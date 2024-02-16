พอดแคสต์การตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดสำหรับคุณและทีมของคุณ

ประสบการณ์การตลาดเนื้อหาของคุณคงได้สอนคุณแล้วว่านวัตกรรมเป็นหนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จ
นวัตกรรมเกิดจากการเรียนรู้และการวิจัยมากมาย ด้วยพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณจะรักษาความทันสมัยและความเกี่ยวข้องได้อย่างไร?
พอดแคสต์การตลาดเนื้อหาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการการตลาดในปัจจุบัน
พอดแคสต์ประเภทนี้มักมีผู้เชี่ยวชาญ, ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม, และผู้นำทางความคิดที่แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก, คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้, กรณีศึกษา, และแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อช่วยนักการตลาดและธุรกิจให้สามารถใช้เนื้อหาเป็นเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของพวกเขา
พอดแคสต์สามารถช่วยให้คุณติดตามเทรนด์ล่าสุด เรียนรู้จากแคมเปญการตลาดเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จ และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการยกระดับการสร้างเนื้อหาและการตลาดของคุณเอง ส่วนที่ดีที่สุดของพอดแคสต์คือคุณสามารถสมัครสมาชิกและฟังตอนใดก็ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือทำงานบ้าน
แต่ประเด็นคือ—เมื่อมีพอดแคสต์การตลาดดิจิทัลมากมายให้เลือก คุณจะเลือกอย่างไรว่าอันไหนไม่ควรพลาด?
เราได้คัดสรรรายการพอดแคสต์การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดเนื้อหา เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง
พอดแคสต์การตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาด
เตรียมหูฟังของคุณให้พร้อม! นี่คือ 10 พอดแคสต์การตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดที่นักการตลาดทุกคนควรเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ของพวกเขา
1. ทุกคนเกลียดนักการตลาด
ผู้ดำเนินรายการ: หลุยส์ เกรเนียร์
ทุกคนเกลียดนักการตลาดเป็นพอดแคสต์การตลาดที่ตรงไปตรงมาและนำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่เบื่อหน่ายกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่รบกวน
Grenier สัมภาษณ์นักการตลาดและผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติทางการตลาดที่มีจริยธรรม เขาเน้นการช่วยให้ผู้ฟังเรียนรู้วิธีการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และลูกค้าเป้าหมาย, หาลูกค้าใหม่, และสร้างกำไรที่ยั่งยืนผ่านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
พอดแคสต์นี้เจาะลึกหัวข้อการตลาดต่างๆ โดยเน้นเป็นพิเศษที่การตลาดเนื้อหา
ทำไมเราถึงชอบมัน?
Grenier มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่าสิบปีสำหรับบริษัทต่างๆ เช่น Hotjar และ Dropbox โดยขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จ เขาได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง เช่น Seth Godin, Benji Hyam และ Joanna Wiebe
ตอนที่ต้องฟัง
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
พอดแคสต์นี้คุ้มค่ากับเวลาที่คุณใช้ในการฟังอย่างแน่นอน 100%!
2. การตลาดออนไลน์ที่ง่ายขึ้น
ผู้ดำเนินรายการ: เอมี่ พอร์เตอร์ฟิลด์
เอมี่ พอร์เตอร์ฟิลด์ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในด้านการตลาดออนไลน์ เธอเป็นซีอีโอของธุรกิจออนไลน์ที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และเป็นนักเขียนขายดีของนิวยอร์กไทมส์
ในOnline Marketing Made Easy, Amy ได้แยกแยะแนวคิดและกลยุทธ์ใหญ่ ๆ ให้เป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้จริงเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงเนื้อหา, การตลาดทางสื่อสังคม, อัตราการเปลี่ยนแปลง, และกลยุทธ์การตลาดอัตโนมัติของคุณ
คำแนะนำของเธอช่วยให้ผู้ฟังบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้เร็วขึ้น
ทำไมเราถึงชอบมัน?
