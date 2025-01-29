10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Canny ในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด ความคิดเห็นจากลูกค้าก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณและวัดระดับความพึงพอใจ หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องนี้คือ Canny
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ในตัว Canny ช่วยให้คุณรวบรวมข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ผลลัพธ์ และสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์เพื่อแบ่งปันฟีเจอร์ล่าสุดกับลูกค้าของคุณ ✨
แม้ว่า Canny จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ราคาอาจเกินกำลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากนี้ วิธีเดียวที่จะได้รับข้อเสนอแนะใน Canny คือจากแผนงานผลิตภัณฑ์และการโหวต (ขออภัย ไม่มีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะจากลูกค้า วิดเจ็ต หรือแบนเนอร์ NPS เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก)
โชคดีที่ Canny ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณสำหรับเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้า
ที่นี่ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาในทางเลือกของ Canny นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับของ Canny เพื่อให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึก ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ ?
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกที่ชาญฉลาด?
ในขณะที่ Canny เป็นเครื่องมือที่ดีหากคุณต้องการภาพรวมทั่วไปเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่เครื่องมือบางอย่างให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาในระบบจัดการข้อเสนอแนะทางเลือกแทน Canny:
- ข้อเสนอแนะเชิงปริมาณ: สิ่งต่างๆ เช่น คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถระบุข้อบกพร่องและติดตามแนวโน้มได้ดีกว่าการวัดผลจากคะแนนโหวตฟีเจอร์เพียงอย่างเดียว
- ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า: บรรลุเป้าหมายการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนของคุณโดยใช้สิ่งต่าง ๆ เช่น แชท, แบบฟอร์ม, และอีเมลเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าในชีวิตจริงและปิดลูปการให้คำแนะนำ
- การแบ่งกลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทุกคนไม่เหมือนกัน. ได้รับข้อมูลเชิงลึกและมอบสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการ พร้อมทั้งติดตามความคิดเห็นผ่านการแบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็นบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- หลายตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดทางการตลาดเช่น NPS และ CSAT ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ้งเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้จากทุกมุมมองเมื่อคุณรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า
- การผสานรวม: มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอยู่แล้วใช่ไหม? เลือกทางเลือกของ Canny ที่มีคุณสมบัติหลักและการผสานรวมที่ทำงานร่วมกับระบบการจัดการความคิดเห็นที่คุณชื่นชอบเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยคุณสมบัติหลักเหล่านี้ คุณสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นและเข้าใจลูกค้าของคุณในระดับที่มีความหมายมากขึ้น ด้วยความรู้ดังกล่าวในมือ ทีมงานของคุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้สนับสนุนของคุณได้
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Canny ที่ควรใช้
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความคิดเห็นของลูกค้าแทน Canny? มาดู 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณสามารถลองใช้ได้ในวันนี้กันเถอะตั้งแต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรไปจนถึงเครื่องมือการจัดการความคิดเห็นของลูกค้า คุณจะพบตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้ที่นี่เลย ?
1.คลิกอัพ
เมื่อคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการข้อเสนอแนะทางเลือกเพื่อแทนที่ Canny นั้น ยากที่จะหาอะไรมาเทียบกับ ClickUp ได้ซอฟต์แวร์จัดการงานนี้ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่ปริมาณงานของทีมไปจนถึงข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ใช้สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ สร้างการสนทนาในทีมเกี่ยวกับคำขอฟีเจอร์ และสร้างแผนงานสำหรับโครงการผลิตภัณฑ์
แบบฟอร์ม ClickUpที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอแนะที่ต้องการจากลูกค้า รวบรวมทีมผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อสร้างกรอบการทำงานด้วยตรรกะเงื่อนไขสำหรับแบบฟอร์มของคุณ และใช้เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำขอฟีเจอร์ แสดงข้อเสนอแนะของลูกค้าในมุมมองรายการ และติดตามข้อเสนอแนะสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในอนาคตหรือการระดมความคิด
สร้างงานจากแบบฟอร์มของคุณได้ทันทีและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม เลือกจากระดับความสำคัญของงานสี่ระดับเพื่อกำหนดสถานะตามระดับความเร่งด่วน ความคิดเห็นและการแจ้งเตือนจะอัปเดตผู้ติดตามและผู้รับมอบหมายงานทันทีเพื่อกระตุ้นขั้นตอนถัดไปในแผนงานผลิตภัณฑ์
มุมมองตารางของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ใช้เพื่อสร้างสเปรดชีต จัดเก็บข้อมูลลูกค้า และแสดงข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย ?
