การชี้จุดโป๊กเกอร์ช่วยปรับปรุงการวางแผนและความก้าวหน้าของทีมอย่างไร

การประมาณ ความพยายามของงาน อาจเป็นหนึ่งในแง่มุมที่ท้าทายที่สุดของการบริหารทีม Agile มันเหมือนกับเกมทายผลที่มีเดิมพันสูงเกินไป และความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ทีมมักเผชิญกับปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างกันและความไม่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่ทิศทางโครงการที่ถูกลดทอนลง
แทนที่จะพึ่งพาความคิดเห็นของบุคคลเพียงอย่างเดียว ทำไมไม่ใช้ปัญญาของทีมล่ะ?
การชี้โป๊กเกอร์ (Pointing Poker) เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ทีมสามารถมีส่วนร่วมในการหารืออย่างมีความหมาย และทำให้การประมาณการมีความถูกต้องมากขึ้นร่วมกัน
มาเรียนรู้วิธีใช้เพื่อปรับปรุงการวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมแบบ Agile ของคุณ
โป๊กเกอร์ชี้คืออะไร?
Pointing Poker หรือที่เรียกว่า Scrum Poker หรือ Planning Poker เป็นเทคนิคการทำงานร่วมกันที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เพื่อประมาณความพยายามที่จำเป็นในการทำงานหรือคุณลักษณะให้เสร็จสมบูรณ์
เริ่มต้นโดยเจมส์ เกรนนิง ในปี 2002, ได้กลายเป็นแนวทางที่แพร่หลายในกรอบการทำงานของสครัมและเอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง.
กระบวนการชี้ไพ่โป๊กเกอร์นั้นง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
การเล่นโป๊กเกอร์แบบ Pointing ทำอย่างไร?
สมาชิกในทีมใช้บัตรที่มีหมายเลข โดยวางบัตรคว่ำหน้าลงแทนที่จะประกาศการประมาณการ (ของความพยายามที่จำเป็นในการทำงานหรือคุณลักษณะให้เสร็จ) ออกเสียงดัง เมื่อทุกคนวางบัตรของตนแล้ว ค่าต่าง ๆ จะถูกเปิดเผยพร้อมกัน
แนวทางนี้ ป้องกันไม่ให้การประมาณการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่อทีมที่เหลือ—ซึ่งเป็นอคติทางความคิดที่เรียกว่า การยึดติดกับจุดเริ่มต้น หลังจากเปิดเผยการ์ดแล้ว ทีมจะหารือเกี่ยวกับความแตกต่างและปรับปรุงการประมาณการของพวกเขา
Pointing Poker ผสานการสร้างฉันทามติกับการประมาณความพยายาม ช่วยให้หลายทีมสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ร่วมกันได้
เทคนิคการประมาณการแบบ Agileนี้ส่งเสริมการอภิปรายอย่างเปิดเผย นำเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย และทำให้การประมาณการมีความแม่นยำและรอบด้านมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวางแผน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจ
💡 คุณรู้หรือไม่? เรื่องราวของผู้ใช้ยังเป็นที่รู้จักในนามของAgile epics.
ประโยชน์ของการใช้โป๊กเกอร์ชี้จุดคืออะไร?
