10 ทางเลือกและคู่แข่งของ reMarkable 2 ในปี 2025

ความสุขของการเขียนบนกระดาษนั้นยอดเยี่ยม แต่มีข้อเสียมากกว่าข้อดี อย่างน้อยก็ในแง่ของการจดบันทึก: จะเป็นอย่างไรถ้าบันทึกของคุณสูญหาย? หรือเปียกน้ำหรือขาด?
จากนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และการจัดระเบียบ – คุณอาจไม่มีหน้าเพียงพอ ไม่สามารถจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นน้อยหากคุณต้องการแบ่งปันบันทึกของคุณ ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง
แท็บเล็ต E-ink อย่าง reMarkable 2 เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ
ตลาดผู้บันทึกโน้ตดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีคู่แข่งหลายรายที่น่าสนใจสำหรับ reMarkable 2 ที่คุณสามารถสำรวจได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการสีสัน ฟีเจอร์เพิ่มเติม หรือเพียงแค่ราคาที่แตกต่าง คู่มือนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ reMarkable 2
⏰ สรุป 60 วินาที
การจดบันทึกด้วยกระดาษแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด เช่น การสูญหาย ความเสียหาย และการจัดระเบียบที่ไม่เป็นระบบ แท็บเล็ตอี-อิงค์ เช่น reMarkable 2 เป็นทางเลือกดิจิทัลที่มีคู่แข่งหลากหลายรุ่นซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกัน
- Onyx Boox (ดีที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นของแอปพลิเคชัน)
- Kindle Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับระบบนิเวศ Kindle)
- Kobo Elipsa 2E (เหมาะที่สุดสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่)
- ฟูจิตสึ ควอดเอร์โน A5 (ดีที่สุดสำหรับความคุ้มค่า)
- iPad Air (ดีที่สุดสำหรับความหลากหลาย)
- MeeBook (อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีที่สุด)
- ซูเปอร์โน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การเขียนเหมือนกระดาษ)
- MobiScribe (หน้าจอลดแสงสะท้อนที่ดีที่สุด)
- Rocketbook (ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์กระดาษที่ใช้ซ้ำได้)
- Sony DPT-RP1 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสาร)
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบอย่างครอบคลุม): ClickUp เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง วิกิ หรือวาระการประชุมแบบร่วมมือกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ reMarkable 2?
ก่อนที่จะเจาะลึกถึงอุปกรณ์เฉพาะเจาะจง ควรพิจารณาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ:
- หน้าจอแสดงผล: คุณภาพของหน้าจอ e-ink อาจแตกต่างกัน ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความละเอียด ความไวต่อการสัมผัส และการมีไฟส่องสว่างด้านหน้าสำหรับการอ่านในที่แสงน้อย
- ประสบการณ์การเขียน: หากคุณชอบประสบการณ์การเขียนด้วยปากกาบนกระดาษใน reMarkable 2 ความรู้สึกเหมือนใช้ปากกาจริง ความไวต่อแรงกด และการป้องกันฝ่ามือจะเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องพิจารณา
- คุณสมบัติ: คุณสมบัติเช่น เครื่องมือจัดระเบียบ, การแปลงบันทึกเป็นข้อความ, และระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์ สามารถช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
- ประสบการณ์การอ่าน: หากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งสำคัญ ควรพิจารณาขนาดหน้าจอ การเชื่อมต่อกับห้องสมุด และการปรับขนาดตัวอักษร
- ระบบปฏิบัติการ: ระบบที่ใช้ Android มีความหลากหลายของแอปพลิเคชันมากกว่า ในขณะที่ระบบปิดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการมุ่งเน้น
- ราคา: reMarkable 2 ตั้งอยู่ในระดับราคาพรีเมียม คุณต้องการคุณสมบัติทั้งหมดหรือไม่ หรือตัวเลือกที่เป็นมิตรกับงบประมาณมากกว่าจะเพียงพอ?
