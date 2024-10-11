บล็อก ClickUp
การชี้จุดโป๊กเกอร์ช่วยปรับปรุงการวางแผนและความก้าวหน้าของทีมอย่างไร
Planning

การชี้จุดโป๊กเกอร์ช่วยปรับปรุงการวางแผนและความก้าวหน้าของทีมอย่างไร

PMO Team
11 ตุลาคม 2567

การประมาณ ความพยายามของงาน อาจเป็นหนึ่งในแง่มุมที่ท้าทายที่สุดของการบริหารทีม Agile มันเหมือนกับเกมทายผลที่มีเดิมพันสูงเกินไป และความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ทีมมักเผชิญกับปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างกันและความไม่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่ทิศทางโครงการที่ถูกลดทอนลง

แทนที่จะพึ่งพาความคิดเห็นของบุคคลเพียงอย่างเดียว ทำไมไม่ใช้ปัญญาของทีมล่ะ?

การชี้โป๊กเกอร์ (Pointing Poker) เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ทีมสามารถมีส่วนร่วมในการหารืออย่างมีความหมาย และทำให้การประมาณการมีความถูกต้องมากขึ้นร่วมกัน

มาเรียนรู้วิธีใช้เพื่อปรับปรุงการวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมแบบ Agile ของคุณ

โป๊กเกอร์ชี้คืออะไร?

Pointing Poker หรือที่เรียกว่า Scrum Poker หรือ Planning Poker เป็นเทคนิคการทำงานร่วมกันที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เพื่อประมาณความพยายามที่จำเป็นในการทำงานหรือคุณลักษณะให้เสร็จสมบูรณ์

เริ่มต้นโดยเจมส์ เกรนนิง ในปี 2002, ได้กลายเป็นแนวทางที่แพร่หลายในกรอบการทำงานของสครัมและเอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง.

กระบวนการชี้ไพ่โป๊กเกอร์นั้นง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

การเล่นโป๊กเกอร์แบบ Pointing ทำอย่างไร?

สมาชิกในทีมใช้บัตรที่มีหมายเลข โดยวางบัตรคว่ำหน้าลงแทนที่จะประกาศการประมาณการ (ของความพยายามที่จำเป็นในการทำงานหรือคุณลักษณะให้เสร็จ) ออกเสียงดัง เมื่อทุกคนวางบัตรของตนแล้ว ค่าต่าง ๆ จะถูกเปิดเผยพร้อมกัน

แนวทางนี้ ป้องกันไม่ให้การประมาณการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่อทีมที่เหลือ—ซึ่งเป็นอคติทางความคิดที่เรียกว่า การยึดติดกับจุดเริ่มต้น หลังจากเปิดเผยการ์ดแล้ว ทีมจะหารือเกี่ยวกับความแตกต่างและปรับปรุงการประมาณการของพวกเขา

Pointing Poker ผสานการสร้างฉันทามติกับการประมาณความพยายาม ช่วยให้หลายทีมสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ร่วมกันได้

เทคนิคการประมาณการแบบ Agileนี้ส่งเสริมการอภิปรายอย่างเปิดเผย นำเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย และทำให้การประมาณการมีความแม่นยำและรอบด้านมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวางแผน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจ

💡 คุณรู้หรือไม่? เรื่องราวของผู้ใช้ยังเป็นที่รู้จักในนามของAgile epics.

ประโยชน์ของการใช้โป๊กเกอร์ชี้จุดคืออะไร?

Pointing Poker เป็นเกมที่สนุกและมีปฏิสัมพันธ์สูง เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีม Agileวางแผนสปรินต์

มาสำรวจประโยชน์หลักของมันกัน:

  • ปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณการ: โดยการให้ทีมทั้งหมดมีส่วนร่วมในกระบวนการประมาณการ Pointing Poker ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ทำไม? สมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งนำไปสู่การ ประเมินความซับซ้อนและความพยายามของงานที่สมดุลมากขึ้น การมีส่วนร่วมร่วมกันนี้ช่วยลดโอกาสของการประมาณเวลาที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปสำหรับงาน
  • การสร้างฉันทามติ: จุดเด่นของ Pointing Poker คือความสามารถในการส่งเสริมฉันทามติ แทนที่จะพึ่งพาการประเมินจากบุคคลเพียงคนเดียว กระบวนการนี้ ต้องการให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน สิ่งนี้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งแม้แต่สมาชิกในทีมที่พูดน้อยก็สามารถแบ่งปันความคิดเห็นของตนได้
  • การระบุช่องว่างและการปรับปรุงข้อกำหนด: เมื่อสมาชิกในทีมให้เหตุผลในการประมาณการของพวกเขา พวกเขามักจะชี้ให้เห็นถึงช่องว่างหรือความไม่ชัดเจนในข้อกำหนดของโครงการ วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับนี้ช่วยในการ ชี้แจงและปรับปรุงขอบเขตของโครงการ ซึ่งนำไปสู่การวางแผนและการดำเนินการที่ดีขึ้น
  • การสร้างกรอบอ้างอิง: เมื่อเวลาผ่านไป การประมาณการที่ได้จากการประชุม Pointing Poker จะสร้างกรอบอ้างอิงขึ้นมา ทีมงานสามารถใช้ข้อมูลในอดีตนี้เพื่อเปรียบเทียบและประเมินความพยายามที่จำเป็นสำหรับงานในอนาคต ซึ่งนำไปสู่การ วางแผนที่แม่นยำยิ่งขึ้น

💡 คุณรู้หรือไม่:ในคำศัพท์ของ Agile Scrum, คะแนนเรื่องราว (story points) เป็นหน่วยวัดที่ใช้ประมาณความพยายามที่จำเป็นในการทำเรื่องราวของผู้ใช้หรือภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความซับซ้อน, ความพยายาม, และความเสี่ยง

วิธีการทำงานของโป๊กเกอร์ชี้

มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร และClickUp สำหรับทีม Agileสามารถทำให้กระบวนการราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: เลือกงานที่ต้องการประเมิน

ขั้นตอนแรกในการวางแผนโป๊กเกอร์คือการเลือกงานหรือเรื่องราวของผู้ใช้ที่คุณต้องการประเมินค่า ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเป้าหมายของโครงการ งานนี้ควรมีความชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้อง

หากคุณต้องการจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณอย่างเป็นระเบียบ ลองใช้ClickUp Tasksดูสิ คุณสามารถกำหนดคะแนนเรื่องราวให้กับสมาชิกทีมคนเดียวหรือผู้รับมอบหมายหลายคน เพิ่มคำอธิบายโดยละเอียด และแนบเอกสารหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจของ ClickUp เพื่อเพิ่มลิงก์, เมนูแบบเลื่อนลง, หรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจของ ClickUp เพื่อเพิ่มลิงก์, เมนูแบบเลื่อนลง, หรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
เทมเพลตเรื่องราวแบบ Agile ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจับความคิดและจัดการการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในสภาพแวดล้อมแบบ Agile
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเรื่องราวแบบ Agile ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจับความคิดและจัดการการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในสภาพแวดล้อมแบบ Agile

เมื่อทำงานกับเรื่องราวของผู้ใช้ (User Stories)แม่แบบ ClickUp Agile Storyจะช่วยให้คุณจัดระเบียบเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณบันทึกความต้องการที่สำคัญของโครงการ ปรับปรุงความเข้าใจของทีม และรักษาความสอดคล้องในสิ่งที่สำคัญที่สุด

นี่คือสิ่งที่มันทำเพื่อทีมของคุณ:

  • ช่วยจัดเรียงเรื่องราวของผู้ใช้ให้เป็นลำดับที่สมเหตุสมผล ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้นเพื่อการส่งมอบที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ติดตามความคืบหน้าอย่างโปร่งใสโดยใช้แผนภูมิการเผาไหม้แบบคล่องตัวและเครื่องมือภาพอื่น ๆ
  • ทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการโดยรวมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: หารือเกี่ยวกับงานกับทีม

ก่อนที่จะเริ่มการประมาณการ ทุกคนในห้องต้อง เข้าใจขอบเขตและความซับซ้อน ของงาน

ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันที่สมาชิกในทีมสามารถแชร์รายละเอียดงาน เพิ่มความคิดเห็น และอ้างอิงงานที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้ ด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวของผู้ใช้และกระบวนการทำงานกับ Docs ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือยกประเด็นข้อกังวลได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์

แก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs, ติดแท็กสมาชิกในทีมด้วยความคิดเห็น หรือมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ

นอกจากนี้ จะไม่มีการสนทนาที่กระจัดกระจายไปหลายช่องทางอีกต่อไป คุณสามารถรักษาการสนทนาเกี่ยวกับงานทั้งหมดให้สอดคล้องกันและอยู่ในที่เดียวด้วยClickUp Chat คุณยังสามารถเชื่อมโยงงานหรือเอกสารเข้ากับแชทของคุณได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการสนทนาที่เกี่ยวข้องจะถูกเชื่อมต่อกับเรื่องราวของผู้ใช้ที่กำลังถูกพูดถึงโดยอัตโนมัติ

เข้าถึงความคิดเห็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเรื่องราวของผู้ใช้ใน ClickUp Chat เพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
เข้าถึงความคิดเห็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเรื่องราวของผู้ใช้ใน ClickUp Chat เพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 3: ทุกคนเลือกคะแนนเรื่องราว

เมื่อทีมเข้าใจภารกิจแล้ว สมาชิกแต่ละคนจะเลือกAgile story point ของตนเอง โดยปกติแล้ว การวางแผนด้วย Planning Poker จะมีการแจกไพ่ที่มีค่าต่าง ๆ เช่น 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 และไพ่ '?' ซึ่งแต่ละตัวเลขจะสะท้อนถึงความซับซ้อนของงานในเชิงเปรียบเทียบ

อย่างไรก็ตาม ด้วยหลายทีมที่ทำงานจากระยะไกลในปัจจุบัน วิธีการแบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอ เพื่อปรับตัวClickUpมีตัวเลือกหลายอย่างให้คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสำนักงานและจากระยะไกล นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น

  1. ใช้Sprint Points ClickAppใน ClickUp และ ประมาณการความพยายามที่จำเป็น สำหรับงานต่างๆ คุณสามารถปรับแต่งค่าคะแนนและติดตามความพยายามทั้งหมดได้โดยใช้แดชบอร์ดผ่านแผนภูมิต่างๆ เช่น แผนภูมิการเผาไหม้ แผนภูมิการลดภาระงาน และแผนภูมิความเร็ว
Sprint Point ClickApp ช่วยให้คุณสามารถกำหนดคะแนนสปรินต์ให้กับผู้รับงานรายบุคคลหรือหลายคนได้ และจะคำนวณคะแนนรวมโดยอัตโนมัติตามค่าที่กำหนด
Sprint Point ClickApp ช่วยให้คุณสามารถกำหนดคะแนนสปรินต์ให้กับผู้รับงานรายบุคคลหรือหลายคนได้ และคำนวณคะแนนรวมโดยอัตโนมัติตามค่าที่กำหนด
  1. สร้างเมทริกซ์บนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpบนผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขต เพื่อเปิดใช้งานการประเมินคะแนนเรื่องราวแบบเรียลไทม์ ให้สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มการ์ดเสมือนสำหรับการประเมิน ความคิดเห็น และเหตุผลประกอบได้
ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับจุดเรื่องราวแบบเรียลไทม์โดยใช้ส่วนติดต่อที่เรียบง่ายและสะอาดของ ClickUp Whiteboards
ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับจุดเรื่องราวแบบเรียลไทม์โดยใช้อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสะอาดของ ClickUp Whiteboards
  1. สร้างแบบฟอร์ม ClickUpที่ปรับแต่งได้ซึ่งสมาชิกในทีมของคุณสามารถป้อนการประเมินคะแนนเรื่องราวสำหรับงานต่างๆ ได้ ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนไว้ในที่เดียวและรวบรวมผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการอภิปรายเพิ่มเติม นอกจากนี้ คำตอบยังสามารถแปลงเป็นงานที่ติดตามได้อัตโนมัติ
ใช้ ClickUp Forms พร้อมตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับคำถามตามคำตอบที่ได้รับ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือแก้ไขประมาณการจุดได้
ใช้ ClickUp Forms พร้อมตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับคำถามตามคำตอบที่ได้รับ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือแก้ไขประมาณการจุดได้

ขั้นตอนที่ 4: เปิดเผยการประมาณการ

หลังจากที่ทุกคนได้เลือกคะแนนเรื่องราวของตนเองแล้ว ให้เปิดเผยการประมาณการพร้อมกัน

นี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้น!

