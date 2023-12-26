10 หนังสือขายที่ดีที่สุดที่นักขายทุกคนต้องมีในปี 2025

โลกของการขายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณเทคโนโลยีเช่น AI และเครื่องมือสำหรับการขายอัตโนมัติ ผู้สงสัยทำนายว่าอาชีพการขายจะสูญพันธุ์ในอีก 20 ปีข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม มนุษย์ยังคงตัดสินใจซื้อสินค้าโดยอาศัยอารมณ์ความรู้สึก นี่คือจุดที่ผู้บริหารฝ่ายขายยังคงสร้างความแตกต่างได้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ยอดเยี่ยมมีทักษะหลายประการที่เสริมการขาย รวมถึงการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ การทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ และการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ซื้อ ผู้นำการขายที่ดีที่สุดยังใช้ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจของทีมและเชื่อมต่อกับลูกค้า
ข่าวดีคือ? คุณสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ด้วยการอ่านหนังสือขายที่ดีที่สุดบางเล่ม เราได้รวบรวมรายชื่อหนังสือ 10 เล่มสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายและทีมงาน
จากเทคนิคการขายแบบดั้งเดิม สูตรการเร่งการขายเพื่อจัดการประสิทธิภาพการขาย และแนวคิดการเติบโต ไปจนถึงจิตวิทยาการขาย หนังสือเหล่านี้ให้ตัวอย่างจากโลกจริงและคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่มีประสบการณ์
มาเริ่มกันเลย!
10 หนังสือขายเพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายพัฒนาและปรับปรุงทักษะการขาย
1. เครื่องจักรขายขั้นสุดยอด
ผ่านทางAmazon
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เชต โฮล์มส์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2008
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 15 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 336 หน้า
คะแนน 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)
Sาขาการขายมีขึ้นมีลง. ไม่ทุกเทรนด์เหมาะกับบริษัทของคุณ. หนังสือขายดีของเชต โฮล์มส์, "เครื่องจักรขายที่ดีที่สุด", ช่วยให้คุณระบุเทรนด์ที่ยั่งยืนที่สุดได้.
ในคู่มือการขายฉบับย่อนี้ เขาแบ่งปัน 12 กลยุทธ์ในการสร้างยอดขายใหม่และทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ แม้ว่าคุณจะปฏิบัติตามเพียงกลยุทธ์เดียว คุณก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มยอดขายเป็นสองเท่า
หนังสือเล่มนี้เตรียมคุณให้พร้อมด้วยทักษะการขายที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อดึงดูดลูกค้าพรีเมียม จ้างบุคลากรที่ดีที่สุด และปรับปรุงแนวทางการขายของคุณอย่างมีนัยสำคัญ
โฮล์มส์ให้ตัวอย่างเปรียบเทียบที่ง่ายในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้ทีมขายสามารถมองเห็นภาพสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อฝึกฝนในชีวิตจริงและปรับปรุงกระบวนการขายให้ดีที่สุด
ตัวอย่างเช่น เขาสอนวิธีการให้ความรู้แก่ลูกค้าโดยใช้การนำเสนอขายรองเท้า เมื่อคุณขายรองเท้าด้วยการโทรหาลูกค้าแบบไม่รู้จักล่วงหน้า คุณอาจขายได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้น แต่ถ้าคุณติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายด้วยโบรชัวร์ฟรีเกี่ยวกับเท้าและสุขภาพ คุณจะสามารถขายรองเท้าให้กับผู้ที่ต้องการซื้อรองเท้า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคตได้
เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกอบรมซ้ำสำหรับทีมขายที่มีอยู่ของคุณ เพื่อให้บทเรียนยังคงสดใหม่ในความคิดของพวกเขา ในคำพูดของเขา "ความเชี่ยวชาญไม่ได้หมายถึงการทำ 4,000 อย่าง แต่คุณสามารถทำ 12 อย่างได้ 4,000 ครั้ง"
สำหรับพนักงานขายรายบุคคล เขาแบ่งปันเคล็ดลับเช่น การหลีกเลี่ยงการพูดวกวนและทำตัวเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้แทน ตัวอย่างเช่น เมื่อคู่รักซื้อบ้านหลังแรก พนักงานขายที่ดีจะเริ่มการนำเสนอด้วยการพูดว่า "การซื้อบ้านเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ และคุณไม่ควรรีบเร่ง"
คำแนะนำของเขาเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายผู้มีอำนาจตัดสินใจในบริษัทใหญ่ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการการขาย และการปรับกรอบความคิดใหม่ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริหารและทีมการตลาดและการขาย
"ผู้ที่ให้ข้อมูลแก่ตลาดมากที่สุดและดีที่สุด จะสามารถเอาชนะผู้ที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียวได้เสมอ"
"ผู้ที่ให้ข้อมูลแก่ตลาดมากที่สุดและดีที่สุด จะสามารถเอาชนะผู้ที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียวได้เสมอ"
ประเด็นสำคัญ:
- อย่าขายแค่สินค้าเดียว ให้ขายทั้งร้านและย่นระยะเวลาการขาย
- สร้างมาตรฐานสูงภายในวัฒนธรรมการขายของคุณ
- ไปหาปลาตัวใหญ่ โอกาสที่ดีที่สุดของคุณจะช่วยประหยัดเวลาในการขายของคุณได้มาก
- พัฒนาทักษะการสื่อสารและความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ และทำให้การสื่อสารของคุณเป็นส่วนตัว
- ในฐานะบริษัท ให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์การขาย, กลยุทธ์การตลาด, ทักษะการขาย, และกระบวนการขายของบริษัทให้สมบูรณ์แบบ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
เชท โฮล์มส์ ได้ทำให้ศิลปะของการเติบโตยอดขายในระยะยาวกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างยอดเยี่ยม เริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละและจุดโฟกัสตามที่เขาแนะนำ ให้มุ่งเน้นไปที่ 12 กลยุทธ์แทนที่จะเป็น 4000 กลยุทธ์ สร้างการนำเสนอที่มีคุณค่าสูง และเป้าหมายกลยุทธ์การขาย ไปจนถึงการจ้างคนที่ดีที่สุดและการรักษาพวกเขาไว้ หนังสือเล่มนี้แน่นอนว่าจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการหนังสือที่ต้องพกติดตัวไว้สำหรับการอ้างอิงทุกวัน ขอแนะนำอย่างสูง ไปหามาอ่านเลย👍
2. การขายแบบ SPIN
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: นีล แร็กแฮม
- ปีที่ตีพิมพ์: 2021
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: มือใหม่ถึงขั้นสูง
- จำนวนหน้า: 197 หน้า
