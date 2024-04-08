Confluence vs Asana: เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุด?

ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมแบบพบหน้ากันหรือทีมระยะไกล คุณก็จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มั่นคงเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีแพลตฟอร์มการจัดการโครงการมากมายให้เลือกใช้ แต่ Confluence และ Asana เป็นสองตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับทีมที่ต้องทำงานแบบเคลื่อนที่
มันยากที่จะเลือกระหว่างสองแพลตฟอร์มนี้ โดยเฉพาะถ้าคุณยังไม่เคยใช้มาก่อน ทั้งสองแพลตฟอร์มมีข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบและต้องการอะไร
คู่มือนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Confluence กับ Asana โดยจะเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ และแนะนำตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อเป็นทางออกที่ประสบความสำเร็จ 🏆
Confluence คืออะไร?
Confluenceเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Atlassian ไม่เพียงแต่เป็นแอปการจัดการโครงการสำหรับจัดการคนและงานเท่านั้น แต่ Confluence ยังบันทึกความรู้ทั้งหมดขององค์กรของคุณอีกด้วย หากคุณกำลังประสบปัญหาในการติดตามงาน วิกิ เอกสารทางเทคนิค และ SOPs Confluence จะรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว 📚
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
Confluence มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ให้กับทีมระยะไกล คุณสมบัติของแพลตฟอร์มนี้ช่วยรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง เร่งกระบวนการตัดสินใจ และสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมแบบเรียลไทม์
1. การบริหารโครงการ
Confluence มาพร้อมกับฟีเจอร์การจัดการโครงการที่น่าประทับใจมากมาย ใช้ Confluence Whiteboard เพื่อระดมความคิดสำหรับไอเดียใหญ่ ๆ ด้วยลิงก์อัจฉริยะที่สามารถฝังได้และองค์ประกอบโต้ตอบ เช่น การโหวตและตัวจับเวลา เอกสาร Confluence ยังรองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การติดแท็ก และการแจ้งเตือน ที่ดีที่สุดคือ Confluence มาพร้อมกับฟีดส่วนตัว เพื่อให้ทีมของคุณเห็นเฉพาะโครงการและงานที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาเท่านั้น🤩
2. การจัดการความรู้
คุณรู้สึกเหนื่อยกับการค้นหาข้อความใน Slack, อีเมล, หรือGoogle Docsเพื่อหาไฟล์ที่ต้องการหรือไม่? Confluence ช่วยแก้ปัญหาการสลับแพลตฟอร์มไปมาด้วยการรวบรวมข้อมูลขององค์กรคุณไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดเก็บข้อมูลง่ายเหมือนปอกกล้วย เช่น:
- ข้อมูลทางเทคนิค
- คู่มือการใช้งาน
- มัลติมีเดียคอนเทนต์ เช่น วิดีโอ, ภาพถ่าย, และไฟล์เสียง
- รายงานงบประมาณ
- ข้อมูลลูกค้า
ที่ดีที่สุดคือ Confluence ผสมผสานความรู้นี้เข้ากับโครงการและงานของคุณ การจัดระเบียบที่ชัดเจนและการเข้าถึงที่ง่ายดายช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันและทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
3. แม่แบบ
แน่นอน Confluence ช่วยให้คุณสร้างโปรเจกต์แบบกำหนดเองได้ แต่ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายให้เลือกใช้ทันทีอีกด้วยดึงเทมเพลต Confluenceที่สร้างโดยชุมชนมาใช้ในการวางแผนโปรเจกต์ ระดมความคิด หรือแม้แต่จัดทำเอกสารหลักของโปรเจกต์ ไม่จำเป็นต้องสร้างโปรเจกต์หรือเอกสารใหม่ตั้งแต่ต้น—เพียงแค่ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ คัดลอก เพิ่มรายละเอียดของคุณ แล้วเริ่มใช้งานได้เลย 🧑💻
4. การผสานรวม
Confluence สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้อย่างน่าประทับใจ โดยมีมากกว่า 3,000 การเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Jira, Trello, Slack, Microsoft Teams, Figma, Dropbox และ Google Drive ⚒️
แม้ว่า Confluence จะเหมาะกับทีมส่วนใหญ่ แต่ได้รับความนิยมมากกว่าในหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ Atlassian ข้อดีคือมีการผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Atlassian ได้โดยตรง ข้อเสียคือทีมที่ไม่ใช่สายเทคนิคอาจไม่เห็นคุณค่าในโซลูชันอื่นๆ ของ Atlassian
การบรรจบกัน การกำหนดราคา
- เวอร์ชันฟรี
- มาตรฐาน: $6.05/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- พรีเมียม: $11.55/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
อะไรคืออาสนะ?
Asanaเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่รวมรายการที่ต้องทำ ปฏิทิน แบบฟอร์ม การทำงานอัตโนมัติ และรายงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มันรวมการจัดการงาน การแสดงภาพโครงการ การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบร้อย Asana ยังมีแอปมือถือและแอปเว็บที่แข็งแกร่ง จึงเหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล ทำงานนอกสถานที่ หรือทำงานแบบผสมผสาน 📱
คุณสมบัติของ Asana
มันเริ่มต้นเป็นแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่าย ๆ แต่ในปัจจุบัน แอป Asana มีมุมมองงานให้เลือกใช้ถึง 3 แบบ ได้แก่ มุมมองไทม์ไลน์, มุมมองบอร์ด, และมุมมองปฏิทิน. แม้ว่ามันอาจไม่มีการจัดการความรู้เหมือนกับ Confluence แต่ Asana ก็มีคุณสมบัติการวางแผนงานที่แข็งแกร่งและระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระงานของทีมคุณ.
1. การบริหารโครงการ
คุณต้องการดูปริมาณงานของทีมในระดับภาพรวมหรือไม่? Asana มีมุมมองหลากหลายรูปแบบเพื่อแสดงกำหนดส่งงาน โครงการ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของทีมคุณอย่างชัดเจน คุณสามารถสร้างกระดาน Kanbanสำหรับงานที่เน้นกระบวนการ หรือใช้แผนภูมิGantt แบบไทม์ไลน์เพื่อวางแผนและติดตามจุดสำคัญของแต่ละโครงการได้
ด้วยฟีเจอร์แบบฟอร์มของเรา คุณไม่จำเป็นต้องส่งข้อความใน Slack หรืออีเมลเพื่อขอความช่วยเหลืออีกต่อไป เพียงสร้างแบบฟอร์ม แล้วทีมของคุณก็สามารถขอความช่วยเหลือภายในหรือรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าภายนอกได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก 🖱️
2. ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
ทีมของคุณกำลังพยายามทำงานมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง ทำไมไม่ลองแบ่งเบาภาระงานของพวกเขาดูบ้างล่ะ? Asana มาพร้อมกับเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น ตั้งกฎ Asana เพื่ออัปเดตสถานะงาน เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือแม้แต่แจ้งเตือนทีมของคุณบน Slack เมื่อมีการมอบหมายงานใหม่ 📌
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม Asana Intelligence เป็นเครื่องมือที่ใช้ AI ในการตั้งเป้าหมายโครงการ สร้างการอัปเดตสถานะ และรวบรวมข้อมูล คุณไม่สามารถถามคำถามทั่วไปได้เหมือนกับเครื่องมืออย่าง ChatGPT แต่ AI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงาน โครงการ และอุปสรรคต่างๆ ภายใน Asana ได้
3. แม่แบบ
เช่นเดียวกับ Confluence, Asana มีเทมเพลตเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ อย่างไรก็ตาม Asana ไม่มีเอกสารหรือกระดานไวท์บอร์ดที่คุณจะพบในแพลตฟอร์มเช่น ClickUp แต่เทมเพลตของ Asana จะใช้สำหรับการตั้งค่าโครงการเท่านั้น
นั่นไม่ได้หมายความว่าเทมเพลตเหล่านี้ไม่มีคุณค่า Asana ผสานพลังของเทมเพลตและระบบอัตโนมัติไว้ในชุดสำเร็จรูป ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการและกรอบงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็สามารถปรับแต่งชุดของคุณได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้กับทุกขั้นตอนการทำงานได้อย่างไร้กังวล 🧘
4. การผสานรวม
Asana สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 300 รายการ รวมถึง Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, Salesforce, Google Drive และ Canva เนื่องจาก Asana ไม่มีฐานความรู้หรือเอกสารประกอบ คุณจึงจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อเหล่านี้เพื่อให้งานของคุณอยู่บนแพลตฟอร์มเดียว
อาสนะ ราคา
- ส่วนตัว: แผนฟรี
- เริ่มต้น: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- ขั้นสูง: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Confluence vs Asana: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในการประชันระหว่าง Asana และ Confluence ทั้งสองสามารถนำโครงการของคุณจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดและรองรับการทำงานแบบเคลื่อนที่ด้วยแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบทำงานอย่างไรและจุดที่สร้างความลำบากใจให้คุณมากที่สุดคืออะไร
อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการในคุณสมบัติและความแข็งแกร่งของคุณสมบัติเหล่านั้น มาดูความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง Confluence และ Asana กัน
1. การจัดการความรู้
Confluence จัดการทั้งโครงการและความรู้ ในขณะที่ Asana จัดการเฉพาะการบริหารโครงการเท่านั้น หากคุณต้องการจัดการทั้งความรู้ภายในองค์กรและโครงการต่าง ๆ Confluence คือตัวเลือกที่ชัดเจนเหนือกว่า การซื้อแพลตฟอร์มแยกต่างหากไม่จำเป็น เพราะคุณสามารถติดตามโครงการและเนื้อหาทั้งหมดได้ในที่เดียว
อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการการจัดการความรู้และต้องการจัดการโครงการ Confluence อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับความต้องการของคุณ ในกรณีนี้ Asana อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
ผู้ชนะ: จุดบรรจบ หน้า
2. แม่แบบ
Confluence และ Asana ต่างก็มีเทมเพลตติดตั้งมาให้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เทมเพลตเหล่านี้ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด
เนื่องจาก Asana ไม่รองรับ Docs หรือ Whiteboards แม่แบบของมันจึงใช้ได้เฉพาะการจัดรูปแบบโครงการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นี่เป็นวิธีที่ดีในการประหยัดเวลา แต่จะไม่ช่วยหากคุณต้องการการจัดรูปแบบสำหรับวาระการประชุมหรือ SOPs 📝
Confluence มาพร้อมกับเทมเพลตสำหรับการตั้งค่าโครงการและเอกสาร หากคุณไม่ต้องการสร้างเทมเพลตด้วยตัวเองในโซลูชันอย่าง Google Drive Confluence เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการดำเนินงานจริงของคุณ
ผู้ชนะ: Confluence
3. การผสานรวม
หากมองผิวเผิน คุณอาจคิดว่า Confluence จะเป็นผู้ชนะในที่นี้ เพราะมันมีการเชื่อมต่อมากกว่า 3,000 รายการ ในขณะที่ Asana มีเพียง 300 รายการ อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อส่วนใหญ่มาจากแอปพลิเคชันที่มีคะแนนไม่ดีนักบนตลาดแอปพลิเคชันของ Atlassian บางตัวอาจทำงานได้ไม่ดีนัก ดังนั้นควรระวังไว้ 👀
Asana อาจไม่มีการผสานรวมกับระบบอื่นมากนัก แต่มีความเป็นไปได้สูงว่ามันมีการผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว มันสามารถเชื่อมต่อได้กับทุกอย่างตั้งแต่ Tableau ไปจนถึง YouTube และ Loom ขยายความสามารถของ Asana ให้เกินกว่าการจัดการโครงการ
อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Atlassian อย่างเต็มที่ Confluence คือตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุด มันสามารถผสานการทำงานกับ Trello และซอฟต์แวร์ Jira ได้อย่างง่ายดาย
ผู้ชนะ: Confluence สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Atlassian; Asana สำหรับแอปของบุคคลที่สาม
4. เครื่องมือการจัดการโครงการ
ทั้ง Confluence และ Asana เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการจัดการโครงการ ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบทำงานอย่างไร
หากคุณต้องการเก็บงานของคุณไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกับรายการที่ต้องทำและตัวชี้วัด ให้เลือกใช้ Confluence คุณจะต้องใช้โซลูชันและการเชื่อมต่อแยกต่างหากเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานเดียวกันใน Asana แต่ผู้ใช้กล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายกว่า Confluence
Asana จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากคุณกำลังจัดการทีมที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ⭐
ผู้ชนะ: Confluence สำหรับการทำงานแบบครบวงจร; Asana สำหรับ ความง่ายในการใช้งาน
5. ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
งานที่ต้องทำด้วยมือเป็นเรื่องของปี 2012 ไปแล้ว หากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือแบบลงมือทำจริงจากระบบอัตโนมัติหรือ AI Asana คือตัวเลือกที่ดีกว่า
ทั้งสองแพลตฟอร์มมีระบบอัตโนมัติ แต่เราชื่นชอบวิธีที่ Asana นำเสนอชุดระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ปรับกระบวนการภายในได้อย่างรวดเร็ว สำหรับสิ่งที่ควรทราบ Confluence ยังมีระบบอัตโนมัติแบบลากและวางที่คุณสามารถออกแบบได้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือดึงมาจากห้องสมุดระบบอัตโนมัติของ Atlassian
แต่ AI คือสิ่งที่ทำให้ Asana โดดเด่นเหนือคู่แข่ง Asana Intelligence มอบฟีเจอร์ฟิลด์อัจฉริยะ สรุปข้อมูล เครื่องมือแก้ไข สถานะ คำตอบ และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้จะไม่ได้จัดการโครงการทั้งหมดแทนคุณ แต่จะช่วยเร่งความเร็วในการทำงานได้อย่างแน่นอน 🤖
Confluence มีบริการ AI ผ่าน Atlassian Intelligence เท่านั้น ซึ่งขณะนี้เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้บางรายในเวอร์ชันเบต้าเท่านั้น ทั้งสองโซลูชัน AI นี้ยังไม่สามารถช่วยคุณในการดำเนินงานได้โดยตรง ดังนั้นคุณอาจยังจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ AI อื่นเพิ่มเติม เช่นClickUp AI
ผู้ชนะ: Asana
6. การกำหนดราคา
การตั้งราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS เหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย Confluence มีราคาถูกกว่า Asana อย่างเป็นทางการด้วยค่าบริการ $6.05 ต่อเดือน เมื่อเทียบกับค่าบริการ $10.99 ต่อเดือนของ Asana 💸
อย่างไรก็ตาม ราคาพื้นฐานของ Confluence คือสำหรับผู้ใช้ 10 คน ในขณะที่ของ Asana คือสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน หากคุณจ่ายสำหรับ Confluence รายปี ราคาคือ $600 สำหรับระดับแรก ไม่ว่าคุณจะมีผู้ใช้สองคนหรือ 10 คนก็ตาม ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าทางการเงินสำหรับทีมเล็กหรือสตาร์ทอัพ Asana คิดค่าบริการต่อผู้ใช้มากกว่า แต่ราคาอาจถูกกว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างทีมของคุณ
Confluence vs Asana บน Reddit
เราได้ปรึกษาผู้คนที่ดีใน Reddit เพื่อสรุปความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่าง Asana กับ Confluence และตัดสินใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ต่างๆ
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า"Asana ก็ใช้ได้ แต่ฉันไม่ชอบ มันช้า ถึงจะเร็วกว่าที่เคย แต่ก็ยังมีฟีเจอร์ไม่ครบเท่าที่ควร สำหรับทีมที่ไม่เน้นเทคนิคมากนัก ถือว่าดีมาก" ดังนั้น หากคุณต้องการฟีเจอร์การบริหารโครงการขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมากนัก Asana อาจมีทุกอย่างที่คุณต้องการ 🎯
ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเห็นด้วยว่า "Asana เป็นที่โปรดปรานของฉัน สมองลิงแปลกๆ ของฉันรู้สึกพอใจมากเมื่อฉันทำภารกิจเสร็จและนาร์วาลกระพริบอยู่บนหน้าจอ"
ผู้ใช้รายหนึ่งสรุปประเด็นได้อย่างดีว่า: "มันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรและผู้คนต้องการทำงานอย่างไร ฉันสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเลือกโซลูชันซอฟต์แวร์เป็นลำดับสุดท้าย หลังจากที่คุณได้กำหนดขั้นตอนการทำงานและรูปแบบการทำงานของคุณแล้ว มิฉะนั้น นอกเหนือจากการลงทุนทางการเงินแล้ว คุณอาจจบลงด้วยการบังคับให้วิธีการทำงานของคุณเข้ากับเครื่องมือแทนที่จะเป็นในทางกลับกัน"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Confluence เทียบกับ Asana
ไม่มีทางเลือกที่ง่ายในการชั่งน้ำหนักระหว่าง Asana และ Confluence ทั้งสองแพลตฟอร์มมีจุดแข็งของตัวเอง แต่ไม่สามารถทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนวิธีการ Agile ได้
ไม่ได้จะอวดตัวเอง แต่ ClickUp จัดการทุกอย่างที่ Asana และ Confluence ทำได้—และมากกว่านั้นอีก 🥳
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้รองรับการจัดการความรู้, ระบบอัตโนมัติ, เครื่องมือ AI, การวิเคราะห์, และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ. คุณอาจกล่าวได้ว่ามันคือแพ็กเกจที่ครบครัน.
ทำงานร่วมกันแบบ เรียลไทม์ ด้วย ClickUp Docs*
ทำไมต้องสลับไปมาระหว่างโซลูชันการจัดการงานของคุณกับงานจริง? ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ในClickUp Docs สมาชิกทีมหลายคนสามารถแก้ไขได้พร้อมกันและเพิ่มการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ ความคิดเห็น และแท็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ✍️
ที่ดีที่สุดคือไม่จำเป็นต้องออกจาก ClickUp เพื่อจัดการสิ่งที่ต้องทำของคุณ แปลงความคิดเห็นใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ แล้วคุณก็พร้อมลุยทันที
สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางเทคนิคใน ClickUp
เฮ้, รู้ไหม? คุณสามารถปรับแต่ง ClickUp ได้ตามที่คุณต้องการ เพราะมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ทีมซอฟต์แวร์ใช้ ClickUpเพื่อทำงานร่วมกันในแผนงาน, เชื่อมต่อเครื่องมือ Git, จัดการงานค้าง, ติดตามการดำเนินงานแบบ Agile และอื่นๆ นี่คือเครื่องมือ PM ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับวิธีการทำงานที่คุณต้องการได้ 💃
ติดตามงานและจัดการทรัพยากรด้วยงานของ ClickUp
งานใน ClickUpรวบรวมความรู้ ไฟล์ การสนทนา และสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดของคุณไว้ในมุมมองเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่างเพื่อค้นหาเอกสารหรือการสนทนาที่ถูกต้อง ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
ตั้งค่าการพึ่งพาของงานและงานย่อย สร้างงานที่เกิดซ้ำ เลือกจากมุมมองงานหลายแบบ ตั้งค่าประเภทงานที่กำหนดเอง หรือเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง—โลกเป็นของคุณ!
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
รับคุณสมบัติการจัดการโครงการทั้งหมดที่คุณต้องการด้วย ClickUp
การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริงได้ แต่ก็ยังต้องการการตั้งค่าซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณบริหารทีมระยะไกล การเลือกระหว่าง Asana และ Confluence เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่เมื่อคุณต้องการทำทุกอย่าง ให้เลือกใช้แพลตฟอร์มที่ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วและยังมีมากกว่านั้น
ClickUp มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. ลาก่อนการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ และนำงานของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรที่แท้จริง. 🙌
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเรา ลองสัมผัสพลังของ ClickUp ด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้ ฟรี