วิธีจัดการประชุม Zoom อย่างมืออาชีพ: เคล็ดลับ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ด้วยทีมงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกและมืออาชีพที่พร้อมทำงานจากระยะไกลได้ทุกที่ คุณนึกภาพสถานที่ทำงานสมัยใหม่ที่ไม่มีแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอเช่น Zoom ได้หรือไม่?
เมื่อพลวัตการทำงานเปลี่ยนแปลงไป Zoom ก็มีความสำคัญไม่แพ้เครื่องชงกาแฟ เช่นเดียวกับการรู้วิธีปฏิบัติตัวในการประชุมเหล่านี้—มารยาทเสมือนจริงของคุณ
การเชี่ยวชาญมารยาทในการประชุมผ่าน Zoomไม่ใช่แค่เรื่องของการสุภาพเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เช่น การตรงต่อเวลาและการสบตา เป็นส่วนหนึ่งของมารยาทในการประชุมที่เป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเสมือนจริงหรือแบบอื่น ๆแต่แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอต้องการให้เรารู้จักกฎที่ไม่ได้พูดออกมาอีกสองสามข้อด้วย
มารยาทในการประชุมผ่าน Zoom คืออะไร?
มารยาทในการประชุมผ่าน Zoom คือชุดของแนวทางปฏิบัติสำหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอ ครอบคลุมตั้งแต่การแต่งกายและฉากหลังของคุณไปจนถึงวิธีการสื่อสาร
การเชี่ยวชาญหลักการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและมีประสิทธิผล ซึ่งช่วยเพิ่มประโยชน์สูงสุดของการประชุมออนไลน์ ⭐
คิดถึงมารยาทในการใช้ Zoom ว่าเป็นกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เคารพซึ่งกันและกัน มีสมาธิ และทุกคนรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างอิสระ ทั้งหมดนี้ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเฉพาะของแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่
ความสำคัญของมารยาทในการประชุมผ่าน Zoom
มารยาทในการประชุม Zoom ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยลดสิ่งรบกวน ส่งเสริมการฟังอย่างตั้งใจ และทำให้การสื่อสารชัดเจน กระชับ ส่งผลให้คุณสามารถคาดหวังความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีขึ้นภายในทีม
นี่คือประโยชน์บางประการของการปฏิบัติตามมารยาทในการใช้ Zoom:
- เพิ่มผลผลิต: เมื่อทุกคนปฏิบัติตามมารยาทที่กำหนดไว้ การประชุมจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและเอื้อต่อการสนทนาที่มุ่งเน้น ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นและการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 📈
- ความเป็นมืออาชีพที่ดีขึ้น: การใส่ใจในเสื้อผ้าและพื้นหลังของคุณ รวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการสนทนา จะช่วยให้คุณรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ การปฏิบัติตามมารยาทที่เหมาะสมในการใช้ Zoom ยังแสดงถึงความเคารพต่อผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ อีกด้วย
- พลวัตทีมเชิงบวก: การสื่อสารที่เคารพซึ่งกันและกันและการแสดงออกอย่างมีสติในระหว่างการประชุมออนไลน์ช่วยสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีภายในทีม แม้สมาชิกจะอยู่ห่างไกลกันหลายไมล์ก็ตาม
- ลดความเครียด: เมื่อทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ ความกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกลจะลดลง ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการประชุมที่สบายและปราศจากความเครียดสำหรับทุกคน
ในประเด็นนี้ มาดูกันว่าสิ่งที่ไม่ควรทำระหว่างการประชุมผ่าน Zoom มีอะไรบ้าง
ข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับมารยาทในการประชุม Zoom
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงระหว่างการประชุมออนไลน์:
1. การทำหลายอย่างพร้อมกัน
การตรวจสอบอีเมล, การท่องเว็บไซต์สื่อสังคม, หรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ระหว่างการประชุมเป็นการไม่ให้เกียรติและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์. ให้คุณอยู่ในที่ประชุมอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมในการสนทนา.
2. การละเลยพื้นหลัง
พื้นหลังที่รกหรือรบกวนสายตาอาจทำให้ความสนใจหลุดไปจากการสนทนา ควรเลือกฉากหลังที่เรียบง่ายและเป็นกลาง หรือใช้ฉากหลังเสมือนหากจำเป็น หากไม่สามารถทำได้ คุณสามารถปรับให้พื้นหลังเบลอได้
3. การครอบงำการสนทนา
การพูดแทรกผู้อื่น การผูกขาดการพูด หรือการขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลา อาจขัดขวางการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตร ฝึกฟังอย่างตั้งใจและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พูด
4. การรับประทานอาหารต่อหน้ากล้อง
แม้จะดูเหมือนไม่มีอันตราย แต่เสียงเคี้ยวและกลืนอาจทำให้เสียสมาธิและไม่เป็นมิตรได้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารระหว่างการประชุมทางวิดีโอ
5. ไม่แต่งกายให้เหมาะสม
การแต่งกายที่ไม่เป็นมืออาชีพทำให้คุณดูไม่ใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมประเภทใดก็ตาม ควรแต่งกายอย่างมืออาชีพสำหรับการประชุมทางงาน แม้ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้านก็ตาม
6. ไม่รักษาการติดต่อทางสายตา
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังสนทนาแบบเผชิญหน้ากับใครสักคนโดยไม่มองตาเขาเลย เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม? แต่กระนั้น เรากลับมักลืมทำสิ่งนี้ในการประชุมออนไลน์ และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการมองดูภาพของตัวเองหรือทิศทางของหน้าจอ หรือที่แย่กว่านั้น—การปิดกล้องไว้ตลอดเวลา
คำแนะนำเกี่ยวกับมารยาทในการประชุมผ่าน Zoom เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ตอนนี้เราได้กล่าวถึงข้อควรระวังแล้ว นี่คือเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการจัดการการประชุมผ่าน Zoom อย่างมีประสิทธิภาพและสง่างาม:
เตรียมตัวให้พร้อมแบบมืออาชีพ
การเตรียมตัวก่อนการประชุมช่วยให้คุณมั่นใจและปราศจากความเครียดในระหว่างการประชุม เช่นเดียวกับการเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอแบบดั้งเดิมหรือการประชุมคณะกรรมการ ให้ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบแบบมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของมารยาทในการประชุม Zoom ของคุณ สิ่งนี้ยิ่งสำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพการประชุม
- โปรดคำนึงถึงเขตเวลาของคุณ: กำหนดเวลาประชุมในเวลาที่สะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
- กำหนดวาระการประชุมและแบ่งปันเอกสาร: หากคุณเป็นผู้จัดงาน โปรดแน่ใจว่าคุณได้แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าผู้ได้รับเชิญทุกท่านต้องเข้าใจว่าจะต้องคาดหวังอะไรและบทบาทของตนในการประชุมคืออะไร การส่งคำเชิญเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การเชิญเพื่อนร่วมงานที่ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมหรือตัดสินใจอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของการประชุมได้ หากคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม Zoom โปรดอ่านวาระการประชุมอย่างละเอียดและสอบถามข้อสงสัยก่อนการประชุม
- ทดสอบเทคโนโลยีของคุณ: ตรวจสอบอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมการประชุม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ดำเนินประชุม แต่ผู้เข้าร่วมทุกคนควรทดสอบไมโครโฟนและกล้องของตนเองเพื่อป้องกันสิ่งรบกวนและความล่าช้า
- หาสถานที่เงียบสงบ: เสียงรบกวนจากพื้นหลังอาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจและเสียสมาธิได้ เลือกสถานที่ที่เงียบสงบและปราศจากการรบกวน เพื่อให้คุณและเพื่อนร่วมงานสามารถมุ่งเน้นกับการสนทนาได้อย่างเต็มที่
- มาถึงก่อนเวลา: สร้างบรรยากาศที่ดีโดยการเข้าสู่ระบบก่อนเวลาที่กำหนดไว้ไม่กี่นาที
- ทำให้สั้นหรือกำหนดเวลาพัก: การประชุมผ่าน Zoom มักไม่จำเป็นต้องนานเกิน 45-60 นาที หากคุณจำเป็นต้องจัดประชุมยาว ควรวางแผนให้มีช่วงพักสั้น ๆ ระหว่างการประชุม เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกเหนื่อยล้า
เคล็ดลับเพิ่มเติม: สร้างรายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้ได้ทั่วทั้งทีมของคุณ และบันทึกไว้เป็นเทมเพลตด้วยClickUp Checklists
การแนะนำตัว
ในฐานะเจ้าภาพ หน้าที่ของคุณคือการแนะนำตัวเองและทุกคนที่เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันความเงียบที่อึดอัดเป็นเวลานานและความสับสน
หรือคุณสามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมแนะนำตัวเองได้
- เปิดกล้องไว้: ในฐานะผู้ดำเนินรายการ ถือเป็นมารยาทที่ควรเปิดกล้องและไมโครโฟนของคุณเมื่อการโทรเริ่มต้นขึ้น เนื่องจากคุณเป็นผู้นำการประชุม การให้ทุกคนจ้องมองที่ช่องสี่เหลี่ยมว่างบนหน้าจอคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นการเสียมารยาท หากคุณเป็นผู้เข้าร่วมประชุม การปิดกล้องสามารถทำได้หากผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ก็ปิดกล้องเช่นกัน
- ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณด้วยพื้นหลัง Zoom: หากคุณเข้าร่วมการประชุมจากที่บ้าน ร้านกาแฟ หรือสถานที่ที่ไม่ใช่สำนักงาน การตั้งค่าพื้นหลังเสมือนที่เป็นมืออาชีพหรือเป็นกลางมากขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด วิธีนี้จะช่วยขจัดสิ่งรบกวนจากการเคลื่อนไหวหรือผู้คนรอบข้างคุณ
เป็นผู้เข้าร่วมอย่างมีสติ
เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ ปิดแท็บที่ไม่จำเป็น และเข้าร่วมการสนทนาอย่างกระตือรือร้น แสดงความสนใจผ่านสีหน้าและภาษากาย แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในกล้องก็ตาม
- พูดให้ชัดเจนและกระชับ: ออกเสียงคำให้ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้คำเติมเช่น "เอ่อ" และ "อืม" และให้เนื้อหาของคุณกระชับและเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำลังพูดถึง
- ปิดเสียงไมโครโฟนเมื่อไม่ได้พูด: วิธีนี้จะช่วยกำจัดเสียงรบกวนจากพื้นหลังและป้องกันการแทรกแซงเสียงโดยไม่ตั้งใจ เพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น
- ระวังภาษากายของคุณ: รักษาท่าทางที่ดี หลีกเลี่ยงการกระสับกระส่าย และมองตาที่กล้อง (หรือชื่อของผู้พูด) การพยักหน้า ยิ้ม และมองตา (ที่กล้อง) แสดงถึงการฟังอย่างตั้งใจและมีส่วนร่วม
- สำรวจฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแสดงปฏิกิริยาและการแชท: ปุ่มแสดงปฏิกิริยาเป็นวิธีที่ยอมรับได้ในการแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามในขณะที่คนอื่นกำลังพูดอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ "ยกมือ" เพื่อให้ผู้พูดรู้ว่าควรหยุดและให้โอกาสคุณ หรือคุณสามารถแสดงความยินดีกับความสำเร็จหรือการเฉลิมฉลองโดยใช้ปฏิกิริยา "ปรบมือ" หรือ "หัวใจ" ในทำนองเดียวกัน ฟีเจอร์แชทเป็นวิธีที่ดีในการแชร์ลิงก์และไอเดียโดยไม่รบกวนกระแสการประชุม
- ปฏิบัติตามมารยาทในการแชร์หน้าจอ: การแชร์หน้าจอนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่โปรดระมัดระวังสิ่งที่ปรากฏให้เห็น ปิดแท็บที่ไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการแสดงไฟล์ส่วนตัวที่อาจรบกวนสมาธิ
- ปฏิบัติตามมารยาทในการบันทึกหน้าจอ: หากคุณต้องการบันทึกการประชุมเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต กรุณาขออนุญาตและให้เหตุผลที่ชัดเจนทุกครั้ง ผู้เข้าร่วมทุกคนควรทราบว่ากำลังมีการบันทึกการประชุมและทราบวัตถุประสงค์ของการบันทึก
เคล็ดลับเพิ่มเติม: อย่าประเมินพลังของรอยยิ้มต่ำเกินไป! แม้ว่าคุณจะอยู่หน้ากล้อง รอยยิ้มที่จริงใจก็สามารถสื่อถึงความอบอุ่น ความมีส่วนร่วม และพลังงานเชิงบวกได้ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและทำให้การประชุมเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพิ่มศักยภาพการประชุมให้สูงสุดด้วยการอัปเกรดเทคโนโลยี
สำรวจคุณสมบัติและการผสานการทำงานต่าง ๆ ของ Zoom ตั้งแต่การสำรวจความคิดเห็น ห้องย่อย ไปจนถึงการแชร์หน้าจอค้นหาเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือวางแผนตารางการประชุมที่ครอบคลุม
มุมมองปฏิทิน ClickUp
แสดงการประชุม งาน และกำหนดเวลาทั้งหมดของทีมคุณในที่เดียวด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp หลีกเลี่ยงการสลับแพลตฟอร์มหรือการพลาดวันที่สำคัญ คุณสามารถกรองได้ง่ายตามทีม โครงการ หรือบุคคลเพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ClickUp Meetings
ClickUp Meetingsไม่เพียงแต่ให้บริการการประชุมทางวิดีโอขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp อีกด้วย
คุณสมบัติของมันประกอบด้วย
- การจัดตารางเวลาแบบรวมศูนย์: เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมประชุมและจัดการการตอบรับภายใน ClickUp
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: เพื่อการแจ้งเตือนที่ตรงเวลาและให้ทุกคนอยู่ในกำหนดการ
- บันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ: เพื่อบันทึกประเด็นสำคัญและมอบหมายงานติดตามผลโดยตรงระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์
ClickUp Whiteboards
ClickUp มีฟีเจอร์ไวท์บอร์ดในตัวที่เปลี่ยนการประชุม Zoom ของคุณให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันได้ ระดมความคิด วาดแผนผังหรือสร้างไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างความมีส่วนร่วม
งานใน ClickUp
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์ม. ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสาร, ส่งเสริมความรับผิดชอบ, และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันแม้กระทั่งเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง.
จบด้วยความประทับใจ
การจบลงอย่างดีไม่ใช่แค่การทำตามขั้นตอนเท่านั้น ลองใส่บุคลิกหรืออารมณ์ขัน (ขึ้นอยู่กับบรรยากาศของการประชุม) เพื่อสร้างความประทับใจที่ยาวนาน
การพูดสั้น ๆ ว่า "ฉันตั้งตารอที่จะได้เห็นสิ่งที่เราจะทำสำเร็จต่อไป" หรือการเล่าเรื่องตลกด้วยกันสามารถกระตุ้นความตื่นเต้นสำหรับการประชุม Zoom ในอนาคตได้
- ผู้ดำเนินรายการออกจากห้องเป็นคนสุดท้าย: ให้ผู้เข้าร่วมสามารถออกจากห้องได้ตามสะดวก และให้ทุกคนมีโอกาสกล่าวปิดท้ายก่อนที่ผู้ดำเนินรายการจะออกจากห้อง การปฏิบัติที่ดีที่สุดคือให้ผู้ดำเนินรายการออกจากห้องเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่ทุกคนได้ออกจากห้องประชุมแล้ว
- สรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ: สรุปการหารืออย่างย่อ เน้นประเด็นสำคัญ และมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดเวลาเพื่อให้ทุกคนออกไปพร้อมกับความรู้สึกของเป้าหมายและความรับผิดชอบ
- เว้นพื้นที่สำหรับคำถาม: ก่อนสิ้นสุดการประชุมอย่างเป็นทางการ ให้เวลาสักครู่สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการแก้ไขข้อกังวลและออกจากที่ประชุมด้วยความรู้สึกที่ดี
- เน้นความสำเร็จ: หากการประชุมส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าหรือการค้นพบที่สำคัญ ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อยกย่องความพยายามร่วมกันและเฉลิมฉลองความสำเร็จ สิ่งนี้จะเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมที่ดีและ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือต่อไป
- แสดงความขอบคุณ: ขอบคุณเพื่อนร่วมงานสำหรับการมีส่วนร่วมและเวลาของพวกเขา สิ่งนี้จะสร้างความรู้สึกขอบคุณและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการประชุมครั้งต่อไป
โบนัส: กิจกรรมละลายพฤติกรรมสนุก ๆ สำหรับ Zoom!
เคล็ดลับเพิ่มเติม:
- หากเป็นไปได้ ให้ใช้แรงผลักดันจากการประชุมปัจจุบันเพื่อกำหนดเวลาการประชุมครั้งต่อไปอย่างคร่าวๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในอนาคตและแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการบริหารโครงการ
- ใช้ClickUp Notesเพื่อบันทึกประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทุกคนสามารถอ้างอิงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหลังการประชุม
- มอบหมายงานโดยตรงภายใน ClickUp พร้อมกำหนดเส้นตายและระบุผู้รับผิดชอบเฉพาะสำหรับการติดตามผล
- ทบทวนประสิทธิภาพการทำงานของคุณและระบุจุดที่ควรปรับปรุง คุณพูดเร็วเกินไปหรือไม่? พื้นหลังของคุณรบกวนสมาธิหรือไม่? ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการปรากฏตัวในโลกเสมือนสำหรับการประชุมในอนาคต
เกินกว่าที่เรียกร้อง
มารยาทในการประชุมผ่าน Zoom ยังคงใช้ได้แม้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลงแล้วสิ่งสำคัญคือการส่งสรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยทันทีหลังจากการสนทนา นอกจากนี้ คุณควรส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมในอนาคต ✏️
เคล็ดลับเพิ่มเติม: บันทึกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและกฎสำหรับการประชุม Zoom ไว้เป็นเอกสาร แบ่งปันเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กรของคุณ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันสำหรับการประชุมทางวิดีโอในอนาคต
เป็นแบบอย่างที่ดี: มารยาทในการประชุมผ่าน Zoom
เมื่อสถานที่ทำงานมีการพัฒนา Zoom ได้กลายเป็นห้องนั่งเล่น ห้องประชุม และแม้กระทั่งสถานที่แฮงค์เอาท์หลังเลิกงานของเรา และมารยาทในการใช้ Zoom ที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติทั้งสองฝ่าย
โดยการรับผิดชอบต่อตนเองและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ คุณสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพ น่าดึงดูด และในที่สุดก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นสำหรับทุกคน
ด้วยการนำเคล็ดลับ Zoom เหล่านี้มาใช้และใช้ประโยชน์จากพลังของ ClickUp คุณจะพร้อมก้าวสู่โลกของการประชุม Zoom ด้วยความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพ 🎉มอบความได้เปรียบให้กับประชุม Zoom ของคุณด้วย ClickUpวันนี้!