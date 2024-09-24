วิธีการพัฒนาแผนการสื่อสารภายนอก

คุณเคยเล่นเกมชื่อ 'โทรศัพท์' ไหม? เมื่อข้อความถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง และต่ออีกคนหนึ่ง มันอาจถูกบิดเบือนจนไม่สามารถจดจำได้
สำหรับเกม นี่สนุก. สำหรับธุรกิจ ไม่ค่อยเท่าไหร่.
ไม่ว่าสินค้าหรือบริการของคุณจะยอดเยี่ยมเพียงใด ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสารมันออกไปสู่โลกได้ดีเพียงใด
ลูกค้าของคุณคาดหวังเสียงและข้อความของแบรนด์ที่สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจความรู้สึกเมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน
คุณทราบหรือไม่ว่า98% ของลูกค้าคิดว่ามันสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องสื่อสารกับพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ? ดังนั้น หากคุณยังไม่มีกลยุทธ์การสื่อสารภายนอก ตอนนี้คือเวลาที่คุณต้องเริ่มต้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจการสื่อสารภายนอกและวิธีการนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้สำหรับธุรกิจของคุณ
การสื่อสารภายนอกคืออะไร?
หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน
การสื่อสารภายนอกมีเป้าหมายเพื่อสร้างชื่อเสียงของแบรนด์และสร้างข้อความที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
การสื่อสารภายในกับภายนอก
ความแตกต่างหลักระหว่างการสื่อสารภายในและภายนอกคือ การสื่อสารภายนอกมุ่งเป้าไปที่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกธุรกิจ ในทางตรงกันข้าม การสื่อสารภายในมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในบริษัท
อย่างไรก็ตาม การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในองค์กรระหว่างพนักงานและผู้นำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารภายนอกที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องการการสื่อสารภายในที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและส่งเสริมมุมมองที่หลากหลาย
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาส่งเสริมการขายกับการบริการลูกค้า คุณจำเป็นต้องระดมความคิดภายในองค์กรว่าทีมการตลาดและทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นอย่างไร
พวกเขาควรสื่อสาร อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์ ความคาดหวังของลูกค้า และกลยุทธ์การสื่อสาร สิ่งนี้จะช่วยให้ทั้งสองทีมส่งมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน เสริมสร้างคุณค่าและคำมั่นสัญญาเดียวกันตลอดการเดินทางของลูกค้า
การสื่อสารภายนอกมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่:
- สร้างความตระหนักและเพิ่มการมองเห็นให้กับสินค้าหรือบริการของคุณ
- สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งขึ้นกับคู่ค้าทางธุรกิจและนักลงทุน
- เสริมสร้างการจัดการวิกฤตด้วยการรักษาการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์
- ขยายการเข้าถึงตลาดผ่านการสื่อสารและวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์
- สร้างความรู้สึกเป็นชุมชนที่มากขึ้นผ่านการสื่อสารกับลูกค้าที่ทันเวลาและเกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้จัดหาโดยการสื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวัง
ตัวอย่างของการสื่อสารภายนอกคือเมื่อธุรกิจของคุณเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นี่เป็นการแจ้งให้สื่อและสาธารณชนทราบเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ล่าสุดของคุณ และเปิดโอกาสสำหรับการขายหรือการสมัครสมาชิกใหม่ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์อื่นๆ
ประเภทของการสื่อสารภายนอก
การสื่อสารภายนอกมีหลายรูปแบบและลักษณะ ประเภทหลัก ๆ ได้แก่:
1. โซเชียลมีเดีย
โดยการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเช่น Facebook, Instagram, X.com, หรือ LinkedIn คุณสามารถมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับผู้ชมของคุณได้โดยการแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ, กิจกรรมทางการตลาด, และการอัปเดตของบริษัท
นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการสื่อสารสองทาง เนื่องจากคุณสามารถตอบคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่ลูกค้าของคุณอาจมีบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และยังสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาออนไลน์แบบสบายๆ ได้อีกด้วย
จัดการการสื่อสารทางสื่อสังคมของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยเทมเพลตแคมเปญสื่อสังคมโดย ClickUp. มันช่วยให้คุณสามารถวางแผน, จัดระเบียบ, และกำหนดเวลาโพสต์ทางสื่อสังคมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มการมีอยู่ทางออนไลน์และอิทธิพลของธุรกิจคุณ.