Pointing Poker เป็นเกมที่สนุกและมีปฏิสัมพันธ์สูง เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีม Agileวางแผนสปรินต์
มาสำรวจประโยชน์หลักของมันกัน:
- ปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณการ: โดยการให้ทีมทั้งหมดมีส่วนร่วมในกระบวนการประมาณการ Pointing Poker ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ทำไม? สมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งนำไปสู่การ ประเมินความซับซ้อนและความพยายามของงานที่สมดุลมากขึ้น การมีส่วนร่วมร่วมกันนี้ช่วยลดโอกาสของการประมาณเวลาที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปสำหรับงาน
- การสร้างฉันทามติ: จุดเด่นของ Pointing Poker คือความสามารถในการส่งเสริมฉันทามติ แทนที่จะพึ่งพาการประเมินจากบุคคลเพียงคนเดียว กระบวนการนี้ ต้องการให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน สิ่งนี้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งแม้แต่สมาชิกในทีมที่พูดน้อยก็สามารถแบ่งปันความคิดเห็นของตนได้
- การระบุช่องว่างและการปรับปรุงข้อกำหนด: เมื่อสมาชิกในทีมให้เหตุผลในการประมาณการของพวกเขา พวกเขามักจะชี้ให้เห็นถึงช่องว่างหรือความไม่ชัดเจนในข้อกำหนดของโครงการ วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับนี้ช่วยในการ ชี้แจงและปรับปรุงขอบเขตของโครงการ ซึ่งนำไปสู่การวางแผนและการดำเนินการที่ดีขึ้น
- การสร้างกรอบอ้างอิง: เมื่อเวลาผ่านไป การประมาณการที่ได้จากการประชุม Pointing Poker จะสร้างกรอบอ้างอิงขึ้นมา ทีมงานสามารถใช้ข้อมูลในอดีตนี้เพื่อเปรียบเทียบและประเมินความพยายามที่จำเป็นสำหรับงานในอนาคต ซึ่งนำไปสู่การ วางแผนที่แม่นยำยิ่งขึ้น
💡 คุณรู้หรือไม่:ในคำศัพท์ของ Agile Scrum, คะแนนเรื่องราว (story points) เป็นหน่วยวัดที่ใช้ประมาณความพยายามที่จำเป็นในการทำเรื่องราวของผู้ใช้หรือภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความซับซ้อน, ความพยายาม, และความเสี่ยง
วิธีการทำงานของโป๊กเกอร์ชี้
มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร และClickUp สำหรับทีม Agileสามารถทำให้กระบวนการราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1: เลือกงานที่ต้องการประเมิน
ขั้นตอนแรกในการวางแผนโป๊กเกอร์คือการเลือกงานหรือเรื่องราวของผู้ใช้ที่คุณต้องการประเมินค่า ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเป้าหมายของโครงการ งานนี้ควรมีความชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้อง
หากคุณต้องการจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณอย่างเป็นระเบียบ ลองใช้ClickUp Tasksดูสิ คุณสามารถกำหนดคะแนนเรื่องราวให้กับสมาชิกทีมคนเดียวหรือผู้รับมอบหมายหลายคน เพิ่มคำอธิบายโดยละเอียด และแนบเอกสารหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ
เมื่อทำงานกับเรื่องราวของผู้ใช้ (User Stories)แม่แบบ ClickUp Agile Storyจะช่วยให้คุณจัดระเบียบเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณบันทึกความต้องการที่สำคัญของโครงการ ปรับปรุงความเข้าใจของทีม และรักษาความสอดคล้องในสิ่งที่สำคัญที่สุด
นี่คือสิ่งที่มันทำเพื่อทีมของคุณ:
- ช่วยจัดเรียงเรื่องราวของผู้ใช้ให้เป็นลำดับที่สมเหตุสมผล ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้นเพื่อการส่งมอบที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ติดตามความคืบหน้าอย่างโปร่งใสโดยใช้แผนภูมิการเผาไหม้แบบคล่องตัวและเครื่องมือภาพอื่น ๆ
- ทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการโดยรวมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: หารือเกี่ยวกับงานกับทีม
