10 ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
31 มกราคม 2568

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปของโลกหรือไม่? ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัล หรือทีมการผลิตที่สร้างต้นแบบทางกายภาพกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ

ตั้งแต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการดำเนินการขั้นสุดท้าย คุณต้องการเครื่องมือที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทุกขั้นตอนของการพัฒนา—โดยไม่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณถูกจำกัด ?

ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งทางกายภาพและดิจิทัล แต่ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาด การตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิกในทีมของคุณอาจเป็นเรื่องยาก

เลื่อนดูต่อไปเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และค้นพบ 10 อันดับซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งปี

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์?

ราคาและประสบการณ์การใช้งานโดยรวมมีความสำคัญอย่างแน่นอน แต่เราขอแนะนำให้มองหาซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

  • เครื่องมือการจัดการโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะง่ายขึ้นมากหากคุณแบ่งทุกอย่างออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน แพลตฟอร์มของคุณควรมีการติดตามงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน หากคุณอยู่ในวงการซอฟต์แวร์ การมองหาโซลูชันที่เชี่ยวชาญในวิธีการพัฒนาแบบScrum หรือAgileก็เป็นความคิดที่ดี
  • เครื่องมือวางแผน: ซอฟต์แวร์การทำแผนที่เส้นทางที่ดีจะช่วยให้คุณไปถึงเส้นชัยได้ตรงเวลา และในอุดมคติคืออยู่ในงบประมาณด้วย หากคุณสามารถหาเครื่องมือทำแผนที่เส้นทางแบบลากและวางได้ จะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นอีก ?
  • การสร้างต้นแบบและการทำไวร์เฟรม: ทำไมต้องแยกไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณออกจากกระบวนการทำงาน? แทนที่จะเก็บงานออกแบบไว้ใน Figma หรือ Sketch อย่างโดดเดี่ยว ลองมองหาเครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์ที่รองรับการสร้างต้นแบบได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม
  • ระบบอัตโนมัติ: การทำงานด้วยมือเป็นเรื่องของปี 2005 แล้วเครื่องมืออัตโนมัติและ AIช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ไม่ใช่การเขียนคำอธิบายสินค้าเป็นร้อย ๆ ชิ้น ?️
  • ความคิดเห็นจากลูกค้า: ความคิดเห็นจากลูกค้ามีความสำคัญเสมอ แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลือกใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสำรวจความคิดเห็น เช่น Typeform หรือ SurveyMonkey เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยตรงจากผู้ใช้ปลายทาง ทำให้คุณสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

10 เครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

ไอเดียผลิตภัณฑ์ของคุณมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ ปลดปล่อยตัวเองจากภาระของการติดตามด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้

1. ClickUp

ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์: มุมมองตาราง, รายการ, แผนงานกานท์ และกระดานของ ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ ให้องค์กรของคุณได้รับโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับทุกทีม

คุณกำลังจัดการกับผลิตภัณฑ์หลายอย่าง โครงการต่างๆ และผู้คนมากมาย แทนที่จะจัดการทุกอย่างผ่านช่องทาง Slack หรือกล่องจดหมายอีเมลของคุณ ลองใช้โซลูชันการจัดการโครงการอย่าง ClickUp ดูสิ แน่นอนว่าเราเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการจัดการงาน แต่เรายังมอบคุณค่ามากมายให้กับทีมผลิตภัณฑ์อีกด้วย ✨

ใช้ ClickUp เพื่อสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและทำให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าใจตรงกัน คุณจะได้รับกรอบการทำงานเพื่อกำหนดความรับผิดชอบของแผนที่ผลิตภัณฑ์ สร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่ตลาด

ใช้เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อสร้างแผนที่ชัดเจนและยั่งยืนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

โอ้ และคุณไม่จำเป็นต้องสร้างแผนที่ถนนจากศูนย์อีกต่อไป แค่ดึงหนึ่งในเทมเพลตที่พร้อมใช้งานมากมายของ ClickUp ใส่ข้อมูลของคุณลงไป แล้วคุณก็พร้อมลุยได้เลย ?

ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์: การเขียนเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp
อัตโนมัติการเขียนเอกสารด้วย AI, ติดตามความคืบหน้าผ่านแผนภูมิและสปรินต์, และแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ ClickUp

เพื่อประหยัดเวลาได้มากขึ้น ให้ClickUp AIช่วยกรอกแบบฟอร์มให้คุณ. นี่คือ AI ที่เฉพาะเจาะจงกับบทบาทงานเพียงหนึ่งเดียวในโลก ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเทคนิคสูงที่สุด. ?️

ทีมผลิตภัณฑ์ยังได้รับประโยชน์จากระบบติดตามปัญหา การจัดการสปรินต์ และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมอยู่ใน ClickUp หากคุณอยู่ในทีม DevOps เราก็มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณเช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ต้องการเขียนคำอธิบายสินค้าใช่ไหม? เพียงใส่แนวทางไม่กี่ข้อ แล้วปล่อยให้เครื่องมือเขียน AI ของ ClickUpจัดการส่วนที่เหลือให้เอง ?
  • ลองระดมความคิดแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Whiteboards, Docs หรือการส่งข้อความแชท
  • ไม่ว่าคุณต้องการจะดำเนินโครงการแบบ Kanban, Scrum, หรือ Agile, ก็มี ClickUp Workspace ที่เหมาะกับคุณ
  • ClickUp มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้ว รวมถึง Toggl, Slack, GitLab และ Zoom

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณต้องมีบัญชี ClickUp แบบชำระเงินเพื่อเข้าถึง ClickUp AI
  • ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นให้เวลาตัวเองในการทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Monday.com

ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์: รายการงานที่จัดรหัสสีใน Monday.com
ผ่านทางMonday.com

บางคนอาจเกลียดวันจันทร์ แต่มีหลายคนที่รักMonday.com มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานเป็นหลัก แต่ก็มีแพลตฟอร์มแยกต่างหากสำหรับ CRM ด้านการขายและวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ?‍?

มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเป็นหลักแต่ถ้าคุณต้องการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณในพื้นที่อีคอมเมิร์ซหรือดิจิทัล นี่อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา

Monday.com มีฟีเจอร์มากมายนอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงเหมาะอย่างยิ่งหากองค์กรของคุณต้องการเครื่องมือบริหารโครงการสำหรับหลายแผนกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่แค่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ไฮไลท์ประจำวันจันทร์

  • สร้างรายการคุณลักษณะที่ต้องการเพื่อไม่ให้พลาดการแก้ไขที่ดี
  • สร้างแผนการปล่อยเพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
  • ดำเนินการทบทวนโครงการเพื่อปรับปรุงการริเริ่มในอนาคต
  • จัดหมวดหมู่ความคืบหน้าของงานด้วยการอัปเดตสถานะที่มีรหัสสีปรับแต่งได้

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • ผู้ใช้บางคนบอกว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูง
  • บางคนกล่าวว่าพวกเขามีความกังวลเกี่ยวกับ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

วันจันทร์ ราคา

  • ฟรี สำหรับที่นั่งไม่เกินสองที่
  • พื้นฐาน: $8/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับสามที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
  • มาตรฐาน: $10/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับสามที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: $16/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับสามที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

3. จิรา

ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์: การสร้างกระดานคัมบังใน Jira Software
ผ่านทางAtlassian

ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ Jira ของ Atlassian ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นเพื่อเป็นโซลูชันการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ หากคุณเป็นทีม Agile Jira จะทำงานได้ดีสำหรับคุณทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม

ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ การติดตามการอัปเดต การตรวจสอบเวอร์ชันที่ปล่อย และการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง ⭐

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • เชี่ยวชาญการจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้วยการดูทุกอย่างในมุมมองไทม์ไลน์
  • ติดตามทุกเวอร์ชันและการเผยแพร่ทั้งหมดในแดชบอร์ดเดียวที่เรียบง่าย
  • ดึงรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับบั๊ก, งานค้าง, การติดตามเวลา และอื่น ๆ ?
  • ใช้ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อจัดการกับช่องโหว่และปัญหา

ข้อจำกัดของ Jira

  • Jira ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงไม่สมเหตุสมผลที่จะใช้เครื่องมือนี้หากคุณไม่ได้อยู่ในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า UI นั้นสับสน

Jira ราคา

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
  • พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวใน Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (13,700+ รีวิว)

4. Wrike

ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์: ตัวอย่างของกระดานคัมบังใน Wrike
ผ่านทางWrike

ต้องการเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายใช่ไหม? ลองใช้ Wrike ดูสิ แอปนี้เหมาะสำหรับทุกแผนกและทุกกรณีการใช้งาน จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบหากคุณต้องการเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดและทรัพยากรบุคคล

เวิร์กโฟลว์การตรวจสอบของ Wrike เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เน้นเนื้อหา เช่น อีบุ๊กหรือคอร์สออนไลน์ ในขณะที่ฟีเจอร์การวางแผนทรัพยากรโครงการของ Wrike เหมาะสำหรับการจัดการตารางเวลา ทีมงาน และงบประมาณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • จัดการโครงการทั้งในมุมมองรายการหรือในรูปแบบกระดานคัมบังเพื่อดูแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • Wrike ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยมกว่า 400 แอป
  • สร้างแบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเอง พร้อมด้วยตรรกะเงื่อนไข เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้
  • ร่วมมือ ตรวจสอบ และอนุมัติผลิตภัณฑ์ในกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า Wrike ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
  • บางคนต้องการตัวกรองและการนำทางที่ง่ายขึ้น

Wrike ราคา

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

5. อ๋อ!

