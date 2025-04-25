บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกและคู่แข่งของ reMarkable 2 ในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
25 เมษายน 2568

ความสุขของการเขียนบนกระดาษนั้นยอดเยี่ยม แต่มีข้อเสียมากกว่าข้อดี อย่างน้อยก็ในแง่ของการจดบันทึก: จะเป็นอย่างไรถ้าบันทึกของคุณสูญหาย? หรือเปียกน้ำหรือขาด?

จากนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และการจัดระเบียบ – คุณอาจไม่มีหน้าเพียงพอ ไม่สามารถจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นน้อยหากคุณต้องการแบ่งปันบันทึกของคุณ ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง

แท็บเล็ต E-ink อย่าง reMarkable 2 เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ

ตลาดผู้บันทึกโน้ตดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีคู่แข่งหลายรายที่น่าสนใจสำหรับ reMarkable 2 ที่คุณสามารถสำรวจได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการสีสัน ฟีเจอร์เพิ่มเติม หรือเพียงแค่ราคาที่แตกต่าง คู่มือนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ reMarkable 2

⏰ สรุป 60 วินาที

การจดบันทึกด้วยกระดาษแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด เช่น การสูญหาย ความเสียหาย และการจัดระเบียบที่ไม่เป็นระบบ แท็บเล็ตอี-อิงค์ เช่น reMarkable 2 เป็นทางเลือกดิจิทัลที่มีคู่แข่งหลากหลายรุ่นซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกัน

  • Onyx Boox (ดีที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นของแอปพลิเคชัน)
  • Kindle Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับระบบนิเวศ Kindle)
  • Kobo Elipsa 2E (เหมาะที่สุดสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่)
  • ฟูจิตสึ ควอดเอร์โน A5 (ดีที่สุดสำหรับความคุ้มค่า)
  • iPad Air (ดีที่สุดสำหรับความหลากหลาย)
  • MeeBook (อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีที่สุด)
  • ซูเปอร์โน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การเขียนเหมือนกระดาษ)
  • MobiScribe (หน้าจอลดแสงสะท้อนที่ดีที่สุด)
  • Rocketbook (ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์กระดาษที่ใช้ซ้ำได้)
  • Sony DPT-RP1 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสาร)
  • ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบอย่างครอบคลุม): ClickUp เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง วิกิ หรือวาระการประชุมแบบร่วมมือกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ reMarkable 2?

ก่อนที่จะเจาะลึกถึงอุปกรณ์เฉพาะเจาะจง ควรพิจารณาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ:

  • หน้าจอแสดงผล: คุณภาพของหน้าจอ e-ink อาจแตกต่างกัน ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความละเอียด ความไวต่อการสัมผัส และการมีไฟส่องสว่างด้านหน้าสำหรับการอ่านในที่แสงน้อย
  • ประสบการณ์การเขียน: หากคุณชอบประสบการณ์การเขียนด้วยปากกาบนกระดาษใน reMarkable 2 ความรู้สึกเหมือนใช้ปากกาจริง ความไวต่อแรงกด และการป้องกันฝ่ามือจะเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องพิจารณา
  • คุณสมบัติ: คุณสมบัติเช่น เครื่องมือจัดระเบียบ, การแปลงบันทึกเป็นข้อความ, และระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์ สามารถช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
  • ประสบการณ์การอ่าน: หากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งสำคัญ ควรพิจารณาขนาดหน้าจอ การเชื่อมต่อกับห้องสมุด และการปรับขนาดตัวอักษร
  • ระบบปฏิบัติการ: ระบบที่ใช้ Android มีความหลากหลายของแอปพลิเคชันมากกว่า ในขณะที่ระบบปิดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการมุ่งเน้น
  • ราคา: reMarkable 2 ตั้งอยู่ในระดับราคาพรีเมียม คุณต้องการคุณสมบัติทั้งหมดหรือไม่ หรือตัวเลือกที่เป็นมิตรกับงบประมาณมากกว่าจะเพียงพอ?