หากการประมาณการใกล้เคียงกัน เช่น ทุกคนเลือก 3 หรือ 5 คะแนน นั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าทีมมีความสอดคล้องกัน แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการประมาณการ? นี่คือจุดที่การร่วมมือที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น มาต่อกันเถอะ

ขั้นตอนที่ 5: หารือเกี่ยวกับความแตกต่าง

หากมีการประมาณการที่หลากหลาย ทีมงานต้องหารือว่าทำไมบางคนคิดว่างานนี้ง่ายหรือซับซ้อนกว่าผู้อื่น

🌟ตัวอย่าง: หากสมาชิกในทีมคนหนึ่งประเมินว่า '5' และอีกคนประเมินว่า '13' สำหรับงานเดียวกัน นี่จะเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ผู้ที่ให้ประมาณการสูงกว่าอาจอธิบายว่าพวกเขาเห็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ผู้ที่ให้ประมาณการต่ำกว่าอาจมาจากคนที่คุ้นเคยกับงานที่คล้ายกัน

ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpทำให้การสนทนานี้มีความเคลื่อนไหวมากขึ้น คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมในความคิดเห็น ถามคำถามเฉพาะเจาะจง และครอบคลุมรายละเอียดที่อาจพลาดไปก่อนหน้านี้ได้ สำหรับบริบทเพิ่มเติม คุณสามารถแชร์ลิงก์หรือไฟล์ได้โดยตรงในส่วนความคิดเห็นของงาน

กำหนดสมาชิกทีมหลายคนในความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันระหว่างการสนทนาของทีม ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบ
กำหนดสมาชิกทีมหลายคนในความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันระหว่างการสนทนาของทีม ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 6: ลงคะแนนอีกครั้งและบรรลุฉันทามติ

ทีมต้องปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับงานให้ชัดเจน, ชี้แจงข้อไม่แน่นอน, และแก้ไขความเสี่ยงหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ

หลังจากนั้น สมาชิกแต่ละทีมจะลงคะแนนอีกครั้งโดยใช้ การประมาณการใหม่ตามความเข้าใจที่ได้รับการปรับปรุง

โดยปกติแล้ว การลงคะแนนรอบที่สองนี้จะช่วยให้การประมาณการใกล้เคียงกันมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าทีมจะบรรลุ ฉันทามติ คุณสามารถกลับไปดูเอกสารและงานก่อนหน้านี้เพื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่คล้ายกันได้หากจำเป็น

การประมาณเวลาใน ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประมาณค่าสตอรี่พอยต์ให้แม่นยำยิ่งขึ้นในระหว่างเซสชัน Pointing Poker โดยการแบ่งงานออกเป็นการประมาณเวลาสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม คุณสามารถหลีกเลี่ยงการคาดเดาและทำให้ทุกคนเข้าใจปริมาณงานที่ต้องทำได้อย่างชัดเจน

ดูเวลาทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการ ช่วยให้ทีมของคุณบรรลุข้อตกลงได้ง่ายขึ้นด้วย ClickUp Time Estimates
ด้วย ClickUp Time Estimates คุณสามารถดูเวลาทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการได้ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 7: ติดตามและทบทวนความก้าวหน้า

เมื่อมีการกำหนดประมาณการขั้นสุดท้ายแล้ว คุณสามารถ กำหนดคะแนนเรื่องราวใน ClickUp และติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดใน ClickUp ได้ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เองเพื่อแสดงตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผู้ใช้ ความคืบหน้าของงาน และปริมาณงานของทีม ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมว่าประมาณการสอดคล้องกับเวลาที่ใช้จริงอย่างไร

เข้าใจเป้าหมายหลักของทีมและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp—มองเห็นเป้าหมาย ความพยายาม และสถานะงานทั้งหมดในที่เดียว
เข้าใจเป้าหมายของทีมอย่างถ่องแท้และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp—มองเห็นเป้าหมาย ความพยายาม และสถานะของงานทั้งหมดในที่เดียว

นอกจากนี้การติดตามเวลาด้วย ClickUpยังช่วยให้คุณ เห็นเวลาที่ใช้ไปกับงานเทียบกับการประมาณการ ซึ่งช่วยปรับปรุงการวางแผนในอนาคต

🌟ตัวอย่าง: ฟีเจอร์การติดตามเวลาทั่วโลกบน ClickUp ช่วยให้สามารถเริ่มและหยุดจับเวลาได้จากทุกอุปกรณ์ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในระหว่างการประมาณการ

ติดตามเวลาที่บันทึกไว้ตามวัน, สัปดาห์, หรือช่วงที่กำหนดเองได้ด้วยแบบฟอร์มเวลาที่สามารถปรับแต่งได้ใน ClickUp Time Tracking. ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเปรียบเทียบการประมาณการกับเวลาจริงได้
ติดตามเวลาที่บันทึกไว้ตามวัน, สัปดาห์, หรือช่วงที่กำหนดเองได้ด้วยแบบฟอร์มเวลาที่สามารถปรับแต่งได้ในระบบติดตามเวลาของ ClickUp. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเปรียบเทียบการประมาณการกับเวลาจริงได้.

