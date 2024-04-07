Evernote vs. Trello: เครื่องมือจดบันทึกและจัดการงานที่ดีที่สุดคืออะไร?

ผลผลิตต่ำทำให้ธุรกิจสูญเสียเงินถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี! ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่บริษัทต่างๆ ต้องใช้ประโยชน์จากผลผลิตและเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจ
เมื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือเช่น Evernote และ Trello ให้คำมั่นกับบริษัทว่าจะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น และความยืดหยุ่นทางธุรกิจ
มันยังจุดประกายการถกเถียงอันยาวนานระหว่าง Evernote กับ Trello เนื่องจากทั้งสองมีคุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างกัน
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งสองแพลตฟอร์มและคุณสมบัติของพวกมัน และเปรียบเทียบเพื่อค้นหาผู้แข่งขันที่เหนือกว่าระหว่าง Evernote และ Trello!
Evernote คืออะไร?
Evernote เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกบนคลาวด์สำหรับผู้ใช้ในการสร้าง จัดระเบียบ และจัดเก็บไฟล์สื่อต่างๆ Evernote เริ่มต้นเป็นโซลูชันแบบข้อความเท่านั้น ปัจจุบันได้พัฒนาให้รองรับรูปแบบไฟล์อื่นๆ ในช่วงกว่า 20 ปีของการดำรงอยู่
Evernote มีฐานลูกค้าที่น่าทึ่งกว่า 250 ล้านคน เนื่องจากฟีเจอร์ที่นำเสนอ!
คุณสมบัติของ Evernote
ผู้ใช้ Evernote ใช้มันมากกว่าการจดบันทึกธรรมดา บางคนยังนำไปใช้ใหม่เพื่อการจัดการงาน นี่คือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สำคัญบางประการของ Evernote:
หน้าแรก
Evernote Home ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของบันทึกและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรูปแบบที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ ใช้วิดเจ็ตเพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์และพื้นหลังของหน้าแรก ปักหมุดบันทึก จดบันทึกบนสมุดร่าง และสร้างกิจกรรมต่างๆ
งาน
นี่คือที่เก็บรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ และช่วยให้คุณติดตาม ตรวจสอบ และจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องดำเนินการ
ใช้เพื่อดูภาพรวมของงานในระดับสูงหรือขยายรายละเอียดในระดับที่ละเอียด. กรองงานตามวันที่ครบกำหนด, มอบหมายให้ผู้อื่น และได้รับการแจ้งเตือนที่มีกำหนดเวลา.
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถทำซ้ำงานสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำได้
ค้นหา
Evernote ภูมิใจนำเสนอเครื่องมือค้นหาอันทรงพลังที่ช่วยให้คุณค้นหาคำสำคัญภายในเอกสาร บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ และภาพวาดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) อันล้ำสมัย
ช่วยให้คุณค้นหาเนื้อหาใน Evernote ได้ตามชื่อ, แท็ก, วันที่, หรือประเภท. รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดและเกี่ยวข้อง และใช้ตัวดำเนินการบูลีนเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว.
เว็บ คลิปเปอร์
Web Clipper บันทึกและจัดระเบียบบทความ, หน้าเว็บ, ภาพหน้าจอ (ทั้งหมดหรือเลือกบางส่วน), และไฟล์ PDF ได้โดยตรงไปยัง Evernote—ไม่มีโฆษณา
ปรับแต่งคลิปเว็บเหล่านี้โดยการเน้นส่วนที่ต้องการ เพิ่มข้อความ และใส่คำอธิบายประกอบในสิ่งที่คุณเห็นว่าสำคัญ
เครื่องสแกนเอกสาร
Evernote เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดการใช้กระดาษ แอปพลิเคชันบน Android ของมันช่วยให้คุณสามารถสแกน บันทึก และจัดระเบียบเอกสารทางกายภาพได้ รวมถึงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะซิงค์ข้ามอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่!
ราคาและแผนของ Evernote
- เวอร์ชันฟรี: $0
- ส่วนบุคคล: $14. 99 ต่อเดือน / $129. 99 ต่อปี
- มืออาชีพ: $17.99 ต่อเดือน / $169.99 ต่อปี
Trello คืออะไร?