ตัวอย่างของแผนการเปิดตัวใน Aha!
ผ่านทางอะฮา!

เช่นเดียวกับ Jira, Aha! ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรดทราบว่าคุณจะต้องเพิ่มการสมัครสมาชิกแยกต่างหากสำหรับแผนงานผลิตภัณฑ์(Aha! Roadmaps), ข้อเสนอแนะจากลูกค้า (Aha! Ideas), ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Aha! Notebooks) และการพัฒนา (Aha! Development) การตั้งค่าแบบโมดูลาร์อาจไม่เหมาะกับทุกคน แต่อาจช่วยให้คุณประหยัดเงินได้บ้างหากคุณต้องการเพียงไม่กี่โมดูล ?

อ๋อ! คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์แบบภาพเพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อดำเนินการตามแนวโน้ม
  • สร้างศูนย์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายในสำหรับทีมของคุณ พร้อมด้วยเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน 100 แบบ
  • เลือกจากวิธีการ Scrum, Kanban หรือ SAFe สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile

ข้อจำกัด

  • ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นหากคุณต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของ Aha!
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้สับสนและใช้งานยาก

อ๋อ! ราคา

  • Aha! แผนที่นำทาง: $59/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • อ๋อ! ไอเดีย: $39/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • Aha! สมุดบันทึก: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • อ๋อ! พัฒนา: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

Aha! คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (270+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (510+ รีวิว)

6. Bitrix24

ตัวอย่างของบอร์ดคัมบังใน Bitrix24
ผ่านทางBitrix24

Bitrix24 ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือการทำงานออนไลน์แบบครบวงจร ใช้สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม การจัดการข้อมูลลูกค้า การจัดการงาน งานทรัพยากรบุคคล ระบบอัตโนมัติ และแม้กระทั่งการสร้างเว็บไซต์ ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24

  • เปลี่ยนเป็นโหมดโฟกัสงานเพื่อจัดระเบียบฟีดของคุณ
  • ทำงานร่วมกันได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือ Bitrix24
  • ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงาน, และอื่น ๆ
  • เก็บแชทและเครื่องมือประชุมทางวิดีโอของคุณไว้ในที่เดียว

ข้อจำกัดของ Bitrix24

  • Bitrix24 ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้นอาจจะเป็นระบบที่ทั่วไปเกินไปสำหรับทีมผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง
  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันมือถืออาจดีขึ้นได้

Bitrix24 ราคา

  • พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน, คิดค่าบริการรายปี
  • มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้, ชำระรายปี
  • มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Bitrix24

  • G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (790+ รีวิว)

7. บอร์ด Azure

ตัวอย่างกระดานคัมบังใน Azure Boards
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ทีมเทคนิคทั้งหลาย เตรียมตัวให้พร้อม: Azure มาพร้อมกับเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟรี เพียงไปที่ Azure Boards ในบัญชี Azure ของคุณ เพื่อสร้างกระดาน Kanban ติดตามงานค้างของซอฟต์แวร์ และสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ ?

คุณสมบัติเด่นของ Azure Boards

  • วางแผนสปรินต์ด้วยกระดานคัมบังหรือสครัมแบบลากและวาง
  • ผสานรวม Azure Boards กับ GitHub
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อดูความคืบหน้าของทีมแบบเรียลไทม์ในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Azure Boards ได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ

ข้อจำกัดของ Azure Boards

  • Azure Boards เป็นเครื่องมือฟรี แต่คุณต้องมีบัญชี Azure เพื่อใช้งาน
  • เนื่องจากเป็นโปรแกรมเสริมสำหรับ Azure จึงไม่มีความแข็งแกร่งเท่ากับซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

Azure Boards ราคา

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Azure Boards

  • G2: 4. 4/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. Trello

กระดานคัมบังใน Trello
ผ่านทางTrello

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนซอฟต์แวร์หรือสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ Trello เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และใช้งานง่ายสำหรับการรักษาทีมของคุณให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกัน ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เริ่มต้นจากแอปกระดาน Kanban ปัจจุบันมีเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปสำหรับการจัดการโครงการ การรับพนักงานใหม่ การประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ยืมหนึ่งในเทมเพลตของ Trello เพื่อเร่งการสร้างบอร์ดและเอกสารของคุณ ?
  • เชื่อมต่อแอปของบุคคลที่สามกับบัญชี Trello ของคุณด้วย Trello Power-Ups
  • จัดระเบียบทุกแง่มุมของวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ในที่เดียว รวมถึงโค้ด สเปค และแผนผลิตภัณฑ์
  • สลับไปที่มุมมองไทม์ไลน์หรือมุมมองแกนต์เพื่อดูภาพรวมของทุกเหตุการณ์สำคัญและกำหนดส่งของโครงการ

ข้อจำกัดของ Trello

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Trello มีตัวเลือกการจัดลำดับงานในลำดับชั้นมากขึ้น
  • บางคนบอกว่ามันยากที่จะค้นหาไฟล์และเอกสารแนบในหลายบอร์ด

Trello ราคา

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 50 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

การให้คะแนนและรีวิวใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

9. มิโร

ตัวอย่างกระดานคัมบังใน Miro
ผ่านทางMiro

Miro เป็นเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป มันเน้นไปที่การระดมความคิดและการทำงานร่วมกันมากกว่าการจัดการโครงการ ลองนึกถึงมันเหมือนเครื่องมือแผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการสร้างไอเดียใหญ่ๆ

แต่อย่ากังวลไป—Miro ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการที่แสดงงานของคุณในรูปแบบไทม์ไลน์หรือคัมบังด้วย แม้ว่าอาจไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ แต่ Miro มีอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายและเหมาะสำหรับผู้ใช้ ?

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • ผสานการทำงานกับ Jira, Monday.com, Asana และแอปอื่นๆ อีกกว่า 130 แอป
  • ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต Miro กว่า 2,500 แบบ
  • สร้างผืนผ้าใบ Miro ได้ไม่จำกัดเพื่อเก็บข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียว
  • สร้างไดอะแกรม แผนภูมิ และอื่นๆ ได้ตามต้องการด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Miro

  • Miro ทำงานช้าและไม่คล่องตัวหากคุณใช้งานกับบอร์ดขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าแอปมือถือไม่สามารถรองรับบอร์ด Miro ขนาดใหญ่ได้

Miro ราคา

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $16/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Miro

  • G2: 4. 8/5 (5,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)

10. Productific

คำขอฟีเจอร์เรียงตามจำนวนคะแนนโหวตใน Productific
ผ่านทางProductific

เครื่องมือบนคลาวด์นี้อาจไม่ใช่ตัวท็อปในตลาด แต่ Productific ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย ปราศจากฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น ทำการวิจัยผู้ใช้ สร้างแบบสำรวจสำหรับการโหวตฟีเจอร์ และจัดลำดับงานในคิวของคุณ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายที่สุดสำหรับผู้ใช้ของคุณ ☑️

คุณสมบัติเด่นของ Productific

  • ติดตามตัวชี้วัดการใช้งานเพื่อดูพฤติกรรมของผู้ใช้ในระดับใหญ่
  • สร้างการโหวตฟีเจอร์เพื่อระบุฟีเจอร์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง
  • สร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงและแชร์กับลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขารู้ว่ามีอะไรกำลังจะเกิดขึ้น
  • Productific สนับสนุนคณะกรรมการที่ปรึกษาลูกค้า ซึ่งคุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้า B2B ในกลุ่มส่วนตัว

ข้อจำกัดของ Productific

  • Productific ไม่มีรีวิวมากนัก
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฟีเจอร์ต่างๆ ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย

Productific ราคา

  • เริ่มต้น: $9/เดือนต่อผลิตภัณฑ์, เรียกเก็บเงินรายปี
  • การเติบโต: $18/เดือนต่อผลิตภัณฑ์, คิดค่าบริการรายปี
  • ทีม: $45/เดือนต่อผลิตภัณฑ์, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Productific

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4/5 (1 รีวิว)

ClickUp: การจัดการผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานหนักเท่าที่คุณทำ

มีเครื่องมือมากมายที่พร้อมช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และท้ายที่สุดสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า เครื่องมือทั้ง 10 รายการในรายการนี้จะช่วยให้คุณไปถึงเส้นชัยได้ แต่ถ้าคุณต้องการข้ามเส้นชัยนั้นด้วยความเครียดและความยุ่งยากที่น้อยลง เลือกใช้ ClickUp ?

เราผสานเทมเพลต, การจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกัน, AI, และอื่น ๆ อีกมากมาย. ลาก่อนการสลับงาน และสวัสดีกับวิธีการที่สมเหตุสมผลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนชีวิต.

เปลี่ยนความคิดใหญ่ของคุณให้กลายเป็นความจริง ก้าวไปทีละขั้นตอนสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้