10 แท็บเล็ตทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ reMarkable
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ reMarkable 2 มาดูตัวเลือกยอดนิยม 10 อันดับกัน
1. Onyx Boox
Onyx Boox นำเสนออุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์จดบันทึกหลากหลายรุ่นที่ทำงานบนระบบ Android 11 ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานแอปพลิเคชันมากกว่า reMarkable 2 ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ Note Air 3, Note Air 3 C และ Tab Ultra C Pro
อุปกรณ์เหล่านี้รองรับฟีเจอร์การจดบันทึกและใส่คำอธิบายประกอบหลากหลายรูปแบบ เช่น ความสามารถในการเขียนลงบนไฟล์ PDF และอีบุ๊กโดยตรง คุณยังสามารถสร้างและจัดระเบียบบันทึกที่เขียนด้วยลายมือในหลากหลายรูปแบบได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Onyx Boox
- เข้าถึงแอปหลากหลายสำหรับการจดบันทึก การอ่าน และการจัดระเบียบ
- เลือกขนาดหน้าจอที่หลากหลายให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ใช้ตัวเลือกปากกาหลายแบบเพื่อรองรับสไตล์การเขียนและความชอบที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ Onyx Boox
- อินเทอร์เฟซอาจไม่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ราคาของ Onyx Boox
- หมายเหตุ Air 3: $399. 99
- หมายเหตุ Air 3 C: $499.99
- แท็บ อัลตร้า ซี โปร: $649.99
คะแนนและรีวิวของ Onyx Boox
- Amazon: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)
- Best Buy: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
2. Kindle Scribe
Kindle Scribe ผสมผสานความรู้สึกคุ้นเคยของการอ่านหนังสือจริงเข้ากับปากกาในตัวสำหรับการจดบันทึกและใส่คำอธิบายประกอบ ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบระบบนิเวศของ Kindle และต้องการวิธีที่ไม่สะดุดในการบันทึกไอเดียโดยตรงบนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขา
เมื่อเปรียบเทียบกับ reMarkable 2, Kindle Scribe มีการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับคลังหนังสือ Kindle ที่กว้างขวาง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการจดบันทึกภายในระบบนิเวศนั้น
ในขณะที่ reMarkable 2 มีระบบจัดการเอกสารที่หลากหลายกว่าและมีตัวเลือกปากกาที่หลากหลายกว่า แต่ขาดความสะดวกในการจัดระเบียบโน้ตภายในอีบุ๊ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kindle Scribe
- อ่านและบันทึกข้อความในไลบรารี Kindle ของคุณโดยตรงบนอุปกรณ์
- ปรับปรุงประสบการณ์การอ่านของคุณในแสงน้อย
- เพลิดเพลินกับพื้นที่เขียนที่กว้างขวางด้วยหน้าจอขนาด 10.2 นิ้ว
ข้อจำกัดของ Kindle Scribe
- เน้นเป็นหลักในระบบนิเวศของ Kindle โดยมีแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามให้เลือกน้อยกว่า
- คุณสมบัติการบันทึกโน้ตขั้นสูงบางอย่างต้องมีการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
ราคา Kindle Scribe
- 339.99 บาท
คะแนนและรีวิว Kindle Scribe
- Amazon: 4. 2/5 (5,700+ รีวิว)
- Best Buy: 4. 6/5 (280+ รีวิว)
3. Kobo Elipsa 2E
Kobo Elipsa 2E เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับการอ่านและการจดบันทึก อุปกรณ์นี้ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลจากมหาสมุทรและโลหะผสมแมกนีเซียม—ทางเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Kobo Elipsa 2E มีขนาดหน้าจอใกล้เคียงกับ reMarkable 2 แต่ให้ประสบการณ์การอ่านที่เหนือกว่า Kobo มาพร้อมคุณสมบัติของเครื่องอ่านอีบุ๊กที่โดดเด่น เช่น การเข้าถึงร้านหนังสืออีบุ๊ก Kobo ในตัว, ระบบไฟ ComfortLight Pro ที่สามารถปรับโทนแสงอุ่นและเย็นได้สำหรับการอ่านตอนกลางคืน และรองรับ Overdrive สำหรับยืมอีบุ๊กจากห้องสมุด
ในขณะที่ reMarkable 2 มีอินเทอร์เฟซที่เน้นการใช้งานปากกาเป็นพิเศษและได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจดบันทึกและการวาดภาพ Kobo Elipsa 2E ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การอ่านที่สะดวกสบาย พร้อมความสามารถในการใส่คำอธิบายประกอบและเขียนบันทึกได้โดยตรงบนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Kobo Elipsa 2E
- รับประกันประสบการณ์การเขียนที่เป็นธรรมชาติด้วยปากกาที่แม่นยำและตอบสนองได้ดี
- ใช้ประโยชน์จากรูปแบบและห้องสมุดอีบุ๊กที่หลากหลาย
- เขียนได้โดยตรงบน eBook และไฟล์ PDF
ข้อจำกัดของ Kobo Elipsa 2E
- เน้นที่ระบบนิเวศของ Kobo โดยมีแอปจดบันทึกของบุคคลที่สามให้เลือกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Android
ราคา Kobo Elipsa 2E
- $399. 99
คะแนนและรีวิว Kobo Elipsa 2E
- Amazon: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
- Best Buy: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. ฟูจิตสึ ควอดเอร์โน A5
Fujitsu Quaderno A5 เป็นอุปกรณ์จดบันทึกดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนสมุดบันทึกและเอกสารกระดาษ เป็นรุ่นที่สองของโมเดล A5 ของพวกเขาและแก้ไขข้อบกพร่องบางประการจากรุ่นแรกได้อย่างประสบความสำเร็จ
Fujitsu Quaderno A5 ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและฟีเจอร์การจดบันทึกที่ใช้งานได้จริงเมื่อเทียบกับ reMarkable 2 โดยมีจุดเด่นเช่น เทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และการจดจำลายมือเพื่อความสะดวกในการค้นหา
คุณสมบัติเด่นของ Fujitsu Quaderno A5
- จำลองประสบการณ์การเขียนบนกระดาษด้วยความไวต่อแรงกดที่แม่นยำ
- ให้ความสำคัญกับการจดบันทึกโดยปราศจากสิ่งรบกวนบนอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
- พกพาได้ง่ายด้วยขนาดกะทัดรัด A5
ข้อจำกัดของ Fujitsu Quaderno A5
- ไม่สามารถใช้อีเมล, การท่องเว็บ, หรือการบันทึกเสียงได้
ราคา Fujitsu Quaderno A5
- 549. 99
Fujitsu Quaderno A5 รีวิวและคะแนน
- Amazon: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)
- Best Buy: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
5. iPad Air
ด้วยการป้องกันตกหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจและโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลัง iPad Air จึงเป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับ reMarkable 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณลงทุนในระบบนิเวศของ Apple อยู่แล้ว
นอกเหนือจากความทนทานและพลังการประมวลผลแล้ว คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งของ iPad Air ที่ทำให้เหมาะสำหรับการจดบันทึกคือ การรองรับ Apple Pencil (รุ่นที่ 2 ในบางรุ่น)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iPad Air
- เข้าถึงแอปสำหรับการจดบันทึก การจัดระเบียบ และความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
- จัดการงานที่ท้าทาย เช่น การจดบันทึกขณะเปิดหลายแอปพร้อมกัน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ iPhone, Mac และผลิตภัณฑ์ Apple อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ iPad Air
- มีราคาสูงกว่าเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทางส่วนใหญ่
- แม้ว่าจะมีแอปจดบันทึกเสริมที่รองรับ Apple Pencil แต่หน้าจอไม่ได้เป็นแบบ e-ink ซึ่งหมายความว่าอาจไม่เหมาะสำหรับการอ่านเป็นเวลานานเนื่องจากอาจทำให้ตาล้า
ราคาของ iPad Air
- 64GB: เริ่มต้นที่ $599
- 256GB: เริ่มต้นที่ $749
คะแนนและรีวิว iPad Air
- Amazon: 4. 8/5 (12,500+ รีวิว)
- Best Buy: 4. 8/5 (26,300+ รีวิว)
6. มีบุ๊ค
MeeBook P10 Pro มอบประสบการณ์การอ่านและเขียนที่สะดวกสบาย สามารถใช้เป็นอุปกรณ์จดบันทึกดิจิทัลได้พร้อมกับความหลากหลายของแท็บเล็ต Android เต็มรูปแบบ ซึ่งแตกต่างจาก reMarkable 2 ที่เน้นประสบการณ์การจดบันทึกที่เรียบง่ายมากขึ้น