10 แท็บเล็ตทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ reMarkable

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ reMarkable 2 มาดูตัวเลือกยอดนิยม 10 อันดับกัน

1. Onyx Boox

Onyx Boox
ผ่านทางBoox

Onyx Boox นำเสนออุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์จดบันทึกหลากหลายรุ่นที่ทำงานบนระบบ Android 11 ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานแอปพลิเคชันมากกว่า reMarkable 2 ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ Note Air 3, Note Air 3 C และ Tab Ultra C Pro

อุปกรณ์เหล่านี้รองรับฟีเจอร์การจดบันทึกและใส่คำอธิบายประกอบหลากหลายรูปแบบ เช่น ความสามารถในการเขียนลงบนไฟล์ PDF และอีบุ๊กโดยตรง คุณยังสามารถสร้างและจัดระเบียบบันทึกที่เขียนด้วยลายมือในหลากหลายรูปแบบได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Onyx Boox

  • เข้าถึงแอปหลากหลายสำหรับการจดบันทึก การอ่าน และการจัดระเบียบ
  • เลือกขนาดหน้าจอที่หลากหลายให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • ใช้ตัวเลือกปากกาหลายแบบเพื่อรองรับสไตล์การเขียนและความชอบที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ Onyx Boox

  • อินเทอร์เฟซอาจไม่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ราคาของ Onyx Boox

  • หมายเหตุ Air 3: $399. 99
  • หมายเหตุ Air 3 C: $499.99
  • แท็บ อัลตร้า ซี โปร: $649.99

คะแนนและรีวิวของ Onyx Boox

  • Amazon: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)
  • Best Buy: 4. 7/5 (700+ รีวิว)

2. Kindle Scribe

Kindle Scribe
ผ่านทางAmazon

Kindle Scribe ผสมผสานความรู้สึกคุ้นเคยของการอ่านหนังสือจริงเข้ากับปากกาในตัวสำหรับการจดบันทึกและใส่คำอธิบายประกอบ ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบระบบนิเวศของ Kindle และต้องการวิธีที่ไม่สะดุดในการบันทึกไอเดียโดยตรงบนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขา

เมื่อเปรียบเทียบกับ reMarkable 2, Kindle Scribe มีการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับคลังหนังสือ Kindle ที่กว้างขวาง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการจดบันทึกภายในระบบนิเวศนั้น

ในขณะที่ reMarkable 2 มีระบบจัดการเอกสารที่หลากหลายกว่าและมีตัวเลือกปากกาที่หลากหลายกว่า แต่ขาดความสะดวกในการจัดระเบียบโน้ตภายในอีบุ๊ก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kindle Scribe

  • อ่านและบันทึกข้อความในไลบรารี Kindle ของคุณโดยตรงบนอุปกรณ์
  • ปรับปรุงประสบการณ์การอ่านของคุณในแสงน้อย
  • เพลิดเพลินกับพื้นที่เขียนที่กว้างขวางด้วยหน้าจอขนาด 10.2 นิ้ว

ข้อจำกัดของ Kindle Scribe

  • เน้นเป็นหลักในระบบนิเวศของ Kindle โดยมีแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามให้เลือกน้อยกว่า
  • คุณสมบัติการบันทึกโน้ตขั้นสูงบางอย่างต้องมีการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก

ราคา Kindle Scribe

  • 339.99 บาท

คะแนนและรีวิว Kindle Scribe

  • Amazon: 4. 2/5 (5,700+ รีวิว)
  • Best Buy: 4. 6/5 (280+ รีวิว)

3. Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E
ผ่านทางRakuten Kobo

Kobo Elipsa 2E เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับการอ่านและการจดบันทึก อุปกรณ์นี้ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลจากมหาสมุทรและโลหะผสมแมกนีเซียม—ทางเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Kobo Elipsa 2E มีขนาดหน้าจอใกล้เคียงกับ reMarkable 2 แต่ให้ประสบการณ์การอ่านที่เหนือกว่า Kobo มาพร้อมคุณสมบัติของเครื่องอ่านอีบุ๊กที่โดดเด่น เช่น การเข้าถึงร้านหนังสืออีบุ๊ก Kobo ในตัว, ระบบไฟ ComfortLight Pro ที่สามารถปรับโทนแสงอุ่นและเย็นได้สำหรับการอ่านตอนกลางคืน และรองรับ Overdrive สำหรับยืมอีบุ๊กจากห้องสมุด

ในขณะที่ reMarkable 2 มีอินเทอร์เฟซที่เน้นการใช้งานปากกาเป็นพิเศษและได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจดบันทึกและการวาดภาพ Kobo Elipsa 2E ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การอ่านที่สะดวกสบาย พร้อมความสามารถในการใส่คำอธิบายประกอบและเขียนบันทึกได้โดยตรงบนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Kobo Elipsa 2E

  • รับประกันประสบการณ์การเขียนที่เป็นธรรมชาติด้วยปากกาที่แม่นยำและตอบสนองได้ดี
  • ใช้ประโยชน์จากรูปแบบและห้องสมุดอีบุ๊กที่หลากหลาย
  • เขียนได้โดยตรงบน eBook และไฟล์ PDF

ข้อจำกัดของ Kobo Elipsa 2E

  • เน้นที่ระบบนิเวศของ Kobo โดยมีแอปจดบันทึกของบุคคลที่สามให้เลือกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Android

ราคา Kobo Elipsa 2E

  • $399. 99

คะแนนและรีวิว Kobo Elipsa 2E

  • Amazon: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
  • Best Buy: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. ฟูจิตสึ ควอดเอร์โน A5

ฟูจิตสึ ควอดเอร์โน A5
ผ่านทางร้าน Fujitsu Quaderno

Fujitsu Quaderno A5 เป็นอุปกรณ์จดบันทึกดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนสมุดบันทึกและเอกสารกระดาษ เป็นรุ่นที่สองของโมเดล A5 ของพวกเขาและแก้ไขข้อบกพร่องบางประการจากรุ่นแรกได้อย่างประสบความสำเร็จ

Fujitsu Quaderno A5 ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและฟีเจอร์การจดบันทึกที่ใช้งานได้จริงเมื่อเทียบกับ reMarkable 2 โดยมีจุดเด่นเช่น เทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และการจดจำลายมือเพื่อความสะดวกในการค้นหา

คุณสมบัติเด่นของ Fujitsu Quaderno A5

  • จำลองประสบการณ์การเขียนบนกระดาษด้วยความไวต่อแรงกดที่แม่นยำ
  • ให้ความสำคัญกับการจดบันทึกโดยปราศจากสิ่งรบกวนบนอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
  • พกพาได้ง่ายด้วยขนาดกะทัดรัด A5

ข้อจำกัดของ Fujitsu Quaderno A5

  • ไม่สามารถใช้อีเมล, การท่องเว็บ, หรือการบันทึกเสียงได้

ราคา Fujitsu Quaderno A5

  • 549. 99

Fujitsu Quaderno A5 รีวิวและคะแนน

  • Amazon: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)
  • Best Buy: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

5. iPad Air

ไอแพด เอแอร์
ผ่านทางApple

ด้วยการป้องกันตกหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจและโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลัง iPad Air จึงเป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับ reMarkable 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณลงทุนในระบบนิเวศของ Apple อยู่แล้ว

นอกเหนือจากความทนทานและพลังการประมวลผลแล้ว คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งของ iPad Air ที่ทำให้เหมาะสำหรับการจดบันทึกคือ การรองรับ Apple Pencil (รุ่นที่ 2 ในบางรุ่น)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iPad Air

  • เข้าถึงแอปสำหรับการจดบันทึก การจัดระเบียบ และความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
  • จัดการงานที่ท้าทาย เช่น การจดบันทึกขณะเปิดหลายแอปพร้อมกัน
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ iPhone, Mac และผลิตภัณฑ์ Apple อื่น ๆ

ข้อจำกัดของ iPad Air

  • มีราคาสูงกว่าเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทางส่วนใหญ่
  • แม้ว่าจะมีแอปจดบันทึกเสริมที่รองรับ Apple Pencil แต่หน้าจอไม่ได้เป็นแบบ e-ink ซึ่งหมายความว่าอาจไม่เหมาะสำหรับการอ่านเป็นเวลานานเนื่องจากอาจทำให้ตาล้า

ราคาของ iPad Air

  • 64GB: เริ่มต้นที่ $599
  • 256GB: เริ่มต้นที่ $749

คะแนนและรีวิว iPad Air

  • Amazon: 4. 8/5 (12,500+ รีวิว)
  • Best Buy: 4. 8/5 (26,300+ รีวิว)

6. มีบุ๊ค

มีบุ๊ค
ผ่านทางAmazon

MeeBook P10 Pro มอบประสบการณ์การอ่านและเขียนที่สะดวกสบาย สามารถใช้เป็นอุปกรณ์จดบันทึกดิจิทัลได้พร้อมกับความหลากหลายของแท็บเล็ต Android เต็มรูปแบบ ซึ่งแตกต่างจาก reMarkable 2 ที่เน้นประสบการณ์การจดบันทึกที่เรียบง่ายมากขึ้น

อุปกรณ์นี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 11 และมาพร้อมกับ Google Play Services ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันหลากหลายประเภทได้อย่างสะดวก เป็นทางเลือกที่ประหยัดงบประมาณ พร้อมให้คุณเขียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ เส้นจะหนาหรือบางตามแรงกดที่คุณใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeeBook

  • พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสำหรับการจดบันทึกขณะเดินทาง
  • เพลิดเพลินกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้งานในระดับปานกลาง
  • เลือกจากหลากหลายรูปแบบ รวมถึง PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI และแม้แต่รูปแบบภาพและเสียงยอดนิยม เช่น JPG, MP3 และ CBR

ข้อจำกัดของ MeeBook

  • เน้นการจดบันทึก โดยมีฟังก์ชันการอ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างจำกัดและไม่รองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน
  • อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการพื้นที่เขียนขนาดใหญ่

ราคาของ MeeBook

  • เริ่มต้นที่ $259

คะแนนและรีวิวของ MeeBook

  • Amazon: 3. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Best Buy: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. ซูเปอร์โน้ต

ซูเปอร์โน้ต
ผ่านทางSupernote

Supernote Nomad ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบความรู้สึกของการเขียนบนกระดาษ มีหน้าจอ e-ink, ปากกาสไตลัสปลายแข็ง, ระบบจัดระเบียบโน้ต และการใส่คำอธิบายในเอกสาร การออกแบบที่บางและน้ำหนักเบาพร้อมปากกาสไตลัสปลายละเอียดมอบประสบการณ์การเขียนที่เป็นธรรมชาติ

ต่างจากหน้าจอแก้วของ reMarkable 2 แท็บเล็ตกระดาษ Nomad มีฟิล์มพิเศษที่ให้สัมผัส 'รอยบุ๋ม' ที่น่าพึงพอใจในทุกการเขียนด้วยปากกา เลียนแบบความรู้สึกสัมผัสของปากกาบนกระดาษ

ในขณะที่ reMarkable 2 มีระบบโฟลเดอร์ที่เรียบง่าย Supernote Nomad ช่วยให้คุณสร้างสมุดบันทึกดิจิทัล โฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อยสำหรับการจดบันทึกที่เป็นระเบียบ

คุณสมบัติเด่นของ Supernote

  • ทำการบันทึกและทำเครื่องหมายเอกสาร PDF ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แปลงลายมือเป็นข้อความที่แก้ไขได้และค้นหาได้
  • เพิ่มความเร็วในการจดบันทึกด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • รับการสนับสนุนมากกว่าหกสิบภาษา
  • เชื่อมต่อคีย์บอร์ดบลูทูธเพื่อประสบการณ์การพิมพ์ที่ปราศจากสิ่งรบกวน

ข้อจำกัดของ Supernote

  • เน้นที่แอปจดบันทึกที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยมีตัวเลือกจากบุคคลที่สามน้อยกว่า

ราคาของ Supernote

  • 299 ดอลลาร์

คะแนนและรีวิว Supernote

  • Amazon: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
  • Best Buy: 4. 7/5 (190+ รีวิว)

8. MobiScribe

โมบิสไบร์บ
ผ่านทางMobiScribe

เมื่อเปรียบเทียบกับ reMarkable 2, MobiScribe มอบอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า แต่มีขนาดหน้าจอที่เล็กกว่า

MobiScribe ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือจดบันทึกเท่านั้น แต่ยังรวมข้อดีของสมุดบันทึก อีบุ๊ก และตัวจัดระเบียบดิจิทัลไว้ในหนึ่งเดียว คุณสามารถจดบันทึกไอเดีย จัดเก็บและอ่านอีบุ๊ก รวมถึงจัดการโน้ตด้วยโฟลเดอร์ได้อย่างง่ายดาย

หน้าจอ e-ink เลียนแบบกระดาษจริงเพื่อประสบการณ์การเขียนที่สบายและคุ้นเคย นอกจากนี้ คุณสมบัติป้องกันแสงสะท้อนยังช่วยให้ใช้งานได้ง่ายทั้งกลางแจ้งหรือในที่ที่มีแสงจ้า

MobiScribe มาพร้อมกับปากกาที่ไวต่อแรงกด ซึ่งช่วยให้การเขียนและวาดภาพบนแท็บเล็ต e-ink ที่ไม่มีแสงสะท้อนและกันน้ำเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ อุปกรณ์นี้ยังสามารถแปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความดิจิทัล ทำให้ง่ายต่อการแชร์และค้นหา

คุณสมบัติเด่นของ MobiScribe

  • เขียนด้วยสีหกสี คล้ายกับกระดาษโน้ตติด และทำให้ภาพร่างของคุณมีชีวิตชีวา
  • ประสบการณ์การอ่านนานขึ้นโดยไม่ปวดตาและมองเห็นได้ดีขึ้น
  • รับการสนับสนุนสำหรับมากกว่า 100 ภาษา

ข้อจำกัดของ MobiScribe

  • การท่องเว็บเป็นความท้าทายเนื่องจากการไม่มีเบราว์เซอร์ในตัว
  • ผู้ใช้บางรายพบว่ามีความล่าช้าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง

ราคาของ MobiScribe

  • เริ่มต้นที่ $320

MobiScribe คะแนนและรีวิว

  • Amazon: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
  • Best Buy: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Rocketbook

Rocketbook
ผ่านทางRocketbook

Rocketbook นำเสนอวิธีการแบบผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ โดยรวมสมุดโน้ตกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้ากับการเชื่อมต่อดิจิทัล ต่างจากหน้าจอ e-ink ของ reMarkable 2 ที่ไม่สามารถลบออกได้ Rocketbook ใช้กระดาษจริงที่คุณสามารถเช็ดทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

คุณสามารถเขียนบนหน้ากระดาษได้เหมือนกับสมุดบันทึกทั่วไป ดังนั้น เมื่อคุณต้องการใช้หน้ากระดาษเดิมซ้ำ เพียงเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ แล้วคุณก็จะได้หน้ากระดาษใหม่

เมื่อคุณทำกับหน้าเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้แอป Rocketbook เพื่อสแกนหน้าได้ แอปสมุดบันทึกอัจฉริยะนี้สามารถส่งบันทึกของคุณไปยังปลายทางดิจิทัลต่าง ๆ เช่น Google Drive และ Dropbox ได้

คุณสมบัติเด่นของ Rocketbook

  • สแกนบันทึกด้วยแอป Rocketbook เพื่ออัปโหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือแพลตฟอร์มบันทึกดิจิทัล
  • เลือกจากเทมเพลตการจดบันทึกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ สำหรับความต้องการในการวางแผนและจัดระเบียบที่แตกต่างกัน
  • ปรับแต่งประเภทการเพิ่มความเข้มสีของคุณในการตั้งค่าเพื่อการสแกนที่ดีที่สุด

ข้อจำกัดของ Rocketbook

  • พึ่งพาแอปอย่างมากสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
  • กระบวนการลบและสแกนแต่ละเซสชันการทำงานผ่านแอปบนโทรศัพท์อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับผู้ที่มีการจดบันทึกบ่อยครั้ง

ราคาของ Rocketbook

  • เริ่มต้นที่ $17.99

คะแนนและรีวิวของ Rocketbook

  • Amazon: 4. 5/5 (50,000+ รีวิว)
  • Best Buy: 4. 3/5 (70+ รีวิว)

10. โซนี ดีพีที-อาร์พี1

Sony DPT-RP1
ผ่านทางSony

Sony DPT-RP1 เป็นอุปกรณ์กระดาษดิจิทัลที่มีหน้าจอขนาด 13.3 นิ้ว ซึ่งคล้ายกับกระดาษขนาดมาตรฐานแบบจดหมาย

ปากกาสไตลัสที่แถมมาด้วยมีปลายที่ไวต่อแรงกดซึ่งจำลองความรู้สึกเหมือนการเขียนบนกระดาษ ทำให้การจดบันทึกและการใส่หมายเหตุเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น

นี่คล้ายกับปากกาสไตลัส reMarkable 2 ทั้งสองรุ่นมุ่งเน้นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ แต่จากรีวิวของผู้ใช้แนะนำว่า Sony DPT-RP1 อาจมีความได้เปรียบเล็กน้อยเนื่องจากการออกแบบหัวปากกา

ปากกาสไตลัส Sony DPT-RP1 ยังมีปุ่มยางลบเฉพาะสำหรับการลบที่แม่นยำ ต่างจาก reMarkable2 ที่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากภายในซอฟต์แวร์

ด้วยหน้าจอ e-ink ของ Sony DPT-RP1 ที่สะท้อนแสงเหมือนกระดาษจริง การอ่านและจดบันทึกเอกสารเป็นเวลานานจึงสบายตาและลดความเมื่อยล้าของดวงตามากกว่าการใช้แท็บเล็ตแบบดั้งเดิม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sony DPT-RP1

  • ตรวจสอบเอกสารได้ทุกที่ด้วยการออกแบบที่น้ำหนักเบามาก
  • ทำการทำเครื่องหมายเอกสารอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือเน้นข้อความ ใต้เส้น และจดบันทึกที่ทรงประสิทธิภาพ
  • โอนย้ายเอกสารไปยังและจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างราบรื่นผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth เพื่อการจัดการและการแบ่งปันที่ง่ายดาย
  • จัดเก็บเอกสารจำนวนมาก (ประมาณ 10,000 ไฟล์ PDF) ในหน่วยความจำภายในขนาด 16GB โดยรักษาความเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ทั้งหมดในที่เดียว

ข้อจำกัดของ Sony DPT-RP1

  • อาจไม่เหมาะสำหรับศิลปินที่กำลังมองหาสมุดร่างดิจิทัล
  • ข้อจำกัดของสี 16 เฉดของกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ภาพหรือแผนผังบางภาพแสดงผลแปลกๆ

ราคาของ Sony DPT-RP1

  • หกร้อยหกสิบหกดอลลาร์ 19 เซนต์

Sony DPT-RP1 คะแนนและรีวิว

  • Amazon: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Best Buy: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

เครื่องมือจดบันทึกอื่น ๆ

ยังหาเครื่องมือจดบันทึกที่สมบูรณ์แบบเพื่อแทนที่ reMarkable 2 ไม่ได้อยู่หรือ? เราขอแนะนำ ClickUp ชุดคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้อย่างหลากหลายไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างและเขียนบันทึกเท่านั้น แต่ยังนำเสนอตัวเลือกการจัดระเบียบทั้งแบบขับเคลื่อนด้วย AI และแบบแมนนวลเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอีกด้วย

📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย

หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป

ไม่ว่าคุณจะใช้งานบนเว็บหรืออุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป ClickUp ก็รับประกันการเข้าถึงที่ราบรื่นในทุกแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ มันผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1000 แอป ทำให้คุณไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงบันทึกของคุณ

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึก:

1. คลิกอัพ ด็อกส์

คุณสามารถสร้างเอกสารที่สวยงามและมีความหมายได้ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย โครงสร้างแบบซ้อนที่ใช้งานง่าย และวิดเจ็ตที่ผสานรวมไว้กับClickUp Docs จัดระเบียบเอกสารไว้ในโฟลเดอร์และพื้นที่เพื่อให้การจัดหมวดหมู่และการจัดการการเข้าถึงเป็นไปอย่างชัดเจน

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างบันทึกที่เข้าใจง่ายด้วย ClickUp Docs
สร้างเอกสารที่สวยงาม วิกิ และอื่นๆ อีกมากมาย—จากนั้นเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์โดยใช้ ClickUp Docs

นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งเหมาะสำหรับการระดมความคิดหรือการจดบันทึกการประชุมร่วมกัน

2. ClickUp Brain

ClickUp Brainคือผู้ช่วยเขียนเสมือนจริงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกดิจิทัลของคุณ มันจะถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนคำพูดให้เป็นบันทึกดิจิทัล

นี่ช่วยประหยัดเวลาของคุณและทำให้คุณมั่นใจว่าคุณบันทึกทุกสิ่งที่สำคัญไว้ได้โดยไม่ต้องรีบเขียนทุกอย่างลงด้วยตัวเอง

ClickUp Brain
สรุปการอภิปรายงานและกิจกรรมการประชุมจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

สร้างสรรค์และปรับปรุงเอกสารของคุณด้วยคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาดจาก AI

ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain สามารถระบุงานที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงบันทึกกับขั้นตอนเฉพาะของโครงการ และค้นหาแนวคิดหรือไอเดียภายในบันทึกของคุณ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งานในภายหลัง

ถาม ClickUp Brain ได้ทุกเรื่องจากพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมรับคำตอบทันทีที่เข้าใจบริบท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวิดีโออธิบายนี้

3. คลิกอัพโน้ตแพด

ใช้ClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกหลากหลายประเภทและจัดระเบียบภายในพื้นที่ทำงานของคุณ จัดรูปแบบบันทึกของคุณ แปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และรักษาความเป็นระเบียบด้วย รายการสิ่งที่ต้องทำขณะเดินทาง

ClickUp Notepad
จดบันทึกอย่างรวดเร็ว จัดรูปแบบด้วยการแก้ไขที่สมบูรณ์ และเปลี่ยนรายการให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ ด้วย ClickUp Notepad

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? Notepad สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือไม่ก็ตาม

4. กระดานไวท์บอร์ด ClickUp

ClickUp Whiteboards
ลองใช้ ClickUp Whiteboards ฟรี
ร่วมมือและแสดงภาพไอเดียของคุณบนกระดานไวท์บอร์ด ClickUp

ClickUp's Whiteboardเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบไดนามิกและภาพที่ทำให้การระดมความคิดและการวางแผนรู้สึกเป็นธรรมชาติและมีปฏิสัมพันธ์ เมื่อใช้บนแท็บเล็ตอย่าง reMarkable 2 จะยิ่งสนุกมากขึ้น! คิดถึงการวาดภาพที่ลื่นไหล การเขียนด้วยลายมือที่เป็นธรรมชาติ และการจัดระเบียบด้วยการลากและวางที่ให้ความรู้สึกเหมือนกระดาษ มันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้การวางแผนโครงการรู้สึกเหมือนการเล่น

5. แบบบันทึกประจำวัน

คุณต้องการมีศูนย์กลางสำหรับความคิดสร้างสรรค์ประจำวัน ความคิดแวบผ่าน และรายการซื้อของของคุณหรือไม่ เพื่อให้คุณสามารถหาสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อคุณต้องการใช้จริง ๆ?เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUpอาจเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับโน้ตติดผนังที่กระจัดกระจายและสมุดบันทึกมากมายของคุณ

รวมถึงสถานะที่กำหนดเองซึ่งช่วยให้การติดตามและจัดหมวดหมู่บันทึกเป็นเรื่องง่ายขึ้นเป็น 'ต้องทำ' และ 'ทำแล้ว'

บันทึกข้อมูลสำคัญและติดตามงานด้วยเทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บันทึกข้อมูลสำคัญและติดตามงานด้วยเทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUp

นอกจากการจดบันทึกไอเดียและสิ่งที่ต้องทำแล้ว คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดสูญหายท่ามกลางความคิดมากมาย

โดยการเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานใน ClickUpพร้อมสถานะ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าไอเดียและสิ่งที่ต้องทำของคุณจะได้รับการติดตามอย่างครบถ้วน วิธีนี้ทำให้บันทึกของคุณมากกว่าแค่การบันทึกข้อมูล แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่มีโครงสร้างเพื่อ:

  • จัดลำดับความสำคัญของงานและโครงการตามความสำคัญและความเร่งด่วน
  • ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและติดตามความคืบหน้า
  • เก็บรายละเอียดหรือบันทึกสำคัญไว้ในที่เดียว
  • ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติจากบันทึกของคุณด้วย ClickUp Brain
  • ผสานแอปจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่คุณใช้อยู่แล้วผ่านClickUp Integrations
  • พัฒนาความคิดอย่างเป็นภาพและร่วมกันผ่าน ClickUp Whiteboards แบบโต้ตอบกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลทำให้การจดบันทึกของคุณน่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานของคุณได้ทันทีด้วยการรายงานที่ชัดเจนและแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
  • จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เช่นมุมมองปฏิทิน กระดานคัมบัง หรือมุมมองปริมาณงาน วิธีนี้จะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเหล่านั้นได้รวดเร็วขึ้น
  • กำหนดสถานะงานที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อจดบันทึก คุณสามารถอ้างอิงสถานะงานเฉพาะได้ ซึ่งจะให้บริบทแก่บันทึกของคุณและทำให้มีความหมายมากขึ้นในภายหลัง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่สังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติหลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)

การเลือกวิธีการจดบันทึกที่เหมาะสม

reMarkable 2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกไอเดียแต่จะเป็นอย่างไรถ้าบันทึกของคุณสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้? ด้วย ClickUp คุณสามารถจดบันทึกและเปลี่ยนให้เป็นรายการที่ต้องทำ วิกิ หรือกำหนดการประชุมแบบร่วมมือกันได้อย่างง่ายดาย

ClickUp จัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ และเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ดังนั้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของ reMarkable 2 และยกระดับการจดบันทึกของคุณไปอีกขั้นลองใช้ ClickUpวันนี้!