ก่อนที่จะเริ่มการประมาณการ ทุกคนในห้องต้อง เข้าใจขอบเขตและความซับซ้อน ของงาน
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันที่สมาชิกในทีมสามารถแชร์รายละเอียดงาน เพิ่มความคิดเห็น และอ้างอิงงานที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้ ด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวของผู้ใช้และกระบวนการทำงานกับ Docs ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือยกประเด็นข้อกังวลได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ จะไม่มีการสนทนาที่กระจัดกระจายไปหลายช่องทางอีกต่อไป คุณสามารถรักษาการสนทนาเกี่ยวกับงานทั้งหมดให้สอดคล้องกันและอยู่ในที่เดียวด้วยClickUp Chat คุณยังสามารถเชื่อมโยงงานหรือเอกสารเข้ากับแชทของคุณได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการสนทนาที่เกี่ยวข้องจะถูกเชื่อมต่อกับเรื่องราวของผู้ใช้ที่กำลังถูกพูดถึงโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 3: ทุกคนเลือกคะแนนเรื่องราว
เมื่อทีมเข้าใจภารกิจแล้ว สมาชิกแต่ละคนจะเลือกAgile story point ของตนเอง โดยปกติแล้ว การวางแผนด้วย Planning Poker จะมีการแจกไพ่ที่มีค่าต่าง ๆ เช่น 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 และไพ่ '?' ซึ่งแต่ละตัวเลขจะสะท้อนถึงความซับซ้อนของงานในเชิงเปรียบเทียบ
อย่างไรก็ตาม ด้วยหลายทีมที่ทำงานจากระยะไกลในปัจจุบัน วิธีการแบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอ เพื่อปรับตัวClickUpมีตัวเลือกหลายอย่างให้คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสำนักงานและจากระยะไกล นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น
- ใช้Sprint Points ClickAppใน ClickUp และ ประมาณการความพยายามที่จำเป็น สำหรับงานต่างๆ คุณสามารถปรับแต่งค่าคะแนนและติดตามความพยายามทั้งหมดได้โดยใช้แดชบอร์ดผ่านแผนภูมิต่างๆ เช่น แผนภูมิการเผาไหม้ แผนภูมิการลดภาระงาน และแผนภูมิความเร็ว
- สร้างเมทริกซ์บนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpบนผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขต เพื่อเปิดใช้งานการประเมินคะแนนเรื่องราวแบบเรียลไทม์ ให้สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มการ์ดเสมือนสำหรับการประเมิน ความคิดเห็น และเหตุผลประกอบได้
- สร้างแบบฟอร์ม ClickUpที่ปรับแต่งได้ซึ่งสมาชิกในทีมของคุณสามารถป้อนการประเมินคะแนนเรื่องราวสำหรับงานต่างๆ ได้ ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนไว้ในที่เดียวและรวบรวมผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการอภิปรายเพิ่มเติม นอกจากนี้ คำตอบยังสามารถแปลงเป็นงานที่ติดตามได้อัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 4: เปิดเผยการประมาณการ
หลังจากที่ทุกคนได้เลือกคะแนนเรื่องราวของตนเองแล้ว ให้เปิดเผยการประมาณการพร้อมกัน
นี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้น!
หากการประมาณการใกล้เคียงกัน เช่น ทุกคนเลือก 3 หรือ 5 คะแนน นั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าทีมมีความสอดคล้องกัน แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการประมาณการ? นี่คือจุดที่การร่วมมือที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น มาต่อกันเถอะ
ขั้นตอนที่ 5: หารือเกี่ยวกับความแตกต่าง
หากมีการประมาณการที่หลากหลาย ทีมงานต้องหารือว่าทำไมบางคนคิดว่างานนี้ง่ายหรือซับซ้อนกว่าผู้อื่น
🌟ตัวอย่าง: หากสมาชิกในทีมคนหนึ่งประเมินว่า '5' และอีกคนประเมินว่า '13' สำหรับงานเดียวกัน นี่จะเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ผู้ที่ให้ประมาณการสูงกว่าอาจอธิบายว่าพวกเขาเห็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ผู้ที่ให้ประมาณการต่ำกว่าอาจมาจากคนที่คุ้นเคยกับงานที่คล้ายกัน
ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpทำให้การสนทนานี้มีความเคลื่อนไหวมากขึ้น คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมในความคิดเห็น ถามคำถามเฉพาะเจาะจง และครอบคลุมรายละเอียดที่อาจพลาดไปก่อนหน้านี้ได้ สำหรับบริบทเพิ่มเติม คุณสามารถแชร์ลิงก์หรือไฟล์ได้โดยตรงในส่วนความคิดเห็นของงาน
ขั้นตอนที่ 6: ลงคะแนนอีกครั้งและบรรลุฉันทามติ
ทีมต้องปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับงานให้ชัดเจน, ชี้แจงข้อไม่แน่นอน, และแก้ไขความเสี่ยงหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ
หลังจากนั้น สมาชิกแต่ละทีมจะลงคะแนนอีกครั้งโดยใช้ การประมาณการใหม่ตามความเข้าใจที่ได้รับการปรับปรุง
โดยปกติแล้ว การลงคะแนนรอบที่สองนี้จะช่วยให้การประมาณการใกล้เคียงกันมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าทีมจะบรรลุ ฉันทามติ คุณสามารถกลับไปดูเอกสารและงานก่อนหน้านี้เพื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่คล้ายกันได้หากจำเป็น
การประมาณเวลาใน ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประมาณค่าสตอรี่พอยต์ให้แม่นยำยิ่งขึ้นในระหว่างเซสชัน Pointing Poker โดยการแบ่งงานออกเป็นการประมาณเวลาสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม คุณสามารถหลีกเลี่ยงการคาดเดาและทำให้ทุกคนเข้าใจปริมาณงานที่ต้องทำได้อย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 7: ติดตามและทบทวนความก้าวหน้า
เมื่อมีการกำหนดประมาณการขั้นสุดท้ายแล้ว คุณสามารถ กำหนดคะแนนเรื่องราวใน ClickUp และติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดใน ClickUp ได้ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เองเพื่อแสดงตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผู้ใช้ ความคืบหน้าของงาน และปริมาณงานของทีม ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมว่าประมาณการสอดคล้องกับเวลาที่ใช้จริงอย่างไร
นอกจากนี้การติดตามเวลาด้วย ClickUpยังช่วยให้คุณ เห็นเวลาที่ใช้ไปกับงานเทียบกับการประมาณการ ซึ่งช่วยปรับปรุงการวางแผนในอนาคต
🌟ตัวอย่าง: ฟีเจอร์การติดตามเวลาทั่วโลกบน ClickUp ช่วยให้สามารถเริ่มและหยุดจับเวลาได้จากทุกอุปกรณ์ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในระหว่างการประมาณการ
ขั้นตอนที่ 8: ปรับปรุงและพัฒนาการประมาณการในอนาคต
การวางแผนโป๊กเกอร์ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียว—แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พิจารณาคำถามสำคัญเหล่านี้เมื่อคุณต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น:
- มีการประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่
- มีกรณีของการประเมินค่าสูงเกินไปหรือไม่?
- การประมาณการมีความถูกต้องเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้จริง?
- ปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกัน?
- เราจะปรับประมาณการในอนาคตได้อย่างไรโดยใช้ข้อมูลนี้?
ClickUp Goalsช่วยให้ทีมสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการปรับปรุงการประมาณการในอนาคตใน Pointing Poker
🌟ตัวอย่าง: คุณสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสอดคล้องระหว่างความพยายามที่ประมาณการไว้กับความพยายามที่เกิดขึ้นจริงให้เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ได้. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถรักษาความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ และทำให้การประมาณการมีความพัฒนาขึ้นตามผลการดำเนินงานในอดีต.
หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในอดีตและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงเทคนิคการประมาณการของคุณสำหรับการสปรินต์ในอนาคตลองใช้เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดเรียงงานในแบ็คล็อกไปจนถึงการทบทวนการสปรินต์ ช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ ทีมวิศวกรรม และทีม QA สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติหลักของมันประกอบด้วย:
- การจัดการงานที่ยืดหยุ่น
- ภาพที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อการปรับปรุงการสปรินต์
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการทำงาน
วิธีที่ Pointing Poker ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและเสริมสร้างทีม
เมื่อคุณเข้าใจกระบวนการทีละขั้นตอนของการทำ Pointing Poker แล้ว มาสำรวจกันว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและเสริมสร้างความร่วมมือในทีมได้อย่างไร
การประมาณการที่มีประสิทธิภาพ
ชี้โป๊กเกอร์ เพิ่มความเร็วในการประเมิน โดยการจัดโครงสร้างการสนทนาและช่วยให้ทีมประเมินความซับซ้อนของงานได้อย่างรวดเร็ว
แทนที่จะมีการถกเถียงที่ยืดยาว ทุกคนจะแสดงความคิดเห็นของตนพร้อมกัน
หากคุณต้องการช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่เร่งด่วนที่สุด ลองใช้ClickUp Task Priorities ด้วยระดับความสำคัญที่เรียบง่ายสี่ระดับ—เร่งด่วน สูง ปกติ และต่ำ—สมาชิกในทีมของคุณสามารถพูดคุยและประเมินงานที่สำคัญที่สุดก่อนได้
การสร้างฉันทามติ
เราได้เข้าใจแล้วว่า Pointing Poker ส่งเสริมการเห็นพ้องต้องกันโดยการผลักดันให้ทีมของคุณอภิปรายมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับความซับซ้อนของงาน ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การ เห็นพ้องกันในประมาณการร่วมกัน
ClickUp Chatช่วยสร้างฉันทามติโดยการจัดให้มีพื้นที่กลางสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์ ทุกการสนทนาสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าบริบทยังคงอยู่ และข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญไม่สูญหายระหว่างการสนทนาประเมิน
การคาดการณ์ที่ดีขึ้น
การประมาณการอย่างถูกต้องนำไปสู่การวางแผนสปรินต์ที่ดีที่สุด และระยะเวลาโครงการที่เป็นจริงมากขึ้น. โดยการประมาณการงานอย่างถูกต้องมากขึ้น ทีมของคุณสามารถทำนายได้ดีขึ้นว่าโครงการจะใช้เวลาเท่าใด.
หากทีมของคุณต้องการความช่วยเหลือในการมองเห็นความคืบหน้าของสปรินต์และเข้าใจประสิทธิภาพของทีมตามคะแนนเรื่องราว ลองดูบัตรClickUp Sprint Dashboardนี่คือรายละเอียดของสิ่งที่บัตรเหล่านั้นทำ:
- บัตรความเร็วแสดงคะแนนเรื่องราวที่เสร็จสิ้นในอดีต ช่วยในการคาดการณ์ความสามารถในการทำงานของสปรินท์ในอนาคต
- บัตรเบิร์นดาวน์ติดตามงานที่เหลือเทียบกับเวลาที่เหลือเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายสปรินต์บรรลุผล
- บัตรการเผาไหม้เปรียบเทียบปริมาณงานที่ทำทั้งหมดกับปริมาณงานที่กำหนดไว้เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
การร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น
ความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญของ Pointing Poker ซึ่งความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในทีมจะได้รับการพิจารณา
เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp เช่น เอกสาร ความคิดเห็น และแชท ช่วยให้ทีมสามารถพูดคุย บันทึก และปรับปรุงการประมาณการร่วมกันได้ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น แม้ในสภาพแวดล้อมที่ทำงานทางไกล ทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน
เมื่อคุณ @mention กับใครบางคนด้วย การกล่าวถึงใน ClickUp:
- ในความคิดเห็น พวกเขาจะกลายเป็นผู้ติดตามงาน
- ในคำอธิบายงาน พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนแต่ไม่ได้ถูกเพิ่มเป็นผู้ติดตาม
- ความคิดเห็นและชื่อของพวกเขาถูกเน้นในภารกิจและกล่องข้อความ
- สำหรับงานส่วนตัว คุณสามารถเลือกที่จะแชร์งานนั้นได้เมื่อกล่าวถึงพวกเขาในความคิดเห็น
👀 โบนัส: หากคุณเป็นผู้จัดการหรือสครัมมาสเตอร์ เปลี่ยนการประชุมสครัมทั้งหมดของคุณให้เป็นการประชุมที่มุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการประชุมสครัมของ ClickUp