ขั้นตอนที่ 8: ปรับปรุงและพัฒนาการประมาณการในอนาคต

การวางแผนโป๊กเกอร์ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียว—แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พิจารณาคำถามสำคัญเหล่านี้เมื่อคุณต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น:

  • มีการประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่
  • มีกรณีของการประเมินค่าสูงเกินไปหรือไม่?
  • การประมาณการมีความถูกต้องเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้จริง?
  • ปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกัน?
  • เราจะปรับประมาณการในอนาคตได้อย่างไรโดยใช้ข้อมูลนี้?

ClickUp Goalsช่วยให้ทีมสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการปรับปรุงการประมาณการในอนาคตใน Pointing Poker

ติดตามเป้าหมายของคุณโดยใช้ ClickUp Goals เพื่อตรวจสอบ KPI ที่จำเป็น พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติและละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณ
ติดตามเป้าหมายของคุณโดยใช้ ClickUp Goals เพื่อตรวจสอบ KPI ที่จำเป็น พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติและละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณ

🌟ตัวอย่าง: คุณสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสอดคล้องระหว่างความพยายามที่ประมาณการไว้กับความพยายามที่เกิดขึ้นจริงให้เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ได้. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถรักษาความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ และทำให้การประมาณการมีความพัฒนาขึ้นตามผลการดำเนินงานในอดีต.

เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนา Agile Scrum ของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนา Agile Scrum ของคุณ

หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในอดีตและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงเทคนิคการประมาณการของคุณสำหรับการสปรินต์ในอนาคตลองใช้เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดเรียงงานในแบ็คล็อกไปจนถึงการทบทวนการสปรินต์ ช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ ทีมวิศวกรรม และทีม QA สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติหลักของมันประกอบด้วย:

  • การจัดการงานที่ยืดหยุ่น
  • ภาพที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อการปรับปรุงการสปรินต์
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการทำงาน

วิธีที่ Pointing Poker ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและเสริมสร้างทีม

เมื่อคุณเข้าใจกระบวนการทีละขั้นตอนของการทำ Pointing Poker แล้ว มาสำรวจกันว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและเสริมสร้างความร่วมมือในทีมได้อย่างไร

การประมาณการที่มีประสิทธิภาพ

ชี้โป๊กเกอร์ เพิ่มความเร็วในการประเมิน โดยการจัดโครงสร้างการสนทนาและช่วยให้ทีมประเมินความซับซ้อนของงานได้อย่างรวดเร็ว

แทนที่จะมีการถกเถียงที่ยืดยาว ทุกคนจะแสดงความคิดเห็นของตนพร้อมกัน

หากคุณต้องการช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่เร่งด่วนที่สุด ลองใช้ClickUp Task Priorities ด้วยระดับความสำคัญที่เรียบง่ายสี่ระดับ—เร่งด่วน สูง ปกติ และต่ำ—สมาชิกในทีมของคุณสามารถพูดคุยและประเมินงานที่สำคัญที่สุดก่อนได้

ผสานลำดับความสำคัญของ ClickUp เข้ากับการประมาณเวลาและความสัมพันธ์ของงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานที่มีความสำคัญสูงสุดจะดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ติดขัด
ผสานลำดับความสำคัญของ ClickUp เข้ากับการประมาณเวลาและความสัมพันธ์ของงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานที่มีความสำคัญสูงสุดจะดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ติดขัด

การสร้างฉันทามติ

เราได้เข้าใจแล้วว่า Pointing Poker ส่งเสริมการเห็นพ้องต้องกันโดยการผลักดันให้ทีมของคุณอภิปรายมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับความซับซ้อนของงาน ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การ เห็นพ้องกันในประมาณการร่วมกัน

ClickUp Chatช่วยสร้างฉันทามติโดยการจัดให้มีพื้นที่กลางสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์ ทุกการสนทนาสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าบริบทยังคงอยู่ และข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญไม่สูญหายระหว่างการสนทนาประเมิน

เริ่มต้นการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มกับบุคคลเฉพาะใน ClickUp Chat
เริ่มต้นการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มกับบุคคลเฉพาะใน ClickUp Chat

การคาดการณ์ที่ดีขึ้น

การประมาณการอย่างถูกต้องนำไปสู่การวางแผนสปรินต์ที่ดีที่สุด และระยะเวลาโครงการที่เป็นจริงมากขึ้น. โดยการประมาณการงานอย่างถูกต้องมากขึ้น ทีมของคุณสามารถทำนายได้ดีขึ้นว่าโครงการจะใช้เวลาเท่าใด.

หากทีมของคุณต้องการความช่วยเหลือในการมองเห็นความคืบหน้าของสปรินต์และเข้าใจประสิทธิภาพของทีมตามคะแนนเรื่องราว ลองดูบัตรClickUp Sprint Dashboardนี่คือรายละเอียดของสิ่งที่บัตรเหล่านั้นทำ:

  • บัตรความเร็วแสดงคะแนนเรื่องราวที่เสร็จสิ้นในอดีต ช่วยในการคาดการณ์ความสามารถในการทำงานของสปรินท์ในอนาคต
  • บัตรเบิร์นดาวน์ติดตามงานที่เหลือเทียบกับเวลาที่เหลือเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายสปรินต์บรรลุผล
  • บัตรการเผาไหม้เปรียบเทียบปริมาณงานที่ทำทั้งหมดกับปริมาณงานที่กำหนดไว้เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
ใช้แดชบอร์ดสปรินต์ใน ClickUp เพื่อวิเคราะห์ความเร็วและระยะเวลาของวงจรงาน ซึ่งช่วยให้คุณประเมินความแม่นยำในการประมาณคะแนนเรื่องราวของทีมในแต่ละสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้แดชบอร์ด Sprint ใน ClickUp เพื่อวิเคราะห์ความเร็วและระยะเวลาของวงจรงาน ซึ่งช่วยให้คุณประเมินความแม่นยำในการประมาณคะแนนเรื่องราวของทีมในแต่ละสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น

ความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญของ Pointing Poker ซึ่งความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในทีมจะได้รับการพิจารณา

เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp เช่น เอกสาร ความคิดเห็น และแชท ช่วยให้ทีมสามารถพูดคุย บันทึก และปรับปรุงการประมาณการร่วมกันได้ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น แม้ในสภาพแวดล้อมที่ทำงานทางไกล ทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน

ด้วยการใช้การกล่าวถึง (@mentions) ใน ClickUp คุณสามารถแท็กผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันความคิดเห็น และชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารมีความโปร่งใส

เมื่อคุณ @mention กับใครบางคนด้วย การกล่าวถึงใน ClickUp:

  • ในความคิดเห็น พวกเขาจะกลายเป็นผู้ติดตามงาน
  • ในคำอธิบายงาน พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนแต่ไม่ได้ถูกเพิ่มเป็นผู้ติดตาม
  • ความคิดเห็นและชื่อของพวกเขาถูกเน้นในภารกิจและกล่องข้อความ
  • สำหรับงานส่วนตัว คุณสามารถเลือกที่จะแชร์งานนั้นได้เมื่อกล่าวถึงพวกเขาในความคิดเห็น

👀 โบนัส: หากคุณเป็นผู้จัดการหรือสครัมมาสเตอร์ เปลี่ยนการประชุมสครัมทั้งหมดของคุณให้เป็นการประชุมที่มุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการประชุมสครัมของ ClickUp

เสริมพลังให้กับทุกเสียง

ในการประชุมวางแผนแบบดั้งเดิม สมาชิกทีมที่เงียบกว่าอาจไม่ได้แสดงความคิดเห็นเสมอไป ด้วย Pointing Poker ความคิดเห็นของทุกคนมีความสำคัญ

ความคิดเห็นและการกล่าวถึงใน ClickUp ช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกมองข้าม ด้วยการแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องในการสนทนา ทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้แบ่งปันมุมมองของตนเอง ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่รอบด้านมากขึ้นและการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมทุกคน

รับทราบความคิดเห็นทั้งหมดโดยการแก้ไขหรือมอบหมายความคิดเห็นใหม่โดยตรงภายในความคิดเห็นของ ClickUp
รับทราบความคิดเห็นทั้งหมดโดยการแก้ไขหรือมอบหมายความคิดเห็นใหม่โดยตรงภายในความคิดเห็นของ ClickUp

ติดตามความก้าวหน้า

สุดท้าย การติดตามว่าประมาณการสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเพียงใดนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงการประมาณการในอนาคต

เครื่องมือรายงานและแดชบอร์ดของ ClickUpมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริก Agileเช่น ความแม่นยำที่คาดการณ์ให้กับทีม ช่วยให้พวกเขาปรับปรุงกระบวนการวางแผนได้ ด้วยการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทีมของคุณสามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และปรับประมาณการสำหรับการสปรินท์ในอนาคตได้

เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีและลดสิ่งรบกวนโดยใช้ ClickUp Brain เพื่อค้นหาข้อมูลข้ามแดชบอร์ดทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณ

👀 อ่านเพิ่มเติม: ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการติดตามเวลาแบบ Agile

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้โป๊กเกอร์ชี้จุด

Pointing Poker เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการวางแผนความสามารถแบบ Agile มันเหมือนกับทักษะอื่นๆ—เริ่มต้นได้ง่ายแต่ต้องใช้ความใส่ใจในการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ

ด้วย ห้าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เหล่านี้ คุณสามารถทำให้ทุกคนในทีมของคุณมีส่วนร่วมและเริ่มประเมินงานได้อย่างมืออาชีพ

  • ลืมการเฝ้าดูนาฬิกาไปได้เลย: เมื่อเริ่มใช้ Agile อย่าตกหลุมพรางในการแปลงทุกอย่างเป็นชั่วโมง คะแนนเรื่องราว (Story Points) คือการประเมินขนาดงานตามความซับซ้อนและความเข้าใจของทีม ไม่ใช่แค่เวลาที่อาจจะใช้เท่านั้น
  • กล้าพูด อย่ายอมตามกระแส: เป็นเรื่องง่ายที่จะถูกกระแสความคิดของคนอื่นพัดพาไปในระหว่างการเล่นโป๊กเกอร์แบบชี้จุด แต่ระวังการคิดแบบกลุ่ม แนะนำให้สมาชิกทุกคนในทีมกล้าแสดงความคิดเห็นและปกป้องการประเมินของตนเอง การทำเช่นนี้จะช่วยให้การประชุมของคุณไม่กลายเป็นเพียงห้องสะท้อนเสียง
  • ทำให้เรียบง่าย: ยึดตามชุดการ์ดมาตรฐาน เช่น ฟีโบนัชชีวิธีการวัดไซส์เสื้อยืด หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่าง ClickUp ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญที่นี่ การเพิ่มการ์ดที่กำหนดเองมากเกินไปอาจทำให้เกิดความสับสนและใช้งานผิดวิธี ซึ่งจะทำให้ทุกคนทำงานช้าลง
  • ทุกคนช่วยกัน: อย่าปล่อยให้ใครอยู่ข้างสนามเพียงเพราะพวกเขาใหม่หรือมีประสบการณ์น้อย คุณอาจพลาดข้อมูลสำคัญ และที่สำคัญนี่คือความพยายามของทีม
  • ติดตามการเพิ่มขึ้น: เป็นเรื่องปกติที่ค่าคะแนนของงานที่คล้ายกันจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย ตรวจสอบงานใหม่กับงานเก่าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่างานนั้นต้องการการประเมินที่สูงขึ้นจริง

ปรับปรุงกระบวนการวางแผนแบบอไจล์ของคุณด้วย Pointing Poker และ ClickUp

Pointing Poker เป็นเทคนิคที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกม สำหรับการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ มันสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกความคิดเห็นของสมาชิกในทีมมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการประมาณการงานที่ครอบคลุม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Pointing Poker คุณสามารถใช้คุณสมบัติของ ClickUp เช่น การจัดการงาน, แบบฟอร์ม, ความคิดเห็น, เอกสาร, และแดชบอร์ด เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังในหลายวิธี ไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการราบรื่นขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและความก้าวหน้าของทีมคุณหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย!