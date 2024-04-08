Notion vs. Jira: เครื่องมือบริหารโครงการตัวไหนดีที่สุด?

หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ คุณอาจรู้สึกว่าต้องทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ นั่นคือการอยู่ทุกที่ทุกเวลา ในทางกายภาพ นั่นเป็นไปไม่ได้ แต่ในทางเสมือนจริง (virtually) นั้นเป็นเรื่องราวที่แตกต่างออกไปและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เคล็ดลับคือการรู้ว่าซอฟต์แวร์ใดเหมาะกับบริษัทของคุณและสไตล์การจัดการของคุณมากที่สุด
เนื่องจากมีงานและสิ่งที่ต้องทำมากมายอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ คุณจึงต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม แต่เนื่องจากคุณอาจมีเพื่อนร่วมงานและพนักงานหลายคนที่ทำงานเหล่านี้ คุณจึงต้องการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายซึ่งทุกคนสามารถใช้ได้ มีตัวเลือกมากมายจนแม้แต่รายชื่อ 10อันดับแรกของเราสำหรับซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีก็เพิ่มขึ้นเป็น 25 อันดับแรก
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางยักษ์ใหญ่ที่สามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของกลุ่มชั้นนำนั้นได้ สองโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Notion และ Jira ในคู่มือเปรียบเทียบ Notion กับ Jira อย่างละเอียดนี้ เราจะทดสอบทั้งสองเครื่องมือเพื่อดูว่าเครื่องมือใดจะออกมาเป็นผู้นำ จากนั้นเราจะนำมันมาเปรียบเทียบกับผู้ท้าชิงการจัดการโครงการรายที่สามที่เสนอการแข่งขันที่ดุเดือด พร้อมกับเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการได้มากขึ้น
Notion คืออะไร?
Notionเป็นฐานข้อมูลแบบฟอร์มอิสระที่คุณสามารถใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การจดบันทึก การจัดการงานประจำ และการจัดการโครงการ ฟิลด์ข้อมูลที่คุณป้อนลงในฐานข้อมูลจะเชื่อมโยงกับฟิลด์อื่นๆ หน้าต่างๆ และฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ทั้งสองทิศทาง
คุณสามารถดูข้อมูลในรูปแบบตาราง กระดาน รายการ และปฏิทิน โดยแต่ละลิงก์จะเปิดไปยังหน้าย่อยที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม Notion ยังได้เริ่มเปิดตัวเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI)ที่สามารถช่วยในการจดบันทึกและสร้างไอเดียต่างๆ
อินเทอร์เฟซที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยประสิทธิภาพนี้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างระบบนิเวศสำหรับบันทึก งานที่ต้องทำ และเนื้อหาต่าง ๆ ได้แทบทุกประเภท ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างตารางเวลา พัฒนากระบวนการทำงานสำหรับงานที่ทำซ้ำ มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีม และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติของ Notion
Notion เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ซึ่งไปไกลกว่าการเป็นเพียงแอปจดบันทึกธรรมดา มาดูคุณสมบัติหลักสามประการของมันกัน
การจัดการงาน
สร้างงานใหม่หรือเปลี่ยนรายการในไลน์ให้เป็นงานที่จัดตารางไว้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ผู้ใช้สามารถเพิ่มกล่องกาเครื่องหมายลงในรายการแบบมีหัวข้อย่อยเพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นการดำเนินการที่รอดำเนินการ และผู้จัดการสามารถสร้างกระดานคัมบังสำหรับโครงการขนาดใหญ่ได้ ฐานข้อมูลส่วนกลางนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะทำงานเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาประวัติว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและเมื่อใด
การทำงานร่วมกันภายในแพลตฟอร์ม
ฐานข้อมูล Notion ช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงงานและโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงการย้ายงานจาก "กำลังดำเนินการ" ไปยัง "เสร็จสิ้น" บนบอร์ด การเพิ่มความคิดเห็นในหน้าเพจสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสาร และการอัปโหลดวิดีโอโน้ต คุณสมบัติเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลและแบบผสมผสาน ช่วยให้การสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อและที่ไหนที่งานเกิดขึ้น
คุณสมบัติการค้นหาที่เปลี่ยนโครงการที่ผ่านมาให้กลายเป็นฐานความรู้
พัฒนาแหล่งความรู้สำหรับผู้ใช้หลายรายในองค์กรของคุณภายใน Notion งานที่ผ่านมาสามารถกลายเป็นตัวอย่างของกระบวนการทำงานได้ คุณยังสามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญในแนวคิดเฉพาะทางและสร้างคลังข้อมูลบันทึกได้อีกด้วย ฟังก์ชันการค้นหาที่หลากหลายของ Notion ยังช่วยให้คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ในสาขาต่างๆ รวมถึงชื่อโครงการและความคิดเห็นเก่าๆ ได้อีกด้วย
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Notion AI: เพิ่ม $8/ผู้ใช้/เดือน สำหรับแผนชำระเงิน
Jira คืออะไร?
Jiraเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile มีเครื่องมือสำหรับการทำแคมเปญการตลาด การตั้งเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละไตรมาส การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
Jira ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับการจัดระเบียบและติดตามโครงการ รวมถึงการมอบหมายงาน คุณสามารถดูโครงการส่วนบุคคลและโครงการที่ทำงานร่วมกันได้ผ่านปฏิทิน รายการ กระดาน และมุมมองอื่น ๆ และซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถเก็บคู่มือ ทรัพยากรสนับสนุนการขาย และทรัพยากรที่อยู่ในรูปแบบหน้าเว็บได้อีกด้วย
คุณสามารถทำให้กระบวนการสำคัญของการบริหารโครงการเป็นอัตโนมัติได้ รวมถึงการค้นหาประสิทธิภาพของกระบวนการ มอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นตอนต่างๆ รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคืบหน้าที่หยุดชะงัก และรับรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Atlassian, Jira สามารถผสานการทำงานได้ดีกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Atlassian ที่องค์กรของคุณอาจมีอยู่ในระบบเทคโนโลยีของตนอยู่แล้ว
คุณสมบัติของ Jira
Jira เหมาะสำหรับสถาปนิกโครงการ ผู้จัดการโครงการ และทุกคนในทีมที่ทำงานแบบ Agile โดยมีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
แม่แบบที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณกำลังหมุนล้อเปล่าๆ อยู่ตอนเริ่มต้นโครงการต่างๆ หรือไม่? Jira มีห้องสมุดของเทมเพลตและรูปแบบการทำงานที่สามารถแก้ไขได้ซึ่งคุณสามารถคัดลอก ปรับเปลี่ยน และพัฒนาต่อได้เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของทีมคุณ นั่นหมายความว่าทุกโครงการจะเริ่มต้นด้วยโครงสร้าง และทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
ฟังก์ชันการรายงานที่แข็งแกร่ง
สร้างรายงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถวัดความก้าวหน้าและค้นหาพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ เนื่องจากผู้ใช้ใช้ Jira ในการมอบหมายงาน อัปเดตสถานะงาน และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยข้อมูลซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกทั้งในภาพรวมและรายละเอียดแก่ผู้จัดการโครงการ ด้วยรายงานเหล่านี้ คุณสามารถติดตามปริมาณงาน ค้นหาอุปสรรค และมั่นใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายได้
แดชบอร์ดส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ทุกคน
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่รองรับผู้จัดการโครงการเท่านั้น—แต่ยังมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อจัดการงาน, แม่แบบ, และทรัพยากรที่ทุกคนต้องการเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สมาชิกในทีมของคุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายเพื่อให้มุมมองที่ต้องการพร้อมใช้งานในพริบตา ฟีเจอร์ของแดชบอร์ดในซอฟต์แวร์ Jira ประกอบด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานที่รอดำเนินการ ปฏิทิน และมุมมองแบบแผนภูมิ Kanban หรือ Gantt สำหรับการตัดสินใจว่างานใดควรให้ความสำคัญก่อน
ราคาของ Jira
- ฟรี: $0/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $8. 15/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $16/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Notion vs. Jira: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Notion และ Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง แต่เครื่องมือใดจะดีกว่ากัน?
ความจริงก็คือทั้งสองเครื่องมือสามารถทำงานได้ตามความสนใจและความต้องการของทีมคุณ Notion นำเสนอเป็นดินแดนมหัศจรรย์แบบอิสระสำหรับทุกคน รวมถึงนักเรียน ฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Jira มุ่งเน้นไปที่แนวคิดหลักของ Agile และการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่สามารถขยายให้ทำงานได้กับงานเกือบทุกประเภท เพื่อประกาศผู้ชนะ เรามาดูคุณสมบัติที่แตกต่างกันของพวกเขาเพื่อดูว่าอันไหนทำงานได้ดีกว่ากัน
การปรับแต่ง
โครงการมีหลากหลายรูปแบบและขนาด บางครั้งคุณต้องการพื้นที่เปิดกว้างอย่างเต็มที่เพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในบางครั้ง คุณต้องการโครงสร้างที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อเร่งความเร็ว เมื่อพูดถึงการปรับแต่ง Notion และ Jira มีแนวทางที่คล้ายกันแต่แตกต่างกัน
โนชั่น
Notion คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับความยืดหยุ่นในกระบวนการทางธุรกิจ ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อคุณสร้างพื้นที่ทำงานและเพิ่มหน้าและฐานข้อมูล แต่บล็อกการสร้างที่เรียบง่ายเหล่านี้สามารถกลายเป็นกระดาน Kanban ที่ย้ายการ์ดจากขั้นตอนการคิดไอเดียไปสู่ขั้นตอนการเสร็จสมบูรณ์
คุณสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อและแผนผังองค์กรสำหรับกระบวนการสื่อสาร สร้างแผนงานที่ดึงสมาชิกในทีมเข้ามา และสร้างรายการทรัพยากรที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ มีเทมเพลตหลายพันแบบที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่จำกัด หรือจะเริ่มต้นสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นก็ได้เช่นกัน
แม้แต่ฟิลด์ข้อมูลก็สามารถมีความยืดหยุ่นได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะคุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ใดก็ได้จากบันทึกเป็นลิงก์สองทิศทาง รายการหัวข้อย่อย หรือรายการที่ต้องทำ ความสามารถในการปรับแต่งในระดับนี้อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นหรือเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
จิรา
Jira มีคุณสมบัติที่หลากหลายเช่นกัน แต่เน้นไปที่วิธีการ Agile มากกว่าการสร้างแบบบริสุทธิ์. เทมเพลต, มุมมอง, และแดชบอร์ด ถูกออกแบบมาเพื่อใช้หลักการพื้นฐานของ Agile ในการสร้างโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์. แม้ว่าจะมีความสามารถในการทำโครงการที่อยู่นอกเหนือจากเรื่องราวต้นกำเนิด เช่น โครงการการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ แต่ก็ยังคงมีลักษณะเดียวกัน.
นี่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการในองค์กรที่มีกระบวนการโครงการที่เข้มงวดมากขึ้น มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายให้ใช้ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเทมเพลตและรายงานมาตรฐานได้ Jira ให้บริการมากมายในด้านการจัดการกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง แต่ Notion ให้บริการมากกว่าในด้านการปรับแต่งโดยรวม
เมื่อพูดถึงการปรับแต่ง Notion คือที่สุด
ความสามารถในการติดตามปัญหา
ความรับผิดชอบหลักของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และบริษัทเทคโนโลยีคือการติดตามปัญหา คุณต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและชื่อเสียงของแบรนด์เป็นเดิมพัน
โนชั่น
Notion ได้สร้างเทมเพลตอย่างเป็นทางการหลายพันแบบสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการที่แตกต่างกัน และชุมชนยังได้สร้างและแบ่งปันเพิ่มเติมอีกมากมาย เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการใด ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการในการติดตามปัญหาและเวิร์กโฟลว์ในอุดมคติของคุณ
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ให้แนวทางที่แนะนำสำหรับการติดตามปัญหา; มันไม่ใช่กรณีการใช้งานหลักของ Notion ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ในการติดตามปัญหาและการแก้ไขข้อบกพร่องจะรู้ว่าองค์กรของตนต้องการอะไรและสามารถทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศได้ แต่ผู้จัดการโครงการใหม่อาจพบปัญหาในการรวมส่วนต่างๆ ที่พวกเขาต้องการทั้งหมด ซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ไขกระบวนการเพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น
จิรา
นี่คือจุดที่ Jira โดดเด่น ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่การจัดการโครงการและการติดตามปัญหา ดังนั้นจึงมีเครื่องมือและมุมมองที่หลากหลายสำหรับการทำงานดังกล่าวอย่างแม่นยำ—โดยปราศจากเสียงรบกวนและความรู้สึกไม่แน่นอนจากการสร้างกระบวนการเดิมซ้ำใน Notion มันนำเสนอโครงสร้างที่เน้นการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกคนสามารถติดตามงานที่ต้องทำ ผลกระทบที่มีต่อโครงการใหญ่ และเป้าหมายโดยรวมของทีมได้
เครื่องมือปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ในตัวของ Jira ยังช่วยทำงานหนักส่วนใหญ่ ทำให้สามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ได้อย่างละเอียดถึงระดับเทคนิค ผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งเทมเพลตและค่าเริ่มต้นที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับบทบาทหรือโครงการเฉพาะ และดึงข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงออกมาได้
หากคุณต้องการเครื่องมือติดตามปัญหาที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต การที่ Jira มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการนี้คือคำตอบที่ชนะใจคุณ
ความสะดวกในการใช้งาน
เมื่อคุณเป็นผู้จัดการโครงการ มันไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถทางเทคนิคของคุณเพียงอย่างเดียว คุณอาจรู้สึกสบายใจที่จะลงลึกในรายละเอียดของโซลูชันการจัดการโครงการที่ซับซ้อน แต่ถ้าทีมของคุณไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันก็ไม่เหมาะสม มาดูกันว่า Notion และ Jira เปรียบเทียบกันอย่างไรในแง่ของความใช้งานง่าย
โนชั่น
Notion มีดีไซน์ที่ใช้งานง่าย ทำให้บุคคล ทีม และองค์กรมืออาชีพสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจำนวนมาก ความหลากหลายของฟีเจอร์และความเป็นไปได้ที่มีอยู่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนเมื่อต้องสร้างฐานข้อมูลหรือเครื่องมือติดตามโครงการแต่ผู้ใช้ใหม่ภายในพื้นที่ที่ถูกจัดระเบียบไว้แล้วจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ยังสามารถแปลงฐานข้อมูลให้เป็นมุมมองและโครงสร้างใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
Notion สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้งานสะดวก พร้อมด้วยทรัพยากรมากมายที่สร้างโดยชุมชนและของทางการเพื่อช่วยแนะนำผู้ใช้ใหม่
จิรา
Jira เป็นแพลตฟอร์มทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง. มันมอบเครื่องมือที่ทรงพลังมากมาย แต่ผู้ใช้ต้องรู้วิธีใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด. นั่นหมายถึงการเรียนรู้ที่อาจมีความชันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ.
นั่นมีเหตุผลเพราะ Jira มีความเฉพาะทางค่อนข้างมาก แต่มันอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดหรือถูกท่วมท้น และอาจเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า
Notion เทียบกับ Jira บน Reddit
Notion และ Jira ต่างก็มีจุดแข็งของตัวเอง และทั้งสองโปรแกรมนี้เป็นที่นิยมซึ่งมีเครื่องมือและฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันหลายอย่าง แต่เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ ผู้ใช้ Reddit ไม่เห็นว่ามีจุดที่ทับซ้อนกันมากนัก
เมื่อผู้ใช้ในชุมชน r/jira แชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับว่า Notion สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของJiraได้หรือไม่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวว่า "Notion ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือประเภท Confluence มากกว่า Jira หากพวกเขากำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนจาก Jira แล้ว พวกเขาก็ไม่ได้ใช้ Jira จริงๆ"
ผู้อื่นเห็นด้วย โดยผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า "เราใช้ Notion จากมุมมองของวิกิ แต่ฉันไม่สามารถมองเห็นการดำเนินการสปรินต์หรือทำระบบติ๊กเก็ตกับมันได้"
สมาชิกใน r/projectmanagement เห็นด้วย โดยระบุว่า Notion และ Jira จัดการด้านต่างๆ ของการบริหารโครงการที่แตกต่างกัน ยุติการถกเถียงระหว่าง Notion กับ Jira ด้วยประโยคที่ว่า "Notion เป็นวิกิ ส่วน Jira เป็นระบบติดตามโครงการ"