ความมุ่งมั่น ความเชี่ยวชาญ และความปรารถนาอย่างแท้จริงของเอมี่ในการเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้อื่น ทำให้ Online Marketing Made Easy เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการยกระดับการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ และบรรลุเป้าหมายในการเติบโตและความสำเร็จทางธุรกิจ
ตอนที่ต้องฟัง
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
เอมี่ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างไอเดียใหม่ ๆ เท่านั้น แต่เธอยังมอบสูตรสำเร็จแบบทีละขั้นตอนให้คุณอีกด้วย
3. ประสบการณ์เสียงของ GaryVee
ผู้ดำเนินรายการ: แกรี่ วาเยอร์ชุก
แกรี่ วาเยอร์ชุก เป็นหนึ่งในผู้สร้างเนื้อหาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการการตลาด โดยสวมบทบาทหลายอย่างในฐานะผู้ประกอบการ ซีอีโอ นักลงทุน และนักพูดในที่สาธารณะ
ติดตามพอดแคสต์The GaryVee Audio Experienceเพื่อรับฟังปาฐกถาสำคัญเกี่ยวกับการตลาดและธุรกิจ, บทคัดย่อจากซีรีส์วิดีโอ DAILYVEE ของเขา, บทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ และเนื้อหาพิเศษอื่น ๆ ที่เขาคัดสรรมาโดยเฉพาะ
แกรี่นำเสนอข้อคิดเห็นที่ซื่อสัตย์และสดใหม่ซึ่งสอดคล้องกับผู้ฟังและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเผชิญหน้ากับเป้าหมายของตน
ทำไมเราถึงชอบมัน?
ประสบการณ์อันกว้างขวางของ Gary Vaynerchuk ในด้านการตลาดครอบคลุมหลายปี ซึ่งในช่วงเวลานี้เขาได้สร้างธุรกิจหลายแห่งอย่างประสบความสำเร็จและร่วมงานกับแบรนด์ Fortune 1000 เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคผ่านเอเจนซี่โฆษณาแบบครบวงจรของเขา
ในพอดแคสต์ของเขา เขาแบ่งปันประสบการณ์อย่างใจกว้างและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการเป็นประจำ
ตอนที่ต้องฟัง
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นผู้ประกอบการมาสักพักแล้ว—นี่คือพอดแคสต์ที่เหมาะสำหรับคุณ
4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
ผู้ดำเนินรายการ: แดเนียล เลมิน และฮันนาห์ ทูเกอร์
Social Prosเป็นพอดแคสต์ด้านการตลาดโซเชียลมีเดียที่ดำเนินมายาวนานที่สุด โดยมีคลังเนื้อหาที่น่าประทับใจกว่า 600 ตอน พอดแคสต์นี้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมโซเชียลมีเดีย และนำเสนอให้กับบุคคลที่กระตือรือร้นที่จะพัฒนาอาชีพในสายงานนี้
ติดตามเพื่อค้นพบการเปิดเผยเบื้องหลังที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับการทำงานภายในของทีมสื่อสังคมออนไลน์ในองค์กรที่มีชื่อเสียงเช่น Google, Reddit, Glossier, Lyft และอื่น ๆ
เรียนรู้วิธีที่ทีมเหล่านี้จัดการการจ้างงาน, การดำเนินงาน, แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์, และการวัดผลของโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์
ทำไมเราถึงชอบมัน?
The Social Pros Podcast เน้นย้ำถึงแง่มุมความเป็นมนุษย์ของโซเชียลมีเดีย นำเสนอเคล็ดลับและกลยุทธ์ทางการตลาดที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปรับใช้ได้ทันที
ตอนที่ต้องฟัง
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
นี่เป็นสิ่งที่ควรฟังอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านการสื่อสารหรือโซเชียลมีเดีย!!
5. รายการพอดแคสต์ ProBlogger
ผู้ดำเนินรายการ: ดาร์เรน โรว์ส
การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าได้จริงไม่ใช่เรื่องง่าย และนักเขียนบล็อกก็รู้ดีถึงความท้าทายนี้
และนั่นคือจุดที่พอดแคสต์ ProBloggerช่วยคุณได้!
พอดแคสต์นี้นำเสนอการผสมผสานที่น่ารื่นรมย์ของตอนต่างๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับการตลาดที่ดีที่สุด กรณีศึกษาที่ให้ความกระจ่าง และความท้าทายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
พอดแคสต์นี้ทำหน้าที่เป็นห้องเรียนเสมือนจริงของคุณ สอนศิลปะในการสร้างเนื้อหาที่น่าทึ่ง ดึงดูดผู้อ่านที่ทุ่มเทให้กับบล็อกของคุณ เพิ่มการมีส่วนร่วม และเปลี่ยนความหลงใหลของคุณให้กลายเป็นผลกำไร แม้ว่า Darren จะไม่ได้ปล่อยตอนใหม่หลังจากปี 2020 แต่ตอนเก่าของพอดแคสต์ก็ยังคงเต็มไปด้วยความรู้และปัญญาที่มีคุณค่าและยังคงใช้ได้อยู่
รายชื่อแขกรับเชิญน่าประทับใจมาก นำโดยผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง Seth Godin, Nir Eyal, Rand Fishkin และ Sujan Patel
ทำไมเราถึงชอบมัน?