เสริมพลังให้กับทุกเสียง
ในการประชุมวางแผนแบบดั้งเดิม สมาชิกทีมที่เงียบกว่าอาจไม่ได้แสดงความคิดเห็นเสมอไป ด้วย Pointing Poker ความคิดเห็นของทุกคนมีความสำคัญ
ความคิดเห็นและการกล่าวถึงใน ClickUp ช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกมองข้าม ด้วยการแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องในการสนทนา ทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้แบ่งปันมุมมองของตนเอง ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่รอบด้านมากขึ้นและการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมทุกคน
ติดตามความก้าวหน้า
สุดท้าย การติดตามว่าประมาณการสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเพียงใดนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงการประมาณการในอนาคต
เครื่องมือรายงานและแดชบอร์ดของ ClickUpมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริก Agileเช่น ความแม่นยำที่คาดการณ์ให้กับทีม ช่วยให้พวกเขาปรับปรุงกระบวนการวางแผนได้ ด้วยการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทีมของคุณสามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และปรับประมาณการสำหรับการสปรินท์ในอนาคตได้
👀 อ่านเพิ่มเติม: ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการติดตามเวลาแบบ Agile
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้โป๊กเกอร์ชี้จุด
Pointing Poker เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการวางแผนความสามารถแบบ Agile มันเหมือนกับทักษะอื่นๆ—เริ่มต้นได้ง่ายแต่ต้องใช้ความใส่ใจในการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ
ด้วย ห้าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เหล่านี้ คุณสามารถทำให้ทุกคนในทีมของคุณมีส่วนร่วมและเริ่มประเมินงานได้อย่างมืออาชีพ
- ลืมการเฝ้าดูนาฬิกาไปได้เลย: เมื่อเริ่มใช้ Agile อย่าตกหลุมพรางในการแปลงทุกอย่างเป็นชั่วโมง คะแนนเรื่องราว (Story Points) คือการประเมินขนาดงานตามความซับซ้อนและความเข้าใจของทีม ไม่ใช่แค่เวลาที่อาจจะใช้เท่านั้น
- กล้าพูด อย่ายอมตามกระแส: เป็นเรื่องง่ายที่จะถูกกระแสความคิดของคนอื่นพัดพาไปในระหว่างการเล่นโป๊กเกอร์แบบชี้จุด แต่ระวังการคิดแบบกลุ่ม แนะนำให้สมาชิกทุกคนในทีมกล้าแสดงความคิดเห็นและปกป้องการประเมินของตนเอง การทำเช่นนี้จะช่วยให้การประชุมของคุณไม่กลายเป็นเพียงห้องสะท้อนเสียง
- ทำให้เรียบง่าย: ยึดตามชุดการ์ดมาตรฐาน เช่น ฟีโบนัชชีวิธีการวัดไซส์เสื้อยืด หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่าง ClickUp ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญที่นี่ การเพิ่มการ์ดที่กำหนดเองมากเกินไปอาจทำให้เกิดความสับสนและใช้งานผิดวิธี ซึ่งจะทำให้ทุกคนทำงานช้าลง
- ทุกคนช่วยกัน: อย่าปล่อยให้ใครอยู่ข้างสนามเพียงเพราะพวกเขาใหม่หรือมีประสบการณ์น้อย คุณอาจพลาดข้อมูลสำคัญ และที่สำคัญนี่คือความพยายามของทีม
- ติดตามการเพิ่มขึ้น: เป็นเรื่องปกติที่ค่าคะแนนของงานที่คล้ายกันจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย ตรวจสอบงานใหม่กับงานเก่าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่างานนั้นต้องการการประเมินที่สูงขึ้นจริง
ปรับปรุงกระบวนการวางแผนแบบอไจล์ของคุณด้วย Pointing Poker และ ClickUp
Pointing Poker เป็นเทคนิคที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกม สำหรับการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ มันสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกความคิดเห็นของสมาชิกในทีมมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการประมาณการงานที่ครอบคลุม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Pointing Poker คุณสามารถใช้คุณสมบัติของ ClickUp เช่น การจัดการงาน, แบบฟอร์ม, ความคิดเห็น, เอกสาร, และแดชบอร์ด เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังในหลายวิธี ไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการราบรื่นขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