องค์กรของคุณสามารถเติบโตได้โดยใช้ทั้งสองแพลตฟอร์ม การจัดสรร Jira สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการติดตามปัญหา และใช้ Notion สำหรับฐานความรู้และการจัดการโครงการทั่วไป จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และ Jira
ปัญหาของการใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะทางสองระบบในการจัดการโครงการหลายโครงการคือ โปรแกรมเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ดีเท่ากับหากคุณใช้ระบบบริหารโครงการแบบบูรณาการเพียงระบบเดียว ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน และการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอาจเริ่มมีปัญหา
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย มันคือพื้นที่เดียวที่ทุ่มเทให้กับการจัดการโครงการ, บันทึก, และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จ
หากคุณต้องจัดประเภท ClickUp ในตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณอาจจะเรียกมันว่าเป็นแอปจัดการโครงการ แต่จริงๆ แล้วมันเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการ
คุณสามารถจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อน มอบหมายงานให้กับผู้ใช้ต่าง ๆ และวัดความคืบหน้าในระหว่างและหลังการสปรินท์ได้ ผู้จัดการโครงการจะได้รับทุกสิ่งที่ต้องการ และด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ทุกคนในทีมของคุณจะมีเครื่องมือที่จำเป็นครบถ้วน
คุณสมบัติของคู่แข่ง ClickUp #1: กระดาน Kanban ของ ClickUp
หากคุณชื่นชอบการจัดการโครงการในมุมมองกระดานคัมบัง คุณจะชื่นชอบ ClickUp อย่างแน่นอนมุมมองกระดานคัมบังของ ClickUpเป็นหนึ่งในหลายมุมมองที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานที่ใกล้จะเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว
นำวิธีการ Kanban ของคุณมาใช้และยอมรับแนวคิด Agile ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับสมาชิกในทีมที่อาจมีความชอบในการจัดองค์กรที่แตกต่างกัน—ทุกคนสามารถใช้มุมมองและรูปแบบการทำงานที่ตนเองชื่นชอบได้อย่างอิสระในขณะที่ยังคงทำงานร่วมกันได้
บอร์ดโครงการสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่คุณอัปเดตและเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หรือจะเริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้ มอบอิสระแบบ Notion พร้อมความซับซ้อนในระดับเดียวกับ Jira
คุณสมบัติคู่แข่งของ ClickUp #2: ClickUp Docs
สร้างเอกสารและวิกิด้วยClickUp Docs โซลูชันในแพลตฟอร์มของเราสำหรับการสร้างหน้าเว็บ ทรัพยากรความรู้ และคู่มือการใช้งานที่เชื่อมต่อกับงานและกระบวนการทำงาน คุณสามารถสร้างเอกสารที่ครอบคลุมและแนบไปกับงานที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ จากนั้นใช้เทมเพลตของเราสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า การผลิตเนื้อหา และผลลัพธ์ของโครงการ
คุณสมบัติของคู่แข่ง ClickUp #3: ClickUp AI
AI มาถึงแล้ว และพร้อมที่จะทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นClickUp AIนำเสนอเครื่องมือ AIที่เหมาะกับงานเฉพาะทางหลายร้อยชนิดสำหรับทีมเพื่อช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น และกำจัดงานที่ซ้ำซากน่าเบื่อ
ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างไทม์ไลน์พร้อมกำหนดวันครบกำหนดได้โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นเอกสารสรุปโครงการที่มีรูปแบบเรียบร้อย และติดตามงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับฝ่ายตลาด ทีมผลิตภัณฑ์ นักบัญชี และทุกคนอีกด้วย เราได้กล่าวไปแล้วหรือยังว่า ClickUp คือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับทุกคน?
ดูว่าการบริหารโครงการเป็นอย่างไรใน ClickUp
หากคุณถอนหายใจทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องมือจัดการโครงการปัจจุบันของคุณ ถึงเวลาแล้วสำหรับแพลตฟอร์มใหม่
ที่ ClickUp เราสร้างเครื่องมือ เทมเพลต และฟังก์ชันใหม่ๆ สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile อยู่เสมอ พร้อมความน่าตื่นตาตื่นใจและพลังที่แท้จริงที่คุณต้องการเพื่อความก้าวหน้าในงานของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถสมัครบัญชีฟรีตลอดชีพและเริ่มสำรวจหรือสร้างกระบวนการของคุณได้ทันที สร้างบัญชีของคุณวันนี้เพื่อดูว่าการจัดการโครงการสามารถสนุกได้เพียงใด