ใช้แม่แบบสำหรับงานต่อไปนี้:
- ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญด้วยสถานะต่างๆ เช่น อนุมัติแล้ว ยกเลิก อยู่ระหว่างดำเนินการ รออนุมัติ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
- เข้าถึงมุมมองที่กำหนดเอง รวมถึง ตารางเวลา, โพสต์, DACI และ แคมเปญ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในแคมเปญของคุณด้วยการบันทึกหน้าจอ การแก้ไขแบบร่วมมือกัน ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
2. การตลาดดิจิทัล
เนื่องจากส่วนใหญ่ของโลกดำเนินการออนไลน์ เทคนิคการตลาดดิจิทัลเช่น SEO, การโฆษณา PPC, การตลาดเนื้อหา,และแคมเปญ CRMจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่คุณต้องการเป้าหมาย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรันชุดโฆษณาแบบชำระเงินบน Facebook เพื่อโปรโมทเครื่องครัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคุณ เพื่อเข้าถึงลูกค้าที่กำลังค้นหาผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
ใช้ClickUp Brain ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp เพื่อ สร้างไอเดียเนื้อหาและบุคลิกภาพของผู้ชม แปลเนื้อหาเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับแคมเปญระดับภูมิภาค และสร้างข้อความโฆษณาที่น่าสนใจ
ตัวอย่างเช่น นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain สร้างบุคลิกภาพของผู้ซื้อสำหรับผู้ผลิตเครื่องครัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฟิลาเดลphia:
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การตลาดผ่านอีเมลยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดูแลและพัฒนาลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่และการส่งเสริมการขายให้กับพวกเขา การใช้การทดสอบ A/B ในแคมเปญอีเมลจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งหัวข้ออีเมล เนื้อหา และเวลาส่งที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเพิ่มอัตราการเปิดอ่านและอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า
3. เนื้อหาเว็บไซต์
เว็บไซต์ของคุณมักเป็นจุดติดต่อแรกกับธุรกิจของคุณ ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาเนื้อหาให้ทันสมัยและน่าสนใจอยู่เสมอ
รวมรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับข้อเสนอและเนื้อหาของคุณที่ดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชม เช่น การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบหรือข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับกระบวนการนวัตกรรมของคุณ
เทมเพลตการจัดการเนื้อหาโดย ClickUpช่วยกำหนดขั้นตอนการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดระเบียบงานเขียนเว็บไซต์ประเภทต่างๆ ได้ ตั้งแต่การรับคำขอเนื้อหาไปจนถึงการวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ทั้งหมดบนกระดานไวท์บอร์ด และการดูแลปฏิทินบรรณาธิการ
เทมเพลตนี้ยังมีตัวเลือกในการวัดผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจภายนอกของคุณได้อย่างเหมาะสม
สร้างรายการข้อกำหนดของเนื้อหา เช่น บทความบล็อก, รูปภาพ, วิดีโอ, พอดแคสต์, เป็นต้น และมอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยใช้ClickUp Tasks. มันทำให้การติดตามความคืบหน้าง่ายขึ้นด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและแท็ก เช่น ความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, ความเกี่ยวข้อง, เป็นต้น. คุณยังสามารถใช้ClickUp Gantt Chart Viewเพื่อติดตามความคืบหน้าบนไทม์ไลน์แบบภาพ และกำหนดเส้นตายสำหรับการอัปโหลด, อัปเดต, หรือลบเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ได้.