Trello เป็น แอปพลิเคชันจัดการโครงการ และคล้ายกับ Evernote มาก Trello ช่วยให้คุณจัดเก็บไฟล์สื่อต่างๆ ในรูปแบบและประเภทต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม มันจะเก็บข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบของกระดาน Kanban ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการมองเห็นสำหรับการติดตามงาน
คุณสมบัติของ Trello
Trello มีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันซึ่งครอบคลุมมากกว่าการจดบันทึก ต่อไปนี้คือภาพรวมของฟีเจอร์หลักบางส่วน:
มุมมองงาน
Trello รองรับมุมมองงานหลายรูปแบบ เนื่องจากความสามารถหลักของมันอยู่ที่การจัดการโครงการ การจัดการโครงการ มันช่วยให้คุณมองเห็นงานในรูปแบบต่างๆ เช่น แผงควบคุม, กระดาน Kanban, รายการ, ตาราง, แผนที่, และไทม์ไลน์
กระดาน Trello
กระดาน Trello เป็นรูปแบบ หนึ่งของกระดาน Kanban กระดานนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่ให้คุณเพิ่มผู้ใช้หลายคน กำหนดวันที่ครบกำหนด แนบไฟล์กับงาน ทิ้งความคิดเห็น และเตรียมรายการตรวจสอบเพื่อให้คุณติดตามโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บัตร Trello
บัตรคือหน่วยที่เล็กที่สุดของบอร์ดซึ่งแทนงานหรือความคิด ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในบัตร Trello ของคุณเพื่อปรับแต่งงานให้เหมาะกับกรณีการใช้งานเฉพาะหรือกิจกรรมทางธุรกิจ ลากและวางบัตรช่วยในการทำเครื่องหมายความคืบหน้าของงาน
บัตเลอร์
บัตเลอร์คือเครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ฝังอยู่ในทุกบอร์ดของ Trello มันใช้ทริกเกอร์ที่ปรับแต่งได้และอัลกอริทึมตามกฎเพื่อทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ มันแนะนำการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ!
ราคาและแผนของ Trello
- เวอร์ชันฟรี: $0
- มาตรฐาน: $6 ต่อเดือน / $60 ต่อปี (ต่อผู้ใช้)
- พรีเมียม: $12.50 ต่อเดือน / $120 ต่อปี (ต่อผู้ใช้)
- องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี (จำกัดสูงสุด 50 ผู้ใช้)
Evernote vs Trello: การเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัว
ความแตกต่างหลักระหว่าง Evernote กับ Trello อยู่ที่ฟังก์ชันหลักและคุณค่าที่นำเสนอ Evernote ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแอปจดบันทึกและจัดระเบียบเอกสารยุคใหม่ ในขณะที่ Trello มีความสามารถในการจัดการโครงการที่กว้างขวางกว่า
มาเปรียบเทียบ Evernote และ Trello กันเถอะ เราจะเน้นที่ความสามารถในการจดบันทึก การจัดการเอกสาร และการจัดการงาน เพื่อยุติข้อถกเถียงระหว่าง Evernote กับ Trello
ส่วนติดต่อผู้ใช้
ความเรียบง่ายเป็นหนึ่งในจุดขายเฉพาะของ Trello มันมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย สัมผัสได้ถึงการใช้งาน และใช้งานง่าย ซึ่งช่วยปรับปรุงความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมาก
คุณมีกระดานอยู่ทางซ้ายและปุ่มควบคุมทั้งหมดอยู่ทางขวา โดยการใช้การลากและวางเป็นรูปแบบหลักในการโต้ตอบ
มีความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างทรงพลัง สามารถกำหนดรหัสสีให้กับบัตร ตั้งค่าวันครบกำหนด และแสดงผลความคืบหน้าผ่านแถบกราฟิก
Evernote ก็มี UI ที่เรียบง่ายและไม่มีสิ่งรบกวนเช่นกัน โดยมีการออกแบบแบบสามส่วน อย่างไรก็ตาม สิ่งต่าง ๆ อาจกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้ง่าย ขึ้นอยู่กับทักษะและการใช้งานของคุณ
รูปแบบการจัดวางมีความเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ใช้แต่ละคน บางคนทำให้ดูสวยงาม ในขณะที่บางคนจัดวางอย่างแออัด
🏆 ผู้ชนะ: Trello
การจดบันทึก
การจดบันทึกคือจุดเด่นของ Evernote. มันมีตัวแก้ไขโน้ตที่ทรงพลังซึ่งรองรับทั้งข้อความและสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพและไฟล์เสียง. คุณยังได้รับความสามารถในการจัดรูปแบบ Markdown ที่ทรงพลังไม่แพ้กันสำหรับการแทรกไฟล์, การแก้ไขตัวอักษร, การสร้างตาราง, รายการตรวจสอบ, การเชื่อมโยงย้อนกลับ, เป็นต้น.