ดาร์เรน, นักเขียนบล็อกที่มีประสบการณ์มาตั้งแต่ปี 2002, ไม่เพียงแต่สามารถดำรงชีวิตอย่างเต็มเวลาจากการเขียนบล็อกได้เท่านั้น แต่ยังทำให้บล็อกของเขาได้รับการอ่านจากผู้อ่านมากกว่า 5 ล้านคนทุกเดือนอีกด้วย
จุดชมวิวที่ไม่เหมือนใครนี้ทำให้เขาสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของบล็อกได้ และเข้าใจว่าคุณสามารถทำเงินจากบล็อกของคุณอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร แม้จะอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในพอดแคสต์ เขาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าอย่างยิ่งอย่างใจกว้าง
ตอนที่ต้องฟัง
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
นี่คือพอดแคสต์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนชอบทำรายการแบบ OCD อย่างฉันจริง ๆ มันทำให้ฉันมั่นใจมากขึ้นมากเลย
6. เนื้อหาและการสนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รอส ฮัดเจนส์
Content and Conversationเป็นพอดแคสต์โดย Siege Media ซึ่งเป็นเอเจนซี่การตลาดเนื้อหาที่เน้น SEO เป็นหลักในซานดิเอโก พอดแคสต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่คุณควรใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณสามารถผสานกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณกับSEO ได้อย่างไร
พอดแคสต์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้กำลังได้รับความสนใจเนื่องจากสำรวจความซับซ้อนของการดำเนินการอย่างลึกซึ้ง ซึ่งส่งผลให้มีการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ฟังพอดแคสต์นี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เนื้อหาติดอันดับและค้นพบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำให้เนื้อหาของคุณได้รับการแชร์
ทำไมเราถึงชอบมัน?
พอดแคสต์นี้ครอบคลุมหัวข้อมากมาย รวมถึงการตลาดเนื้อหา, SEO, การติดต่อทางอีเมล, และการตลาดบน Reddit ด้วยเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ พอดแคสต์นี้จึงเป็นคู่มือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งหากคุณต้องการเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของเนื้อหาของคุณ
ตอนที่ต้องฟัง
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
เคล็ดลับ SEO และเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเพื่อยกระดับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ
7. ความลับแห่งกำไรจากรายชื่ออีเมล (เดิมชื่อ ความลับแห่งการเล่าเรื่อง)
ผู้ดำเนินรายการ: จูลส์ แดน
หากคุณเป็นโค้ช ที่ปรึกษา หรือผู้ทำการตลาดข้อมูลที่ต้องการเพิ่มยอดขายผ่านการตลาดทางอีเมลEmail List Profit Secretsคือแหล่งข้อมูลที่คุณต้องใช้ พอดแคสต์นี้จะช่วยคุณ:
- หาลูกค้าเพิ่ม
- เพิ่มรายได้ต่อลูกค้า
- ปรับปรุงการรักษาลูกค้า
แดนสอนวิธีสร้างอีเมลซีเควนซ์ที่เข้าถึงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ เล่าเรื่องราว และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ทำไมเราถึงชอบมัน?
จูลส์ แดน มีประวัติการทำงานที่น่าทึ่งในการสร้างผลลัพธ์ให้กับลูกค้าถึง 15 ล้านดอลลาร์. พอดแคสต์ของเขาเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออีเมลให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ทำกำไรได้ โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือความไว้วางใจ.