4. ประชาสัมพันธ์
เป้าหมายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนเป็นกุญแจสำคัญในการเผยแพร่ประกาศสำคัญไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องและปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์คุณ
การแถลงข่าวหรือการประชุมที่จัดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลล่าสุดของบริษัทและเผยแพร่ข่าวสารออกไปได้ การประชาสัมพันธ์ (PR) ยังมีความสำคัญในช่วงวิกฤต ช่วยควบคุมทิศทางของเรื่องราวและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของคุณในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนทั่วไป
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการเรียกคืนสินค้า การมีกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ที่ดีสามารถช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยรักษาความไว้วางใจและลดความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณในที่สุด
เทมเพลตแคมเปญประชาสัมพันธ์ของ ClickUpมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ให้ประสบความสำเร็จ คุณสามารถติดตามรายละเอียดอย่างละเอียดได้โดยใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:
- สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อสื่อและรายละเอียดการติดต่อ
- มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์
กรอบการทำงานที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในขณะที่สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการและเป้าหมายของคุณแดชบอร์ด ClickUpให้ภาพรวมที่ชัดเจนของประสิทธิภาพของแคมเปญ, KPI การตลาด, สุขภาพของโครงการ, และภาระงานของทีมผ่านแผนภูมิและกราฟ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:แม่แบบแผนการตลาดช่วยให้คุณจัดการข้อความของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าข่าวสารของคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งรักษาชื่อเสียงของธุรกิจให้คงอยู่ บูรณาการวงจรข้อเสนอแนะจากลูกค้าเข้ากับแผนการตลาดของคุณ เพื่อปรับปรุงข้อความให้ตรงตามข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นจริง
5. กิจกรรมสาธารณะ
กิจกรรมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม, คู่ค้าทางธุรกิจ, และลูกค้าที่มีศักยภาพ
นอกเหนือจากการ ส่งเสริมธุรกิจของคุณในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมและนำเสนอข้อเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายที่คัดสรรแล้ว คุณยังสามารถเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น ๆ และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดปัจจุบันได้อีกด้วย
ซอฟต์แวร์จัดการกิจกรรมของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและดำเนินการกิจกรรม ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดระเบียบ โปรโมต และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มุมมองปฏิทินใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถออกแบบไทม์ไลน์ของกิจกรรมได้อย่างชัดเจน มอบหมายความรับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย และทำงานร่วมกับทีมภายในและผู้ให้บริการภายนอกได้อย่างใกล้ชิด คุณสมบัติเพิ่มเติมของการซิงค์สองทางกับ Google Calendar ช่วยให้การจัดการการประชุมทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว
กำลังวางแผนจัดงานใหญ่ใช่ไหม?
- แยกย่อยงานออกเป็นรายการแต่ละอย่าง กำหนดวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง พร้อมทั้งใช้ระบบติดตามเวลาทำงานอัตโนมัติแบบทั่วโลกเพื่อคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- กำหนดความคาดหวังในการส่งมอบที่ชัดเจนพร้อมประมาณเวลา เพื่อให้กระบวนการทำงานราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
- จัดตั้งลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงของงานแต่ละส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมทราบหน้าที่ของตนเอง
- จัดลำดับความสำคัญของงานและสร้างรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้าม โดยเฉพาะในวันงาน
ที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถทำให้การวางแผนงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตการตลาดกิจกรรมของ ClickUp เครื่องมือทรงพลังนี้มอบโครงสร้างที่เป็นระบบและสามารถทำซ้ำได้ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบได้ในขณะที่สร้างกลยุทธ์ที่นวัตกรรม และมั่นใจได้ว่าไม่มีรายละเอียดที่สำคัญหลุดลอยไป
นี่คือวิธีการใช้เทมเพลต:
- ร่วมมือกับทีมของคุณในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
- สร้างรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและข้อมูลติดต่อของพวกเขา
- ติดตามงานติดตามผลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นโดยใช้หมุดหมายใน ClickUp
คุณยังสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อส่งการแจ้งเตือนกิจกรรมอัตโนมัติและกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียพร้อมรายละเอียดสถานที่และกำหนดการสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้อีกด้วย
