกฟิลด์ข้อมูลที่สำคัญ
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นบางประการที่ทำให้เป็นเทมเพลตการค้นหางานที่เหมาะสม:
- จัดระเบียบแอปพลิเคชันของคุณ อัปเดตข้อมูลงาน และจัดเก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Hierarchy
- กำหนดและปรับแต่งตัวชี้วัด เช่น ช่วงเงินเดือนและตารางการทำงาน ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีอยู่ในเทมเพลต
- ปรับแต่งการอัปเดตงานให้เป็นสถานะเฉพาะ เช่น 'ดำเนินการแล้ว' 'อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์' หรือ 'ได้รับข้อเสนอ' ด้วยสถานะที่กำหนดเองของ ClickUp
กรอบการทำงานนี้จาก ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ความพยายาม เวลา และโอกาสในการประสบความสำเร็จในการได้งานที่สมบูรณ์แบบของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แม่แบบการค้นหางาน ClickUp
ต้องการโซลูชันที่จัดการแอปพลิเคชันจำนวนมากได้หรือไม่?แม่แบบการค้นหางานของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เพราะช่วยรวมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการหางานของคุณให้เป็นระเบียบ เครื่องมือที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการการสมัครงานของคุณได้ในที่เดียว
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นบางประการ:
- สร้างงานพร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดอย่างแม่นยำและติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Tasksที่ผสานรวมอยู่ในเทมเพลตนี้
- จัดลำดับความสำคัญและจัดหมวดหมู่ใบสมัครงานของคุณตามแง่มุมต่างๆ เช่น ชุดทักษะและอุตสาหกรรม ด้วยฟีเจอร์ติดแท็กและตัวกรองแบบทันทีของ ClickUp
- ตรวจสอบปริมาณงานของคุณและมั่นใจว่าคุณกำลังนำหน้าในการหางานด้วยมุมมองที่กำหนดเองของ ClickUpเช่น มุมมองปริมาณงานและมุมมองรายการ
ไม่ว่าจะเริ่มต้นใหม่หรือเปลี่ยนสายอาชีพ แม่แบบการหางานของ ClickUp จะช่วยให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้นและสร้างผลกระทบได้มากขึ้น
3. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
ต้องการสร้างข้อเสนอที่ชนะใจลูกค้าใช่ไหม?แม่แบบข้อเสนอโครงการของ ClickUpคือโครงสร้างเอกสารที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือกำลังมองหางานสัญญาจ้าง นี่คือโครงสร้างที่เรียบง่ายเพื่อนำเสนอบริการและราคาของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการทักษะที่เกี่ยวข้องกับโครงการอีกด้วย
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้เป็นส่วนที่สมบูรณ์แบบในการค้นหางานและการติดตามงานของคุณ:
- ปรับแต่งเนื้อหาในส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ทันที
- แก้ไขหน้าใดก็ได้ด้วยฟีเจอร์มาร์กดาวน์ที่สมบูรณ์ของ ClickUp เพื่อเน้นการเปลี่ยนแปลงในแอปพลิเคชัน
- ปรับปรุงภาษาของคุณสำหรับจดหมายสมัครงานและอีเมล และสร้างแผนที่เส้นทางอาชีพด้วยฟีเจอร์ AI ในตัวเทมเพลตClickUp Brain เครื่องมือ AI นี้ยังสามารถช่วยคุณเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์และสรุปงานได้อีกด้วย
- ผสานเครื่องมือเช่น Google Drive, Zoom, และ Calendly เพื่อจัดการไฟล์และสัมภาษณ์ของคุณผ่าน ClickUp Integrations
อ่านเพิ่มเติม: คำแนะนำอาชีพ 101: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มงานใหม่และประสบความสำเร็จในที่ทำงานใหม่ของคุณ!
การนำเสนอและสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การติดตามการสมัครงานของคุณด้วยเทมเพลตการค้นหางานสามารถเปลี่ยนจากการวิ่งวุ่นอย่างไร้ระเบียบให้กลายเป็นการไล่ตามเป้าหมายอย่างมั่นใจและมีจุดมุ่งหมายได้ เทมเพลตใน Google Sheets ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีแน่นอน แต่ด้วย ClickUp คุณจะได้รับข้อได้เปรียบจากข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน การแจ้งเตือน เครื่องมือปรับปรุงประวัติย่อ การพัฒนาจดหมายสมัครงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ลงทะเบียนกับ ClickUpและเริ่มต้นใช้งานวันนี้!