คะแนน 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)
คุณติดอยู่กับวิธีการขายแบบดั้งเดิมหรือไม่? คุณต้องการความช่วยเหลือในการปิดการขายครั้งใหญ่หรือไม่? หากคุณตอบว่าใช่ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณกำลังทำผิดพลาดพื้นฐานเดียวกับนักขายส่วนใหญ่ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้กระบวนการขายที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
SPIN Selling โดย Neil Rackham กล่าวถึงความท้าทายในการจัดการกับ 'การขายที่ซับซ้อน' หรือก็คือการขายสินค้าพรีเมียมหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูง หนึ่งในบทของหนังสือนี้ 'เหยื่อปลาเล็กใช้ไม่ได้กับฉลาม' ยืนยันว่าหากคุณไม่ได้ทำการวิจัยอย่างดีและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าพรีเมียม คุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้
เพื่อประยุกต์ใช้กลยุทธ์การขาย ผู้เขียนเสนอแนะกรอบการขายแบบ SPIN ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถถามคำถามที่เหมาะสมในระหว่างการสนทนาการขายในสี่ด้านต่อไปนี้:
- สถานการณ์: คำถามเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เป้าหมายและวัตถุประสงค์พื้นฐานของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ซื้อ, วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ, และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
- ปัญหา: คำถามเหล่านี้ช่วยให้ทีมขายสามารถเจาะลึกถึงความท้าทายที่ลูกค้าเป้าหมายกำลังเผชิญในการตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ คำถามเหล่านี้ช่วยในการระบุพื้นที่ของโอกาสที่แฝงอยู่และโอกาสที่ชัดเจน
- นัยสำคัญ: คำถามติดตามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คำถามเหล่านี้ช่วยให้พนักงานขายได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ความท้าทายของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าส่งผลกระทบในทางลบต่อชีวิตหรือธุรกิจของพวกเขา ใช้คำถามเหล่านี้เพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วนในใจของผู้ซื้อ
- ความต้องการ: คำถามเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงงานหรือธุรกิจของผู้ที่สนใจ คุณควรช่วยให้ผู้ซื้อสามารถสรุปผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้
คำถามแบบ SPIN เตรียมความพร้อมให้กับผู้จัดการฝ่ายขายและตัวแทนขายเพื่อความสำเร็จในการขาย พร้อมทั้งสอนกลยุทธ์การขายขั้นสูงที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
หนังสือเล่มนี้อ้างอิงจากผลการค้นพบของผู้เขียนจากการศึกษาการโทรขายมากกว่า 35,000 ครั้ง โดยพนักงานขาย 10,000 คน ใน 23 ประเทศ ตลอดระยะเวลา 12 ปี เขาใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อหักล้างความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการขายหลายประการ เช่น การระบุและอธิบายข้อดีของผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นความสนใจ หรือการถามคำถามปลายเปิดในการสนทนาขาย
นี่คือหนึ่งในหนังสือขายที่เน้นการเข้าใจสถานการณ์มากกว่าการตามแบบแผนการขายที่เคร่งครัดสำหรับการสนทนาและการพัฒนาจิตวิทยาการขาย
"คำถามเชิงผลกระทบจะนำปัญหาของลูกค้าและสำรวจผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น ดังที่เราจะเห็น การถามคำถามเชิงผลกระทบช่วยให้คนที่ประสบความสำเร็จช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงความรุนแรงหรือความเร่งด่วนของปัญหา"
"คำถามเชิงผลกระทบจะนำปัญหาของลูกค้าและสำรวจผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น ดังที่เราจะเห็น การถามคำถามเชิงผลกระทบช่วยให้คนที่ประสบความสำเร็จช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงความรุนแรงหรือความเร่งด่วนของปัญหา"
ประเด็นสำคัญ:
- มุ่งเน้นความสำเร็จในการขายในภาพรวมมากกว่าการขายจากการโทรเพียงครั้งเดียว และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการในการขายที่สำคัญ
- ความต้องการของลูกค้าพัฒนาขึ้นพร้อมกับความไม่สมบูรณ์เล็กน้อยที่นำไปสู่ปัญหาใหญ่ขึ้น; รู้ถึงความต้องการที่แฝงอยู่และที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน
- คุณสมบัติตอบสนองความต้องการที่แฝงอยู่ และประโยชน์มอบทางออกสำหรับความต้องการที่ชัดเจน
- ใช้เวลาให้เต็มที่กับการขายแบบหนักแน่น ใช้เวลาในการทำความรู้จักลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"Spin Selling" โดย Neil Rackham เป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงพลังและสดใหม่ซึ่งปฏิวัติเทคนิคการขายแบบดั้งเดิมด้วยโมเดล SPIN ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในการนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง พร้อมกรณีศึกษาเชิงลึกที่ให้แนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการเชี่ยวชาญศิลปะการขาย อย่างไรก็ตาม จุดเน้นของหนังสือเหมาะกับการขาย B2B ที่มีมูลค่าสูงมากกว่า และการใช้แนวคิด SPIN ซ้ำๆ อาจทำให้รู้สึกหนักเกินไปในบางครั้ง
3. แม่เหล็กดึงดูดยอดขาย: วิธีเพิ่มลูกค้าโดยไม่ต้องโทรหาลูกค้าใหม่
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เคนดรา ลี
- ปีที่ตีพิมพ์: 2013
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 19 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 282 หน้า
คะแนน 3.9/5 (Amazon) 3.4/5 (Goodreads)
ในหนังสือ "วิธีหาลูกค้าเพิ่มโดยไม่ต้องโทรหาลูกค้าใหม่" เคนดรา ลี ได้สาธิตขั้นตอนการสร้างโอกาสทางการขายที่ทั้งผู้นำการขายใหม่และผู้นำการขายที่มีประสบการณ์สามารถทำตามได้
หนังสือเล่มนี้แบ่งปันวิธีที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถทำให้การขายเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่มีทรัพยากรจำกัด หนังสือการขายเล่มนี้มีกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยให้คุณขายได้ดีขึ้น
กระบวนการสามขั้นตอนของเธอทำให้ช่องทางการขายง่ายขึ้นดังนี้:
- สร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นด้วยกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้า
มีกลยุทธ์การดึงดูด 14 ประการ ที่ผู้จัดการขายสามารถใช้เพื่อสร้างผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ กลยุทธ์เหล่านี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่
ส่วนบุคคล
- อีเมล
- จดหมายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- โปสการ์ดที่มีรูปแบบหลากหลาย
- การสร้างเครือข่ายส่วนบุคคล
- แคมเปญทางโทรศัพท์
ดิจิทัล
- จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
- บทความและบล็อก
- เครือข่ายสังคมออนไลน์
- สื่อสังคมออนไลน์
- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
- กิจกรรมออนไลน์
การทำงานร่วมกัน
- กิจกรรมท้องถิ่น
- ประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์
- พันธมิตรทางธุรกิจ
- ดำเนินแคมเปญการขายสามขั้นตอนอย่างชาญฉลาด
ตอนนี้คุณต้องขายให้กับลูกค้าเป้าหมายของคุณโดยการเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมท้องถิ่น, ทำข้อเสนอที่สมเหตุสมผลให้พวกเขา, และให้เหตุผลที่พวกเขาควรรีบตัดสินใจ. แคมเปญการขายของคุณควรมีลักษณะดังนี้:
Grabber < ข้อเสนอที่น่าดึงดูด < การกระตุ้นให้ดำเนินการ = ยอดขาย
- รวมความพยายามทั้งหมดเข้ากับกลยุทธ์การดึงดูดและแคมเปญการขายหลายรูปแบบ
พนักงานขายจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การดึงดูดหลายรูปแบบหากต้องการบรรลุเป้าหมาย มีหลายวิธีในการสร้างยอดขาย แต่คุณต้องรวบรวมวิธีเหล่านั้นเข้าด้วยกันและดำเนินแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย
ผู้นำฝ่ายขายควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการชะงักงันในธุรกิจ
ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าของลีเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับตัวแทนขายในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่น นอกเหนือจากการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จแล้ว เธอยังเล่าถึงข้อผิดพลาดของแผนการขายและการสนทนาที่ดำเนินการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
หนังสือของเธอพูดถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของมืออาชีพด้านการขาย และยังมีประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMB ผู้ประกอบการ และพนักงานขายระดับเริ่มต้นเช่นกัน
ชุดเครื่องมือสนับสนุนฟรีของเธอ กรณีศึกษา กลยุทธ์ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ และกลวิธีทางการขายของเธอ สามารถใช้ได้กับบุคลิกภาพที่หลากหลาย และในสถานการณ์การขายส่วนใหญ่
"คุณต้องอยู่ตรงหน้าลูกค้าเป้าหมายของคุณเมื่อพวกเขาตระหนักว่าพวกเขามีปัญหา พวกเขาจะขอคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากคุณ คุณจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่พวกเขามีความไว้วางใจซึ่งช่วยพวกเขาวางแผนหาคำตอบ"
"คุณต้องอยู่ตรงหน้าลูกค้าเป้าหมายของคุณเมื่อพวกเขาตระหนักว่าพวกเขามีปัญหา พวกเขาจะขอคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากคุณ คุณจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่พวกเขามีความไว้วางใจซึ่งช่วยพวกเขาวางแผนหาคำตอบ"
ประเด็นสำคัญ:
- กลยุทธ์การดึงดูดช่วยสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ, ให้อยู่ในสายตาของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และให้พวกเขาเลือกคุณ
แบ่งพื้นที่หรือตลาดของคุณออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีลักษณะความต้องการคล้ายกันและ/หรือตอบสนองต่อข้อความที่คล้ายกัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะต้องสร้างเนื้อหาเพียงครั้งเดียว และสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ฉันได้อ่านหนังสือมากมายในหลากหลายสาขา รวมถึงด้านการขาย และฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้ยอดเยี่ยมมาก เพราะเคนดร้าได้นำเสนอกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถดึงดูดลูกค้าในอุดมคติของคุณได้จริง เธอถ่ายทอดคุณค่ามหาศาลผ่านหนังสือและแหล่งข้อมูลออนไลน์ของเธอ หากคุณต้องการเพิ่มยอดขายของคุณอย่างมีนัยสำคัญ คุณต้องหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านและนำกลยุทธ์ไปใช้"
4. หนังสือเล่มเล็กสีแดงแห่งการขาย
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เจฟฟรีย์ กิโตเมอร์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2023
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 15 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ผู้เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 232 หน้า
คะแนน 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)
คุณรู้ไหมว่าทำไมการขายถึงเกิดขึ้น?
ตามหนังสือ "The Little Red Book of Selling" การขายเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเชื่อมั่นว่าคุณ ซึ่งเป็นพนักงานขาย มีความสนใจอย่างแท้จริงในความต้องการของพวกเขา
คุณจะแสดงให้เห็นได้อย่างไร? หนึ่งในวิธีคือการขอให้ลูกค้าบอกคุณถึงเหตุผลที่พวกเขาซื้อจากคุณ. สิ่งนี้ยังช่วยเปิดเผยแรงจูงใจในการซื้อของพวกเขาซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในยอดขายในอนาคตได้.
หนังสือเล่มเล็กสีแดงแห่งการขาย เป็นหนึ่งในหนังสือขายที่ใช้ไหวพริบและอารมณ์ขันในการแบ่งปันกลยุทธ์การขายขั้นสูงที่สุด
ยกตัวอย่างเช่น หัวข้อย่อยของหนังสือ: 12. 5 หลักการแห่งความยิ่งใหญ่ในการขาย ทำไมถึงเป็น 12. 5? บางทีอาจเป็นเพราะมันอ่านแล้วเหมือนกับ ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของจักรวาล
พนักงานขายต้องเลือกการต่อสู้อย่างชาญฉลาดและมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายของพวกเขา ลูกค้าเป้าหมายของคุณจะเห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์หรือบริการก็ต่อเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตัวผู้ขายเท่านั้น
ผู้เขียนสนับสนุนให้ทุกคนมี 'ทัศนคติด้านการขาย' ผ่านการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง การสร้างมิตรภาพ และการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล
ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมขาย B2C, หัวหน้าฝ่ายการตลาด, หรือผู้อำนวยการขายของบริษัทใหญ่, หนังสือเล่มนี้มีปัญญาที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับคุณ
"พูดถึงกำไรและประสิทธิภาพ—ไม่ใช่การประหยัดเงิน—พูดถึงความคิดและโอกาส—ไม่ใช่โอกาสที่จะบอกคุณว่าฉันทำอะไร—พวกเขาต้องการความช่วยเหลือที่เป็นมิตร คำตอบ ประสิทธิภาพ และกำไร"
"พูดถึงกำไรและประสิทธิภาพ—ไม่ใช่การประหยัดเงิน—พูดถึงความคิดและโอกาส—ไม่ใช่โอกาสที่จะบอกคุณว่าฉันทำอะไร—พวกเขาต้องการความช่วยเหลือที่เป็นมิตร คำตอบ ประสิทธิภาพ และกำไร"
ประเด็นสำคัญ:
- ศึกษาธุรกิจของกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดก่อนติดต่อพวกเขา พนักงานขายที่เตรียมตัวมาดีที่สุดคือผู้ที่จะประสบความสำเร็จ
- มันคือเรื่องของคุณค่า ไม่ใช่ราคา เมื่อพนักงานขายแสดงให้เห็นว่าเขาให้คุณค่ากับลูกค้าและใช้เวลาในการให้ความรู้แก่พวกเขา เขาก็จะสร้างคุณค่าขึ้นมา
- หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ผู้คนแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองคือการถามคำถามที่ลึกซึ้ง แทนที่จะบ่นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ ให้ใช้เวลาในการฟังลูกค้าเป้าหมายและความต้องการของพวกเขา
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"หนังสือเล่มเล็กสีแดงแห่งการขาย มีเทคนิคการขายมาตรฐานที่สอนพนักงานขายให้เก่งขึ้นในการขาย สำหรับฉันแล้ว นี่เป็นหนังสือสำหรับ "ผู้เริ่มต้น" มากกว่า และฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้กับทุกคนที่กำลังเรียนรู้วิธีการขายให้มากขึ้นและดีขึ้น"
5. การขายขาเข้า
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไบรอัน ซิกโนเรลลี
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 15 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 230 หน้า
คะแนน 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)
คุณเคยรู้สึกไหมว่าการติดตามผลทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ส่งไปไม่เกิดผล? แล้วจู่ๆ ก็มีลูกค้าเป้าหมายคนหนึ่งกลายมาเป็นลูกค้า...โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน
Brian Signorelli'sInbound Sellingตอบคำถามการจัดการการขายที่ไม่สามารถอธิบายได้ ผู้เขียนคือผู้อำนวยการของโปรแกรม HubSpot's Global Sales Partner Program และเน้นย้ำว่าผู้คนมักจะรอจนกว่าความต้องการของพวกเขาจะกลายเป็นเรื่องด่วนก่อนที่จะติดต่อผู้ขาย
ซิกโนเรลลีได้ขยายความจากสมมติฐานนี้โดยนำเสนอข้อเท็จจริงที่ชัดเจน เช่น ภายในปี 2020 การตัดสินใจซื้อถึง 80% เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวแทนขาย จากนั้นเขาได้เน้นย้ำถึงลักษณะของพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จในการขายแบบผู้ท้าชิง นั่นคือ ผู้สอนที่มุ่งเน้นเป้าหมายและรักการเรียนรู้
การขายแบบอินบาวด์หมายถึงแนวทางการขายที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับผู้ซื้อเป็นอันดับแรก ซึ่งดึงดูดผู้ซื้อที่มีความพร้อมและเปิดรับมากที่สุด แตกต่างจากกระบวนการขายแบบเอาท์บาวด์
หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการ Identify > Connect > Explore > Advise เพื่อช่วยในการระบุและแบ่งกลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพ และนำไปใช้ในวงจรการขาย นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายทุกคนกลายเป็นผู้ขายแบบอินบาวน์เพื่อความสำเร็จในอาชีพการขาย
นอกจากนี้ยังท้าทายผู้นำธุรกิจ โดยระบุว่าพวกเขาจะมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานหากไม่มุ่งเน้นการขายแบบดึงดูดลูกค้า
การขายแบบอินบาวด์เป็นคู่มือการขายที่เรียบง่ายสำหรับมืออาชีพและองค์กรที่ต้องการปรับตัวให้เข้ากับจิตวิทยาของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้ควบคุม ด้วยการเล่าเรื่องที่กระชับ หนังสือเล่มนี้ใช้แนวทางที่เบาสบายในการสอนการขาย แต่ยังสามารถแนะนำคุณให้กลายเป็นมืออาชีพด้านการขายที่มีประสิทธิภาพสูงได้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ? อย่าลืมใช้ประโยชน์จากภาพประกอบที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้นจากอีเมลจริงของเขาในช่วงที่ทำงานที่ HubSpot
หนังสือขายเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารการขาย B2B, ผู้เชี่ยวชาญการตลาดขาเข้า, และนักการตลาดดิจิทัลที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการซื้อ
"แทนที่จะเพียงแค่บันทึกข้อมูลประชากรที่อธิบายเกี่ยวกับบริษัท คุณจำเป็นต้องเริ่มเข้าใจความคิดของผู้ซื้อที่มีศักยภาพ"
"แทนที่จะเพียงแค่บันทึกข้อมูลประชากรที่อธิบายเกี่ยวกับบริษัท คุณจำเป็นต้องเริ่มเข้าใจความคิดของผู้ซื้อที่มีศักยภาพ"
ประเด็นสำคัญ:
- พนักงานขายทุกคนควรเขียนบล็อกเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขาย เพราะมันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ประสบการณ์การขายดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
- ฝ่ายขายและการตลาดควรทำงานร่วมกัน หากเราต้องการก้าวข้ามรายได้ที่คาดการณ์ได้
- ผู้ซื้อในปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่าที่เคย ดังนั้นพนักงานขายควรปรับปรุงรหัสการจัดการการขายของพวกเขา
- วงจรการขายของคุณควรรวมเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"จากการที่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการขายมามากมายในชีวิต ผมมักจะสงสัยเสมอเมื่อมีหนังสือเล่มใหม่ออกมา ลองอ่านดูหากคุณเป็นพนักงานขาย/ผู้จัดการ และคุณจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาอาชีพและปรับปรุงทักษะของคุณ นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของอาชีพนี้ที่ทุกคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้ควรทราบ"
6. การขายเชิงลึก
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไมค์ ชูลท์ซ, จอห์น อี. โดเออร์, และ นีล แร็กแฮม
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 17 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ขั้นสูง
- จำนวนหน้า: 256 หน้า
คะแนน 4.3/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)
คุณต้องการเปลี่ยนเกมการขายของคุณอย่างสิ้นเชิงหรือไม่? หากคุณต้องการเช่นนั้น คุณไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว เพราะ Insight Selling คือคำตอบของคุณ
ก่อนที่แนวคิดการขายเชิงลึกจะได้รับความนิยม ไมค์ ชูลท์ซ, จอห์น อี. ดอร์ และนีล แรคแฮม ได้ร่วมกันศึกษาดีล B2B (ธุรกิจต่อธุรกิจ) มากกว่า 700 รายการ โดยลูกค้าเหล่านี้มีอำนาจการซื้อรวมต่อปีถึง 3.1 พันล้านดอลลาร์
ผลลัพธ์ที่ได้น่าสนใจ แม้ว่าจะไม่น่าแปลกใจ: นักขายที่ประสบความสำเร็จมีวิธีการขายที่แตกต่างกันออกไป เมื่อนักขายแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจกับผู้ซื้อ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนผู้ซื้อให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น ข้อมูลนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้า แต่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือบริบทแก่ผู้ซื้อว่าทำไมพวกเขาจึงต้องการสินค้านั้น
นักเขียนได้ให้คำนิยามการขายเชิงลึกว่า "กระบวนการสร้างและเปลี่ยนโอกาสทางการขาย รวมถึงผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดที่มีความสำคัญ" แนวคิดเชิงลึกทั้งสามประการในแหล่งข้อมูลอันมีค่านี้ ได้แก่:
- ข้อมูลเชิงลึกจากการมีปฏิสัมพันธ์: ผู้ขายมอบคุณค่าในรูปแบบของการสร้างข้อมูลเชิงลึกผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อ
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาส: ให้ความสนใจกับไอเดียที่ผู้ขายทราบแต่ผู้ซื้อไม่ทราบ และนำไอเดียนั้นไปพัฒนาเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูล
- การปรับกรอบความคิด: เมื่อผู้ซื้อได้ตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าหรือความคิดแล้ว แต่ผู้ขายนำข้อมูลใหม่เข้ามาในบทสนทนาเพื่อให้พวกเขาได้รับความรู้เพิ่มเติม
แล้วพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จใช้หลักการเหล่านี้อย่างไร? ผู้เขียนได้เสนอโมเดลสามระดับ
ระดับ 1: การเชื่อมต่อ. นักขายที่ประสบความสำเร็จสร้างการเชื่อมต่อสองประเภท พวกเขาเชื่อมต่อโซลูชันของบริษัทกับความต้องการของลูกค้า ประการที่สอง พวกเขาเชื่อมต่อกับผู้ซื้อในฐานะมนุษย์
ระดับ 2: สร้างความเชื่อมั่น ผู้ชนะจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าพวกเขาสามารถบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดีที่สุดได้ ความเสี่ยงสามารถจัดการได้ และผู้ขายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาตัวเลือกที่มีอยู่
ระดับ 3: ร่วมมือกัน ผู้ชนะร่วมมือกับลูกค้าโดยการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคิดใหม่ ๆ และข้อมูลเชิงลึก และทำงานร่วมกับผู้ซื้อเหมือนเป็นคู่ค้า
นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังแนะนำแนวคิดการขายขั้นสูง เช่น RAIN (Rapport, Aspirations/Afflictions, Impact/Inquiry/Influence, New reality) และ PATHS (Present/Problem/Possibility/Paralysis, Assumptions, Truth, Hypothesis, Solutions)
คำเตือน: หนังสือขายของเขาไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น. คุณควรมีเวลาขายสินค้าหรือบริการมาเป็นจำนวนมากพอสมควรเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี. ผู้นำการขาย B2B ที่มีประสบการณ์สูง, หัวหน้าการตลาด, และผู้บริหารการพัฒนาธุรกิจจะพบว่าคำแนะนำที่เป็นประโยชน์นั้นสามารถนำไปใช้ได้มากขึ้น.
"ผู้ชนะด้านการขายได้รับการศึกษาด้วยแนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ บ่อยเกือบสามเท่าของผู้ที่ได้อันดับสอง จากปัจจัย 42 ประการที่ศึกษา ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือแนวโน้มในการแสวงหาความรู้ของผู้ชนะและผู้ที่ได้อันดับสอง"
"ผู้ชนะด้านการขายได้รับการศึกษาด้วยแนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ บ่อยเกือบสามเท่าของผู้ที่ได้อันดับสอง จากปัจจัย 42 ประการที่ศึกษา ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือแนวโน้มในการแสวงหาความรู้ของผู้ชนะและผู้ที่ได้อันดับสอง"
ประเด็นสำคัญ:
- ข้อเสนอคุณค่าประกอบด้วยสามส่วน: การสร้างความสอดคล้อง การสร้างความแตกต่าง และการสนับสนุนให้เชื่อถือได้ พนักงานขายและประสบการณ์การขายเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอคุณค่า
- เรื่องราวสร้างความภักดีของลูกค้า ผู้ซื้อมีโอกาสซื้อถึง 22 เท่าผ่านการเล่าเรื่องเมื่อเทียบกับการใช้ข้อมูลและตัวเลข เข้าถึงสติปัญญาทางอารมณ์ของพวกเขา
- ผู้ซื้อเห็นสินค้าและบริการว่าสามารถทดแทนได้ แต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเลือกผู้เสนอราคาต่ำที่สุด
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
ผมรู้สึกเชื่อมโยงกับหนังสือของไมค์ ชูลท์ซ และจอห์น โดเออร์ทันทีเมื่อพวกเขาเริ่มต้นด้วยการวางกรอบโลกที่เราขายอยู่ในปัจจุบัน เพียงแค่รู้จักลูกค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้น ก้าวข้ามการวินิจฉัยความต้องการ และเริ่มสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า ความปรารถนาของพวกเขา และวิธีที่พวกเขาตัดสินใจ นั่นต้องการมากกว่าข้อมูล มันต้องการการนำความเข้าใจเชิงลึกมาสู่ทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย พวกเขาแสดงให้คุณเห็นวิธีทำ
7. คู่มือการขายเพียงเล่มเดียวที่คุณจะต้องการตลอดไป
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แอนโทนี ไอแอนนาไรโน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2016
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 15 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 240 หน้า
คะแนน 4.3/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)
นี่คือหนังสืออ้างอิงเพียงเล่มเดียวในบรรดาหนังสือขายทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ที่คุณควรเก็บไว้บนโต๊ะทำงานของคุณตลอดเวลา ทำไม? เพราะมันสมกับชื่อของมัน
ผู้เขียน The Sales Blog, Anthony Iannarino, เชื่อว่าใครก็สามารถขายได้หากมีกลยุทธ์ที่ถูกต้อง
ในคู่มือการขายเพียงเล่มเดียวที่คุณจะต้องการตลอดไป เขาได้ตอบคำถามที่หลอกหลอนใจผู้นำการขายหรือพนักงานขายทุกคนมากที่สุด
ทำไมมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการขาย ในขณะที่คนอื่นๆ ได้ผลลัพธ์ที่ธรรมดา? ไม่ใช่เพราะตลาด คู่แข่ง หรือตัวสินค้า แต่เป็นเพราะตัวผู้ขายเอง
Iannarino ถ่ายทอดประสบการณ์ 25 ปีของเขาลงในหนังสือเล่มนี้ และสรุปว่าพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จจะมองการขายเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า ไม่ใช่แค่การทำธุรกรรม ความแตกต่างคืออะไร?
ในการขายแบบธุรกรรม บริษัทและพนักงานขายจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และบริการของตน รูปแบบการกำหนดราคา และคุณสมบัติต่างๆ ลูกค้าจะต้องค้นหาคุณค่าด้วยตนเอง
ในธุรกิจที่เพิ่มมูลค่า องค์กรสร้างโซลูชันเพื่อแก้ปัญหาของลูกค้า พนักงานขายมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์จากการนำโซลูชันไปใช้ อัตราส่วนของราคา (ของโซลูชัน) ต่อมูลค่า (สำหรับลูกค้า) ควรเป็น 1:10 โดยเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้า
หนังสือเล่มนี้สนับสนุนแนวทางที่เพิ่มมูลค่าเนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น:
- คุณจะมีตลาดที่เล็กลงเพราะคุณเลือกกลุ่มตลาดหลักของคุณอย่างรอบคอบ
- คุณจะทำการตกลงที่มีจำนวนน้อยลงแต่มีมูลค่าสูง/คุ้มค่ามากขึ้น เพราะคุณจะปฏิเสธการตกลงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณ
- แต่ละดีลจะให้ผลกำไรที่สูงกว่ามากในขณะที่ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าน้อยลงมาก
"ทำรายการลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามราย และโทรหาพวกเขาเพื่อทราบถึงความเป็นอยู่ส่วนตัวและอาชีพของพวกเขา อย่าเสนอขายสินค้าหรือบริการ และอย่าขออะไรจากพวกเขา แค่โทรเพราะคุณห่วงใย"
"ทำรายการลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามราย และโทรหาพวกเขาเพื่อทราบว่าพวกเขามีชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานเป็นอย่างไร อย่าเสนอขายสินค้าหรือบริการ และอย่าขออะไรจากพวกเขา แค่โทรเพราะคุณห่วงใย"
ประเด็นสำคัญ:
- พนักงานขายควรกลัวความเฉื่อยชา ยาแก้คือความริเริ่ม และมันพิสูจน์ว่าคุณใส่ใจลูกค้าและปัญหาของพวกเขา
- เรียนรู้ที่จะฟังให้ดี. วัตถุประสงค์ของคุณในการฟังคือการเข้าใจ. รอเป็นเวลาสี่จังหวะหลังจากที่ลูกค้าของคุณได้พูดจบ. มันจะกระตุ้นให้เธอพูดมากขึ้น
- คุณเป็นใครสำคัญกว่าสิ่งที่คุณทำ คุณควรเป็นประเภทของคนที่ลูกค้าต้องการซื้อจาก
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
แอนโทนี ไอแอนนาไรโน เขียนหนังสือเล่มนี้ไว้เหมือนกับว่าผมอยากเขียนเอง หนังสือเล่มนี้รวบรวมกฎพื้นฐานทั้งหมดที่ผมได้สร้างอาชีพการขายของผมขึ้นมา และสอนให้กับทีมของผมมาโดยตลอด ด้วยภาษาที่ชัดเจนและกระชับ แอนโทนีได้อธิบายความรู้พื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประสบความสำเร็จในสายงานขาย หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ "กรอบการขาย" ใหม่ ๆ ที่อาจกลายเป็นกระแสชั่วคราวได้ ผมวางแผนจะซื้อเป็นจำนวนมากเพื่อใช้กับลูกค้าที่ปรึกษาของผม
8. คู่มือกลยุทธ์สำหรับผู้นำฝ่ายขายระดับแนวหน้า
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ลิซ่า ดี. แม็กนูสัน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 10 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 204 หน้า
คะแนน 4.7/5 (Amazon) 5/5 (Goodreads)
ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณต้องการคู่มือการขายที่ได้ผลจริงหรือไม่? คู่มือสำหรับผู้นำฝ่ายขายระดับแนวหน้าได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาว
ผู้เขียนเน้นย้ำถึงกระบวนการทีละขั้นตอนในการปิดการขายที่มีมูลค่าสูงกว่าการขายเฉลี่ยของคุณถึงห้าเท่า คุณจำเป็นต้องทำให้กระบวนการนี้สามารถทำซ้ำได้และคาดการณ์ได้เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
มีช่องว่างที่น่าตกใจระหว่างระดับทักษะของผู้ขายกับผู้นำการขายในความเชี่ยวชาญในการทำข้อตกลงในองค์กรขนาดใหญ่
ผลที่ตามมาคือ ผู้นำการขายกลายเป็นจุดอ่อนเพียงจุดเดียวในสัญญาที่ซับซ้อน เนื่องจากพวกเขาถูกดึงความสนใจไปกับงานประจำที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Magnuson แสดงกระบวนการขายผ่าน 16 ขั้นตอนสำคัญที่แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่:
- กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านการขาย
- กลยุทธ์การขายตามวิธีการขาย
- กลยุทธ์การดำเนินการขาย
- วัฒนธรรมการขาย
ในขณะที่หนังสือขายอื่นๆ ได้ระบุกลยุทธ์ไว้ หนังสือของแมกนัสันได้สร้างกลยุทธ์เหล่านี้จากประสบการณ์จริงของเธอในงานวิจัยการขาย กลยุทธ์ของเธอมีพื้นฐานมาจากข้อมูลเชิงลึกของผู้นำทางความคิดที่ได้รับการยอมรับ 16 ท่าน
โดยไม่ใช้คำพูดที่เยิ่นเย้อ ผู้เขียนได้วางแนวทางที่ครอบคลุมในการคว้าโอกาสใหญ่และการเติบโตของรายได้สูง
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายทุกคนสร้างเครื่องจักรที่สร้างดีลใหญ่ซ้ำได้สำหรับทีมของตน และสร้างระบบวัฒนธรรมการปิดดีลขนาดใหญ่ หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ เพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรฝ่ายขาย และประยุกต์ใช้กระบวนการ 5X ในการปิดสัญญา
หากคุณเป็นรองประธานฝ่ายขาย, หัวหน้าฝ่ายการตลาด, หรือซีอีโอที่ต้องการปิดการขายให้มากขึ้น, หนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่คุณต้องอ่าน.
"วางแผนเพื่อความสนุกและการมีส่วนร่วม ความสนุกเป็นแรงบันดาลใจ คิดถึงธีม การแข่งขัน รางวัล และความท้าทาย มอบกำลังใจในทุกที่ที่คุณเข้าสู่การประชุมกลยุทธ์ในห้องสงคราม การทบทวนธุรกิจภายใน (IBR) หรือออกไปในภาคสนามกับผู้ขาย"
"วางแผนเพื่อความสนุกและการมีส่วนร่วม ความสนุกเป็นแรงบันดาลใจ คิดถึงธีม การแข่งขัน รางวัล และความท้าทาย มอบกำลังใจในทุกที่ที่คุณเข้าสู่การประชุมกลยุทธ์ในห้องสงคราม การทบทวนธุรกิจภายใน (IBR) หรือออกไปในภาคสนามกับทีมขาย"
ประเด็นสำคัญ:
- เมื่อพูดถึงดีล 5X โดยปกติแล้วจะมีคู่แข่งอยู่ประมาณสามถึงห้าเจ้า ทีมบัญชีจำเป็นต้องระบุคู่แข่งตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการวิเคราะห์การแข่งขัน พวกเขาต้องคิดถึงการป้องกันเชิงรุกและเชิงรับ โดยแรกคือการหยุดยั้งคู่แข่งไม่ให้เดินหน้าต่อไป ส่วนที่สองคือการป้องกันพวกเขาในเชิงรับ
- ก่อนร่างข้อเสนอ ทีมของคุณควรได้สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไว้แล้ว พวกเขาจำเป็นต้องพัฒนา "ธีมที่ชนะ" ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดตัดระหว่างความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายกับจุดแข็งของตนเอง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"แม้ว่านี่จะเป็นคู่มือปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ได้จริง และมีระบบ พร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนสำหรับกลยุทธ์และวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการเข้าหาและชนะดีลที่มีมูลค่า "5 เท่า" ของค่าเฉลี่ยของคุณ แต่มันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการวิจัยเชิงลึกกับรองประธานฝ่ายขาย 41 คนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการในคู่มือปฏิบัติ การวิจัยนี้เผยให้เห็นสี่ประเด็นสำคัญที่ผู้นำฝ่ายขายให้ความสนใจ ซึ่งกลายเป็นหัวข้อหลักสี่ประการของหนังสือเล่มนี้: ภาวะผู้นำ, วิธีการ, การปฏิบัติ, และวัฒนธรรม" และเนื่องจากข้อมูลนี้มาจากงานวิจัยขั้นต้นโดยตรง ผสานกับประสบการณ์ความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญของลิซ่า แมกนูสันในการทำงานกับลูกค้า จึงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญเพียงไม่กี่ข้อที่ผู้นำฝ่ายขายควรจัดสรรเวลาและให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในผลลัพธ์ นี่คือหนังสือที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง
9. Buyology
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: มาร์ติน ลินด์สตรอม
- ปีที่ตีพิมพ์: 2010
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 15 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 272 หน้า
คะแนน 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)
นี่คือสิ่งที่นิตยสารไทม์กล่าวถึงหนังสือ Buyology ของมาร์ติน ลินด์สตรอม – "การมองอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่ผู้บริโภครับรู้โลโก้ โฆษณา สื่อโฆษณา แบรนด์ และผลิตภัณฑ์"
หนังสือขายดีเล่มนี้เกิดจากการศึกษาวิจัยด้านนีโอโรมาร์เก็ตติ้งเป็นเวลาสามปี โดยมีอาสาสมัคร 2,000 คนจากทั่วโลกเข้าร่วม
มันให้ภาพรวมเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้ซื้อและวิธีการขายสำหรับนักขาย ผู้เขียนตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่นิยมเกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้คนตัดสินใจซื้อ และอธิบายว่าความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้ชนะการขายได้มากขึ้นอย่างไร
เขาสำรวจคำถามเช่น:
- ประสาทสัมผัสอื่น ๆ ของเรา—กลิ่น, สัมผัส, และเสียง—สามารถถูกกระตุ้นได้หรือไม่เมื่อเราเห็นผลิตภัณฑ์?
- แบรนด์ที่ "เท่" สามารถกระตุ้นสัญชาตญาณการผสมพันธุ์ของเราได้หรือไม่?
- เซ็กส์ขายได้จริงหรือ?
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดนี้ ลินด์สตรอมได้อ้างถึงการศึกษาในปี 1992 เกี่ยวกับลิง ซึ่งพิสูจน์ว่าเซลล์กระจกเงาในสมองของเราทำให้เราทำซ้ำสิ่งที่เราสังเกตเห็นผู้อื่นทำ
ธุรกิจใช้ประโยชน์จากเซลล์ประสาทกระจกของผู้ซื้อผ่านการโฆษณาเพื่อดึงดูดพวกเขา เซลล์ประสาทกระจกของเราตอบสนองต่อ 'ท่าทางที่มุ่งเป้า' เช่น ภาพของผู้คนที่กำลังทำกิจกรรมเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การดูนางแบบที่ดูดีจิบกาแฟยี่ห้อหนึ่งทำให้เราอยากทำเช่นเดียวกัน
นี่คือเหตุผลที่การรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นความต้องการและความปรารถนาของผู้ซื้อจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับพนักงานขาย
แนวคิดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่ Lindstorm นำเสนอคือ 'เครื่องหมายทางร่างกาย' ซึ่งเป็นทางลัดที่กระตุ้นการตอบสนองโดยอัตโนมัติ
เมื่อลูกค้าที่มีศักยภาพซื้อสินค้า สมองของพวกเขาจะประมวลผลความคิดและไอเดียต่าง ๆ แล้วกลั่นกรองออกมาเป็นการตอบสนองเพียงหนึ่งเดียว เมื่อลูกค้าต้องเผชิญกับการตัดสินใจเดิมอีกครั้ง 'ทางลัด' เหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นี่คือเหตุผลที่นักการตลาดใช้ความกลัว และมันจึงขายได้มากขึ้น
โดยรวมแล้ว Buyology เป็นหนังสือขายที่เต็มไปด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เช่น วิธีที่จะทำให้การสนทนาขายประสบความสำเร็จ หากคุณเป็นผู้ฝึกอบรมการขายหรือผู้จัดการขายอาวุโส ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อความที่ซ่อนเร้น, ความฉลาดทางอารมณ์, การอ้างอิงทางเพศ, ข้อจำกัดความรับผิดชอบ, และคำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ จะมีประโยชน์สำหรับคุณเช่นกัน
"เมื่อเราสร้างแบรนด์ให้กับสิ่งต่าง ๆ สมองของเราจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นว่ามีความพิเศษและมีคุณค่ามากกว่าความเป็นจริง"
"เมื่อเราสร้างแบรนด์ให้กับสิ่งต่างๆ สมองของเราจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นว่ามีความพิเศษและมีคุณค่ามากกว่าความเป็นจริง"
ประเด็นสำคัญ:
- การตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ทำให้การสำรวจแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอสำหรับการวิจัยตลาด วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายความสำเร็จของสินค้าหรือบริการคือการใช้การตลาดเชิงประสาทสัมผัส (neuromarketing) และปัญญาทางอารมณ์
- การสื่อสารแบบใต้สำนึกผ่านการกระตุ้นทางประสาทสัมผัส เช่น กลิ่นหรือการสัมผัส ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างมากเช่นกัน
- ผู้ซื้อแสวงหาประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจเมื่อพวกเขารู้สึกเครียดหรือกลัว มีแนวโน้มสูงที่พวกเขาจะมองหาสินค้าหรือบริการเพื่อให้ได้รับประสบการณ์เหล่านั้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
หนังสือเล่มนี้เป็นการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของเรา เปิดเผยความเชื่อผิดๆ ส่วนใหญ่ในวงการโฆษณา และให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับวิธีที่นักการตลาดพยายามมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดของเรา และวิธีที่เราในฐานะผู้บริโภคควรระวังไม่ให้ถูกหลอกลวง เนื้อหาไม่ซับซ้อนเกินไป จึงเป็นหนังสือที่อ่านได้อย่างชาญฉลาดอย่างไม่ต้องสงสัย
10. การขายคือธรรมชาติของมนุษย์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แดเนียล พิงค์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2012
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 16 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 272 หน้า
คะแนน 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)
มองไปรอบๆ คุณจะเห็นตัวอย่างมากมายของการขายที่ไม่ใช่การขายโดยตรง—ตั้งแต่ครูที่โน้มน้าวให้นักเรียนตั้งใจเรียน ไปจนถึงหัวหน้าทีมที่สร้างแรงจูงใจให้ทีมทำงานได้ดี หรือผู้ประกอบการที่กำลังนำเสนอไอเดียธุรกิจให้กับนักลงทุน
หนังสือการขายเล่มนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกคนที่เป็นมืออาชีพอยู่ในธุรกิจการขายแบบผู้ท้าทาย
เขียนโดยนักจิตวิทยาชั้นนำ "การขายคือมนุษย์" อธิบายว่าการขายจะง่ายขึ้นเมื่อผู้ซื้อรู้ว่าธุรกรรมนี้จะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ออกจากมุมมองของคุณ และเข้าสู่มุมมองของพวกเขา นี่คือวิธีที่คุณเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
หนังสือเล่มนี้มีจุดยืนตรงข้ามกับหนังสือ "The Sales Magnet" ของเคนดรา ลี โดยยืนยันว่าคนที่มีบุคลิกแบบกลางๆ (ambiverts) มีโอกาสดีที่สุดในการประสบความสำเร็จในด้านการบริหารการขาย คนที่สามารถฟังและพูดกับลูกค้าได้อย่างสมดุลคือพนักงานขายที่ดีที่สุด
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย, Pink เสนอ 'การเลียนแบบเชิงกลยุทธ์' เพื่อชนะใจผู้ซื้อ.
แนวคิดนี้ประกอบด้วยสามขั้นตอนหลัก:
- ดู: สังเกตสิ่งที่ผู้มุ่งหวังของคุณกำลังทำ
- รอ: หลังจากสังเกตการณ์แล้ว ให้รอจังหวะที่เหมาะสม
- เวน: เลียนแบบสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังทำอย่างแนบเนียน จากนั้นพยายามลดความตระหนักรู้ในสิ่งที่คุณกำลังทำ และให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำ
โดยสรุป หนังสือขายเล่มนี้ช่วยเสริมความเชื่อที่ว่าบางคนเกิดมาเพื่อขายจริงๆ
"ทุกครั้งที่คุณรู้สึกอยากขายเพิ่มให้กับคนอื่น ให้หยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และสังเกตแทน"
"ทุกครั้งที่คุณรู้สึกอยากขายเพิ่มให้กับคนอื่น ให้หยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และสังเกตแทน"
ประเด็นสำคัญ:
- ความซื่อสัตย์และการบริการกำลังเข้ามาแทนที่การขาย เพราะอินเทอร์เน็ตได้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้
- ใช้คำว่า "ใช่ และ..." ขณะพูดคุยกับลูกค้า สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขามีสมาธิ มองในแง่บวก และมีส่วนร่วม
- อย่าถือการปฏิเสธเป็นเรื่องส่วนตัวในเกมการขายของคุณ หลายครั้งที่เหตุผลของการปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้ขาย
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ทุกคนควรอ่านสิ่งนี้ เพราะทุกคนกำลัง "ขาย" บางสิ่งบางอย่างในวันนี้ แดเนียล พิงค์ ได้ทำประโยชน์อย่างยิ่งแก่มนุษยชาติด้วยการเขียนสิ่งนี้ ตัวอย่างของเขาช่วยให้คำแนะนำที่ได้รับการวิจัยอย่างดีของเขาชัดเจนขึ้นอย่างมาก ขอแนะนำอย่างสูงให้ซื้อและซึมซับเนื้อหาเหล่านี้"
เกียรติคุณพิเศษ
ไขรหัสการบริหารงานขาย
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เจสัน จอร์แดน, มิเชล วาสซานา
- ปีที่ตีพิมพ์: 2011
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 10 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 272
คะแนน 4.4/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)
รายชื่อหนังสือขายดีที่ดีที่สุดจะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึง "Cracking The Sales Management Code" โดย Jason Jordan และ Michelle Vazzana
นี่คือหนังสือที่เหมาะสำหรับนักขายที่ท้าทาย และสอนคุณวิธีที่จะควบคุมการขายของคุณและทีมของคุณได้ดีขึ้น
ผู้เขียนพูดถึงวิธีการที่งานขายได้เปลี่ยนผ่านจาก:
- การคัดเลือก: การสรรหาพนักงานขายที่มีศักยภาพสูง
- กลยุทธ์: ช่วยให้พวกเขาสร้างแผนการขายที่มีข้อมูลเชิงลึกสำหรับแต่ละบัญชี
- ทักษะ: สอนพวกเขาวิธีการโทรขายที่มีประสิทธิภาพ
สู่สามองค์ประกอบใหม่แห่งความสำเร็จในโลกการขายยุคใหม่:
- การจัดการ: โดยเฉพาะการควบคุมการขายระดับแรก
- ตัวชี้วัด: ที่ก้าวไปไกลกว่าการจัดการตามกิจกรรมแบบปกติ
- วิธีการ: การทำงานด้วยแนวทางที่เป็นระบบและมีวินัย
"การจ้างพนักงานขายที่เหมาะสม การจัดสรรพวกเขาในทางที่ถูกต้อง การกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่เหมาะสม และการขายสินค้าที่เหมาะสม คือสูตรเดียวสำหรับสุขภาพองค์กรในระยะยาว"
"การจ้างพนักงานขายที่เหมาะสม การจัดสรรพวกเขาในวิธีที่ถูกต้อง การมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่เหมาะสม และการขายสินค้าที่ถูกต้อง เป็นสูตรเดียวสำหรับสุขภาพองค์กรในระยะยาว"
ประเด็นสำคัญ:
- จ้างพนักงานขายที่มีความสามารถในการเรียนรู้จากคำแนะนำ มีแรงจูงใจ และเหมาะสมกับบทบาท
- ฝึกสอนและพัฒนาผ่านการตั้งเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแนะ และการประชุมเป็นประจำ
- มุ่งเน้นการติดตามและให้คำแนะนำกิจกรรมการขายมากกว่าการดูผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ผมคงอ่านหนังสือเล่มนี้ซ้ำไปแล้วสิบครั้ง! ถ้าคุณทำงานด้านการขาย คุณจะคุ้นเคยกับเนื้อหาเป็นอย่างดี แต่ผู้เขียนทำได้ยอดเยี่ยมมากในการยกตัวอย่าง สิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โครงสร้างสำหรับกิจกรรมประจำวัน และตัวชี้วัดต่างๆ ขอแสดงความยินดีกับผู้เขียนด้วย! ผมซื้อให้ทีมผู้นำฝ่ายขายของผมทุกคนแล้ว พวกเขาชอบมาก!"