อุปกรณ์นี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 11 และมาพร้อมกับ Google Play Services ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันหลากหลายประเภทได้อย่างสะดวก เป็นทางเลือกที่ประหยัดงบประมาณ พร้อมให้คุณเขียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ เส้นจะหนาหรือบางตามแรงกดที่คุณใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeeBook
- พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสำหรับการจดบันทึกขณะเดินทาง
- เพลิดเพลินกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้งานในระดับปานกลาง
- เลือกจากหลากหลายรูปแบบ รวมถึง PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI และแม้แต่รูปแบบภาพและเสียงยอดนิยม เช่น JPG, MP3 และ CBR
ข้อจำกัดของ MeeBook
- เน้นการจดบันทึก โดยมีฟังก์ชันการอ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างจำกัดและไม่รองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน
- อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการพื้นที่เขียนขนาดใหญ่
ราคาของ MeeBook
- เริ่มต้นที่ $259
คะแนนและรีวิวของ MeeBook
- Amazon: 3. 9/5 (100+ รีวิว)
- Best Buy: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. ซูเปอร์โน้ต
Supernote Nomad ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบความรู้สึกของการเขียนบนกระดาษ มีหน้าจอ e-ink, ปากกาสไตลัสปลายแข็ง, ระบบจัดระเบียบโน้ต และการใส่คำอธิบายในเอกสาร การออกแบบที่บางและน้ำหนักเบาพร้อมปากกาสไตลัสปลายละเอียดมอบประสบการณ์การเขียนที่เป็นธรรมชาติ
ต่างจากหน้าจอแก้วของ reMarkable 2 แท็บเล็ตกระดาษ Nomad มีฟิล์มพิเศษที่ให้สัมผัส 'รอยบุ๋ม' ที่น่าพึงพอใจในทุกการเขียนด้วยปากกา เลียนแบบความรู้สึกสัมผัสของปากกาบนกระดาษ
ในขณะที่ reMarkable 2 มีระบบโฟลเดอร์ที่เรียบง่าย Supernote Nomad ช่วยให้คุณสร้างสมุดบันทึกดิจิทัล โฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อยสำหรับการจดบันทึกที่เป็นระเบียบ
คุณสมบัติเด่นของ Supernote
- ทำการบันทึกและทำเครื่องหมายเอกสาร PDF ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แปลงลายมือเป็นข้อความที่แก้ไขได้และค้นหาได้
- เพิ่มความเร็วในการจดบันทึกด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- รับการสนับสนุนมากกว่าหกสิบภาษา
- เชื่อมต่อคีย์บอร์ดบลูทูธเพื่อประสบการณ์การพิมพ์ที่ปราศจากสิ่งรบกวน
ข้อจำกัดของ Supernote
- เน้นที่แอปจดบันทึกที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยมีตัวเลือกจากบุคคลที่สามน้อยกว่า
ราคาของ Supernote
- 299 ดอลลาร์
คะแนนและรีวิว Supernote
- Amazon: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- Best Buy: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
8. MobiScribe
เมื่อเปรียบเทียบกับ reMarkable 2, MobiScribe มอบอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า แต่มีขนาดหน้าจอที่เล็กกว่า
MobiScribe ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือจดบันทึกเท่านั้น แต่ยังรวมข้อดีของสมุดบันทึก อีบุ๊ก และตัวจัดระเบียบดิจิทัลไว้ในหนึ่งเดียว คุณสามารถจดบันทึกไอเดีย จัดเก็บและอ่านอีบุ๊ก รวมถึงจัดการโน้ตด้วยโฟลเดอร์ได้อย่างง่ายดาย
หน้าจอ e-ink เลียนแบบกระดาษจริงเพื่อประสบการณ์การเขียนที่สบายและคุ้นเคย นอกจากนี้ คุณสมบัติป้องกันแสงสะท้อนยังช่วยให้ใช้งานได้ง่ายทั้งกลางแจ้งหรือในที่ที่มีแสงจ้า
MobiScribe มาพร้อมกับปากกาที่ไวต่อแรงกด ซึ่งช่วยให้การเขียนและวาดภาพบนแท็บเล็ต e-ink ที่ไม่มีแสงสะท้อนและกันน้ำเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ อุปกรณ์นี้ยังสามารถแปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความดิจิทัล ทำให้ง่ายต่อการแชร์และค้นหา