ClickUp มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ รวมถึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า แต่ละแบบสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับข่าวสารของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีกลุ่มลูกค้าประจำจำนวนไม่มาก หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้หลายแสนคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือรับความคิดเห็นของลูกค้าที่ติดตั้งไว้ช่วยให้คุณรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานได้ทั้งหมดในที่เดียว
- แม่แบบหลายพันรายการ รวมถึงแม่แบบการจัดลำดับความสำคัญช่วยประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารข้อเสนอแนะของผู้ใช้
- มุมมองที่แตกต่างกันรวมถึงกระดานคัมบังช่วยให้คุณจัดการกระดานข้อเสนอแนะและติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตภัณฑ์
- สร้างและจัดการฐานความรู้ลูกค้าของคุณในที่เดียวที่สะดวกสบายด้วย Forms และDocs
- การแจ้งเตือนและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและทำให้ทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Zendesk, Zapier, และ Slack ช่วยทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และปรับปรุงการสื่อสารในชุดเทคโนโลยีของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่นClickUp AIไม่มีให้บริการในแผนฟรี
- แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะเรียนรู้ได้ง่าย แต่ก็ยังมีช่วงที่ต้องปรับตัวเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่มากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. UserVoice
UserVoice เป็นทางเลือกของ Canny.io ที่เจาะลึกความคิดเห็นของลูกค้าได้มากขึ้น ในขณะที่ Canny ให้ความคิดเห็นจากการโหวตขึ้น UserVoice จะรวบรวมความคิดเห็นจากหลายช่องทาง เช่น อีเมล แบบสอบถาม แชท และแบบฟอร์มความคิดเห็นอัตโนมัติ ใช้เครื่องมือนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของผู้ใช้และสร้างผลิตภัณฑ์ที่นวัตกรรมมากขึ้น ⚒️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserVoice
- การผสานการทำงานอย่างชาญฉลาดกับเครื่องมือเช่น Salesforce ช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- พอร์ทัลความคิดเห็นที่มีแบรนด์สร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้ใช้ในการขอฟีเจอร์ใหม่ รายงานข้อบกพร่อง และสร้างวงจรความคิดเห็นที่ดีขึ้น
- วิดเจ็ตแสดงความคิดเห็นในแอปช่วยให้ลูกค้าสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงบนเว็บไซต์หรือในแอปของคุณ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือไปยังหน้าอื่น
- แถบด้านข้างของผู้มีส่วนร่วมช่วยให้ผู้มุ่งหวังด้านการขายและตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถแบ่งปันข้อเสนอแนะจากผู้ใช้จากแอปพลิเคชันใดก็ได้บนเว็บ
ข้อจำกัดของ UserVoice
- แผนการกำหนดราคาอาจมีราคาแพงสำหรับเครื่องมือจัดการความคิดเห็นนี้
- ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงเมื่อพูดถึงการแจ้งสแปมที่เข้ามาพร้อมกับข้อเสนอแนะจากลูกค้าในชีวิตจริง
ราคาของ UserVoice
- สิ่งจำเป็น: $699/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $899/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $1,349/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก UserVoice
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
3. Atlassian's Jira Software
Jiraเป็นเครื่องมือติดตามปัญหาที่ช่วยแจ้งเตือนและติดตามข้อบกพร่อง สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้ เป็นที่ชื่นชอบของบริษัท SaaS และสตาร์ทอัพ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยเน้นย้ำจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทันที ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Software
- ด้วยการเชื่อมต่อ API กว่า 2,500 รายการ แพลตฟอร์มนี้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือเกือบทุกชนิดที่คุณชื่นชอบ
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้และการทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและให้คุณสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ใช้คุณสมบัติการรายงานที่มีอยู่ในระบบเพื่อแบ่งปันการอัปเดตกับทีม และขับเคลื่อนการหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติขั้นสูง