ตอนที่ต้องฟัง
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
ใครจะไม่ชอบเรื่องราวดีๆ? พอดแคสต์นี้ก็ไม่ต่างกัน – พลังงานดี ข้อมูลดี
8. การตลาดแบบเก่ากับโจ พูลิซซี และโรเบิร์ต โรส
ผู้ดำเนินรายการ: โจ พูลิตซ์ และ โรเบิร์ต โรส
สถาบันการตลาดเนื้อหา (CMI) เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตลาดเนื้อหา และThis Old Marketingเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับการตลาดเนื้อหาของพวกเขา
จัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหาที่มีชื่อเสียงสองท่าน พอดแคสต์รายสัปดาห์นี้จะเจาะลึกถึงแนวโน้มล่าสุด ข่าวสาร และคำแนะนำในวงการการตลาดเนื้อหา
เปิดตัวครั้งแรกในปี 2013 รายการนี้ได้หยุดชั่วคราวในช่วงปลายปี 2017 ก่อนจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2019 นับแต่นั้นมา Pulizzi และ Rose ได้ร่วมกันผลักดันการกลับมาของพอดแคสต์นี้อย่างแข็งขัน
ทำไมเราถึงชอบมัน?
โจ พูลิซซี ผู้ได้รับการขนานนามว่า 'บิดาแห่งการตลาดเนื้อหา' ได้รับการยกย่องจากบางคนว่าเป็นผู้ริเริ่มคำว่า 'การตลาดเนื้อหา' โดยเขาได้ร่วมมือกับผู้ร่วมดำเนินรายการในการให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในด้านการตลาด กลยุทธ์เนื้อหา และการเผยแพร่
ตอนที่ต้องฟัง
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
โจและโรเบิร์ตได้ช่วยให้ฉันเข้าใจโลกของการตลาด ธุรกิจ และเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
9. เกมระยะยาว
ผู้ดำเนินรายการ: อเล็กซ์ เบอร์เก็ตต์, แอลลี่ เดคเกอร์, และ เดวิด คิม
พอดแคสต์The Long Gameนำเสนอแนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับการตลาดเนื้อหา ผู้ดำเนินรายการจะสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหา
พวกเขาครอบคลุมหัวข้อตั้งแต่การเขียนอิสระไปจนถึงการสร้างทีมและการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลง
นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังเพิ่มความน่าสนใจด้วยตอนพิเศษ 'ข้างครัว' เป็นระยะ ๆ โดยมีการอภิปรายอย่างสนุกสนานเกี่ยวกับแนวคิดการตลาดเนื้อหาต่าง ๆ ระหว่างกันเอง
ทำไมเราถึงชอบมัน?
สิ่งที่ทำให้พอดแคสต์นี้แตกต่างคือ การสำรวจแบบจำลองทางความคิด กรอบแนวคิด และหลักการพื้นฐานที่หล่อหลอมวิธีคิดของแขกรับเชิญแต่ละท่าน การสัมภาษณ์มุ่งเน้นไปไกลกว่ากลยุทธ์เฉพาะหน้า โดยเจาะลึกถึงกลยุทธ์ระยะยาวของผู้เชี่ยวชาญในวงการนั้น ๆ
ตอนที่ต้องฟัง
- บล็อกกิ้งถูกประเมินค่าต่ำเกินไป, การนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสู่การปฏิบัติในเนื้อหา, และการขยายตัวในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงกับ Nate Matherson (ตำแหน่ง)
- ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อเนื้อหา การค้นหา การเรียนรู้ และอื่นๆ (การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง)
- สร้างชุมชนสำหรับแบรนด์ B2B, ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการตลาด, และได้รับเกียรติจาก Kash Miah
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
แหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักการตลาดในการพัฒนาทักษะของตนเอง
10. คู่มือการตลาด
ผู้ดำเนินรายการ: มาร์ค ชาเฟอร์
The Marketing Companionเป็นพอดแคสต์ที่สนุกสนานซึ่งสำรวจแนวโน้ม กลยุทธ์ และวิธีการทางการตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยติดอันดับหนึ่งใน 1% แรกของพอดแคสต์บน iTunes!
ตอนต่างๆ นำเสนอการสนทนาและการสัมภาษณ์ที่น่าสนใจกับผู้เชี่ยวชาญ มอบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับโลกของการตลาดเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถไว้วางใจในอารมณ์ขันของ Schaefer ที่จะทำให้หัวข้อการตลาดที่ซับซ้อนมีชีวิตชีวาขึ้น
แต่ละตอนของ The Marketing Companion เต็มไปด้วยเคล็ดลับ กลยุทธ์ และตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในการทำการตลาดของคุณ
ทำไมเราถึงชอบมัน?
พอดแคสต์นี้ช่วยให้คุณมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรมการตลาดเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีบทสนทนาที่เบาสมองพร้อมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย อ้างอิงวัฒนธรรมป๊อป และประสบการณ์ส่วนตัวอีกด้วย
ตอนที่ต้องฟัง
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
The Marketing Companion ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบอย่างรวดเร็วในฟีดของฉัน!
การตลาดเนื้อหาด้วย ClickUp
ทุกทีมการตลาดเนื้อหาต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ—ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการจัดจำหน่ายและการวัดผลลัพธ์
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ครอบคลุมซึ่งมีเครื่องมือและคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดเนื้อหาง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม นี่คือคุณสมบัติหลักที่สามารถให้ประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ทำการตลาดดิจิทัลทุกคน:
การจัดการโครงการ
ทีมคอนเทนต์ต้องจัดการกับโปรเจ็กต์หลาย ๆ โปรเจ็กต์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป้าหมายการตลาด (OKRs) มากมาย นี่คือจุดที่เครื่องมือการจัดการโปรเจ็กต์มีประโยชน์
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นโดยการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ เอกสาร และแดชบอร์ดในเวลาจริง ทำให้ทุกคนทำงานได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และประหยัดเวลา
ใช้ไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อทำงานร่วมกันกับทั้งทีมและดึงพลังความคิดสร้างสรรค์จากสมาชิกแต่ละคน สร้างแผนงานและกระบวนการทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
เชื่อมต่อแผนการตลาดของคุณกับแผนการเข้าสู่ตลาด และแบ่งออกเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจน ด้วยวิธีนี้ ทุกคนในทีมการตลาดของคุณจะทราบตำแหน่งของตนในโครงการและความคืบหน้าที่กำลังทำอยู่
คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นกระบวนการทำงานของทีมคุณได้อีกด้วย ดูสถานะงานและโครงการของคุณผ่านกราฟและแผนภูมิเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น รับภาพรวมที่ชัดเจนว่าแคมเปญต่างๆ มีประสิทธิภาพอย่างไรตามข้อมูลประชากร
กลยุทธ์ที่ทรงพลังอีกประการหนึ่งในการปรับปรุงกิจกรรมการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการใช้แม่แบบงาน แม่แบบงานคือกรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดรายการ จัดลำดับความสำคัญ จัดระเบียบ และติดตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม่แบบงานของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม่แบบนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับงานต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่รายงานข้อบกพร่องไปจนถึงบทความบล็อกและหน้า landing page การใช้แม่แบบนี้สามารถทำให้งานที่ซ้ำซ้อนกลายเป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้งานของคุณมีความสม่ำเสมอ
ClickUp มีมุมมองหลากหลายให้เลือกเพื่อแสดงและโต้ตอบกับงานและโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองรายการ มุมมองปฏิทิน กระดานคัมบัง หรือแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถเลือกแบบฟอร์มที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมการตลาดเนื้อหาสามารถจัดระเบียบแคมเปญและตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลและความร่วมมือภายในทีม
ปฏิทินบรรณาธิการ
ทุกทีมคอนเทนต์ต้องมีปฏิทินเพื่อติดตามการสร้างคอนเทนต์และการตลาดทั้งหมด คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตปฏิทินคอนเทนต์ได้ ทำแก้ไขตามความต้องการของคุณ และใช้ได้ทันที!
วางแผนเนื้อหาที่จะเผยแพร่, เมื่อไหร่, และบ่อยแค่ไหนด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp. มันช่วยให้คุณมองเห็นแผนการเผยแพร่รายวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือนของคุณเพื่อให้ทรัพยากรพร้อมใช้งานและไม่พลาดกำหนดเวลา.
ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
การเขียนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมการตลาดเนื้อหาใด ๆ อย่างไรก็ตาม การผลิตเนื้อหาคุณภาพต้องใช้เวลาและความพยายามมาก
เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเขียนข้อความทางการตลาด ให้ClickUp Brain's AI Writing Assistantเข้ามาช่วย มันจะช่วยคุณในทุกงานสร้างเนื้อหา ลดเวลาที่ใช้ในการวิจัย และแม้กระทั่งป้องกันอาการเขียนไม่ออกด้วยคำแนะนำและโครงร่างที่อ้างอิงจากการวิจัย
หากคุณต้องการเขียนข้อความของคุณเอง เราขอแนะนำให้หาคนช่วยตรวจสอบงานของคุณ และอะไรจะดีไปกว่าผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่จะช่วยแก้ไขข้อความของคุณและให้คำแนะนำในการปรับปรุง?
