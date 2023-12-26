บล็อก ClickUp

10 หนังสือขายที่ดีที่สุดที่นักขายทุกคนต้องมีในปี 2025

26 ธันวาคม 2566

โลกของการขายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณเทคโนโลยีเช่น AI และเครื่องมือสำหรับการขายอัตโนมัติ ผู้สงสัยทำนายว่าอาชีพการขายจะสูญพันธุ์ในอีก 20 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม มนุษย์ยังคงตัดสินใจซื้อสินค้าโดยอาศัยอารมณ์ความรู้สึก นี่คือจุดที่ผู้บริหารฝ่ายขายยังคงสร้างความแตกต่างได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ยอดเยี่ยมมีทักษะหลายประการที่เสริมการขาย รวมถึงการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ การทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ และการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ซื้อ ผู้นำการขายที่ดีที่สุดยังใช้ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจของทีมและเชื่อมต่อกับลูกค้า

ข่าวดีคือ? คุณสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ด้วยการอ่านหนังสือขายที่ดีที่สุดบางเล่ม เราได้รวบรวมรายชื่อหนังสือ 10 เล่มสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายและทีมงาน

จากเทคนิคการขายแบบดั้งเดิม สูตรการเร่งการขายเพื่อจัดการประสิทธิภาพการขาย และแนวคิดการเติบโต ไปจนถึงจิตวิทยาการขาย หนังสือเหล่านี้ให้ตัวอย่างจากโลกจริงและคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่มีประสบการณ์

มาเริ่มกันเลย!

10 หนังสือขายเพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายพัฒนาและปรับปรุงทักษะการขาย

1. เครื่องจักรขายขั้นสุดยอด

หนังสือการขาย: เครื่องจักรขายสุดยอด

เกี่ยวกับหนังสือ

  • ผู้แต่ง: เชต โฮล์มส์
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2008
  • เวลาอ่านโดยประมาณ: 15 ชั่วโมง
  • ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
  • จำนวนหน้า: 336 หน้า
  • คะแนน 4. 5/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
  • 4. 5/5 (Amazon)
  • 4. 1/5 (Goodreads)
  • 4. 5/5 (Amazon)
  • 4. 1/5 (Goodreads)

Sาขาการขายมีขึ้นมีลง. ไม่ทุกเทรนด์เหมาะกับบริษัทของคุณ. หนังสือขายดีของเชต โฮล์มส์, "เครื่องจักรขายที่ดีที่สุด", ช่วยให้คุณระบุเทรนด์ที่ยั่งยืนที่สุดได้.

ในคู่มือการขายฉบับย่อนี้ เขาแบ่งปัน 12 กลยุทธ์ในการสร้างยอดขายใหม่และทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ แม้ว่าคุณจะปฏิบัติตามเพียงกลยุทธ์เดียว คุณก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มยอดขายเป็นสองเท่า

หนังสือเล่มนี้เตรียมคุณให้พร้อมด้วยทักษะการขายที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อดึงดูดลูกค้าพรีเมียม จ้างบุคลากรที่ดีที่สุด และปรับปรุงแนวทางการขายของคุณอย่างมีนัยสำคัญ

โฮล์มส์ให้ตัวอย่างเปรียบเทียบที่ง่ายในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้ทีมขายสามารถมองเห็นภาพสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อฝึกฝนในชีวิตจริงและปรับปรุงกระบวนการขายให้ดีที่สุด

ตัวอย่างเช่น เขาสอนวิธีการให้ความรู้แก่ลูกค้าโดยใช้การนำเสนอขายรองเท้า เมื่อคุณขายรองเท้าด้วยการโทรหาลูกค้าแบบไม่รู้จักล่วงหน้า คุณอาจขายได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้น แต่ถ้าคุณติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายด้วยโบรชัวร์ฟรีเกี่ยวกับเท้าและสุขภาพ คุณจะสามารถขายรองเท้าให้กับผู้ที่ต้องการซื้อรองเท้า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคตได้

เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกอบรมซ้ำสำหรับทีมขายที่มีอยู่ของคุณ เพื่อให้บทเรียนยังคงสดใหม่ในความคิดของพวกเขา ในคำพูดของเขา "ความเชี่ยวชาญไม่ได้หมายถึงการทำ 4,000 อย่าง แต่คุณสามารถทำ 12 อย่างได้ 4,000 ครั้ง"

สำหรับพนักงานขายรายบุคคล เขาแบ่งปันเคล็ดลับเช่น การหลีกเลี่ยงการพูดวกวนและทำตัวเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้แทน ตัวอย่างเช่น เมื่อคู่รักซื้อบ้านหลังแรก พนักงานขายที่ดีจะเริ่มการนำเสนอด้วยการพูดว่า "การซื้อบ้านเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ และคุณไม่ควรรีบเร่ง"

คำแนะนำของเขาเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายผู้มีอำนาจตัดสินใจในบริษัทใหญ่ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการการขาย และการปรับกรอบความคิดใหม่ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริหารและทีมการตลาดและการขาย

"ผู้ที่ให้ข้อมูลแก่ตลาดมากที่สุดและดีที่สุด จะสามารถเอาชนะผู้ที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียวได้เสมอ"

ประเด็นสำคัญ:

  • อย่าขายแค่สินค้าเดียว ให้ขายทั้งร้านและย่นระยะเวลาการขาย
  • สร้างมาตรฐานสูงภายในวัฒนธรรมการขายของคุณ
  • ไปหาปลาตัวใหญ่ โอกาสที่ดีที่สุดของคุณจะช่วยประหยัดเวลาในการขายของคุณได้มาก
  • พัฒนาทักษะการสื่อสารและความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ และทำให้การสื่อสารของคุณเป็นส่วนตัว
  • ในฐานะบริษัท ให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์การขาย, กลยุทธ์การตลาด, ทักษะการขาย, และกระบวนการขายของบริษัทให้สมบูรณ์แบบ

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:

เชท โฮล์มส์ ได้ทำให้ศิลปะของการเติบโตยอดขายในระยะยาวกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างยอดเยี่ยม เริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละและจุดโฟกัสตามที่เขาแนะนำ ให้มุ่งเน้นไปที่ 12 กลยุทธ์แทนที่จะเป็น 4000 กลยุทธ์ สร้างการนำเสนอที่มีคุณค่าสูง และเป้าหมายกลยุทธ์การขาย ไปจนถึงการจ้างคนที่ดีที่สุดและการรักษาพวกเขาไว้ หนังสือเล่มนี้แน่นอนว่าจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการหนังสือที่ต้องพกติดตัวไว้สำหรับการอ้างอิงทุกวัน ขอแนะนำอย่างสูง ไปหามาอ่านเลย👍

2. การขายแบบ SPIN

การขายแบบหมุน
เกี่ยวกับหนังสือ

  • ผู้แต่ง: นีล แร็กแฮม
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2021
  • เวลาอ่านที่ประมาณ: 7 ชั่วโมง
  • ระดับที่แนะนำ: มือใหม่ถึงขั้นสูง
  • จำนวนหน้า: 197 หน้า
  • คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 4. 0/5 (Goodreads)
  • 4. 6/5 (Amazon)
  • 4. 0/5 (Goodreads)
  • 4. 6/5 (Amazon)
  • 4. 0/5 (Goodreads)

คุณติดอยู่กับวิธีการขายแบบดั้งเดิมหรือไม่? คุณต้องการความช่วยเหลือในการปิดการขายครั้งใหญ่หรือไม่? หากคุณตอบว่าใช่ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณกำลังทำผิดพลาดพื้นฐานเดียวกับนักขายส่วนใหญ่ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้กระบวนการขายที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

SPIN Selling โดย Neil Rackham กล่าวถึงความท้าทายในการจัดการกับ 'การขายที่ซับซ้อน' หรือก็คือการขายสินค้าพรีเมียมหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูง หนึ่งในบทของหนังสือนี้ 'เหยื่อปลาเล็กใช้ไม่ได้กับฉลาม' ยืนยันว่าหากคุณไม่ได้ทำการวิจัยอย่างดีและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าพรีเมียม คุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้

เพื่อประยุกต์ใช้กลยุทธ์การขาย ผู้เขียนเสนอแนะกรอบการขายแบบ SPIN ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถถามคำถามที่เหมาะสมในระหว่างการสนทนาการขายในสี่ด้านต่อไปนี้:

  • สถานการณ์: คำถามเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เป้าหมายและวัตถุประสงค์พื้นฐานของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ซื้อ, วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ, และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
  • ปัญหา: คำถามเหล่านี้ช่วยให้ทีมขายสามารถเจาะลึกถึงความท้าทายที่ลูกค้าเป้าหมายกำลังเผชิญในการตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ คำถามเหล่านี้ช่วยในการระบุพื้นที่ของโอกาสที่แฝงอยู่และโอกาสที่ชัดเจน
  • นัยสำคัญ: คำถามติดตามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คำถามเหล่านี้ช่วยให้พนักงานขายได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ความท้าทายของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าส่งผลกระทบในทางลบต่อชีวิตหรือธุรกิจของพวกเขา ใช้คำถามเหล่านี้เพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วนในใจของผู้ซื้อ
  • ความต้องการ: คำถามเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงงานหรือธุรกิจของผู้ที่สนใจ คุณควรช่วยให้ผู้ซื้อสามารถสรุปผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้

คำถามแบบ SPIN เตรียมความพร้อมให้กับผู้จัดการฝ่ายขายและตัวแทนขายเพื่อความสำเร็จในการขาย พร้อมทั้งสอนกลยุทธ์การขายขั้นสูงที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

หนังสือเล่มนี้อ้างอิงจากผลการค้นพบของผู้เขียนจากการศึกษาการโทรขายมากกว่า 35,000 ครั้ง โดยพนักงานขาย 10,000 คน ใน 23 ประเทศ ตลอดระยะเวลา 12 ปี เขาใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อหักล้างความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการขายหลายประการ เช่น การระบุและอธิบายข้อดีของผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นความสนใจ หรือการถามคำถามปลายเปิดในการสนทนาขาย

นี่คือหนึ่งในหนังสือขายที่เน้นการเข้าใจสถานการณ์มากกว่าการตามแบบแผนการขายที่เคร่งครัดสำหรับการสนทนาและการพัฒนาจิตวิทยาการขาย

"คำถามเชิงผลกระทบจะนำปัญหาของลูกค้าและสำรวจผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น ดังที่เราจะเห็น การถามคำถามเชิงผลกระทบช่วยให้คนที่ประสบความสำเร็จช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงความรุนแรงหรือความเร่งด่วนของปัญหา"

ประเด็นสำคัญ:

  • มุ่งเน้นความสำเร็จในการขายในภาพรวมมากกว่าการขายจากการโทรเพียงครั้งเดียว และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการในการขายที่สำคัญ
  • ความต้องการของลูกค้าพัฒนาขึ้นพร้อมกับความไม่สมบูรณ์เล็กน้อยที่นำไปสู่ปัญหาใหญ่ขึ้น; รู้ถึงความต้องการที่แฝงอยู่และที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน
  • คุณสมบัติตอบสนองความต้องการที่แฝงอยู่ และประโยชน์มอบทางออกสำหรับความต้องการที่ชัดเจน
  • ใช้เวลาให้เต็มที่กับการขายแบบหนักแน่น ใช้เวลาในการทำความรู้จักลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:

"Spin Selling" โดย Neil Rackham เป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงพลังและสดใหม่ซึ่งปฏิวัติเทคนิคการขายแบบดั้งเดิมด้วยโมเดล SPIN ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในการนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง พร้อมกรณีศึกษาเชิงลึกที่ให้แนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการเชี่ยวชาญศิลปะการขาย อย่างไรก็ตาม จุดเน้นของหนังสือเหมาะกับการขาย B2B ที่มีมูลค่าสูงมากกว่า และการใช้แนวคิด SPIN ซ้ำๆ อาจทำให้รู้สึกหนักเกินไปในบางครั้ง

3. แม่เหล็กดึงดูดยอดขาย: วิธีเพิ่มลูกค้าโดยไม่ต้องโทรหาลูกค้าใหม่

แม่เหล็กดึงดูดยอดขาย: วิธีเพิ่มลูกค้าโดยไม่ต้องโทรหาลูกค้าใหม่
เกี่ยวกับหนังสือ

  • ผู้แต่ง: เคนดรา ลี
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2013
  • เวลาอ่านที่ประมาณ: 19 ชั่วโมง
  • ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
  • จำนวนหน้า: 282 หน้า
  • คะแนน 3. 9/5 (Amazon) 3. 4/5 (Goodreads)
  • 3. 9/5 (Amazon)
  • 3. 4/5 (Goodreads)
  • 3. 9/5 (Amazon)
  • 3. 4/5 (Goodreads)

ในหนังสือ "วิธีหาลูกค้าเพิ่มโดยไม่ต้องโทรหาลูกค้าใหม่" เคนดรา ลี ได้สาธิตขั้นตอนการสร้างโอกาสทางการขายที่ทั้งผู้นำการขายใหม่และผู้นำการขายที่มีประสบการณ์สามารถทำตามได้

หนังสือเล่มนี้แบ่งปันวิธีที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถทำให้การขายเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่มีทรัพยากรจำกัด หนังสือการขายเล่มนี้มีกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยให้คุณขายได้ดีขึ้น

กระบวนการสามขั้นตอนของเธอทำให้ช่องทางการขายง่ายขึ้นดังนี้:

  • สร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นด้วยกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้า

มีกลยุทธ์การดึงดูด 14 ประการ ที่ผู้จัดการขายสามารถใช้เพื่อสร้างผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ กลยุทธ์เหล่านี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่

ส่วนบุคคล

  • อีเมล
  • จดหมายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  • โปสการ์ดที่มีรูปแบบหลากหลาย
  • การสร้างเครือข่ายส่วนบุคคล
  • แคมเปญทางโทรศัพท์

ดิจิทัล

  • จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
  • บทความและบล็อก
  • เครือข่ายสังคมออนไลน์
  • สื่อสังคมออนไลน์
  • ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
  • กิจกรรมออนไลน์

การทำงานร่วมกัน

  • กิจกรรมท้องถิ่น
  • ประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์
  • พันธมิตรทางธุรกิจ
  • ดำเนินแคมเปญการขายสามขั้นตอนอย่างชาญฉลาด

ตอนนี้คุณต้องขายให้กับลูกค้าเป้าหมายของคุณโดยการเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมท้องถิ่น, ทำข้อเสนอที่สมเหตุสมผลให้พวกเขา, และให้เหตุผลที่พวกเขาควรรีบตัดสินใจ. แคมเปญการขายของคุณควรมีลักษณะดังนี้:

Grabber < ข้อเสนอที่น่าดึงดูด < การกระตุ้นให้ดำเนินการ = ยอดขาย

  • รวมความพยายามทั้งหมดเข้ากับกลยุทธ์การดึงดูดและแคมเปญการขายหลายรูปแบบ

พนักงานขายจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การดึงดูดหลายรูปแบบหากต้องการบรรลุเป้าหมาย มีหลายวิธีในการสร้างยอดขาย แต่คุณต้องรวบรวมวิธีเหล่านั้นเข้าด้วยกันและดำเนินแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย

ผู้นำฝ่ายขายควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการชะงักงันในธุรกิจ

ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าของลีเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับตัวแทนขายในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่น นอกเหนือจากการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จแล้ว เธอยังเล่าถึงข้อผิดพลาดของแผนการขายและการสนทนาที่ดำเนินการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

หนังสือของเธอพูดถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของมืออาชีพด้านการขาย และยังมีประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMB ผู้ประกอบการ และพนักงานขายระดับเริ่มต้นเช่นกัน

ชุดเครื่องมือสนับสนุนฟรีของเธอ กรณีศึกษา กลยุทธ์ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ และกลวิธีทางการขายของเธอ สามารถใช้ได้กับบุคลิกภาพที่หลากหลาย และในสถานการณ์การขายส่วนใหญ่

"คุณต้องอยู่ตรงหน้าลูกค้าเป้าหมายของคุณเมื่อพวกเขาตระหนักว่าพวกเขามีปัญหา พวกเขาจะขอคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากคุณ คุณจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่พวกเขามีความไว้วางใจซึ่งช่วยพวกเขาวางแผนหาคำตอบ"

ประเด็นสำคัญ:

  • กลยุทธ์การดึงดูดช่วยสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  • สร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ, ให้อยู่ในสายตาของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และให้พวกเขาเลือกคุณ

แบ่งพื้นที่หรือตลาดของคุณออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีลักษณะความต้องการคล้ายกันและ/หรือตอบสนองต่อข้อความที่คล้ายกัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะต้องสร้างเนื้อหาเพียงครั้งเดียว และสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:

"ฉันได้อ่านหนังสือมากมายในหลากหลายสาขา รวมถึงด้านการขาย และฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้ยอดเยี่ยมมาก เพราะเคนดร้าได้นำเสนอกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถดึงดูดลูกค้าในอุดมคติของคุณได้จริง เธอถ่ายทอดคุณค่ามหาศาลผ่านหนังสือและแหล่งข้อมูลออนไลน์ของเธอ หากคุณต้องการเพิ่มยอดขายของคุณอย่างมีนัยสำคัญ คุณต้องหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านและนำกลยุทธ์ไปใช้"

4. หนังสือเล่มเล็กสีแดงแห่งการขาย

หนังสือเล่มเล็กสีแดงแห่งการขาย
เกี่ยวกับหนังสือ

  • ผู้แต่ง: เจฟฟรีย์ กิโตเมอร์
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2023
  • เวลาอ่านโดยประมาณ: 15 ชั่วโมง
  • ระดับที่แนะนำ: ผู้เริ่มต้น
  • จำนวนหน้า: 232 หน้า
  • คะแนน 4. 5/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)
  • 4. 5/5 (Amazon)
  • 3. 9/5 (Goodreads)
  • 4. 5/5 (Amazon)
  • 3. 9/5 (Goodreads)

คุณรู้ไหมว่าทำไมการขายถึงเกิดขึ้น?

ตามหนังสือ "The Little Red Book of Selling" การขายเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเชื่อมั่นว่าคุณ ซึ่งเป็นพนักงานขาย มีความสนใจอย่างแท้จริงในความต้องการของพวกเขา

คุณจะแสดงให้เห็นได้อย่างไร? หนึ่งในวิธีคือการขอให้ลูกค้าบอกคุณถึงเหตุผลที่พวกเขาซื้อจากคุณ. สิ่งนี้ยังช่วยเปิดเผยแรงจูงใจในการซื้อของพวกเขาซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในยอดขายในอนาคตได้.

หนังสือเล่มเล็กสีแดงแห่งการขาย เป็นหนึ่งในหนังสือขายที่ใช้ไหวพริบและอารมณ์ขันในการแบ่งปันกลยุทธ์การขายขั้นสูงที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น หัวข้อย่อยของหนังสือ: 12. 5 หลักการแห่งความยิ่งใหญ่ในการขาย ทำไมถึงเป็น 12. 5? บางทีอาจเป็นเพราะมันอ่านแล้วเหมือนกับ ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของจักรวาล

พนักงานขายต้องเลือกการต่อสู้อย่างชาญฉลาดและมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายของพวกเขา ลูกค้าเป้าหมายของคุณจะเห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์หรือบริการก็ต่อเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตัวผู้ขายเท่านั้น

ผู้เขียนสนับสนุนให้ทุกคนมี 'ทัศนคติด้านการขาย' ผ่านการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง การสร้างมิตรภาพ และการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล

ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมขาย B2C, หัวหน้าฝ่ายการตลาด, หรือผู้อำนวยการขายของบริษัทใหญ่, หนังสือเล่มนี้มีปัญญาที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับคุณ

"พูดถึงกำไรและประสิทธิภาพ—ไม่ใช่การประหยัดเงิน—พูดถึงความคิดและโอกาส—ไม่ใช่โอกาสที่จะบอกคุณว่าฉันทำอะไร—พวกเขาต้องการความช่วยเหลือที่เป็นมิตร คำตอบ ประสิทธิภาพ และกำไร"

ประเด็นสำคัญ:

  • ศึกษาธุรกิจของกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดก่อนติดต่อพวกเขา พนักงานขายที่เตรียมตัวมาดีที่สุดคือผู้ที่จะประสบความสำเร็จ
  • มันคือเรื่องของคุณค่า ไม่ใช่ราคา เมื่อพนักงานขายแสดงให้เห็นว่าเขาให้คุณค่ากับลูกค้าและใช้เวลาในการให้ความรู้แก่พวกเขา เขาก็จะสร้างคุณค่าขึ้นมา
  • หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ผู้คนแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองคือการถามคำถามที่ลึกซึ้ง แทนที่จะบ่นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ ให้ใช้เวลาในการฟังลูกค้าเป้าหมายและความต้องการของพวกเขา

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:

"หนังสือเล่มเล็กสีแดงแห่งการขาย มีเทคนิคการขายมาตรฐานที่สอนพนักงานขายให้เก่งขึ้นในการขาย สำหรับฉันแล้ว นี่เป็นหนังสือสำหรับ "ผู้เริ่มต้น" มากกว่า และฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้กับทุกคนที่กำลังเรียนรู้วิธีการขายให้มากขึ้นและดีขึ้น"

5. การขายขาเข้า

การขายแบบดึงดูดลูกค้า
เกี่ยวกับหนังสือ

  • ผู้แต่ง: ไบรอัน ซิกโนเรลลี
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2018
  • เวลาอ่านโดยประมาณ: 15 ชั่วโมง
  • ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
  • จำนวนหน้า: 230 หน้า
  • คะแนน 4. 5/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)
  • 4. 5/5 (Amazon)
  • 3. 9/5 (Goodreads)
  • 4. 5/5 (Amazon)
  • 3. 9/5 (Goodreads)

คุณเคยรู้สึกไหมว่าการติดตามผลทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ส่งไปไม่เกิดผล? แล้วจู่ๆ ก็มีลูกค้าเป้าหมายคนหนึ่งกลายมาเป็นลูกค้า...โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน

Brian Signorelli'sInbound Sellingตอบคำถามการจัดการการขายที่ไม่สามารถอธิบายได้ ผู้เขียนคือผู้อำนวยการของโปรแกรม HubSpot's Global Sales Partner Program และเน้นย้ำว่าผู้คนมักจะรอจนกว่าความต้องการของพวกเขาจะกลายเป็นเรื่องด่วนก่อนที่จะติดต่อผู้ขาย

ซิกโนเรลลีได้ขยายความจากสมมติฐานนี้โดยนำเสนอข้อเท็จจริงที่ชัดเจน เช่น ภายในปี 2020 การตัดสินใจซื้อถึง 80% เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวแทนขาย จากนั้นเขาได้เน้นย้ำถึงลักษณะของพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จในการขายแบบผู้ท้าชิง นั่นคือ ผู้สอนที่มุ่งเน้นเป้าหมายและรักการเรียนรู้

การขายแบบอินบาวด์หมายถึงแนวทางการขายที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับผู้ซื้อเป็นอันดับแรก ซึ่งดึงดูดผู้ซื้อที่มีความพร้อมและเปิดรับมากที่สุด แตกต่างจากกระบวนการขายแบบเอาท์บาวด์

หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการ Identify > Connect > Explore > Advise เพื่อช่วยในการระบุและแบ่งกลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพ และนำไปใช้ในวงจรการขาย นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายทุกคนกลายเป็นผู้ขายแบบอินบาวน์เพื่อความสำเร็จในอาชีพการขาย

นอกจากนี้ยังท้าทายผู้นำธุรกิจ โดยระบุว่าพวกเขาจะมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานหากไม่มุ่งเน้นการขายแบบดึงดูดลูกค้า

การขายแบบอินบาวด์เป็นคู่มือการขายที่เรียบง่ายสำหรับมืออาชีพและองค์กรที่ต้องการปรับตัวให้เข้ากับจิตวิทยาของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้ควบคุม ด้วยการเล่าเรื่องที่กระชับ หนังสือเล่มนี้ใช้แนวทางที่เบาสบายในการสอนการขาย แต่ยังสามารถแนะนำคุณให้กลายเป็นมืออาชีพด้านการขายที่มีประสิทธิภาพสูงได้

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ? อย่าลืมใช้ประโยชน์จากภาพประกอบที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้นจากอีเมลจริงของเขาในช่วงที่ทำงานที่ HubSpot

หนังสือขายเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารการขาย B2B, ผู้เชี่ยวชาญการตลาดขาเข้า, และนักการตลาดดิจิทัลที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการซื้อ

"แทนที่จะเพียงแค่บันทึกข้อมูลประชากรที่อธิบายเกี่ยวกับบริษัท คุณจำเป็นต้องเริ่มเข้าใจความคิดของผู้ซื้อที่มีศักยภาพ"

ประเด็นสำคัญ:

  • พนักงานขายทุกคนควรเขียนบล็อกเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขาย เพราะมันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ประสบการณ์การขายดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
  • ฝ่ายขายและการตลาดควรทำงานร่วมกัน หากเราต้องการก้าวข้ามรายได้ที่คาดการณ์ได้
  • ผู้ซื้อในปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่าที่เคย ดังนั้นพนักงานขายควรปรับปรุงรหัสการจัดการการขายของพวกเขา
  • วงจรการขายของคุณควรรวมเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อ

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:

"จากการที่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการขายมามากมายในชีวิต ผมมักจะสงสัยเสมอเมื่อมีหนังสือเล่มใหม่ออกมา ลองอ่านดูหากคุณเป็นพนักงานขาย/ผู้จัดการ และคุณจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาอาชีพและปรับปรุงทักษะของคุณ นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของอาชีพนี้ที่ทุกคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้ควรทราบ"

6. การขายเชิงลึก

การขายเชิงลึก
เกี่ยวกับหนังสือ

  • ผู้แต่ง: ไมค์ ชูลท์ซ, จอห์น อี. โดเออร์, และ นีล แร็กแฮม
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2014
  • เวลาอ่านโดยประมาณ: 17 ชั่วโมง
  • ระดับที่แนะนำ: ขั้นสูง
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า
  • คะแนน 4. 3/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
  • 4. 3/5 (Amazon)
  • 3. 8/5 (Goodreads)
  • 4. 3/5 (Amazon)
  • 3. 8/5 (Goodreads)

คุณต้องการเปลี่ยนเกมการขายของคุณอย่างสิ้นเชิงหรือไม่? หากคุณต้องการเช่นนั้น คุณไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว เพราะ Insight Selling คือคำตอบของคุณ

ก่อนที่แนวคิดการขายเชิงลึกจะได้รับความนิยม ไมค์ ชูลท์ซ, จอห์น อี. ดอร์ และนีล แรคแฮม ได้ร่วมกันศึกษาดีล B2B (ธุรกิจต่อธุรกิจ) มากกว่า 700 รายการ โดยลูกค้าเหล่านี้มีอำนาจการซื้อรวมต่อปีถึง 3.1 พันล้านดอลลาร์

ผลลัพธ์ที่ได้น่าสนใจ แม้ว่าจะไม่น่าแปลกใจ: นักขายที่ประสบความสำเร็จมีวิธีการขายที่แตกต่างกันออกไป เมื่อนักขายแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจกับผู้ซื้อ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนผู้ซื้อให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น ข้อมูลนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้า แต่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือบริบทแก่ผู้ซื้อว่าทำไมพวกเขาจึงต้องการสินค้านั้น

นักเขียนได้ให้คำนิยามการขายเชิงลึกว่า "กระบวนการสร้างและเปลี่ยนโอกาสทางการขาย รวมถึงผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดที่มีความสำคัญ" แนวคิดเชิงลึกทั้งสามประการในแหล่งข้อมูลอันมีค่านี้ ได้แก่:

  • ข้อมูลเชิงลึกจากการมีปฏิสัมพันธ์: ผู้ขายมอบคุณค่าในรูปแบบของการสร้างข้อมูลเชิงลึกผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อ
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาส: ให้ความสนใจกับไอเดียที่ผู้ขายทราบแต่ผู้ซื้อไม่ทราบ และนำไอเดียนั้นไปพัฒนาเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูล
  • การปรับกรอบความคิด: เมื่อผู้ซื้อได้ตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าหรือความคิดแล้ว แต่ผู้ขายนำข้อมูลใหม่เข้ามาในบทสนทนาเพื่อให้พวกเขาได้รับความรู้เพิ่มเติม

แล้วพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จใช้หลักการเหล่านี้อย่างไร? ผู้เขียนได้เสนอโมเดลสามระดับ

ระดับ 1: การเชื่อมต่อ. นักขายที่ประสบความสำเร็จสร้างการเชื่อมต่อสองประเภท พวกเขาเชื่อมต่อโซลูชันของบริษัทกับความต้องการของลูกค้า ประการที่สอง พวกเขาเชื่อมต่อกับผู้ซื้อในฐานะมนุษย์

ระดับ 2: สร้างความเชื่อมั่น ผู้ชนะจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าพวกเขาสามารถบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดีที่สุดได้ ความเสี่ยงสามารถจัดการได้ และผู้ขายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาตัวเลือกที่มีอยู่

ระดับ 3: ร่วมมือกัน ผู้ชนะร่วมมือกับลูกค้าโดยการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคิดใหม่ ๆ และข้อมูลเชิงลึก และทำงานร่วมกับผู้ซื้อเหมือนเป็นคู่ค้า

นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังแนะนำแนวคิดการขายขั้นสูง เช่น RAIN (Rapport, Aspirations/Afflictions, Impact/Inquiry/Influence, New reality) และ PATHS (Present/Problem/Possibility/Paralysis, Assumptions, Truth, Hypothesis, Solutions)

คำเตือน: หนังสือขายของเขาไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น. คุณควรมีเวลาขายสินค้าหรือบริการมาเป็นจำนวนมากพอสมควรเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี. ผู้นำการขาย B2B ที่มีประสบการณ์สูง, หัวหน้าการตลาด, และผู้บริหารการพัฒนาธุรกิจจะพบว่าคำแนะนำที่เป็นประโยชน์นั้นสามารถนำไปใช้ได้มากขึ้น.