ใช้ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความ การป้อนข้อมูลด้วยลายมือ และเครื่องสแกนเอกสารเพื่อช่วยในการบันทึกโน้ต
Trello จำเป็นต้องพัฒนาทักษะการจดบันทึกให้ละเอียดมากขึ้น แต่ก็สามารถทำงานได้ ใช้สำหรับสื่อหลากหลาย การกำหนดป้ายกำกับ และการสร้างรายการตรวจสอบ—แต่นั่นเป็นเพียงการใช้งานขั้นพื้นฐานเท่านั้น
การแก้ไขบันทึกเป็นฝันร้ายเมื่อไม่มีการจัดรูปแบบหรือไฮเปอร์ลิงก์ที่มองเห็นได้ในโหมดแก้ไข การคลิกผิดเพียงครั้งเดียวจะทำให้คุณออกจากตัวแก้ไขโดยไม่ได้บันทึกบันทึก!
🏆 ผู้ชนะ: Evernote
หมายเหตุการจัดระเบียบ
นอกเหนือจากการสร้างบันทึกแล้ว Evernote ยังโดดเด่นในการจัดระเบียบบันทึกอีกด้วย โดยจะรวบรวมข้อมูลไว้ในสมุดบันทึก ซึ่งคุณสามารถแบ่งย่อยออกเป็นบันทึกที่เกี่ยวข้องกันได้อีก
ตัวอย่างเช่น สมุดบันทึกการวางแผนการเดินทางจะมีบันทึกเกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง บันทึกสิ่งที่ต้องทำ คำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร ฯลฯ เพิ่มแท็ก แนบการเตือน ติดบันทึกสำคัญ สร้างทางลัด ทำซ้ำบันทึก และย้ายบันทึกไปมาได้ระหว่างการจัดการใหม่
ความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังสามารถค้นหาผ่านปริมาณข้อมูลที่มากมาย และใช้พารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการ!
ด้วย Trello คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกโดยการมีบัตรเฉพาะสำหรับแต่ละบันทึก และเพิ่มบันทึกในคำอธิบายของบัตรหรือโพสต์เป็นความคิดเห็น การทำแบบหลังจะทำให้บันทึกนั้นหาได้ง่ายขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับมันดูจืดชืดเมื่อเทียบกับสิ่งที่ Evernote มอบให้
🏆 ผู้ชนะ: Evernote
ความร่วมมือ
ทุกแผนของ Evernote รวมถึงเวอร์ชันฟรี มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันให้บริการ. ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแบ่งปันบันทึกและสมุดบันทึกกับผู้อื่น และควบคุมการเข้าถึงการดูและการแก้ไข.
ใช้ส่วนหลังเพื่อทำงานร่วมกันในบันทึก, รักษาประวัติเวอร์ชัน, และติดตามว่าใครดูบันทึก
อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการแก้ไขประเภทเนื้อหาเช่นไฟล์ PDF, ภาพร่าง, และรูปภาพ, มันอนุญาตให้แก้ไขได้เพียงคนเดียวในเวลาเดียวกัน.