ความร่วมมือ
การตลาดเป็นกีฬาทีม; นักการตลาดเนื้อหาต้องร่วมมือกับผู้คนหลายคนในเวลาเดียวกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์. นักเขียน, บรรณาธิการ, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, นักกลยุทธ์เนื้อหา, และผู้อื่นต้องอยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อให้กลยุทธ์เนื้อหาและแคมเปญการตลาดประสบความสำเร็จ.
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถให้หลายคนทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับแต่งเอกสารด้วยหน้าเอกสารซ้อน, ตัวเลือกการจัดรูปแบบ, และเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอทางการตลาด. ทีมของคุณสามารถให้คำแนะนำผ่านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้.
ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างราบรื่น สามารถแท็กกันได้ทุกที่ที่จำเป็นเพื่อทำงานให้เสร็จหรือชี้แจงข้อสงสัย สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณทำงานภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วน
แชร์เอกสารอย่างปลอดภัยพร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไอเดียการตลาดที่เป็นความลับหรือกำลังพัฒนาจะอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ไปทีมคอนเทนต์!
พอดแคสต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับข้อมูลและความรู้ในขณะที่ทำงานประจำวัน ความท้าทายอยู่ที่การระบุพอดแคสต์ที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณและสามารถเพิ่มคุณค่าให้คุณได้มากที่สุด เราหวังว่ารายการพอดแคสต์ด้านการตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดของเราจะเป็นประโยชน์ในด้านนั้น
หลังจากที่คุณได้รวบรวมความรู้จากพอดแคสต์เหล่านี้แล้ว ให้พิจารณาเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณนำไปใช้ได้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งหลายทีมใช้เพื่อจัดการความพยายามด้านการตลาดเนื้อหาของพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะต้องการทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดหรือวางแผนกิจกรรมการตลาดสำหรับลูกค้า ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายและเทมเพลตการวางแผนการตลาดที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากคุณกำลังวางแผนที่จะเริ่มทำพอดแคสต์ คุณสามารถอ้างอิงจากเทมเพลตพอดแคสต์เพื่อวางแผนและจัดการได้ดีขึ้น
เริ่มต้นใช้งานClickUpได้เลยวันนี้เพียงสมัครใช้งาน!
คำถามที่พบบ่อย
1. พอดแคสต์ในด้านการตลาดเนื้อหาคืออะไร?
พอดแคสต์การตลาดเนื้อหาคือโปรแกรมเสียงที่ให้ข้อมูลที่มีคุณค่า ข้อมูลเชิงลึก หรือความบันเทิงแก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นสื่อที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้แบรนด์ และแบ่งปันความเชี่ยวชาญในรูปแบบที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย
2. การตลาดประเภทใดคือพอดแคสต์?
พอดแคสต์คือรูปแบบหนึ่งของการตลาดเนื้อหาที่ช่วยให้ธุรกิจหรือบุคคลสามารถมีส่วนร่วมและดึงดูดผู้ชมผ่านเนื้อหาเสียง มันมีวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างอำนาจ ความตระหนักในแบรนด์ การสร้างโอกาสในการขาย และมอบประโยชน์ด้าน SEO ผ่านการถอดเสียง
พอดแคสต์ยังสามารถผสานกลยุทธ์อื่น ๆ เช่น การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลหรือการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้สร้างเนื้อหา
3. พอดแคสต์เป็นเครื่องมือการตลาดที่ดีหรือไม่?
พอดแคสต์สามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไป พอดแคสต์มอบแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครในการสร้างอำนาจของแบรนด์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น และสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ฟัง
ลักษณะที่น่าสนใจของเนื้อหาเสียงช่วยในการส่งมอบข้อมูลที่มีคุณค่าหรือความบันเทิง สร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งกับผู้ฟัง นอกจากนี้ พอดแคสต์ยังช่วยเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์และการสร้างชุมชน และสามารถสร้างรายได้ผ่านการสนับสนุนหรือการโปรโมทผลิตภัณฑ์
ในฐานะที่เป็นสื่อที่ปรับตัวได้และเข้าถึงง่าย พอดแคสต์มอบวิธีการที่หลากหลายในการเสริมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด