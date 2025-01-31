10 ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปของโลกหรือไม่? ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัล หรือทีมการผลิตที่สร้างต้นแบบทางกายภาพกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ
ตั้งแต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการดำเนินการขั้นสุดท้าย คุณต้องการเครื่องมือที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทุกขั้นตอนของการพัฒนา—โดยไม่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณถูกจำกัด ?
ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งทางกายภาพและดิจิทัล แต่ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาด การตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิกในทีมของคุณอาจเป็นเรื่องยาก
เลื่อนดูต่อไปเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และค้นพบ 10 อันดับซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งปี
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์?
ราคาและประสบการณ์การใช้งานโดยรวมมีความสำคัญอย่างแน่นอน แต่เราขอแนะนำให้มองหาซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:
- เครื่องมือการจัดการโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะง่ายขึ้นมากหากคุณแบ่งทุกอย่างออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน แพลตฟอร์มของคุณควรมีการติดตามงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน หากคุณอยู่ในวงการซอฟต์แวร์ การมองหาโซลูชันที่เชี่ยวชาญในวิธีการพัฒนาแบบScrum หรือAgileก็เป็นความคิดที่ดี
- เครื่องมือวางแผน: ซอฟต์แวร์การทำแผนที่เส้นทางที่ดีจะช่วยให้คุณไปถึงเส้นชัยได้ตรงเวลา และในอุดมคติคืออยู่ในงบประมาณด้วย หากคุณสามารถหาเครื่องมือทำแผนที่เส้นทางแบบลากและวางได้ จะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นอีก ?
- การสร้างต้นแบบและการทำไวร์เฟรม: ทำไมต้องแยกไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณออกจากกระบวนการทำงาน? แทนที่จะเก็บงานออกแบบไว้ใน Figma หรือ Sketch อย่างโดดเดี่ยว ลองมองหาเครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์ที่รองรับการสร้างต้นแบบได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม
- ระบบอัตโนมัติ: การทำงานด้วยมือเป็นเรื่องของปี 2005 แล้วเครื่องมืออัตโนมัติและ AIช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ไม่ใช่การเขียนคำอธิบายสินค้าเป็นร้อย ๆ ชิ้น ?️
- ความคิดเห็นจากลูกค้า: ความคิดเห็นจากลูกค้ามีความสำคัญเสมอ แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลือกใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสำรวจความคิดเห็น เช่น Typeform หรือ SurveyMonkey เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยตรงจากผู้ใช้ปลายทาง ทำให้คุณสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
10 เครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ไอเดียผลิตภัณฑ์ของคุณมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ ปลดปล่อยตัวเองจากภาระของการติดตามด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้
1. ClickUp
คุณกำลังจัดการกับผลิตภัณฑ์หลายอย่าง โครงการต่างๆ และผู้คนมากมาย แทนที่จะจัดการทุกอย่างผ่านช่องทาง Slack หรือกล่องจดหมายอีเมลของคุณ ลองใช้โซลูชันการจัดการโครงการอย่าง ClickUp ดูสิ แน่นอนว่าเราเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการจัดการงาน แต่เรายังมอบคุณค่ามากมายให้กับทีมผลิตภัณฑ์อีกด้วย ✨
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและทำให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าใจตรงกัน คุณจะได้รับกรอบการทำงานเพื่อกำหนดความรับผิดชอบของแผนที่ผลิตภัณฑ์ สร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่ตลาด
ใช้เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อสร้างแผนที่ชัดเจนและยั่งยืนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
โอ้ และคุณไม่จำเป็นต้องสร้างแผนที่ถนนจากศูนย์อีกต่อไป แค่ดึงหนึ่งในเทมเพลตที่พร้อมใช้งานมากมายของ ClickUp ใส่ข้อมูลของคุณลงไป แล้วคุณก็พร้อมลุยได้เลย ?
เพื่อประหยัดเวลาได้มากขึ้น ให้ClickUp AIช่วยกรอกแบบฟอร์มให้คุณ. นี่คือ AI ที่เฉพาะเจาะจงกับบทบาทงานเพียงหนึ่งเดียวในโลก ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเทคนิคสูงที่สุด. ?️
ทีมผลิตภัณฑ์ยังได้รับประโยชน์จากระบบติดตามปัญหา การจัดการสปรินต์ และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมอยู่ใน ClickUp หากคุณอยู่ในทีม DevOps เราก็มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ต้องการเขียนคำอธิบายสินค้าใช่ไหม? เพียงใส่แนวทางไม่กี่ข้อ แล้วปล่อยให้เครื่องมือเขียน AI ของ ClickUpจัดการส่วนที่เหลือให้เอง ?
- ลองระดมความคิดแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Whiteboards, Docs หรือการส่งข้อความแชท
- ไม่ว่าคุณต้องการจะดำเนินโครงการแบบ Kanban, Scrum, หรือ Agile, ก็มี ClickUp Workspace ที่เหมาะกับคุณ
- ClickUp มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้ว รวมถึง Toggl, Slack, GitLab และ Zoom
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณต้องมีบัญชี ClickUp แบบชำระเงินเพื่อเข้าถึง ClickUp AI
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นให้เวลาตัวเองในการทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Monday.com
บางคนอาจเกลียดวันจันทร์ แต่มีหลายคนที่รักMonday.com มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานเป็นหลัก แต่ก็มีแพลตฟอร์มแยกต่างหากสำหรับ CRM ด้านการขายและวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ??
มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเป็นหลักแต่ถ้าคุณต้องการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณในพื้นที่อีคอมเมิร์ซหรือดิจิทัล นี่อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา
Monday.com มีฟีเจอร์มากมายนอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงเหมาะอย่างยิ่งหากองค์กรของคุณต้องการเครื่องมือบริหารโครงการสำหรับหลายแผนกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่แค่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ไฮไลท์ประจำวันจันทร์
- สร้างรายการคุณลักษณะที่ต้องการเพื่อไม่ให้พลาดการแก้ไขที่ดี
- สร้างแผนการปล่อยเพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
- ดำเนินการทบทวนโครงการเพื่อปรับปรุงการริเริ่มในอนาคต
- จัดหมวดหมู่ความคืบหน้าของงานด้วยการอัปเดตสถานะที่มีรหัสสีปรับแต่งได้
ข้อจำกัดในวันจันทร์
วันจันทร์ ราคา
- ฟรี สำหรับที่นั่งไม่เกินสองที่
- พื้นฐาน: $8/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับสามที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $10/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับสามที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $16/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับสามที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
3. จิรา
ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ Jira ของ Atlassian ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นเพื่อเป็นโซลูชันการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ หากคุณเป็นทีม Agile Jira จะทำงานได้ดีสำหรับคุณทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม
ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ การติดตามการอัปเดต การตรวจสอบเวอร์ชันที่ปล่อย และการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง ⭐
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- เชี่ยวชาญการจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้วยการดูทุกอย่างในมุมมองไทม์ไลน์
- ติดตามทุกเวอร์ชันและการเผยแพร่ทั้งหมดในแดชบอร์ดเดียวที่เรียบง่าย
- ดึงรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับบั๊ก, งานค้าง, การติดตามเวลา และอื่น ๆ ?
- ใช้ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อจัดการกับช่องโหว่และปัญหา
ข้อจำกัดของ Jira
- Jira ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงไม่สมเหตุสมผลที่จะใช้เครื่องมือนี้หากคุณไม่ได้อยู่ในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า UI นั้นสับสน
Jira ราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,700+ รีวิว)
4. Wrike
ต้องการเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายใช่ไหม? ลองใช้ Wrike ดูสิ แอปนี้เหมาะสำหรับทุกแผนกและทุกกรณีการใช้งาน จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบหากคุณต้องการเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดและทรัพยากรบุคคล
เวิร์กโฟลว์การตรวจสอบของ Wrike เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เน้นเนื้อหา เช่น อีบุ๊กหรือคอร์สออนไลน์ ในขณะที่ฟีเจอร์การวางแผนทรัพยากรโครงการของ Wrike เหมาะสำหรับการจัดการตารางเวลา ทีมงาน และงบประมาณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- จัดการโครงการทั้งในมุมมองรายการหรือในรูปแบบกระดานคัมบังเพื่อดูแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณ
- Wrike ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยมกว่า 400 แอป
- สร้างแบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเอง พร้อมด้วยตรรกะเงื่อนไข เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้
- ร่วมมือ ตรวจสอบ และอนุมัติผลิตภัณฑ์ในกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า Wrike ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- บางคนต้องการตัวกรองและการนำทางที่ง่ายขึ้น
Wrike ราคา
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
5. อ๋อ!
เช่นเดียวกับ Jira, Aha! ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรดทราบว่าคุณจะต้องเพิ่มการสมัครสมาชิกแยกต่างหากสำหรับแผนงานผลิตภัณฑ์(Aha! Roadmaps), ข้อเสนอแนะจากลูกค้า (Aha! Ideas), ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Aha! Notebooks) และการพัฒนา (Aha! Development) การตั้งค่าแบบโมดูลาร์อาจไม่เหมาะกับทุกคน แต่อาจช่วยให้คุณประหยัดเงินได้บ้างหากคุณต้องการเพียงไม่กี่โมดูล ?
อ๋อ! คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์แบบภาพเพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อดำเนินการตามแนวโน้ม
- สร้างศูนย์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายในสำหรับทีมของคุณ พร้อมด้วยเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน 100 แบบ
- เลือกจากวิธีการ Scrum, Kanban หรือ SAFe สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
ข้อจำกัด
- ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นหากคุณต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของ Aha!
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้สับสนและใช้งานยาก
อ๋อ! ราคา
- Aha! แผนที่นำทาง: $59/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- อ๋อ! ไอเดีย: $39/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Aha! สมุดบันทึก: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- อ๋อ! พัฒนา: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
Aha! คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (510+ รีวิว)
6. Bitrix24
Bitrix24 ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือการทำงานออนไลน์แบบครบวงจร ใช้สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม การจัดการข้อมูลลูกค้า การจัดการงาน งานทรัพยากรบุคคล ระบบอัตโนมัติ และแม้กระทั่งการสร้างเว็บไซต์ ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- เปลี่ยนเป็นโหมดโฟกัสงานเพื่อจัดระเบียบฟีดของคุณ
- ทำงานร่วมกันได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือ Bitrix24
- ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงาน, และอื่น ๆ
- เก็บแชทและเครื่องมือประชุมทางวิดีโอของคุณไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- Bitrix24 ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้นอาจจะเป็นระบบที่ทั่วไปเกินไปสำหรับทีมผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันมือถืออาจดีขึ้นได้
Bitrix24 ราคา
- พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้, ชำระรายปี
- มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (790+ รีวิว)
7. บอร์ด Azure
ทีมเทคนิคทั้งหลาย เตรียมตัวให้พร้อม: Azure มาพร้อมกับเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟรี เพียงไปที่ Azure Boards ในบัญชี Azure ของคุณ เพื่อสร้างกระดาน Kanban ติดตามงานค้างของซอฟต์แวร์ และสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ ?
คุณสมบัติเด่นของ Azure Boards
- วางแผนสปรินต์ด้วยกระดานคัมบังหรือสครัมแบบลากและวาง
- ผสานรวม Azure Boards กับ GitHub
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อดูความคืบหน้าของทีมแบบเรียลไทม์ในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Azure Boards ได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ Azure Boards
- Azure Boards เป็นเครื่องมือฟรี แต่คุณต้องมีบัญชี Azure เพื่อใช้งาน
- เนื่องจากเป็นโปรแกรมเสริมสำหรับ Azure จึงไม่มีความแข็งแกร่งเท่ากับซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
Azure Boards ราคา
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Azure Boards
- G2: 4. 4/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Trello
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนซอฟต์แวร์หรือสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ Trello เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และใช้งานง่ายสำหรับการรักษาทีมของคุณให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกัน ซอฟต์แวร์พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เริ่มต้นจากแอปกระดาน Kanban ปัจจุบันมีเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปสำหรับการจัดการโครงการ การรับพนักงานใหม่ การประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ยืมหนึ่งในเทมเพลตของ Trello เพื่อเร่งการสร้างบอร์ดและเอกสารของคุณ ?
- เชื่อมต่อแอปของบุคคลที่สามกับบัญชี Trello ของคุณด้วย Trello Power-Ups
- จัดระเบียบทุกแง่มุมของวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ในที่เดียว รวมถึงโค้ด สเปค และแผนผลิตภัณฑ์
- สลับไปที่มุมมองไทม์ไลน์หรือมุมมองแกนต์เพื่อดูภาพรวมของทุกเหตุการณ์สำคัญและกำหนดส่งของโครงการ
ข้อจำกัดของ Trello
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Trello มีตัวเลือกการจัดลำดับงานในลำดับชั้นมากขึ้น
- บางคนบอกว่ามันยากที่จะค้นหาไฟล์และเอกสารแนบในหลายบอร์ด
Trello ราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 50 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
9. มิโร
Miro เป็นเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป มันเน้นไปที่การระดมความคิดและการทำงานร่วมกันมากกว่าการจัดการโครงการ ลองนึกถึงมันเหมือนเครื่องมือแผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการสร้างไอเดียใหญ่ๆ
แต่อย่ากังวลไป—Miro ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการที่แสดงงานของคุณในรูปแบบไทม์ไลน์หรือคัมบังด้วย แม้ว่าอาจไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ แต่ Miro มีอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายและเหมาะสำหรับผู้ใช้ ?
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ผสานการทำงานกับ Jira, Monday.com, Asana และแอปอื่นๆ อีกกว่า 130 แอป
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต Miro กว่า 2,500 แบบ
- สร้างผืนผ้าใบ Miro ได้ไม่จำกัดเพื่อเก็บข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียว
- สร้างไดอะแกรม แผนภูมิ และอื่นๆ ได้ตามต้องการด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Miro
- Miro ทำงานช้าและไม่คล่องตัวหากคุณใช้งานกับบอร์ดขนาดใหญ่
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าแอปมือถือไม่สามารถรองรับบอร์ด Miro ขนาดใหญ่ได้
Miro ราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $16/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 8/5 (5,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
10. Productific
เครื่องมือบนคลาวด์นี้อาจไม่ใช่ตัวท็อปในตลาด แต่ Productific ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย ปราศจากฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น ทำการวิจัยผู้ใช้ สร้างแบบสำรวจสำหรับการโหวตฟีเจอร์ และจัดลำดับงานในคิวของคุณ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายที่สุดสำหรับผู้ใช้ของคุณ ☑️
คุณสมบัติเด่นของ Productific
- ติดตามตัวชี้วัดการใช้งานเพื่อดูพฤติกรรมของผู้ใช้ในระดับใหญ่
- สร้างการโหวตฟีเจอร์เพื่อระบุฟีเจอร์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง
- สร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงและแชร์กับลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขารู้ว่ามีอะไรกำลังจะเกิดขึ้น
- Productific สนับสนุนคณะกรรมการที่ปรึกษาลูกค้า ซึ่งคุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้า B2B ในกลุ่มส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Productific
- Productific ไม่มีรีวิวมากนัก
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฟีเจอร์ต่างๆ ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
Productific ราคา
- เริ่มต้น: $9/เดือนต่อผลิตภัณฑ์, เรียกเก็บเงินรายปี
- การเติบโต: $18/เดือนต่อผลิตภัณฑ์, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $45/เดือนต่อผลิตภัณฑ์, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Productific
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4/5 (1 รีวิว)
ClickUp: การจัดการผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานหนักเท่าที่คุณทำ
มีเครื่องมือมากมายที่พร้อมช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และท้ายที่สุดสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า เครื่องมือทั้ง 10 รายการในรายการนี้จะช่วยให้คุณไปถึงเส้นชัยได้ แต่ถ้าคุณต้องการข้ามเส้นชัยนั้นด้วยความเครียดและความยุ่งยากที่น้อยลง เลือกใช้ ClickUp ?
เราผสานเทมเพลต, การจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกัน, AI, และอื่น ๆ อีกมากมาย. ลาก่อนการสลับงาน และสวัสดีกับวิธีการที่สมเหตุสมผลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนชีวิต.
เปลี่ยนความคิดใหญ่ของคุณให้กลายเป็นความจริง ก้าวไปทีละขั้นตอนสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้