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณแยกการทำงานสำหรับทีมผลิตภัณฑ์หรือเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการให้ข้อเสนอแนะ
ข้อจำกัดของ Jira Software
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซสามารถทำให้เรียบง่ายขึ้นได้ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาโครงการที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะ
- การวางแผนเส้นทางขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Jira Software
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 75/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $15. 25/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Jira Software
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,300 รายการ)
4. เพนโด
Pendo เป็นโซลูชันประสบการณ์ลูกค้าที่ช่วยให้การรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ติดตั้งอยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ของคุณโดยตรง ผู้ใช้สามารถขอฟีเจอร์สำคัญ รายงานปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และรับการสนับสนุนที่ต้องการได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pendo
- การบันทึกเซสชันให้วิดีโอที่แสดงวิธีที่ลูกค้าใช้แอปหรือเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- การวิเคราะห์ในแอปให้การวัดเชิงปริมาณเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าความสำเร็จของลูกค้า และการมีส่วนร่วม
- รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าบนเว็บไซต์หรือแอปของคุณ และเพิ่มคำขอลงในแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้ทันที
- คู่มือที่ปรับแต่งตามความต้องการช่วยแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยของผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณโดยเฉพาะ ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมบริการลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัดของ Pendo
- แผนราคาอยู่ในระดับสูง
- รายงานที่กำหนดเองมีข้อจำกัดบนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Pendo
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $7,000 ต่อปี ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ผลงาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Pendo
- G2: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
5. UserTesting
วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าใจผู้ใช้ของคุณคือการสวมรองเท้าของพวกเขา. ด้วย UserTesting, คุณสามารถเห็นสิ่งที่ลูกค้าของคุณเห็นเมื่อพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ และดำดิ่งสู่ความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาจะใช้ทุกวัน. ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserTesting
- เครือข่ายที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและพันธมิตรช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายลูกค้าในตลาดและกลุ่มที่แตกต่างกันเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขา
- การทดสอบการใช้งาน, การทดสอบการคลิก, และการสำรวจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีพลวัตซึ่งให้ข้อมูลมากกว่าการทดสอบการโหวตแบบง่าย
- วัดผลการดำเนินงานด้วยคะแนนความภักดี ความไว้วางใจ และการใช้ที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า
- แดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วยระบบแมชชีนเลิร์นนิงนำเสนอคำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
ข้อจำกัดของ UserTesting
- ความคิดเห็นของลูกค้าต้องให้ผู้ใช้เปิดแท็บใหม่เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือในแอป
- ผู้ใช้บางรายต้องการการตรวจสอบและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ที่ดีขึ้น
ราคาของ UserTesting
- สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก UserTesting
- G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. ชายระบาย
Frill เป็นเครื่องมือจัดการความคิดเห็นของลูกค้าที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบเว็บแอปหรือวิดเจ็ต ใช้คุณสมบัติการปรับแต่งเพื่อสร้างบอร์ดที่ไม่ซ้ำใครสำหรับระดมความคิดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ?