Trello ตามหลัง Evernote ในด้านคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน แม้ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก็ตาม มีให้บริการเฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น
ทีมสามารถสร้างเนื้อหาบนการ์ดและบอร์ดร่วมกัน สร้างรายการตรวจสอบที่ผสานกับปฏิทินของผู้ได้รับมอบหมาย และสื่อสารแบบเรียลไทม์ได้
ข้อเท็จจริงที่มันช่วยให้คุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอื่น ๆได้นั้นคือจุดเด่นที่ช่วยกู้สถานการณ์
🏆 ผู้ชนะ: Evernote
การจัดการงาน
งานใน Evernote ทำให้บันทึกสามารถดำเนินการได้โดยการรวมเข้ากับรายการสิ่งที่ต้องทำ งานเหล่านี้จะอยู่ในบันทึกและมาพร้อมกับธง, ป้ายกำกับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด และการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณก้าวทันกับกำหนดเวลาของคุณ
มอบหมายงานเหล่านี้หรือตั้งค่างานที่เกิดซ้ำสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นระยะ
Trello นำเสนอวิธีการจัดการงานที่ทันสมัย มาพร้อมกับทุกสิ่งที่ Evernote มี—มอบหมายงาน เพิ่มบริบท จัดการกำหนดเวลา และจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น
มีหลายวิธีในการดูงาน เช่น การ์ด ไทม์ไลน์ ปฏิทิน ฯลฯ ลากและวางงานเพื่ออัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ และกรองงานเพื่อติดตามตารางงานของคุณให้ทันเวลา
🏆 ผู้ชนะ: Trello
การจัดเก็บ
เมื่อพูดถึงบันทึก สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการพูดถึงการจัดเก็บ ความคิดอันยอดเยี่ยมหรือรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดของคุณจะไร้ความหมายหากคุณไม่สามารถบันทึกไว้ได้
ด้วย Evernote คุณจะได้รับตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บดังต่อไปนี้สำหรับแต่ละแผน:
- ฟรี: อัปโหลดได้ 60 MB ต่อเดือน สำหรับโน้ตที่มีขนาดน้อยกว่า 25 MB
- ส่วนตัว: อัปโหลดข้อมูล 10 GB ต่อเดือน โดยขนาดบันทึกต้องน้อยกว่า 200 MB
- มืออาชีพ: อัปโหลด 20 GB ต่อเดือน พร้อมขนาดโน้ต <200 MB
ในทางกลับกัน Trello มีสิ่งเหล่านี้ที่จะนำเสนอเมื่อเปรียบเทียบ:
- ฟรี: พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดสำหรับไฟล์ที่มีขนาด <10 MB
- มาตรฐาน: พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดสำหรับไฟล์ที่มีขนาด <250 MB
- พรีเมียม & เอ็นเตอร์ไพรส์: พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
🏆 ผู้ชนะ: Trello
แม่แบบ
ทั้ง Trello และ Evernote ให้การเข้าถึงเทมเพลตที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการและพร้อมใช้งานได้ทันที เทมเพลตเหล่านี้ครอบคลุมหมวดหมู่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัว (เช่นไดอารี่, แพลนเนอร์, เป็นต้น) หรือเชิงธุรกิจ (เช่น การจัดการโครงการ, แผนธุรกิจ, ปฏิทิน, เป็นต้น)
ในขณะที่ Evernote รวบรวมห้องสมุดของเทมเพลตเกือบ 75 แบบ Trello มีเทมเพลตมากกว่า 250 แบบที่คัดสรรโดยชุมชนของ Trello
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Trello จะมีตัวเลือกที่หลากหลายกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะ เหนือกว่าเทมเพลตของ Evernote เสมอไป การมีตัวเลือกมากเกินไปอาจทำให้เสียสมาธิในบางครั้ง และอาจนำไปสู่ภาวะตัดสินใจไม่ได้อีกด้วย!
🏆 ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
การผสานรวม
Trello มีความสามารถที่น่าทึ่งและเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มเกือบ 200 รายการ
ใช้ Power-Ups เพื่อขยายขีดความสามารถของการผสานรวมดังกล่าวและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบให้มากยิ่งขึ้น
Evernote มีความสามารถในการผสานการทำงานที่จำกัด ใช้ร่วมกับ Google Calendar, Google Drive, Slack, Microsoft Teams และ Outlook
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อจัดการโครงการของทีม Trello จะเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ และคล่องตัวมากกว่า
ผู้ชนะ: Trello
Trello vs Evernote บน Reddit
เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่รอบด้านและเป็นกลางมากขึ้นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ Evernote และ Trello ของเรา เราจึงไปที่ Reddit ใน subreddit r/productivity จุดดึงดูดที่สำคัญสำหรับทั้งสองแอปคือพวกเขามีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
ผู้ใช้คนหนึ่งได้สรุปการเปรียบเทียบระหว่าง Evernote และ Trello ได้อย่างยอดเยี่ยม ตามที่พวกเขาได้กล่าวไว้ Evernote เป็นเหมือนตู้เก็บเอกสารดิจิทัลสำหรับสร้างสมุดบันทึกดิจิทัลและเติมเต็มด้วยบันทึกในรูปแบบต่างๆ
ในทางกลับกัน Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการและจัดระเบียบโครงการสำหรับทีมทุกประเภทและทุกขนาด พวกเขาประทับใจเป็นพิเศษกับฟีเจอร์ลากและวางที่ทำให้การใช้งาน Trello ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ!