6. ความร่วมมือ/ความร่วมมือ
การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลหรือบริษัทอื่น ๆ ผ่านการรับรองหรือแคมเปญแบรนด์ร่วม สามารถช่วยให้คุณ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่และได้รับประโยชน์จากความน่าเชื่อถือร่วมกัน
ความร่วมมือของเรดบูลกับกิจกรรมกีฬาสุดขีดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน เนื่องจากมันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับภาพลักษณ์ของพลังงาน การผจญภัย และการผลักดันขีดจำกัด ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างข้อความเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและพลังงานสูงของเรดบูล
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอก
การรู้วิธีเข้าหาการสื่อสารภายนอกเป็นสิ่งสำคัญต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ประสบความสำเร็จ นี่คือวิธีเริ่มต้น
1. ศึกษาผู้ชมของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายภายนอกแต่ละกลุ่มที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย เช่น นักลงทุน ลูกค้า สื่อ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ จากนั้นทำการวิจัยแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกตามปัจจัยต่อไปนี้เพื่อช่วยในการแบ่งกลุ่มให้ละเอียดยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น:
- ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (อุตสาหกรรม ขนาดบริษัท ระยะการเติบโต)
- ประชากรศาสตร์ (อายุ, บทบาท, ขนาดบริษัท)
- ปัญหาที่พบบ่อย (งบประมาณจำกัด, ข้อมูลกระจัดกระจาย, ขาดเวลา)
- พฤติกรรมการซื้อ (ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย, ใส่ใจงบประมาณ, ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าราคา)
หากคุณเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ B2B หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายภายนอกของคุณอาจรวมถึงผู้จัดการฝ่ายไอทีในบริษัทขนาดกลาง
ผ่านการสร้างบุคลิกภาพ คุณอาจค้นพบว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความสามารถในการผสานรวมเมื่อเลือกโซลูชันซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาในแผนการสื่อสารภายนอกของคุณ
2. กำหนดเป้าหมาย SMART สำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
การมีเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) สำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้นมีความสำคัญในการ พัฒนาเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
สำหรับสื่อมวลชน เป้าหมายแบบ SMART อาจเป็น 'ได้รับการเผยแพร่ในสื่อชั้นนำของอุตสาหกรรมสามแห่งภายในไตรมาสหน้า โดยการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ตรงเป้าหมายและจัดการสัมภาษณ์กับผู้แทนบริษัทที่สำคัญ'
ด้วยClickUp Goals คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายของคุณด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได้ สำหรับนักลงทุน เป้าหมายแบบ SMART อาจเป็น: 'เพิ่มอัตราการเปิดอ่านจดหมายข่าวรายไตรมาสของนักลงทุนขึ้น 15% ภายในหกเดือนข้างหน้า'
ใช้คุณสมบัติเป้าหมายเพื่อกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่แม่นยำ เช่น ตัวเลข, เปอร์เซ็นต์, หรือสกุลเงิน คุณสามารถเชื่อมโยงงานหรือรายการกับเป้าหมายบนแพลตฟอร์ม และมันจะติดตามความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำเสร็จ
ตัวอย่างเช่น โดยการเชื่อมโยงทุกงานในสปรินต์กับเป้าหมายเดียว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมได้แบบเรียลไทม์
จัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่าย กำหนดวันที่ครบกำหนดให้กับเป้าหมายและงานย่อย และจัดการการเข้าถึงโดยการตั้งค่าเจ้าของหลายคนและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนแผนการตลาดระดับสูงของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถทำได้จริงในแต่ละวัน
การผสานเอกสารกลยุทธ์, การประชุมระดมความคิด, และปฏิทินการนำเสนอเข้ากับการดำเนินงานประจำวันของทีมคุณ จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวได้รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมแต่ละกลุ่มได้ทันท่วงที
ClickUp Docs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและมุ่งเน้นตั้งแต่การระดมความคิดเบื้องต้นไปจนถึงการเปิดตัวแคมเปญ
ไม่ว่าคุณจะกำลังแบ่งกลุ่มรายชื่อการติดต่อตามประเภทผู้ชม จัดการข้อมูลการติดต่อสื่อ หรือจัดระเบียบแนวคิดสำหรับการนำเสนอธุรกิจของคุณ Docs ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีม มอบหมายงาน และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นรายการดำเนินการที่สามารถติดตามได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไอเดียหรือภารกิจใดถูกมองข้าม