คุณสมบัติเด่นของ Frill
- กระดานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณจับความคิด สร้างโครงการ และตอบสนองต่อข้อกังวลของผู้ใช้
- ให้คำแนะนำได้ไม่จำกัดโดยใช้วิดเจ็ต ไม่จำกัดตามแพ็กเกจราคา
- สร้างแผนงานสาธารณะตามความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อแบ่งปันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินการอยู่
- ประกาศ (เวอร์ชันของเครื่องมือบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ Frill) จะอัปเดตผู้ใช้ทันทีเมื่อคุณเปิดตัวฟีเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อจำกัดของขอบหยัก
- ความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกโพสต์ทันที ซึ่งอาจทำให้บริษัทที่ต้องการอนุมัติความคิดเห็นก่อนโพสต์รู้สึกไม่สะดวก
- การสนับสนุนลูกค้าดำเนินการหลักผ่านอีเมล ซึ่งอาจทำให้โครงการตอบกลับล่าช้า
การตั้งราคาแบบมีส่วนลดพิเศษ
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- ธุรกิจ: $49/เดือน
- การเติบโต: $149/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $349
การจัดอันดับและรีวิวแบบมีรายละเอียด
- G2: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. โนลต์
ความคิดเห็นของลูกค้าไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อ อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ผู้นำเบื้องหลัง Nolt รู้สึก ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ Canny แอปนี้มอบกระดานแสดงความคิดเห็นที่สวยงามและน่าดึงดูดซึ่งผู้ใช้จะชื่นชอบเมื่อใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็น
ไม่เพียงแต่ให้ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับสินค้าของคุณและแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขาอีกด้วย ?
คุณสมบัติเด่นของ Nolt
- สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ซึ่งเหมาะสมกับทีมของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากสถานที่สาธารณะหรือส่วนตัวสำหรับกระดานความคิดเห็นของลูกค้าของคุณ ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- คุณสมบัติการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเองช่วยให้คุณเพิ่มสไตล์และบุคลิกของคุณเองลงในแบบฟอร์มและบอร์ดความคิดเห็น
- การควบคุมอย่างเต็มที่ต่อผู้ใช้, การกล่าวถึง, และการโหวตทำให้การสร้างลูปการให้คำแนะนำที่ให้ความรู้และปราศจากคำหยาบหรือข้อมูลที่ถูกแบนเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Nolt
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และการออกแบบที่เรียบง่ายใช้งานได้ง่าย แต่มีข้อจำกัดสำหรับปริมาณความคิดเห็นที่สูง
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
การกำหนดราคาของ Nolt
- จำเป็น: $39/เดือน
- ข้อดี: $89/เดือน
- องค์กร: มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Nolt
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (40+ รีวิว)
8. AlphaOS ฟีเจอร์โอเอส
FeatureOS ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก HelloNext เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในปริมาณมากได้ แทนที่จะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการโหวตฟีเจอร์เพียงอย่างเดียว เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ FeatureOS
- เครื่องมือแผนที่เส้นทางช่วยให้คุณสร้างเส้นทางผลิตภัณฑ์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้หรือสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น และแชร์กับผู้อ่านของคุณได้ทันที
- รวบรวมความคิดเห็นโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงวิดเจ็ต กระดานแสดงความคิดเห็นแบบโหวต แบบสำรวจ การฝังเนื้อหา และแบบฟอร์ม
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงจะอัปเดตผู้ใช้ด้วยภาพ วิดเจ็ตป๊อปอัพ และการแจ้งเตือน เพื่อให้พวกเขาไม่พลาดผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ใหม่
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack, Intercom, Linear, และ ClickUp ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นโดยใช้เครื่องมือทั้งหมดของคุณ
ข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการฟีเจอร์
- มันมีคุณสมบัติน้อยกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ แต่ราคาสะท้อนถึงสิ่งนั้น
- ในช่วงแรกอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สักเล็กน้อยในการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