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Evernote และ Trello
Evernote และ Trello มีคุณสมบัติที่น่าทึ่ง แต่ ClickUp เหนือกว่าในหลายๆ ด้าน มันเป็นแอปพลิเคชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่คัดสรรคุณสมบัติระดับสูงในขณะที่ขจัดความยุ่งยาก
โดยสรุป ClickUp เป็น ทางเลือกที่ทรงพลัง สำหรับ Evernoteและ Trello!
คุณสมบัติของ ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและจัดระเบียบโน้ตหรือการจัดการงานในโครงการ ClickUp ก็ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเรา ลองดูคุณสมบัติที่น่าประทับใจเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง:
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsเป็นคลังข้อมูลกลางสำหรับไฟล์ดิจิทัลทั้งหมดของคุณ ใช้เพื่อสร้างเอกสารที่มีรูปแบบที่ดี วิกิที่มีรายละเอียดและเชื่อมโยงกัน หรือฐานความรู้ มันรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณสร้างเอกสารร่วมกัน มอบหมายบทบาทเฉพาะ ติดแท็กด้วยความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย
จัดหมวดหมู่เอกสารเหล่านี้เพื่อการเข้าถึงและการค้นหาที่ง่าย และแบ่งปันเอกสารเหล่านี้อย่างปลอดภัยกับผู้ใดก็ตามที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างสมบูรณ์
การเชื่อมโยงเอกสารกับเวิร์กโฟลว์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย!
งานใน ClickUp
ClickUp Tasksช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในรายการที่สามารถดำเนินการได้ สร้างเทมเพลตและสร้างฐานข้อมูลงานเพื่อใช้อ้างอิงได้ทันที และฝังงานเหล่านั้นลงในโครงการต่างๆ
กำหนดเส้นตาย, กำหนดลำดับความสำคัญ, เพิ่มแท็ก, มอบหมายงานให้กับใครบางคน, และระบุการพึ่งพาและความสัมพันธ์ในคลิกเดียวเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปและเสร็จสิ้นงาน
การเฝ้าติดตามงานอย่างใกล้ชิดผ่านมุมมองต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ!
กระดานคัมบัง ClickUp
กระดาน Kanban ของ ClickUpจัดกลุ่มงานและรายการที่ต้องทำในรูปแบบตารางที่มีแถวและคอลัมน์ โดยทั่วไปคอลัมน์จะแสดงสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
มันให้ภาพรวมในระดับสูงของทุกงาน พร้อมสถานะของแต่ละงาน และมอบความยืดหยุ่นให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตข้อมูลดังกล่าวได้
สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงย้ายงานผ่านกระบวนการทำงานเพื่อเปลี่ยนสถานะหรือความสำคัญ!
ClickUp Notepad
ClickUp Notepadช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดบันทึกและแปลงความคิดหรือไอเดียให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามได้ ตัวแก้ไข ClickUp Notepad มีคุณสมบัติ การแก้ไขและจัดรูปแบบ เนื้อหาที่ดีที่สุดเพื่อให้บันทึกมีความสวยงามมากขึ้น
คลิกอัพ เอไอ
ClickUp AIคือหัวใจและจิตวิญญาณของการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณต้องการสรุปเอกสารยาว ๆ สร้างบทสรุปก่อนการประชุม หรือกรอกรายการงานโดยอัตโนมัติ — ClickUp AI สามารถทำได้ภายในไม่กี่วินาที! มันยกระดับสไตล์การเขียนของคุณและปรับปรุงวิธีการสื่อสารของคุณ
ราคาและแผนของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0 (พื้นที่เก็บข้อมูล 100 MB และกระดานไม่จำกัด)
- ไม่จำกัด: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp AI (ส่วนเสริม): $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้!
ClickUp มอบคุณสมบัติทั้งหมดของ Evernote, Trello และอื่นๆ อีกมากมาย คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากการจดบันทึกและการจัดระเบียบที่ Evernote มี และผสมผสานกับความสามารถล้ำสมัยของ Trello ในการจัดการโครงการ นี่คือการอัปเกรด หรือแม้กระทั่ง ทางเลือกแทน Trelloและ Evernote!
ด้วยพลังที่รวมกันอย่างทรงประสิทธิภาพเช่นนี้ คุณควรสมัครใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp ทันที!