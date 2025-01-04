35 กิจกรรมละลายพฤติกรรมผ่าน Zoom ที่สนุกเพื่อสร้างพลังในการประชุมออนไลน์

การประชุมเสมือนจริงมักให้ความรู้สึกเหมือนเกม 'ใครจะพูดก่อน?'—เต็มไปด้วยช่วงหยุดที่อึดอัด สายตาที่ว่างเปล่า และการแนะนำตัวที่แข็งทื่อ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
การเริ่มต้นที่ใช่สามารถเปลี่ยนไม่กี่นาทีแรกให้กลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังและเสียงหัวเราะที่จุดประกายการสนทนาและทำให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมทีมระยะไกล, จัดการประชุมทางโทรศัพท์กับลูกค้า, หรือวางแผนเซสชั่นสร้างทีมเสมือนจริง, กิจกรรมละลายพฤติกรรมคือส่วนผสมลับที่จะเปลี่ยนการประชุมจากน่าเบื่อให้กลายเป็นน่าจดจำ
ในบทความนี้ คุณจะได้ค้นพบกิจกรรมละลายพฤติกรรมออนไลน์ที่สร้างสรรค์ รวดเร็ว และน่าสนใจ เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในการประชุม Zoom ของคุณ และสร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับความสำเร็จ อ่านต่อเลย! 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อใช้ใน Zoom Meeting ครั้งต่อไปของคุณ เพื่อให้ผู้คนเริ่มพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างราบรื่น:
- กิจกรรมละลายพฤติกรรมผ่าน Zoom ช่วยขจัดความเงียบที่น่าอึดอัด กระตุ้นการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการประชุมออนไลน์ 🤝
- จาก สองความจริงและหนึ่งเรื่องโกหก ถึง คุณเลือกอะไร? เกมละลายพฤติกรรมจุดประกายการสนทนา เสียงหัวเราะ และความคิดสร้างสรรค์ 🎤
- ไม่ว่าจะเป็นแนะนำทีมขนาดเล็กหรือการประชุมออนไลน์ขนาดใหญ่ เราพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกที่ปรับแต่งได้ 35 แบบเพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้ฟัง 🧩
- เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้คำถามความรู้ทั่วไป กระดานไวท์บอร์ดเสมือน หรือภาพพื้นหลังเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมและสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาในการประชุมด้วยเครื่องมือที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp 🎯
พลังของกิจกรรมละลายพฤติกรรมในการประชุมออนไลน์
ในการประชุมผ่าน Zoom ที่มักจะขาดภาษากายและการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการการละลายพฤติกรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง
นี่คือเหตุผลบางประการที่กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีความสำคัญสำหรับการประชุม Zoom:
- 💜 ทำลายความเงียบ: กิจกรรมละลายพฤติกรรมช่วยแทนที่ช่วงเวลาที่อึดอัดด้วยพลังงานและความสบายใจ สร้างบรรยากาศเชิงบวกสำหรับการประชุม ช่วยให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
- 💜 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: กิจกรรมละลายพฤติกรรมผ่าน Zoom เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้แม้แต่ผู้เข้าร่วมที่เงียบที่สุดก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งช่วยให้การสนทนามีความสมดุลและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นตลอดการประชุม
- 💜 สร้างความสัมพันธ์: กิจกรรมละลายพฤติกรรมช่วยสร้างช่วงเวลาแห่งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสร้างความผูกพัน แม้ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมและปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
- 💜 เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน: บรรยากาศที่ผ่อนคลายช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อผู้เข้าร่วมรู้สึกสบายใจ พวกเขามีแนวโน้มที่จะคิดนอกกรอบและมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ
- 💜 ลดความเหนื่อยล้าทางออนไลน์: กิจกรรมสนุกหรือการสนทนาเบาๆ ช่วยให้การประชุมออนไลน์ไม่น่าเบื่อและเหนื่อยล้าเกินไป ช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานเหล่านี้ช่วยเติมพลังให้ผู้เข้าร่วมและทำให้พวกเขามีส่วนร่วมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงการประชุมที่ยาวนาน
35 กิจกรรมละลายพฤติกรรมผ่าน Zoom สำหรับการประชุมออนไลน์ทุกประเภท
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาเกมละลายพฤติกรรมสำหรับทีมใหญ่หรือกลุ่มเล็ก เราก็มีให้คุณครบ
นี่คือ 35เกมละลายพฤติกรรมผ่าน Zoomที่สนุกและได้ผล:
1. บทนำสั้น ๆ
ขอให้ทุกคนแนะนำตัวเองด้วยคำไม่เกิน 10 คำ ข้อแม้คือ? คำทั้ง 10 คำนั้นต้องไม่ซ้ำใครและสะท้อนถึงบุคลิก งานอดิเรก หรืออารมณ์ปัจจุบันของพวกเขา วิธีนี้จะช่วยให้การแนะนำตัวกระชับและไม่ยืดเยื้อจนน่าอึดอัด 👋
2. คุณอยากเลือกอะไรระหว่าง?
โยนปัญหาสนุก ๆ เช่น 'คุณอยากหายตัวไปที่ไหนก็ได้หรืออยากล่องหน?' แล้วดูกลุ่มมีชีวิตชีวาขึ้น สมาชิกในทีมต้องอธิบายเหตุผลในการเลือก ซึ่งมักจะนำไปสู่เรื่องราวขำขันหรือการเปิดเผยที่น่าประหลาดใจ 🤨
กิจกรรมละลายพฤติกรรมนี้ช่วยจุดประกายการสนทนาและเพิ่มพลังให้กับบรรยากาศการประชุมที่เงียบเหงา เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และเสียงหัวเราะ ในขณะที่ยังคงรักษาบรรยากาศให้เบาสบายและน่าสนใจ
3. อันนี้หรืออันนั้น
ให้ผู้เข้าร่วมตอบคำถามแบบเลือกข้าง เช่น 'กาแฟหรือชา?' หรือ 'ฤดูร้อนหรือฤดูหนาว?' ผู้เข้าร่วมเลือกข้างและอธิบายเหตุผลในการเลือกของตน ➡️⬅️
กิจกรรมละลายพฤติกรรมนี้จุดประกายการถกเถียงอย่างเป็นมิตรและช่วยให้ทุกคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านความชอบที่เหมือนกัน (หรือแตกต่างกัน!)
4. สองความจริงและหนึ่งเรื่องโกหก
เกมคลาสสิกอีกเกมหนึ่งที่ใช้ทำความรู้จักกัน สองเรื่องจริงหนึ่งเรื่องโกหก โดยแต่ละคนจะแบ่งปันข้อความสามข้อ: สองข้อจริงและหนึ่งข้อเท็จ กลุ่มจะต้องเดาว่าข้อไหนเป็นเรื่องโกหก
เกมการสื่อสารนี้เป็นวิธีที่ง่ายในการค้นพบข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับทีมของคุณพร้อมทั้งสร้างเสียงหัวเราะ
💡 เคล็ดลับมิตรภาพ: กำลังสงสัยว่าจะใช้เกมการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับทีมได้อย่างไร? นี่คือเคล็ดลับที่ควรทำตาม:
- ทำให้เรียบง่ายและสนุกสนานเพื่อให้ทุกคนรู้สึกสบายใจในการเข้าร่วม 🎉
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับเกมเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ 🎯
- ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง 💬
5. แบ่งปันข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้
ขอให้ทุกคนแบ่งปันสิ่งที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับตัวเองที่คนอื่นอาจไม่รู้ อาจเป็นความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ นิสัยแปลกๆ หรืองานอดิเรกที่ไม่เหมือนใคร ด้วยกิจกรรมนี้ ทีมของคุณจะได้เชื่อมต่อกันในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และทุกคนจะมีเรื่องใหม่ๆ ให้พูดคุยกัน
ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมคนหนึ่งอาจเปิดเผยว่าพวกเขาสามารถเล่นปาหี่ได้ ในขณะที่อีกคนมีคอลเลกชันโปสการ์ดวินเทจที่น่าประทับใจ ข้อเท็จจริงที่ไม่คาดคิดเหล่านี้ทำให้การประชุมสนุกขึ้นและให้ทุกคนมีเรื่องใหม่และน่าสนใจพูดคุยกัน
ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานจากสำนักงานเดียวกันหรือข้ามเขตเวลาหลายแห่งClickUpคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีม ปรับปรุงการสื่อสาร และทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงที่น่าสนใจในClickUp Docsเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร 'ทำความรู้จักกับทีมของคุณ' สำหรับพนักงานใหม่
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเอกสาร:
- เก็บเอกสารของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- แก้ไขและร่วมสร้างเอกสารพร้อมกันกับสมาชิกในทีมของคุณ
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่แล้วหรือสร้างของคุณเองเพื่อจัดโครงสร้างกิจกรรมเช่น ทำความรู้จักกับทีมของคุณ
- แบ่งเอกสารออกเป็นส่วน ๆ ตามทีมหรือแผนกโดยใช้หน้าซ้อนกัน เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถค้นหาข้อมูลน่าสนใจของเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย
- แชร์ลิงก์กับทีมเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และรู้จักกันดีขึ้น
6. ฉันไม่เคย
แต่ละคนแบ่งปันสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำมาก่อน โดยเริ่มด้วยประโยคว่า 'ฉันไม่เคย…' หากใครเคยทำแล้ว ให้ยกมือหรือแสดงท่าทางตอบกลับ
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาความเหมือนกันและแบ่งปันเสียงหัวเราะจากการเปิดเผยที่ไม่คาดคิด
7. ฉันเห็น
อธิบายสิ่งที่คุณเห็นในพื้นหลัง Zoom ของคุณ และให้คนอื่นทายว่ามันคืออะไร เกมสนุกนี้ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเป็นวิธีที่น่าสนุกในการทำให้ทุกคนมองดูสิ่งรอบตัวให้มากขึ้น
8. แบบทดสอบความรู้ทั่วไป
จัดเซสชั่นตอบคำถามแบบมีธีม โดยมีหมวดหมู่เช่น วัฒนธรรมป๊อป, ประวัติศาสตร์, หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมจะตอบในแชท และผู้ที่ตอบถูกเร็วที่สุดจะชนะ การแข่งขันตอบคำถามแบบนี้ช่วยเพิ่มความตื่นเต้น และเหมาะสำหรับการสร้างทีม
คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อทำให้เกมนี้เป็นเรื่องง่าย มันจะช่วยคุณสร้างรายการคำถามตามธีมหรือแบบสุ่มล่วงหน้าเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ น่าสนใจ
🧠 ด้วย Brain คุณสามารถ:
- เตรียมคำถามสำหรับกลุ่มที่หลากหลายอย่างรวดเร็ว
- รักษาการสนทนาให้ลื่นไหลด้วยคำถามหรือประเด็นที่ไม่คาดคิด
- ส่งเสริมการตอบสนองที่สร้างสรรค์และคำตอบที่น่าประหลาดใจ
- ปรับแต่งกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้เข้ากับบรรยากาศของการประชุม
- ประหยัดเวลาด้วยการทำให้กระบวนการสร้างคำถามเป็นอัตโนมัติ
9. แสดงและเล่า
ขอให้ผู้เข้าร่วมหยิบสิ่งของที่น่าสนใจที่อยู่ใกล้ตัวและเล่าเรื่องราวของมัน ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกแปลกๆ หรือของที่เก็บไว้ด้วยความทรงจำ กิจกรรมนี้เชิญชวนให้เล่าเรื่องราวและจุดประกายการสนทนาที่มีความหมาย
ตัวอย่างเช่น คุณอาจขอให้ใครสักคนแสดงของที่ระลึกจากการไปเที่ยวครั้งล่าสุดหรือของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจ การเริ่มต้นสนทนาด้วยคำถามง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมได้รู้จักกันมากขึ้นและสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกัน
10. เกมใบ้คำ
แสดงบทบาทจากภาพยนตร์ หนังสือ หรือวลีต่างๆ ให้ผู้อื่นทาย เป็นเกมคลาสสิกที่เล่นผ่าน Zoom ได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้ฟีเจอร์สปอตไลท์ของ Zoom เพื่อเน้นการแสดงของผู้เล่นให้สนุกยิ่งขึ้น
สร้างรายการของคำสั่งในClickUp Notepadเพื่อให้เกมเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่น
นี่คือวิธีที่ Notepad จะช่วยคุณได้ 🗒️:
- สร้างหัวข้อสนทนาที่สร้างสรรค์ได้ทันที ✨
- รักษาการทำงานให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ⏱
- ช่วยติดตามว่าใครแชร์อะไรไว้บ้างเพื่อการสนทนาในภายหลัง 📝
- ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยคำถามหลากหลายรูปแบบ 🎉
- ทำให้ง่ายต่อการข้ามไปยังบุคคลถัดไปได้อย่างง่ายดาย 🔄
11. ปริศนา
ตั้งปริศนาสนุกหรือปริศนาที่ท้าทายให้กลุ่มได้คิดร่วมกัน ตัวอย่างเช่น: อะไรที่มีกุญแจแต่ไม่มีล็อค? (คำตอบ: เปียโน🎹).
ปริศนาช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในขณะที่รักษาบรรยากาศให้ผ่อนคลาย คุณจะประหลาดใจว่าผู้คนจะแข่งขันกันแค่ไหนเพื่อแก้ปริศนาให้ออกเป็นคนแรก!
12. คุณชอบอะไรมากที่สุด?
ถามผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ: หนังสือ, ภาพยนตร์, สถานที่ท่องเที่ยว, หรือของว่าง. ด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมนี้ ทุกคนจะได้ค้นพบความสนใจที่เหมือนกันหรือความชอบที่ไม่เหมือนใคร. มันเบา, ง่าย, และเหมาะกับกลุ่มทุกขนาด.
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 คำถามเริ่มต้นที่ทีมจะสนุกจริงๆ
13. ทายตัวย่อ
นำเสนอคำย่อแบบสุ่ม (จริงหรือที่สร้างขึ้น) และให้ผู้เข้าร่วมเดาความหมายของมัน
ตัวอย่างเช่น B. E. A. R. อาจย่อมาจาก Big Energy And Resilience (พลังงานสูงและความยืดหยุ่น) คุณยังสามารถใช้อักษรย่อที่ใช้ในที่ทำงานจริง เช่น OOO, COB เป็นต้น
เป็นวิธีที่สนุกสนานในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และเสียงหัวเราะ คุณอาจได้พบกับไอเดียสนุก ๆ สำหรับคำขวัญของทีมก็ได้!
14. คุณได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้?
แต่ละคนแบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ในระหว่างสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ได้ อาจเป็นข้อเท็จจริงหรืออะไรก็ได้ที่พวกเขาได้เรียนรู้มา การละลายพฤติกรรมนี้ช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและแสดงให้เห็นว่าผู้คนกำลังเติบโตในด้านต่างๆ อย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นการสนทนาและแลกเปลี่ยนเคล็ดลับต่างๆ
15. จบเรื่องราว
กิจกรรมละลายพฤติกรรมนี้เริ่มต้นด้วยประโยคง่ายๆ: "วันหนึ่ง ทีมของเราพบแผนที่ลึกลับ…" ผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องเพิ่มประโยคหนึ่งเพื่อดำเนินเรื่องราวต่อไป
สิ่งนี้มักส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ตลกขบขันและไม่คาดคิด ทำให้กิจกรรมนี้กลายเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน
16. วาดอารมณ์ของคุณ
ขอให้ผู้เข้าร่วมวาดภาพแสดงความรู้สึกของพวกเขาโดยใช้เครื่องมือวาดภาพหรือกระดานไวท์บอร์ดที่ใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นใบหน้าที่มีความสุข เมฆพายุ หรือภาพวาดที่สับสน การละลายพฤติกรรมนี้เป็นวิธีที่สร้างสรรค์ในการตรวจสอบอารมณ์ของทุกคน
ที่นี่ คุณสามารถใช้ ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดและวาดความรู้สึกของคุณควบคู่ไปกับเวลาของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ สมาชิกทีมระยะไกลทุกคนสามารถแชร์อารมณ์ของพวกเขาได้ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดบรรยากาศของการประชุมได้
17. เดาชื่อสำนักงาน
แชร์รูปภาพหรือวิดีโอทัวร์เสมือนของสำนักงานของสมาชิกทีมระยะไกลของคุณโดยไม่เปิดเผยตัวตน ให้สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มทายว่าเป็นของใคร
ทีมของคุณจะสนุกกับการทายว่าสำนักงานเป็นของใครโดยอิงจากบุคลิกภาพของคนอื่น
18. พื้นฐานร่วมกัน
หากคุณต้องการวิธีสร้างความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ให้เล่นกับจุดร่วม แบ่งออกเป็นห้องย่อยและขอให้แต่ละกลุ่มย่อยหาสิ่งที่พวกเขาทุกคนมีเหมือนกันห้าอย่าง สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นรายการทีวีโปรด งานอดิเรกที่เหมือนกัน หรือแม้แต่แก้วกาแฟแบบเดียวกัน
19. การยิงอย่างรวดเร็ว
ถามผู้เข้าร่วมคำถามสั้น ๆ เช่น 'อีโมจิที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?' หรือ 'บอกชื่อเพลงที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้'
กุญแจสำคัญคือการรักษาจังหวะให้รวดเร็วเพื่อไม่ให้ใครคิดคำตอบมากเกินไป กิจกรรมนี้ช่วยกระตุ้นกลุ่มและส่งเสริมความกระตือรือร้นและความเป็นธรรมชาติ
20. ทางเดินแห่งความทรงจำ
เชิญชวนผู้เข้าร่วมให้แบ่งปันความทรงจำที่ชื่นชอบที่สุด จากการทำงาน, วัยเด็ก, หรือการเดินทางครั้งล่าสุดของพวกเขา การฟังเรื่องราวส่วนตัวช่วยให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกัน และทำให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปสัมผัสช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น ขอให้สมาชิกในทีมเล่าถึงเกมในวัยเด็กที่พวกเขาชื่นชอบหรือเหตุการณ์ที่น่าจดจำที่สุดจากการเดินทางครั้งล่าสุด สิ่งนี้จะกระตุ้นความทรงจำและความสนุกสนาน ทำให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
21. การประกวดฉากหลังเสมือนจริง
ขอให้ทุกคนเปลี่ยนพื้นหลัง Zoom ของตนเป็นภาพที่ตลกที่สุด สร้างสรรค์ที่สุด หรือสวยงามที่สุดที่พวกเขาหาได้
ใช้เครื่องมือการลงคะแนน เช่น แบบสำรวจ เพื่อให้กลุ่มตัดสินใจเลือกผู้ชนะ เพื่อเพิ่มโครงสร้างและความตื่นเต้น ให้แชร์ธีม เช่น 'วันหยุดในฝัน' หรือ 'มีมที่ตลกที่สุด' เพื่อกำหนดฉากหลัง
22. การพบเจอสิ่งมีชีวิตนอกโลก
ขอให้แต่ละคน จินตนาการว่าพวกเขาเพิ่งพบกับมนุษย์ต่างดาวและจำเป็นต้องอธิบายงานของตนโดยไม่ใช้ศัพท์เฉพาะทาง ผลลัพธ์มักจะตลกขบขันและให้ข้อคิดเมื่อผู้เข้าร่วมพยายามแปลงานของตนเป็น ภาษาที่มนุษย์ต่างดาวเข้าใจได้ 👽
23. กุหลาบและหนาม
ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องแบ่งปัน 'ดอกกุหลาบ🌹' (จุดเด่นหรือความสำเร็จ) หนึ่งอย่าง และ 'หนาม🌵' (ความท้าทาย) หนึ่งอย่างจากสัปดาห์ของพวกเขา การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างความคิดเชิงบวกกับความซื่อสัตย์ ให้ทีมมีช่วงเวลาในการสะท้อนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
24. อธิบายวันของคุณในชื่อเพลง
ขอให้ทุกคนเลือกชื่อเพลงที่สื่อถึงความรู้สึกของพวกเขาในวันนี้ 🎶
หากพวกเขาฮัมเพลงได้สักหนึ่งหรือสองบรรทัด จะได้คะแนนโบนัส! กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับการละลายพฤติกรรม เป็นวิธีที่สนุกในการแสดงออกถึงอารมณ์อย่างสร้างสรรค์และค้นหาความชอบทางดนตรีที่เหมือนกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่?ดนตรีสามารถกระตุ้นอารมณ์และความทรงจำ นำเหตุการณ์ ผู้คน และสถานที่จากอดีตของเรามาปรากฏในความคิดได้ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ความทรงจำอัตชีวประวัติที่ถูกกระตุ้นด้วยดนตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนเคยประสบมา 🎶
25. จับเสียง
นี่คือรูปแบบหนึ่งของเกมที่แล้ว ในเกมนี้ คุณต้องขอให้สมาชิกในทีมปิดวิดีโอของพวกเขา แล้วใช้สิ่งของสุ่มเพื่อทำเสียง
สมาชิกคนอื่นต้องทายว่าสมาชิกในทีมใช้สิ่งใดในการสร้างเสียงนั้น
26. พิกชันนารี
เกม Pictionary แบบคลาสสิกได้รับการปรับโฉมให้กลายเป็นเวอร์ชันเสมือนจริง! ใช้ClickUp Whiteboardหรือแอปวาดภาพใดก็ได้เพื่อวาดภาพใบ้ให้ผู้อื่นทาย คุณสามารถใช้แอปสร้างคำสุ่มเพื่อรับโจทย์วาดภาพได้ทันที
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ไอเดียไวท์บอร์ดสำนักงานยอดนิยมสำหรับการทำงาน
27. ใครพูด?
แบ่งปันคำคมที่ตลกหรือสร้างแรงบันดาลใจจากสมาชิกในทีม (รวบรวมไว้ล่วงหน้า) และให้คนอื่นทายว่าใครเป็นคนพูด กิจกรรมนี้สร้างความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทีม พร้อมทั้งเน้นย้ำบุคลิกเฉพาะตัวของแต่ละคน
28. เต้นให้สุดหัวใจ
เปิดเพลงให้ดังและขอให้ทุกคนโชว์ท่าเต้นที่ดีที่สุด (หรือตลกที่สุด) ของพวกเขาต่อหน้ากล้องเป็นเวลา 30 วินาทีหรือหนึ่งนาที 💃
รักษาบรรยากาศให้เบาสบายด้วยการเลือกเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมผ่อนคลายและสนุกสนาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างเพลย์ลิสต์สำหรับทีมที่ทุกคนสามารถเพิ่มเพลงโปรดของตัวเองได้ ห้องสมุดเพลงร่วมกันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาพลังงานให้ไหลเวียน!
29. การแสดงความสามารถพิเศษ
ให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการโยนของเล่น การแสดงมายากล การอ่านบทกวี หรือการวาดภาพสเก็ตช์ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเฉลิมฉลองทักษะเฉพาะตัวภายในทีมและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับกันและกัน
30. แสดงความขอบคุณ
เชิญชวนผู้เข้าร่วมให้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขารู้สึกขอบคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานหรือเรื่องส่วนตัว กิจกรรมที่เรียบง่ายแต่มีความหมายนี้ช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวก ส่งเสริมความสัมพันธ์ และกระตุ้นการมีสติ คุณยังสามารถขอให้ทุกคนแบ่งปันบันทึกของพวกเขาโดยไม่ระบุชื่อได้อีกด้วย
31. ห้องหนีภัย
จัดกิจกรรมท้าทายห้องหนีเสมือนจริงที่ผู้เข้าร่วมต้องแก้ปริศนาและคำทายเพื่อ 'หนี' ออกมาด้วยกัน แพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Enchambered หรือ Escape Live เหมาะสำหรับกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกันซึ่งทดสอบทักษะการแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานเป็นทีม
32. คุณจะพาใครไป?
ถามสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับการเอาตัวรอด เช่น 'คุณติดอยู่บนเกาะร้าง คุณจะพาเพื่อนร่วมทีมสองคนไปด้วยและเพราะอะไร?' เป็นการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ขัน และช่วงเวลาที่จริงใจเมื่อผู้คนอธิบายเหตุผลในการเลือกของพวกเขา
33. ห้ามพูดถึง
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมทายคำที่สนุกและรวดเร็ว! ในกิจกรรมคลาสสิกนี้ ผู้เข้าร่วมจะผลัดกันอธิบายคำหนึ่งคำให้กับทีมของตนโดยไม่ใช้คำที่อยู่ในรายการ 'คำต้องห้าม' ที่เกี่ยวข้องกับคำนั้น
ตัวอย่างเช่น ในการอธิบายคำว่า 'ชายหาด' ผู้เล่นไม่สามารถใช้คำอย่าง 'ทราย' 'น้ำ' หรือ 'มหาสมุทร' ได้ เป็นการแข่งขันกับเวลาในขณะที่สมาชิกในทีมพยายามทายคำจากคำอธิบายที่สร้างสรรค์และมักจะตลกขบขัน!
เกมนี้ส่งเสริมการคิดอย่างรวดเร็ว, ทักษะการสื่อสาร, และการหัวเราะอย่างสนุกสนาน, ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผ่อนคลายการประชุมทาง Zoom.
34. แบบทดสอบบุคลิกภาพ
ขอให้ทุกคนทำแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ที่สนุกสนานและแบ่งปันผลลัพธ์ในกลุ่ม สิ่งนี้จะช่วยให้เราค้นพบความชอบและความสนใจของเพื่อนร่วมทีม
ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพสนุกๆ เช่น'คุณเป็นตัวละครแฮร์รี่ พอตเตอร์ตัวไหน?' โดย Brainfall หรือแบบทดสอบจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น 16 Personalities
35. ขายบางสิ่ง
ให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับสิ่งของแบบสุ่ม (ของจริงหรือของที่คิดขึ้นมา) และเวลา 60 วินาทีเพื่อ 'ขาย' สิ่งนั้นให้กับกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น 'หมอนที่ร้องเพลงกล่อมเด็ก' หรือปากกาที่กำลังใช้อยู่ กิจกรรมนี้จะช่วยดึงเอาความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขันของทุกคนออกมา
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการละลายพฤติกรรมใน Zoom
เกมละลายพฤติกรรมผ่าน Zoom ที่สนุกสนานสามารถสร้างพลังให้กับทีมของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วมได้
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งเหล่านี้:
🎤 ตั้งบรรยากาศตั้งแต่ต้น
เริ่มต้นการประชุม Zoom ของคุณด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่น่าสนใจซึ่งสามารถเปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดได้ เป้าหมายคือการทำลายความเงียบ คลายความตึงเครียด และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
การตั้งโทนเชิงบวกตั้งแต่เริ่มต้นจะส่งสัญญาณให้ทีมของคุณทราบว่าการประชุมจะเป็นไปอย่างร่วมมือและผ่อนคลาย การสร้างแรงผลักดันในช่วงแรกนี้จะกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเตรียมตัวทางจิตใจสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิผลอย่างกระตือรือร้น
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมละลายพฤติกรรมของคุณดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมทุกคน สำหรับทีมเสมือนจริงที่มีพื้นที่จำกัด ควรหลีกเลี่ยงเกมที่ต้องเคลื่อนไหวทางกายภาพ และมั่นใจว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ติดตามระยะเวลา
กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ประสบความสำเร็จควรสั้นและทรงพลัง ไม่ควรทำให้รู้สึกหนักใจ การจำกัดเวลาไว้ที่ 5 ถึง 10 นาทีจะช่วยให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์โดยไม่บดบังประเด็นสำคัญของการประชุม หากกิจกรรมยืดเยื้อเกินไป อาจทำให้ผู้เข้าร่วมขาดความสนใจและลดสมาธิสำหรับช่วงที่เหลือของการประชุมได้
การหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความสนุกและประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถเติมพลังให้กับทีมของคุณได้โดยไม่เสียเวลาอันมีค่า
สร้างพื้นที่ปลอดภัย
บางครั้ง ผู้คนอาจรู้สึกอายหรือไม่เต็มใจที่จะพูดออกมาในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เพื่อสนับสนุนพวกเขา สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและไม่มีการตัดสิน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมละลายพฤติกรรมของคุณช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันได้โดยไม่รู้สึกกดดัน หากมีใครดูลังเล ให้เสนอไอซ์เบรกเกอร์ที่ไม่กดดัน เช่น การเช็คอินด้วยคำเดียวหรือสีโปรด เพื่อให้พวกเขาเริ่มพูดคุย
ให้เบาและสนุก
กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีไว้เพื่อสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลาย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงหัวข้อที่อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ ให้ยึดคำถามหรือกิจกรรมที่สนุกสนานและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นหลัก อารมณ์ขันจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและดึงดูดความสนใจของทีมได้อย่างมาก!
➡️อ่านเพิ่มเติม:20 เคล็ดลับและเทคนิค Zoom สำหรับการประชุมวิดีโอที่ดีขึ้น
ClickUp ช่วยสร้างทีมได้อย่างไร
การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการร่วมมืออย่างราบรื่น, เครื่องมือสร้างสรรค์, และคุณสมบัติที่ช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลรู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้น
นี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้น:
การประชุมมักดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ให้เปลี่ยนการสนทนาเหล่านี้ให้กลายเป็นรายการดำเนินการที่ชัดเจนสำหรับทีมของคุณ
ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถสร้างงานจากข้อสรุปเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถบันทึกการประชุม เพิ่มความคิดเห็น สร้างรายการตรวจสอบ ตั้งค่างานที่เกิดซ้ำ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้การประชุมของคุณเป็นไปตามแผน
นอกจากนี้ เมื่อคุณสร้างงานแล้ว คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้โดยใช้ClickUp Assign Comments ซึ่งทำให้การมอบหมายความรับผิดชอบโดยตรงในความคิดเห็นของงานเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoomช่วยให้ทีมของคุณสามารถใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น Whiteboard และ Docs ระหว่างการประชุมเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น ด้วยวิธีนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบในที่เดียว
มาดูคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp กัน:
คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ ClickUp Docs เพื่อรวบรวมกิจกรรมสร้างทีม, คำถามสำหรับละลายพฤติกรรม, หรือไฮไลท์หลังการประชุม. ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายช่วยให้คุณสามารถสร้างเทมเพลตหรือคู่มือที่น่าสนใจสำหรับทีมของคุณได้. คุณยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นหรือรายการที่ต้องทำได้โดยตรงภายใน Docs.
เอกสารช่วยคุณ:
- เก็บวัสดุการสร้างทีมและบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
- สร้างเอกสารที่น่าสนใจและมีโครงสร้างที่ดีเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม
- มอบหมายงานและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงภายในเอกสารเพื่อความรับผิดชอบที่ดียิ่งขึ้น
➡️อ่านเพิ่มเติม: 10 ไอเดียการประชุมทีมที่สนุก สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วม
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsคือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงสำหรับทีมของคุณในการระดมความคิด สร้างไอเดีย และทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับเกมละลายพฤติกรรมอย่าง Pictionary หรือการประชุมระดมสมองแบบกลุ่ม Whiteboard ช่วยให้ทุกคนสามารถเพิ่มบันทึก วาดภาพ หรือสร้างขั้นตอนการทำงานได้แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ยังช่วยคุณ:
- เพิ่มความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันโดยให้สมาชิกในทีมสามารถเสนอความคิดเห็นได้ทันที
- สร้างภาพกระบวนการทำงานและแนวคิดได้อย่างง่ายดาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในทีม
- ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุมระดมสมองด้วยคุณสมบัติการโต้ตอบ เช่น การวาดภาพและการบันทึกโน้ต
คลิกอัพ แชท
ใช้ClickUp Chatเพื่อเริ่มต้นการประชุมด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว แบ่งปันการอัปเดตประจำวัน หรือแม้แต่จัดการแข่งขันขนาดเล็กภายในทีม การแชทผสานการทำงานกับงานและโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
เทมเพลต ClickUp
ClickUpยังมีเทมเพลตกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมกิจกรรมที่สนุกสนานและดึงดูดความสนใจสำหรับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
แม่แบบไวท์บอร์ด ClickUp Ice Breakerช่วยให้คุณเริ่มต้นการสนทนาและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นมิตร ถามคำถามที่กระตุ้นความคิด แสดงภาพคำตอบของคุณ และให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้
เทมเพลตนี้มีมุมมองที่กำหนดเองสองแบบ—เริ่มต้นที่นี่ และมุมมองกระดานไวท์บอร์ด ใช้มุมมองกระดานไวท์บอร์ดเพื่อเพิ่มคำถามหรือคำแนะนำ และแชร์ลิงก์ในการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้
เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, หรือผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการร่วมมือในระหว่างการประชุมออนไลน์หรือการระดมความคิด
อีกหนึ่งเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถใช้ได้คือClickUp's Fun Meeting Agenda. มันให้โครงสร้างที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนและจัดระเบียบการประชุมของคุณ.
เทมเพลตนี้ช่วยให้การประชุมของคุณอยู่ในหัวข้อและสอดคล้องกับเป้าหมาย พร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม เมื่อพูดถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรม เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรมที่น่าสนใจ รักษาสมาธิของทีม และจัดการเวลาการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองที่หลากหลาย
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการที่ต้องการจัดโครงสร้างการประชุมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสอดคล้องกับเป้าหมาย
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 แอปและซอฟต์แวร์สร้างทีมสำหรับทีมระยะไกล
จัดการประชุม Zoom ที่น่าจดจำด้วย ClickUp
กิจกรรมละลายพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะสั้นๆ เรื่องราวที่แบ่งปัน หรือกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพและน่าดึงดูดใจ
และ ClickUp จะยกระดับกิจกรรมละลายพฤติกรรมของคุณไปอีกขั้น ClickUp เป็นเครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและการเชื่อมต่อของทีม
ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp Docs สำหรับจัดระเบียบกิจกรรม, ClickUp Chat สำหรับสร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ, Brain สำหรับไอเดียใหม่ ๆ และ Whiteboard สำหรับความคิดสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์ การประชุมออนไลน์ของคุณจึงพร้อมสู่ความสำเร็จ
แล้วทำไมต้องรอ?
ลงทะเบียนบน ClickUpและเริ่มทำให้การประชุมของคุณน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้!