ราคาของ FeatureOS
- รันเวย์: $29/เดือน
- บินสู่ท้องฟ้า: 79 ดอลลาร์/เดือน
- บินสูง: $149/เดือน
คะแนนและรีวิวของ FeatureOS
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. FeedBear
หมดยุคของการให้ข้อเสนอแนะที่กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล การโทรสนับสนุน และคำขอขายสินค้าแล้ว ด้วย FeedBear ข้อเสนอแนะทั้งหมดจากลูกค้าของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวอย่างสะดวกสบาย
เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ให้บริการทดลองใช้ฟรี 14 วัน ก่อนตัดสินใจใช้งานจริง ปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้บอร์ดไอเดียหลายตัว ให้ผู้ใช้โหวตตัวเลือกที่พวกเขาชื่นชอบ และสร้างแผนที่ทางผลิตภัณฑ์เพื่อความสำเร็จ ?️
คุณสมบัติเด่นของ FeedBear
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่พวกเขาขอ
- บอร์ดและงานแสดงให้ทีมเห็นว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และทำให้ง่ายต่อการมอบหมายขั้นตอนต่อไป
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
- เพิ่มโลโก้ แบรนด์ และเอกลักษณ์ของคุณลงในดีไซน์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
ข้อจำกัดของ FeedBear
- ผู้ใช้ต้องการให้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับฟิลด์ในซอฟต์แวร์การจัดการความคิดเห็น
- FeedBear ไม่มีให้บริการในทุกภาษา ทำให้การใช้งานถูกจำกัดสำหรับธุรกิจและลูกค้าต่างประเทศ
ราคาของ FeedBear
- เริ่มต้นธุรกิจ: $49/เดือน
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเองเริ่มต้นที่ $499/เดือน
คะแนนและรีวิว FeedBear
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
10. ซาวิโอ
ออกแบบมาสำหรับทีมB2B SaaS, Savio ทำให้การสร้างแผนที่นำทางตามข้อมูลเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย. ข้ามการให้คำแนะนำที่ยุ่งเหยิงในสเปรดชีต และใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดระเบียบรายงานลูกค้าจากทีมต่าง ๆ รวมถึงการขาย, ผลิตภัณฑ์, และการตลาด. ??
คุณสมบัติเด่นของ Savio
- ความคิดเห็นจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันในหมวดหมู่ที่คล้ายกันทันที ทำให้ง่ายต่อการระบุคำขอฟีเจอร์และพื้นที่ที่ผู้ใช้ต้องการให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- ปิดวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับและส่งการแจ้งเตือนส่วนบุคคลที่รวดเร็วเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าคุณได้รับฟังข้อกังวลของพวกเขา
- เมตริกส์ที่ติดตั้งไว้ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลตอบกลับเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุด
- การผสานรวมรวมถึง Help Scout, ส่วนขยาย Chrome และ Salesforce
ข้อจำกัดของ Savio
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น กระดานคัมบังและกระดานโหวตยังไม่มี
- ฟังก์ชันการค้นหาตั๋วอาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นสำหรับเครื่องมือจัดการข้อเสนอแนะ
การกำหนดราคาของ Savio
- จำเป็น: $49/ผู้ใช้แรก/เดือน, ผู้ใช้เพิ่มเติม $29/เดือน ต่อคน
- มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้แรก/เดือน, ผู้ใช้เพิ่มเติม $49/เดือนต่อคน
- ธุรกิจ: $299/ผู้ใช้แรก/เดือน, ผู้ใช้เพิ่มเติม $59/เดือนต่อคน
คะแนนและรีวิวของซาวิโอ
- G2: 4. 8/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1+ รีวิว)
รับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ดีขึ้นทันทีด้วย ClickUp
ด้วยทางเลือกเหล่านี้จาก Canny คุณสามารถสร้างความคิดเห็นจากลูกค้าที่ดีขึ้นและปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
จากเครื่องมือที่ทำให้การโหวตฟีเจอร์เป็นเรื่องง่าย ไปจนถึงการวิเคราะห์ในตัวและฟีเจอร์การจัดการงาน ทำให้การยกระดับประสบการณ์สำหรับทีมของคุณและลูกค้าของคุณง่ายกว่าที่เคย ?
ในโอกาสนี้ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเชื่อมต่อกับผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชื่นชอบ
ด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ มุมมอง และการจัดลำดับความสำคัญ (ไม่ต้องพูดถึงการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ นับพัน) คุณสามารถซิงค์ข้อมูลกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา เพื่อรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น ?