"ผู้ชนะด้านการขายได้รับการศึกษาด้วยแนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ บ่อยเกือบสามเท่าของผู้ที่ได้อันดับสอง จากปัจจัย 42 ประการที่ศึกษา ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือแนวโน้มในการแสวงหาความรู้ของผู้ชนะและผู้ที่ได้อันดับสอง"

ประเด็นสำคัญ:

  • ข้อเสนอคุณค่าประกอบด้วยสามส่วน: การสร้างความสอดคล้อง การสร้างความแตกต่าง และการสนับสนุนให้เชื่อถือได้ พนักงานขายและประสบการณ์การขายเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอคุณค่า
  • เรื่องราวสร้างความภักดีของลูกค้า ผู้ซื้อมีโอกาสซื้อถึง 22 เท่าผ่านการเล่าเรื่องเมื่อเทียบกับการใช้ข้อมูลและตัวเลข เข้าถึงสติปัญญาทางอารมณ์ของพวกเขา
  • ผู้ซื้อเห็นสินค้าและบริการว่าสามารถทดแทนได้ แต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเลือกผู้เสนอราคาต่ำที่สุด

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:

ผมรู้สึกเชื่อมโยงกับหนังสือของไมค์ ชูลท์ซ และจอห์น โดเออร์ทันทีเมื่อพวกเขาเริ่มต้นด้วยการวางกรอบโลกที่เราขายอยู่ในปัจจุบัน เพียงแค่รู้จักลูกค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้น ก้าวข้ามการวินิจฉัยความต้องการ และเริ่มสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า ความปรารถนาของพวกเขา และวิธีที่พวกเขาตัดสินใจ นั่นต้องการมากกว่าข้อมูล มันต้องการการนำความเข้าใจเชิงลึกมาสู่ทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย พวกเขาแสดงให้คุณเห็นวิธีทำ

7. คู่มือการขายเพียงเล่มเดียวที่คุณจะต้องการตลอดไป

คู่มือการขายเพียงเล่มเดียวที่คุณจะต้องการ
เกี่ยวกับหนังสือ

  • ผู้แต่ง: แอนโทนี ไอแอนนาไรโน
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2016
  • เวลาอ่านโดยประมาณ: 15 ชั่วโมง
  • ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า
  • คะแนน 4. 3/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
  • 4. 3/5 (Amazon)
  • 4. 2/5 (Goodreads)
  • 4. 3/5 (Amazon)
  • 4. 2/5 (Goodreads)

นี่คือหนังสืออ้างอิงเพียงเล่มเดียวในบรรดาหนังสือขายทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ที่คุณควรเก็บไว้บนโต๊ะทำงานของคุณตลอดเวลา ทำไม? เพราะมันสมกับชื่อของมัน

ผู้เขียน The Sales Blog, Anthony Iannarino, เชื่อว่าใครก็สามารถขายได้หากมีกลยุทธ์ที่ถูกต้อง

ในคู่มือการขายเพียงเล่มเดียวที่คุณจะต้องการตลอดไป เขาได้ตอบคำถามที่หลอกหลอนใจผู้นำการขายหรือพนักงานขายทุกคนมากที่สุด

ทำไมมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการขาย ในขณะที่คนอื่นๆ ได้ผลลัพธ์ที่ธรรมดา? ไม่ใช่เพราะตลาด คู่แข่ง หรือตัวสินค้า แต่เป็นเพราะตัวผู้ขายเอง

Iannarino ถ่ายทอดประสบการณ์ 25 ปีของเขาลงในหนังสือเล่มนี้ และสรุปว่าพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จจะมองการขายเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า ไม่ใช่แค่การทำธุรกรรม ความแตกต่างคืออะไร?

ในการขายแบบธุรกรรม บริษัทและพนักงานขายจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และบริการของตน รูปแบบการกำหนดราคา และคุณสมบัติต่างๆ ลูกค้าจะต้องค้นหาคุณค่าด้วยตนเอง

ในธุรกิจที่เพิ่มมูลค่า องค์กรสร้างโซลูชันเพื่อแก้ปัญหาของลูกค้า พนักงานขายมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์จากการนำโซลูชันไปใช้ อัตราส่วนของราคา (ของโซลูชัน) ต่อมูลค่า (สำหรับลูกค้า) ควรเป็น 1:10 โดยเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้า

หนังสือเล่มนี้สนับสนุนแนวทางที่เพิ่มมูลค่าเนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น:

  • คุณจะมีตลาดที่เล็กลงเพราะคุณเลือกกลุ่มตลาดหลักของคุณอย่างรอบคอบ
  • คุณจะทำการตกลงที่มีจำนวนน้อยลงแต่มีมูลค่าสูง/คุ้มค่ามากขึ้น เพราะคุณจะปฏิเสธการตกลงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณ
  • แต่ละดีลจะให้ผลกำไรที่สูงกว่ามากในขณะที่ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าน้อยลงมาก

"ทำรายการลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามราย และโทรหาพวกเขาเพื่อทราบถึงความเป็นอยู่ส่วนตัวและอาชีพของพวกเขา อย่าเสนอขายสินค้าหรือบริการ และอย่าขออะไรจากพวกเขา แค่โทรเพราะคุณห่วงใย"

ประเด็นสำคัญ:

  • พนักงานขายควรกลัวความเฉื่อยชา ยาแก้คือความริเริ่ม และมันพิสูจน์ว่าคุณใส่ใจลูกค้าและปัญหาของพวกเขา
  • เรียนรู้ที่จะฟังให้ดี. วัตถุประสงค์ของคุณในการฟังคือการเข้าใจ. รอเป็นเวลาสี่จังหวะหลังจากที่ลูกค้าของคุณได้พูดจบ. มันจะกระตุ้นให้เธอพูดมากขึ้น
  • คุณเป็นใครสำคัญกว่าสิ่งที่คุณทำ คุณควรเป็นประเภทของคนที่ลูกค้าต้องการซื้อจาก

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:

แอนโทนี ไอแอนนาไรโน เขียนหนังสือเล่มนี้ไว้เหมือนกับว่าผมอยากเขียนเอง หนังสือเล่มนี้รวบรวมกฎพื้นฐานทั้งหมดที่ผมได้สร้างอาชีพการขายของผมขึ้นมา และสอนให้กับทีมของผมมาโดยตลอด ด้วยภาษาที่ชัดเจนและกระชับ แอนโทนีได้อธิบายความรู้พื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประสบความสำเร็จในสายงานขาย หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ "กรอบการขาย" ใหม่ ๆ ที่อาจกลายเป็นกระแสชั่วคราวได้ ผมวางแผนจะซื้อเป็นจำนวนมากเพื่อใช้กับลูกค้าที่ปรึกษาของผม

8. คู่มือกลยุทธ์สำหรับผู้นำฝ่ายขายระดับแนวหน้า

คู่มือกลยุทธ์สำหรับผู้นำฝ่ายขายระดับแนวหน้า
เกี่ยวกับหนังสือ

  • ผู้แต่ง: ลิซ่า ดี. แม็กนูสัน
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2019
  • เวลาอ่านโดยประมาณ: 10 ชั่วโมง
  • ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
  • จำนวนหน้า: 204 หน้า
  • คะแนน 4. 7/5 (Amazon) 5/5 (Goodreads)
  • 4. 7/5 (Amazon)
  • 5/5 (Goodreads)
  • 4. 7/5 (Amazon)
  • 5/5 (Goodreads)

ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณต้องการคู่มือการขายที่ได้ผลจริงหรือไม่? คู่มือสำหรับผู้นำฝ่ายขายระดับแนวหน้าได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาว

ผู้เขียนเน้นย้ำถึงกระบวนการทีละขั้นตอนในการปิดการขายที่มีมูลค่าสูงกว่าการขายเฉลี่ยของคุณถึงห้าเท่า คุณจำเป็นต้องทำให้กระบวนการนี้สามารถทำซ้ำได้และคาดการณ์ได้เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

มีช่องว่างที่น่าตกใจระหว่างระดับทักษะของผู้ขายกับผู้นำการขายในความเชี่ยวชาญในการทำข้อตกลงในองค์กรขนาดใหญ่

ผลที่ตามมาคือ ผู้นำการขายกลายเป็นจุดอ่อนเพียงจุดเดียวในสัญญาที่ซับซ้อน เนื่องจากพวกเขาถูกดึงความสนใจไปกับงานประจำที่ไม่มีประสิทธิภาพ

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Magnuson แสดงกระบวนการขายผ่าน 16 ขั้นตอนสำคัญที่แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่:

  1. กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านการขาย
  2. กลยุทธ์การขายตามวิธีการขาย
  3. กลยุทธ์การดำเนินการขาย
  4. วัฒนธรรมการขาย

ในขณะที่หนังสือขายอื่นๆ ได้ระบุกลยุทธ์ไว้ หนังสือของแมกนัสันได้สร้างกลยุทธ์เหล่านี้จากประสบการณ์จริงของเธอในงานวิจัยการขาย กลยุทธ์ของเธอมีพื้นฐานมาจากข้อมูลเชิงลึกของผู้นำทางความคิดที่ได้รับการยอมรับ 16 ท่าน

โดยไม่ใช้คำพูดที่เยิ่นเย้อ ผู้เขียนได้วางแนวทางที่ครอบคลุมในการคว้าโอกาสใหญ่และการเติบโตของรายได้สูง

ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายทุกคนสร้างเครื่องจักรที่สร้างดีลใหญ่ซ้ำได้สำหรับทีมของตน และสร้างระบบวัฒนธรรมการปิดดีลขนาดใหญ่ หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ เพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรฝ่ายขาย และประยุกต์ใช้กระบวนการ 5X ในการปิดสัญญา

หากคุณเป็นรองประธานฝ่ายขาย, หัวหน้าฝ่ายการตลาด, หรือซีอีโอที่ต้องการปิดการขายให้มากขึ้น, หนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่คุณต้องอ่าน.

"วางแผนเพื่อความสนุกและการมีส่วนร่วม ความสนุกเป็นแรงบันดาลใจ คิดถึงธีม การแข่งขัน รางวัล และความท้าทาย มอบกำลังใจในทุกที่ที่คุณเข้าสู่การประชุมกลยุทธ์ในห้องสงคราม การทบทวนธุรกิจภายใน (IBR) หรือออกไปในภาคสนามกับผู้ขาย"

ประเด็นสำคัญ:

  • เมื่อพูดถึงดีล 5X โดยปกติแล้วจะมีคู่แข่งอยู่ประมาณสามถึงห้าเจ้า ทีมบัญชีจำเป็นต้องระบุคู่แข่งตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการวิเคราะห์การแข่งขัน พวกเขาต้องคิดถึงการป้องกันเชิงรุกและเชิงรับ โดยแรกคือการหยุดยั้งคู่แข่งไม่ให้เดินหน้าต่อไป ส่วนที่สองคือการป้องกันพวกเขาในเชิงรับ
  • ก่อนร่างข้อเสนอ ทีมของคุณควรได้สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไว้แล้ว พวกเขาจำเป็นต้องพัฒนา "ธีมที่ชนะ" ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดตัดระหว่างความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายกับจุดแข็งของตนเอง

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:

"แม้ว่านี่จะเป็นคู่มือปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ได้จริง และมีระบบ พร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนสำหรับกลยุทธ์และวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการเข้าหาและชนะดีลที่มีมูลค่า "5 เท่า" ของค่าเฉลี่ยของคุณ แต่มันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการวิจัยเชิงลึกกับรองประธานฝ่ายขาย 41 คนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการในคู่มือปฏิบัติ การวิจัยนี้เผยให้เห็นสี่ประเด็นสำคัญที่ผู้นำฝ่ายขายให้ความสนใจ ซึ่งกลายเป็นหัวข้อหลักสี่ประการของหนังสือเล่มนี้: ภาวะผู้นำ, วิธีการ, การปฏิบัติ, และวัฒนธรรม" และเนื่องจากข้อมูลนี้มาจากงานวิจัยขั้นต้นโดยตรง ผสานกับประสบการณ์ความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญของลิซ่า แมกนูสันในการทำงานกับลูกค้า จึงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญเพียงไม่กี่ข้อที่ผู้นำฝ่ายขายควรจัดสรรเวลาและให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในผลลัพธ์ นี่คือหนังสือที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง

9. Buyology

Buyology
เกี่ยวกับหนังสือ

  • ผู้แต่ง: มาร์ติน ลินด์สตรอม
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2010
  • เวลาอ่านโดยประมาณ: 15 ชั่วโมง
  • ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
  • จำนวนหน้า: 272 หน้า
  • คะแนน 4. 4/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
  • 4. 4/5 (Amazon)
  • 3. 8/5 (Goodreads)
  • 4. 4/5 (Amazon)
  • 3. 8/5 (Goodreads)

นี่คือสิ่งที่นิตยสารไทม์กล่าวถึงหนังสือ Buyology ของมาร์ติน ลินด์สตรอม – "การมองอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่ผู้บริโภครับรู้โลโก้ โฆษณา สื่อโฆษณา แบรนด์ และผลิตภัณฑ์"

หนังสือขายดีเล่มนี้เกิดจากการศึกษาวิจัยด้านนีโอโรมาร์เก็ตติ้งเป็นเวลาสามปี โดยมีอาสาสมัคร 2,000 คนจากทั่วโลกเข้าร่วม

มันให้ภาพรวมเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้ซื้อและวิธีการขายสำหรับนักขาย ผู้เขียนตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่นิยมเกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้คนตัดสินใจซื้อ และอธิบายว่าความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้ชนะการขายได้มากขึ้นอย่างไร

เขาสำรวจคำถามเช่น:

  • ประสาทสัมผัสอื่น ๆ ของเรา—กลิ่น, สัมผัส, และเสียง—สามารถถูกกระตุ้นได้หรือไม่เมื่อเราเห็นผลิตภัณฑ์?
  • แบรนด์ที่ "เท่" สามารถกระตุ้นสัญชาตญาณการผสมพันธุ์ของเราได้หรือไม่?
  • เซ็กส์ขายได้จริงหรือ?

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดนี้ ลินด์สตรอมได้อ้างถึงการศึกษาในปี 1992 เกี่ยวกับลิง ซึ่งพิสูจน์ว่าเซลล์กระจกเงาในสมองของเราทำให้เราทำซ้ำสิ่งที่เราสังเกตเห็นผู้อื่นทำ

ธุรกิจใช้ประโยชน์จากเซลล์ประสาทกระจกของผู้ซื้อผ่านการโฆษณาเพื่อดึงดูดพวกเขา เซลล์ประสาทกระจกของเราตอบสนองต่อ 'ท่าทางที่มุ่งเป้า' เช่น ภาพของผู้คนที่กำลังทำกิจกรรมเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การดูนางแบบที่ดูดีจิบกาแฟยี่ห้อหนึ่งทำให้เราอยากทำเช่นเดียวกัน

นี่คือเหตุผลที่การรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นความต้องการและความปรารถนาของผู้ซื้อจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับพนักงานขาย

แนวคิดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่ Lindstorm นำเสนอคือ 'เครื่องหมายทางร่างกาย' ซึ่งเป็นทางลัดที่กระตุ้นการตอบสนองโดยอัตโนมัติ

เมื่อลูกค้าที่มีศักยภาพซื้อสินค้า สมองของพวกเขาจะประมวลผลความคิดและไอเดียต่าง ๆ แล้วกลั่นกรองออกมาเป็นการตอบสนองเพียงหนึ่งเดียว เมื่อลูกค้าต้องเผชิญกับการตัดสินใจเดิมอีกครั้ง 'ทางลัด' เหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นี่คือเหตุผลที่นักการตลาดใช้ความกลัว และมันจึงขายได้มากขึ้น

โดยรวมแล้ว Buyology เป็นหนังสือขายที่เต็มไปด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เช่น วิธีที่จะทำให้การสนทนาขายประสบความสำเร็จ หากคุณเป็นผู้ฝึกอบรมการขายหรือผู้จัดการขายอาวุโส ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อความที่ซ่อนเร้น, ความฉลาดทางอารมณ์, การอ้างอิงทางเพศ, ข้อจำกัดความรับผิดชอบ, และคำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ จะมีประโยชน์สำหรับคุณเช่นกัน

"เมื่อเราสร้างแบรนด์ให้กับสิ่งต่าง ๆ สมองของเราจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นว่ามีความพิเศษและมีคุณค่ามากกว่าความเป็นจริง"

ประเด็นสำคัญ:

  • การตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ทำให้การสำรวจแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอสำหรับการวิจัยตลาด วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายความสำเร็จของสินค้าหรือบริการคือการใช้การตลาดเชิงประสาทสัมผัส (neuromarketing) และปัญญาทางอารมณ์
  • การสื่อสารแบบใต้สำนึกผ่านการกระตุ้นทางประสาทสัมผัส เช่น กลิ่นหรือการสัมผัส ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างมากเช่นกัน
  • ผู้ซื้อแสวงหาประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจเมื่อพวกเขารู้สึกเครียดหรือกลัว มีแนวโน้มสูงที่พวกเขาจะมองหาสินค้าหรือบริการเพื่อให้ได้รับประสบการณ์เหล่านั้น

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:

หนังสือเล่มนี้เป็นการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของเรา เปิดเผยความเชื่อผิดๆ ส่วนใหญ่ในวงการโฆษณา และให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับวิธีที่นักการตลาดพยายามมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดของเรา และวิธีที่เราในฐานะผู้บริโภคควรระวังไม่ให้ถูกหลอกลวง เนื้อหาไม่ซับซ้อนเกินไป จึงเป็นหนังสือที่อ่านได้อย่างชาญฉลาดอย่างไม่ต้องสงสัย

10. การขายคือธรรมชาติของมนุษย์

การขายคือธรรมชาติของมนุษย์
เกี่ยวกับหนังสือ

  • ผู้แต่ง: แดเนียล พิงค์
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2012
  • เวลาอ่านที่ประมาณ: 16 ชั่วโมง
  • ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
  • จำนวนหน้า: 272 หน้า
  • คะแนน 4. 4/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)
  • 4. 4/5 (Amazon)
  • 3. 9/5 (Goodreads)
  • 4. 4/5 (Amazon)
  • 3. 9/5 (Goodreads)

มองไปรอบๆ คุณจะเห็นตัวอย่างมากมายของการขายที่ไม่ใช่การขายโดยตรง—ตั้งแต่ครูที่โน้มน้าวให้นักเรียนตั้งใจเรียน ไปจนถึงหัวหน้าทีมที่สร้างแรงจูงใจให้ทีมทำงานได้ดี หรือผู้ประกอบการที่กำลังนำเสนอไอเดียธุรกิจให้กับนักลงทุน

หนังสือการขายเล่มนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกคนที่เป็นมืออาชีพอยู่ในธุรกิจการขายแบบผู้ท้าทาย

เขียนโดยนักจิตวิทยาชั้นนำ "การขายคือมนุษย์" อธิบายว่าการขายจะง่ายขึ้นเมื่อผู้ซื้อรู้ว่าธุรกรรมนี้จะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ออกจากมุมมองของคุณ และเข้าสู่มุมมองของพวกเขา นี่คือวิธีที่คุณเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

หนังสือเล่มนี้มีจุดยืนตรงข้ามกับหนังสือ "The Sales Magnet" ของเคนดรา ลี โดยยืนยันว่าคนที่มีบุคลิกแบบกลางๆ (ambiverts) มีโอกาสดีที่สุดในการประสบความสำเร็จในด้านการบริหารการขาย คนที่สามารถฟังและพูดกับลูกค้าได้อย่างสมดุลคือพนักงานขายที่ดีที่สุด

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย, Pink เสนอ 'การเลียนแบบเชิงกลยุทธ์' เพื่อชนะใจผู้ซื้อ.

แนวคิดนี้ประกอบด้วยสามขั้นตอนหลัก:

  • ดู: สังเกตสิ่งที่ผู้มุ่งหวังของคุณกำลังทำ
  • รอ: หลังจากสังเกตการณ์แล้ว ให้รอจังหวะที่เหมาะสม
  • เวน: เลียนแบบสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังทำอย่างแนบเนียน จากนั้นพยายามลดความตระหนักรู้ในสิ่งที่คุณกำลังทำ และให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำ

โดยสรุป หนังสือขายเล่มนี้ช่วยเสริมความเชื่อที่ว่าบางคนเกิดมาเพื่อขายจริงๆ

"ทุกครั้งที่คุณรู้สึกอยากขายเพิ่มให้กับคนอื่น ให้หยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และสังเกตแทน"

ประเด็นสำคัญ:

  • ความซื่อสัตย์และการบริการกำลังเข้ามาแทนที่การขาย เพราะอินเทอร์เน็ตได้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้
  • ใช้คำว่า "ใช่ และ..." ขณะพูดคุยกับลูกค้า สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขามีสมาธิ มองในแง่บวก และมีส่วนร่วม
  • อย่าถือการปฏิเสธเป็นเรื่องส่วนตัวในเกมการขายของคุณ หลายครั้งที่เหตุผลของการปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้ขาย

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:

"เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ทุกคนควรอ่านสิ่งนี้ เพราะทุกคนกำลัง "ขาย" บางสิ่งบางอย่างในวันนี้ แดเนียล พิงค์ ได้ทำประโยชน์อย่างยิ่งแก่มนุษยชาติด้วยการเขียนสิ่งนี้ ตัวอย่างของเขาช่วยให้คำแนะนำที่ได้รับการวิจัยอย่างดีของเขาชัดเจนขึ้นอย่างมาก ขอแนะนำอย่างสูงให้ซื้อและซึมซับเนื้อหาเหล่านี้"

เกียรติคุณพิเศษ

ไขรหัสการบริหารงานขาย

ไขรหัสการบริหารงานขาย
เกี่ยวกับหนังสือ

  • ผู้แต่ง: เจสัน จอร์แดน, มิเชล วาสซานา
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2011
  • เวลาอ่านโดยประมาณ: 10 ชั่วโมง
  • ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
  • จำนวนหน้า: 272
  • คะแนน 4. 4/5 (Amazon) 4. 0/5 (Goodreads)
  • 4. 4/5 (Amazon)
  • 4. 0/5 (Goodreads)
  • 4. 4/5 (Amazon)
  • 4. 0/5 (Goodreads)

รายชื่อหนังสือขายดีที่ดีที่สุดจะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึง "Cracking The Sales Management Code" โดย Jason Jordan และ Michelle Vazzana

นี่คือหนังสือที่เหมาะสำหรับนักขายที่ท้าทาย และสอนคุณวิธีที่จะควบคุมการขายของคุณและทีมของคุณได้ดีขึ้น

ผู้เขียนพูดถึงวิธีการที่งานขายได้เปลี่ยนผ่านจาก:

  • การคัดเลือก: การสรรหาพนักงานขายที่มีศักยภาพสูง
  • กลยุทธ์: ช่วยให้พวกเขาสร้างแผนการขายที่มีข้อมูลเชิงลึกสำหรับแต่ละบัญชี
  • ทักษะ: สอนพวกเขาวิธีการโทรขายที่มีประสิทธิภาพ

สู่สามองค์ประกอบใหม่แห่งความสำเร็จในโลกการขายยุคใหม่:

  • การจัดการ: โดยเฉพาะการควบคุมการขายระดับแรก
  • ตัวชี้วัด: ที่ก้าวไปไกลกว่าการจัดการตามกิจกรรมแบบปกติ
  • วิธีการ: การทำงานด้วยแนวทางที่เป็นระบบและมีวินัย

"การจ้างพนักงานขายที่เหมาะสม การจัดสรรพวกเขาในทางที่ถูกต้อง การกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่เหมาะสม และการขายสินค้าที่เหมาะสม คือสูตรเดียวสำหรับสุขภาพองค์กรในระยะยาว"

ประเด็นสำคัญ:

  • จ้างพนักงานขายที่มีความสามารถในการเรียนรู้จากคำแนะนำ มีแรงจูงใจ และเหมาะสมกับบทบาท
  • ฝึกสอนและพัฒนาผ่านการตั้งเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแนะ และการประชุมเป็นประจำ
  • มุ่งเน้นการติดตามและให้คำแนะนำกิจกรรมการขายมากกว่าการดูผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:

"ผมคงอ่านหนังสือเล่มนี้ซ้ำไปแล้วสิบครั้ง! ถ้าคุณทำงานด้านการขาย คุณจะคุ้นเคยกับเนื้อหาเป็นอย่างดี แต่ผู้เขียนทำได้ยอดเยี่ยมมากในการยกตัวอย่าง สิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โครงสร้างสำหรับกิจกรรมประจำวัน และตัวชี้วัดต่างๆ ขอแสดงความยินดีกับผู้เขียนด้วย! ผมซื้อให้ทีมผู้นำฝ่ายขายของผมทุกคนแล้ว พวกเขาชอบมาก!"

เพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณด้วย ClickUp

หากคุณต้องการยกระดับเกมการขายของคุณ คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งเสริมความรู้การขายเชิงทฤษฎีของคุณชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของClickUp จะกระตุ้นทีมขายของคุณและรวมกระบวนการขายทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืนด้วย ClickUp CRM

การดูแลรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวเป็นรากฐานของความสำเร็จในการขาย

ClickUp's CRMช่วยให้คุณสามารถควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการจัดการที่เข้าใจง่ายและมีปฏิสัมพันธ์ คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการขาย การมีส่วนร่วมของลูกค้า และคำสั่งซื้อได้ทั้งหมดในที่เดียว ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ระยะเวลาการใช้บริการของลูกค้า (Customer Lifetime Value) ขนาดเฉลี่ยของดีล และขนาดของคำสั่งซื้อ ผ่านมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้มากกว่า 10แบบและวิดเจ็ตบนแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการ

มุมมองงาน ClickUp
มุมมองงานของ ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น

เทมเพลต CRMของ ClickUp ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นยังเหมาะสำหรับนักขายที่ต้องการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบอีกด้วย จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าในมุมมองปฏิทินหรือรายการ จากนั้นลากและวางรายละเอียดผู้ติดต่อและเพิ่มสถานะเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการติดตามความคืบหน้าของคุณ

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
จัดการลูกค้า, ท่อการขาย, รายการที่ต้องทำ, และอื่น ๆด้วยเทมเพลต CRM ง่าย ๆ โดย ClickUp ใน โหมดรายการ

จัดการช่องทางการขายของคุณด้วย ClickUp Dashboard

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถนำกลยุทธ์การตลาดแบบอินบาวด์จาก Inbound Marketing มาใช้กับ ClickUp ได้? ติดตามความสนใจของลูกค้า ประเมินและคัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ตรวจสอบลูกค้าเป้าหมาย และต้อนรับลูกค้าใหม่ของคุณได้ในที่เดียวด้วยClickUp Dashboard

แดชบอร์ด Clickup
ตั้งค่ารายงานที่คุณต้องการ ทั้งหมดในที่เดียว บน ClickUp

ใช้การรายงาน CRMภายใน ClickUp เพื่อแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบแผนภูมิวงกลม, กราฟเส้น, หรือกราฟแท่ง

ทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp

ลองนึกภาพการนำกลยุทธ์ดึงดูด 14 ประการของเคนดรา ลี มาใช้กับแคมเปญการขายของคุณ!

ใช้แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการขายและทำงานร่วมกันในโอกาสต่างๆ กับสมาชิกในทีมประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลและรักษาการเคลื่อนไหวของลีดของคุณด้วยการทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือเสริมการขาย

เพื่อดำเนินการแคมเปญการขายหลายแคมเปญ, ทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนของแต่ละแคมเปญการขายของคุณ, เปิดใช้งานการอัปเดตสถานะสำหรับกิจกรรมของลูกค้า, และแจ้งให้ทีมของคุณทราบเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป

ใช้ClickUp Goalsเพื่อให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการขายทั้งรายบุคคลและโดยรวม

คลิกอัพ โกลส์
กำหนดตัวชี้วัดหลักของคุณและบรรลุเป้าหมายด้วย ClickUp

ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับทุกงานขาย

ด้วยเทมเพลตช่องทางการขายของ ClickUp เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของคุณและปรับแต่งข้อเสนอของคุณให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาในแต่ละจุดของการเดินทางซื้อสินค้า ปรับวิธีการขายของคุณให้เหมาะสมเพื่อนำเสนอสิ่งที่พวกเขาต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม

ทีมขายที่ชาญฉลาดใช้เทมเพลตแผนการขายเพื่อกำหนดเป้าหมายที่มีความหมาย พัฒนาและปรับกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว และจัดระเบียบข้อมูลในคลังข้อมูลส่วนกลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

รายงานการขายรายสัปดาห์ของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถติดตามประสิทธิภาพการขายและ KPI ที่สำคัญ เช่น อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายและปริมาณการขายตามช่องทางต่างๆ ได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดการขายรายสัปดาห์ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเพื่อการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น

ลองใช้ClickUp ฟรีเพื่อค้นพบความสามารถเพิ่มเติม ปิดการขายได้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