คุณสมบัติเด่นของ MobiScribe
- เขียนด้วยสีหกสี คล้ายกับกระดาษโน้ตติด และทำให้ภาพร่างของคุณมีชีวิตชีวา
- ประสบการณ์การอ่านนานขึ้นโดยไม่ปวดตาและมองเห็นได้ดีขึ้น
- รับการสนับสนุนสำหรับมากกว่า 100 ภาษา
ข้อจำกัดของ MobiScribe
- การท่องเว็บเป็นความท้าทายเนื่องจากการไม่มีเบราว์เซอร์ในตัว
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามีความล่าช้าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง
ราคาของ MobiScribe
- เริ่มต้นที่ $320
MobiScribe คะแนนและรีวิว
- Amazon: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- Best Buy: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Rocketbook
Rocketbook นำเสนอวิธีการแบบผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ โดยรวมสมุดโน้ตกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้ากับการเชื่อมต่อดิจิทัล ต่างจากหน้าจอ e-ink ของ reMarkable 2 ที่ไม่สามารถลบออกได้ Rocketbook ใช้กระดาษจริงที่คุณสามารถเช็ดทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
คุณสามารถเขียนบนหน้ากระดาษได้เหมือนกับสมุดบันทึกทั่วไป ดังนั้น เมื่อคุณต้องการใช้หน้ากระดาษเดิมซ้ำ เพียงเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ แล้วคุณก็จะได้หน้ากระดาษใหม่
เมื่อคุณทำกับหน้าเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้แอป Rocketbook เพื่อสแกนหน้าได้ แอปสมุดบันทึกอัจฉริยะนี้สามารถส่งบันทึกของคุณไปยังปลายทางดิจิทัลต่าง ๆ เช่น Google Drive และ Dropbox ได้
คุณสมบัติเด่นของ Rocketbook
- สแกนบันทึกด้วยแอป Rocketbook เพื่ออัปโหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือแพลตฟอร์มบันทึกดิจิทัล
- เลือกจากเทมเพลตการจดบันทึกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ สำหรับความต้องการในการวางแผนและจัดระเบียบที่แตกต่างกัน
- ปรับแต่งประเภทการเพิ่มความเข้มสีของคุณในการตั้งค่าเพื่อการสแกนที่ดีที่สุด
ข้อจำกัดของ Rocketbook
- พึ่งพาแอปอย่างมากสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
- กระบวนการลบและสแกนแต่ละเซสชันการทำงานผ่านแอปบนโทรศัพท์อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับผู้ที่มีการจดบันทึกบ่อยครั้ง
ราคาของ Rocketbook
- เริ่มต้นที่ $17.99
คะแนนและรีวิวของ Rocketbook
- Amazon: 4. 5/5 (50,000+ รีวิว)
- Best Buy: 4. 3/5 (70+ รีวิว)
10. โซนี ดีพีที-อาร์พี1
Sony DPT-RP1 เป็นอุปกรณ์กระดาษดิจิทัลที่มีหน้าจอขนาด 13.3 นิ้ว ซึ่งคล้ายกับกระดาษขนาดมาตรฐานแบบจดหมาย
ปากกาสไตลัสที่แถมมาด้วยมีปลายที่ไวต่อแรงกดซึ่งจำลองความรู้สึกเหมือนการเขียนบนกระดาษ ทำให้การจดบันทึกและการใส่หมายเหตุเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น
นี่คล้ายกับปากกาสไตลัส reMarkable 2 ทั้งสองรุ่นมุ่งเน้นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ แต่จากรีวิวของผู้ใช้แนะนำว่า Sony DPT-RP1 อาจมีความได้เปรียบเล็กน้อยเนื่องจากการออกแบบหัวปากกา
ปากกาสไตลัส Sony DPT-RP1 ยังมีปุ่มยางลบเฉพาะสำหรับการลบที่แม่นยำ ต่างจาก reMarkable2 ที่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากภายในซอฟต์แวร์
ด้วยหน้าจอ e-ink ของ Sony DPT-RP1 ที่สะท้อนแสงเหมือนกระดาษจริง การอ่านและจดบันทึกเอกสารเป็นเวลานานจึงสบายตาและลดความเมื่อยล้าของดวงตามากกว่าการใช้แท็บเล็ตแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sony DPT-RP1
- ตรวจสอบเอกสารได้ทุกที่ด้วยการออกแบบที่น้ำหนักเบามาก
- ทำการทำเครื่องหมายเอกสารอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือเน้นข้อความ ใต้เส้น และจดบันทึกที่ทรงประสิทธิภาพ
- โอนย้ายเอกสารไปยังและจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างราบรื่นผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth เพื่อการจัดการและการแบ่งปันที่ง่ายดาย
- จัดเก็บเอกสารจำนวนมาก (ประมาณ 10,000 ไฟล์ PDF) ในหน่วยความจำภายในขนาด 16GB โดยรักษาความเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ทั้งหมดในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Sony DPT-RP1
- อาจไม่เหมาะสำหรับศิลปินที่กำลังมองหาสมุดร่างดิจิทัล
- ข้อจำกัดของสี 16 เฉดของกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ภาพหรือแผนผังบางภาพแสดงผลแปลกๆ
ราคาของ Sony DPT-RP1
- หกร้อยหกสิบหกดอลลาร์ 19 เซนต์
Sony DPT-RP1 คะแนนและรีวิว
- Amazon: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Best Buy: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือจดบันทึกอื่น ๆ
ยังหาเครื่องมือจดบันทึกที่สมบูรณ์แบบเพื่อแทนที่ reMarkable 2 ไม่ได้อยู่หรือ? เราขอแนะนำ ClickUp ชุดคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้อย่างหลากหลายไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างและเขียนบันทึกเท่านั้น แต่ยังนำเสนอตัวเลือกการจัดระเบียบทั้งแบบขับเคลื่อนด้วย AI และแบบแมนนวลเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอีกด้วย
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
ไม่ว่าคุณจะใช้งานบนเว็บหรืออุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป ClickUp ก็รับประกันการเข้าถึงที่ราบรื่นในทุกแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ มันผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1000 แอป ทำให้คุณไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงบันทึกของคุณ
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึก:
1. คลิกอัพ ด็อกส์
คุณสามารถสร้างเอกสารที่สวยงามและมีความหมายได้ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย โครงสร้างแบบซ้อนที่ใช้งานง่าย และวิดเจ็ตที่ผสานรวมไว้กับClickUp Docs จัดระเบียบเอกสารไว้ในโฟลเดอร์และพื้นที่เพื่อให้การจัดหมวดหมู่และการจัดการการเข้าถึงเป็นไปอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งเหมาะสำหรับการระดมความคิดหรือการจดบันทึกการประชุมร่วมกัน
2. ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วยเขียนเสมือนจริงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกดิจิทัลของคุณ มันจะถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนคำพูดให้เป็นบันทึกดิจิทัล
นี่ช่วยประหยัดเวลาของคุณและทำให้คุณมั่นใจว่าคุณบันทึกทุกสิ่งที่สำคัญไว้ได้โดยไม่ต้องรีบเขียนทุกอย่างลงด้วยตัวเอง
สร้างสรรค์และปรับปรุงเอกสารของคุณด้วยคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาดจาก AI
ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain สามารถระบุงานที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงบันทึกกับขั้นตอนเฉพาะของโครงการ และค้นหาแนวคิดหรือไอเดียภายในบันทึกของคุณ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งานในภายหลัง
ถาม ClickUp Brain ได้ทุกเรื่องจากพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมรับคำตอบทันทีที่เข้าใจบริบท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวิดีโออธิบายนี้
3. คลิกอัพโน้ตแพด
ใช้ClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกหลากหลายประเภทและจัดระเบียบภายในพื้นที่ทำงานของคุณ จัดรูปแบบบันทึกของคุณ แปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และรักษาความเป็นระเบียบด้วย รายการสิ่งที่ต้องทำขณะเดินทาง
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? Notepad สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือไม่ก็ตาม
4. กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp's Whiteboardเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบไดนามิกและภาพที่ทำให้การระดมความคิดและการวางแผนรู้สึกเป็นธรรมชาติและมีปฏิสัมพันธ์ เมื่อใช้บนแท็บเล็ตอย่าง reMarkable 2 จะยิ่งสนุกมากขึ้น! คิดถึงการวาดภาพที่ลื่นไหล การเขียนด้วยลายมือที่เป็นธรรมชาติ และการจัดระเบียบด้วยการลากและวางที่ให้ความรู้สึกเหมือนกระดาษ มันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้การวางแผนโครงการรู้สึกเหมือนการเล่น
5. แบบบันทึกประจำวัน
คุณต้องการมีศูนย์กลางสำหรับความคิดสร้างสรรค์ประจำวัน ความคิดแวบผ่าน และรายการซื้อของของคุณหรือไม่ เพื่อให้คุณสามารถหาสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อคุณต้องการใช้จริง ๆ?เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUpอาจเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับโน้ตติดผนังที่กระจัดกระจายและสมุดบันทึกมากมายของคุณ
รวมถึงสถานะที่กำหนดเองซึ่งช่วยให้การติดตามและจัดหมวดหมู่บันทึกเป็นเรื่องง่ายขึ้นเป็น 'ต้องทำ' และ 'ทำแล้ว'
นอกจากการจดบันทึกไอเดียและสิ่งที่ต้องทำแล้ว คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดสูญหายท่ามกลางความคิดมากมาย
โดยการเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานใน ClickUpพร้อมสถานะ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าไอเดียและสิ่งที่ต้องทำของคุณจะได้รับการติดตามอย่างครบถ้วน วิธีนี้ทำให้บันทึกของคุณมากกว่าแค่การบันทึกข้อมูล แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
คุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่มีโครงสร้างเพื่อ:
- จัดลำดับความสำคัญของงานและโครงการตามความสำคัญและความเร่งด่วน
- ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและติดตามความคืบหน้า
- เก็บรายละเอียดหรือบันทึกสำคัญไว้ในที่เดียว
- ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติจากบันทึกของคุณด้วย ClickUp Brain
- ผสานแอปจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่คุณใช้อยู่แล้วผ่านClickUp Integrations
- พัฒนาความคิดอย่างเป็นภาพและร่วมกันผ่าน ClickUp Whiteboards แบบโต้ตอบกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลทำให้การจดบันทึกของคุณน่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานของคุณได้ทันทีด้วยการรายงานที่ชัดเจนและแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
- จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เช่นมุมมองปฏิทิน กระดานคัมบัง หรือมุมมองปริมาณงาน วิธีนี้จะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเหล่านั้นได้รวดเร็วขึ้น
- กำหนดสถานะงานที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อจดบันทึก คุณสามารถอ้างอิงสถานะงานเฉพาะได้ ซึ่งจะให้บริบทแก่บันทึกของคุณและทำให้มีความหมายมากขึ้นในภายหลัง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่สังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติหลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
การเลือกวิธีการจดบันทึกที่เหมาะสม
reMarkable 2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกไอเดียแต่จะเป็นอย่างไรถ้าบันทึกของคุณสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้? ด้วย ClickUp คุณสามารถจดบันทึกและเปลี่ยนให้เป็นรายการที่ต้องทำ วิกิ หรือกำหนดการประชุมแบบร่วมมือกันได้อย่างง่ายดาย
ClickUp จัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ และเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ดังนั้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของ reMarkable 2 และยกระดับการจดบันทึกของคุณไปอีกขั้นลองใช้ ClickUpวันนี้!