3. เลือกช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกันมีข้อดีเฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น ในขณะที่โซเชียลมีเดียเหมาะสำหรับการแชร์เนื้อหาแบบโต้ตอบและสร้างกระแสความตื่นเต้นเกี่ยวกับการเปิดตัวใหม่ ๆ การสัมมนาผ่านเว็บ (webinar) มอบวิธีการที่ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวมากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณแบบเรียลไทม์
เมื่อเลือกช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารภายนอก ให้พิจารณาปัจจัยเช่น งบประมาณที่มีอยู่ ความชอบของผู้ชม และความเร่งด่วนของข้อความ
ตัวอย่างเช่น อีเมลมีอิทธิพลมากกว่าในการประกาศการขายที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่ SMS เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของอีเมลสำหรับการสื่อสารที่ต้องการความเร่งด่วนมากขึ้น
หากคุณใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักในการสื่อสารภายนอก คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มผ่านซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางอีเมลของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องสลับระหว่างแท็บหรือเครื่องมือต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการตอบกลับอย่างรวดเร็วหรือการอัปเดตข้อมูลอย่างละเอียด คุณสามารถแนบเอกสาร แบบฟอร์ม หรือคลิปต่างๆ ไปกับอีเมลของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถทำให้อีเมลและงานต่างๆ เป็นอัตโนมัติได้ด้วยการใช้ตัวกระตุ้นตามกฎสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเอง การส่งแบบฟอร์ม และการอัปเดตงาน เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างทันท่วงที
กล่องจดหมายของคุณจะกลายเป็นศูนย์กลางโครงการ ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานต่างๆ จากการแจ้งเตือนทางอีเมล กำหนดเส้นตายโดยการเพิ่มวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด เชื่อมโยงอีเมลกับงานเพื่อให้เข้าใจบริบท และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับจดหมายข่าว แคมเปญแบบหยด และการส่งต่ออีเมล
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการการติดต่อทางอีเมลของคุณควบคู่ไปกับช่องทางการตลาดอื่น ๆ ได้ ทำให้กลยุทธ์ของคุณมีความสอดคล้องกัน
4. ร่างคู่มือการสื่อสาร
นี่คือเอกสารที่คุณต้องใช้ซึ่งมี รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย ช่องทาง และน้ำเสียง (ToV) ของคุณสำหรับกลุ่มเป้าหมายภายนอกแต่ละกลุ่มที่คุณกำลังทำงานด้วย
ควรประกอบด้วย แนวทางบรรณาธิการ เสาหลักของเนื้อหา ตารางเวลาเนื้อหาประชาสัมพันธ์ และข้อความหลักของแบรนด์—เพื่อให้ทีมของคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างถูกต้องทุกครั้ง
หากคุณเป็นบริษัทเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น คู่มือการดำเนินงานอาจประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับคำถามจากสื่อ พร้อมข้อความสำคัญที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมองค์กร และโครงการด้านความยั่งยืน
5. สร้างแผนงานสำหรับการดำเนินกิจกรรมการเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์
แผนการสื่อสารภายนอกที่มั่นคงช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ทำให้ข้อความของคุณชัดเจน ผู้ชมเข้าใจ และเป้าหมายของคุณสอดคล้องกัน
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่ทั้งหมด คุณสามารถใช้แม่แบบแผนการสื่อสารที่ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ เช่น เป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขั้นตอน งาน กำหนดเวลา และข้อความสำคัญได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอัปเดตแผนของคุณอย่างต่อเนื่องเมื่อมีข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อให้แผนยังคงมีความเกี่ยวข้องและตรงเป้าหมาย
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpช่วยในการจัดลำดับชั้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดวิธีการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารโครงการกับลูกค้า มอบหมายบทบาทที่กำหนดเอง จัดการการเข้าถึงและสิทธิ์ และตัดสินใจว่าอะไรควรเปิดเผยต่อสาธารณะหรือเป็นส่วนตัว
ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถสร้างกระบวนการสื่อสารที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ด้วยมุมมองหลากหลาย เช่น รายการ แผนงาน กราฟภาระงาน และปฏิทิน พร้อมทั้งใช้กำหนดส่งงาน ความคิดเห็น ระบบอัตโนมัติ และฟีเจอร์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการสื่อสารของคุณ
ในทำนองเดียวกันเทมเพลตแคมเปญการสื่อสารโดย ClickUpช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมทีมของคุณให้พร้อมในการส่งข้อความที่ถูกต้องในระหว่างแคมเปญ ไม่ว่าจะเป็นเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโครงการภายในองค์กร
นี่คือสิ่งที่มันมอบให้:
- ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญโดยการมอบหมายงานพร้อมสถานะที่ปรับแต่งได้
- การจัดระเบียบและเพิ่มคุณลักษณะสำคัญเพื่อแสดงภาพขั้นตอนต่างๆ ของแคมเปญของคุณได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามแคมเปญด้วยการตอบสนองความคิดเห็น การแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผู้รับผิดชอบหลายคน และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
เทมเพลตนี้ช่วยในการวางแผนและดำเนินการแคมเปญอย่างครบวงจร ตั้งแต่การระดมความคิดและกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น ไปจนถึงการเลือกช่องทางการสื่อสารและการรักษาโทนและน้ำเสียงให้สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
4 เคล็ดลับในการเสริมสร้างแบรนด์และการสื่อสารภายนอกของคุณ
การสื่อสารภายนอกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิธีที่ผู้ชมของคุณมองธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หรือโพสต์บน Facebook ทุกการสื่อสารล้วนมีส่วนช่วยในการสร้างความรับรู้ของสาธารณชนต่อคุณ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการมีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)ที่ชัดเจนเกี่ยวกับแบรนด์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
นี่คือวิธีทำที่ถูกต้อง:
- สิ่งแรกที่ควรให้ความสำคัญคือความสม่ำเสมอ เพื่อให้การสื่อสารภายนอกทั้งหมดของคุณในทุกแพลตฟอร์มช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์แบรนด์เดียวที่ชัดเจนและอยู่ในใจกลุ่มเป้าหมายของคุณเสมอ
- การรักษาการมีตัวตนออนไลน์ของคุณ รวมถึงข้อมูลที่แชร์บนช่องทางการสื่อสารภายนอกและการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการโต้ตอบกับลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
- คำแนะนำจากผู้สนับสนุนที่เชื่อถือได้ของธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้มีอิทธิพล หรือแม้แต่ผู้ซื้อที่มีความพึงพอใจ มีน้ำหนักมากกว่าในสายตาของสาธารณชนเมื่อเทียบกับโฆษณาที่จ่ายเงิน
- การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลที่มีชื่อเสียงยังช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ ๆ ผ่านฐานแฟนคลับของพวกเขา และสร้างความมีส่วนร่วมกับพวกเขาโดยตรง
ตัวอย่างของบริษัทที่ทำการสื่อสารภายนอกได้อย่างถูกต้อง
เมื่อออกแบบแผนการสื่อสารภายนอกของคุณ ให้หาแรงบันดาลใจจากธุรกิจที่กำลังทำมันได้ดีอยู่แล้ว นี่คือตัวอย่างบางส่วน
1. ปาตาโกเนีย
แบรนด์นี้เป็นแบรนด์กลางแจ้งที่มีชื่อเสียงในด้านการมุ่งมั่นต่อความโปร่งใสและการดูแลสิ่งแวดล้อม. ทุกปีPatagoniaจะเผยแพร่รายงานประจำปีซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้า, โครงการ, ความท้าทาย, และโอกาสของบริษัท และพวกเขายินดีรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนผ่านบล็อกและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของตน.
2. เบนแอนด์เจอร์รี่
เบนแอนด์เจอร์รี่ แบรนด์ไอศกรีมยอดนิยม เป็นผู้สนับสนุนความยุติธรรมทางสังคมมาโดยตลอด เว็บไซต์ของแบรนด์ระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุต่างๆ ที่สนับสนุน และแต่ละหน้าผลิตภัณฑ์มีหัวข้อ "การจัดหาที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า" ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์จากพืชและความมุ่งมั่นในการค้าที่เป็นธรรม
3. เน็ตฟลิกซ์
ผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง OTT ปรับแต่งข้อเสนอของตนอย่างต่อเนื่องตามสิ่งที่ผู้ชมต้องการมากขึ้นNetflixยังสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอผ่านทางอีเมลและเป็นที่รู้จักจากการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียที่สนุกสนานและเป็นกันเอง
4. สตาร์บัคส์
เครือข่ายกาแฟได้แสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าถึงวิธีการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ ในเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในปี 2018สตาร์บัคส์ได้ขอโทษทันที ปิดร้านหลายพันแห่งเพื่อจัดการฝึกอบรมต่อต้านอคติ และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงการดำเนินการและบทเรียนที่ได้รับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทำให้การสื่อสารภายนอกง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ
ในพื้นที่ดิจิทัลที่แออัดเกินไป การสื่อสารที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ
ไม่ว่าคุณกำลังร่างเอกสารการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานทางการเงินหรือชุดโพสต์บนโซเชียลมีเดียสำหรับแคมเปญ CRM ให้แน่ใจว่าเนื้อหาสอดคล้องกับเสียงและวิสัยทัศน์ของแบรนด์โดยรวมสำหรับวิธีที่คุณต้องการให้ผู้อื่นรับรู้
และไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มลงทุนในความมีตัวตนนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการเริ่มต้น
ใช้เพื่อรวบรวมเอกสาร, โครงการ, การสนทนา, งาน, และบันทึกไว้ในแพลตฟอร์มกลาง. เพลิดเพลินไปกับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างราบรื่น, กำจัดข้อมูลที่กระจัดกระจาย, และสร้างกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริง.
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีเพื่อสัมผัสความแตกต่าง